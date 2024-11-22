كيفية حساب معدل الاحتفاظ بالمستخدمين وزيادته

أنت تراجع تعليقات المستخدمين، ويبرز تعليق واحد: "أحب التطبيق، ولكنني أتمنى لو كان بإمكانه..." تدرك أن هذه هي بالضبط البصيرة التي تحتاجها.

مثل هذه اللحظات، التي تلمح فيها ما يهم المستخدمين حقًا، تضع الأساس لاستراتيجيات استبقاء قوية.

إن اكتشاف كيفية زيادة الاحتفاظ بالمستخدمين لا يتعلق دائمًا بإضافة ميزات كبيرة وبراقة. في كثير من الأحيان، فإن التغييرات الصغيرة ذات المغزى - المخفية في كل من ردود الفعل وسلوك المستخدم - هي التي تصنع الفارق.

في هذه المدونة، سنستكشف في هذه المدونة طرقًا للكشف عن تلك الأفكار المهمة وتحويلها إلى استراتيجيات تحافظ على عودة المستخدمين. 🔄

المزيد من التفاصيل

إذا كنت تتساءل عن كيفية زيادة الاحتفاظ بالمستخدمين، يمكن لأدوات مثل ClickUp المساعدة في تتبع وقياس وتحسين جهود الاحتفاظ بالعملاء من خلال ميزاتها، بما في ذلك الأهداف ولوحات المعلومات والأتمتة والتكاملات والنماذج

يقيس الاحتفاظ بالمستخدمين مدى نجاح الشركة في الحفاظ على تفاعل المستخدمين وعودتهم بمرور الوقت، مما يؤثر بشكل مباشر على النمو المستدام

تشمل المقاييس الرئيسية للاحتفاظ بالمستخدمين معدل الاحتفاظ بالمستخدمين والقيمة الدائمة للعميل (CLV)

يؤدي ارتفاع معدل الاحتفاظ بالمستخدمين إلى تقليل تكاليف الاستحواذ وزيادة الإيرادات وخلق عملاء مخلصين

تتضمن الاستراتيجيات الفعّالة لتعزيز الاحتفاظ بالعملاء تحسين عملية التأهيل، وتخصيص تجارب المستخدمين، وتحديث الميزات بانتظام

## فهم الاحتفاظ بالمستخدمين

الاحتفاظ بالمستخدمين هو قدرة الشركة على الحفاظ على تفاعل عملائها وعودتهم مع مرور الوقت. وهو يلعب دورًا حاسمًا في دفع عجلة النمو المستدام، حيث أن الاحتفاظ بالعملاء الحاليين غالبًا ما يكون أكثر فعالية من حيث التكلفة من اكتساب عملاء جدد.

يشير معدل الاحتفاظ المرتفع إلى أن المستخدمين يجدون قيمة في منتجك أو خدمتك، مما يؤثر بشكل مباشر على النجاح على المدى الطويل.

تساعد العديد من المقاييس الرئيسية على قياس معدل الاحتفاظ بالمستخدمين وتقييم صحة عملك عند تعلم كيفية زيادة الاحتفاظ بالمستخدمين:

معدل الاحتفاظ بالعملاء (CRR): يوضح هذا المقياس النسبة المئوية للمستخدمين الذين يستمرون في استخدام منتجك بعد فترة محددة. على سبيل المثال، إذا بدأت ب 100 مستخدم وبقي 75 مستخدمًا بعد شهر واحد، فإن معدل الاحتفاظ بالمستخدمين هو 75%

يوضح هذا المقياس النسبة المئوية للمستخدمين الذين يستمرون في استخدام منتجك بعد فترة محددة. على سبيل المثال، إذا بدأت ب 100 مستخدم وبقي 75 مستخدمًا بعد شهر واحد، فإن معدل الاحتفاظ بالمستخدمين هو 75% معدل الزبد: يقيس النسبة المئوية للمستخدمين الذين يتوقفون عن استخدام منتجك خلال إطار زمني معين. ويعني معدل الزبد بنسبة 25% أنك فقدت 25% من مستخدميك، مما يشير إلى الحاجة إلى تحسين جهود الاحتفاظ بالمستخدمين

يقيس النسبة المئوية للمستخدمين الذين يتوقفون عن استخدام منتجك خلال إطار زمني معين. ويعني معدل الزبد بنسبة 25% أنك فقدت 25% من مستخدميك، مما يشير إلى الحاجة إلى تحسين جهود الاحتفاظ بالمستخدمين القيمة الدائمة للعميل (CLV): هذا يُقدّر المبلغ الذي سينفقه العميل طوال علاقته بعلامتك التجارية. على سبيل المثال، إذا اشترك أحد المستخدمين في خدمتك مقابل 10 دولارات شهريًا لمدة 12 شهرًا، فإن القيمة الدائمة للعميل هي 120 دولارًا

هذا يُقدّر المبلغ الذي سينفقه العميل طوال علاقته بعلامتك التجارية. على سبيل المثال، إذا اشترك أحد المستخدمين في خدمتك مقابل 10 دولارات شهريًا لمدة 12 شهرًا، فإن القيمة الدائمة للعميل هي 120 دولارًا درجة المروج الصافي (NPS): تقيس درجة المروج الصافي (NPS) ولاء العملاء من خلال السؤال عن مدى احتمالية أن يوصي المستخدمون بمنتجك. على سبيل المثال، إذا أعطى 60% من المستجيبين درجة 9-10 (مروجين) و10% أعطوا درجة 0-6 (منتقدين)، فإن نسبة NPS ستكون 50%. يعكس ارتفاع NPS رضا العملاء القوي

تقيس درجة المروج الصافي (NPS) ولاء العملاء من خلال السؤال عن مدى احتمالية أن يوصي المستخدمون بمنتجك. على سبيل المثال، إذا أعطى 60% من المستجيبين درجة 9-10 (مروجين) و10% أعطوا درجة 0-6 (منتقدين)، فإن نسبة NPS ستكون 50%. يعكس ارتفاع NPS رضا العملاء القوي المستخدمون النشطون (DAU/MAU): المستخدمون النشطون يوميًا (DAU) والمستخدمون النشطون شهريًا (MAU) يوضح عدد المستخدمين الذين يتفاعلون بنشاط مع منتجك. إذا كان لديك 500 مستخدم يتفاعلون يوميًا و2000 مستخدم نشط شهريًا، فإن عدد المستخدمين النشطين يوميًا و2000 مستخدم نشط شهريًا سيكون 500 و2000 مستخدم نشط على التوالي

المستخدمون النشطون يوميًا (DAU) والمستخدمون النشطون شهريًا (MAU) يوضح عدد المستخدمين الذين يتفاعلون بنشاط مع منتجك. إذا كان لديك 500 مستخدم يتفاعلون يوميًا و2000 مستخدم نشط شهريًا، فإن عدد المستخدمين النشطين يوميًا و2000 مستخدم نشط شهريًا سيكون 500 و2000 مستخدم نشط على التوالي معدل تكرار الشراء: هذا يتتبع عدد مرات عودة العملاء لإجراء عمليات شراء إضافية. على سبيل المثال، إذا أجرى 40 من أصل 100 عميل عملية شراء ثانية، فإن معدل تكرار الشراء هو 40%

لماذا الاحتفاظ بالمستخدمين مهم

يُعد الاحتفاظ بالمستخدمين عاملاً رئيسيًا في نجاح أي منتج أو خدمة على المدى الطويل.

عندما يستمر المستخدمون في العودة، فهذا يدل على أنهم يجدون قيمة في ما تقدمه، سواء من خلال الأداء المتسق أو تلبية الاحتياجات أو تقديم تجربة إيجابية.

إن معدلات الاحتفاظ المرتفعة بالعملاء تقلل من تكاليف التسويق والاستحواذ، حيث لا تضطر الشركات إلى إنفاق الكثير لإعادة المستخدمين. كما أنها تزيد من القيمة السوقية المضافة للعملاء المحتفظ بهم، مما يعني زيادة الإيرادات دون مطاردة عملاء جدد باستمرار.

في نهاية المطاف، يحسن الاحتفاظ بالمستخدمين التصاق العميل وتحويل المستخدمين إلى مناصرين أكثر احتمالاً لإحالة الآخرين.

الاحتفاظ بالمستخدمين مقابل الزبد

الاحتفاظ بالمستخدمين والتخبط وجهان لعملة واحدة. الاحتفاظ يقيس مدى نجاحك في الاحتفاظ بالمستخدمين، بينما يُظهر التراجع عدد المستخدمين الذين فقدتهم. إليك كيفية المقارنة بينهما:

المقياس الاحتفاظ بالمستخدمين الزبد التعريف النسبة المئوية للمستخدمين الذين يستمرون في استخدام منتجك النسبة المئوية للمستخدمين الذين يتوقفون عن استخدام منتجك الهدف زيادة عدد المستخدمين العائدين تقليل عدد المستخدمين الذين توقفوا عن استخدام منتجك التركيز تحسين المشاركة والرضا تحديد أسباب توقف المستخدمين عن استخدام منتجك التأثير على النمو يؤدي إلى نمو مستدام وفعال من حيث التكلفة يشير إلى الحاجة إلى تحسين المنتج أو الخدمة

الاحتفاظ بالمستخدمين مقابل الزبد

🔑 البصيرة الرئيسية:

_ نحن نرى عملاءنا كضيوف مدعوين إلى حفلة، ونحن المضيفون. ومن واجبنا كل يوم أن نجعل كل جانب مهم من جوانب تجربة العميل أفضل قليلاً

جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون

ما هو معدل الاحتفاظ الجيد بالعملاء؟

يعتمد معدل الاحتفاظ الجيد بالعملاء على الصناعة ونوع المنتج أو الخدمة المقدمة.

على سبيل المثال، في صناعة البرمجيات كخدمة SaaS، يعتبر معدل الاحتفاظ بالعملاء بنسبة 85% أو أعلى معدلًا قويًا، في حين أن شركات التجارة الإلكترونية قد ترى أن معدل الاحتفاظ الجيد بالعملاء يتراوح بين 40-60%، اعتمادًا على دورة حياة المنتج.

من الضروري أن تقارن معدلات الاحتفاظ بالعملاء بمعايير الصناعة، ولكن الجانب الأكثر أهمية هو تحسين معدلات الاحتفاظ بالعملاء بمرور الوقت.

💡 نصيحة احترافية: لقياس نجاح عملاء SaaS التركيز على مقاييس مثل اعتماد المنتج وتكرار الاستخدام ورضا العملاء (CSAT).

استراتيجيات لزيادة الاحتفاظ بالمستخدمين

إن استقطاب المستخدمين شيء واحد، ولكن الاحتفاظ بهم هو ما يحدث فيه السحر. إليك بعض الاستراتيجيات لمساعدتك تعزيز الاحتفاظ بالعملاء إذا كنت تبحث عن أفضل الطرق لزيادة الاحتفاظ بالمستخدمين. 📈

1. تحسين عملية الإعداد

التجربة الأولية التي يخوضها المستخدمون مع منتجك أمر بالغ الأهمية. يساعد تحسين عملية التأهيل المستخدمين على فهم سريع لكيفية تعظيم القيمة التي يقدمها منتجك.

تقلل تجربة التهيئة السلسة من الاحتكاك وتزيد من فرص عودة المستخدمين.

ركز على الوضوح والبساطة. أرشد المستخدمين إلى الميزات الأساسية دون إرباكهم. استخدم تلميحات الأدوات والدروس التعليمية داخل التطبيق ومقاطع الفيديو القصيرة لتسليط الضوء على الوظائف الرئيسية. الهدف هو مساعدة المستخدمين على الشعور بالثقة في التنقل في التطبيق، مما يزيد من احتمالية استمرارهم في استخدامه.

بالإضافة إلى ذلك، اطلب الحد الأدنى من المعلومات أثناء التهيئة. ويساعد تقليل عدد الحقول والخطوات على تحسين التحويل وتقليل فرص التوقف عن الاستخدام.

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2. تخصيص المستخدمين وتجزئة المستخدمين

لا تنجح الأساليب القياسية دائمًا عندما يتعلق الأمر بالاحتفاظ بالعملاء.

يمكّنك تخصيص المستخدمين وتقسيمهم إلى شرائح من تلبية احتياجات وسلوكيات وتفضيلات محددة، مما يجعلهم يشعرون بالتقدير والفهم.

قم بتقسيم المستخدمين بناءً على نشاطهم أو سلوكهم.

على سبيل المثال، تسمح المجموعات المنفصلة للمستخدمين الجدد، والمستخدمين النشطين، والمستخدمين الذين لم يتفاعلوا مؤخرًا بإجراء اتصالات أكثر استهدافًا. يمكن أن يؤدي تخصيص رسائلك ومحتواك لكل مجموعة إلى زيادة المشاركة.

تقديم توصيات مخصصة بناءً على السلوكيات أو التفضيلات السابقة. كلما كان منتجك مخصصًا لكل مستخدم، زادت احتمالية بقائهم على ولائهم.

📌مثال على ذلك: تصمم Spotify تجارب مخصصة للمستخدمين الأفراد من خلال قوائم تشغيل مثل "اكتشف الأسبوعية" و"رادار الإصدار"، حيث تقدم توصيات بناءً على عادات الاستماع. وتسلط ميزات مثل "Spotify Wrapped" الضوء على تفضيلات الموسيقى الشخصية، بينما تحافظ تحديثات الإصدارات الجديدة والأحداث على تحديث المحتوى.

3. تحديث الميزات بانتظام وإضافة محتوى قائم على القيمة

إن المنتج الذي لا يتطور يخاطر بأن يصبح مبتذلاً.

فالتحديثات المنتظمة تحافظ على تفاعل المستخدمين، مما يعزز أن منتجك يتحسن باستمرار. ركِّز على تحسين الميزات الحالية ومعالجة مشاكل المستخدمين وإضافة ميزات جديدة تعزز تجربة المستخدم.

يمكن أن يحافظ المحتوى مثل منشورات المدونة أو البرامج التعليمية أو إصدارات الميزات على تفاعل المستخدمين. تأكد من أن المحتوى وثيق الصلة باحتياجات المستخدم ويضيف قيمة ملموسة. انتبه إلى الملاحظات لتحديد مجالات التحسين ومعالجة المشكلات قبل أن تؤدي إلى حدوث اضطراب.

تشير التحديثات المنتظمة إلى أنك تعطي الأولوية لرضا المستخدم، مما يساعد على زيادة الاحتفاظ بالعملاء.

📌مثال: انقر فوق يطلق ميزات جديدة ويشرك المستخدمين بنشاط من خلال رسائل البريد الإلكتروني التي تعلن عن هذه التحديثات، مما يضمن بقاء الجميع على اطلاع دائم. كما أنه يمنح المستخدمين صوتًا من خلال السماح لهم بالتصويت على الميزات الجديدة مباشرةً من خلال خيار "التصويت على الميزات الجديدة" في تطبيق الهاتف المحمول.

4. الاستفادة من الإشعارات الفورية ورسائل البريد الإلكتروني بحكمة

تعد الإشعارات الفورية ورسائل البريد الإلكتروني أدوات قوية عند استخدامها بشكل صحيح.

يمكن أن تذكّر الإشعارات ذات الصلة في الوقت المناسب المستخدمين بقيمة منتجك دون أن تصبح متطفلة.

بالنسبة للإشعارات الفورية، أرسل التحديثات التي تهم المستخدمين، مثل العروض الخاصة أو تحديثات الميزات أو التذكيرات. حافظ على التكرار لتجنب إرباك المستخدمين. قد تؤدي كثرة الإشعارات إلى تعطيلها أو التوقف عن استخدام المنتج تمامًا.

تكون رسائل البريد الإلكتروني فعالة بنفس القدر عند استخدامها لإرسال رسائل مخصصة التواصل مع العملاء . إرسال رسائل مخصصة، مثل تحديثات الميزات أو التوصيات بناءً على نشاط المستخدم.

يجب أن توفر كل رسالة إلكترونية قيمة واضحة وتتضمن دعوة قوية للعمل.

📌 📌مثال: يرسل تطبيق Duolingo، وهو تطبيق لتعلم اللغة، إشعارات فورية لتذكير المستخدمين بإكمال دروسهم اليومية، مما يساعد المستخدمين على البقاء على المسار الصحيح لتحقيق أهدافهم التعليمية. كما أنه يستخدم أيضًا رسائل البريد الإلكتروني لتقديم تحديثات مخصصة، مثل تقارير التقدم أو الإنجازات البارزة، مما يشجع المستخدمين على مواصلة التعلم.

🔑 البصيرة الرئيسية:

هناك رئيس واحد فقط. العميل. ويمكنه أن يطرد جميع من في الشركة من رئيس مجلس الإدارة فصاعدًا، ببساطة عن طريق إنفاق أمواله في مكان آخر.

سام والتون، مؤسس شركة والمارت

5. تشجيع ملاحظات المستخدمين ومشاركتهم

توفر ملاحظات المستخدمين رؤى قيّمة حول ما يحبه المستخدمون وما يحبطهم وأين يمكن إجراء تحسينات.

شجّع المستخدمين على تقديم ملاحظاتهم من خلال الاستبيانات أو المطالبات داخل التطبيق أو أزرار الملاحظات.

إن التصرف بناءً على الملاحظات يُظهر للمستخدمين أن مدخلاتهم مهمة. عندما يرون تغييرات ذات مغزى ناتجة عن اقتراحاتهم، فمن المرجح أن يظلوا مخلصين.

إن التفاعل مع المستخدمين، سواء من خلال الرد على التعليقات، أو الإقرار بالملاحظات، أو إشراكهم في تطوير المنتج، يعزز الثقة والشعور بالانتماء للمجتمع.

📌مثال على ذلك: تجمع Adobe Creative Cloud المدخلات من خلال المطالبات داخل التطبيق، والاستطلاعات، وبوابة ملاحظات العملاء، وغالبًا ما تنفذ الاقتراحات الشائعة في التحديثات. كما أنها تعزز المجتمع من خلال التفاعل مع المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال منتدى المجتمع الخاص بها، حيث يمكن للمستخدمين مشاركة الأفكار والتواصل مع خبراء Adobe.

6. تنفيذ برنامج ولاء العملاء

يكافئ برنامج ولاء العملاء المستخدمين على مشاركتهم المستمرة.

يمكن أن يؤدي تقديم الحوافز التي تلقى صدى لدى المستخدمين - مثل الخصومات أو الوصول الخاص أو المحتوى الحصري - إلى تعزيز الاحتفاظ بهم بشكل كبير.

تجعل برامج الولاء المستخدمين يشعرون بالتقدير وتشجعهم على النشاط المستمر. يعمل النظام القائم على النقاط، حيث يكسب المستخدمون مكافآت بناءً على الاستخدام أو المشتريات، بشكل جيد. تحفز المكافآت المتدرجة المستخدمين على التفاعل بشكل أعمق مع منتجك.

تعمل هذه البرامج على زيادة الاحتفاظ بالمستخدمين وتساعد على تحسين القيمة مدى الحياة، مما يخلق وضعًا مربحًا لكل من شركتك وعملائها المتكررين.

📌مثال على ذلك: يعد برنامج سيفورا بيوتي إنسايدر مثالاً بارزًا على برنامج ولاء العملاء الفعال. يكسب الأعضاء نقاطًا مع كل عملية شراء، والتي يمكنهم استبدالها بمكافآت حصرية مثل عينات المنتجات والمنتجات محدودة الإصدار.

🔍 هل تعلم؟

يميل العملاء العائدون والراضون إلى الشراء بشكل متكرر وينفقون أكثر من الأشخاص الجدد. بعد أن يختبروا قيمة المنتج أو الخدمة بشكل مباشر، يكون لديهم الدافع للعودة باستمرار.

## تتبع وقياس نجاح الاحتفاظ بالعملاء

عندما يتعلق الأمر بالاحتفاظ بالمستخدمين، فإن معرفة ما ينجح (وما لا ينجح) هو المفتاح. يمنحك تتبع وقياس نجاح الاحتفاظ بالمستخدمين رؤية واضحة لكيفية تفاعل المستخدمين مع منتجك بمرور الوقت ويساعدك على تحديد كيفية زيادة الاحتفاظ بالمستخدمين.

دعنا نناقش الأدوات والتقنيات التي تساعدك على قياس ما يهمك وضبط استراتيجيات الاحتفاظ بالعملاء. 🧑‍🏫

المقاييس الرئيسية لقياس الاحتفاظ بالعملاء

إذا كنت تتطلع إلى زيادة الاحتفاظ بالمستخدمين، فأنت بحاجة إلى المقاييس الصحيحة ومعرفة كيفية حسابها. دعنا نلقي نظرة على كيفية قياس كل منها. 🧮

معدل الاحتفاظ بالعملاء (CRR)

لحساب معدل الاحتفاظ بالعملاء

حدد مجموعة من المستخدمين (على سبيل المثال، المستخدمون الذين اشتركوا في يناير)

قياس عدد المستخدمين من تلك المجموعة الذين لا يزالون نشطين بعد فترة معينة (مثل 30 أو 60 أو 90 يومًا)

استخدم هذه الصيغة:

معدل الاستبقاء = (عدد المستخدمين النشطين في نهاية الفترة / إجمالي المستخدمين في بداية الفترة) × 100

معدل الدوران

لحساب معدل الزبد:

حدد عدد المستخدمين الذين توقفوا عن استخدام المنتج خلال إطار زمني محدد

استخدم هذه الصيغة:

معدل الزبد = (المستخدمون الذين فقدوا خلال الفترة الزمنية / إجمالي المستخدمين في بداية الفترة) × 100

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قيمة عمر العميل (CLV)

احسب CLV باستخدام هذه المعادلة:

CLV = _متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU) × متوسط عمر المستخدم

تتيح لك معرفة القيمة المضافة لكل مستخدم تحديد مقدار الاستثمار في الاحتفاظ بالعملاء، مما يضمن إنفاق الموارد بحكمة.

4. صافي نقاط المروجين (NPS)

لحساب NPS:

قم باستطلاع آراء العملاء على مقياس من 0-10 حول مدى احتمالية توصيتهم بمنتجك

اطرح النسبة المئوية للمنتقدين (أولئك الذين يقيمون من 0-6) من النسبة المئوية للمروجين (أولئك الذين يقيمون من 9-10)

NPS = _ النسبة المئوية للمروجين - النسبة المئوية للمنتقدين

5. المستخدمون النشطون (DAU/MAU)

لحساب نسبة DAU/MAU، قم بقياس عدد المستخدمين النشطين يوميًا (DAU) أو شهريًا (MAU).

نسبة DAU/MAU = DAU / MAU

تشير النسبة التي تزيد عن 0.2 (أو 20%) إلى تفاعل جيد من المستخدمين.

6. معدل تكرار الشراء

لحساب معدل تكرار الشراء:

حدد عدد العملاء الذين قاموا بأكثر من عملية شراء واحدة خلال فترة معينة

اقسم ذلك على العدد الإجمالي للعملاء خلال نفس الفترة

معدل الشراء المتكرر = (عدد العملاء الذين قاموا بالشراء أكثر من مرة / إجمالي العملاء) × 100

أدوات لتتبع معدل الاحتفاظ بالمستخدمين

يتطلب تتبع معدل الاحتفاظ بالمستخدمين بفعالية المجموعة الصحيحة من الأدوات والتقنيات. فهي تساعد في مراقبة المشاركة، وتحديد الاتجاهات، وتحسين الاستراتيجيات لضمان الولاء على المدى الطويل.

دعنا نستكشف الأدوات الرئيسية، بدءًا من برنامج ClickUp لخدمة العملاء مصمم لتحسين الاحتفاظ بالعملاء وتبسيط العمليات.

أهداف ClickUp

تتبع التقدم المحرز في الاحتفاظ بالعملاء ومواءمة فريقك مع أهداف ClickUp Goals القابلة للتخصيص

يبدأ تتبع أهداف الاحتفاظ بالعملاء على المدى الطويل بـ أهداف ClickUp . فهي تساعدك على تحديد أهداف واضحة، سواء كنت تهدف إلى خفض معدلات الزبدة، أو زيادة عدد المستخدمين النشطين، أو تحسين القيمة المضافة المستهدفة.

باستخدام الأهداف، يمكنك بسهولة تحديد أهداف قابلة للقياس، وتتبع التقدم المحرز، والتأكد من أن استراتيجيات الاحتفاظ الخاصة بك تظل مركزة وقابلة للتنفيذ.

على سبيل المثال، يمكنك تحديد هدف لزيادة معدل تكرار الشراء بنسبة 20% خلال الربع التالي وربطه بالمهام ذات الصلة، مما يحافظ على توافق فريقك مع الأولويات.

لوحات المتابعة ClickUp Dashboards

تصور بيانات الاستبقاء في الوقت الفعلي باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards القابلة للتخصيص بالكامل لوحات معلومات ClickUp توفر نظرة عامة في الوقت الفعلي على مؤشرات الأداء الرئيسية لتجربة العملاء (KPIs)، مما يساعدك على تصور الاتجاهات وتتبع التقدم المحرز في الاحتفاظ بالعملاء.

تجعل البطاقات المخصصة من السهل حساب وعرض مخططات معدل الاحتفاظ، واتجاهات الزبدة، ورؤى مشاركة العملاء في مكان واحد. تعمل طريقة العرض المركزية هذه على تبسيط عملية اتخاذ القرار وتضمن أن تكون استراتيجيات الاستبقاء لديك قائمة على البيانات.

على سبيل المثال، يمكنك إضافة بطاقة لمراقبة المستخدمين العائدين بمرور الوقت أو تتبع نجاح حملة ولاء حديثة.

_لوحات معلوماتClickUp Dashboards هي تغيير حقيقي للعبة بالنسبة لنا لأننا الآن لدينا رؤية حقيقية في الوقت الحقيقي لما يحدث. يمكننا بسهولة معرفة العمل الذي أنجزناه ويمكننا بسهولة معرفة العمل الجاري تنفيذه

تيريزا سوثكوت، مديرة مكتب إدارة المشاريع في في إم وير

ClickUp Automations

الاتساق أمر بالغ الأهمية لاستراتيجيات الاستبقاء، و أتمتة النقرات ضمان أن تظل عمليات سير العمل موحدة وسلسة وفعالة.

تبسيط عمليات سير عمل الاحتفاظ بالعملاء وتقليل الجهد اليدوي باستخدام أتمتة ClickUp

يمكنك أتمتة المهام المتكررة مثل المتابعة مع المستخدمين غير النشطين أو تصنيف ردود الفعل. وهذا يقلل من العمل اليدوي، مما يسمح لفريقك بالتركيز على إنشاء تجارب هادفة للمستخدمين.

على سبيل المثال، يمكنك إعداد التشغيل التلقائي لتشغيل الإشعارات للمهام المتأخرة أو تعيين متابعة الملاحظات لأعضاء فريق محددين.

قم بإعداد عمليات ClickUp التلقائية النشطة لتبسيط مهام العمل

هذه التحسينات الصغيرة لها تأثير كبير على إدارة دورة حياة العميل .

_ لقد سهّلت بالتأكيد من إنتاجيتنا، ويعود الفضل في جزء كبير من ذلك إلى جميع عمليات التكامل المختلفة وتطبيقات ClickUp التي تقدمها ClickUp. الأتمتة التي يمكن أن تجعل حياتنا أسهل وتتيح لنا التركيز على المشاريع الفعلية التي بين أيدينا مفيدة حقًا لنا وللشركة بأكملها

دانيال زاكس مدير عمليات التسويق في شركة Kryon

تكامل ClickUp تكامل ClickUp

يعد جمع التعليقات من قنوات متعددة أمرًا ضروريًا لفهم احتياجات المستخدمين، و تكامل ClickUp تجعل دمج هذه البيانات أمرًا سهلاً.

قم بتوصيل أدواتك المفضلة بتكاملات ClickUp للاحتفاظ ببيانات العملاء والرؤى في مكان واحد

سواء كان ذلك من خلال الاتصال بأدوات الاستبيان، أو أدوات إدارة علاقات العملاء، أو منصات التحليلات، فإن عمليات التكامل تمكّنك من تبسيط عملية جمع الملاحظات وتحليلها.

على سبيل المثال، يتيح لك تكامل ClickUp مع أدوات دعم العملاء التقاط الملاحظات من التذاكر أو الدردشات، بينما يمكن لأدوات الاستطلاع توجيه ردود المستخدمين مباشرةً إلى سير العمل لديك. يضمن هذا النهج المركزي عدم إغفال أي ملاحظات.

نماذج النقر فوق النماذج

لا ينبغي أن يكون جمع ملاحظات المستخدمين عملاً روتينياً بالنسبة لك أو للمستخدمين. نماذج ClickUp تجعل من السهل إنشاء قنوات تعليقات تتناسب مع سير عملك.

جمع ملاحظات المستخدمين دون عناء وتحويلها إلى مهام قابلة للتنفيذ باستخدام نماذج ClickUp

لنفترض أن أحد المستخدمين يقترح ميزة جديدة أو يشير إلى شيء يرغب في تغييره. تتحول ملاحظاتهم على الفور إلى مهمة في ClickUp، وتكون جاهزة لفريقك لمراجعتها والتصرف بناءً عليها.

لا خطوات إضافية، ولا أدوات تلاعب، بل مجرد مدخلات واضحة تؤدي إلى اتخاذ قرارات أفضل.

💡 نصيحة احترافية: إن الاستماع مباشرةً إلى كيفية مساعدة الحل الخاص بك يمكن أن يوفر رؤى قيمة ويساعد في تعزيز سمعتك. اطلب من العملاء الحصول على شهادات لتسهيل ذلك.

أدوات التحليلات الموصى بها

بينما يغطي ClickUp الاحتياجات التشغيلية، توفر أدوات التحليلات المتخصصة رؤى أعمق حول سلوك المستخدم.

ضع في اعتبارك هذه الأدوات لقياس أداء الاستبقاء:

Google Analytics: تحليل سلوك المستخدم عبر منصات الويب والأجهزة المحمولة

تحليل سلوك المستخدم عبر منصات الويب والأجهزة المحمولة ميكسبانيل: مراقبة اتجاهات المشاركة وتحديد نقاط الانقطاع عن المشاركة

مراقبة اتجاهات المشاركة وتحديد نقاط الانقطاع عن المشاركة Amplitude: الحصول على رؤى حول رحلات المستخدم وتفاعلات المنتج

الحصول على رؤى حول رحلات المستخدم وتفاعلات المنتج Hotjar: فهم سلوك المستخدم من خلال الخرائط الحرارية وتسجيلات الجلسات والاستطلاعات

👀 المكافأة: جرّب برنامج نجاح العملاء لتتبع صحة العملاء والتفاعل بشكل استباقي مع المستخدمين.

## مزالق شائعة يجب تجنبها في جهود الاحتفاظ بالمستخدمين

حتى أفضل استراتيجيات الاحتفاظ بالمستخدمين يمكن أن تفشل إذا ارتكبت أخطاء يمكن تجنبها عند تعلم كيفية زيادة الاحتفاظ بالمستخدمين.

فيما يلي بعض المزالق الشائعة التي يمكن أن تبعد المستخدمين. 📉

تجاهل ملاحظات المستخدمين

غالبًا ما يشارك المستخدمون رؤى قيمة حول احتياجاتهم وإحباطاتهم. تجاهل هذه الملاحظات يمكن أن يجعلهم يشعرون بعدم التقدير والانفصال عن منتجك.

احرص على جمع الملاحظات وتحليلها والتصرف بناءً عليها بانتظام لتظهر للمستخدمين أنك تقدر مدخلاتهم.

🔑 البصيرة الرئيسية:

الخطوة الأولى في تجاوز توقعات عملائك هي معرفة هذه التوقعات.

روي إتش ويليامز، مؤلف

إثقال كاهل المستخدمين بالإشعارات

يجب أن تكون الإشعارات مفيدة وليست مزعجة. يمكن أن تؤدي التنبيهات المستمرة حول التحديثات الطفيفة أو العروض غير ذات الصلة إلى إرهاق المستخدمين، مما يؤدي إلى الإحباط والتخلي عن التطبيق.

ركز على الجودة أكثر من الكمية، واحرص على أن يوفر كل إشعار قيمة حقيقية.

عدم تقديم عرض قيمة واضح

يساعد عرض القيمة القوي المستخدمين على فهم سبب استحقاق منتجك لوقتهم. عندما لا يكون هذا الأمر واضحًا، قد يجد المستخدمون صعوبة في رؤية فوائد التمسك بالمنتج.

كن متسقًا في توصيل المزايا الفريدة لمنتجك وتقديمها.

💡 نصيحة احترافية: إلى تحسين التركيز على العملاء المتابعة دائمًا بعد حل المشكلات أو تنفيذ التغييرات. اسأل العملاء عما إذا كانوا راضين عن الحل وما إذا كان هناك أي شيء آخر يحتاجون إليه، مما يدل على أن تجربتهم المستمرة مهمة بالنسبة لك.

الإخفاق في معالجة المشاكل التقنية

قد يؤدي تكرار الأخطاء أو الأعطال أو بطء أوقات التحميل إلى اختبار صبر المستخدم. إذا لم يتم حل المشكلات الفنية، فقد يتخلى المستخدمون عن منتجك تمامًا.

أعط الأولوية لإصلاح المشكلات بسرعة للحفاظ على الثقة والرضا.

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## استخدم ClickUp لإبقاء المستخدمين مدمنين

لا يعد الاحتفاظ القوي بالعملاء جهدًا لمرة واحدة؛ إنها عملية مستمرة للبقاء على اتصال مع عملائك، وتلبية احتياجاتهم، والتكيف مع ملاحظاتهم.

عندما تركز على خلق قيمة حقيقية لهم، فإنك تهيئ نفسك للنجاح على المدى الطويل.

إذا كنت تتطلع إلى زيادة الاحتفاظ بالمستخدمين أو تحسين استراتيجية الاحتفاظ بالعملاء لديك، فإن ClickUp يمكنه مساعدتك. فبفضل ميزاته القوية لتتبع الأهداف، وأتمتة المهام، وجمع الملاحظات، يجعل ClickUp من السهل الحفاظ على تفاعل المستخدمين ورضاهم. جرّب ClickUp مجانًا اليوم