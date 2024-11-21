كيفية تطبيق طريقة PQRST للمذاكرة الفعالة

تجلس للمذاكرة، عازمًا على استيعاب كل ما تحتاجه للامتحان الكبير القادم. وبعد مرور ساعة، لا يزال الكتاب المدرسي مفتوحًا على نفس الصفحة، وتشعر أن عقلك يبدو كسحابة متلاطمة من المعلومات الزائدة.

_مُحبط، أليس كذلك؟

قد تكون طريقة PQRST هي الحل الذي تبحث عنه. وهي اختصار لعبارة مراجعة، وسؤال، وقراءة، وتلخيص، واختبار، تساعدك هذه الاستراتيجية الدراسية على التعامل مع المادة بطريقة تجعلك منخرطًا في الدراسة وتضمن لك الاحتفاظ بالمعلومات بشكل أفضل.

دعنا نستكشف كيفية عملها وسبب كونها أداة قيّمة. 📑

## مختصر

المراجعة: تصفح المواد لتحديد المفاهيم الرئيسية وإنشاء نظرة عامة. استخدم قوائم مراجعة ClickUp أو المستندات لتنظيم العناوين والفصول والموارد المضمنة

سؤال: حوّل العناوين إلى أسئلة مفتوحة لإثارة الفضول. قم بطرح الأسئلة بصريًا باستخدام سبورة ClickUp Whiteboards أو سجلها في قوائم المراجعة

القراءة: تعمق في المادة بشكل منهجي، مسترشدًا بأسئلتك. قم بتسليط الضوء على الأفكار الرئيسية، وجمع المصطلحات ذات الصلة، وتأكيد الفهم بعد كل قسم

لخص: لخص النقاط الرئيسية من الذاكرة لتعزيز التعلم. استخدم Brain للحصول على ملخصات سريعة مدعومة بالذكاء الاصطناعي أو أضف ملاحظات مباشرةً إلى المستندات أو قوائم المراجعة

الاختبار: قيّم الفهم من خلال الإجابة عن أسئلتك وتحديد الثغرات. استخدم فنون الاستذكار أو أنشئ اختبارات للتقييم الذاتي الفعال

ما هي طريقة PQRST؟

طريقة PQRST هي استراتيجية تعلم تساعدك على فهم المعلومات والاحتفاظ بها واسترجاعها بشكل أفضل. وتتكون من خمس مراحل:

P المراجعة (قم بمراجعة المادة لتحديد أفكارها الرئيسية)

المراجعة (قم بمراجعة المادة لتحديد أفكارها الرئيسية) Q السؤال (طرح الأسئلة ذات الصلة بالمادة)

السؤال (طرح الأسئلة ذات الصلة بالمادة) ق اقرأاقرأ (اقرأ المادة وتفاعل معها)

اقرأاقرأ (اقرأ المادة وتفاعل معها) س تلخيص (لخص المادة لمساعدتك على ترسيخها في الذاكرة طويلة المدى)

تلخيص (لخص المادة لمساعدتك على ترسيخها في الذاكرة طويلة المدى) تاختبراختبر (اختبر فهمك للمادة وانظر إلى أي مدى فهمت ما قرأته)

يمكن لهذه الطريقة تحسين التعلّم والاحتفاظ بالمعلومات بشكل كبير من خلال التفاعل النشط مع المادة الدراسية. إنها مفيدة للجميع، بما في ذلك أولئك الذين يواجهون تحديات في الذاكرة أو الوظائف الإدراكية، مثل أولئك الذين يعانون من تلف قشرة الفص الجبهي .

## إيجابيات وسلبيات طريقة PQRST

مما لا شك فيه أن طريقة PQRST تساعدك على استيعاب المعلومات والاحتفاظ بها بشكل أفضل من طرق التعلم التقليدية. ومع ذلك، فإن لهذه الطريقة مزاياها وتحدياتها، والتي من المهم معرفتها قبل تطبيقها في عملية التعلم الخاصة بك.

دعنا نرى أدناه. 👇

الفوائد

فيما يلي تفصيل للفوائد الرئيسية:

تعزز المشاركة: بدلاً من القراءة أو الاستماع بشكل سلبي، تتفاعل مع النص من خلال طرح الأسئلة وتلخيص النقاط الرئيسية واختبار نفسك

بدلاً من القراءة أو الاستماع بشكل سلبي، تتفاعل مع النص من خلال طرح الأسئلة وتلخيص النقاط الرئيسية واختبار نفسك يعزز المهارات المعرفية : تساعدك معاينة المادة التعليمية ووضع الأسئلة على تحديد ما تفهمه بالفعل وما يتطلب مزيدًا من الاهتمام. يمكّنك هذا الوعي من تعديل نهجك بفعالية، مما يؤدي إلى نتائج أفضل

: تساعدك معاينة المادة التعليمية ووضع الأسئلة على تحديد ما تفهمه بالفعل وما يتطلب مزيدًا من الاهتمام. يمكّنك هذا الوعي من تعديل نهجك بفعالية، مما يؤدي إلى نتائج أفضل يحسن الاحتفاظ بالمعلومات: يساعد التلخيص (S) والاختبار (T) على الاحتفاظ بالمعلومات وتقوية الذاكرة مع تكرار التعرض للمادة

يساعد التلخيص (S) والاختبار (T) على الاحتفاظ بالمعلومات وتقوية الذاكرة مع تكرار التعرض للمادة تخصيص التعلم: يتكيف برنامج PQRST مع احتياجاتك الخاصة. يمكنك إنشاء تقييمات وملخصات ذاتية بناءً على الأجزاء التي تشعر أنها الأكثر صلة بك

يتكيف برنامج PQRST مع احتياجاتك الخاصة. يمكنك إنشاء تقييمات وملخصات ذاتية بناءً على الأجزاء التي تشعر أنها الأكثر صلة بك يجعل التعلم موفرًا للوقت: يساعدك PQRST على استخلاص المعلومات الأساسية من كتل النص وتدوينها بسرعة. يسمح لك بالتركيز على المعلومات الأكثر أهمية والاحتفاظ بها مع توفير الوقت في المراجعة

العيوب

في حين أن طريقة الدراسة PQRST تتميز بالكثير من المزايا، دعنا نلقي نظرة على عيوبها - وكيف يمكنك العمل على حلها.

استثمار الوقت المبدئي: تتطلب PQRST المزيد من الوقت والجهد مقدمًا.

✨ ولمواجهة ذلك، حاول البدء بمواد تعليمية أقصر وأقل تعقيدًا وتوسيع حدودك تدريجيًا كلما تعرفت على

مشكلات في تبني النموذج: إذا كنت معتادًا على أساليب التعلم الحر، فقد تشعر بأن PQRST جامدة جدًا.

✨ يمكنك تعديل الطريقة لتناسب تفضيلاتك ودمج الخطوات عند الحاجة. المفتاح هو أن تجعله مناسبًا لك، وليس أن تجبر نفسك على الدخول في صندوق

التعميم المحدود عبر المواد الدراسية: قد لا تكون طريقة PQRST فعالة بنفس القدر من الفعالية لكل مادة دراسية. على سبيل المثال، قد لا تتماشى المواد الإبداعية مثل الفن أو العمل العملي (مثل الهندسة أو الموسيقى) بسلاسة.

✨ لا يزال بإمكانك تكييفه من خلال التركيز على مراجعة المفاهيم الأساسية واختبار نفسك على النظرية

الاعتماد على التحفيز الذاتي: PQRST هو أسلوب تعلم ذاتي. فهي تتطلب الدافع الذاتي للأداء.

✨ إذا كنت تشعر بضعف الدافع الذاتي، فقم ببناء الاتساق من خلال دمجها في روتين يومي وتخصيص فترات زمنية محددة للتعلم

## كيفية استخدام طريقة PQRST

تتضمن طريقة PQRST إطار عمل منظم ومجرب يعمل على ترسيخ الاحتفاظ بالمعلومات ويعزز التفاعل النشط مع المادة الدراسية.

لقد قمنا بتنسيق دليل تفصيلي خطوة بخطوة لمساعدتك على فهم استراتيجية التعلم هذه وتنفيذها مع برنامج ClickUp لإدارة مشاريع الطلاب . يوفر تطبيق إدارة التعلم هذا المدعوم بالذكاء الاصطناعي أدوات وموارد لإدارة المواد التعليمية والتلخيص وغير ذلك.

### الخطوة 1: مرحلة المعاينة

في هذه المرحلة، تقوم بتصفح المواد الدراسية وإجراء قراءة سريعة. تحاول الحصول على جوهر المادة الدراسية.

لنفترض أنك تدرس لامتحان التاريخ عن الحرب العالمية الثانية.

في هذه المرحلة، ستجمع كل موادك الدراسية (الكتب المدرسية/المذكرات)، وتقرأ جدول المحتويات للعثور على العناوين الرئيسية والعناوين الفرعية المتعلقة بالحرب العالمية الثانية، وتصل إلى تلك الصفحات، وتجد الأحداث والمفاهيم والعناصر المرئية والجداول الزمنية المميزة.

لكن المواد المختلفة تحتاج إلى أساليب معاينة مختلفة. فيما يلي بعض الأمثلة العملية للمعاينة الفعالة:

بالنسبة للكتاب: ابدأ بالمقدمة أو المقدمة لفهم غرض المؤلف. ألقِ نظرة سريعة على جدول المحتويات وعناوين الموضوعات والعناوين الفرعية وملخصات الفصول. انتبه إلى المصطلحات المكتوبة بخط عريض أو مائل، والعناوين المرئية، والرسوم البيانية

ابدأ بالمقدمة أو المقدمة لفهم غرض المؤلف. ألقِ نظرة سريعة على جدول المحتويات وعناوين الموضوعات والعناوين الفرعية وملخصات الفصول. انتبه إلى المصطلحات المكتوبة بخط عريض أو مائل، والعناوين المرئية، والرسوم البيانية بالنسبة للفصل أو المقالة: اقرأ العناوين والعناوين الفرعية والجمل الأولى والأخيرة من الأقسام. لاحظ ترتيب الموضوع وتصفح الملخص

اقرأ العناوين والعناوين الفرعية والجمل الأولى والأخيرة من الأقسام. لاحظ ترتيب الموضوع وتصفح الملخص بالنسبة للمقرر الدراسي: راجع المنهج الدراسي والمواد المطلوبة والجدول الزمني وطرق التقييم. تصفح الأدوات المتاحة على الإنترنت أو المحتوى التمهيدي للتعرف على الهيكل والتوقعات

راجع المنهج الدراسي والمواد المطلوبة والجدول الزمني وطرق التقييم. تصفح الأدوات المتاحة على الإنترنت أو المحتوى التمهيدي للتعرف على الهيكل والتوقعات بالنسبة للمشروع: افهم الأهداف والمخرجات من خلال قراءة الموجز والجدول الزمني والنطاق. تحديد أدوار الفريق وتصفح المواد والأدوات الأساسية

تذكّر أن هذه مجرد مرحلة ما قبل القراءة، لذا كل ما تحتاجه هو إلقاء نظرة سريعة لمدة 10-15 دقيقة على المواد التعليمية الرئيسية.

ترسي مرحلة المعاينة أساسًا قويًا لجلستك الدراسية وتوفر إرشادات واضحة حول كيفية التعامل مع ما تتعلمه. إنها تشكل الأساس للغوص في المواد التفصيلية بتركيز، مما يضمن توافق جهودك بشكل مثالي مع مواد الدورة التدريبية التي اخترتها.

قوائم المراجعة قوائم المراجعة

على سبيل المثال قوائم مراجعة ClickUp تتيح لك تدوين العناوين والفصول المهمة بسرعة، وتحويلها إلى قائمة مهام واضحة. أثناء عملك على المادة لاحقًا، تضمن قوائم المراجعة عدم إغفال أي شيء.

احتفظ بعلامات تبويب على عملك المتوقع وكتابة الملاحظات في قوائم تدقيق ClickUp

مستندات النقر فوق المستندات

يمكنك حتى تداخل المواضيع المتشابهة وإنشاء قوائم فرعية وسحب وإسقاط عناصر القائمة لتنظيم أفضل.

قم بتدوين أفكارك ومشاركتها باستخدام ClickUp Docs

إذا كنت تفضل طريقة أكثر تفصيلاً لعملية المعاينة، جرِّب استخدام مستندات ClickUp لتحديد هيكل واضح مع عناوين وعناوين فرعية جيدة التنظيم.

يتيح لك المستندات أيضًا تضمين موارد خارجية، مثل مقاطع الفيديو أو المقالات أو ملفات PDF، وجمع كل المواد الدراسية ذات الصلة في مكان واحد.

يمكن لعدة أشخاص تحرير المستند والمساهمة فيه في الوقت الفعلي، مما يسمح لك بتنظيم المحتوى بشكل مشترك وإضافة الملاحظات وإنشاء تجربة تعليمية جماعية مثالية.

الخطوة 2: مرحلة السؤال

في هذه المرحلة، أنت مطالب بتحويل العناوين والمفاهيم الأساسية إلى أسئلة مفتوحة. هناك عدة طرق يمكنك اتباعها في ذلك:

ابدأ بتحويل عناوين الفصول والعناوين الفرعية إلى أسئلة. على سبيل المثال، إذا كان العنوان هو "نظرية المادة المظلمة والطاقة المظلمة"، فيمكن أن تكون أسئلتك "ما هي المادة المظلمة؟" أو "ما هي الطاقة المظلمة؟" أو "كيف يرتبط الاثنان؟

ليس عليك الالتزام بالعناوين؛ فإذا كانت أجزاء أخرى من المعاينة تثير أسئلة مماثلة، فقم بتدوينها

إذا كان النص يتضمن أسئلة دراسية، فلا تتردد في إضافتها إلى القائمة

اكتب الأسئلة بناءً على معرفتك السابقة. على سبيل المثال، إذا لم تكن تعرف حتى إذا كانت المادة المظلمة موجودة، فقم بتدوين "هل المادة المظلمة موجودة؟ من أين تأتي، وأين تبقى؟

عندما تقوم بتحويل قسم ما إلى أسئلة بسيطة وسهلة الفهم، فإنك تتفاعل بفاعلية مع المورد قبل أن تبدأ المرحلة الثالثة.

هذا النوع من المشاركة في مرحلة مبكرة من عملية التعلم يثير فضول عقلك للعثور على إجابات لأسئلتك الملحة.

💡 نصيحة احترافية: لا تتردد في تكرار أسئلتك وإعادة طرحها أثناء إعادة قراءة المادة. إذا صادفتك أي نقاط مهمة لم تجب عنها أسئلتك الأصلية، فأضفها.

انقر فوق اللوحات البيضاء كليك أب السبورات البيضاء ممتازة للعصف الذهني وتنظيم الأسئلة بشكل مرئي على منصة رقمية.

قم بتخزين جميع أسئلتك وأفكارك وملاحظاتك السريعة بحرية مع لوحات ClickUp Whiteboards

استخدم الملاحظات اللاصقة لسرد الأسئلة المهمة أو ربط الموضوعات ذات الصلة أو تخطيط مجالات البحث.

📌 مثال: استمرت الحرب العالمية الثانية ست سنوات طويلة، وترابطت العديد من الأحداث. باستخدام اللوحات البيضاء، يمكنك ربط هذه الأحداث معًا أو إنشاء تسلسل هرمي أو سحبها وإفلاتها لرسم الروابط أو خرائط الطريق أو سير العمل.

💡 نصيحة محترف: في هذه المرحلة، يمكنك أيضًا استخدام قوائم التحقق من النقر فوق قوائم التحقق وغيرها من قوالب قوائم المراجعة لتدوين الأسئلة. بمجرد العثور على الإجابات، يمكنك ببساطة التحقق منها.

الخطوة 3: مرحلة القراءة

هدفك خلال هذه المرحلة هو إجراء جلسة قراءة متعمقة وهادفة. هنا، يمكنك فهم المفاهيم والعثور على إجابات للأسئلة التي طرحتها في مرحلة الأسئلة.

وخمن ماذا؟ كل ما قمت به حتى الآن سيساعدك في ذلك. ولكن على عكس القراءة العادية، سنتبع أسلوباً أكثر تنظيماً ومنهجية.

وإليك الطريقة:

استخدم العناوين الرئيسية والعناوين الفرعية والمصطلحات الخاصة والصور والملخصات كدليل للأفكار الرئيسية

تذكر أن كل فقرة تحتوي على فكرة رئيسية وأفكار داعمة. ابحث عنها، وقم بتسطير أو تمييز أو تدوين الأفكار الرئيسية في الهوامش

درب نفسك على البحث عن مجموعة من الكلمات المترابطة وإيجاد الروابط بدلاً من قراءة كل كلمة على حدة

استخدم القلم أو المؤشر لإرشادك خلال القراءة. احتفظ بقلم التحديد في يدك لتمييز مجموعات الكلمات المهمة

بعد كل قسم، اسأل نفسك: "هل أفهم هذا؟ " إذا كانت الإجابة بنعم، فهذا يعني أنك تبلي بلاءً حسنًا

🔍 هل تعلم؟ يمكن أن تساعدك إضافة الألوان إلى النص في العثور على المعلومات المهمة 70% أسرع وجعلها 39% أكثر تذكرًا.

الخطوة 4: مرحلة التلخيص

تسمى هذه المرحلة أيضًا مرحلة التلخيص الذاتي. وهنا، تقوم بتلخيص ما قرأته للتو من أجل التحقق من فهمك للمادة واحتفاظك بها.

إنها مرحلة بالغة الأهمية؛ لا تتخطاها. فهي تعزز ما تعلمته بينما تسلط الضوء على المجالات التي قد تحتاج إلى مزيد من القراءة.

إليك ما تحتاج إلى القيام به:

دون الرجوع إلى الكتاب، تذكر العناوين الرئيسية وأفكارها الرئيسية، مع تلخيص ما قرأته في جملة أو جملتين. ثم قم بمراجعة القسم بسرعة لالتقاط أي تفاصيل مهمة ربما تكون قد أغفلتها

يمكنك التحدث بصوت عالٍ في عرض تقديمي شفهي وتدوين كل ما تقرأه بالقلم لجعل الحفظ أكثر فعالية

الأفضل استراتيجيات تدوين الملاحظات تتضمن تسجيل أرقام الصفحات الخاصة بالمفاهيم المهمة أو الوسائل البصرية للرجوع إليها

إذا لم يكن لديك وقت كافٍ، استخدم انقر فوق الدماغ لتلخيص الموضوعات المطولة أو المصطلحات المعقدة إلى مواضيع بسيطة ومحددة، مما يقلل من الحمل المعرفي الزائد.

🧠 تعرف على المصطلح: الحمل المعرفي الزائد هو النقطة التي يصبح فيها دماغك غارقًا في المعلومات الجديدة ويقلل من كفاءة التعلم.

وإليك كيفية عمله: تقوم بإدخال نص أو محتوى أولي، وسيقوم Brain بتحديد النقاط الرئيسية واستخراج المعلومات الأساسية وتقديمها في شكل أكثر سهولة في الهضم. إنها الطريقة المثالية ملخص الملاحظات بالذكاء الاصطناعي .

لخص أي شيء على الفور باستخدام ClickUp Brain

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### الخطوة 5: مرحلة الاختبار

"مرحلة الاختبار" هي المرحلة الأخيرة من طريقة PQRST. وهي بمثابة تقييم ذاتي لتقييم ما تعلمته حتى هذه المرحلة وتحديد مجالات التحسين.

اختبر نفسك في غضون 24 ساعة من قراءة المادة لتجنب نسيانها.

لنرى كيف يمكنك القيام بذلك.

ابدأ بتذكر أكبر قدر ممكن دون الرجوع إلى الكتاب أو الملاحظات المكتوبة. إذا واجهتك صعوبات، راجع الأسئلة التي كتبتها لتحفيز ذاكرتك، ولكن تجنب التحقق من إجاباتك أو الملاحظات الأخرى حتى تختبر قدرتك على التذكر بالكامل

والآن، حاول الإجابة عن أسئلتك دون الرجوع إلى مادة الدراسة

دوّن الأسئلة التي تشعر أنك لم تجب عليها بشكل جيد بما فيه الكفاية

ارجع إلى مادتك وركز على المناطق الأضعف. يمكنك إعادة كتابة الملاحظات لتقويتها

إذا كنت مرتاحاً للمحتوى عبر الإنترنت، فحاول المشاركة في الاختبارات التفاعلية ومنتديات المناقشة

🔍 هل تعلم؟ استخدام أجهزة التذكر أو وسائل مساعدة للذاكرة مثل الاختصارات أو القوافي أو الأغاني أو الصور - لتبسيط المعلومات الصعبة والاحتفاظ بها. على سبيل المثال، تساعد عبارة "أمي المتعلمة جداً قدمت لنا الناتشوز للتو" على تذكر ترتيب الكواكب: عطارد والزهرة والأرض والمريخ والمريخ والمشتري وهكذا.

قالب الطالب انقر فوق قالب الطالب

تم تصميم قالب الطالب في ClickUp لمساعدة الطلاب والمعلمين على البقاء منظمين وعلى رأس واجباتهم.

إذا كنت ترغب في جعل الأمور فعالة، فإن قالب الطالب ClickUp نقطة بداية جيدة.

يجعل هذا القالب من السهل تنظيم الواجبات الدراسية والمحاضرات، وتصنيف المواد، وإدارة الواجبات بمهام واضحة وقابلة للتنفيذ. يمكن أن يؤدي إقرانه مع طريقة PQRST إلى تعزيز كفاءة الدراسة والحفاظ على تركيزك.

ابدأ بقائمة بالموضوعات أو الفصول القادمة لمراجعتها، مما يمهد الطريق للمذاكرة المركزة. قم بصياغة أسئلة إرشادية أثناء المراجعة وأضفها كمهام في ClickUp. أثناء القراءة، قم بتدوين ملاحظات منظمة في ClickUp، وقم بتقسيمها إلى مهام فرعية لأقسام أو موضوعات محددة. لخص النقاط الرئيسية في التعليقات أو المهام الموجزة لتعزيز فهمك.

يؤدي استخدام هذا القالب إلى جانب طريقة PQRST إلى إنشاء خطة دراسة منظمة وخالية من الإجهاد تعمل على تحسين التعلم والاحتفاظ بالمعلومات.

⚡ أرشيف القالب: ملاحظات كورنيل هي طريقة مجربة وصحيحة لتنظيم المعلومات بفعالية. استكشف قوالب ملاحظات كورنيل التي توفر تنسيقًا منظمًا لتلخيص المعرفة ومراجعتها والاحتفاظ بها بكفاءة.

فوائد استخدام ClickUp لإدارة الدراسة

تذكيرات النقر فوق التذكيرات تذكيرات النقر فوق تذكير يسمح لك بتعيين تنبيهات تلقائية للمراحل الدراسية المهمة والمواعيد النهائية والمهام. باستخدام التذكيرات، يمكنك الوصول إلى:

تنبيهات قابلة للتخصيص لتتبع المهام والمواعيد النهائية

تنبيهات متكررة للجلسات أو الواجبات الدراسية الجارية

تذكيرات عبر الأجهزة لضمان عدم تفويت أي تحديثات

تنبيهات مستندة إلى الموقع الجغرافي يتم تنشيطها عند الوصول إلى مكان دراستك

لا تفوت جلسة دراسية واحدة مع تذكيرات ClickUp Reminders

عرض تقويم ClickUp عرض تقويم ClickUp

التالي, عرض تقويم ClickUp طريقة منظمة لتتبع وإدارة جلساتك الدراسية. يمكنك جدولة الجلسات وتعيين تواريخ الاستحقاق وعرضها بتنسيقات يومية أو أسبوعية أو شهرية - من نافذة واحدة.

ابق على اطلاع على جدولك الزمني للقراءة مع طريقة عرض تقويم ClickUp

تساعد المزامنة مع التقويمات الخارجية مثل Google أو Outlook الطلاب على دمج جميع التزاماتهم في مكان واحد، مما يضمن توافق جلسات الدراسة مع الأحداث المهمة الأخرى.

_هذه هي الميزة الخاصة لـ ClickUp: تقديم معظم الأدوات اللازمة لتنظيم المشاريع في مكان واحد. فهو لا يتيح فقط إدارة المهام والواجبات، بل يوفر أيضًا أدوات أخرى في نفس البيئة مثل المستندات، حيث يمكن للمرء تدوين الملاحظات وإعداد التقارير، والتكامل مع التقويم ورسائل البريد الإلكتروني، كل ذلك في مكان واحد

غوستافو سيبرا، أستاذ باحث مشارك

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نصائح لتخصيص العملية حسب الاحتياجات الفردية

طريقة PQRST قابلة للتكيف بدرجة كبيرة. فيما يلي بعض النصائح حول كيفية تعديل PQRST لسيناريوهات مختلفة، بالإضافة إلى أمثلة:

افهم أنماط التعلم: يحدد أسلوبك في التعلم (بصري، سمعي، حركي) طريقتك في التعلم. اضبطه حسب الحاجة. على سبيل المثال، إذا كنت متعلمًا بصريًا، استخدم الرسوم البيانية أو الخرائط الذهنية خلال مرحلتي المعاينة والتلخيص لتنظيم الأفكار الرئيسية

يحدد أسلوبك في التعلم (بصري، سمعي، حركي) طريقتك في التعلم. اضبطه حسب الحاجة. على سبيل المثال، إذا كنت متعلمًا بصريًا، استخدم الرسوم البيانية أو الخرائط الذهنية خلال مرحلتي المعاينة والتلخيص لتنظيم الأفكار الرئيسية استخدم حكمك: إذا كنت تجد بعض المواضيع صعبة بشكل خاص، خصص المزيد من الوقت خلال مرحلة القراءة لفهمها بشكل كامل. قم بتمكين نفسك من خلال اتخاذ قرارات بشأن الوقت والمدة التي ستقضيها في كل مرحلة

إذا كنت تجد بعض المواضيع صعبة بشكل خاص، خصص المزيد من الوقت خلال مرحلة القراءة لفهمها بشكل كامل. قم بتمكين نفسك من خلال اتخاذ قرارات بشأن الوقت والمدة التي ستقضيها في كل مرحلة اضبط الوقت الذي تقضيه في كل مرحلة: إذا كنت من الأشخاص الذين يستوعبون المعلومات بسرعة، يمكنك تسريع مرحلتي المعاينة والتساؤل. وبالمثل، إذا كان أحد المفاهيم يتطلب استكشافًا أعمق، فقم بتمديد مرحلة القراءة

إذا كنت من الأشخاص الذين يستوعبون المعلومات بسرعة، يمكنك تسريع مرحلتي المعاينة والتساؤل. وبالمثل، إذا كان أحد المفاهيم يتطلب استكشافًا أعمق، فقم بتمديد مرحلة القراءة قم بتخصيص مرحلة التلخيص والاختبار: خلال مرحلة التلخيص، قم بتخصيص ملاحظاتك لتناسب الشكل المفضل لديك - سواء كان ذلك في شكل نقاط أو رسوم بيانية أو رقمية تطبيقات تدوين الملاحظات . بالنسبة لمرحلة الاختبار، قم بإنشاء اختبارات أو أسئلة تدريبية تتماشى مع الطريقة التي تحتفظ بها عادةً بالمعلومات

خلال مرحلة التلخيص، قم بتخصيص ملاحظاتك لتناسب الشكل المفضل لديك - سواء كان ذلك في شكل نقاط أو رسوم بيانية أو رقمية تطبيقات تدوين الملاحظات . بالنسبة لمرحلة الاختبار، قم بإنشاء اختبارات أو أسئلة تدريبية تتماشى مع الطريقة التي تحتفظ بها عادةً بالمعلومات ادمج التأمل الذاتي والمرونة: فكر في المراحل الأكثر فائدة لك وعدّلها وفقًا لذلك. ربما تحتاج إلى المزيد من الوقت للاختبار الذاتي أو التأمل خلال مرحلة التلخيص لتعزيز ما تعلمته

حالات استخدام طريقة PQRST

إن طريقة PQRST ليست مجرد طريقة أداة دراسة -إنها طريقة متعددة الاستخدامات يمكن أن تتكيف مع سيناريوهات التعلم المختلفة. سواء كنت تراجع الكتب الدراسية أو تستعد للامتحانات أو تنظم ملاحظات المحاضرات، تساعدك هذه الطريقة على تقسيم المعلومات إلى خطوات يمكن التحكم فيها.

دعنا نستكشف أين تعمل بشكل أفضل. 📋

1. الدراسة الأكاديمية

بصفتك طالبًا، من المحتمل أن تكون مشغولاً بالعديد من المواد الدراسية والواجبات والمواعيد النهائية. من السهل أن تشعر بالإرهاق بسبب الكم الهائل من المعلومات التي تحتاج إلى استيعابها.

ومع ذلك، يمكن لطريقة الدراسة PQRST أن تساعدك في تقسيم كل شيء إلى خطوات فعالة يمكن التحكم فيها. إليك كيفية استخدامها:

المراجعة: قبل أن تغوص في الفصل أو ملاحظات المحاضرة، قم بتصفح المادة أولاً. انظر إلى العناوين، والعناوين الفرعية، والمصطلحات الغامقة، والملخصات. على سبيل المثال، قبل أن تتناول فصلًا تاريخيًا مكثفًا، ألقِ نظرة سريعة على الموضوعات الرئيسية مثل "الحرب العالمية الأولى" أو "الكساد الكبير" أو "معاهدة فرساي

قبل أن تغوص في الفصل أو ملاحظات المحاضرة، قم بتصفح المادة أولاً. انظر إلى العناوين، والعناوين الفرعية، والمصطلحات الغامقة، والملخصات. على سبيل المثال، قبل أن تتناول فصلًا تاريخيًا مكثفًا، ألقِ نظرة سريعة على الموضوعات الرئيسية مثل "الحرب العالمية الأولى" أو "الكساد الكبير" أو "معاهدة فرساي سؤال: أثناء تصفحك، اكتب الأسئلة التي تعتقد أنه ستتم الإجابة عليها في النص. 'ماذا كانت أسباب الحرب العالمية الأولى؟' 'كيف ساهمت معاهدة فرساي في نشوب الحرب العالمية الثانية؟ مع وضع أسئلة محددة في ذهنك، فأنت بالفعل تثير فضولك

أثناء تصفحك، اكتب الأسئلة التي تعتقد أنه ستتم الإجابة عليها في النص. 'ماذا كانت أسباب الحرب العالمية الأولى؟' 'كيف ساهمت معاهدة فرساي في نشوب الحرب العالمية الثانية؟ مع وضع أسئلة محددة في ذهنك، فأنت بالفعل تثير فضولك اقرأ: والآن، اقرأ الآن بتعمق، واجعل هذه الأسئلة في ذهنك، وركز على إيجاد الإجابات. قم بتمييز النقاط الرئيسية أو قم بتدوين الملاحظات في الهوامش. لنفترض أنك تقرأ كتاب تاريخ مدرسي عن الحرب العظمى. أثناء القراءة، ابحث عن إجابات للأسئلة التي طرحتها

والآن، اقرأ الآن بتعمق، واجعل هذه الأسئلة في ذهنك، وركز على إيجاد الإجابات. قم بتمييز النقاط الرئيسية أو قم بتدوين الملاحظات في الهوامش. لنفترض أنك تقرأ كتاب تاريخ مدرسي عن الحرب العظمى. أثناء القراءة، ابحث عن إجابات للأسئلة التي طرحتها لخّص: بعد الانتهاء من أحد الأقسام، حاول تلخيص ما تعلمته بكلماتك الخاصة وقم بتدوين ملاحظات واضحة عن التاريخ. يمكنك أن تقول: "كان اغتيال الأرشيدوق فرانز فرديناند النمساوي في 28 يونيو 1914 السبب المباشر للحرب العالمية الأولى

بعد الانتهاء من أحد الأقسام، حاول تلخيص ما تعلمته بكلماتك الخاصة وقم بتدوين ملاحظات واضحة عن التاريخ. يمكنك أن تقول: "كان اغتيال الأرشيدوق فرانز فرديناند النمساوي في 28 يونيو 1914 السبب المباشر للحرب العالمية الأولى الاختبار: أخيراً، اختبر نفسك فيما تعلمته للتو. لا تعتمد فقط على المراجعة السلبية - اسأل نفسك أسئلة أو استخدم البطاقات التعليمية

2. التطوير المهني

لنفترض أنك تعمل في مجال التسويق وتحتاج إلى تعلم كيفية استخدام أداة جديدة لإدارة علاقات العملاء (CRM).

إليك كيفية تطبيق PQRST:

المراجعة: قبل فتح دليل إدارة علاقات العملاء، ألقِ نظرة سريعة على جدول المحتويات أو القائمة الرئيسية للأداة. حدد الأقسام الرئيسية مثل إدارة العملاء المحتملين وإعداد التقارير والأتمتة. يمنحك هذا إطارًا أساسيًا لما أنت على وشك تعلمه

قبل فتح دليل إدارة علاقات العملاء، ألقِ نظرة سريعة على جدول المحتويات أو القائمة الرئيسية للأداة. حدد الأقسام الرئيسية مثل إدارة العملاء المحتملين وإعداد التقارير والأتمتة. يمنحك هذا إطارًا أساسيًا لما أنت على وشك تعلمه السؤال: قم بإنشاء قائمة بالأسئلة بناءً على المعاينة. على سبيل المثال: "كيف يمكنني إضافة جهة اتصال جديدة؟" أو "كيف يمكنني أتمتة حملات البريد الإلكتروني؟ هذه الأسئلة توجه تركيزك

قم بإنشاء قائمة بالأسئلة بناءً على المعاينة. على سبيل المثال: "كيف يمكنني إضافة جهة اتصال جديدة؟" أو "كيف يمكنني أتمتة حملات البريد الإلكتروني؟ هذه الأسئلة توجه تركيزك اقرأ: والآن، راجع البرامج التعليمية أو الوثائق. ركز على إيجاد إجابات لأسئلتك، ودوّن ملاحظات حول الميزات الرئيسية أو أفضل الممارسات

والآن، راجع البرامج التعليمية أو الوثائق. ركز على إيجاد إجابات لأسئلتك، ودوّن ملاحظات حول الميزات الرئيسية أو أفضل الممارسات لخّص: بمجرد الانتهاء من أحد الأقسام، لخص العملية بطريقة مباشرة. على سبيل المثال، يمكنك كتابة شيء على غرار "لإضافة جهة اتصال، انتقل إلى علامة التبويب "جهات الاتصال"، وانقر على "إضافة جديد"، واملأ الحقول اللازمة

بمجرد الانتهاء من أحد الأقسام، لخص العملية بطريقة مباشرة. على سبيل المثال، يمكنك كتابة شيء على غرار "لإضافة جهة اتصال، انتقل إلى علامة التبويب "جهات الاتصال"، وانقر على "إضافة جديد"، واملأ الحقول اللازمة اختبر: ضع معرفتك الجديدة موضع التنفيذ. جرّب إضافة جهة اتصال أو إعداد حملة اختبارية. فكلما زادت ممارستك، كلما احتفظت بالمزيد من المعلومات

3. النمو الشخصي

تعمل طريقة PQRST بشكل جيد بنفس القدر في المجال الشخصي ويمكن أن تساعدك على تحقيق أهداف التنمية الشخصية .

يمكنك الاستفادة منه في أي شيء، بدءًا من ممارسة هواية جديدة وتعلم لغة ما إلى الغوص في كتب التنمية الشخصية. سيساعدك ذلك على الاحتفاظ بما تتعلمه وتطبيقه في حياتك اليومية.

لنفترض أنك تدرس اللغة الإسبانية. إليك كيف يمكنك تطبيق PQRST:

المراجعة: انظر إلى المفردات أو خطة الدرس لهذا اليوم. على سبيل المثال، إذا كان الدرس يتعلق بالطعام، ألقِ نظرة سريعة على قائمة كلمات مثل مانزانا (تفاحة)، بان (خبز)، ليتشي (حليب). هذا يعطيك فكرة عما ستتعلمه

انظر إلى المفردات أو خطة الدرس لهذا اليوم. على سبيل المثال، إذا كان الدرس يتعلق بالطعام، ألقِ نظرة سريعة على قائمة كلمات مثل مانزانا (تفاحة)، بان (خبز)، ليتشي (حليب). هذا يعطيك فكرة عما ستتعلمه سؤال: اسأل نفسك أسئلة مثل: "كيف أنطق كلمة "مانزانا" بشكل صحيح؟" أو "كيف أستخدم كلمة "بان" في جملة؟

اسأل نفسك أسئلة مثل: "كيف أنطق كلمة "مانزانا" بشكل صحيح؟" أو "كيف أستخدم كلمة "بان" في جملة؟ اقرأ: راجع موادك الدراسية ودوّن قواعد النحو والمفردات والأمثلة. أثناء القراءة، ركز على إيجاد إجابات لأسئلتك

راجع موادك الدراسية ودوّن قواعد النحو والمفردات والأمثلة. أثناء القراءة، ركز على إيجاد إجابات لأسئلتك لخص: بعد الدراسة، لخص ما تعلمته. على سبيل المثال: "في اللغة الإسبانية، كلمة "تفاح" هي "مانزانا"، ولكي أقول "أحب التفاح"، سأقول "Me gustan las manzanas

بعد الدراسة، لخص ما تعلمته. على سبيل المثال: "في اللغة الإسبانية، كلمة "تفاح" هي "مانزانا"، ولكي أقول "أحب التفاح"، سأقول "Me gustan las manzanas اختبار: أخيراً، اختبر نفسك. حاول أن تجري محادثة مع شريك في اللغة أو اختبر نفسك في المفردات

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نصائح لزيادة فعالية طريقة PQRST إلى أقصى حد

طريقة PQRST فعالة للغاية. ولكن هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لجعلها أكثر قوة. انظر أدناه. 👀

### 🔹وضع أهداف واضحة

قبل الشروع في طريقة PQRST، حدد أهدافًا تعليمية واضحة لجلسة الدراسة:

ما الذي تريد تحقيقه بالضبط؟

هل تحتاج إلى حفظ بعض الحقائق؟

هل تستعد لاختبار؟

عندما تضع أهدافًا محددة، فإنك توجه جلساتك الدراسية بطريقة تجعل طريقة PQRST أكثر تركيزًا وفعالية.

🔹ضع أسئلة مدروسة

فكر في المفاهيم أو المصطلحات الرئيسية في المادة وحوّلها إلى أسئلة تتحدى فهمك.

على سبيل المثال، عند القراءة عن الجهاز الدوري للإنسان، قد يكون السؤال الجيد هو "ما الدور الذي يلعبه القلب في الدورة الدموية؟

يشجعك هذا النوع من الاستفسار على التفكير النقدي في المحتوى بدلاً من مجرد استيعابه بشكل سلبي. وكلما كانت أسئلتك أكثر تحديدًا، زادت احتمالية تفاعلك مع المادة بشكل هادف.

🔹لخص بكلماتك الخاصة

بدلًا من مجرد إعادة قراءة المادة أو تسليط الضوء على الأجزاء، خذ لحظة لوضع المفاهيم في ملخص موجز ومتماسك.

عندما تشرح المادة لنفسك بشكل مبسط، فإنك تجبر عقلك على معالجة المعلومات بشكل أكثر شمولاً.

🔹استخدم الاسترجاع النشط للاختبار

الاسترجاع النشط يعني استرجاع المعلومات من الذاكرة دون النظر إلى ملاحظاتك. وهذا تقنية الحفظ تتضمن كتابة كل ما تتذكره عن موضوع ما أو استخدام البطاقات التعليمية.

على سبيل المثال، إذا كنت تدرس جهاز الدورة الدموية، أغلق ملاحظاتك واكتب كل ما يمكنك تذكره عن كيفية دوران الدم في الجسم. يمكنك حتى رسم صورة لتمثيلها بصرياً.

💡 نصيحة احترافية: لمكافحة العجز الشديد في الذاكرة، حاول استخدام التكرار المتباعد مع الاسترجاع النشط. تتضمن هذه التقنية مراجعة المعلومات على فترات زمنية متزايدة مع مرور الوقت، مما يقوي عملية الاحتفاظ بالمعلومات على المدى الطويل.

🔹المراجعة والتفكير بانتظام

في النهاية، خصص وقتًا لمراجعة ما تعلمته والتفكير فيه. قد تتضمن هذه الخطوة مراجعة ملخصاتك، ومراجعة ملاحظاتك، واختبار نفسك مرة أخرى.

ويضمن لك التفكير في مدى فهمك للمادة ومدى احتياجك إلى مزيد من التوضيح أن تظل المادة حاضرة في ذهنك. على سبيل المثال، بعد الانتهاء من أحد الفصول، ارجع بعد يوم واحد واختبر نفسك مرة أخرى في المفاهيم الأساسية لترى ما إذا كانت قد علقت في ذهنك.

💡 نصيحة احترافية: تذكر أن تفصل بين جلسات المراجعة بطريقة متوازنة. أنت لا تريد أن تفعل ذلك في وقت مبكر جدًا بحيث لا يكون هناك احتمال أن تنسى أي شيء أو في وقت متأخر جدًا بحيث تنسى كل شيء.

أخطاء شائعة يجب تجنبها مع PQRST

فيما يلي بعض الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها عند استخدام طريقة PQRST:

تخطي مرحلة "المعاينة"

قد يبدو الأمر وكأنه مضيعة للوقت، لكن معاينة المادة ضرورية لأنها تمنحك نظرة عامة على ما يمكن توقعه.

إذا قفزت مباشرة إلى القراءة دون معرفة الهيكل أو الموضوعات الرئيسية، فمن المحتمل أن تفوتك روابط وسياق مهم.

القراءة السلبية

مجرد قراءة المادة لا يضمن لك الاحتفاظ بالمعلومات. يجب أن تشارك بنشاط خلال مرحلة "القراءة".

وهذا يعني الانتباه إلى المادة أثناء الإجابة عن الأسئلة التي قمت بصياغتها. تصفح الفصل بنشاط، مع التركيز على الإجابة عن أسئلتك المحددة. لا تدع النص يمر عليك - بل قم بمعالجة المعلومات بنشاط.

لا تختبر نفسك جيدًا

أحد الأخطاء الشائعة في طريقة PQRST هو عدم اختبار نفسك بما فيه الكفاية، مما قد يحد بشكل خطير من مدى فهمك للمادة وحفظك لها. عندما تنتهي من القراءة والتلخيص، لا تكتفي بإلقاء نظرة سريعة على ملاحظاتك وتفترض أنك فهمت كل شيء.

فالاختبار هو الطريقة الوحيدة للتحقق مما إذا كنت قد استوعبت المعلومات حقًا.

سواء من خلال البطاقات التعليمية، أو أسئلة التدريب، أو حتى تدريس المادة لشخص آخر، تأكد من اختبار معلوماتك بدقة.

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التعلم والاحتفاظ بشكل أفضل باستخدام PQRST و ClickUp

تعمل طريقة PQRST على تحسين التعلّم من خلال تعزيز المشاركة النشطة مع المواد، وتحسين الاحتفاظ بالمواد، وتعزيز التفكير النقدي. سواء كنت متعلمًا بصريًا أو تفضل الاختبار الذاتي، فإن طريقة PQRST تساعدك على تقسيم المفاهيم المعقدة إلى خطوات يمكن التحكم فيها.

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