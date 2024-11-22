كيفية الوصول إلى مسؤولي التوظيف على LinkedIn (+ أمثلة)

مع وجود عدد لا يُحصى من الطلبات التي تتنافس على نفس الأدوار، فإن التميز في سوق العمل المزدحم أمر صعب. ولهذا السبب فإن معرفة كيفية ترك انطباع دائم لدى مسؤولي التوظيف ليست مجرد مهارة لطيفة - بل هي أمر ضروري.

موقع LinkedIn هو المكان المفضل للمهنيين لاستكشاف فرص التقدم الوظيفي. حيث تتيح لك شبكته الواسعة التواصل مع صانعي القرار، وعرض مهاراتك، والتقدم للوظائف غير المدرجة في القائمة العامة.

في الواقع، يتم تقديم أكثر من 9,000 طلب كل دقيقة. إذن، كيف تتواصل مع مسؤول التوظيف على موقع LinkedIn وتترك انطباعاً يعلق في ذهنك

دعنا نكتشف ذلك.

فهم دور مسؤولي التوظيف على LinkedIn

قد يعمل مسؤولو التوظيف على LinkedIn لصالح شركة أو وكالة توظيف أو كباحثين مستقلين. وهم يستخدمون LinkedIn للعثور على المرشحين الذين تتوافق مهاراتهم وخبراتهم مع إعلان الوظيفة، وغالبًا ما يحددون المواهب خارج نطاق لوحات الوظائف التقليدية.

وينطوي دورهم في المقام الأول على البحث في قاعدة مستخدمي LinkedIn باستخدام الكلمات الرئيسية والمسميات الوظيفية والمهارات والتعليم. على سبيل المثال، قد يركز مسؤول التوظيف الذي يبحث عن "محلل بيانات أول" على مهارات مثل SQL أو تصور البيانات.

إليك السبب الذي يجعل LinkedIn أداة فعالة لمسؤولي التوظيف:

يسلط موقع LinkedIn الضوء على مهارات المرشحين وخبراتهم وتأييداتهم وتوصياتهم

تُعلم التحديثات في الوقت الفعلي مسؤولي التوظيف عن التغييرات المهنية أو المهارات الجديدة، مما يتيح التواصل في الوقت المناسب

تتكامل المنصة مع العديد من أنظمة تتبع المتقدمين للوظائف، مما يتيح سهولة استيراد تفاصيل الوظائف والمرشحين

🔍 هل تعلم؟ سبعة أشخاص يتم توظيفهم كل دقيقة على LinkedIn. وهذا يوضح مدى فعالية المنصة لكل من مسؤولي التوظيف والباحثين عن عمل.

التحضير لمراسلة مسؤول التوظيف

قبل الضغط على زر "تواصل" أو إرسال رسالة إلى مديري التوظيف اتبع هذه الخطوات لضمان تميز ملفك الشخصي:

1. حسِّن ملفك الشخصي على LinkedIn قبل التواصل

إن ملفك الشخصي على LinkedIn هو أكثر من مجرد سيرتك الذاتية على الإنترنت - إنه انطباعك الأول عند تواصلك مع مسؤولي التوظيف.

مع وجود العديد من الأقسام التي يجب ملؤها، قد يكون من الصعب معرفة أين يجب التركيز. إليك الأساسيات التي يجب تحديد أولوياتها قبل التواصل مع مسؤولي التوظيف:

العنوان: قم بإنشاء عنوان واضح واحترافي لا يزيد عن عشر كلمات يعكس منصبك الحالي ومهاراتك الأكثر قيمة

قم بإنشاء عنوان واضح واحترافي لا يزيد عن عشر كلمات يعكس منصبك الحالي ومهاراتك الأكثر قيمة صورة الملف الشخصي: استخدم صورة احترافية عالية الجودة تتماشى مع علامتك التجارية الشخصية

استخدم صورة احترافية عالية الجودة تتماشى مع علامتك التجارية الشخصية نبذة عن: اكتب قصة مهنية مقنعة في 2600 حرف، مع عرض مهاراتك وخبراتك وصفاتك الفريدة

اكتب قصة مهنية مقنعة في 2600 حرف، مع عرض مهاراتك وخبراتك وصفاتك الفريدة التعليم والشهادات: قم بتضمين خلفيتك التعليمية وشهاداتك ذات الصلة لإثبات مؤهلاتك

قم بتضمين خلفيتك التعليمية وشهاداتك ذات الصلة لإثبات مؤهلاتك الخبرة: حافظ على تحديث خبراتك الوظيفية، مع وصف مسؤولياتك وإنجازاتك بوضوح. كن شفافاً بشأن أي ثغرات وظيفية

حافظ على تحديث خبراتك الوظيفية، مع وصف مسؤولياتك وإنجازاتك بوضوح. كن شفافاً بشأن أي ثغرات وظيفية المهارات والتأييدات: تواصل مع زملائك ومشرفيك للحصول على التأييدات لبناء المصداقية

تواصل مع زملائك ومشرفيك للحصول على التأييدات لبناء المصداقية ميزات: سلّط الضوء على المشاريع أو المقالات أو الإنجازات الرئيسية التي تعرض مهاراتك ومساهماتك

سلّط الضوء على المشاريع أو المقالات أو الإنجازات الرئيسية التي تعرض مهاراتك ومساهماتك الكلمات المفتاحية: ادمج الكلمات المفتاحية الخاصة بالمجال في عنوانك وملخصك وتوصيفك الوظيفي لتعزيز ظهورك في عمليات البحث عن الموظفين

2. ابحث عن مسؤول التوظيف وشركته

بعد ذلك، تحقق من الملف الشخصي لمسؤول التوظيف على موقع LinkedIn وصفحة الشركة للتعرف على عملية التوظيف، والأدوار المتخصصة، وثقافة الشركة. سيساعدك ذلك على صياغة رسالة مخصصة على LinkedIn يكون لها صدى.

للبحث بشكل صحيح

قم بتطبيق مرشحات مثل "حجم الشركة" و"مستوى الخبرة" و"الموقع" للعثور على جهات التوظيف في مجال عملك ومنطقتك

حدد المهارات والمؤهلات الرئيسية من الوصف الوظيفي لإبرازها في رسالتك

راقب كيف يتفاعل مدير التوظيف مع معارفه لضبط نبرة صوتك وفقاً لذلك

تحقق من وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة للحصول على رؤى حول استراتيجيات التوظيف وثقافتها

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3. تخصيص طلب الاتصال الخاص بك

لن يفي طلب الاتصال البسيط بالغرض - قم دائمًا بتضمين ملاحظة موجزة ومؤثرة لجعل طلبك أكثر تخصيصًا. اشرح بإيجاز كيف عثرت على ملفه الشخصي وسبب رغبتك في التواصل معه.

ملاحظة عامة رسالة شخصية مرحبًا، أود التواصل معك. مرحبًا [اسم الموظف ]، لقد صادفت ملفك الشخصي أثناء البحث عن [اسم الشركة ] وأعجبت بعملك في [مجال محدد ]. أود التواصل معكم ومعرفة المزيد عن الفرص المحتملة في مؤسستكم.

## صياغة الرسالة المثالية لمسؤول التوظيف

بعد أن أصبح ملفك التعريفي جاهزاً ورؤية مسؤول التوظيف في متناول اليد، حان الوقت لكتابة رسالة تبرز وتثير محادثة.

1. العناصر الرئيسية التي يجب تضمينها في رسالتك

اجعل رسالتك واضحة ومحددة من خلال تضمين هويتك وما تبحث عنه.

المقدمة: ابدأ بمقدمة موجزة تتضمن اسمك ومنصبك الحالي وإلقاء الضوء سريعًا على خلفيتك المهنية. يساعد ذلك مسؤول التوظيف على فهم هويتك في لمحة سريعة

ابدأ بمقدمة موجزة تتضمن اسمك ومنصبك الحالي وإلقاء الضوء سريعًا على خلفيتك المهنية. يساعد ذلك مسؤول التوظيف على فهم هويتك في لمحة سريعة سبب تواصلك مع مسؤول التوظيف: وضح هدفك بوضوح - سواء كنت مهتمًا بمنصب شاغر أو تسعى للحصول على المشورة أو تتطلع إلى التواصل

وضح هدفك بوضوح - سواء كنت مهتمًا بمنصب شاغر أو تسعى للحصول على المشورة أو تتطلع إلى التواصل القيمة التي تجلبها: اذكر مهاراتك وإنجازاتك المحددة وخبراتك التي تتماشى مع احتياجات مسؤول التوظيف

اذكر مهاراتك وإنجازاتك المحددة وخبراتك التي تتماشى مع احتياجات مسؤول التوظيف الدعوة إلى اتخاذ إجراء: اختتم رسالتك بالحث على اتخاذ إجراء - اسأل عما إذا كان المسؤول منفتحاً لمناقشة الفرص المتاحة أو إذا كان بإمكانه تقديم معلومات عن الأدوار التي قد تناسب ملفك الشخصي

2. الحفاظ على الأسلوب المهني

في حين أن إضفاء الطابع الشخصي يمكن أن يجعل رسالتك مميزة، فإن الحفاظ على نبرة مهنية أمر بالغ الأهمية بنفس القدر للتواصل الفعال. وإليك الطريقة:

تجنب اللغة غير الرسمية: استخدم لغة رسمية وحافظ على لهجة محترمة

استخدم لغة رسمية وحافظ على لهجة محترمة كن موجزًا: اجعل رسالتك مختصرة ومباشرة - احرص على أن تكون فقراتك قصيرة من 2-3 فقرات تركز على المعلومات الأساسية

اجعل رسالتك مختصرة ومباشرة - احرص على أن تكون فقراتك قصيرة من 2-3 فقرات تركز على المعلومات الأساسية التأدب ضروري: اعترفي بجدول أعمالهم المزدحم واطلبي منهم بأدب قبل ذكر طلبك

اعترفي بجدول أعمالهم المزدحم واطلبي منهم بأدب قبل ذكر طلبك قم بالتدقيق قبل الإرسال: راجع رسالتك مرة أخرى للتأكد من عدم وجود أخطاء إملائية ونحوية وعلامات الترقيم

3. الأسئلة التي يجب طرحها وتجنبها

يمكن أن يؤدي طرح أسئلة مدروسة إلى تعزيز محادثتك مع مسؤولي التوظيف. ومع ذلك، فإن تجنب الأسئلة التي قد تترك انطباعًا سلبيًا أمر مهم بنفس القدر.

أسئلة ملاحظات ✅ هل هناك أي أدوار تتوافق مع مهاراتي وخبراتي؟ هذا يدل على المبادرة ويساعد مسؤول التوظيف على ربطك بالفرص المناسبة ✅ هل يمكنك مشاركة المزيد عن عملية التوظيف أو ثقافة الشركة؟ هذا يُظهر اهتمامًا حقيقيًا بالشركة ويمنحك رؤى قيمة حول ما يمكن توقعه ماذا تفعل شركتك؟ هذا يجعلك تبدو غير مستعد ❗هل يمكنك أن تحصل لي على وظيفة؟ هذا أمر مباشر للغاية ويمكن أن يجعلك تبدو مستحقًا. بدلاً من ذلك، ركز على بناء علاقات عضوية ومناقشة الأدوار المحتملة بشكل طبيعي

أسئلة لطرحها على مسؤولي التوظيف على LinkedIn

أمثلة على رسائل التواصل الفعالة على لينكد إن

دعنا نلقي نظرة على بعض أمثلة رسائل LinkedIn التي ستوضح لك كيفية التواصل مع مسؤول التوظيف على LinkedIn:

مثال 1: التواصل البارد للحصول على وظيفة شاغرة

_ مرحباً [اسم المسؤول عن التوظيف]، _

_ لقد صادفت ملفك الشخصي أثناء البحث عن فرص عمل في [اسم الشركة]. مع [X سنوات من الخبرة] في [مجال عملك أو مهارتك المحددة]، أعتقد أنني يمكن أن أكون مناسبًا جدًا ل[دور أو قسم معين]. أود التواصل واستكشاف أي فرص تتوافق مع خلفيتي

شكرًا على وقتك، وأتطلع إلى التواصل معك! [اسمك] _

لماذا تنجح هذه الرسالة: هذه الرسالة مباشرة، وتسلط الضوء على الخبرة ذات الصلة، وتعبر عن اهتمام حقيقي بدور محدد - مما يوضح لمسؤول التوظيف الفوائد المتبادلة للتواصل.

مثال 2: طلب معلومات حول عملية التوظيف

_ مرحبًا [اسم مسؤول التوظيف]، _

أنا _أتمنى أن تكون بخير! لقد صادفت مؤخرًا وظيفة [المسمى الوظيفي] في [اسم الشركة] وأنا متحمس لهذه الفرصة. هل يمكنك مشاركة بعض الأفكار حول عملية التوظيف أو ما هي الصفات التي يبحث عنها الفريق؟

شكراً جزيلاً على وقتك! [اسمك]

لماذا تنجح هذه الرسالة: تُظهر هذه الرسالة المبادرة والاهتمام الحقيقي بالوظيفة مع دعوة مسؤول التوظيف لتقديم معلومات قيمة. إنها رسالة مهذبة وتظهر احتراماً لوقت مسؤول التوظيف.

مثال 3: التواصل من أجل الفرص المستقبلية

_ مرحبًا [اسم المسؤول عن التوظيف]، _

_ أرى أنكم متخصصون في التوظيف في [المجال/المجال]. وبفضل خلفيتي في [خبرتك]، فإنني أعمل بنشاط على استكشاف فرص جديدة. أود أن أتواصل معكم حتى نتمكن من البقاء على رادارات بعضنا البعض من أجل أدوار مستقبلية

شكراً، وأتمنى لك يوماً سعيداً! [اسمك] _

لماذا تنجح هذه الرسالة: هذه الرسالة تضعك كمرشح استباقي يقدّر التواصل دون الضغط الفوري على مسؤول التوظيف. فهي تُبقي الباب مفتوحاً أمام الفرص المستقبلية.

4 استراتيجيات فعالة للمتابعة

قد تبدو المتابعة بعد التواصل مع مسؤول التوظيف وكأنك تسير على حبل مشدود - فأنت لا تريد أن تكون انتهازيًا، ولكنك أيضًا لا تريد أن تختفي من رادارهم. يمكن للمتابعة المدروسة والموقوتة أن تحدث فرقاً بين الحصول على مقابلة عمل أو أن يتم نسيانك في كومة من رسائل البريد الإلكتروني.

إليك السبب:

إنها تعيد بريدك الإلكتروني إلى أعلى صندوق الوارد الخاص بهم

تُظهر اهتمامك بأعمالهم

دعنا نوضح كيف:

1. متى وكيف تقوم بالمتابعة بعد رسالتك الأولية

غالبًا ما يتعامل مسؤولو التوظيف مع العديد من المرشحين، وقد يكون بريدك الإلكتروني قد تم تجاهله ببساطة. يمكن أن تساعد المتابعة الموجزة في لفت انتباههم إلى رسالتك مرة أخرى.

إليك كيفية القيام بذلك:

انتظر من يوم إلى يومين قبل المتابعة. إذا لزم الأمر، أرسل متابعة ثانية بعد 7 إلى 10 أيام، ولكن تجنب الإفراط في إرسال الرسائل الإلكترونية

اجعل رسائل المتابعة موجزة ومحترمة

اذكر رسالتك الأولية لتنشيط ذاكرة المسؤول عن التوظيف

كرر الإعراب عن حماسك للفرصة المتاحة

اختتمها بحافز محدد للحث على اتخاذ إجراء، مثل جدولة مكالمة هاتفية

مثال: _ مرحباً [مسؤول التوظيف]، أردت فقط متابعة رسالتي السابقة حول [المنصب]. ما زلت مهتمًا جدًا وأود التواصل معك عندما يكون لديك متسع من الوقت. شكرًا على وقتك!

2. التعامل مع عدم الرد أو الفرص الضائعة

إذا لم تتلقَ ردًا بعد عدة متابعات، فلا تأخذ الأمر على محمل شخصي. فمسؤولو التوظيف مشغولون، وقد لا يكون الوقت مناسبًا. وينطبق الأمر نفسه إذا لم تحصل على الوظيفة - اشكرهم على وقتهم واطلب منهم البقاء على اتصال للحصول على فرص مستقبلية.

مثال: أتفهم تمامًا وأقدر التحديث. أود أن أبقى على اتصال لأي فرصة عمل مستقبلية قد تكون مناسبة لك

3. تقديم القيمة والبقاء على اتصال

يمكن أن يكون الحفاظ على التواصل مفيدًا حتى لو لم يكن هناك دور فوري. شارك أخبار الصناعة، أو المقالات ذات الصلة، أو تحديثات عن إنجازاتك لتظل مرئيًا دون أن تكون يائسًا.

مثال: _مرحبًا [Recruiter]، لقد وجدت هذا المقال على [الموضوع] واعتقدت أنك ستجده مثيرًا للاهتمام. أعجبني بشكل خاص رأي المؤلف حول [الموضوع الفرعي]. وأود أن أعرف رأيك فيه

4. التحضير للمقابلة

بمجرد حصولك على مقابلة، قم بتحويل استراتيجية المتابعة الخاصة بك إلى التحضير للمقابلة. قم بتأكيد تاريخ المقابلة ووقتها وشكلها لتجنب الارتباك. اسأل أيضًا عما إذا كان هناك أي شيء محدد يجب أن تستعد له، مثل اختبار تقني أو عرض تقديمي، لمعالجة أسئلة المقابلة الشائعة بثقة

ـ مرحباً [اسم المجند]،

شكراً لتحديد موعد مقابلتي لشغل وظيفة [المسمى الوظيفي]. هل يمكنك من فضلك تأكيد التاريخ والوقت والشكل؟ أعلمني إذا كان هناك أي شيء محدد يجب أن أستعد له.

أتطلع إلى محادثتنا

أفضل،

[اسمك]

3 نصائح لسحق حملة التوعية على لينكد إن

فيما يلي استراتيجيات تواصل فعالة لمساعدتك في بناء علاقات هادفة مع مسؤولي التوظيف.

1. انشر الموضوعات الشائعة والأفكار الرئيسية

شارك اتجاهات الصناعة أو الخبرات الشخصية في الموضوعات الشائعة بانتظام لإثبات المصداقية وجذب مسؤولي التوظيف الذين يقدرون القيادة الفكرية. استخدم الوسوم ذات الصلة لتوسيع نطاق وصولك وإشراك الجمهور المناسب.

2. تفاعل مع محتوى مسؤولي التوظيف

انشر ردوداً هادفة على منشورات مسؤولي التوظيف لإظهار معرفتك وحماسك. تجنب استخدام الرموز التعبيرية أو الردود القصيرة. إذا استجاب أحدهم، تابع المحادثة لتعزيز التواصل.

3. تجنب الأخطاء الشائعة

عدم البحث عن مسؤول التوظيف: عدم الاعتراف بالإنجازات أو القيم الجديرة بالملاحظة لمسؤول التوظيف يشير إلى عدم الاهتمام الحقيقي

عدم الاعتراف بالإنجازات أو القيم الجديرة بالملاحظة لمسؤول التوظيف يشير إلى عدم الاهتمام الحقيقي إرسال رسائل عامة: فشل القالب العام في جذب انتباه مسؤولي التوظيف لأنهم يتلقون عددًا لا يحصى من الرسائل يوميًا

فشل القالب العام في جذب انتباه مسؤولي التوظيف لأنهم يتلقون عددًا لا يحصى من الرسائل يوميًا أن تكون انتهازيًا أو عدوانيًا: قد يجعلك تأطير تواصلك على أنك تطلب وظيفة ما يجعلك تبدو مستحقًا أو يائسًا، مما يمنع مسؤولي التوظيف من التفاعل معك

قصة من أحد الخبراء: مثال على التواصل الناجح

دعنا نتحقق من سبب رسالة التواصل على لينكد إن من خلال ديفيد سي بيكر ناجح.

مثال على رسالة تواصل ناجحة على LinkedIn

التخصيص : تبدأ الرسالة بذكر تفاصيل محددة، مما يجعل من المرجح أن تجذب انتباه مسؤول التوظيف

: تبدأ الرسالة بذكر تفاصيل محددة، مما يجعل من المرجح أن تجذب انتباه مسؤول التوظيف نبرة غير رسمية : عبارات مثل "لا تتردد في الرفض أو التجاهل - لن أتابع" تقلل من الضغط، مما يجعل المتلقي يشعر بالراحة

: عبارات مثل "لا تتردد في الرفض أو التجاهل - لن أتابع" تقلل من الضغط، مما يجعل المتلقي يشعر بالراحة عرض القيمة : تسلط الرسالة الضوء على تجربة المرسل مع تطبيق المتلقي وتقدم رؤى قيمة حول تحسين استراتيجية تجربة المستخدم. هذا يعالج نقاط الألم لدى المتلقي دون أن يبدو الأمر وكأنه عملية بيع

: تسلط الرسالة الضوء على تجربة المرسل مع تطبيق المتلقي وتقدم رؤى قيمة حول تحسين استراتيجية تجربة المستخدم. هذا يعالج نقاط الألم لدى المتلقي دون أن يبدو الأمر وكأنه عملية بيع حافز واضح للحث على اتخاذ إجراء : تتضمن الرسالة دعوة واضحة لمناقشة استراتيجية تجربة المستخدم بشكل أكبر عبر البريد الإلكتروني

: تتضمن الرسالة دعوة واضحة لمناقشة استراتيجية تجربة المستخدم بشكل أكبر عبر البريد الإلكتروني الأدب : تُختتم الرسالة بتقدير حقيقي لأداة المتلقي وملاحظة مفعمة بالأمل للتواصل في المستقبل

: تُختتم الرسالة بتقدير حقيقي لأداة المتلقي وملاحظة مفعمة بالأمل للتواصل في المستقبل عدم الضغط للمتابعة: الإشارة إلى أن المرسل لن يقوم بالمتابعة تحترم وقت المتلقي، مما يجعل التواصل يبدو أكثر صدقًا

اقرأ المزيد: أفضل 10 برامج لإدارة المهارات (المراجعات والتسعير)

الاستفادة من أدوات وميزات LinkedIn

يقدم LinkedIn مجموعة شاملة من الأدوات والميزات لرفع مستوى تواصلك مع مسؤولي التوظيف. إليك كيفية تحقيق أقصى استفادة منها:

1. لينكد إن بريميوم

LinkedIn Premium هي ميزة مدفوعة تتيح لك التواصل مباشرة مع مسؤولي التوظيف دون الحاجة إلى اتصال متبادل. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي:

البريد الإلكتروني: إرسال رسائل إلى مسؤولي التوظيف من خارج شبكتك. تتلقى عددًا محددًا من أرصدة InMail كل شهر - خمسة مع Premium Career و15 مع Premium Business

إرسال رسائل إلى مسؤولي التوظيف من خارج شبكتك. تتلقى عددًا محددًا من أرصدة InMail كل شهر - خمسة مع Premium Career و15 مع Premium Business خاصية "من شاهد ملفك الشخصي": تعرف على من شاهد ملفك الشخصي خلال الـ 365 يوماً الماضية. إذا قام أحد مسؤولي التوظيف بالاطلاع على ملفك الشخصي، فاستخدم ذلك كبداية للمحادثة من خلال التعبير عن اهتمامك بشركته أو الأدوار الشاغرة لديه

💡 نصيحة احترافية: استخدم أدوات كتابة الذكاء الاصطناعي لإنشاء رسائل بريد إلكتروني مصقولة وملفتة للانتباه ومميزة. يمكن أن يوفر هذا الأمر الوقت مع ضمان الحفاظ على الأسلوب الاحترافي في التواصل.

2. التأييدات والتوصيات

في حين أن التأييدات هي تأكيدات سريعة لمهاراتك، فإن التوصيات هي شهادات متعمقة تعمل كدليل على خبرتك وشخصيتك.

تواصل مع زملائك أو عملائك السابقين للحصول على توصيات، خاصةً أولئك المطلعين على عملك. ولتشجيع المعاملة بالمثل، اعرض كتابة توصية في المقابل.

بالإضافة إلى ذلك، تأكد من توافق توصياتك مع المهارات التي يبحث عنها مسؤولو التوظيف في مجال عملك. على سبيل المثال، إذا كنت تعمل في مجال التسويق، ركز على التزكيات الخاصة بتحسين محركات البحث، واستراتيجية المحتوى، والتسويق الرقمي لتعزيز جاذبية ملفك الشخصي.

3. مجموعات LinkedIn

انضم إلى مجموعات LinkedIn للتواصل مع المهنيين ذوي التفكير المماثل، ومسؤولي التوظيف، وقادة الصناعة. شارك في المناقشات وتبادل الأفكار لتثبت نفسك كمساهم نشط.

💡 نصيحة احترافية: ابحث عن المجموعات التي تركز على إعلانات الوظائف الشاغرة أو التوظيف الخاص بالصناعة. يشارك بعض مسؤولي التوظيف الوظائف الشواغر الحصرية هنا قبل الإعلان عنها.

4. أحداث LinkedIn

تسهل فعاليات LinkedIn التواصل الافتراضي واللقاءات الخاصة بالصناعة. يحضر العديد من مسؤولي التوظيف هذه الفعاليات لاستكشاف المواهب.

💡 نصيحة احترافية: استخدم ميزة "الحضور" لتحديد مسؤولي التوظيف الرئيسيين وقادة الصناعة خلال الأحداث. يمكن أن يساعدك ذلك في إعداد رسائل أو أسئلة مخصصة.

على الرغم من أن هذه الميزات على LinkedIn مفيدة في التواصل، إلا أن إدارة جهودك قد تكون صعبة. وهنا يأتي دور أدوات المراسلة التجارية مثل ClickUp في متناول اليد.

## استخدام ClickUp لتنظيم وتتبع اتصالاتك على LinkedIn ClickUp هي أداة إدارة مشاريع متعددة الاستخدامات تدمج جميع

الأهداف المهنية ومهام التواصل والاتصالات في منصة واحدة.

فهو يساعدك على تتبع جهودك في التواصل بكفاءة، بما في ذلك الأشخاص الذين تواصلت معهم، وموعد المتابعة، والخطوات التالية في رحلة التواصل.

إليك كيف يمكنك الاستفادة من ميزات ClickUp للتواصل الفعال على LinkedIn:

1. تتبع المحادثات باستخدام مهام ClickUp والبريد الإلكتروني مهام ClickUp مركزية جميع الأنشطة المتعلقة بالتواصل في مكان واحد.

نظّم مهام التواصل مع طرق عرض ClickUp -اختر من القائمة أو الجدول أو اللوحة والمزيد

يمكنك إنشاء مهام محددة في ClickUp لشرائح توعية مختلفة، مثل "التواصل مع مؤسسي الشركات الناشئة" أو "متابعة المؤثرين في المجال" يتيح لك هذا التنظيم إدارة جهود التواصل لكل مجموعة دون خلط الاستراتيجيات أو الرسائل.

يمكنك أيضًا استخدام الحقول المخصصة لإضافة تفاصيل إضافية لكل مهمة مثل معلومات الاتصال وحالة الاستجابة والأولوية.

باستخدام طريقة عرض الجدول أو طريقة عرض القائمة، يمكنك بسهولة تتبع المهام عبر شرائح متعددة للحفاظ على كل شيء في المسار الصحيح. بالإضافة إلى ذلك، تمنحك طريقة عرض التقويم رؤية واضحة للجداول الزمنية للتواصل، بما في ذلك تواريخ المتابعة وجداول المقابلات.

علاوة على ذلك، فإن إدارة البريد الإلكتروني ClickUp تتكامل هذه الميزة مع خدمات البريد الإلكتروني المختلفة، بحيث يمكنك إدارة جميع رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بالتواصل على LinkedIn من منصة واحدة.

دمج ومراقبة المحادثات المتعلقة بالبريد الإلكتروني على LinkedIn باستخدام ClickUp Email

تُبقيك الإشعارات في الوقت الفعلي على اطلاع دائم بالردود والرسائل الجديدة. وهذا يتيح لك المتابعة في الوقت المناسب ويضمن لك الاستفادة القصوى من كل فرصة. علاوةً على ذلك، تتيح لك إمكانيات ClickUp على الهاتف المحمول إدارة مهام التواصل ورسائل البريد الإلكتروني أثناء التنقل.

اقرأ المزيد: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في البريد الإلكتروني (حالات الاستخدام والأدوات)

2. اكتب مقدمة احترافية باستخدام ClickUp Brain ClickUp Brain هو مساعد الذكاء الاصطناعي المفضل لديك لتوليد الأفكار وصياغة مقدمات توعية متميزة على LinkedIn تجذب انتباه مسؤولي التوظيف ومديري التوظيف.

استخدم مطالبات اللغة الطبيعية باستخدام ClickUp Brain لتطوير مقدمات قوية

إليك الطريقة

أدخل بعض الكلمات المفتاحية المتعلقة بمقدمتك، وسيوفر لك ClickUp Brain خيارات متعددة لتبدأ بها

اختر نبرتك المفضلة - رسمية أو غير رسمية أو فكاهية أو جادة - لتتناسب مع شخصيتك وجمهورك

قم بلصق مقدمتك الحالية لتلقي رؤى حول الوضوح أو الإيجاز أو التفاعل، واطلب من الذكاء الاصطناعي تقصير أو إطالة النص أو تحسين لهجته

اطلب خطاطيف أو حكايات مقنعة لتعزيز مقدمتك

3. تخزين الرسائل في ClickUp Docs

استخدم مستندات ClickUp لإنشاء مستندات مخصصة تنظم الرسائل حسب الجمهور أو الغرض أو الحملة. هذا الهيكل يجعل من السهل العثور على جهود التوعية المحددة والرجوع إليها، مما يقلل من مخاطر الفرص الضائعة والمتابعة المنسية.

نظّم اتصالاتك للتواصل على LinkedIn في مستندات ClickUp Docs

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يوفر لك استخدام قوالب ClickUp المعدة مسبقًا لسيناريوهات التواصل الشائعة الوقت.

إن نموذج اقتراح وظيفة ClickUp يتميز ببنية مملوءة مسبقًا، مما يتيح التخصيص السريع لكل فرصة عمل. وهذا يوفر عليك من كتابة اقتراح وظيفة من الصفر ويساعدك على تحديد مؤهلاتك وخدماتك والجداول الزمنية للمشروع بكفاءة.

نموذج اقتراح وظيفة ClickUp

يقدم القالب طرق عرض مختلفة، بما في ذلك

طريقة عرض جانت: تعيين مقترحك من البداية إلى النهاية وتعيين الأطر الزمنية للأقسام المختلفة مثل البحث والصياغة والمراجعات

تعيين مقترحك من البداية إلى النهاية وتعيين الأطر الزمنية للأقسام المختلفة مثل البحث والصياغة والمراجعات عرض التقويم: يتتبع التواريخ والمواعيد النهائية المهمة المتعلقة بمقترح عملك

يتتبع التواريخ والمواعيد النهائية المهمة المتعلقة بمقترح عملك عرض اللوحة: يقدم لوحة على غرار لوحة كانبان لسحب وإسقاط المهام بسهولة بين مراحل مثل "البحث" و"الصياغة" و"المراجعة" و"الإكمال

بالإضافة إلى ذلك، فإن قالب البحث عن وظيفة ClickUp يساعدك على تنظيم جميع معلوماتك المتعلقة بالوظيفة - مثل طلبات التوظيف، وفرص العمل المتاحة، وتقييمات الشركة، وموارد المقابلات الشخصية - في مكان واحد.

قالب البحث عن وظيفة ClickUp

يناسب المستخدمين المبتدئين والمتقدمين على حد سواء، حيث يوفر إعدادًا سريعًا وتخصيصات لتجربة بحث عن وظيفة مخصصة. يتضمن القالب أيضًا حالات مثل "مفتوح" و"متاح" و"متقدم" و"في الانتظار" وغيرها، مما يوفر رؤية واضحة لموقف كل طلب.

مع خيارات العرض المختلفة، يمكنك تصور التقدم المحرز في البحث عن وظيفة بشكل ملائم. على سبيل المثال، تُظهر طريقة عرض القائمة التقسيم التفصيلي لجميع طلبات التوظيف، بينما تساعد طريقة عرض التقويم على تصور المواعيد النهائية القادمة والمقابلات وتواريخ المتابعة على جدول زمني.

يوفر ClickUp أيضًا قوالب السيرة الذاتية التقنية لمساعدتك في عرض مهاراتك ومشاريعك وإنجازاتك بتنسيق واضح واحترافي، سواء كنت تتقدم لوظيفة ترميز أو وظيفة إدارة مشروع تقني.

💡 نصيحة احترافية: استخدم قالب الخريطة الوظيفية لتقييم الكفاءات الحالية، وتحديد الفجوات في المهارات، ووضع استراتيجية لتحقيق أهدافك المهنية.

اعتماد استراتيجية متسقة للتواصل الشبكي

إلى جانب معرفة كيفية التواصل مع مسؤول التوظيف على لينكد إن، يجب أن تكون قادرًا أيضًا على الحفاظ على تواجدك على لينكد إن وتنمية شبكة علاقاتك. الاتساق هو مفتاح ذلك. إليك كيفية تحقيق ذلك:

بناء حضورك على لينكد إن والحفاظ عليه: انشر بانتظام، وتفاعل مع محتوى الآخرين، وشارك تحديثات الصناعة. حافظ على ملفك الشخصي كاملاً ومحدثاً لجذب جهات التوظيف

انشر بانتظام، وتفاعل مع محتوى الآخرين، وشارك تحديثات الصناعة. حافظ على ملفك الشخصي كاملاً ومحدثاً لجذب جهات التوظيف التفاعل مع المحتوى ذي الصلة بمجال عملك: التفاعل مع المنشورات في مجال عملك لتضع نفسك كمشارك نشط في مجال عملك

التفاعل مع المنشورات في مجال عملك لتضع نفسك كمشارك نشط في مجال عملك حافظ على شبكة علاقاتك نشطة ومتنامية: تواصل مع جهة اتصال جديدة واحدة على الأقل أسبوعياً من خلال رسائل أو منشورات على لينكد إن. عزز علاقاتك الحالية من خلال الإشارة إليهم في منشوراتك والتفاعل مع المحتوى الخاص بهم

تواصل مع جهة اتصال جديدة واحدة على الأقل أسبوعياً من خلال رسائل أو منشورات على لينكد إن. عزز علاقاتك الحالية من خلال الإشارة إليهم في منشوراتك والتفاعل مع المحتوى الخاص بهم جدولة أنشطة وتذكيرات منتظمة على لينكد إن: استخدم تذكيرات ClickUp للتخطيط للمنشورات المنتظمة، والتفاعل مع مسؤولي التوظيف، ومتابعة جهودك في التواصل لتبقى في صدارة اهتماماتك.

اقرأ المزيد: كل ما تحتاج إلى معرفته قبل بدء وظيفة جديدة والتميز في مكان عملك الجديد!

ارتقِ بلعبة التواصل على لينكد إن مع ClickUp

تعمل مراسلة مسؤولي التوظيف على لينكد إن على توسيع شبكة علاقاتك بشكل فعّال واكتشاف فرص العمل. عندما يتم ذلك بشكل استراتيجي، فإنه يميزك ويعزز فرصك في الحصول على وظيفة أحلامك. نأمل أن تكون هذه النصائح التي توضح لك كيفية التواصل مع مسؤول التوظيف على LinkedIn مفيدة.

تعمل أدوات ClickUp القوية على تبسيط عملية التواصل على LinkedIn، وتقلل من إرهاق التواصل، وتعزز من إمكانياتك في إجراء اتصالات مفيدة تؤدي إلى فرص عمل أو نمو مهني.

تقوم ClickUp Docs بتخزين وتنظيم رسائل التواصل للوصول السريع، بينما تساعدك ClickUp Brain على صياغة مقدمات متميزة مصممة خصيصاً لجمهورك. بالإضافة إلى ذلك، توفر لك القوالب المصممة مسبقًا الوقت وتضمن لك اتصالات احترافية مصقولة. اشترك في ClickUp اليوم وانتقل بشبكاتك إلى المستوى التالي.