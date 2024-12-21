قوالب خريطة طريق المنتج المجانية لبرنامج Excel

يمكن أن يصبح تطوير المنتج صعباً - خاصةً عندما يؤدي تغيير الأولويات والمراحل الفائتة إلى إبعاد فريقك عن المسار الصحيح. حل سريع؟ توقف قليلاً، وأعد تنظيم صفوفك، ودع قوالب خارطة طريق المنتج في برنامج Excel تقوم بالأعباء الثقيلة نيابة عنك. 📊

باستخدام بيئة Excel المألوفة، تساعد هذه القوالب البسيطة مديري المنتجات على إنشاء الجداول الزمنية للمشروع، والمطورين على تتبع تقدم الميزات، وأصحاب الأعمال على مشاركة تحديثات المنتج مع أصحاب المصلحة.

فيما يلي، قمنا بتجميع أفضل قوالب خرائط الطريق المجانية لبرنامج Excel لمساعدتك على البدء. ولكن إذا كنت بحاجة إلى تخطيط أكثر قوة، مثل تخطيط يعمل على أتمتة المهام أو يدعم التعاون في الوقت الفعلي، فإن قوالب خريطة الطريق المجانية من ClickUp تقدم لك هذه الميزة.

لذا دعنا نبدأ باستكشاف كيفية اختيار قالب Excel المثالي.

## ما الذي يجعل قالب خارطة طريق المنتج جيدًا لبرنامج Excel؟

قالب إكسل جيد التنظيم خارطة طريق المنتج تحدد بوضوح الرحلة من المفهوم إلى السوق. انتبه لهذه الميزات الرئيسية:

هيكل واضح: اختر قالبًا بسيطًا ومنظمًا بحيث يمكنك رؤية المهام والمواعيد النهائية والموارد في لمحة سريعة

اختر قالبًا بسيطًا ومنظمًا بحيث يمكنك رؤية المهام والمواعيد النهائية والموارد في لمحة سريعة أعمدة قابلة للتخصيص: ابحث عن قالب مرن يتيح لك إضافة أو تعديل الأعمدة لأصحاب المهام والأولويات وتحديثات الحالة والمزيد

ابحث عن قالب مرن يتيح لك إضافة أو تعديل الأعمدة لأصحاب المهام والأولويات وتحديثات الحالة والمزيد عرض الجدول الزمني: اختر قالباً يعرض تواريخ البدء والانتهاء على مراحل، مما يسهل تتبع التقدم على المدى الطويل

اختر قالباً يعرض تواريخ البدء والانتهاء على مراحل، مما يسهل تتبع التقدم على المدى الطويل تحديثات سهلة: اختر قالبًا سريع التحديث مع تغير الأشياء، سواء كانت مواعيد نهائية متطورة أو أولويات جديدة

اختر قالبًا سريع التحديث مع تغير الأشياء، سواء كانت مواعيد نهائية متطورة أو أولويات جديدة خيارات التصفية: ابحث عن قالب يتضمن مرشحات لأعضاء الفريق وحالة المهمة والتواريخ لمساعدتك على تكبير أجزاء محددة من مشروعك

ابحث عن قالب يتضمن مرشحات لأعضاء الفريق وحالة المهمة والتواريخ لمساعدتك على تكبير أجزاء محددة من مشروعك سهل الاستخدام: ابحث عن قالب سهل الاستخدام بما يكفي ليتمكن فريقك بأكمله من تعلمه بسرعة دون الحاجة إلى منحنى تعليمي حاد

💡 نصيحة احترافية: لتقديم استراتيجية منتجك بشكل مرئي جذاب، استخدم قالب باوربوينت لخارطة الطريق من أجل إنشاء جداول زمنية للمشروع وتوصيل خطتك بوضوح إلى أي جمهور.

قوالب مجانية لخارطة طريق المنتج لبرنامج Excel

لا يحتوي مايكروسوفت إكسل على قوالب خارطة طريق أصلية، لكن الكثير من المنصات تقدم خيارات يمكنك استخدامها. من إدارة الأعمال المتراكمة للمنتجات إلى الجداول الزمنية للإصدار (وأكثر من ذلك)، تساعدك هذه القوالب على تشكيل خارطة طريق تناسب سير عمل فريقك.

1. قالب خارطة طريق منتج Excel بواسطة الجدول الزمني للمكتب

عبر الجدول الزمني للمكتب الجدول الزمني قالب خارطة طريق منتج Excel بواسطة الجدول الزمني للمكتب طريقة رائعة لتخطيط المراحل الرئيسية والمهام الخاصة بإطلاق منتجك أو ميزتك.

يمتد الجدول الزمني المحدد مسبقًا على أربعة أرباع، كل منها مقسم إلى أربع مراحل رئيسية.

تغطي مرحلة "التخطيط" التخطيط والقرارات الرئيسية. في مرحلة "الاختبار"، ينصب التركيز في مرحلة "الاختبار" على مواءمة ميزات المنتج مع المراحل الرئيسية. وتتضمن مرحلة "التطوير" إجراءات مثل "النموذج الأولي" و"بناء ألفا"، وتساعد مرحلة "الإطلاق" على تنسيق إطلاق المنتج وجهود التسويق.

تضمن هذه المراحل المنفصلة وجود تصور خارطة طريق المنتج .

⚡️Ideal من أجل فرق المنتجات في شركات التكنولوجيا الصغيرة والمتوسطة التي تخطط لدورات تطوير البرمجيات

2. قالب الجدول الزمني لخطة عمل إكسل من مايكروسوفت 365

عبر مايكروسوفت 365 إن قالب الجدول الزمني لخطة عمل Excel من Microsoft 365 أداة فعالة لتنظيم مشروعك في مراحل، وتحديد المهام الرئيسية، ووضع أهداف واضحة.

يتضمن التخطيط المدمج أربع مراحل لمختلف الأنشطة والنتائج. يمكنك بسهولة ملء المصفوفة بالتفاصيل ذات الصلة ومراقبة التقدم المحرز أثناء تنقلك خلال كل مرحلة.

⚡️Ideal ل: الشركات الناشئة في مراحلها الأولى التي تبحث عن طريقة بسيطة لتخطيط وتتبع مراحل المشروع

3. قالب خارطة طريق المنتجات المتعددة من Template.net

عبر Template.net إن قالب خارطة طريق المنتجات المتعددة بواسطة Template.net يوفر عرضًا لصورة كبيرة للمساعدة في تتبع التقدم المحرز في إطلاق منتجات متعددة في وقت واحد.

تتميز خارطة الطريق المدمجة بجدول زمني ربع سنوي لعرض تطوير ثلاثة منتجات على مدار عدة أشهر. يمكنك ترميز المعالم الرئيسية تحت كل مشروع بالألوان، مما يجعل مراقبة التقدم المحرز واكتشاف التبعيات أمراً سهلاً.

⚡️Ideal لـ: فرق تسويق المنتجات الصغيرة سريعة التوسع التي تشرف على عمليات إطلاق متعددة

4. قالب خارطة طريق المنتج الرقمي بواسطة Template.net

عبر Template.net إن قالب خارطة طريق المنتج الرقمي بواسطة Template.net هو أداة متعددة الاستخدامات لفرق المنتجات الرقمية لتخطيط وتصور وتوصيل استراتيجيتهم دون عناء.

يمتد التصميم على أربعة أرباع، مقسمة إلى مرحلتين رئيسيتين، "التطوير" و"التسويق"، بحيث يمكنك تتبع المهام والأهداف ذات الصلة طوال دورة حياة المشروع. تساعد الإشارات المرئية للمهام المكتملة والمهام قيد التنفيذ والمهام القادمة في إبقاء فريقك على المسار الصحيح.

تم تصميم هذا القالب ليتناسب تمامًا مع مهام سير العمل الرشيقة على نطاق صغير، مما يبسط إدارة المهام للتطوير التكراري وإطلاق الميزات.

⚡️Ideal ل: مديري المنتجات في الشركات التقنية الناشئة التي تعمل على إطلاق تطبيق جديد أو خدمة رقمية جديدة

5. قالب خارطة طريق سكروم المنتج من Template.net

عبر Template.net إن قالب خارطة طريق سكروم المنتج بواسطة Template.net هي خطة مشروع منظمة تساعد فرق العمل متعددة الوظائف على المواءمة وتتبع التقدم المحرز وتحقيق المعالم الرئيسية خلال عملية تطوير المنتج.

ينقسم هذا القالب إلى ثلاث مراحل رئيسية - "الاستراتيجية" و"التنفيذ" و"النمو" - يوفر قالب خارطة طريق المشروع هذا توجيهاً واضحاً وأهدافاً دقيقة لكل فريق.

⚡️Ideal ل: مديري المنتجات الذين يقودون فرق متعددة الوظائف في شركات التكنولوجيا متوسطة الحجم

6. قالب خارطة طريق إكسل للتكنولوجيا بواسطة المعامل

عبر المعامل تُعد قوالب خارطة طريق التكنولوجيا طريقة ذكية لإبقاء مشاريع تكنولوجيا المعلومات الخاصة بك على المسار الصحيح، و قالب خارطة طريق تقنية Excel من المعامل مثال رائع.

سواء كانت ترقية برمجية أو إصلاح شامل للنظام، فإن هذا القالب المخصص يساعدك على بناء خارطة طريق تكنولوجية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك.

تنقسم الخارطة إلى مراحل "البنية التحتية" و"الاختبار" و"التحسينات" و"التكامل"، وتمتد على مدار أرباع السنوات. يمكنك تتبع الأنشطة الرئيسية تحت كل مرحلة، مما يضمن سلاسة التنسيق بين الفريق.

⚡️Ideal لـ: مديري مشاريع تكنولوجيا المعلومات الذين يشرفون على عمليات ترحيل النظام أو ترقيات التكنولوجيا

اقرأ المزيد: 10 قوالب مجانية لخارطة طريق تكنولوجية لمواءمة أفضل لفريق العمل

7. قالب خارطة طريق لميزات Excel حسب المعامل

عبر المعامل المعامل قالب خريطة طريق ميزات Excel حسب المعامل يجعل من السهل مواءمة تطوير المنتج مع أهداف العمل عبر الأرباع.

من خلال مراحل مثل "نمو الأعمال" و"قابلية التوسع" و"تقليل تذبذب العملاء" و"نمو المستهلكين"، يوجه القالب منتجك من الفكرة إلى التنفيذ.

يمكنك ملء كل مرحلة بمهام دقيقة وتتبع التقدم المحرز شهرياً.

⚡️مثالي ل: مديري المنتجات في شركات البرمجيات كخدمة في مراحلها الأولى الذين يتطلعون إلى توسيع نطاق عروضهم مع تقليل معدل الزبائن

حدود استخدام Excel لقوالب خارطة طريق المنتج

بينما يمكن أن يكون Excel أداة مفيدة ل رسم خرائط طريق المنتج فإن لها قيوداً. إليك ما قد تواجهه:

التحديثات اليدوية: إذا كان مشروعك يتطور بسرعة، فإن تحديث كل شيء في Excel قد يبدو وكأنه لعبة مستمرة من اللحاق بالركب

إذا كان مشروعك يتطور بسرعة، فإن تحديث كل شيء في Excel قد يبدو وكأنه لعبة مستمرة من اللحاق بالركب تحديات التعاون: لم يتم تصميم Excel للعمل الجماعي في الوقت الفعلي، لذا فإن مشاركة وتحديث خارطة الطريق مع الآخرين قد يكون صعبًا

لم يتم تصميم Excel للعمل الجماعي في الوقت الفعلي، لذا فإن مشاركة وتحديث خارطة الطريق مع الآخرين قد يكون صعبًا الأتمتة المحدودة: لا يوفر Excel سوى خيارات الأتمتة الأساسية (مثل التنسيق الشرطي والتحقق من صحة البيانات)، لذا يجب القيام بمهام مثل إرسال التذكيرات أو تعديل الجداول الزمنية تلقائيًا يدويًا

لا يوفر Excel سوى خيارات الأتمتة الأساسية (مثل التنسيق الشرطي والتحقق من صحة البيانات)، لذا يجب القيام بمهام مثل إرسال التذكيرات أو تعديل الجداول الزمنية تلقائيًا يدويًا مشاكل التوسعة: مع نمو مشروعك، تصبح ورقة Excel مثقلة بالكثير من البيانات لتتبع التقدم المحرز أو إدارة فرق متعددة في مشاريع مختلفة

مع نمو مشروعك، تصبح ورقة Excel مثقلة بالكثير من البيانات لتتبع التقدم المحرز أو إدارة فرق متعددة في مشاريع مختلفة الافتقار إلى التكامل: لا يتصل Excel بسهولة مع الأدوات الأخرى التي قد تستخدمها (مثل التقويم أو منصة البريد الإلكتروني)، مما يجعل من الصعب مزامنة البيانات والتعاون بسلاسة عبر المنصات

إذا كانت هذه القيود تعيقك، فراجع بعضًا مما يلي أفضل أدوات برامج خرائط الطريق التي يمكنها مواكبة الوتيرة السريعة لمشاريعك. أنت بحاجة إلى أداة أكثر تفاعلية تتجاوز قدرات قالب خارطة طريق التكنولوجيا في Excel.

إدارة المنتجات الرشيقة يجب أن تكون أكبر من برنامج Excel. انقر فوق هو عبارة عن منصة إدارة مشاريع بزاوية 360 درجة تدمج جميع مهام سير عملك، بما في ذلك تخطيط طريق المنتج. وباعتباره تطبيق كل شيء للعمل، يتميز ClickUp بمساعد ذكاء اصطناعي يسحب البيانات عند الطلب، والتكامل مع أفضل الأدوات التقنية، والأتمتة لتخليصك من العمل الإداري الممل. حل إدارة المنتجات من ClickUp هو أحد أفضل عروضها. فهو يساعدك على تشكيل رؤية منتجاتك والبدء في العمل (من المفهوم إلى السوق). يمكنك تنظيم الملاحظات والملاحم ومسابقات السرعة في خرائط طريق واحدة قابلة للمشاركة في المشروع حتى تتمكن فرقك وأصحاب المصلحة من رؤية ما يحدث الآن وما سيحدث بعد ذلك.

كما أن طرق العرض المدمجة - سواء كانت قائمة أو لوحة بيضاء أو مخطط جانت - تعزز هذه الكفاءة.

تتبع المهام وتحديد أولوياتها بسهولة من المهام المتراكمة لتطوير منتجك باستخدام حل ClickUp لإدارة المنتجات

فيما يلي، قمنا بتجميع أفضل قوالب خارطة طريق مجانية للمنتجات والتكنولوجيا.

1. قالب خارطة طريق المنتج ClickUp

قالب خارطة طريق منتج ClickUp

قوي قوالب تطوير المنتجات مصممة لإعطاء صورة شاملة لرحلة منتجك من البداية إلى النهاية.

إن قالب خريطة طريق منتج ClickUp هو قالب على مستوى متقدم منظم على مستوى المجلد. يحتوي مجلد "خارطة طريق المشروع" على قائمة "خارطة طريق ربع سنوية" لتحديد أولويات المهام عبر الأرباع المختلفة، وتقدم لوحة "خارطة الطريق حسب المبادرات" لمحة عن جميع المبادرات مرتبة حسب حالتها.

تساعدك لوحة "مصفوفة جهد التأثير" على تقييم كل فكرة، ويمكنك تعيين درجة RICE (مدى الوصول والتأثير والثقة والجهد) لتحديد الأولويات وفقًا لذلك. يتضمن هذا القالب الشامل صفحة ويكي "ملاحظات الإصدار" لتوثيق وتنظيم ملاحظات الإصدار الخاصة بك.

⚡️مثالي ل: مديري منتجات التجارة الإلكترونية الذين يشرفون على إطلاق ميزات جديدة

اقرأ المزيد: دليل استخدام قالب خارطة طريق المنتج الخاص ب ClickUp

2. قالب خارطة طريق تطوير المنتج من ClickUp قالب خارطة طريق تطوير المنتج

قالب السبورة البيضاء لخارطة طريق تطوير المنتج ClickUp

نموذج قالب السبورة البيضاء لخارطة طريق تطوير المنتجات ClickUp يساعدك على تصور كل خطوة من خطوات تطوير منتجك كل ثلاثة أشهر في عرض واضح على غرار الجدول الزمني.

يتيح لك هذا القالب متوسط المستوى تخطيط مهام المشروع العامة ثم تقسيمها إلى مهام محددة يمكنك تتبعها شهرياً. تجعل الملاحظات اللاصقة المرمزة بالألوان من السهل تسجيل حالات المهام في مصفوفة الجدول الزمني للمهام هذه، مما يساعدك على اكتشاف الاختناقات في لمحة سريعة.

لمزيد من الكفاءة، يمكنك نقل بياناتك تلقائيًا إلى طرق عرض القائمة واللوحة داخل القالب.

⚡️Ideal ل: الفرق الهندسية التي تتطلع إلى مواءمة الأعضاء في طرح ميزة المنتج

3. انقر فوق قالب تطوير منتج جديد

قالب تطوير المنتجات الجديدة من ClickUp

نموذج قالب تطوير منتج جديد ClickUp هو خيار ملائم للمبتدئين لتوجيه منتج جديد من الفكرة إلى الاكتمال.

ابدأ بعرض "ملخص المشروع" الخاص بالقالب للحصول على نظرة عامة على المهام المجمعة حسب المراحل، إلى جانب تفاصيل مثل مستوى التعقيد والتأثير. بعد ذلك، انتقل إلى "لوحة العمليات" للحصول على لمحة عن تقدم المهام في كل مرحلة، واستخدم طريقة عرض "مخطط جانت البياني" لتتبع التبعيات.

تغيير الخطط؟ تساعدك طريقة عرض "المخطط الزمني" الخطي على سحب المهام وإفلاتها لإعادة الجدولة، مما يحافظ على تطوير منتجك على المسار الصحيح بسرعة.

⚡️Ideal من أجل: فرق المنتجات في شركات التكنولوجيا سريعة النمو التي تطلق منتجها الرئيسي

4. قالب السبورة البيضاء لخريطة طريق المنتج ClickUp

قالب السبورة البيضاء لخارطة طريق تطوير المنتجات من ClickUp

نموذج قالب لوحة بيضاء لخارطة طريق المنتج ClickUp يتكامل مباشرةً مع ClickUp Workspace لتبسيط عملية العصف الذهني للمنتج.

يشتمل هذا القالب الملائم للمبتدئين على جدول زمني ربع سنوي، مع تقسيم كل ربع إلى أشهر لعرض مفصل لكل مرحلة. يمكنك وضع علامات لأصحاب المهام داخل السبورة البيضاء، كما أن الملاحظات اللاصقة المرمزة بالألوان تجعل من السهل تتبع تقدم المهام في لمحة سريعة.

لضمان عدم تفويت أي فكرة، استخدم انقر فوق الدردشة لتحويل المناقشات إلى مهام قابلة للتنفيذ. وهذا يبقيك مرنًا ومتجاوبًا مع مدخلات الفريق والمستخدمين.

⚡️Ideal لـ: فرق المنتجات التي تطلق تطبيقاً متعدد الميزات أو منصة متكاملة

5. قالب قائمة مراجعة إطلاق المنتج ClickUp

قالب قائمة مراجعة إطلاق المنتج من ClickUp

هذا القالب قالب قائمة مراجعة إطلاق المنتج ClickUp مصمم للمستخدمين المتقدمين لإدارة جميع المهام المتعلقة بإطلاق المنتج بكفاءة. يوفر هذا القالب، المنظم على مستوى القائمة، خمس طرق عرض للمهام قابلة للتخصيص لسهولة التتبع.

تسرد قائمة "الأنشطة" المهام مصنفة حسب الفئة والأولوية والتواريخ الرئيسية. تبرز طريقة عرض "المعالم" الإنجازات الرئيسية خلال العملية.

للإدارة المرئية للمهام، تقوم لوحة "حسب الفئة" بتجميع المهام في تخطيط على غرار كانبان، بينما تساعدك طريقة عرض "جانت" على تحديد جداول زمنية واقعية للمهام والتبعيات.

وأخيراً، توفر طريقة عرض "الجدول الزمني" صورة عالية المستوى لعملية الإطلاق، حيث تُظهر تواريخ البدء والانتهاء والمراحل الرئيسية.

⚡️Ideal ل: فرق التسويق في شركات التكنولوجيا التي تخطط لإطلاق منتج رئيسي عبر منصات متعددة

6. قالب مصفوفة ميزات المنتج ClickUp

قالب مصفوفة ميزات المنتج ClickUp

نموذج مصفوفة قالب مصفوفة ميزات منتج ClickUp هو خيار متوسط المستوى لمواءمة كل ميزة من ميزات المنتج مع احتياجات العملاء وأهداف الشركة.

تساعدك القائمة المركزية على تسجيل الميزات عالية القيمة وتحديد أولوياتها، مما يضمن تخصيص الموارد والميزانيات بكفاءة. يمكنك حتى استخدام عرض الجدول في ClickUp لتقييم كل ميزة على مقياس من 1-5، ومقارنة نقاط قوة المنتج على الفور وتحديد الخطوات التالية.

يمكنك أيضًا استخدام ClickUp Brain لتحليل ميزات المنتج. يمكن للأداة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي اقتراح التحسينات وإبراز التبعيات وتقديم توصيات مدعومة بالبيانات، مما يقلل من الحاجة إلى التحليل اليدوي.

⚡️Ideal من أجل: فرق المنتجات على مستوى المؤسسات التي تقوم بتقييم مجموعات الميزات عبر خطوط إنتاج متعددة

7. قالب مستند متطلبات المنتج ClickUp

قالب مستند مستند متطلبات المنتج الخاص بـ ClickUp

قوالب مستند متطلبات المنتج (PRD) هي دليلك لتحديد المنتج وتطويره وتسليمه. فهي تلتقط كل التفاصيل من "لماذا" إلى "كيف" في مصدر واحد للحقيقة.

الدليل الملائم للمبتدئين قالب مستند متطلبات المنتج ClickUp يأخذ هذا المفهوم إلى أبعد من ذلك من خلال صفحة على غرار ويكي للحفاظ على مواءمة فرق المنتج والتصميم والهندسة. يمكنك التقاط التفاصيل مثل النطاق وأصحاب المصلحة الرئيسيين وإضافة مقاييس البحث ذات الصلة لدعم تحديد الأولويات وتتبعها مؤشرات الأداء الرئيسية لإدارة المنتج .

يوفر قسم "الأسئلة الشائعة والاعتبارات" وصولاً سهلاً إلى الأسئلة الشائعة، ويتيح لك قسم "الجدول الزمني" تحديد المعالم الرئيسية وتواريخ الإطلاق المحتملة في جدول سهل الاستخدام.

⚡️Ideal ل: مديري المنتجات الذين يوجهون فرق العمل متعددة الوظائف من خلال مشروع تطوير برمجيات معقد

8. قالب استراتيجية منتج ClickUp

قالب استراتيجية المنتج الخاص بـ ClickUp

قوالب استراتيجية المنتج توضيح خارطة الطريق الخاصة بك، مما يمنح صانعي القرار رؤية تفاعلية مشتركة وتفاعلية لمستقبل المنتج.

إن قالب استراتيجية منتج ClickUp يساعدك على تصنيف الميزات وتحديد أولوياتها بناءً على الجهد المبذول. من خلال طرق العرض مثل جدول "جميع الميزات" وقائمة "الميزات النشطة"، يمكنك الحصول على ملخص واضح للأولويات العليا وتخصيصات الفريق.

يمكنك جدولة تطوير الميزات وعمليات الإطلاق واستخدام طرق عرض "الجدول الزمني Gantt Timeline" لتتبع حالة كل مرحلة من مراحل المشروع عبر شاشات قابلة للتبديل.

يحافظ القالب على مواءمة الجميع من خلال تجميع أعضاء الفريق حسب الأدوار والمسؤوليات وتوحيد جميع المعلومات الأساسية للرجوع إليها بسرعة.

⚡️Ideal من أجل: فرق المنتجات التي تبحث عن قوالب خارطة طريق استراتيجية متعددة الميزات لدفع النمو على المدى الطويل

9. قالب تحديد موضع المنتج ClickUp

قالب تحديد موضع المنتج ClickUp

نموذج قالب تحديد موضع المنتج ClickUp يساعد في تحديد وضع منتجك في السوق من خلال عرض فوائده بوضوح.

تبدأ العملية باستمارة "تقييم وضع المنتج"، حيث يقدم أصحاب المصلحة رؤاهم حول العناصر الرئيسية مثل نقاط القوة والعلامة التجارية للمنتج. تتدفق الردود مباشرةً إلى "قائمة المنتجات"، حيث يتم تنظيم رؤى عمليات الإطلاق القادمة حسب الحالة.

وبمجرد أن يصبح كل شيء في مكانه، يقدم "عرض اللوحة البيضاء" خريطة تحديد موقع المنتج التي تساعد على تصور كيفية مقارنة منتجك بالمنافسين من حيث التكلفة والجودة.

⚡️Ideal لـ: فرق تسويق المنتجات التي تختبر إمكانية تطبيق نموذج اشتراكات العصر الجديد

10. قالب خارطة طريق فريق ClickUp Agile Team Roadmap

قالب خارطة طريق فريق ClickUp Agile Team Temap

نموذج قالب خارطة طريق فريق ClickUp Agile Team Temap يجعل من السهل توصيل استراتيجية منتجك وتعديل الأولويات بينما يتعلم فريقك المزيد عن السوق والمنتج.

صُمم هذا القالب مع وضع المبتدئين في الاعتبار، ويتميز هذا القالب بعرض "خارطة طريق المنتج الرشيق" الشامل لتصور الجدول الزمني لمشروعك. تعرض قائمة "خطة المنتج" جميع المهام، مرمزة بالألوان حسب الأهداف الأساسية والأهمية. وعندما تحتاج إلى عرض صورة شاملة، يمكنك التبديل إلى لوحة "الحالة" أو استخدام لوحة "السباقات" لتتبع المهام حسب السباق السريع.

يتضمن قالب خارطة الطريق الرشيقة هذا أيضًا مجلدات تفصيلية ل "الهندسة" و "الإصدار" و "التصميم"، كل منها مصمم بعروض فريدة لدعم سير العمل المخصص.

⚡️Ideal ل: شركات البرمجيات كخدمة المتنامية التي تطلق تحديثات متكررة للميزات

قم بتمهيد الطريق من الفكرة إلى الإطلاق باستخدام ClickUp

تُعد قوالب Excel نقطة انطلاق مفيدة لإدارة المنتجات، ولكنها غالباً ما تصطدم بحائط عندما تصبح المشاريع أكثر تعقيداً. يمكن أن يصبح تتبع التغييرات أو التعاون مع فرق مختلفة أو حتى تحديث خارطة طريق في Excel أمراً صعباً بسرعة.

وهنا تُحدث قوالب ClickUp فرقاً حقيقياً.

فسواء كانت خارطة طريق رشيقة، أو مصفوفة تحديد موقع المنتج، أو خطة استراتيجية شاملة، يتيح لك ClickUp إنشاء وتتبع وتحديث كل شيء في مساحة عمل واحدة مباشرة ومنظمة.

القوالب مليئة بالتكاملات المخصصة، والأتمتة الذكية، وطرق العرض المتعددة، مما يجعل من السهل ضبطها أثناء التنقل والحفاظ على توافق فريقك.

الجزء الأفضل؟ هذه القوالب مجانية تماماً. 💸 اشترك في ClickUp مجاناً وتتبّع أفكار منتجاتك بسرعة وببضع نقرات فقط من الفكرة إلى السوق.