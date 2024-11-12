أفضل قوالب Excel مجانية للموارد البشرية لتحويل كفاءة سير العمل

عُد بذاكرتك إلى المرة الأولى التي فتحت فيها جدول بيانات يحتوي على بيانات الموارد البشرية - خلايا مرتبة بدقة مع معلومات الموظف، وعلامات تبويب مرمزة بالألوان تشير إلى كشوف المرتبات والإعداد والحضور وغير ذلك.

بالنسبة لمحترفي الموارد البشرية، تُعد قوالب الموارد البشرية في برنامج Excel الطريقة المجربة والمختبرة لتنظيم المعلومات الأساسية. وسواءً كنت تتتبَّع مسارات التوظيف أو تراقب أرصدة الإجازات، فإن Excel يضفي إحساساً بالترتيب حتى في أكثر مهام الموارد البشرية ازدحاماً.

في هذه المدونة، سنتناول في هذه المدونة بعض قوالب الموارد البشرية في برنامج Excel، ونوضح كيف يمكن لهذه القوالب تبسيط العمليات وتوفير الوقت الثمين. 🕒

## ما الذي يجعل قالب الموارد البشرية الجيد في برنامج Excel؟

يجب أن يكون قالب Excel الجيد للموارد البشرية أكثر من مجرد قالب وظيفي؛ يجب أن يجمع بين سهولة الاستخدام والقدرة على التكيف والوضوح.

إليك الخصائص التي يجب أن تبحث عنها:

تصميم بديهي: يجب أن تحتوي قوالب إكسل للموارد البشرية على تسميات واضحة وقوائم منسدلة وخلايا منسقة مسبقًا لسهولة التصفح والحد من أخطاء إدخال البيانات

يجب أن تحتوي قوالب إكسل للموارد البشرية على تسميات واضحة وقوائم منسدلة وخلايا منسقة مسبقًا لسهولة التصفح والحد من أخطاء إدخال البيانات قابلية التخصيص: يجب أن تحتوي على حقول وأقسام قابلة للتكيف، مما يسمح لك بتخصيص القالب ليناسب عمليات الموارد البشرية دقة البيانات: يجب أن تحتوي قوالب الموارد البشرية في برنامج Excel على حسابات آلية (على سبيل المثال، أرصدة الإجازات وساعات العمل الإضافي) لتقليل الأخطاء اليدوية

يجب أن تحتوي على حقول وأقسام قابلة للتكيف، مما يسمح لك بتخصيص القالب ليناسب عمليات الموارد البشرية مرئيات مدمجة: يجب أن تحتوي قوالب الموارد البشرية في برنامج إكسل على رسوم بيانية ومخططات لإعداد التقارير السريعة وتحديد الاتجاهات، مما يوفر الوقت في التحليل

يجب أن تحتوي قوالب الموارد البشرية في برنامج إكسل على رسوم بيانية ومخططات لإعداد التقارير السريعة وتحديد الاتجاهات، مما يوفر الوقت في التحليل التحكم في الإصدار: يجب أن تحتوي قوالب الموارد البشرية في برنامج إكسل على طريقة منظمة لتتبع التغييرات التي تضمن إمكانية الوصول إلى أحدث إصدار دائمًا للحفاظ على تكامل البيانات

🔍 هل تعلم؟ تم إنشاء أول قسم رسمي للموارد البشرية في الشركة الوطنية للتسجيل النقدي في عام 1901 بعد إضراب كبير.

قوالب الموارد البشرية في برنامج Excel

بين التوظيف، وكشوف الرواتب، ومراجعات الأداء، من السهل أن تشعر بالإرهاق. قوالب مجانية للموارد البشرية مصممة لتخفيف هذا العبء. توفر قوالب Excel للموارد البشرية الهيكل الذي تحتاجه للحفاظ على تنظيم كل شيء، مما يضمن لك عدم إهمال أي من مهامك المهمة.

إليك ثمانية قوالب Excel للموارد البشرية للاختيار من بينها. 📋

1. قالب مراجعة الأداء المتقدم من كينجو

عن طريق: كنجو لقد حان الوقت للتخلي عن تلك الملاحظات اللاصقة المبعثرة وسلاسل البريد الإلكتروني التي لا نهاية لها. قالب Excel لمراجعات الأداء هذا من Kenjo يجعل من السهل تتبع كل ملاحظات أداء الموظفين القيّمة (والصعبة أحيانًا).

إن قالب مراجعة الأداء يتيح لك إدخال ومراجعة وتحليل تقييمات الموظفين في مكان واحد. كما أنه يتتبع الأهداف ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) والمهارات، مما يمنحك رؤية واضحة لتقدم كل موظف وتطوره.

📌مثالي ل: المديرين أو أخصائيي الموارد البشرية أو أي شخص يريد تبسيط عملية مراجعة الأداء بدلاً من إعادة اختراع العجلة في كل دورة.

تنزيل هذا النموذج

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2. قالب إدارة العطلات للموارد البشرية من كينجو

عبر كنجو مع قالب إدارة العطلات من كينجو، يصبح تتبع أيام الإجازات والإجازات المرضية والغياب غير المتوقع لموظفيك أمراً سهلاً ومباشراً. توفر هذه الأداة المفيدة نظرة عامة واضحة على من هم في إجازة، ومتى يكونون خارج المكتب، ومقدار الوقت الذي استحقوه.

وتساعدك على البقاء منظماً من خلال دمج جميع طلبات الإجازات في مكان واحد. قل وداعاً للاجتماعات ذات الحجوزات المزدوجة، حيث إنها تتتبعها أيضاً.

يمكنك بسهولة حساب الإجازات التي حصل عليها كل موظف، وإدارة الاستحقاقات، وعرض الإجازات في لمحة سريعة للحصول على إجازة أكثر فعالية تخطيط الموارد البشرية .

📌مثالي لـ: فرق الموارد البشرية أو المديرين أو المهنيين الذين سئموا من غربلة عدد لا يحصى من رسائل البريد الإلكتروني لتتبع من هم في إجازة.

3. متتبع قاعدة بيانات الموظفين بواسطة SpreadSheetPage

عن طريق: صفحة جدول البيانات هل شعرت يومًا أن معلومات الموظفين مبعثرة في كل مكان - عبر أنظمة برمجيات متعددة، ورسائل البريد الإلكتروني، وجداول البيانات العشوائية؟ يمكن أن يصبح تعقب التفاصيل حول الشهادات أو أعياد الميلاد أو حتى جهات الاتصال في حالات الطوارئ أمرًا معقدًا.

قالب تعقب قاعدة بيانات الموظفين من SpreadsheetPage يدعمك. يساعدك هذا القالب البسيط على إدارة معلومات الموظفين دون الحاجة إلى تعقيدات تعقيدات برنامج تحليلات الموارد البشرية .

يمكنك أيضًا اختيار عدد أعضاء الفريق الذي تريد استيعابه:

مدير قاعدة بيانات الموظفين لايت (حتى 15 موظفًا)

مدير قاعدة بيانات الموظفين برو 150 (حتى 150 موظفاً)

مدير قاعدة بيانات الموظفين برو 250 (حتى 250 موظفاً)

📌مثالي لـ: قادة الفرق ومحترفي الموارد البشرية الذين يحتاجون إلى الاحتفاظ بنظرة عامة منظمة للقوى العاملة لديهم دون ضجة.

🔍 هل تعلم؟ أصبحت العديد من مزايا الموظفين الشائعة، مثل الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية، شائعة خلال الحرب العالمية الثانية. نظرًا لتجميد الأجور، قدمت الشركات مزايا لجذب العمال والاحتفاظ بهم، مما يمثل بداية المزايا التي يقدمها صاحب العمل.

4. متتبع جداول الموظفين بواسطة SpreadSheetPage

عبر صفحة جدول البيانات قد تكون إدارة جداول الفريق مزعجة، خاصة مع تداخل المواعيد وتضاربها. ولكن لا تقلق. قالب تعقب جداول الموظفين من SpreadsheetPage موجود هنا لتبسيط مشاكل الجدولة الخاصة بك.

يتيح لك هذا القالب إنشاء جدول زمني واضح ومنظم يبقي الجميع على نفس الصفحة (أو نفس جدول البيانات). يمكنك بسهولة إدخال المناوبات، وطلبات الإجازات، وحتى استراحات الغداء التي قد يتم التغاضي عنها.

يوفر تخطيطه المرئي نظرة عامة سريعة على من هم في الداخل والخارج، بينما يتكيف التنسيق القابل للتخصيص مع أي عمل.

📌مثالي ل: المدراء أو قادة الفرق أو المحترفون المسؤولون عن التوفيق بين جداول زمنية متعددة والتأكد من أن الجميع يعرف متى وأين يكونون.

5. قالب البطاقة الزمنية للموظف من مايكروسوفت

عن طريق: مايكروسوفت يقدم قالب البطاقة الزمنية للموظفين من مايكروسوفت نهجاً بسيطاً لإدارة الوقت بفعالية. إنه مثالي لتسجيل الساعات اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية أو حتى السنوية، بحيث تكون جميع التفاصيل في متناول يدك.

يمكنك أيضًا تسجيل ساعات العمل الإضافية لهذه الفترات وتجميع الأشهر تلقائيًا في أرباع لمزيد من سهولة القراءة. مع العمليات الحسابية المدمجة، لن تضطر إلى التعامل مع الأرقام، فقط أدخل الساعات ودع القالب يقوم بالأعباء الثقيلة نيابةً عنك.

📌مثالي ل: مديري الموارد البشرية والمهنيين الذين يريدون طريقة موثوقة لتتبع ساعات العمل مع الحفاظ على بساطة الأمور.

6. قالب سجل حضور الموظفين من مايكروسوفت

عن طريق: مايكروسوفت لا يجب أن يكون تتبع الحضور مهمة شاقة تنطوي على تأكيدات متكررة للحضور والغياب.

قالب سجل حضور الموظفين من Microsoft يجعل سير عملك أسهل بكثير. فهو يساعدك على تتبع أنواع مختلفة من الإجازات، مثل أيام الإجازات المرضية والإجازات وإجازات الفجيعة وغيرها.

الجزء الأفضل؟ يمكنك الحصول على لقطة سريعة لإحصائيات الإجازات الأساسية، بما في ذلك إجمالي الإجازات المأخوذة. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك بتحديد أنماط الحضور بسهولة، مما يساعدك على إدارة المناوبات ومعالجة أي مشاكل محتملة قبل أن تتحول إلى مشاكل كبيرة.

📌مثالي لـ: فرق الموارد البشرية ومديري المكاتب وقادة الأقسام الذين يحتاجون إلى طريقة واضحة وقابلة للتطوير لتتبع الحضور وتوثيق كل شيء.

7. قالب تعقب المرشحين للوظائف من مايكروسوفت

عبر مايكروسوفت يضفي قالب تعقب المرشحين للوظائف النظام على فوضى التوظيف المعتادة. فهو ينظم تفاصيل المرشحين ومراحل التقديم وملاحظات المقابلات الشخصية في مكان واحد. يمكنك استخدامه لإدارة بيانات المرشحين حسب الأدوار التي يتقدمون لها وحالة التوظيف الحالية والمزيد.

يتيح لك هذا القالب إدارة المقابلات الشخصية وتسجيل قدراتهم بشكل جيد. علاوة على ذلك، يوجد قسم لإدارة الوظائف الشاغرة حيث يمكنك إدراجها مع الوصف والمؤهلات المطلوبة ومستوى الراتب والملاحظات الأخرى.

📌مثالي لـ: مسؤولي التوظيف و مديرو الموارد البشرية الذين يرغبون في الحصول على رؤية واضحة ومبسّطة لمسار التوظيف لديهم، مما يساعدك على اتخاذ قرارات توظيف أكثر ذكاءً وسرعة.

8. متتبع التوظيف في الموارد البشرية بواسطة Excel للعاملين لحسابهم الخاص

عن طريق: إكسل للعاملين لحسابهم الخاص فقدان مسار المرشحين الواعدين في بحر من السير الذاتية يمكن أن يحدث حتى لأفضلنا. مصنف تتبع التوظيف في الموارد البشرية موجود هنا لتخفيف فوضى عملية التوظيف. يمكنك تتبع رحلة كل مرشح من أول اتصال إلى العرض النهائي، مما يضمن لك عدم إغفال أي خطوات على طول الطريق.

يمكنك بسهولة مراقبة الأدوار ومراحل المقابلات والتعليقات حتى تظل كل التفاصيل متاحة. خصص أداة التتبع لتلبية احتياجات التوظيف لديك، سواء كنت تشغل وظائف متخصصة أو تدير عدداً كبيراً من الوظائف أهداف التوظيف .

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك مشاركة حالة المرشح مع أعضاء الفريق لإبقاء الجميع على نفس الصفحة.

📌مثالي لـ: أخصائيي الموارد البشرية ومديري التوظيف وفرق التوظيف التي تتطلع إلى تبسيط عملية التوظيف.

## قيود استخدام Excel للموارد البشرية

على الرغم من أن Microsoft Excel أداة مرنة، إلا أنها لا تفي بالغرض عند إدارة احتياجات الموارد البشرية المعقدة، خاصةً مع توسع المؤسسات.

إليك السبب في أن الاعتماد على Excel لمهام الموارد البشرية يمكن أن يشكل تحديات. 👇

خطر البيانات القديمة: قد يواجه أعضاء الفريق معلومات قديمة إذا لم يستخدموا أحدث إصدار من الورقة لأن Excel يفتقر إلى التحديثات في الوقت الفعلي

قد يواجه أعضاء الفريق معلومات قديمة إذا لم يستخدموا أحدث إصدار من الورقة لأن Excel يفتقر إلى التحديثات في الوقت الفعلي العمليات المعقدة: لم يتم تصميم برنامج Excel لعمليات الموارد البشرية المعقدة مثل تأهيل الموظفين أو تتبع الامتثال، وغالبًا ما يتطلب الأمر صيغًا مكثفة أو جهدًا يدويًا

لم يتم تصميم برنامج Excel لعمليات الموارد البشرية المعقدة مثل تأهيل الموظفين أو تتبع الامتثال، وغالبًا ما يتطلب الأمر صيغًا مكثفة أو جهدًا يدويًا قيود التعاون: لا يحتوي على أدوات تعاون قوية، مما يجعل من الصعب على الفرق العمل معًا بشكل فعال

لا يحتوي على أدوات تعاون قوية، مما يجعل من الصعب على الفرق العمل معًا بشكل فعال مشكلات أمنية: تخزين معلومات الموظفين الحساسة في Excel يشكل مخاطر أمنية مقارنةً ببرامج الموارد البشرية المتخصصة التي توفر التشفير

تخزين معلومات الموظفين الحساسة في Excel يشكل مخاطر أمنية مقارنةً ببرامج الموارد البشرية المتخصصة التي توفر التشفير عدم كفاءة إدارة البيانات: تصبح إدارة مجموعات بيانات الموظفين الكبيرة مرهقة، مما يجعل Excel حلاً غير مثالي للمؤسسات المتنامية

## قوالب الموارد البشرية البديلة

لحسن الحظ، هناك خيار أفضل لمحترفي الموارد البشرية: انقر فوق .

ClickUp هو تطبيق كل شيء من أجل العمل يعمل على تبسيط إدارة الموارد البشرية. من خلال واجهته سهلة الاستخدام وقوالبه القابلة للتخصيص، يُغيِّر ClickUp طريقة عمل فرق الموارد البشرية.

إليك بعض قوالب ClickUp للموارد البشرية التي يمكن أن ترتقي بعملياتك. 📈

1. قالب إجراءات التشغيل الموحدة للموارد البشرية من ClickUp

تم تصميم قالب إجراءات التشغيل الموحدة للموارد البشرية من ClickUp لمساعدتك في إنشاء عمليات وإجراءات الموارد البشرية وإدارتها وتتبعها.

قد تبدو إدارة الموارد البشرية أمرًا مرهقًا - يجب القيام بكل شيء بدءًا من تأهيل الموظفين الجدد إلى إجراء مراجعات الأداء وفقًا لإجراءات التشغيل القياسية (SOPs).

إن قالب إجراءات التشغيل الموحدة للموارد البشرية ClickUp يوفر طريقة منظمة لتنظيم التوثيق الإجرائي لكل شيء، مثل التأهيل، وإدارة مراجعات الأداء، والتعامل مع عملية الرواتب، وضمان الامتثال - كل ذلك في مكان واحد يسهل الوصول إليه.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تكييف القالب ليعكس عمليات الموارد البشرية الخاصة بك، مثل إضافة أقسام لبرامج تدريب الموظفين أو مبادرات المشاركة . هل تريد قسمًا عن آداب تناول القهوة في غرفة الاستراحة؟ تفضل.

📌مثالي لـ: رؤساء الأقسام وفرق الموارد البشرية وأصحاب الأعمال الصغيرة الذين يرغبون في ضمان توثيق كل مهمة من مهام الموارد البشرية وتوحيدها وتيسير الوصول إليها.

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2. انقر فوق قالب وثيقة عملية الشركة قالب الموارد البشرية

تم تصميم نموذج مستند عمليات الشركة من ClickUp لمساعدتك في إنشاء وإدارة عمليات شركتك في مكان واحد.

قد يمثل تتبع سير العمل الأساسي وضمان اتباع الجميع لنفس العمليات تحديًا، خاصةً إذا كنت تعمل مع فرق كبيرة.

إن قالب مستند عمليات شركة ClickUp يساعد في ذلك. فهو يوفر مكانًا واحدًا منظمًا لتوثيق كل عملية أساسية، بدءًا من خطوات إدارة المشروع إلى بروتوكولات التواصل، مما يضمن معرفة فريقك بأفضل طريقة لإنجاز الأمور.

يتيح لك هذا القالب:

تنظيم عمليات الشركة: تخزين جميع عمليات سير العمل الرئيسية في مستند واحد يسهل الوصول إليه، مما يخلق موردًا موثوقًا لأعضاء الفريق

تخزين جميع عمليات سير العمل الرئيسية في مستند واحد يسهل الوصول إليه، مما يخلق موردًا موثوقًا لأعضاء الفريق التخصيص ليناسب شركتك: تعديل كل قسم ليتماشى مع احتياجات عملك

تعديل كل قسم ليتماشى مع احتياجات عملك تعزيز الاتساق: قم بتوحيد عملياتك عبر الأقسام لضمان الجودة والمواءمة على مستوى الشركة

📌مثالي ل: مديري العمليات، وقادة الأقسام، والفرق المتنامية التي تتطلع إلى الحفاظ على عمليات متسقة وموثقة.

3. قالب قالب نموذج تقييم الموارد البشرية

تم تصميم قالب نموذج تقييم ClickUp لمساعدتك في تقييم أداء عضو الفريق أو الموظف.

الـ قالب نموذج تقييم ClickUp يوفر إطارًا موثوقًا لمعالجة مراجعات الأداء. فهو يساعدك على تقييم وتوثيق التقدم الذي يحرزه الموظف، مما يمهد الطريق للتطوير والنمو المركّز.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

توحيد المراجعات: تطبيق هيكلية متسقة عبر التقييمات لضمان شمولية كل تقييم من خلال التخلص من السهو أو التحيز

تطبيق هيكلية متسقة عبر التقييمات لضمان شمولية كل تقييم من خلال التخلص من السهو أو التحيز التخصيص لأدوار محددة: تخصيص القالب ليتناسب مع أدوار وظيفية محددة، مما يسمح لك بتقييم ما هو أكثر أهمية لكل عضو في الفريق

تخصيص القالب ليتناسب مع أدوار وظيفية محددة، مما يسمح لك بتقييم ما هو أكثر أهمية لكل عضو في الفريق دعم الملاحظات البناءة: تنظيم المراجعات في أقسام لنقاط القوة ومجالات التحسين والأهداف المستقبلية لإجراء مناقشات أكثر جدوى

تنظيم المراجعات في أقسام لنقاط القوة ومجالات التحسين والأهداف المستقبلية لإجراء مناقشات أكثر جدوى رصد النمو بمرور الوقت: استخدم التقييمات السابقة لتتبع تطور الموظفين، مما يسهل تحديد الأنماط والاحتفال بالإنجازات

📌مثالي ل: أخصائيي الموارد البشرية وقادة الفرق ورؤساء الأقسام الذين يهدفون إلى تقديم ملاحظات شاملة تدفع التطوير المستمر.

4. قالب خطة عمل التوظيف في ClickUp التوظيف

تم تصميم نموذج خطة عمل التوظيف من ClickUp لمساعدتك في إدارة عملية التوظيف.

يمكن أن تكون عملية توظيف المواهب الجديدة عملية معقدة، مع وجود العديد من الخطوات وأصحاب المصلحة الذين يجب أن يكونوا على اتصال دائم. إن نموذج خطة عمل التوظيف ClickUp للتوظيف يعمل كخارطة طريق واضحة لتوجيه كل مرحلة من مراحل التوظيف، حتى لا تتدافع لتتبعها ويمكنك التركيز على إيجاد أفضل ما يناسب فريقك.

فهو يساعدك على تنظيم كل خطوة من خطوات رحلة التوظيف، بدءاً من التواصل الأولي وحتى قبول العرض النهائي، مما يحافظ على توافق الجميع.

القالب سهل التخصيص أيضاً. يمكنك تخصيصه استناداً إلى أدوار وجداول زمنية محددة، سواء كنت توظف مساعداً مبتدئاً أو مديراً تنفيذياً من كبار المديرين التنفيذيين.

📌مثالي ل: مدراء التوظيف وفرق التوظيف الذين يسعون إلى خطة منظمة لتبسيط عملية التوظيف بفعالية.

5. انقر فوق قالب قاعدة معارف الموارد البشرية

تم تصميم قالب قاعدة معارف الموارد البشرية من ClickUp لمساعدتك في توثيق وتتبع سياسات وإجراءات وعمليات قسم الموارد البشرية لديك.

الـ قالب قاعدة معارف ClickUp للموارد البشرية يساعدك على جعل المستندات والسياسات المهمة مركزية، مما يتيح لفريقك وصولاً سريعاً إلى كل شيء بدءاً من أدلة التأهيل إلى سياسات الشركة - كل ذلك في مساحة واحدة منظمة.

وهو قابل للتخصيص بالكامل، مما يسمح لك بتكييف كل قسم ليتماشى مع احتياجات الموارد البشرية الفريدة لشركتك.

يمكنك استخدام القالب لإنشاء قاعدة معرفية شاملة وذاتية الخدمة تمكن الموظفين من العثور على إجابات بشكل مستقل. وهذا يقلل من عدد الأسئلة الزائدة عن الحاجة ويعزز ثقافة الاكتفاء الذاتي.

📌مثالي لـ: مديري عمليات الموارد البشرية في الشركات المتنامية التي تتطلع إلى توفير وصول سهل إلى المعلومات الأساسية.

6. قالب مذكرة سياسة النقر فوق نموذج سياسة النقر

شارك التحديثات والسياسات الأساسية مع فريقك باستخدام قالب مذكرة سياسة ClickUp Policy Memo Template

الـ قالب مذكرة سياسة ClickUp يوفر طريقة واضحة ومنظمة لتقديم المعلومات الأساسية. ويضمن لك أن تظل رسائلك واضحة ومتسقة، مما يسهل على الجميع فهمها ويقلل من فرص سوء التفسير.

ويمكنك تخصيصه ليناسب أي موضوع من موضوعات السياسة، سواء كان إرشادات جديدة في مكان العمل أو إعلاناً مهماً. بالإضافة إلى ذلك، يساعدك القالب على توثيق وتتبع إقرارات السياسة، مما يدعم الامتثال لمعايير الشركة.

📌مثالي لـ: موظفي الموارد البشرية والمديرين القانونيين وفرق القيادة الذين يبحثون عن طريقة فعالة لإيصال التغييرات في السياسة أو التحديثات التنظيمية.

🔍 هل تعلم؟ شاع مفهوم يوم العمل من 9 إلى 5 أيام عمل من قبل هنري فورد في عشرينيات القرن العشرين. فقد قلل يوم العمل من 10 ساعات إلى 8 ساعات، مما جعله معيارًا في سياسات الموارد البشرية التي توازن بين العمل والحياة الشخصية للموظفين مع الحفاظ على الإنتاجية.

7. نموذج خطة توظيف ClickUp للتوظيف

تصوّر احتياجات فريقك وخطط مسبقاً مع قالب لوحة خطة التوظيف ClickUp للتوظيف

هل تكافح من أجل مواكبة التغييرات في التوظيف ومتطلبات المشروع؟ قد يبدو التخطيط لهذه التحولات صعبًا للغاية في كثير من الأحيان إذا كان لدى موظفيك التزامات متعددة في وقت واحد.

إن قالب السبورة البيضاء لخطة التوظيف ClickUp يساعدك في ذلك.

فهو يتيح لك تخطيط استراتيجيات الموارد البشرية لضمان استعدادك للمشاريع القادمة أو التحولات القادمة مع الحفاظ على توافق الجميع.

تم تنظيم خطة التوظيف على شكل مخطط انسيابي، مع توفير ملاحظات لاصقة تحت كل خطوة للمساعدة في إرشادك خلال العملية. استخدم المخطط الانسيابي لتطوير خطة التوظيف الخاصة بك، وسجل المعلومات الأساسية على الملاحظات اللاصقة حسب الحاجة.

📌مثالي ل: مديري الموارد البشرية وقادة المشاريع وقادة الفرق الذين يحتاجون إلى أداة مرنة وتعاونية لتخطيط وإدارة التوظيف بفعالية.

8. انقر فوق قالب الإجراء التصحيحي

تم تصميم قالب خطة العمل التصحيحية من ClickUp لمساعدتك في إدارة وتتبع تقدم الإجراءات التصحيحية في مؤسستك.

عندما تطرأ التحديات (ولنكن واقعيين، فهي دائمًا ما تطرأ)، فإن وجود خطة محكمة لمواجهتها أمر بالغ الأهمية.

إن قالب خطة العمل التصحيحية ClickUp قالب السبورة البيضاء هو الحل الأمثل لاكتشاف الثغرات في العمليات، وتحديد الأسباب الجذرية، وإنشاء إجراءات تصحيحية مستهدفة لمنع حدوث مشكلات مماثلة في المستقبل.

باستخدام هذا القالب، يمكنك جمع فريقك بأكمله معًا لمعالجة المشكلات بشكل تعاوني. يعد تنسيق السبورة البيضاء منقذًا لتصور كل شيء بوضوح، مما يسهل على الجميع فهم ما يحدث وما يجب القيام به.

📌مثالي لـ: فرق ضمان الجودة ومديري المشاريع والقادة الذين يتطلعون إلى وضع نهج استباقي لحل المشكلات والتحسين المستمر.

9. انقر فوق قالب طلب إجازة من العمل

تم تصميم نموذج طلب الإجازة من ClickUp لمساعدتك في إدارة طلبات الموظفين للحصول على إجازة.

يمكن أن تتحول إدارة طلبات الإجازات إلى فوضى بدون عملية واضحة، خاصةً في أماكن العمل المزدحمة حيث يطلب العديد من الموظفين إجازات في وقت واحد.

إن نموذج طلب إجازة ClickUp يدمج جميع الطلبات في موقع واحد يسهل إدارته. يسمح هذا التنظيم بالتعامل الفعال مع الطلبات، مما يسهل المراجعات السريعة والموافقات أو الرفض في الوقت المناسب.

كما أن الحصول على رؤية واضحة لجداول الفريق يمكن أن يساعد أيضاً في منع تداخل الإجازات وضمان التغطية الكافية. ستتمكن أيضًا من مراقبة سجلات الطلبات والأرصدة المتبقية، وإبقاء الجميع على اطلاع على حالة إجازاتهم.

📌مثالي ل: مديري التوظيف وقادة الفرق الذين يتطلعون إلى تبسيط إدارة الإجازات وتحسين الشفافية في جميع المجالات.

🔍 هل تعلم؟ في الولايات المتحدة، يتم الاحتفال بيوم تقدير الموظفين في أول جمعة من شهر مارس. بدأت مبادرة الموارد البشرية هذه في عام 1995 لتقدير عمل الموظفين الجاد والاحتفال به في مختلف الصناعات.

## قم بتبسيط سير عمل الموارد البشرية مع ClickUp

تجعل قوالب Excel للموارد البشرية عملك أسهل وتساعدك على البقاء منظماً في جميع مجالات عملك كمتخصص في الموارد البشرية.

في حين أن قوالب الموارد البشرية Excel هذه يمكن أن تعمل بشكل جيد لمهام الموارد البشرية الصغيرة والمتوسطة الحجم، فإن إدارة جميع احتياجات الموارد البشرية الخاصة بك بشكل فعال تتطلب حلاً أكثر قوة. وهنا بالضبط يأتي دور ClickUp مع قوالب فعّالة وقابلة للتخصيص لتلبية جميع مهامك.

لا تثق بكلامنا؛ انظر بنفسك. اشترك في ClickUp مجانًا اليوم!