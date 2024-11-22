كيفية إدارة المشاريع الجانبية: 10 نصائح للنجاح

"اختر وظيفة تحبها، ولن تعمل يومًا واحدًا في حياتك." في حين أنها فكرة ملهمة، إلا أنه يجدر بك أن تستكشف كيف يتقاطع الشغف والعمل حقًا في عالم اليوم.

ولكن مهلاً، هناك أمل!

يجد الكثيرون طريقهم إلى أحلامهم من خلال المشاريع الجانبية.

تمنح هذه المشاريع الجانبية محاربي العمل اليومي الفرصة لقضاء بعض الوقت فيما يحبون لبضع ساعات، واستكشاف أفكار جديدة، وحتى كسب القليل من المال الإضافي.

ولكن أليست الموازنة بين مشروع جانبي ووظيفة بدوام كامل مرهقة؟

بالتأكيد. _إذاً، كيف يمكنك إدارة المشاريع الجانبية دون أن تستنفد طاقتك؟

دعنا ندخل في صلب الموضوع ونرى كيف يمكنك إدارة المشاريع الجانبية كالمحترفين مع انقر فوق .

ما هي المشاريع الجانبية؟

قبل أن تختار العمل في المشاريع الجانبية، دعنا نوضح ما هي المشاريع الجانبية.

من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن المشاريع الجانبية هي فقط لأولئك الذين يأملون في بناء مشروع تجاري أو كسب أموال إضافية. بالتأكيد، يمكن أن يكون هذا هو الهدف، ولكن ليس كل مشروع جانبي يجب أن يؤدي إلى شارك تانك !

في الواقع، يمكن أن يكون المشروع الجانبي أي شغف أو مهارة أو التنمية الشخصية تعمل عليها طوال عطلة نهاية الأسبوع (أو صباح يوم الأحد إذا كنت لا تزال تريد بعض وقت الفراغ) أو إلى جانب عملك اليومي خلال أيام الأسبوع. إليك السبب الذي يجعل هذه المشاريع أكثر من مجرد وظيفة ثانية:

إنها ممتعة: دعنا نواجه الأمر المشاريع الجانبية هي أكثر ما نحب القيام به. أليس القيام بشيء من أجلك فقط هو تعريف السعادة؟

دعنا نواجه الأمر المشاريع الجانبية هي أكثر ما نحب القيام به. أليس القيام بشيء من أجلك فقط هو تعريف السعادة؟ إنها دورة مكثفة في التعلم: المشاريع الجانبية هي تجارب عملية تتيح لك استكشاف تقنيات جديدة أو صقل مهاراتك الحالية. وعلى عكس المهام الروتينية في وظيفتك اليومية، فإن المشاريع الجانبية تدور حول الممارسة المتعمدة وبناء المهارات

المشاريع الجانبية هي تجارب عملية تتيح لك استكشاف تقنيات جديدة أو صقل مهاراتك الحالية. وعلى عكس المهام الروتينية في وظيفتك اليومية، فإن المشاريع الجانبية تدور حول الممارسة المتعمدة وبناء المهارات تطلق العنان لإبداعك: توفر لك المشاريع الجانبية ملعبًا بدون مواعيد نهائية أو بروتوكولات مكتبية أو قيود "هكذا يتم العمل دائمًا". أنت من يحدد الوتيرة والأولويات والخطة - مما يمنحك الحرية المطلقة

توفر لك المشاريع الجانبية ملعبًا بدون مواعيد نهائية أو بروتوكولات مكتبية أو قيود "هكذا يتم العمل دائمًا". أنت من يحدد الوتيرة والأولويات والخطة - مما يمنحك الحرية المطلقة تعزز مسيرتك المهنية: تخيل أنك تذهب إلى مقابلة عمل وتشارك مجموعة من الأعمال الحقيقية المؤثرة. فالمشاريع الجانبية لا تجعلك متميزًا فحسب، بل تضيف أيضًا عمقًا لمهاراتك بما يتجاوز ما يمكن أن تظهره السيرة الذاتية

اقرأ أيضًا: كيفية تحديد الأهداف الشخصية الذكية (مع أمثلة)

فوائد المشاريع الجانبية

يأتي إطلاق فكرة جديدة مع التشويق الفريد من نوعه، ذلك الاندفاع "قبل النقر على زر الإطلاق مباشرة" من يدري ماذا سيحدث؟ لأنك إذا لم تقم بتجربتها، فلن تعرف أبداً!

تمنحنا المشاريع الجانبية هذا المجال للتجربة ورؤية ما نحن قادرون عليه حقًا - دون قيود.

مشروع الهواية الذي صنعت فيه مسابقة "خمن صورة GIF" لأصدقائك؟ قد يتحول إلى تطبيق المسابقات التافهة التالي الذي سيحقق لك 70 ألف دولار يومياً.

أو ذلك المشروع الجانبي المريح لصنع الشموع الذي بدأته كهدايا للعطلات؟ يمكن أن ينتشر على تطبيق TikTok، مما يؤدي إلى آلاف الطلبات وأعمال مزدهرة.

وبعبارة أخرى، كلما أسرعت في تقبل عدم اليقين، كلما أعطيت لنفسك مساحة أكبر لتجربة أشياء جديدة.

على سبيل المثال، تذكر بيتر ليفلز، المطور الهولندي الذي وضع لنفسه تحدي إطلاق 12 شركة ناشئة في 12 شهرًا ? وهو اليوم يدير مجموعة من المشاريع التي طورها بمفرده، ويحقق أرباحاً تقدر بـ 3 ملايين دولار سنوياً.

💡 نصيحة احترافية: إذا كنت مطوراً، فإن منصات مثل ProductHunt تتيح لك أن تبعث الحياة في فكرة ما في غضون أسبوع، مما يمنحك طريقاً مباشراً لآلاف المستخدمين المحتملين بحلول نهاية الأسبوع.

كيف تدير المشاريع الجانبية؟

بين الاجتماعات والمواعيد النهائية والعمل المعتاد، يمكن أن تجعلك الوظيفة اليومية الشاقة تشعر بالإرهاق بحلول نهاية اليوم.

لذا، فإن إيجاد الوقت - والطاقة - لإدارة مشروع جانبي قد يبدو أمراً صعباً.

ومع ذلك، يمكنك من خلال بعض الاستراتيجيات الذكية والقليل من التخطيط، أن تضع المشاريع الجانبية في جدول أعمالك دون أن تستنفد طاقتك.

نصيحة 1: ضع أهدافًا واضحة "ينجح أصحاب الأهداف لأنهم يعرفون إلى أين هم ذاهبون." إحدى الحقائق المتعلقة بالمشاريع الجانبية هي أنه من السهل نسيانها. فالحياة تحدث، فالعمل يتطلب منا الكثير، أو الأسرة تحتاج إلى اهتمامنا، أو أننا متعبون للغاية.

هذه العقبات يمكن أن تجعل المشاريع الجانبية تبدو وكأنها معركة شاقة بدون أهداف واضحة.

تحديد أهداف SMART هو المفتاح لإبقاء المشروع الجانبي على المسار الصحيح. فهدف SMART هو هدف محدد وقابل للقياس وقابل للتحقيق وملائم ومحدد زمنيًا، وهو ما يضفي الوضوح والتحفيز على المشروع.

في هذه المرحلة، يمكنك استخدام أداة مثل انقر فوق الأهداف لتصور الأهداف.

تتبع وتصور تقدمك نحو تحقيق أهدافك باستخدام ClickUp Goals، وقياس كل من المقاييس الكمية والنوعية

ابدأ بتحديد أولويات الأهداف المهمة لنجاح مشروعك وتركيز الموارد عليها. بعد ذلك، قم بإعداد مزيج من الأهداف قصيرة الأجل وطويلة الأجل للحفاظ على الزخم.

تقدم المنصة مقاييس إدارة المشروع ومؤشرات الأداء الرئيسية لتتبع التقدم المحرز حتى تتمكن من تحديد مجالات التحسين وإجراء أي تعديلات ضرورية. بالإضافة إلى ذلك، توفر مخططات جانت ولوحات كانبان (متوفرة في ClickUp ) مثالية لرؤية الأهداف والتبعيات في مكان واحد.

📌 أمثلة على هدف المشروع

أتمتة 40% من المهام المتكررة لتقليل العمل اليدوي بنسبة 20% خلال الأشهر الستة المقبلة

دمج حلول تقنية جديدة لزيادة إنتاجية الموظفين بنسبة 15% في العام المقبل

اقرأ أيضًا: كيفية إنشاء خطة مشروع في 5 خطوات (مع أمثلة ونماذج)

نصيحة 2: إنشاء جدول زمني

يمكن أن يساعد التخطيط مع وضع التركيز في الاعتبار، مثل وضع خطط ربع سنوية، في تجنب التبديل المستمر في السياق والحفاظ على التركيز على الصورة الكبيرة.

يمكنك التفكير في استخدام تطبيق لتدوين الملاحظات هنا أثناء القيام بأعمال مشروعك الجانبية لفهم مقدار الوقت الذي تحتاجه لكل مهمة.

إن أفضل طريقة لإنشاء جدول زمني واقعي هي تحديد وقت محدد، حيث يتم تخصيص مجموعات محددة من الوقت للمهام ذات الأولوية القصوى وإضافة مجموعات طوارئ للمهام غير المتوقعة أو المهام التي يتم تجاوزها. عرض تقويم ClickUp مثالية لتصور هذه الكتل وتعديلها مع مرور الأسبوع - مما يوفر عرضًا في الوقت الفعلي لكيفية تخصيص الوقت.

أنشئ تجربة تقويم مخصصة باستخدام خيارات العرض القابلة للتخصيص في ClickUp

عندما يكون الوقت محدوداً، من السهل الشعور بأن التقدم بطيء. يمكن أن يؤدي تخصيص 10 دقائق فقط في اليوم إلى تخصيص أكثر من خمس ساعات في الشهر لتحقيق أهداف المشروع الجانبية.

يساعد حل إدارة الوقت في ClickUp على تنظيم ساعات العمل في المشاريع الجانبية من خلال تتبع المدة التي تستغرقها كل مهمة بالضبط.

تصوَّر جدولك الزمني وقم بإدارة المهام بسهولة باستخدام طريقة عرض التقويم في ClickUp

ميزات مثل تتبع الوقت المدمج، وأحداث التقويم بالسحب والإفلات، وتقديرات الوقت، والتذكيرات تجعل من السهل البقاء على المسار الصحيح.

💡 نصيحة احترافية: ضع في اعتبارك ذروة الإنتاجية. إذا كنت من الأشخاص الذين يحبون العمل في الصباح، خصص ساعاتك الأكثر إنتاجية للمشاريع الجانبية. أما إذا كنت من الأشخاص الذين يعملون ليلاً، فاحفظ أفضل أعمالك في المساء. يمكن للجدولة حول ذروة الإنتاجية هذه أن تجعل الوقت أكثر فعالية دون إضافة ضغوط غير ضرورية.

نصيحة 3: حدد أولويات المهام

في الأيام الأولى، قد تجد نفسك في الأيام الأولى ممزقاً باستمرار بين مسؤوليات الحاضر واحتمالات المستقبل.

ولكن، من خلال هذه الرحلة، ستتعلم أن تحديد الأولويات هو فن أكثر من كونه علمًا - وهي مهارة متطورة تجعل طموحاتك تتماشى مع ما هو أكثر أهمية. انقر فوق المهام سيساعدك على رؤية كل مشروع ليس كالتزام بل كفرصة.

ابدأ بقائمة مهام كاملة: ضع قائمة بجميع المهام في مكان واحد دون تحديد أولوياتها على الفور. تساعدك طريقة عرض القائمة في ClickUp على تصور المهام الجارية والمستقبلية لجميع المشاريع، مما يعطيك صورة واضحة لكل شيء قيد التنفيذ

نظم مهامك وحدد أولوياتها بكفاءة باستخدام قوائم ClickUp القابلة للتخصيص

حدد المهام العاجلة مقابل المهام المهمة: تحتاج المهام العاجلة إلى اتخاذ إجراءات فورية، بينما المهام المهمة قد تساهم في تحقيق أهداف طويلة الأجل. تسهل علامات الأولوية المخصصة في ClickUp (عاجلة، عالية، عادية، منخفضة) تصنيف المهام وتنظيم عبء العمل بفعالية

تحديد أولويات مهامك بفعالية باستخدام ميزات تحديد أولويات المهام في ClickUp

إنشاء تبعيات المهام : أنشئ التبعيات داخل ClickUp لترتيب المهام بالترتيب، مما يساعد على تجنب الاختناقات وضمان إكمال المهام بالتسلسل الصحيح

: أنشئ التبعيات داخل ClickUp لترتيب المهام بالترتيب، مما يساعد على تجنب الاختناقات وضمان إكمال المهام بالتسلسل الصحيح تقدير مستويات الجهد لكل مهمة: تعيين مستويات الجهد باستخدام الحقول المخصصة في ClickUp (على سبيل المثال، مقياس 1-5)، مما يساعد على تحديد أولويات المهام ذات الجهد العالي والقيمة العالية. يؤدي إكمال المهام المعقدة في وقت مبكر من اليوم إلى بناء الزخم وتقليل الضغط على المهام المتبقية

التخفيف من مخاطر المشروع وضمان التسليم في الوقت المناسب باستخدام سجل مخاطر ClickUp

💡 نصيحة احترافية: ابقَ منظمًا مع قالب المخطط اليومي في ClickUp الذي يساعدك على تخطيط كل يوم من خلال تنظيم المهام في فئات مثل المهام الشخصية والعمل والأهداف. قم بإعداد مهام متكررة لبناء عادات إيجابية، واستخدم علامات الأولوية لمعالجة ما هو أكثر أهمية أولاً. بالإضافة إلى ذلك، من خلال تتبع التقدم المرئي، سترى انتصاراتك اليومية في المخططات والرسوم البيانية.

نصيحة 4: استخدم أدوات إدارة المشاريع

يمكن أن يُحدث استخدام أدوات إدارة المشروع الصحيحة فرقاً كبيراً في الحفاظ على مشروع جانبي منظم وخاضع للمساءلة.

استخدم معالم ClickUp Milestones لعرض التقدم الذي أحرزته مقابل أهدافك وغاياتك. تتبع مشروعك وراقب التغييرات التي تطرأ عليه من خلال لوحة تحكم ClickUp حيث يمكنك رؤية الموارد والميزانيات والوقت والتقدم المحرز وإدارتها.

تتيح لك ميزات إدارة المشروع في ClickUp الحصول على رؤية واضحة لما يحدث. 👀

أنشئ مساحة عمل مخصصة باستخدام طرق عرض ClickUp القابلة للتخصيص

من خلال طريقة عرض النشاط في ClickUp، يمكنك الحصول على تحديثات في الوقت الفعلي حول المهام والتقدم المحرز والمواعيد النهائية التي تعزز الشعور بالملكية.

تسمح لك طرق العرض المختلفة في ClickUp بتصور المهام والجداول الزمنية وفقًا لاحتياجات مشروعك. على سبيل المثال، تُظهر لوحات كانبان تدفق المهام، وتتتبع طرق عرض التقويم المواعيد النهائية، وتساعد مخططات جانت في إدارة الموارد.

من خلال طرق العرض القابلة للتخصيص، من السهل فرز المهام حسب الأولوية وإنشاء طرق عرض متتالية وإدارة أعباء العمل.

اقرأ أيضًا: استراتيجيات تطوير المشاريع: دليل خطوة بخطوة

النصيحة 5: حافظ على المرونة والقدرة على التكيف

أحد مفاتيح النجاح في المشاريع الجانبية؟ تبنّي المرونة.

بالنسبة للمطورين مثل بن عوض إن القدرة على التكيف هي عملياً شكل من أشكال الفن. مع أكثر من 1.3 مليون متابع عبر يوتيوب وتيك توك وتويتر، أصبح عوض مزيجًا فريدًا من المطورين ومنشئي المحتوى.

تمتلئ رحلة عوض في الحفاظ على قابليته للتكيف بمشاريع مضحكة ومبتكرة، مثل المكون الإضافي VS Code الخاص به على Tinder، حيث يمرر المستخدمون على مقتطفات التعليمات البرمجية للعثور على "التطابق المثالي" كان المشروع عبارة عن مزحة، ولكن عوض أخذ الأمر على محمل الجد بما فيه الكفاية لإنشاء تطبيق كامل مع إشعارات فورية.

لماذا؟

"إذا حدث شيء جيد - رائع. شيء سيء؟ حسناً، على الأقل سيصنع مقطع فيديو رائعاً على يوتيوب." هذه الرغبة في تقبل النجاح والفشل على حد سواء هي التي تجعله يمضي قدماً.

أحدث مشاريعه, باطلة وهي لعبة "تماغوتشي" من الجيل Z، تضم الآن 130,000 مستخدم.

إذا كنت لا تزال غير متأكد من خوض هذه التجربة، تحقق من #buildinpublic على موقع X (المعروف سابقًا باسم تويتر)، حيث يشارك المطورون نجاحاتهم والدروس المستفادة.

نصيحة رقم 6: اطلب التعليقات وتعاون مع الآخرين

"كيف أبلي؟ "هل سار ذلك بشكل جيد؟ "ما الذي يمكنني فعله بشكل مختلف في المرة القادمة؟ تميل هذه الأسئلة إلى الظهور أثناء العمل على المشاريع الجانبية.

والأمر يستحق ذلك- تكشف بيانات جالوب أن 80% من الموظفين الذين يتلقون تغذية راجعة ذات مغزى أسبوعيًا منخرطون بشكل كامل.

لذا، حتى لو كنت خارج فقاعة الشركة، فإن التغذية الراجعة تجلب الوضوح والتوجيه.

إليك كيفية طلب الملاحظات بفعالية، باستخدام ClickUp لتسهيل العملية:

تحقق من التوافر

استخدم انقر فوق الدردشة للتحقق بسرعة من زملائك في فريق @mention لجذب انتباههم وعرض حالتهم الحالية لتأكيد توفرهم.

يمكنك حتى استخدام الرسائل المباشرة للمحادثات الفردية أو إنشاء عمليات متابعة من خلال تعيين مهام من رسائل الدردشة لضمان توثيق عناصر الملاحظات واتخاذ إجراءات بشأنها.

💡 نصيحة احترافية: استخدم تفضيلات الإشعارات في ClickUp Chat لتخصيص تحديثات الدردشة التي تراها على الفور وتلك التي يمكنك متابعتها لاحقًا. وهذا يضمن لك الاستمرار في التركيز على المحادثات ذات الأولوية القصوى.

التعاون بفعالية ومشاركة الموارد وتقديم الملاحظات في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Chat

جدولة اجتماع

تعمل المناقشات المباشرة وجهاً لوجه بشكل أفضل للحصول على ملاحظات حقيقية ودقيقة. بمجرد تحديد التوقيت، استخدم طريقة عرض التقويم في ClickUp لجدولة الاجتماعات أو استخدم أدوات مدمجة مثل Zoom.

قم بإعداد الأسئلة وتدوين الملاحظات

تعال مستعدًا لتحقيق أقصى استفادة من جلسة الملاحظات. اكتب أسئلة مفتوحة مثل "ما هي المجالات التي يمكنني تحسينها؟" أو "هل لديك اقتراحات لمشروعي القادم؟ مع انقر فوق المفكرة قم بتدوين النقاط الرئيسية وتحويلها إلى مهام قابلة للتنفيذ.

التقاط الأفكار، وتدوين ملاحظات الاجتماعات، والتحضير للمناقشات باستخدام ClickUp Notepad

تعلم من ملاحظاتك

فكّر بعد الجلسة. استخدم مستندات ClickUp لتنظيم الملاحظات في مكان واحد والتحكم في الوصول من خلال المشاركة مع المعنيين فقط. يمكنك حتى أن ترى المتعاونين الذين يقومون بالتعديلات المباشرة، مما يساعدك على البقاء استباقيًا في التعليقات.

وضع أهداف قابلة للتنفيذ

ونعود إلى الخطوة 1. اجعل ملاحظاتك ذات أهمية من خلال وضع أهداف محددة باستخدام ClickUp Goals.

اقرأ أيضًا: كيفية تطبيق سكروم على المشاريع الشخصية

نصيحة 7: تتبع تقدمك

يستحق كل مشروع جانبي نظامًا لتتبع التقدم المحرز والاحتفال بالمراحل الرئيسية والحفاظ على الزخم.

ففي النهاية، تلك المكاسب الصغيرة هي ما يجعلك تمضي قدمًا.

مع عرض مخطط جانتت البياني لـ ClickUp يمكنك تخطيط الجدول الزمني لمشروعك بالكامل. تُظهر مخططات جانت بداية ونهاية كل مهمة، والمراحل الرئيسية وأي تبعيات، مما يعطي رؤية واضحة لما يجب القيام به ومتى.

_تصوُّر وإدارة الجدول الزمني لمشروعك باستخدام طريقة عرض مخطط جانت البياني لـ ClickUp

للتعمق أكثر في رؤى المشروع لوحة تحكم ClickUp تجمع كل بياناتك المهمة في عرض واحد.

يمكنك الحصول على لقطة شاملة لحالة مشروعك والمهام المتبقية من خلال المخططات والرسوم البيانية والفلاتر. يوفر هذا المستوى من التفاصيل أساسًا متينًا لاتخاذ قرارات مستنيرة ويبقيك مسؤولاً.

_احصل على عرض واضح لحالات المشروع والمهام المتبقية باستخدام ClickUp Dashboards_s

نصيحة 8: إدارة وقتك بحكمة

قد يكون تحقيق التوازن بين المشاريع الجانبية والالتزامات الأخرى أمرًا صعبًا، ولكن إدارة الوقت بفعالية تجعل ذلك ممكنًا.

من خلال تنظيم جدولك الزمني وتحديد أولويات واضحة، يمكنك ضمان حصول كل من عملك الرئيسي ومشاريعك الجانبية على الاهتمام الذي تستحقه.

وهنا يأتي دور ميزات إدارة المشاريع في ClickUp. ميزات تتبع الوقت في ClickUp تبسيط تتبع الوقت، مما يتيح لك التركيز على ما هو أكثر أهمية. يمكنك تتبع وقتك بسهولة، وتعيين تقديرات المهام، وإضافة ملاحظات تفصيلية، والوصول إلى تقارير شاملة عن الوقت - كل ذلك من أي جهاز.

تتبع وقتك بدقة وفعالية باستخدام ميزة تتبع الوقت المدمجة في ClickUp

تساعد هذه الممارسة على وضع توقعات واقعية للوقت وتمنع الوقوع في الفخ الشائع جداً المتمثل في التقليل من متطلبات المشروع.

للحصول على نهج أكثر تنظيماً, قالب حظر الوقت اليومي في ClickUp أداة رائعة لمساعدتك على التخطيط لكل يوم مع وضع الإنتاجية في الاعتبار. فمع المربعات الزمنية الواضحة، يمكنك الحفاظ على تركيزك، وإيقاف المهام ذات الأولوية المنخفضة لتجنب التشتت وإضافة فترات راحة صغيرة لمنع الإرهاق.

النصيحة 9: تعلم من الإخفاقات

كمدير سابق المدعي العام الأمريكي روبرت ف. كينيدي قال ذات مرة: "فقط أولئك الذين يجرؤون على الفشل بشكل كبير يمكنهم أن يحققوا إنجازات كبيرة."

في حين أن الفشل غالبًا ما يبدو وكأنه شيء يجب تجنبه، إلا أنه يمكن أن يكون أحد أفضل معلمينا.

إن التأمل في الإخفاقات ليس ببساطة تدوين الأخطاء التي حدثت والوعد بعدم تكرارها. فالتعلّم الحقيقي من الفشل يتطلب التعمق أكثر وفهم السياق والانفتاح على تعديل نهجنا دون نقد ذاتي.

وبدلاً من النظر إلى الانتكاسات على أنها عوائق، انظر إليها كمحطات بارزة في رحلة مشروعك. كل فشل هو فرصة لإعادة التقييم والتكيف، والنظر إلى ما وراء الأسباب السطحية والوصول إلى جذور ما لم ينجح.

لذا، بدلاً من السعي إلى مسار خالٍ من الأخطاء، اسعَ إلى التعلّم من كل منعطف ومنعطف - فكل منعطف يقرّبك من النجاح.

اقرأ أيضًا: كيفية إنشاء ويكي شخصي مثالي

النصيحة 10: حافظ على الالتزام والاتساق

يمكن أن يكون الحافز سريع الزوال - خاصةً عندما تظهر فكرة جديدة مثيرة لأول مرة. تشعر بالإلهام؛ بل ربما تلتزم ذهنيًا: "سأقوم ببناء هذا المشروع الرائع."

ولكن بعد ذلك، عندما تفكر في التفاصيل، يتسلل الشك إليك. قد يكون من الصعب تجاهل الأصوات التي تقول: "هذا أمر سخيف"، أو "سيستغرق الأمر وقتاً طويلاً"، أو "هناك بالفعل العديد من المنتجات المماثلة".

ومع ذلك، فإن دفع هذه الشكوك ورسم رؤيتك أمر قوي.

فالنهج الاستراتيجي هو المفتاح لأي شخص جاد في رؤية مشروع ما. قالب خطة التطوير الشخصي من ClickUp يمكن أن يساعدك في الحفاظ على ثبات الحافز من خلال إرشادك إلى وضع أهداف واقعية وتتبع التقدم المحرز والتفكير في كل مرحلة من مراحلها.

قالب خطة التنمية الشخصية ClickUp

بفضل الخيارات القابلة للتخصيص، يسهل هذا القالب تحديد مجالات النمو، وتنظيم المهام، وتحديد الخطوات القابلة للتحقيق نحو أهدافك الشخصية والمهنية.

تذكر أن الأفكار رخيصة - التنفيذ هو الاستثمار الحقيقي. وغالبًا ما تتضمن رحلة تطوير أي مشروع جانبي أو هدف شخصي التخطيط والتصميم والتنفيذ

هذا هو المكان الذي قالب إطار عمل ClickUp لإنجاز المهام في ClickUp و قالب إدارة المشروع البسيط الخاص ب ClickUp يجلب دعمًا لا يقدر بثمن لالتقاط المهام وفرزها ومعالجتها بطريقة منظمة.

يُعد قالب إنجاز المهام مثاليًا لالتقاط جميع أفكارك، والمهام التي تستحوذ على اهتمامك، والمهام التي يجب إنجازها، بينما يستخدم قالب إدارة المشاريع البسيطة طريقة الشلال لمساعدتك على تقسيم المشاريع إلى خطوات قابلة للتنفيذ.

الحفاظ على الحافز والمشاركة

عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على الحافز عالياً في المشاريع الجانبية، يمكن لبعض الأساليب الاستراتيجية أن تحدث فرقاً كبيراً.

الحفاظ على متعة المشاريع الجانبية: الإصدار المبكر والتعلم السريع

تتمثل إحدى طرق الحفاظ على متعة المشاريع الجانبية في الإصدار المبكر والتعلم السريع. يمنحك هذا النهج الفرصة لتلقي الملاحظات والتكيف بسرعة.

الإصدارات المبكرة تعني أنك تتجنب مرحلة "الإتقان" التي لا تنتهي، والتي يمكن أن تعيق التقدم. عندما يتم إطلاق المشروع في وقت مبكر، يكون لديه فرصة أكبر للبقاء على قيد الحياة، حيث يكون هناك حافز أكبر لمواصلة تحسينه والبناء عليه.

يمكن أن يكون تغيير الخطط لتتناسب مع اهتمامات المستخدم مُرضيًا للغاية ويحافظ على نضارة المشروع.

إدارة الزخم: إنشاء المهام المتبقية

إحدى النصائح العملية لإدارة الزخم هي إنشاء مهام متبقية - وهي نصيحة منقذة عندما لا يمكنك إكمال كل شيء دفعة واحدة. إن ترك بعض المهام غير المنجزة في نهاية الجلسة يمكن أن يجعل العودة إلى العمل بسياق واضح أسهل بكثير.

الاستفادة من الأتمتة

الأتمتة لا تقدر بثمن عندما يكون الوقت ضيقًا.

توفر ميزات التشغيل التلقائي في ClickUp الوقت للقيام بأعمال أكثر فائدة. على سبيل المثال، يمكنك إعداد الأتمتة للإجراءات الشائعة مثل تغييرات الحالة.

يمكنك حتى إعداده لنقل المهام تلقائيًا إلى قوائم مختلفة مع تقدم المراحل أو إضافة تصنيفات الأولوية بناءً على ظروف الوقت الفعلي.

مع أتمتة ClickUp ، يمكنك أيضًا ضبط المواعيد النهائية أو تعيين الحقول المخصصة أو تتبع الوقت المستغرق في المهام - كل ذلك بدون إدخال يدوي. ClickUp Brain يجعل من السهل للغاية بالنسبة لك أتمتة مهام سير العمل. ما عليك سوى وصف ما تريد أتمتته بلغة إنجليزية بسيطة.

.

تمكين أتمتة سير العمل على أي مساحة أو مجلد أو قائمة باستخدام الذكاء الاصطناعي المدمج، ClickUp Brain

تصبح هذه الإجراءات مفيدة بشكل خاص لإدارة مشروع جانبي إلى جانب المسؤوليات اليومية، حيث إنها توفر الوقت والطاقة للأنشطة عالية التأثير.

اقرأ أيضًا: أفضل 25 برنامج مجاني لإدارة المشاريع: أدوات جربها

من 5 إلى 9 بعد 9 إلى 5: بناء المشاريع الجانبية باستخدام ClickUp

خذ صفحة من قصة Airbnb واجعل كل مشروع بعد ساعات العمل خطوة أقرب إلى الواقع.