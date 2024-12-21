كيفية كتابة وثيقة متطلبات البرمجيات

أنت متعمق في التطوير عندما يظهر سؤال بسيط: _ هل من المفترض أن تعمل هذه الميزة بهذه الطريقة؟

الإجابة غير واضحة، وفجأة يعلق الفريق في مناقشة الخطة الأصلية.

يحدث سوء الفهم في كثير من الأحيان دون وجود وثيقة مواصفات متطلبات برمجية صلبة (SRS).

بالنسبة لمطوري البرمجيات ومديري المشاريع، تعتبر SRS مصدرًا واحدًا للحقيقة، حيث تحدد بوضوح كل ميزة ووظيفة وتوقعات.

ستساعدك هذه المدونة على إنشاء وثيقة متطلبات البرمجيات التي تضمن عدم حدوث مفاجآت أو سوء فهم في اللحظة الأخيرة. 📂

⏰ ملخص 60 ثانية

لكتابة مستند مواصفات متطلبات البرمجيات (SRS)، تحتاج إلى تنفيذ الخطوات التالية:

تحديد غرضها ونطاقها: تحديد ما سيحققه نظام البرمجيات وأهدافه وحدوده بوضوح

تحديد ما سيحققه نظام البرمجيات وأهدافه وحدوده بوضوح جمع المتطلبات: توثيق كل من المتطلبات الوظيفية (ميزات محددة) وغير الوظيفية (الأداء وسهولة الاستخدام)

توثيق كل من المتطلبات الوظيفية (ميزات محددة) وغير الوظيفية (الأداء وسهولة الاستخدام) تحديد ميزات النظام ووظائفه: وصف الوظائف الرئيسية وكيف تلبي احتياجات المستخدم

وصف الوظائف الرئيسية وكيف تلبي احتياجات المستخدم تفصيل بنية النظام: شرح بنية البرنامج وكيفية تفاعل المكونات

شرح بنية البرنامج وكيفية تفاعل المكونات تعيين الجداول الزمنية للمشروع والمعالم الرئيسية: تحديد المواعيد النهائية والمراحل الرئيسية لإبقاء المشروع على المسار الصحيح

تحديد المواعيد النهائية والمراحل الرئيسية لإبقاء المشروع على المسار الصحيح المراجعة ووضع اللمسات الأخيرة: إشراك أصحاب المصلحة للتأكد من أن نظام SRS يلبي احتياجات المشروع ويعالج أي ملاحظات مقدمة

## ما هي وثيقة SRS؟

* تحدد وثيقة SRS المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية لمشروع برمجيات. وهي تحدد ما الذي سيقوم به البرنامج، وكيف يجب أن يؤديه، وأي قيود أو حدود.

فكر فيها كمخطط لهندسة البرمجيات. يوفر المستند خارطة طريق واضحة تحافظ على توافق فريق التطوير وتقلل من فرصة سوء التفسير، مما يساعد الجميع على البقاء على نفس الصفحة.

🔍 هل تعلم؟ نشأ مفهوم وثيقة مواصفات متطلبات البرمجيات في السبعينيات مع ظهور منهجيات البرمجة المنظمة.

لماذا تعتبر وثيقة مواصفات متطلبات البرمجيات مهمة في تطوير البرمجيات؟

كتابة مواصفات متطلبات البرمجيات أمر ضروري لعملية تطوير منظمة بشكل جيد.

فيما يلي نظرة فاحصة على السبب. 👀

الاتساق والوضوح

يحدد نظام SRS كل التفاصيل مقدمًا حتى يفهم الجميع أهداف المشروع. وبدون ذلك، يمكن أن تختل الأولويات مما يؤدي إلى منتج نهائي مفكك.

📌مثال: من دون استراتيجية SRS، قد يركز بعض المطورين على تصميم واجهة نظيفة وسهلة الاستخدام، بينما يعطي آخرون الأولوية للميزات الخلفية المعقدة مثل معالجة البيانات. بدون أولويات متفق عليها، قد يصبح المنتج مفككًا ويفشل في تلبية احتياجات المستخدمين. يمنع نظام SRS هذا ويضمن توافق جهود الجميع.

تعزيز التواصل

يعزز نظام SRS التواصل الفعال ويشكل نقطة مرجعية لأعضاء الفريق التقنيين وغير التقنيين.

فهي تفصّل المتطلبات بلغة واضحة، مما يساعد أصحاب المصلحة، مثل مديري المشاريع أو العملاء، على فهم نطاق المشروع - حتى بدون خلفية تقنية. يقلل الفهم المشترك من سوء الفهم، ويحافظ على تركيز التعليقات، ويضمن أن تعمل جميع الفرق بشكل متناسق.

📌مثال: لنأخذ على سبيل المثال: لنفكر في ميزة تهدف إلى تحسين أمان البيانات لتطبيق مالي. قد يفسر مدير المشروع "أمان البيانات" على أنه يتطلب مصادقة المستخدم، بينما قد يراه المطور على أنه بروتوكولات التشفير. يوضح SRS متطلبات الأمان المحددة، بحيث يفهم كل عضو في الفريق النهج المقصود.

تقليل مخاطر المشروع والتأخيرات

يقلل نظام SRS من المخاطر من خلال إنشاء مسار واضح للتطوير والتعامل مع المشكلات المحتملة قبل ظهورها. وتوفر هيكلية ونقاط مرجعية، مما يساعد الفريق على التنقل في التغييرات دون تعطيل التقدم والتسبب في زحف النطاق.

📌مثال: يطلب العميل ميزة جديدة في منتصف عملية التطوير. باستخدام نظام SRS، يمكن للفريق أن يقيّم بسرعة ما إذا كان التغيير يتناسب مع المتطلبات المحددة وتحديد التأثير المحتمل.

## مكونات وثيقة مواصفات متطلبات البرمجيات

تنظّم وثيقة SRS الفعالة ما يلي متطلبات المشروع والأهداف إلى أقسام أساسية، يخدم كل منها غرضًا فريدًا للحفاظ على توافق الفريق.

فيما يلي المكونات الرئيسية التي تشكل وثيقة مواصفات متطلبات البرمجيات الشاملة. 🗂️

نظرة عامة على المشروع والغرض منه

يحدد هذا القسم سياق المشروع بأكمله. وهو يحدد الغرض من البرنامج و النطاق و الجمهور المستهدف.

تتضمن النظرة العامة الأهداف الرئيسية للمشروع، وتصف ما الذي سيحققه البرنامج ومن هو المقصود به. ويضمن تحديد المصطلحات الرئيسية والاختصارات والمختصرات والمختصرات هنا فهمًا متسقًا بين جميع أعضاء الفريق وأصحاب المصلحة.

ميزات النظام واحتياجات المستخدم

في هذا القسم، تصف وثيقة SRS الوظائف الأوسع واحتياجات المستخدم التي تشكل البرنامج.

ويشرح الوظائف الأساسية، ومجموعات المستخدمين، وكيفية معالجة البرنامج للمشاكل أو الاحتياجات. ويسد هذا القسم الفجوة بين قسم المتطلبات المحددة، مما يعطي الجميع فهماً مشتركاً لكيفية استخدام البرنامج ومن سيستفيد منه.

المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية

يشكل هذا القسم قلب نظام SRS.

تسرد المتطلبات الوظيفية كل ميزة من ميزات البرنامج، وتحدد كيفية تصرفها وتفاعلها مع المستخدمين أو الأنظمة الأخرى.

أما المتطلبات غير الوظيفية فتركز على الأداء والأمان وقابلية التوسع وسهولة الاستخدام، وتضع معايير لكيفية عمل البرنامج في ظروف مختلفة.

يضمن هذا التقسيم أن يعرف المطورون بالضبط ما الذي يجب بناؤه، بينما يمكن لأصحاب المصلحة غير التقنيين معرفة كيف يلبي البرنامج احتياجاتهم.

⚙️ مكافأة: استخدم قوالب المواصفات الوظيفية لإنشاء مخطط منظم لميزات البرنامج ووظائفه.

ملحقات ومسرد مصطلحات

توفر الملاحق معلومات إضافية تدعم نظام SRS ولكنها لا تتناسب مع الأقسام الرئيسية، مثل مراجع المستندات ذات الصلة أو المعايير الفنية أو الإرشادات القانونية.

يعرّف المسرد المصطلحات الخاصة بالصناعة، مما يضمن الوضوح لجميع القراء، بغض النظر عن الخبرة الفنية.

وتجعل هذه الموارد مجتمعةً من نظام SRS دليلاً متكاملاً يسهل الوصول إليه ويمكن لجميع العاملين في المشروع الاعتماد عليه.

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## كيفية كتابة SRS فعالة

يغطي SRS الفعال SRS الأساسيات الأساسية للمنتج المتطلبات الفنية مما يضمن حصول فرق التطوير وأصحاب المصلحة على خارطة طريق واضحة.

وفيما يلي دليل تفصيلي لإنشاء مستند SRS مع نظرة متعمقة على كيفية انقر فوق ، وهو برنامج لإدارة المشاريع، يدعم كل مرحلة، بدءًا من الصياغة والمراجعة وحتى إدارة الملاحظات. 📝

1. تحديد الغرض والنطاق

ابدأ بتحديد الغرض من البرنامج ونطاق المشروع بوضوح. يضع هذا القسم الأساس ويضمن فهم الجميع لاتجاه المشروع.

كن محددًا بشأن ما سيقوم به البرنامج وما لن يقوم به، مع الحفاظ على وضوح اللغة لتجنب التوقعات الخاطئة.

انقر فوق المستندات

تنظيم سير عمل فريقك وتبسيطه باستخدام مستندات ClickUp Docs

استخدم مستندات ClickUp لالتقاط هذه المعلومات بشكل تعاوني، مما يسمح بتعليقات ومراجعات أصحاب المصلحة في الوقت الفعلي.

إذا كنت تفضل نهجًا منظمًا، يمكنك الاستفادة من القوالب القابلة للتخصيص لصياغة هذا القسم بسرعة وتنقيحه حسب الحاجة.

قالب مستند متطلبات المنتج من ClickUp

ال قالب مستند متطلبات المنتج ClickUp هو أداتك المفضلة لتوجيه المنتج أو الميزة من المفهوم إلى الاكتمال. وهو يحدد الأساسيات - من، ماذا، لماذا، لماذا، متى، كيف - مما يجعل فرق المنتج والتصميم والهندسة على نفس الصفحة في كل خطوة.

تم تصميم هذا النموذج لدعم تحليل المتطلبات والتعاون المستمر، مما يسهل على جميع المعنيين الحفاظ على الأولويات واضحة. كما أنه يتطور جنبًا إلى جنب مع مشروعك كوثيقة حية، بحيث يمكنك تحديثه مع ظهور تفاصيل جديدة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحديد الجداول الزمنية والمعالم الرئيسية، وتحديد المواعيد النهائية، والحفاظ على تركيز الجميع على التواريخ الرئيسية. يتضمن القالب أيضاً مكاناً لتقييم المخاطر واستراتيجيات التخفيف من حدتها حتى تتمكن من مواجهة التحديات بشكل استباقي.

2. جمع المتطلبات

اجمع المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية من أصحاب المصلحة. ويشمل ذلك سلوكيات النظام والمواصفات الفنية ومقاييس الأداء.

تأكد من توثيق جميع المتطلبات بوضوح وتخزينها في موقع مركزي.

لتنظيم هذه المدخلات وتتبعها، استخدم أداة قالب تجميع متطلبات ClickUp .

إن قالب متطلبات منتج ClickUp يمكن أن يكون أداة مفيدة أيضًا.

ClickUp Brain

استخدم ClickUp Brain لتبسيط إنشاء مستند SRS الخاص بك للحصول على خارطة طريق واضحة ومتسقة للمشروع

لمزيد من الكفاءة، جرّب انقر فوق الدماغ ميزة متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مدمجة مباشرةً في مساحة عمل ClickUp.

يمكن أن تساعد هذه الأداة الذكية في إنشاء قوالب مخصصة تناسب مشروعك، مما يوفر الوقت ويضمن الاتساق في جهود توثيق SRS.

⚙️ مكافأة: اكتشف المزيد قوالب جمع المتطلبات للعثور على ما يناسب فريقك.

3. الخطوط العريضة لميزات النظام ووظائفه

بعد ذلك، قم بوصف ميزات النظام الرئيسية وتشغيلها، مقسمة حسب أدوار المستخدم وتفاعلات النظام. سيساعد الوصف البسيط والواضح على تجنب الإفراط في تعقيد التفاصيل.

أثناء عملك في هذه الخطوة، تساعدك المستندات في صياغة ميزات النظام وتحديثها بشكل تعاوني.

مهام النقر فوق المهام

اربط هذه الأوصاف بـ مهام النقر فوق المهام حيث يمكن لأعضاء الفريق تتبع التقدم المحرز وتعيين المسؤوليات والتأكد من تطوير كل ميزة وتوثيقها بالكامل.

ربط مهام ClickUp Tasks مع المستندات لتحسين عملية تطوير البرمجيات دون عناء

🔍 هل تعلم؟ يعتبر بعض المطورين أن مستند SRS هو عقد بين فريق التطوير وأصحاب المصلحة، مما يجعل كلا الطرفين مسؤولين عن الميزات المتفق عليها.

4. وصف بنية النظام

يجب أن يشرح قسم البنية كيفية هيكلة النظام وكيفية تفاعل المكونات المختلفة. قدم ذلك بوضوح لتجنب الالتباس.

نقر فوق الحقول المخصصة

قم بتخصيص عملية توثيق SRS الخاصة بك باستخدام ClickUp Custom Fields (الحقول المخصصة)

لتتبع المكونات والتأكد من أن البنية لا تزال محدثة، استخدم انقر فوق الحقول المخصصة . يتيح لك ذلك تتبع المكونات المعمارية الرئيسية مباشرةً داخل المهام، مما يضمن مواءمة كل شيء مع تطور النظام.

على سبيل المثال، لإدارة التكاليف المرتبطة بكل مكون معماري، يمكنك إنشاء حقل مخصص رقمي لتتبع الميزانية التقديرية والفعلية لكل مهمة.

يمكنك أيضًا إعداد حقل ميزانية لكل مكون من مكونات النظام، مثل "تكاليف التصميم" أو "تكاليف التطوير" أو "تكاليف الاختبار" لتتبع الإنفاق على مراحل أو مكونات مختلفة من البنية بشكل منفصل.

5. تعيين الجداول الزمنية للمشروع ومراحل الإنجاز

حدّد المعالم الرئيسية والمواعيد النهائية لضمان تقدم المشروع بسلاسة، وفهم أصحاب المصلحة متى يتوقعون التسليمات.

تحديد المعالم الرئيسية للمشروع

تتبع الإنجازات الرئيسية لمشروع SRS الخاص بك باستخدام ClickUp Milestones معالم ClickUp Milestones المساعدة في تصور الجدول الزمني للمشروع حتى يعرف الجميع المواعيد النهائية والأهداف الهامة.

على سبيل المثال، يمكنك تعيين معلم رئيسي لإكمال واجهة المستخدم الخاصة بالنظام، وآخر لمرحلة التطوير، وآخر نهائي للاختبار أو النشر.

يساعد كل معلم رئيسي الفريق على التركيز على أهداف محددة، وتتبع التقدم المحرز، وإبلاغ أصحاب المصلحة بحالة المشروع.

وعلاوة على ذلك، يتيح لك ClickUp تخصيص المراحل الرئيسية لتتناسب مع المتطلبات الفريدة لمشروعك.

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6. مراجعة المستند ووضع اللمسات الأخيرة عليه

بعد صياغة مسودة استراتيجية الاستجابة السريعة، حان الوقت لمراجعة أصحاب المصلحة وتعليقاتهم.

يقوم أصحاب المصلحة، مثل المطورين ومديري المشاريع والعملاء، بمراجعة الوثيقة بعناية لضمان الوضوح والاكتمال والدقة. وهم يقيّمون ما إذا كانت المتطلبات واقعية وقابلة للتحقيق، مع ضمان عدم إغفال أي شيء أساسي.

تتم معالجة أي غموض أو تباينات، ويتم إجراء مراجعات لتحسين المستند.

يقوم أصحاب المصلحة أيضًا بفحص متطلبات الواجهة الخارجية عن كثب، حيث تحدد هذه المتطلبات مدى جودة اتصال البرنامج وتكامله مع الأنظمة الأخرى. وتضمن مدخلاتهم أن تكون التفاعلات بين البرمجيات والأنظمة الخارجية مجدية وفعالة وتفي بجميع المعايير اللازمة.

انقر فوق الدردشة

تمكين التحديثات في الوقت الفعلي والتواصل السلس مع فريق العمل باستخدام ClickUp Chat ClickUp Chat يجعل من السهل إجراء مناقشات في الوقت الفعلي والحصول على تعليقات سريعة حتى يتمكن فريقك من البقاء متزامناً والحفاظ على تنظيم المحادثات في مكان العمل مباشرةً.

يضمن ذلك الردود السريعة على الأسئلة أو الاستفسارات، والحفاظ على الزخم في عملية المراجعة.

تجعل الدردشة من ClickUp تطبيق ClickUp حقًا كل شيء للعمل.

ClickUp تعيين التعليقات

استخدم ClickUp Assign Comments لضمان وضوح عناصر العمل وتنظيم ملاحظات الفريق

بالإضافة إلى ذلك, انقر فوق تعيين التعليقات يبقي التعليقات منهجية ومرتبطة بمهام محددة.

يمكن لأعضاء الفريق توجيه التعليقات مباشرةً إلى بعضهم البعض، مما يسهل تتبع المراجعات وتوضيح الخطوات التالية والحفاظ على توافق الجميع خلال المشروع.

مع وجود ملاحظات واضحة ويمكن الوصول إليها، يمكن للفرق العمل بكفاءة نحو نسخة نهائية مصقولة.

🔍 هل تعلم؟ معيار IEEE 830 هو دليل إرشادي شائع لإنشاء مستندات SRS وكان من أوائل المحاولات لإضفاء الطابع الرسمي على مواصفات متطلبات البرمجيات.

قائمة مراجعة: الخطوات الرئيسية لكتابة SRS شامل

إليك قائمة مراجعة مفيدة للتأكد من أن مواصفات SRS الخاصة بك تحقق جميع العلامات الصحيحة:

✅ تحديد غرض المشروع ونطاقه وأهدافه ✅ وضع قائمة بالمتطلبات الوظيفية (الميزات والسلوكيات) ✅ توثيق المتطلبات غير الوظيفية (الأداء وقابلية التوسع) ✅ وصف بنية النظام وتفاعلات المكونات ✅ تضمين الجداول الزمنية للمشروع ومراحل الإنجاز والمخرجات الرئيسية ✅ إنشاء مسرد للمصطلحات والمختصرات الفنية ✅ المراجعة والتكرار مع أصحاب المصلحة من أجل الدقة والوضوح ✅ قم بتخزين نظام SRSUp النهائي في منصة مركزية تعاونية مثل ClickUp

## أفضل الممارسات لتوثيق SRS

يمكن أن تساعدك بعض أفضل الممارسات في إنشاء مستندات متطلبات برمجية فعالة وقابلة للتكيف تدعم دورة حياة تطوير سلسة.

دعنا نتعمق في بعض من أفضل الطرق لتوثيق SRS الخاص بك بشكل فعال. 📃

1. إعطاء الأولوية للوضوح والإيجاز

يجب أن تنقل وثيقة SRS المتطلبات بدقة دون تعقيد غير ضروري. استهدف اللغة المباشرة وتجنب المصطلحات التقنية التي قد تربك أصحاب المصلحة غير التقنيين.

قم بتقسيم الأفكار المعقدة إلى أقسام أصغر يسهل هضمها، واستخدم المرئيات أو الرسوم البيانية لتوضيح سير العمل أو العلاقات حيثما أمكن.

ركز على إبقاء كل قسم مركّزًا وفي صلب الموضوع. وبدلاً من تضمين أوصاف مطولة، حاول استخدام النقاط لتوضيح النقاط الرئيسية، مما يسمح للقراء باستيعاب المعلومات بسرعة.

💡 نصيحة احترافية: أنشئ مستند تصميم البرنامج جنبًا إلى جنب مع SRS لسد الفجوة بين ما يحتاج النظام إلى القيام به وكيفية بنائه. يساعد العمل على كليهما في وقت واحد على اكتشاف المشاكل المحتملة في وقت مبكر ويضمن تطابق التصميم مع المتطلبات، مما يوفر الوقت ويقلل من المراجعات في وقت لاحق.

2. إشراك أصحاب المصلحة في جميع مراحل العملية

يضمن الحصول على مدخلات من جميع أصحاب المصلحة المعنيين - مالكي المنتج والمطورين والمختبرين وحتى المستخدمين النهائيين - أن وثيقة SRS تجسد توقعات ومتطلبات الجميع.

تساعد المشاركة المبكرة مع أصحاب المصلحة في تحديد النزاعات المحتملة أو سوء الفهم، مما يسمح لك بمعالجتها قبل تقدم المشروع. نظم اجتماعات منتظمة أو جلسات تغذية راجعة لجمع رؤاهم ودمج ملاحظاتهم في المستند أثناء تطوره.

كما أن إشراك أصحاب المصلحة يعزز المواءمة والمساءلة. عندما يساهم الجميع في استراتيجية SRS، فمن المرجح أن يدعموا المتطلبات التي تحددها، مما يساعد على تجنب الاختناقات والتأخيرات التي يمكن أن تحدث إذا تم تجاهل الاحتياجات أو القيود الرئيسية.

3. إجراء مراجعات وتحديثات متكررة

يجب ألا تكون وثيقة SRS ثابتة؛ بل يجب أن تتطور مع تقدم المشروع.

ضع جدولاً زمنيًا للمراجعات والتحديثات المنتظمة للحفاظ على دقة المستند ومواءمته مع أي تغييرات في نطاق المشروع أو متطلبات المستخدم أو القيود التقنية. تسمح لك المراجعات التكرارية أيضًا بتنقيح الأقسام من أجل الوضوح والتعديل بناءً على ملاحظات أصحاب المصلحة.

لتبسيط التحديثات، قم بتعيين أعضاء فريق محددين مسؤولين عن مراجعة الوثائق الفنية وتنفيذ نظام التحكم في الإصدار. يمنع هذا النهج المعلومات القديمة من التسبب في حدوث ارتباك أو تأخير.

4. تحديد المتطلبات بعبارات قابلة للقياس

لكي تتمكن وثيقة SRS من توجيه التطوير بفعالية، يجب أن تكون المتطلبات محددة وقابلة للقياس. تجنب الصياغة الغامضة مثل "سريع" أو "سهل الاستخدام"؛ قدم مقاييس أو معايير واضحة تحدد النجاح.

على سبيل المثال، إذا كان يجب أن يتم تحميل النظام بسرعة، حدد وقت التحميل المقبول (على سبيل المثال، "أقل من 3 ثوانٍ").

تساعد المتطلبات الدقيقة والقابلة للقياس على ضمان أن يكون لدى الجميع نفس التوقعات ويمكنهم التحقق بموضوعية من استيفاء كل متطلب أثناء الاختبار.

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## تحقيق توثيق واضح وتعاوني لوثائق SRS مع ClickUp

يضمن إنشاء مستند SRS منظم بشكل جيد أن يفهم كل عضو في الفريق وأصحاب المصلحة متطلبات وأهداف مشروعك.

سيساعد اتباع أفضل الممارسات - التركيز على الوضوح، وإشراك أصحاب المصلحة، والالتزام بالتحديثات المنتظمة - على تجنب سوء الفهم المكلف وتسهيل عملية التطوير.

يوفر ClickUp إمكانية الوصول إلى قوالب قابلة للتخصيص، وأدوات تعاون في الوقت الفعلي، وجميع الميزات التي تحتاجها لإنشاء مستند SRS عالي الجودة والحفاظ عليه.

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