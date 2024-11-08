أفضل 10 مولدات لخطط دروس الذكاء الاصطناعي لعام 2025

كمعلم، قد يكون التخطيط للدروس والواجبات أسبوعًا بعد أسبوع أمرًا مرهقًا.

أفضل صديق لك في هذه العملية؟ أداة تخطيط الدروس بالذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تخفف وتبسط عبء العمل إلى حد كبير!

باستخدام الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، يمكنك إنشاء خطط دروس مخصصة والتركيز أكثر على ما هو مهم حقًا - التدريس.

بالنسبة لهذه المقالة، اختبرت أكثر من 20 أداة مختلفة لتخطيط الدروس بالذكاء الاصطناعي (حتى لا تضطر إلى ذلك) قبل أن أحصرها في أفضل 10 أدوات مفضلة لدي.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في مولد خطة الدرس بالذكاء الاصطناعي؟

على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي سيذهلك للوهلة الأولى، إلا أنه ليس كل أداة مناسبة.

يجب أن توفر لك أفضل أداة للذكاء الاصطناعي الكثير من الوقت، وأن تكون سهلة الوصول إليها بشكل كبير، وأن تكون لديها القدرة على إنشاء مهارات تخطيط الدروس، وأن تندمج بسهولة في روتين التدريس الخاص بك.

فيما يلي بعض الميزات التي يجب أن تبحث عنها في مولد خطة الدرس بالذكاء الاصطناعي:

مواءمة المنهج الدراسي : ستتأكد أداة الذكاء الاصطناعي من الدرجة الأولى من توافق خطط دروسك مع المعايير التعليمية الفيدرالية أو على مستوى الولاية. وهذا يضمن أن دروسك تغطي جميع الأشياء المهمة

: ستتأكد أداة الذكاء الاصطناعي من الدرجة الأولى من توافق خطط دروسك مع المعايير التعليمية الفيدرالية أو على مستوى الولاية. وهذا يضمن أن دروسك تغطي جميع الأشياء المهمة رؤى سلوكية : يمكن لبعض أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة تحليل سلوك الطلاب في الفصل الدراسي - مثل من يتفاعل ومن لا يتفاعل. من خلال اكتشاف الاتجاهات في وقت مبكر، يمكنك تحسين مشاركة الطلاب

: يمكن لبعض أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة تحليل سلوك الطلاب في الفصل الدراسي - مثل من يتفاعل ومن لا يتفاعل. من خلال اكتشاف الاتجاهات في وقت مبكر، يمكنك تحسين مشاركة الطلاب التكامل بين المواد الدراسية : ما يجعل أداة الذكاء الاصطناعي رائعة هو القدرة على مزج المواد الدراسية ومطابقتها في خطط الدروس التي تم إنشاؤها. سواء أكنت تمزج الرياضيات مع العلوم أو تجمع بين التاريخ وخريطة العالم في الجغرافيا، تساعدك هذه الميزة على إنشاء دروس جذابة وديناميكية لطلابك

: ما يجعل أداة الذكاء الاصطناعي رائعة هو القدرة على مزج المواد الدراسية ومطابقتها في خطط الدروس التي تم إنشاؤها. سواء أكنت تمزج الرياضيات مع العلوم أو تجمع بين التاريخ وخريطة العالم في الجغرافيا، تساعدك هذه الميزة على إنشاء دروس جذابة وديناميكية لطلابك التلعيب : التلعيب آخذ في الانتشار. أعني تحسينأداء الطلاب بنسبة 89.45% ليس بالأمر الهيّن. لذا من الطبيعي أن يكون أداة تخطيط الدروس بالذكاء الاصطناعي ستقدم اقتراحات لإضفاء طابع اللعب على التعلم - من الاختبارات إلى توزيع خرائط العالم افتراضيًا

: التلعيب آخذ في الانتشار. أعني تحسينأداء الطلاب بنسبة 89.45% ليس بالأمر الهيّن. لذا من الطبيعي أن يكون أداة تخطيط الدروس بالذكاء الاصطناعي ستقدم اقتراحات لإضفاء طابع اللعب على التعلم - من الاختبارات إلى توزيع خرائط العالم افتراضيًا قوالب قابلة للتخصيص: لا يوجد فصلان متشابهان، ولا ينبغي أن تكون خطط دروسك كذلك. توفر أداة ذكاء اصطناعي جيدة قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة قوالب خطة الدرس التي تتكيف مع أنماط التدريس المختلفة وتعطي دروسًا فعالة

## أفضل 10 مولدات لخطة الدروس بالذكاء الاصطناعي للمعلمين

دعني أرسم لك صورة. إنه يوم الجمعة، وقد انتهيت للتو من أسبوع كامل من الدروس. والآن، عليك التخطيط لدروس الأسبوع القادم، وتنظيم الواجبات، وربما الضغط على بعض الوحدات التدريبية.

إنه أمر مرهق. وهنا حيث استخدام الذكاء الاصطناعي لتخطيط الدروس يمكن أن يكون مفيدًا للغاية.

استنادًا إلى بحثي، إليك أفضل أدوات إنشاء خطط الدروس بالذكاء الاصطناعي لمساعدتك على استعادة الوقت وتقليل الضغط والحفاظ على تفاعل طلابك.

1. ClickUp (الأفضل لتخطيط الدروس وإدارة المشاريع البديهية)

تعرّف على ClickUp، أداة إنشاء خطط الدروس بالذكاء الاصطناعي.

مع ClickUp، لم يعد إنشاء خطط الدروس يبدو وكأنه عملية طويلة ومعقدة بعد الآن. إنه نظام أساسي شامل يتيح لك كتابة خطط دروسك مباشرة في مستندات ClickUp .

تبسيط إنشاء خطة الدرس وإدارتها باستخدام مستندات ClickUp Docs

في نفس الوقت، يمكنك تنظيم كل شيء من المهام إلى تقدم الطالب.

وهنا يحدث السحر - مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج في ClickUp, ClickUp Brain ، يتيح لك إنشاء مهام لكل مرحلة من مراحل التخطيط للدروس - سواءً أكان ذلك من خلال تحديد أهداف التعلم أو جدولة الواجبات أو تعديل الدروس للطلاب الفرديين.

_عزّز ملاحظاتك باستخدام مولدات خطة الدرس بالذكاء الاصطناعي من ClickUp Brain

تساعدك قدرات ClickUp لإدارة المشاريع أيضًا في إدارة التعليم -من إدارة الموارد الأكاديمية إلى إنشاء جداول الدروس ومشاركتها.

باستخدام ClickUp، يمكنك كتابة خطط دروسك ومزامنتها مع تقويم Google، واستخدام ClickUp Brain لإنشاء موارد إضافية مثل إعداد الاختبارات والمواد.

أفضل ميزات ClickUp ClickUp

ClickUp Brain : مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي يقوم بالأعمال الشاقة، بدءًا من العصف الذهني لأفكار الدروس إلى مواءمتها مع معايير المنهج

: مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي يقوم بالأعمال الشاقة، بدءًا من العصف الذهني لأفكار الدروس إلى مواءمتها مع معايير المنهج مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي : اعثر على إجابات لأسئلتك على الفور وتأكد من أن خطط دروسك شاملة ومتوافقة مع أهداف التعلم

: اعثر على إجابات لأسئلتك على الفور وتأكد من أن خطط دروسك شاملة ومتوافقة مع أهداف التعلم تقويم Google التكامل: مزامنة خطط الدروس والاجتماعات والمواعيد النهائية بسلاسة في تقويم Google عبر ClickUp

حافظ على التنظيم مع تكامل ClickUp مع تقويم Google

قابلة للتخصيص قوالب خطة الدروس: كنز دفين من النماذج التي تناسب أسلوبك في التدريس. يمكنك تعديلها بسهولة لتناسب احتياجات فصلك الدراسي

قوالب خطة الدروس: كنز دفين من النماذج التي تناسب أسلوبك في التدريس. يمكنك تعديلها بسهولة لتناسب احتياجات فصلك الدراسي لوحات بيضاء للتخطيط المرئي: حوّل الأفكار إلى مهام باستخدام اللوحات البيضاء ل ClickUp -رائعة للمتعلمين المرئيين وتخطيط الدروس التفاعلية

قيود ClickUp

التعقيد الأولي: مع وجود العديد من الميزات، قد يبدو الأمر صعبًا بعض الشيء عند البدء في البداية

تسعير #### ClickUp

مجانياً إلى الأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

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2. LessonPlans.ai (الأفضل لتوليد الدروس المخصصة)

via LessonPlans.ai تعرّف على LessonPlans.ai، مساعدك الجديد في الفصل الدراسي المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يعد بجعل تخطيط الدروس أسرع 10 مرات.

مصمم لمعلمي رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر ذوي الاحتياجات الخاصة, LessonPlans.ai يتيح لك إنشاء خطط دروس مفصلة وجذابة ببضع نقرات فقط. ما عليك سوى إدخال موضوعك، ليقدم لك الذكاء الاصطناعي خطة جاهزة مع أنشطة وأدلة إرشادية خطوة بخطوة.

الجانب السلبي هو أن الخطة المجانية للأداة تبدو محدودة للغاية، والخطط المدفوعة قد تبدو باهظة الثمن بعض الشيء.

أفضل ميزات #### LessonPlans.ai

التخصيص : صمم الخطط التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي وفقًا لأسلوبك في التدريس

: صمم الخطط التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي وفقًا لأسلوبك في التدريس أدلة خطوة بخطوة : تتضمن كل خطة دليلًا منظمًا وسهل المتابعة

: تتضمن كل خطة دليلًا منظمًا وسهل المتابعة أنشطة تفاعلية : يقترح الذكاء الاصطناعي أنشطة تفاعلية ممتعة وتفاعلية لا تساعد الطلاب على التعلم فحسب، بل تساعدهم أيضًا على الاحتفاظ بالمادة

: يقترح الذكاء الاصطناعي أنشطة تفاعلية ممتعة وتفاعلية لا تساعد الطلاب على التعلم فحسب، بل تساعدهم أيضًا على الاحتفاظ بالمادة توافق متعدد الصفوف الدراسية: سواء كنت تدرِّس الرياضيات أو العلوم أو الأدب، يمكن ل LessonPlans.ai إنشاء دروس لأي مادة دراسية أو مستوى دراسي

قيود #### LessonPlans.ai

ميزات مجانية محدودة: لا تقدم الفئة المجانية سوى نظرة خاطفة فقط، ولإطلاق الإمكانات الكاملة للأداة، ستحتاج إلى الترقية إلى الإصدار المدفوع

تسعير #### أسعار LessonPlans.ai

الخطة الاحترافية : 49 دولارًا في السنة

: 49 دولارًا في السنة التعليم والمؤسسات غير الربحية: أسعار خاصة متاحة

3. خطة درس الذكاء الاصطناعي (الأفضل لإنشاء الدروس المتوافقة مع المعايير)

via خطة درس الذكاء الاصطناعي يمنحك هذا النظام الأساسي المدعوم بالذكاء الاصطناعي القدرة على إنشاء خطط دروس مخصصة بالكامل ومتوافقة مع المعايير في دقائق.

هل تحتاج إلى خطة خاصة بالعمر تتوافق تمامًا مع كتابك المدرسي ومعايير الولاية؟ تم. هل تريد مواد داعمة مثل الاختبارات والنماذج وأوراق العمل؟ لا مشكلة.

بالإضافة إلى ذلك، تسمح لك المنصة بالاختيار من بين تنسيقات متعددة، مما يضمن توافق دروسك مع المعايير التعليمية وأسلوب التدريس.

الأمر غير الرائع في الأداة هو تعقيدها؛ فقد وجدت نفسي أعاني قليلاً أثناء تخصيص القوالب وإنشاء ملفات تعريف الصفوف.

أفضل ميزات خطة الدروس بالذكاء الاصطناعي

الخبرة في الموضوع : يتم تدريب الذكاء الاصطناعي كخبير في جميع المواد الدراسية، مما يضمن دقة خطط دروسك وتوافقها مع معايير المناهج الدراسية

: يتم تدريب الذكاء الاصطناعي كخبير في جميع المواد الدراسية، مما يضمن دقة خطط دروسك وتوافقها مع معايير المناهج الدراسية مساعدة الدروس القابلة للتخصيص بالكامل : يمكنك إنشاء قوالب خطة الدرس المخصصة الخاصة بك لتلبية احتياجاتك الشخصية والتعليمية على حد سواء

: يمكنك إنشاء قوالب خطة الدرس المخصصة الخاصة بك لتلبية احتياجاتك الشخصية والتعليمية على حد سواء ذاكرة الكتاب المدرسي : يتذكر الذكاء الاصطناعي كل صفحة من كتبك المدرسية، مما يتيح لك دمج المحتوى في دروسك بسهولة

: يتذكر الذكاء الاصطناعي كل صفحة من كتبك المدرسية، مما يتيح لك دمج المحتوى في دروسك بسهولة تنسيقات متعددة لخطة الدرس : اختر من بين التنسيقات الشائعة مثل 5E وتصنيف بلوم والمزيد - كل ذلك بنقرة واحدة

: اختر من بين التنسيقات الشائعة مثل 5E وتصنيف بلوم والمزيد - كل ذلك بنقرة واحدة إنشاء موارد شاملة: قم بإنشاء مواد داعمة بسهولة مثل النماذج وأوراق العمل والتقييمات لاستكمال خطط الدروس الخاصة بك

قيود خطة الدرس بالذكاء الاصطناعي

مستوى مجاني محدود : لا تقدم الخطة المجانية سوى بعض الميزات القليلة، مما يعني أنك ستحتاج إلى الترقية لإطلاق الإمكانات الكاملة

: لا تقدم الخطة المجانية سوى بعض الميزات القليلة، مما يعني أنك ستحتاج إلى الترقية لإطلاق الإمكانات الكاملة تعقيد الإعداد: قد يستغرق تخصيص القوالب وإعداد ملفات تعريف الفصول الدراسية وقتًا في البداية

تسعير خطة الدروس بالذكاء الاصطناعي

تجربة مجانية

الخطة الأساسية : 29 دولارًا أمريكيًا/فواتير شهرية

: 29 دولارًا أمريكيًا/فواتير شهرية خطة المؤسسة: 247$/دولارًا أمريكيًا/تُفوتر على ثلاث دفعات

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4. Learnt.ai (الأفضل للتعليم الشامل المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

via Learnt.ai تخيل أن يكون لديك مساعد خارق يمكنه التعامل مع كل شيء بدءًا من تخطيط الدروس إلى إنشاء أدوات كسر الجليد في ثوانٍ.

هذا هو Learnt.ai، مساعد الذكاء الاصطناعي الذي يقوم بكل شيء.

مع أكثر من 110 أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، يساعدك Learnt.ai على التعامل مع كل المهام، بدءًا من إنشاء أنشطة التعلم الإلكتروني التفاعلية إلى توليد أسئلة التفكير النقدي بشكل أسرع من انتهاء استراحة الغداء.

أفضل ميزات Learnt.ai

أكثر من 110 أدوات ذكاء اصطناعي : بدءًا من إنشاء خطط الدروس إلى إنشاء واجبات مقاومة للذكاء الاصطناعي، يحتوي Learnt.ai على أداة لكل مهمة تعليمية تقريبًا يمكنك التفكير فيها

: بدءًا من إنشاء خطط الدروس إلى إنشاء واجبات مقاومة للذكاء الاصطناعي، يحتوي Learnt.ai على أداة لكل مهمة تعليمية تقريبًا يمكنك التفكير فيها مساعدو الذكاء الاصطناعي : فكر فيهم كمساعدين صغار جاهزين لمساعدتك في العصف الذهني وإنشاء المحتوى وإضافة الإلهام إلى درسك أو مشروعك التالي

: فكر فيهم كمساعدين صغار جاهزين لمساعدتك في العصف الذهني وإنشاء المحتوى وإضافة الإلهام إلى درسك أو مشروعك التالي ذاكرة الكتاب المدرسي: يتذكر Learnt.ai كل شيء، مما يسمح له بإنشاء محتوى مخصص تمامًا لكتبك الدراسية المحددة

قيود Learnt.ai

سعر أعلى: يأتي الوصول إلى أفضل الأدوات ونماذج الذكاء الاصطناعي من الدرجة الأولى بسعر أعلى، وهو ما قد يكون مقيدًا للمعلمين المهتمين بالميزانية

Learnt.ai التسعير

مجاني

مبتدئ : 6 دولارات شهرياً

: 6 دولارات شهرياً الأساسيات : 9 دولارات شهرياً

: 9 دولارات شهرياً محترف: $39/شهرياً

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5. Magicschool.ai (الأفضل لحلول الذكاء الاصطناعي الشاملة للمدارس)

via Magicschool.ai ادخل إلى مستقبل التعليم مع MagicSchool.ai - وهي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة خصيصاً للمدارس والمعلمين.

باستخدام MagicSchool.ai، يمكن للمعلمين الوصول إلى أكثر من 70 أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي، بدءًا من مولدات خطط الدروس إلى IEP أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي .

تتضمن المنصة أيضًا MagicSchool للطلاب، وهي مجموعة أدوات مسؤولة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لبناء محو أمية الذكاء الاصطناعي ومساعدة الطلاب على استخدام الذكاء الاصطناعي بفعالية (وبأمان).

ما أعاقني هو قابلية التوسع الهائلة للمنصة نفسها - هناك عدد غير قليل من الأدوات التي يمكن استخدامها، وكمستخدم لأول مرة، شعرت بأن الأمر مربك للغاية. بالإضافة إلى ذلك، شعرت أن الخطة المجانية محدودة للغاية من حيث المدى الذي يمكنني فيه استخدام الذكاء الاصطناعي.

أفضل مزايا MagicSchool.ai

أكثر من 70 أداة ذكاء اصطناعي : يساعد المعلمين في كل شيء بدءًا من خطط الدروس إلى كتابة التقييمات وتقييمات IEPs والمزيد

: يساعد المعلمين في كل شيء بدءًا من خطط الدروس إلى كتابة التقييمات وتقييمات IEPs والمزيد أدوات الذكاء الاصطناعي للطلاب : أكثر من 40 أداة ذكاء اصطناعي مسؤولة مصممة للطلاب لبناء المعرفة بالذكاء الاصطناعي والمساعدة في التعلم دون أن تحل محل التفكير النقدي

: أكثر من 40 أداة ذكاء اصطناعي مسؤولة مصممة للطلاب لبناء المعرفة بالذكاء الاصطناعي والمساعدة في التعلم دون أن تحل محل التفكير النقدي تكامل نظام إدارة التعلم : التصدير بنقرة واحدة إلى Google Classroom ومايكروسوفت وغير ذلك، مما يسهل تطبيق الذكاء الاصطناعي في مهام سير العمل الحالية

: التصدير بنقرة واحدة إلى Google Classroom ومايكروسوفت وغير ذلك، مما يسهل تطبيق الذكاء الاصطناعي في مهام سير العمل الحالية موارد التدريب: خيارات التدريب المدمجة مثل الدورات التدريبية المعتمدة ومقاطع الفيديو الإرشادية لمساعدة المعلمين على تحقيق أقصى استفادة من ميزات MagicSchool

قيود MagicSchool.ai

حدود الفئة المجانية الديناميكية: يحتوي الإصدار المجاني على حدود استخدام قد تتقلب بناءً على النشاط الكلي للمنصة، الأمر الذي قد يكون محبطًا للمستخدمين المحترفين

أسعار MagicSchool.ai

ماجيك سكول مجاني : 0 دولار/شهر

: 0 دولار/شهر ماجيك سكول بلس : 99.96 دولارًا في السنة

: 99.96 دولارًا في السنة ماجيك سكول إنتربرايز: أسعار مخصصة

6. ChatGPT (الأفضل لخطط الدروس الموفرة للوقت والأفكار الإبداعية)

via ChatGPT سرعان ما أصبحت ChatGPT أداة مساعدة مفيدة للمعلمين الذين يتطلعون إلى توفير الوقت في خطط الدروس والاختبارات وحتى في وضع الدرجات.

وجدت دراسة استقصائية أن 40% من المعلمين يستخدمون ChatGPT مرة واحدة على الأقل أسبوعيًا لإنشاء التقييمات، بينما يعتقد 73% منهم أنها جعلت طلابهم أكثر إنتاجية.

لقد وجدت الأداة مفيدة جدًا بشكل عام. ومع ذلك، صادفت حالات كانت فيها المخرجات التي تم إنشاؤها غير دقيقة منطقياً. مقارنةً بالأدوات الأخرى في هذه القائمة المصممة خصيصًا للمعلمين، شعرتُ أن ChatGPT مخيبًا للآمال تمامًا كمولد شامل لخطط الدروس بالذكاء الاصطناعي

أفضل ميزات ChatGPT

معالجة اللغة الطبيعية (NLP) : يولد استجابات شبيهة بالإنسان، مما يساعد المعلمين على إنشاء خطط الدروس والاختبارات والمزيد بسهولة

: يولد استجابات شبيهة بالإنسان، مما يساعد المعلمين على إنشاء خطط الدروس والاختبارات والمزيد بسهولة خطط دروس موفرة للوقت : صمم خطط دروس مفصلة ومخصصة في ثوانٍ. ما عليك سوى أن تطلب من ChatGPT إنشاء خطة لأي مستوى دراسي أو مادة دراسية

: صمم خطط دروس مفصلة ومخصصة في ثوانٍ. ما عليك سوى أن تطلب من ChatGPT إنشاء خطة لأي مستوى دراسي أو مادة دراسية إبداع معزز: سواء كانت أنشطة لامنهجية أو أفكار مشاريع، فإن ChatGPT تحفز الإبداع، وتقدم طرقًا جديدة لإشراك الطلاب

قيود ChatGPT

مشكلات الدقة : على الرغم من أن ChatGPT يمكن أن ينتج ردودًا شبيهة بالإنسان، إلا أنه لا يتحقق من الحقائق، لذا تحقق مرة أخرى من المعلومات قبل استخدامها في الفصل الدراسي

: على الرغم من أن ChatGPT يمكن أن ينتج ردودًا شبيهة بالإنسان، إلا أنه لا يتحقق من الحقائق، لذا تحقق مرة أخرى من المعلومات قبل استخدامها في الفصل الدراسي المحتوى الطويل : قد تواجه ChatGPT صعوبة في تلخيص النصوص الأطول أو تقديم نتائج متماسكة عند التعامل مع محتوى مكثف

: قد تواجه ChatGPT صعوبة في تلخيص النصوص الأطول أو تقديم نتائج متماسكة عند التعامل مع محتوى مكثف مخاوف أخلاقية: هناك احتمال لتوليد محتوى غير مناسب (على سبيل المثال، التحيز والأخطاء المنطقية)، لذا فإن إشراف المعلم ضروري عند استخدام الطلاب لها

تسعير #### ChatGPT

ChatGPT مجاناً : $0

: $0 ChatGPT Plus: 20 دولاراً شهرياً

مراجعات وتقييمات ChatGPT

G2 : 4.7/5 (أكثر من 600 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 600 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 50 تقييم)

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7. زميل الصف التلقائي (الأفضل لخطط الدروس المنسقة والمتوافقة مع الولاية)

via زميل الدراسة التلقائي مدعوم من GPT-4، يتيح لك تطبيق Auto Classmate إنشاء خطط دروس قابلة للتخصيص بالكامل وجاهزة للتنفيذ في فصلك الدراسي بأقل جهد ممكن.

بالإضافة إلى ذلك، إذا احتجت في أي وقت إلى المساعدة في تحسين نهجك، يمكن لروبوت الدردشة الآلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي للمدرب التعليمي أن يرشدك.

ومع ذلك، فإن الأداة لديها تكامل محدود مع أنظمة إدارة التعلُّم الرئيسية، وهو ما قد يكون مقيداً للعديد من المعلمين.

أفضل ميزات #### Auto Classmate

روبوت الدردشة الآلي التعليمي القائم على الذكاء الاصطناعي : هل تحتاج إلى مساعدة في ضبط درسك؟ يعمل روبوت الدردشة الآلي بالذكاء الاصطناعي كمدرب تعليمي افتراضي، حيث يقدم لك النصيحة حول كيفية تحسين خططك التعليمية

: هل تحتاج إلى مساعدة في ضبط درسك؟ يعمل روبوت الدردشة الآلي بالذكاء الاصطناعي كمدرب تعليمي افتراضي، حيث يقدم لك النصيحة حول كيفية تحسين خططك التعليمية خطة الدرس وأداة التنبؤ بالأنشطة : توقع ديناميكيات الفصل الدراسي ونتائجه حتى قبل أن تطأ قدمك الفصل، مما يمنحك ميزة في التحضير

: توقع ديناميكيات الفصل الدراسي ونتائجه حتى قبل أن تطأ قدمك الفصل، مما يمنحك ميزة في التحضير مولدات الأنشطة التفاعلية : أضف أنشطة تفاعلية تتمحور حول الطالب إلى خطط دروسك بكل سهولة. تساعد هذه الأدوات على إبقاء طلابك مشاركين ومتحمسين

: أضف أنشطة تفاعلية تتمحور حول الطالب إلى خطط دروسك بكل سهولة. تساعد هذه الأدوات على إبقاء طلابك مشاركين ومتحمسين مُنشئ الأسئلة: أضف على الفور أسئلة ممتعة خاصة بالصف الدراسي للحفاظ على حيوية المناقشات في الفصل الدراسي وتفاعلها

قيود زملاء الصف التلقائي

نموذج فريميوم : تتطلب أفضل الميزات، مثل حفظ خطط الدروس وتحريرها، اشتراكًا مميزًا

: تتطلب أفضل الميزات، مثل حفظ خطط الدروس وتحريرها، اشتراكًا مميزًا تكامل نظام إدارة التعلم: يفتقر حاليًا إلى التكامل المباشر مع منصات LMS الرئيسية، ولكن قد تكون هناك تحديثات مستقبلية

تسعير #### التسعير التلقائي

علاوة Classmate التلقائي: 10 دولارات شهريًا للوصول إلى جميع أدوات الذكاء الاصطناعي، وتحرير خطة الدرس، والتدريب على الذكاء الاصطناعي التعليمي.

Classmate التلقائي: 10 دولارات شهريًا للوصول إلى جميع أدوات الذكاء الاصطناعي، وتحرير خطة الدرس، والتدريب على الذكاء الاصطناعي التعليمي. أسعار المدرسة أو المنطقة التعليمية: تسعير مخصص

8. Curipod (الأفضل لتخطيط الدروس التفاعلية متعددة الوسائط)

via كوريبود سواء كنت تدرّس الرياضيات أو العلوم أو اللغة الإنجليزية كلغة ثانية، تقدم Curipod كنزًا دفينًا من الأدوات لمساعدتك في إنشاء دروس ديناميكية غنية بالوسائط المتعددة تحفز الطلاب على التعلم. وبفضل التحليلات المدمجة، يمكنك تتبع مشاركة الطلاب لمعرفة ما ينجح - وتعديل ما لا ينجح.

أفضل ميزات Curipod

خطط الدروس الشاملة : أدخل موضوعًا أو هدفًا، وسيقوم Curipod بإنشاء مخطط كامل للدرس مع الأنشطة المقترحة ومحتوى الوسائط المتعددة وأسئلة المناقشة

: أدخل موضوعًا أو هدفًا، وسيقوم Curipod بإنشاء مخطط كامل للدرس مع الأنشطة المقترحة ومحتوى الوسائط المتعددة وأسئلة المناقشة قوالب قابلة للتخصيص : يمكنك بسهولة تكييف المحتوى الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي ليناسب أسلوبك الفريد في التدريس واحتياجات فصلك الدراسي

: يمكنك بسهولة تكييف المحتوى الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي ليناسب أسلوبك الفريد في التدريس واحتياجات فصلك الدراسي وسائط متعددة تفاعلية : تقدم Curipod أنشطة السحب والإفلات ومحتوى الوسائط المتعددة (مقاطع الفيديو والصور وغيرها) لجعل الدروس أكثر جاذبية

: تقدم Curipod أنشطة السحب والإفلات ومحتوى الوسائط المتعددة (مقاطع الفيديو والصور وغيرها) لجعل الدروس أكثر جاذبية تحليلات تفاعل الطلاب : تتبع كيف يتفاعل الطلاب مع الدرس في الوقت الفعلي، مما يساعدك على تعديل أسلوبك لتحقيق تفاعل أفضل

: تتبع كيف يتفاعل الطلاب مع الدرس في الوقت الفعلي، مما يساعدك على تعديل أسلوبك لتحقيق تفاعل أفضل تكامل نظام إدارة التعلم: تكامل Curipod بسلاسة مع منصات مثل Google Classroom وMicrosoft Teams وClever للحصول على تجربة تدريس أكثر سلاسة

قيود Curipod

الميزات المتقدمة وراء نظام حظر الاشتراك غير المدفوع: ميزات مثل رؤى الطلاب وترجمات الدروس غير المحدودة متاحة فقط في خطة المدرسة والمنطقة التعليمية المتميزة

أسعار كوريبود

الخطة الأساسية : $0

: $0 خطة المدرسة والمنطقة: 3,999 دولار/مدرسة

9. لوحة التخطيط (الأفضل لتخطيط الدروس وتصحيحها دون عناء)

via لوحة التخطيط تم إنشاء Planboard من قبل Chalk، وهو الحل الأمثل للمعلمين الذين يرغبون في تبسيط التخطيط والتصحيح والتتبع - كل ذلك من هواتفهم الذكية أو أجهزة الكمبيوتر المحمول.

والجزء الأفضل؟ إنه مجاني.

يوفر Planboard تكامل المعايير، والموضوعات المرمزة بالألوان، والقدرة على تضمين الوسائط الغنية مثل مقاطع الفيديو والمستندات في خطط الدروس الخاصة بك.

بالإضافة إلى أنه يتكامل مع Google Classroom، بحيث يمكنك نشر الدروس مباشرةً وإبقاء طلابك على اطلاع.

بلان بورد أفضل الميزات

تكامل المعايير : ابحث بسهولة عن معايير الولاية أو المقاطعة أو المعايير الدولية وأضفها إلى خطط الدروس الخاصة بك، واطلع عليها في لمحة سريعة للرجوع إليها.

: ابحث بسهولة عن معايير الولاية أو المقاطعة أو المعايير الدولية وأضفها إلى خطط الدروس الخاصة بك، واطلع عليها في لمحة سريعة للرجوع إليها. تضمين الوسائط الغنية : أضف مقاطع فيديو وصورًا ومحرّر مستندات Google والمزيد إلى خطط دروسك لسهولة الوصول إليها أثناء التدريس

: أضف مقاطع فيديو وصورًا ومحرّر مستندات Google والمزيد إلى خطط دروسك لسهولة الوصول إليها أثناء التدريس تقويم مدمج : نظّم سير دروسك على مدار الأيام أو الأسابيع أو الأشهر باستخدام تقويم مرمز بالألوان لجدولة سريعة وسريعة للموضوعات في لمحة سريعة

: نظّم سير دروسك على مدار الأيام أو الأسابيع أو الأشهر باستخدام تقويم مرمز بالألوان لجدولة سريعة وسريعة للموضوعات في لمحة سريعة نظام التقدير : تتبع تقدم الطالب من خلال التقدير المستند إلى المعايير والحافظات القابلة للتخصيص التي يمكن أن تتضمن ملاحظات وصور ومقاطع فيديو

: تتبع تقدم الطالب من خلال التقدير المستند إلى المعايير والحافظات القابلة للتخصيص التي يمكن أن تتضمن ملاحظات وصور ومقاطع فيديو تكامل Google Classroom: دمج خطط الدروس الخاصة بك بسلاسة مع Google Classroom، ونشر الدروس بنقرة واحدة فقط

قيود لوحة التخطيط

جداول زمنية تناوبية محدودة: في حين أنه يدعم دورات A / B، قد تتطلب الجدولة الأكثر تعقيدًا تعديلات يدوية

تسعير لوحة التخطيط

خطة مجانية: $0

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10. Teachology.ai (الأفضل لإنشاء دروس الذكاء الاصطناعي المدركة للتربية)

via Teachology.ai يقدم موقع Teachology.ai مجموعة من الأدوات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي المصممة لتوفير الوقت والجهد على المعلمين.

ولكن التركيز ليس فقط على السرعة بل على الجودة. فمن خلال الذكاء الاصطناعي المدرك لعلم التربية، ستتمكن من إنشاء محتوى سريع يتماشى مع المعايير التعليمية وغني بنتائج التعلم.

من إنشاء الاختبارات إلى تصميم وحدات عمل كاملة، يمنحك Teachology.ai القدرة على التركيز على ما يهم حقًا: التدريس.

أفضل ميزات Teachology.ai #### Teachology.ai

خطط دروس متعددة التنسيقات : صياغة الدروس في دقائق وتصديرها إلى تنسيقاتك المفضلة مثل Word أو PDF أو Markdown

: صياغة الدروس في دقائق وتصديرها إلى تنسيقاتك المفضلة مثل Word أو PDF أو Markdown أدوات تقييم غنية : قم بإنشاء تقييمات كاملة مع معايير تصحيح قوية قائمة على قواعد التقييم لتبسيط عملية التقدير الخاصة بك

: قم بإنشاء تقييمات كاملة مع معايير تصحيح قوية قائمة على قواعد التقييم لتبسيط عملية التقدير الخاصة بك متوافق مع المعايير : سواء كنت تُدرِّس في الولايات المتحدة أو أستراليا أو أي مكان آخر، يساعدك Teachology في مواءمة دروسك مع المعايير ذات الصلة (Common Core، TEKS، إلخ)

: سواء كنت تُدرِّس في الولايات المتحدة أو أستراليا أو أي مكان آخر، يساعدك Teachology في مواءمة دروسك مع المعايير ذات الصلة (Common Core، TEKS، إلخ) وحدات عمل قابلة للتخصيص : صمم دورات ووحدات متعددة التخصصات يمكن تقديمها على مدار أسابيع أو شهور، وكلها مصممة خصيصًا لنتائج التعلم الخاصة بك

: صمم دورات ووحدات متعددة التخصصات يمكن تقديمها على مدار أسابيع أو شهور، وكلها مصممة خصيصًا لنتائج التعلم الخاصة بك ملاحظات مخصصة: استخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء تعليقات تقارير مخصصة لكل متعلم، مما يوفر عليك ساعات من العمل الإداري

قيود Teachology.ai

ميزات مجانية محدودة : يوفر الإصدار المجاني وصولاً مقيدًا إلى أرصدة الذكاء الاصطناعي وأحجام التحميل والموارد. ستحتاج إلى الترقية للحصول على إمكانيات أكثر قوة

: يوفر الإصدار المجاني وصولاً مقيدًا إلى أرصدة الذكاء الاصطناعي وأحجام التحميل والموارد. ستحتاج إلى الترقية للحصول على إمكانيات أكثر قوة وصول أساسي إلى واجهة برمجة التطبيقات: لا يتوفر الوصول الكامل إلى واجهة برمجة التطبيقات والوصول إلى الاستوديو إلا مع خطة Pro، والتي قد تكون ضرورية للمستخدمين الأكثر تقدمًا

تسعير #### Teachology.ai

خطة مجانية : 0 دولار/شهر

: 0 دولار/شهر خطة البدء : 6$/شهر

: 6$/شهر الخطة الاحترافية: 12 دولارًا/شهرًا

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الدرس الأول: أتقن صفك الدراسي باستخدام ClickUp

إذا كنت تعتقد أن الطلاب فقط هم من يستفيدون من الذكاء الاصطناعي في دراستهم، فكر مرة أخرى.

فأكثر من نصف قوة التدريس العالمية تستخدم الآن الذكاء الاصطناعي في روتينها اليومي، مع 32% بالاعتماد على عليها لخطط الدروس.

ولكن دعنا نكون صادقين - يحتاج المعلمون مثلك، الذين لديهم جداول زمنية مزدحمة، إلى أكثر من مجرد محتوى من إنشاء الذكاء الاصطناعي. أنت بحاجة إلى أداة شاملة لتخزين عملك وتنظيمه وإعادة تدويره دون عناء.

وهنا يأتي دور ClickUp. يجمع ClickUp بين قوة الذكاء الاصطناعي وميزات إدارة المشاريع لمساعدة المعلمين مثلك على إنشاء خطط الدروس وإدارتها بسهولة.

إذا كنت تتطلع إلى تبسيط سير عملك وإدارة خطط دروسك دون عناء، فإن اشترك في ClickUp اليوم