أكثر من 30 زووم ميمات مضحكة ومسلية لإضفاء البهجة على اجتماعك الافتراضي القادم

نادرًا ما تكون الاجتماعات أهم ما يميز يوم أي شخص. فهي غالباً ما تبدو وكأنها اختبارات تحمّل، مليئة بالمناقشات التي لا نهاية لها والمناقشات التي لا تؤدي إلى أي مكان.

ولكن بما أننا لا نستطيع الهروب منها، فإن أفضل طريقة للنجاة من الاجتماعات هي التحلي بروح الدعابة. ففي نهاية المطاف، إذا لم تستطع الهروب منها، اضحك في طريقك خلالها!

قد لا تكون مشاركة النكات خلال الاجتماع أمرًا ممكنًا (إلا إذا كان رئيسك أو مديرك رائعًا للغاية). ولكن، من الجيد دائمًا أن تكون مستعدًا مع الميم المثالية، تحسبًا لذلك. 😉

لقد قمنا بتجميع مجموعة من ميمات العمل المضحكة والمرتبطة بالعمل المتعلقة ب Zoom لإضفاء الحيوية على استراحاتك ومنحك ضحكة مكتومة جيدة. استمتع بها!

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لماذا تعتبر ميمات التكبير / التصغير هي أفضل كاسحات الجليد الافتراضية

غالبًا ما تفتقد مكالمات التكبير / التصغير اللمسة الشخصية للتفاعلات الشخصية، مما يؤدي إلى محادثات جامدة. قد يكون من الصعب الحفاظ على الطاقة وإشراك الجميع في الاجتماعات الافتراضية. ومع ذلك، يمكن لفيديو أو ميمي مضحك أو فيديو مضحك أن يلطف الأجواء على الفور.

إن إضافة القليل من الفكاهة على Zoom يجعل الاجتماع الممل يتحول إلى تجربة لا تُنسى ويعزز روابط الفريق. وإليك السبب في أن ميمات اجتماعات Zoom تغير قواعد اللعبة في اجتماعاتك الافتراضية:

إرهاق التكبير / التصغير حقيقي

دعونا نواجه الأمر - قد يكون الجلوس في اجتماعات Zoom التي لا تنتهي مرهقًا. فالوقت المستمر على الشاشة، والصمت المحرج، والعروض التقديمية الطويلة يمكن أن تستنزفك ذهنياً. وهنا يأتي دور إرهاق التكبير يبدأ في الظهور. لكن الميم أو مقطع فيديو في موضعه الصحيح يمكن أن يصنع المعجزات.

🌈 هل كنت تعلم؟ يشير الدكتور روب فازيو، مؤلف كتاب BullyProof إلى أن الفكاهة رائعة للحد من الإرهاق. تُظهر دراسة استخدام الفكاهة يخفف من علاقة أحداث الحياة المجهدة بالضيق النفسي أن الفكاهة يمكن أن تخفف من الانزعاج الجسدي و كيفية إدراكنا للأحداث المجهدة .

يمكن لإلقاء ميم أو فيديو مضحك في الدردشة أن يكسر الرتابة على الفور، مما يمنح الجميع استراحة هم في أمس الحاجة إليها. إنها طريقة بسيطة للتخلص من هذا الإرهاق وإضفاء القليل من المرح على الاجتماع، مما يجعله يبدو أقل روتيناً.

الضحك يعزز معنويات الفريق

يمكن أن تؤدي مشاركة ميم أو نكتة سريعة أثناء الاجتماعات عبر الإنترنت إلى تحسين مزاج الجميع. حتى شيء مثل ميمي مضحك لإدارة المشاريع يمكن أن تصيب كل من مرّ بيوم محبط في التعامل مع المواعيد النهائية.

🌻 دراسة بعنوان الفكاهة في مكان العمل والإبداع التنظيمي وجد أن دمج الفكاهة في مكان العمل لا يعزز المثابرة فحسب، بل يعزز الإبداع. فالضحك الجيد ينشط الناس ويساعدهم على تخطي التحديات ويشجعهم على التفكير الابتكاري.

المذكرات تقرب الفرق من بعضها البعض

قد يؤدي العمل عن بُعد في بعض الأحيان إلى صعوبة التواصل مع فريقك على المستوى الشخصي. فبدون الدردشات غير الرسمية أو استراحات القهوة العفوية، يمكن أن تشعر وكأنك تفتقد اللمسة الشخصية. وهنا يأتي دور الميمات!

مشاركة ميمات Zoom ذات الصلة أو المشاركة في جولة سريعة من كاسحات الجليد الممتعة يمكن أن تخلق لحظات من الفكاهة المشتركة.

إن التبادلات المسلية تجعل زملاء العمل يشعرون بمزيد من التوحد، مما يعزز الشعور بالانتماء للمجتمع، حتى عندما تكونون على بعد أميال. إنها طريقة رائعة لتذكير الجميع بأنه على الرغم من بُعد المسافات، لا تزالون جميعاً فريقاً واحداً، فقط مع المزيد من المرح الافتراضي!

Source نحن هنا لنقدم لك أكثر ميمات زووم مضحكة لاجتماعاتك الافتراضية! استعدوا لرفع المزاج مع بعض الفكاهة من الدرجة الأولى. 😏

ميمات زووم الكلاسيكية لكل اجتماع تكبير الاجتماعات أصبحت جزءًا من حياتنا اليومية، ومع ذلك يأتي معها الكثير من اللحظات المضحكة التي يمكننا جميعًا أن نتذكرها.

اطلع على هذه المجموعة من ميمات Zoom الكلاسيكية التي تلتقط الأشياء السخيفة التي تحدث في مكالمات Zoom، مما يساعدنا على الضحك معًا أثناء تنقلنا في العمل عن بُعد! 🤝

1. ما هي المدة الكافية؟

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2. لا شيء سوى وجع القلب!

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2. حسنًا، سأومئ برأسي وأبتسم ابتسامة محرجة!

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3. باختصار، لقد نجوت!

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4. كآبة الإغلاق تختفي أخيرًا. ولكن هل هم كذلك بالفعل؟ 👀

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5. لا، لأنه لمَ العجلة؟

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6. إنه أنا، مرحبًا، أنا المشكلة، أنا المشكلة!

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7. درس يجب تعلمه

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8. ... أتجسس بعينيّ المتعبتين الصغيرتين

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بعض التوافه السريعة من زووم لك:

👖 وجد استطلاع للرأي أجراه موقع Fishbowl أن 1 من كل 10 أشخاص (9.6%) لا يرتدون السراويل أثناء مكالمات Zoom 💻 غالبًا ما تتم مقارنة عرض شبكة زووم بمسلسل برادي بانش، وهو مسلسل كوميدي تم بثه عام 1969 🤭 أطلق إيريك يوان في البداية على الشركة اسم شركة سااسبي بدلاً من زووم

تعرّف على مجموعة برادي بانش، الأشخاص الذين كانوا على "الشبكة" قبل أن نفكر حتى في الشبكة!

ميمات لكل نوع من مستخدمي Zoom

كل مستخدم لـ Zoom لديه عادات ومراوغات فريدة من نوعها. سواء كنت من المشاركين المتحمسين، أو متعدد المهام الدائم، أو الشخص الذي يظهر بملابس النوم، فهناك ميمي لك.

هذه الميمات الفكاهية عن شخصيات Zoom المختلفة تجلب الابتسامة وتخلق إحساسًا بالمجتمع بين الزملاء الذين يمكنهم التواصل مع تصرفات Zoom الغريبة لبعضهم البعض.

9. من كان عبقريًا مرة واحدة، سيظل عبقريًا دائمًا!

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10. بمجرد العثور عليه، ينتهي الأمر بالنسبة لكم جميعًا ..

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11. لا شيء، أنا فقط أهدأ من التوتر

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12. كنت هناك، وفعلت ذلك!

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13. صمتي هو مساهمتي!

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14. الصراع حقيقي!

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15. انهيها الآن...🥹

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16. لا أستطيع أن أصدق ذلك!

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17. نعم، هذه هي شخصيتي الحقيقية!

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تكبير الصعوبات التقنية ## تكبير الصعوبات التقنية Memes

الصعوبات التقنية جزء لا يمكن تجنبه من اجتماعات زووم . يمكن أن تكون هذه اللحظات محبطة ومضحكة بشكل غريب، بدءاً من الشاشات المتوقفة إلى الصوت المتقطع.

تلخّص ميمات Zoom للصعوبات التقنية تلك التجارب المشتركة من الذعر والارتباك بشكل مثالي، وتذكّرنا بأننا لسنا وحدنا من يواجه العوائق التقنية العرضية.

18. تنهد!

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19. مرحى لقد فعلناها!

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20. لا تهتموا بي أنا فقط أهدأ..

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21. انتظر، أعتقد أنني بدأت أتقن (أو لا) ..

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22. لا أستطيع أن أظهر وجهي مرة أخرى

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23. طعام الطائرة، ما الأمر؟

المصدر 📍تذكير لطيف: تأكد من التحقق من محيطك قبل الضغط على زر "الانضمام"! 😅

تكبير الخلفية يفشل الميمات

يمكن أن تكون خلفيات التكبير مصدرًا للإبداع أو الإحراج، حسب اليوم. سواء أكانت لمحة غير مقصودة عن حياتك المنزلية أو خلفية افتراضية مبالغ فيها، فإن هذه الميمات تسلط الضوء على الجانب الفكاهي لفشل الخلفية.

24. في هذه المرحلة، لا يمكنني أن أهتم أقل..

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25. ما أردناه بالضبط!

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26. ما هذا السحر؟

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27. أعتقد أنني نصف هنا ونصف ذاهب!

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28. مرحبًا! هل يمكنك الاعتراف بجهودي؟

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ميمات العمل من المنزل مثالية لمكالمات التكبير / التصغير

العمل من المنزل له مزاياه، ولكنه يأتي أيضًا مع مجموعة من التحديات الخاصة به.

تجسد هذه الميمات الخاصة بالعمل من المنزل جوهر التوفيق بين مسؤوليات العمل والمشتتات المنزلية أثناء مكالمات زووم . إنها تضفي روح الدعابة على صراع إيجاد ذلك التوازن المراوغ بينما تذكرنا بأننا جميعًا نواجه هذا الوضع الفريد معًا.

29. الراحة تزيد من إنتاجي أقسم لك!

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30. نحن نشعر بك!

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31. هل يمكنك فعل ذلك لمرة واحدة؟

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32. الوضع الطبيعي الجديد!

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33. من يبيع أسرارنا؟

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34. قصة حياتي

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35. مرحبًا بكم في مسكني المتواضع..

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الرئيس والمدير تكبير الميمات

يمكن أن تكون اجتماعات الزووم مع الرؤساء والمديرين رقصة صعبة. فيما يلي بعض الميمات التي تسخر من الديناميكية المحرجة في كثير من الأحيان مناقشة الأعمال الجادة في بيئة افتراضية .

36. هل أنا ... هل أنا غير مهم؟

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37. يوم اثنين آخر

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38. احصل على الحقائق بشكل صحيح!

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39. هذا ما أتحدث عنه!

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40. لا تتذكر الاشتراك في هذا!

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أفضل الممارسات لمشاركة الميمات في الاجتماعات الافتراضية

يمكن أن يؤدي دمج الميمات في الاجتماعات الافتراضية إلى إضفاء روح الدعابة والشخصية على المناقشات، مما يجعلها أكثر جاذبية وارتباطاً. ومع ذلك، فإن اتباع أفضل الممارسات و آداب الدردشة أمر بالغ الأهمية للتأكد من أن الفكاهة لها صدى إيجابي لدى جميع المشاركين.

يمكن أن يؤدي الالتزام بالممارسات الجيدة إلى خلق بيئة شاملة يشعر فيها جميع أعضاء الفريق بالراحة في المشاركة مع الحفاظ على الاحترافية.

فيما يلي بعض النصائح الأساسية لإدارة الاجتماعات بفعالية باستخدام انقر فوق . ستساعدك هذه النصائح على ضمان استمتاع الجميع بالضحك مع الحفاظ على تركيزك على المهمة التي بين يديك.

استخدم الدردشة المدمجة للمشاركة في الوقت الفعلي

هل تعرف ما هو أسوأ من الميم المملة؟ واحدة سيئة التوقيت!

تجنب إرسال ميمات عشوائية بدون سياق. انقر فوق الدردشة للإنقاذ هنا. فهو يدمج الرسائل والمهام والمستندات في مكان واحد حتى تتمكن من مشاركة المعلومات (والميمات) في الوقت الفعلي، مما يسهل إضافة السياق المناسب.

إدارة جميع المهام والمستندات والمحادثات في مكان واحد باستخدام ClickUp Chat

مع المحادثات والمهام المتصلة، تظل مناقشاتك مرتبطة بالعمل ذي الصلة، حتى لا يضيع أي شيء في خلط الأوراق. وبفضل القدرة على تحويل الرسائل إلى مهام، يمكن تحويل حتى الدردشة غير الرسمية أو الميمات المضحكة التي تلهمك بفكرة رائعة إلى مهمة قابلة للتنفيذ.

وفي الوقت نفسه, ClickUp Brain ، مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج في ClickUp، مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج في ClickUp، يلتقط سياق الاجتماع ويُنشئ عناصر الإجراءات، مما يوفر عليك عناء إنشاء المهام يدويًا.

تدوين الملاحظات باستخدام ClickUp Brain وتلخيص المحتوى الخاص بك في غضون ثوانٍ قليلة

هل فاتك جزء من المحادثة؟

توفر ميزة AI CatchUp ملخصًا سريعًا للنقاط الرئيسية من القناة أو سلسلة محادثات محددة حتى لا يتخلف أحد عن الركب. عندما تزدحم الدردشة الخاصة بك، تحدد AI CleanUp التحديثات المهمة وعناصر الإجراءات، مما يحافظ على كل شيء منظمًا وفعالًا.

ضبط النغمة مبكراً

عند مشاركة الميمات في الاجتماعات الافتراضية، فإن الطريقة التي تبدأ بها يمكن أن تشكل الجلسة بأكملها.

إن البدء بميمات مرحة ومرتبطة تخلق جوًا أكثر استرخاءً، مما يساعد على تخفيف أي إحراج أو توتر في البداية. إنها تشير إلى فريقك أن الاجتماع لن يكون كله عمل ويمكن أن يتضمن لحظات من المرح.

على سبيل المثال، إذا ذكر المضيف بشكل عرضي في البداية أنه قد يكون اجتماعاً طويلاً، فحاول إرسال هذه الميم:

المصدر ومع ذلك، من الضروري تحقيق التوازن الصحيح. في حين أن الميمات المرحة يمكن أن تلطّف المزاج، لا تدعها تعرقل تركيز الاجتماع تمامًا.

يجب أن تعزز الميم البيئة المحيطة بالاجتماع ولكن مع إبقاء الجميع على المسار الصحيح. إذا بدأت بقوة شديدة أو انحرفت عن الموضوع بشيء سخيف للغاية، فقد يعطي ذلك انطباعًا بأن الاجتماع يفتقر إلى الاتجاه.

يساعد تحديد النغمة في وقت مبكر من خلال ميمية مناسبة وجيدة التوقيت على خلق أجواء إيجابية وتشجيع المشاركة، مع الحفاظ على المستوى المناسب من الاحترافية.

اعرف جمهورك

لا تستجيب كل مجموعة بالطريقة نفسها للفكاهة، وما قد يكون مضحكاً لفريق ما قد لا يكون مضحكاً لفريق آخر. قبل المشاركة، فكر في الشخصيات الموجودة في الغرفة.

هل هذا فريق غير رسمي يستمتع بالضحك، أم أن المجموعة أكثر رسمية وتركز على العمل؟

إن تعديل الميم الخاص بك ليناسب مزاج جمهورك هو المفتاح للتأكد من أن دعابتك ستلقى قبولاً جيداً. إليك كيفية القيام بذلك:

📌في اجتماع مع زملائك الذين تعرفهم جيدًا، يمكنك مشاركة ميمية تشير إلى نكتة داخلية أو تحدٍ معين في العمل واجهتموه جميعًا

📌 📌إذا كانت مجموعة مختلطة أو اجتماع مع عميل، التزم بميمات أكثر حيادية وقابلة للتطبيق عالميًا. أيضًا، يمكن أن تؤثر الاختلافات الثقافية والفجوات بين الأجيال على كيفية إدراك الفكاهة، لذا من المهم اختيار شيء يفهمه الجميع ويستمتع به

عندما تعرف جمهورك وتختار ميماتك بعناية، يمكنك استخدامها كأداة قوية لبناء الألفة وجعل الاجتماعات الافتراضية أكثر جاذبية دون المخاطرة بالإحراج أو الارتباك.

تنظيم مناقشات الميمات على القنوات

يمكن أن يؤدي تنظيم مناقشات الميمات في قنوات مخصصة إلى تبسيط التواصل وخلق جو ممتع وجذاب خلال الاجتماعات الافتراضية. تخيل وجود مساحة مخصصة فقط لمشاركة الميمات المتعلقة بالعمل، أو النكات الداخلية، أو حتى التعليقات الخفيفة على المشاريع الحالية.

النتيجة؟ يصبح من الأسهل تتبع الميمات ذات الصلة التي يمكن أن تعزز محادثات محددة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إعادة زيارة هذه القنوات للحصول على ضحكة سريعة أو إلهام عند الحاجة.

كما أن هذا النهج المنظم يمنع مشاركة الميمات من أن تطغى على الموضوعات الرئيسية للمناقشة، مما يضمن بقاء الاجتماعات مثمرة مع السماح في الوقت نفسه بلحظات ممتعة.

يمكنك استخدام ClickUp Chat لإنشاء قنوات أو سلاسل رسائل مخصصة لمشاركة الميمات داخل مساحة عمل إدارة مشروعك. يمكن لأعضاء الفريق مشاركة الميمات والتفاعل معها بسرعة، مما يحافظ على تدفق المحادثة بسلاسة. يساعدك دمج المرح في سير عملك على بناء فريق عمل أكثر تواصلاً وتحفيزاً، مما يؤدي إلى تعاون وإبداع أفضل. يسمح لك _ClickUp بالتواصل بسهولة مع فريقك وأصحاب المصلحة باستخدام مهام ClickUp

تأكد من مشاركة الجميع

يمكن أن يؤدي إشراك الجميع في الاجتماعات الافتراضية إلى تحويل المناقشة المملة إلى تبادل جذاب للأفكار. عندما يشعر الجميع بأنهم مشمولون، فمن المرجح أن يشاركوا ويشاركوا أفكارهم ويساهموا في الطاقة الإجمالية للاجتماع. تشجيع أعضاء الفريق لمشاركة الحكايات المضحكة أو الميمات المتعلقة بموضوع الاجتماع يمكن أن يخلق بيئة مريحة.

إليكم بعض الطرق لإشراك الجميع:

✅ أنشئ مساحة مخصصة للدردشة على ClickUp حيث يمكن لجميع أعضاء الفريق مشاركة ميمات Zoom والمشاركة في المرح دون تعطيل مناقشات العمل

✅ قم بتخصيص مضيفين ميميين لاجتماعات زووم الأسبوعية الذين سيشاركون ميمية واحدة على الأقل لبدء المحادثات

✅ قم بجلسات "ميمي الشهر للتصويت" حيث يصوت كل عضو لأفضل ميمي زووم. يمكن لعضو الفريق الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات أن يحصل على لقب "سيد الميمات" وبعض المكافآت؛ وهذا يحافظ على تفاعل الجميع

✅ مشاركة الميمات المضحكة بناءً على غرائب أعضاء الفريق الفردية ووضع علامة عليها. على سبيل المثال، إذا كان أحد أعضاء الفريق لديه نفس الخلفية الافتراضية التي لديك أنت، يمكنك مشاركة هذه الميمات:

المصدر في حين أنه من المهم إضافة لمسة من الفكاهة إلى اجتماعات الفريق، فإنك تحتاج أيضًا إلى التأكد من أن الاجتماع يفي بالغرض منه. يجب أن يغادر الجميع بفهم واضح لبنود العمل والمسؤوليات المنوطة بهم.

وهنا يأتي دور انقر فوق الاجتماعات يمكن أن يساعدك. يمكنك استخدامه لتدوين ملاحظات الاجتماع وتلخيصها، وإنشاء المهام وتعيينها بناءً على عناصر العمل التي تمت مناقشتها في الاجتماعات، وإنشاء قوائم مراجعة لمناقشة العناصر المهمة في الاجتماع، وإنشاء مهام متكررة لاجتماعات Zoom.

تذكّر أن الفريق المتفاعل جيداً هو فريق منتج! لذا، دعونا نتأكد من أن الجميع لديه مقعد على الطاولة الافتراضية ونحافظ على تدفق تلك الأفكار المبتكرة!

دمج ClickUp مع Zoom من أجل اجتماعات سلسة

عندما يتعلق الأمر بالاجتماعات الافتراضية، فإن الحفاظ على التنظيم يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا - خاصةً إذا كنت ترغب في إلقاء ميم أو اثنين بين المحادثات! دمج ClickUp مع Zoom يحافظ على تواصلك ومهامك ومتعتك في مكان واحد. إليك كيفية القيام بذلك، خطوة بخطوة:

➡️ الخطوة 1: تمكين تطبيق Zoom ClickApp

أولاً، توجه أولاً إلى إعدادات مساحة العمل (إذا كنت مسؤولاً أو مالكاً). في قسم ClickApps، مرر لأسفل حتى تجد Zoom، ثم قم بتبديلها. يمكنك تمكينه لأي مساحة تحتاجها. بمجرد الانتهاء من ذلك، ستظهر أيقونة تكبير/تصغير صغيرة في كل مهمة من مهام ClickUp، ويمكنك حتى كتابة /التكبير/التصغير في الدردشة لبدء الاجتماعات على الفور. سهل، أليس كذلك؟

➡️ الخطوة 2: قم بتوصيل Zoom بـ ClickUp

الآن، انتقل إلى الإعدادات ضمن "تطبيقاتي" وابحث عن Zoom. فقط انقر فوق اتصال، وقم بتسجيل الدخول إلى حساب Zoom الخاص بك، واقبل طلب ربط ClickUp ب Zoom. ها هو! تمت مزامنة حساباتك الآن.

➡️ الخطوة 3: بدء اجتماع Zoom في ClickUp

هل أنت مستعد لبدء اجتماع؟ ما عليك سوى فتح أي مهمة، والضغط على أيقونة Zoom، وستكون جاهزاً للانطلاق. لا مزيد من التنقل بين المنصات - كل شيء في مكان واحد، مما يوفر لك الوقت والمتاعب.

يمكنك استخدام تكامل Zoom لإرسال الميمات كتذكيرات للعقبات الشائعة أثناء المكالمات. على سبيل المثال، إذا حضر بعض أعضاء الفريق متأخرين في الاجتماعات، يمكنك مشاركة هذه الميمات.

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أفضل جزء في دمج Zoom مع ClickUp هو كيفية تبسيط سير عملك. فأنت لا تحصل على مكالمات فيديو سلسة فحسب، بل يمكنك أيضًا إدارة مشاريعك وتتبع التقدم المحرز أثناء الاجتماعات وبعدها.

لا يقتصر هذا التكامل على إبقاء الاجتماعات على المسار الصحيح فحسب، بل يساعدك على البقاء منظمًا من البداية إلى النهاية!

عزز المشاركة مع ClickUp AI

عندما تكون في اجتماع افتراضي، قد يكون من الصعب إيجاد التوازن الصحيح بين الحفاظ على الإنتاجية وإبقاء الأمور ممتعة. وهنا يأتي دور ClickUp Brain. فهو يساعدك على البقاء على اطلاع دائم على ما تتم مناقشته، لذلك حتى عندما تكسر إحدى الميمات الجليد، يمكنك العودة بسرعة إلى العمل دون أن تفوتك أي فرصة.

مع ClickUp's AI Knowledge Manager ، لن تضطر إلى البحث في العديد من نوافذ الدردشة أو الملفات للعثور على إجابات. ما عليك سوى طرح سؤال، وسيقدم لك الذكاء الاصطناعي إجابات ذات صلة وسياقية بناءً على البيانات الموجودة في مساحة العمل الخاصة بك.

سواء كان الفريق يقوم بتبادل الأفكار أو مشاركة ميم مضحكة، ستحصل على المعلومات التي تحتاجها على الفور، مما يبقي المحادثة في مسارها الصحيح دون الحاجة إلى الأخذ والرد.

ثم هناك الملخصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تقوم تلقائيًا بتلخيص المواضيع أو المستندات الطويلة في نقاط رئيسية. فبدلاً من تدوين الملاحظات أثناء الدردشة المفعمة بالحيوية أو تفويت التحديثات بينما يضحك الجميع على ميمية مشتركة، يضمن لك ClickUp AI البقاء على اطلاع دائم.

تلخيص التعليقات باستخدام ClickUp AI للبقاء على رأس المهام

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لـ ClickUp AI، من خلال عمليات الوقوف المخصصة، إنشاء تحديثات سريعة عن عملك، وإبقاء الفريق على اطلاع دائم بتقدمك. إنها طريقة رائعة للحفاظ على مواءمة الفريق، مما يمنحك مساحة أكبر للاستمتاع باللحظات الخفيفة دون إغفال التحديثات الرئيسية.

احترام الوقت والإنتاجية

لقد مررنا جميعًا بهذه التجربة - يبدأ الاجتماع الافتراضي بنوايا حسنة، ولكن بطريقة ما، تؤدي ميم أو اثنتان إلى انعطاف غير متوقع في حفرة أرنب من الضحك والتشتت. بينما يمكن أن تؤدي مشاركة الميمات إلى تحسين المزاج، من الضروري احترام الوقت والإنتاجية للحفاظ على الاجتماع على المسار الصحيح.

يمكن أن تخلق الميمات ذات التوقيت الجيد إحساسًا بالصداقة الحميمة، ولكن الكثير منها يمكن أن يعرقل التركيز.

إليك بعض النصائح لمنع التشتت أثناء مشاركة الميمات:

✅ ضع توقعات واضحة في بداية الاجتماع حول مقدار الوقت الذي يمكن تخصيصه للحظات الفراغ. هذا لا يحترم وقت الجميع فحسب، بل يضمن أيضًا أن يبقى الاجتماع مثمرًا

✅ تعزيز ثقافة الاحترام حيث يدرك الجميع قيمة مساهمات أعضاء الفريق والتزاماتهم الزمنية

✅ تشجيع أعضاء الفريق على المشاركة في المناقشات مع التركيز على جدول الأعمال. يحافظ هذا النهج على الزخم ويبقي المحادثات ذات صلة، مما يزيد من فعالية الاجتماع إلى أقصى حد

إحدى الأدوات المفيدة لتعزيز الإنتاجية هي قالب تقرير النشاط اليومي للموظفين* النقر فوق قالب تقرير النشاط اليومي للموظفين* . يتيح هذا القالب لأعضاء الفريق تتبع مساهماتهم اليومية، مما يساعد على تحديد الثغرات في الإنتاجية مع تقليل الحاجة إلى عقد اجتماعات فردية مطولة للمهام الفردية.

قالب تقرير النشاط اليومي للموظف ClickUp

يتضمن ثلاثة أقسام رئيسية:

الإنجازات لسرد المهام المنجزة مع الوقت المستغرق وتواريخ الإنجاز

الأنشطة الجارية حيث يمكن لأعضاء الفريق تتبع عملهم الحالي وطلب المساعدة إذا لزم الأمر

الأنشطة القادمة لتحديد أولويات المهام المستقبلية وضمان الوفاء بالمواعيد النهائية

يعمل هذا القالب على تبسيط إدارة المهام ويعزز التواصل بشكل أفضل، مما يساعد الفرق على احترام وقت بعضهم البعض مع الحفاظ على مستويات إنتاجية عالية.

تكبير أقل، إنتاجية أكثر مع ClickUp

يمكن أن تصبح اجتماعات Zoom مرهقة، خاصة عندما يتم الإفراط في استخدامها. إذا كنت تعمل في فريق عمل عن بُعد أو فريق عمل مختلط، فإن الاعتماد المفرط على Zoom للتواصل ليس عملياً، خاصةً مع اختلاف ساعات عمل الجميع أو انتشارهم عبر المناطق الزمنية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمكالمات الفيديو المستمرة أن تقتطع من وقت عملك العميق، مما يقلل من إنتاجيتك.

بدلاً من الانشغال بالاجتماعات، لماذا لا تجرب ClickUp؟ فهو يتيح لك تبسيط التواصل، والتعاون في المشاريع بسلاسة، وإبقاء الجميع على اطلاع دائم دون الحاجة إلى إجراء مكالمة أخرى.

يساعدك ClickUp على الحفاظ على إنتاجيتك ويحافظ على سير العمل بسلاسة، بغض النظر عن المكان الذي يعمل منه فريقك. لذا، لا تنتظر أكثر من ذلك. اشترك في ClickUp اليوم وتجنّب أن تصبح ميمية الاجتماعات التالية!