50+ حقائق ممتعة للعمل لمشاركتها في الاجتماعات ورسائل البريد الإلكتروني

‼️ تنويه: إضافة حقائق ممتعة إلى اجتماعات الفريق قد لا يكون خيارًا متاحًا دائمًا، ولكنه قد يساعد في تحسين الأجواء في الغرفة. القاعدة الذهبية؟ ضع في اعتبارك دائماً السياق. 🫡

اجتماعات طويلة ومملة؟ لقد مررت بذلك، وفعلت ذلك، وانشغلت عنه. ولنكن واقعيين - ربما يكون فريقك قد فعل ذلك أيضًا.

لهذا السبب تحتاج إلى حقائق ممتعة. أجل، قم بإضافة بعض الحكايات المدهشة أو الغريبة أو المضحكة بصراحة، وشاهد الجميع يعودون إلى التركيز. نقاط إضافية لتصبح المتحدث الذي يرغب الجميع في الاستماع إليه.

لكن الحقائق الطريفة لم تعد مخصصة للاجتماعات فقط. استخدمها لإضفاء الإثارة على رسائل البريد الإلكتروني، أو لبدء جلسات العصف الذهني، أو حتى لتلطيف المزاج في محادثات الفريق. فهي تجعل العمل يبدو أقل إرهاقاً.

لذا، دعونا نلقي نظرة على بعض الحقائق الممتعة والمسلية عن العمل - لأنه من قال أن الإنتاجية لا يمكن أن تكون مسلية؟

ما هي الحقائق المسلية؟

الحقائق الممتعة هي معلومات ممتعة ومسلية تشاركها مع مجموعة من الأشخاص. إنها تضيء المزاج وتخلق بيئة عمل إيجابية تجعل الجميع يترابطون بشكل أفضل.

يمكن أن تجبرك الحقائق المضحكة على أن تقول: "أوه، هذا رائع!" أو "انتظر، حقًا؟ إنها مفاجئة أو غريبة أو مضحكة في بعض الأحيان. فكر فيها كبدايات صغيرة للمحادثات التي تجلب الابتسامة حتى لأكثر زملائك في فريقك إرهاقاً.

ناهيك عن أنها تتضاعف أيضًا كـ أسئلة كسر الجليد التي تطرحها أثناء العمل عن بُعد أو كجزء من بناء الفريق الأنشطة. فهي توفر مهرباً من روتين العمل المعتاد والحياة المهنية.

فوائد استخدام الحقائق الممتعة في الاجتماعات

مشاركة الحقائق الممتعة في العمل لها فوائد أكثر بكثير مما تتخيل:

1. تغيير ديناميكيات اجتماع الفريق

تخيل هذا - أنت تعقد اجتماعك الحادي عشر في اليوم مع فريقك. الجميع مرهق ويريد التحدث عن أي شيء ما عدا العمل. وقرب نهاية الاجتماع الأخير، تشاركنا في اجتماع آخر نكتة عن العمل :

المدير: _ما الذي تعلمته من هذا الاجتماع؟

أنا: _ بطارية حاسوبي المحمول تدوم طويلاً، وأستطيع النوم وعيناي مفتوحتان_ 👀

طريقة رائعة لـ تسهيل اجتماعات الفريق الأكثر إنتاجية في الواقع

2. يقلل من القلق والتوتر المرتبطين بالاجتماعات

عندما تركز اجتماعات العمل على موضوعات صعبة أو حساسة، قد يشعر فريقك بالقلق من مشاركة أفكارهم.

قم بكسر الجليد بحقيقة ممتعة عن مدى صعوبة الحياة المهنية، وهيئ الأجواء المفتوحة والدافئة، وشجع الجميع على المشاركة بشكل أكثر انفتاحًا. إن استخدام الحقائق المثيرة للاهتمام في الوقت المناسب هو ما يحتاجه فريقك تماماً!

3. يحسن الاحتفاظ بالمعلومات

الحقائق الممتعة هي مصممة لإثارة المشاعر - الضحك أو الدهشة أو الفضول. عندما ترتبط المعلومة باستجابة عاطفية، تصبح أكثر قابلية للتذكر .

توفر الحقائق الممتعة أيضًا استراحة من التدفق المعتاد للاجتماع، مما يمنع الإرهاق المعرفي ويساعد فريقك على الاحتفاظ بالمعلومات بشكل أفضل.

4. تعزز ترابط الفريق

مشاركة الحقائق المرحة تكسر الشكليات التي غالبًا ما توجد في بيئة مهنية. يساعد الانغماس في المحادثة الشخصية أو إلقاء النكات تكوين صداقات في العمل وزيادة رضا الموظفين والرضا الوظيفي.

حقائق مسلية لاجتماعات العمل ورسائل البريد الإلكتروني

فيما يلي بعض الحقائق الممتعة للعمل التي يمكنك مشاركتها مع فريقك لإبقاء الأمور خفيفة الظل:

حقائق ممتعة عن العمل

1. يرجع الفضل إلى ليوناردو دافنشي في كتابة أول سيرة ذاتية على الإطلاق.

2. كرسي مكتبك أكثر نشاطًا مما تعتقد. في المتوسط، يتدحرج حوالي 12.5 كم في السنة.

عبر جيفي 3. هل تريد الحصول على ترقية؟ استخدم حسك الفكاهي. كشفت دراسة أن المديرين التنفيذيين يعتقدون الفكاهة مهمة لتقدم المرء في حياته المهنية

4. في إيطاليا 3% فقط من قوتها العاملة تعمل أكثر من 50 ساعة . تحافظ فرنسا على هدوئها مع 35 ساعة في الأسبوع . وفي الوقت نفسه، يعمل الكوريون الشماليون ما يقرب من، أو في بعض الأحيان أكثر من 56 ساعة. تحدث عن التوازن بين العمل والحياة وبيئة العمل!

5. هناك مصطلح يسمى "شارة القهوة" حيث يقوم الموظفون بتسجيل الحضور لفترة وجيزة - لفترة كافية لتناول القهوة - ثم تسجيل الخروج، ويقومون بالحد الأدنى من العمل للوفاء بمتطلبات العودة إلى العمل (RTO).

عبر memecrunch

6. إذا كنت تريد عقد صفقة الجلوس إلى الجانب الأيسر من العميل المحتمل . يُقال أنك تعقد صفقات أكثر عندما تجلس في هذه الوضعية.

7. هل تعلم أن حرف الـ E هو نجم الأبجدية الإنجليزية؟ يظهر في 11% من جميع الكلمات ! لم يكن حرف "A" بعيدًا عن ذلك، حيث ظهر بنسبة 8.5% من الوقت. لكن "Q" المسكين هو الأكثر خجلاً، حيث يظهر في 0.2% فقط من الكلمات.

8. تنشأ كلمة "بوس" من كلمة "باس" الهولندية والتي تعني "سيد" كان لقبًا شائعًا لربان سفينة في القرن التاسع عشر.

9. تأتي كلمة "توظيف" من اللاتينية، وتعني "التوريط"

10. 80% من الوظائف يتم شغلها من خلال التواصل، وليس من خلال السيرة الذاتية.

حقائق ممتعة عن الإنتاجية

1. يمكنك زيادة إنتاجيتك بنسبة 14% فقط عن طريق شرب كمية كافية من الماء . يؤدي انخفاض نسبة 1% من الترطيب إلى إضعاف الأداء الإدراكي.

2. قدمت مايكروسوفت Clippy في التسعينيات كمساعد إنتاجي. لكنه سرعان ما أصبح المساعد الأكثر إزعاجاً على الإطلاق، مما أجبر الملايين على تعلم كيفية تعطيله فعلياً عبر التعليمات البرمجية المصدرية.

عبر آرتسي 3. إذا كنت تحصل على 7.5 إلى 9 ساعات من النوم كل ليلة، فيمكنك أن تصل إلى 20٪ أكثر إنتاجية في العمل

4. الموسيقى هي أفضل صديق لك في المهام المملة والمتكررة - فهي تعزز الإنتاجية! ولكن بالنسبة للأعمال التي تتطلب الكثير من الجهد الذهني، يمكن أن تبطئك. ما الحيلة؟ اختر النغمات المناسبة لتشغيل يومك.

5. الموظفون الذين لديهم إمكانية الوصول إلى المكاتب الواقفة أكثر إنتاجية من أولئك الذين يجلسون طوال اليوم.

6. إن آلة يوديمونيا هو الإعداد النهائي للمكتب مع خمس مساحات رائعة، كل منها مصمم لنوع معين من العمل. يعمل هذا التصميم الذكي بالفعل على تعزيز الإنتاجية ويمكن أن يغير طريقة عملنا بالكامل في المستقبل.

عبر متوسط 7. فترة انتباهنا أقصر من فترة انتباه السمكة الذهبية, أقل من 9 ثوانٍ .

8. عامل مكتب متوسط ينقطع مرة كل ثلاث دقائق مما يقلل الإنتاجية بنسبة 15%.

9. تتمتع الدنمارك بواحد من أقصر أسابيع العمل حيث يبلغ 37.2 ساعة، ومع ذلك فهي لا تزال من بين البلدان الأكثر إنتاجية .

10. يؤدي العمل أكثر من 40 ساعة في الأسبوع إلى عوائد متناقصة، مما يعني أن كل ساعة إضافية تنتج ناتجًا أقل.

11. A مدة التركيز 90 دقيقة متبوعًا باستراحة لمدة 20 دقيقة يمكن أن يساعدك على أداء أفضل.

12. تقول الأبحاث أن يوم الثلاثاء هو اليوم الأكثر إنتاجية في الأسبوع للموظفين. ماذا عن أيام الثلاثاء التي لا يوجد فيها اجتماعات؟

13. الأشخاص الذين يعشقون البستنة يتمتعون بصحة عقلية أفضل وتركيز أكثر حدة.

عبر جيفي

حقائق ممتعة عن التكنولوجيا

1. 64٪ من الناس يثقون في الروبوت أكثر من مديرهم .

2. قام مارتن كوبر من شركة موتورولا بإجراء أول مكالمة هاتفية محمولة باليد لمنافسه الدكتور جويل س. إنجل في عام 1973\. وكان ذلك قبل 50 عامًا تقريبًا!

عبر جيفي 3. في البداية، كان يوتيوب مصمم كموقع للمواعدة . وهو مخصص للمستخدمين لتحميل مقاطع فيديو يناقشون فيها شركاء أحلامهم.

4. قبل الآي فون، حصلت شركة أبل على براءة اختراع لهاتف قلاب على شكل تفاحة.

5. يمكن أن يضيف الذكاء الاصطناعي (AI) 15.7 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030 وهو أكثر من الناتج المحلي الإجمالي لمعظم البلدان مجتمعة.

6. يمكن لروبوت باريستا الروبوت المدعوم بالذكاء الاصطناعي من شركة Crown Digital تحضير 200 كوب من القهوة في الساعة.

عبر كراون ديجيتال 7. تم ضبط كل إعلانات الآيفون على الساعة 9:41 صباحًا - وهي اللحظة التي أطلق فيها ستيف جوبز أول هاتف آيفون في عام 2007.

8. المصطلح "واي فاي" لا يرمز إلى أي شيء . إنه مجرد مصطلح تسويقي جذاب.

9. شاع مصطلح "Bug" للإشارة إلى خلل في النظام بعد أن تسببت فراشة في حدوث عطل في أحد أجهزة الكمبيوتر القديمة.

حقائق ممتعة عن البريد الإلكتروني والاتصالات

1. 99% من الأشخاص الذين يستخدمون البريد الإلكتروني يتفقدون صندوق بريدهم الوارد 20 مرة كل يوم.

2. في عام 2004 كان بيل جيتس أكثر رجل في العالم يتلقى رسائل غير مرغوب فيها يتلقى أربعة ملايين رسالة بريد إلكتروني غير مرغوب فيها كل يوم.

3. 23% من جميع رسائل البريد الإلكتروني التي يتم فتحها خلال ساعة واحدة من التسليم . بعد 24 ساعة، أقل من 1% من الأشخاص يفتحون بريدك الإلكتروني.

4. يأتي مصطلح "سبام" في رسائل البريد الإلكتروني من مشهد هزلي لمونتي بايثون حيث غنت مجموعة من الفايكنج مراراً وتكراراً "سبام" في مطعم.

5. هل سمعت من قبل عن عواصف البريد الإلكتروني؟ تُعرف بـ "عاصفة الرد على الجميع" عندما يرسل شخص ما رسائل مثيرة للجدل أو رسائل موجهة بشكل خاطئ إلى مجموعة كبيرة.

عبر جيفي 6. الناس يتذكرون 10% فقط مما قرأوه و20% مما يسمعونه و90% مما يفعلونه.

7. تفقّد رسائل البريد الإلكتروني يفرز الدوبامين. استجب لرسائلك الإلكترونية، ولكن تذكر أن ذلك قد يسبب الإدمان بالفعل.

8. 65% من الموظفين يستخدمون الرموز التعبيرية بانتظام لتجنب سوء التواصل، و78% من المستخدمين سيفتحون بريدًا إلكترونيًا أو رسالة إذا كانت تحتوي على رمز تعبيري. 🌻

9. لا تزال كلمة "123456" واحدة من أكثر كلمات مرور البريد الإلكتروني استخدامًا وغير آمنة.

10. سوء التواصل هو أكثر كارثية مما تعتقد، حيث يكلف الشركات الكبيرة 62.4 مليون دولار سنويًا .

حقائق ممتعة عن أنشطة بناء الفريق

1. العمل ضمن فريق يفرز هرمون الأوكسيتوسين وهي مادة كيميائية في الدماغ مرتبطة بالسعادة. في الأساس، يحصل دماغك على حفلة صغيرة في كل مرة تتعاون فيها.

2. أحد الأنشطة الشائعة لبناء الفريق هو تحدي إسقاط البيضة، حيث تعمل الفرق معًا لمنع بيضة نيئة من الانكسار بعد سقوطها من أعلى. ففي نهاية المطاف، لا شيء يقرّب الفريق من بعضه البعض أكثر من المهمة المشتركة لإنقاذ بيضة من كارثة.

3. أنشطة بناء الفريق التي تحث على يؤدي الضحك إلى إفراز الإندورفين في الدماغ . وهذا يعزز الترابط الاجتماعي، لذلك هناك علم وراء كاسحات الجليد 🧊

4. عزلة الموظفين يقلل الإنتاجية بنسبة 21% . وهذا هو سبب أهمية الشعور القوي بالانتماء.

5. تتفوق الفرق ذات الأعمار المختلطة على الفرق المختلطة في اتخاذ القرارات بشكل كبير.

حقائق ممتعة حول أدوات الاجتماعات الافتراضية

1. يؤدي الاستخدام المفرط لأدوات الاجتماعات الافتراضية إلى إرهاق Zoom، مما يسبب القلق والتعب والقلق. خطط لـ أنشطة بناء الفريق الافتراضية بحكمة

2. هل تعلم أن عدم إزالة الفلاتر على منصات الاجتماعات الافتراضية يؤدي إلى مواقف غير متوقعة، مثل حادثة "المحامي القط" الشهيرة؟ فقد حضر محامٍ جلسة محكمة عن طريق الخطأ مع وجود فلتر للقطط، ولم ينسَ الإنترنت ذلك أبداً.

عبر بيزنس إنسايدر 3. هل تفتقد دردشات القهوة بعد مؤتمر الفيديو؟ وجدت HubSpot أن التسكع على Zoom لمدة عشر دقائق إضافية يعيد إحياء وقت الدردشة غير الرسمية وغير الرسمية. هذا هو كيف تحافظ الشركات على تفاعل موظفيها عن بُعد .

حقائق ممتعة عن ثقافة العمل

1. يمكن أن يؤدي التركيز على المرح فقط إلى ديناميكيات غير صحية في مكان العمل. تظهر الأبحاث أن المرح ليس مرادفًا لثقافة صحية.

2. اليوم, 23% فقط من الموظفين يثقون بشدة في قيادتهم .

3. ثقافات الشركات المزدهرة هي أكثر احتمالاً بـ 8 أضعاف لإنتاج عمل رائع وأكثر احتمالاً بـ 2 أضعاف لزيادة الإيرادات.

4. عندما يشعر أعضاء الفريق أن أصواتهم مهمة، يتحسن أداؤهم بمقدار 4.6 أضعاف.

5. في فنلندا، يمكن عقد اجتماعات العمل في الساونا. وفي الواقع، تعتبر مشاركة الساونا مع العملاء أو الشركاء علامة إيجابية.

حقائق ممتعة عن التوازن بين العمل والحياة

1. قد يركز مستقبل إدارة العمل والحياة الشخصية على إدارة مستويات الطاقة لدى الموظفين أكثر من مجرد إدارة الوقت.

2. يشير الخبراء إلى أن "التوازن بين العمل والحياة" قد يعاد تعريفه على أنه "التنقل بين العمل والحياة" بسبب الطبيعة المتغيرة للموازنة بين المسؤوليات الشخصية والمهنية.

3. على الصعيد العالمي، يحب العاملون في مجال المعرفة العمل عن بُعد لأنه يعزز من التوازن بين العمل والحياة بنسبة 25.7% مقارنة بالحياة المكتبية.

عبر جيفي 4. الموظفون الذين يتمتعون بجدول زمني متوازن بين العمل والحياة الشخصية هم أقل عرضة لأخذ إجازات غير مخطط لها.

كيف يمكن لـ ClickUp أن يجعل اجتماعاتك ورسائلك الإلكترونية ممتعة؟

دعنا نواجه الأمر - الاجتماعات ورسائل البريد الإلكتروني ليست دائماً أكثر الأجزاء إثارة في يوم العمل. ولكن لا يجب أن يكون الأمر كذلك. اجتماعات ClickUp يمنحك المرونة لإضفاء الحيوية على ملاحظاتك. استخدم نصًا غامقًا لـ إبراز النقاط الرئيسية المهمة، وترميز عناصر العمل بالألوان، وحتى إضافة رموز تعبيرية أو حقيقة مرحة لإضفاء جو من المرح على الاجتماع.

نظّم العمل بشكل أفضل مع ClickUp Meetings

تخيّل هذا: جلسة عصف ذهني يتشارك فيها الفريق الأفكار ويتبادلون الحقائق المرحة الغريبة - طريقة ممتعة لـ إشراك الفريق مع جعل ملاحظاتك أكثر قابلية للنسيان.

في بعض الأحيان، تؤدي مناقشات الاجتماع إلى بنود عمل محددة. لإنقاذك يمكنك الآن تعيين التعليقات على ClickUp و ضع علامة على أعضاء الفريق مباشرةً داخل ملاحظتك. إنه أمر بسيط وقابل للتتبع، ويُبقي الجميع مسؤولاً دون متابعة لا نهاية لها.

بالحديث عن العصف الذهني، تحتاج الأفكار العظيمة إلى مساحة كبيرة لتنمو. لجلسات الأفكار الكبيرة تلك, كليك أب السبورات البيضاء اجعل الإبداع يتدفق دون عناء. تصوّر أفكار فريقك ونظّمها واجعلها تنبض بالحياة - كل ذلك في مكان واحد.

تعاون بصرياً مع فريقك باستخدام سبورات ClickUp Whiteboards

ما المزيد؟ ارسم الروابط، وقم بإسقاط بعض الأعمال الفنية أو الصور المتجهة، وحتى قم بإضافة بعض الحقائق المرحة لتعيين نغمة مريحة. عندما تبدأ الأفكار في التدفق، قم بتعيين المهام على الفور حتى لا يفوتك أي شيء.

وإذا كانت رسائل البريد الإلكتروني هي أكثر ما تفضله، فإن ClickUp يدعمك في ذلك أيضاً.

يمكنك إدارة جميع رسائل البريد الإلكتروني في مكان واحد - إرسال واستقبال وحتى تحويل رسائل البريد الإلكتروني إلى مهام بنقرة واحدة فقط مع إدارة مشروع البريد الإلكتروني في ClickUp . لا مزيد من البحث عن الروابط أو التنقل بين المنصات. كل ما تحتاجه موجود في المكان الذي تحتاجه!

إدارة المشاريع أثناء التنقل باستخدام إدارة المشاريع عبر البريد الإلكتروني من ClickUp

على سبيل المثال، يمكن أن تصبح ملاحظات العميل على مشروع ما مهمة على الفور، مع تواريخ الاستحقاق وأعضاء الفريق المعينين. وهناك المزيد! يمكنك حتى جدولة رسائل البريد الإلكتروني التلقائية أو تشغيل الردود بناءً على أحداث المهام، مما يوفر ساعات من الذهاب والإياب.

وإذا كنت تتطلع إلى الحفاظ على تدفق المحادثة، يمكنك الحصول على انقر فوق الدردشة .

سواء أكنت تشارك تحديثات المشروع أو تنسق المهام أو ترسل ملاحظة سريعة، يبقى كل شيء في مكان واحد.

احصل على الصورة الكاملة عبر جميع أعمالك مع ClickUp Chat

تخيل أنك في منتصف مشروع ما، ويحتاج شخص ما إلى توضيح فوري. بدلاً من التنقل بين قنوات متعددة أو التبديل إلى أداة جديدة بالكامل، يمكنك ببساطة استخدام ClickUp Chat (الأمر أكثر منطقية!)

بل والأفضل من ذلك، يمكن ربط كل سلسلة محادثات مباشرةً بالمهام، بحيث يبقى السياق واضحًا ويسهل الرجوع إلى القرارات عند الحاجة.

ولجميع ملاحظاتك الشخصية أو أفكارك العشوائية أو الحقائق الممتعة التي تعثر عليها أثناء التصفح؟ مستندات ClickUp هو المكان المثالي لتنظيم كل شيء. قم بتضمين الإشارات المرجعية أو إضافة جداول أو تنسيق مستنداتك بالطريقة التي تريدها.

💡 نصيحة احترافية: لتلك اللحظات التي تريد فيها إثارة محادثة أو تلطيف الأجواء مع فريقك, قوالب كليك أب لكسر الجليد في ClickUp لا بد من تجربتها. إنها طريقة بسيطة لإضافة لمسة من المرح والحفاظ على قوة علاقات الفريق.

اجعل الاجتماعات ممتعة وجذابة وفعالة باستخدام ClickUp

إذا كنت تتطلع إلى جعل اجتماعاتك أو رسائلك الإلكترونية جذابة، فلا تنسَ مشاركة الحقائق الممتعة كلما أمكنك ذلك. ولكن للارتقاء بتفاعلاتك المهنية إلى المستوى التالي، استخدم ClickUp، وهي أداة تمزج بين المتعة والفعالية.

لا يتعلق ClickUp بإنجاز المهام فقط (على الرغم من أنه رائع في ذلك) - بل يتعلق بجعل التعاون يبدو سهلاً. تخيّل العصف الذهني مع فريقك باستخدام قوالب جاهزة للاستخدام، والدردشة في الوقت الفعلي دون فقدان السياق، وإدارة المهام كلها تحت سقف واحد.

والجزء الأفضل؟ من السهل البدء، ولست بحاجة إلى أن تكون خبيراً تقنياً لتكتشف ذلك. اشترك في ClickUp اليوم -إنه مجاني وممتع وقد يغير طريقة عملك إلى الأبد!