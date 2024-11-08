كيفية تبسيط الإنتاج باستخدام التصنيع التعاقدي

لا تدير بعض أكبر شركات التصنيع وأكثرها قوة وشهرة في جميع أنحاء العالم جميع عمليات التصنيع داخل الشركة.

تحتوي السيارة العادية على آلاف الأجزاء. لدى الشركة المصنعة للسيارات في المتوسط حوالي 18,000 مورد عبر سلسلة القيمة الكاملة, ماكينزي . بالنسبة للفضاء، هذا الرقم هو 12,000، وبالنسبة للتكنولوجيا، هو 7000.

لمجموعة متنوعة من الأسباب، يلجأ المصنعون إلى موردين أصغر أو متخصصين لإنتاج الأجزاء التي يحتاجون إليها - وهي عملية تُعرف شعبياً باسم التصنيع التعاقدي الصناعي.

في منشور المدونة هذا، نستكشف ما هي وكيف يمكنك تبسيطها في مؤسستك.

ما هو التصنيع التعاقدي؟

التصنيع التعاقدي هو عملية الاستعانة بمصادر خارجية لإنتاج السلع إلى جهة تصنيع خارجية.

في هذا الترتيب، عادةً ما تركز أنت في هذه الترتيبات على البحث، ورؤية العملاء، والتصميم، والتسويق، بينما يتم الاستعانة بمصادر خارجية للتصنيع الفعلي للمنتج إلى بائع خارجي. إذا رأيت عبارة "صُمم في كاليفورنيا. تم تجميعه في الصين." على أي من منتجاتك التقنية، فهذا هو ما يعنيه ذلك.

دور المصنعين المتعاقدين

الدور الأساسي للمصنع المتعاقد هو إنتاج السلع بما يتماشى مع مواصفات العقد. ويمكن أن يكون هذا المنتج بأكمله أو جزء منه فقط. ومع ذلك، في الممارسة العملية، تشمل خدمات التصنيع التعاقدي أكثر من ذلك.

خدمات متخصصة: يدعم المصنعون التعاقديون عملية التصنيع بأكملها بخدمات متخصصة، مثل توفير المواد الخام، وتدريب موظفي خط التجميع، والتعبئة والتغليف، وما إلى ذلك.

معايير الجودة: يضمنون الامتثال لاتفاقية مستوى الخدمة ومعايير الصناعة والمتطلبات التنظيمية.

قابلية التوسع: غالبًا ما يتوفر لدى المصنعين المتعاقدين سعة إضافية للإنتاج في متناول اليد، مما يوفر القدرة على التوسع دون استثمار كبير في الوقت أو المعدات.

التوزيع: يتولى بعض المصنعين المتعاقدين أيضاً توزيع المنتجات مباشرةً من مستودعاتهم. على سبيل المثال، إذا كنت شركة مقرها الولايات المتحدة تبيع على مستوى العالم، فيمكنك الترتيب لجعل الشركة المصنعة في الخارج تشحن مباشرةً إلى الأسواق الأخرى.

هل هذا يعني أن المصنعين المتعاقدين يقومون دائماً بكل التصنيع؟ لا، لا يفعلون ذلك. هناك أنواع مختلفة من التصنيع التعاقدي، ونستعرضها أدناه.

## أنواع التصنيع التعاقدي

هناك أنواع مختلفة أنواع مختلفة من العقود داخل الصناعة التحويلية، وهي تحدد كيفية عمل العلاقة.

فمن ناحية، قد تحصل الشركة المصنعة لأقلام الرصاص على الأجزاء الخشبية وحدها من قبل مورد خارجي وتتولى تصنيع رصاص الجرافيت والتجميع داخليًا. ومن ناحية أخرى، قد يأتي الكمبيوتر المحمول مُصنَّعًا ومُجمَّعًا بالكامل من قِبل أحد الموردين. وهناك الكثير في المنتصف.

1. التصنيع من النهاية إلى النهاية

كما يوحي الاسم، يتضمن التصنيع من النهاية إلى النهاية قيام الشركة المصنعة المتعاقدة بالتعامل مع عملية الإنتاج بأكملها، بدءًا من الحصول على المواد الخام إلى تسليم المنتجات النهائية.

وعادةً ما تقوم الشركة المتعاقدة بإنشاء تصميم المنتج وإعطاء مواصفات واضحة. وتتولى الشركة المصنعة المتعاقدة إدارة كل شيء آخر، بما في ذلك توريد المواد والإنتاج ومراقبة الجودة والتعبئة والتغليف والخدمات اللوجستية.

وتفضل صناعة الأدوية هذا النموذج بسبب متطلبات الامتثال والجودة.

على سبيل المثال، قد تقوم شركة أدوية بالاستعانة بمصادر خارجية لإنتاج دواء جديد إلى شركة تصنيع متعاقدة تشرف على العملية بأكملها من التوليف إلى التعبئة والتغليف.

2. تصنيع العلامة الخاصة

التسمية الخاصة هي عندما تضع علامة تجارية اسمها على المنتجات التي تنتجها علامة تجارية أخرى. لكن الأمر ليس مشبوهاً كما يبدو. عادةً ما تكون الشركة المصنعة للعلامة التجارية الخاصة شركة صغيرة ذات خبرة متخصصة في صناعة منتجات معينة.

أما الشركة المصنعة الأكبر فتختار من كتالوج المنتجات الموجودة لدى الشركة المصنعة للعلامة التجارية الخاصة وتدفع أموالاً طائلة مقابل رؤية المنتج النهائي تحت اسم علامتها التجارية الخاصة.

هذا النوع من التصنيع التعاقدي شائع في السلع سريعة التداول للعملاء (FMCG) وكذلك المنتجات الغذائية والمشروبات.

على سبيل المثال، تقوم العديد من سلاسل المتاجر الكبرى بوضع علامة تجارية خاصة وبيع منتجات ذات علامة تجارية خاصة مصنعة من قبل بائعين خارجيين تحت اسمهم.

3. تصنيع المكونات

هنا يقوم البائع بتصنيع أجزاء أو مكونات محددة تستخدم في منتج أكبر. وهذا أمر شائع في صناعات الإلكترونيات والسيارات والفضاء، حيث تشتمل المنتجات المعقدة على العديد من المكونات التي يتم الحصول عليها من موردين مختلفين.

في تصنيع المكونات، عادةً ما يكون لدى الشركة المتعاقدة موردين لأجزاء مختلفة، وغالباً ما يكون هناك عدة موردين لكل مكون. وفي بعض الحالات، تقوم الشركة بتنسيق جميع هذه المكونات وتجميعها بنفسها. وفي العديد من الحالات، يتم أيضًا تسليم هذا الجزء من العملية إلى مقاول آخر في عملية تُعرف باسم التجميع بالاستعانة بمصادر خارجية. ..

4. التجميع بالاستعانة بمصادر خارجية

يحدث التجميع بالاستعانة بمصادر خارجية عندما تقوم الشركة المصنعة المتعاقدة بتجميع المكونات في منتج نهائي نيابة عنك. يمكنك توريد الأجزاء أو الاعتماد على الشركة المصنعة في الحصول عليها.

وهذا أمر شائع في صناعات مثل الإلكترونيات والسلع الاستهلاكية.

على سبيل المثال، غالبًا ما تقوم شركات التكنولوجيا بالاستعانة بمصادر خارجية لتجميع الهواتف الذكية أو غيرها من الأدوات إلى الشركات المصنعة المتعاقدة التي تمتلك المعدات والخبرات اللازمة.

5. التعاقد من الباطن

التعاقد من الباطن هو عندما تقوم الشركة المصنعة بالاستعانة بمصادر خارجية لجزء من عملية الإنتاج لمصنع آخر. وغالبًا ما يظهر ذلك في الصناعات واسعة النطاق مثل الإنشاءات والفضاء، حيث يكون العديد من المقاولين من الباطن مسؤولين عن مكونات مختلفة من مشروع أكبر.

على سبيل المثال، قد تقوم شركة طيران بالتعاقد من الباطن على إنتاج مكونات المحرك مع شركة تصنيع متخصصة مع التركيز على التجميع الكلي للطائرة.

أمثلة على التصنيع التعاقدي

توظف كل صناعة مقاولين خارجيين لأجزاء مختلفة من عملياتها. وينطبق ذلك بشكل خاص على التصنيع بسبب الأجزاء التي لا حصر لها، حتى في أبسط المنتجات.

خذ على سبيل المثال الكب كيك. لصنع الكب كيك وبيعه في السوبر ماركت، تحتاج إلى:

شراء الدقيق، والسكر، ومسحوق الخبز، والزبدة، والحليب، إلخ.

امتلاك/استئجار مطبخ مع فرن كبير بما فيه الكفاية

استئجار أشخاص لتحضير العجين وخبزه

التعامل مع التجميع بالكريمة ورقائق الشوكولاتة وما إلى ذلك.

تعبئة الكب كيك في عبوات فردية أو نصف دزينة أو عشرات - مناسبة للبيع في السوبر ماركت

إدارة الخدمات اللوجستية والنقل مع توفير التبريد اللازم

لنتراجع خطوة واحدة فقط عن هذا الأمر. نفترض هنا أنه سيتم شراء الزبدة والحليب من على الرفوف. إذا كانت عمليتك كبيرة بما فيه الكفاية، فقد يكون لديك دقيق أو سكر أو زبدة مخصصة تنتجها شركة تصنيع متعاقدة حسب المواصفات.

وبهذه الطريقة، مع التصنيع التعاقدي، يمكنك الاستعانة بمصادر خارجية للمشتريات أو المعالجة أو جزء من الإنتاج نفسه. وإليك كيفية قيام بعض أكبر الشركات في العالم بذلك.

حبوب قهوة ستاربكس: تشتري ستاربكس 3% من إمدادات القهوة في العالم من الشركات المصنعة المتعاقدة في أكثر من 30 دولة في أمريكا اللاتينية وأفريقيا ومنطقة آسيا/المحيط الهادئ، والعديد منهم يزرعونها حسب مواصفاتهم. ثم يقومون بعد ذلك بوضع حبوب القهوة هذه من خلال مجموعة من عمليات التحميص والتعبئة والتغليف والتخزين والنقل - كل ذلك من خلال الموردين - قبل أن تصل إلى متجر قريب منك.

مغنا شتاير وتصنيع السيارات: شركة ماجنا شتاير النمساوية هي أكبر شركة تصنيع تعاقدية في العالم في مجال صناعة السيارات. وبالإضافة إلى تصنيع الطرازات الناجحة لسيارات بي إم دبليو وتويوتا وجاكوار وفولكس فاجن وغيرها، تساعد ماجنا أيضًا العلامات التجارية في تطوير/هندسة السيارات الجديدة.

Seed Beauty وKylie Cosmetics: تقارير فوربس أن كايلي تستعين بمصادر خارجية لتصنيع مستحضرات التجميل وتعبئتها "لشركة سيد بيوتي، وهي شركة منتجة ذات علامة تجارية خاصة في أوكسنارد، كاليفورنيا القريبة." في هذه الصناعة، هذا أمر شائع إلى حد ما. كما تستعين إستي لودر، الشركة التي تمتلك علامات تجارية لمستحضرات التجميل مثل كلينيك وماك وبوبي براون وتوم فورد بيوتي وغيرها من العلامات التجارية بمصادر خارجية بانتظام.

الشركة المصنعة للمعدات الأصلية (OEMs): عندما يستخدم أحد المنتجات منتجًا لشركة أخرى (ليس مجرد مكون، بل تجميع في حد ذاته)، يُطلق عليه اسم مُصنِّع المعدات الأصلية. على سبيل المثال، قد يكون مكبر الصوت في جهاز كمبيوتر محمول من صنع شركة مصنعة للمعدات الأصلية.

هرم سلسلة التوريد (المصدر:٪) ويكيميديا كومنز )

الأمثلة المذكورة أعلاه هي مجرد مقطع عرضي لأكثر أمثلة التصنيع التعاقدي شيوعًا في العالم. تستخدم كل الشركات المصنعة تقريبًا، عبر الصناعات وأحجام الأعمال وعمليات الإنتاج وما إلى ذلك، المتعاقدين. لماذا؟ لأن الفوائد تفوق بكثير المخاطر.

## فوائد التصنيع التعاقدي

كشركة مصنعة لمنتج ما، فأنت تريد رؤية وتحكم كاملين. وبدون ذلك، قد تواجه مخاطر التكلفة والجودة والاستدامة. ومع ذلك، حتى أكثر الشركات قيمة في العالم تستخدم التصنيع التعاقدي، وغالبًا ما يكون في الخارج. إليك السبب.

توفير التكاليف

إن التصنيع التعاقدي أرخص لأنك لا تحتاج إلى بناء وصيانة مرافق الإنتاج، وشراء المعدات، وتكبد تكاليف العمالة. يمتلك المصنعون المتعاقدون هذه الموارد بالفعل، مما يسمح لك بإنتاج السلع بتكلفة أقل.

الوصول إلى الخبرة والتكنولوجيا

يتخصص المصنعون المتعاقدون في نطاق ضيق. فالكثير منهم يتخصصون في مجالات محدودة مثل كعكة اللوز أو شاشات الآيفون. حتى أولئك الذين يصنعون أكثر من منتج واحد يحتفظون به ضمن مجال خبرتهم.

وهذا يعني أن لديهم إمكانية الوصول إلى أحدث التقنيات وتقنيات الإنتاج، والتي قد يكون من الصعب عليك التكيف معها.

قابلية التوسع

يوفر لك التصنيع التعاقدي المرونة في توسيع نطاق الإنتاج بناءً على الطلب. يمكنك زيادة أو تقليل أحجام الإنتاج دون الاستثمار في بنية تحتية إضافية.

وهذا مفيد بشكل خاص للصناعات ذات الطلب المتقلب، مثل أشجار الكريسماس أو المفرقعات النارية. ستتمكن الشركة المصنعة المتعاقدة من إعادة تنظيم خط التجميع الخاص بها لتوسيع نطاق الإنتاج وتخفيضه على مدار العام.

تخفيف المخاطر

على الرغم من أن المخاطر المذكورة أعلاه لا تزال موجودة على مستوى معين، إلا أن التصنيع التعاقدي قد نضج بما يكفي للتخفيف من حدتها بشكل فعال. من خلال تحديد المواصفات بوضوح وتوقيع عقود محكمة الإغلاق، يمكنك التخفيف من المخاطر المرتبطة بالإنتاج، ومراقبة الجودة، وفشل المعدات، والامتثال التنظيمي، وما إلى ذلك.

وبهذه الطريقة، تتحمل الشركة المصنعة المتعاقدة مسؤولية ضمان استيفاء المنتجات للمعايير واللوائح المطلوبة. بالإضافة إلى ذلك، تكون أقل تعرضًا للاضطرابات المحتملة في الإنتاج، حيث إن الشركة المصنعة المتعاقدة مجهزة لإدارة هذه المخاطر من خلال خبرتها وبنيتها التحتية.

حرية التركيز

تتيح لك الاستعانة بمصادر خارجية للإنتاج التركيز على الكفاءات الأساسية مثل البحث والتصميم وتطوير المنتجات والتسويق، إلخ. يحرر التصنيع التعاقدي موارد قيمة ويمكّنك من العمل بشكل أكثر استراتيجية في الأسواق التنافسية.

إذا كان هذا يبدو لك اقتراحًا تجاريًا جيدًا، فإليك كيفية تنفيذ التصنيع التعاقدي بفعالية.

## استراتيجيات لتبسيط الإنتاج باستخدام التصنيع التعاقدي

سواء كنت تقوم بتصنيع الكعك أو السيارات الرياضية، فإن التصنيع عبارة عن مجموعة من الأجزاء المتحركة المتعددة.

وهذا يعني أنك بحاجة إلى أن تكون هذه الأجزاء ذات جودة عالية وتعمل بشكل جيد مع الأجزاء الأخرى من النظام.

على سبيل المثال، لا يكفي أن يكون لديك أفضل دواسة فرامل في العالم. فهي تحتاج أيضاً إلى أن تتناسب مع سيارتك وأن تعمل مع الأجزاء الكهربائية في سيارتك.

ولضمان ذلك وتبسيط إنتاجك باستخدام التصنيع التعاقدي، تحتاج إلى العمليات والأدوات المناسبة. دعنا نلقي نظرة على كيفية إنشاء ذلك بمساعدة أداة شاملة لإدارة المشاريع مثل ClickUp .

1. اختيار الشريك المناسب

التصنيع الحديث يتطلب الكثير من المتطلبات. للقيام بذلك بشكل فعال، تحتاج إلى المورد المناسب. لذا، ضع قائمة مختصرة للموردين حسب الأولوية. استخدم برنامج إدارة العقود إذا كنت تعالج الكثير من المتطلبات في وقت واحد.

طلب تقديم العروض (RFP): عندما تقرر ما تحتاج إلى تصنيعه، قم بإنشاء طلب عرض مفصل. حدد توقعاتك من المورد بوضوح. مستندات ClickUp طريقة رائعة للقيام بذلك. استخدم مستندات ClickUp Docs لكتابة متطلباتك وتمييز العناصر وإضافة الصور/العمليات ومشاركة طلب تقديم العروض بأمان مع أي شخص.

_مستندات ClickUp Docs، واتفاقيات مستوى الخدمة والمزيد على مستندات ClickUp

التقييم: بمجرد حصولك على عروض من بائعين مختلفين، قم بتقييمهم بناءً على خبرتهم وتجربتهم في المجال وقدرتهم على تلبية متطلبات الإنتاج. في هذه المرحلة، ضع قائمة مختصرة من 3 إلى 5 بائعين للنظر فيها.

التقييم: اجمع عروض الأسعار التي تلقيتها من مختلف البائعين للمقارنة. لتبسيط ذلك، يمكنك استخدام نماذج تقديرات المقاول بحيث يكون كل عرض على نفس المقياس.

التفاوض: أحضر المورد المفضل لديك إلى طاولة المفاوضات وناقش قدرته على التسليم، وسجله الحافل، ومراجعه، والتزاماته، وأسعاره، وما إلى ذلك.

2. تحسين التواصل

عند العمل مع الشركات المصنعة المتعاقدة، يتم تحديد نجاحك من خلال التواصل الواضح والمفتوح والفعال. قد يكون هذا

تأسيسية : العقود واتفاقيات مستوى الخدمة والمتطلبات والمواصفات

: العقود واتفاقيات مستوى الخدمة والمتطلبات والمواصفات التحديثات : اجتماعات منتظمة بشأن حالة عملية الإنتاج والتأخيرات/المشاكل، إن وجدت

: اجتماعات منتظمة بشأن حالة عملية الإنتاج والتأخيرات/المشاكل، إن وجدت الأزمات : الأحداث غير المتوقعة، مثل الحرائق/الفيضانات، أو التأخيرات البسيطة ومشاكل الجودة

: الأحداث غير المتوقعة، مثل الحرائق/الفيضانات، أو التأخيرات البسيطة ومشاكل الجودة المراجعات: مراجعات دورية حول الأداء والخطط المستقبلية وما إلى ذلك.

في حين أن بعض هذه الأمور قد تحتاج إلى اجتماعات شخصية أو عبر الإنترنت، إلا أنه يمكن إدارة معظم الأمور الأخرى باستخدام أداة تعاون قوية. أحدث إطلاق لميزة ClickUp, دردشة ClickUp مصمم ليكون كذلك بالضبط.

للتواصل دون عناء، مدعوم بالذكاء الاصطناعي المفيد

من خلال دمج إدارة المشاريع مع التواصل، تتيح لك ClickUp Chat مشاركة الرسائل، وربط المهام/المستندات، ونشر منشورات أطول، وتنظيم مجلدات معلومات الدردشات، وما إلى ذلك.

هذا ليس كل شيء. يمكنك تحويل أي رسالة دردشة إلى مهمة والبدء في العمل في لمح البصر! يمكنك أن تطلب من ClickUp Brain تلخيص الرسائل وإعطائك تقريرًا. وإجراء مكالمات بنقرة واحدة مع عمليات التكامل مباشرةً داخل ClickUp!

3. تعزيز مراقبة الجودة

لتبسيط ترتيبات التصنيع التعاقدي لديك، تحتاج إلى تدابير صارمة لمراقبة الجودة. إليك بعض الطرق التي يمكنك القيام بذلك.

ضع التوقعات: حدد بوضوح ما تعنيه بالجودة في العقد نفسه. اجعلها دقيقة وشاملة. حيثما أمكن، قم بإنشاء نموذج أولي للمنتج وعرضه على المقاول.

إذا كنت غير متأكد، تحقق من بعض قوالب العقود للإلهام حول كيفية تحديد التوقعات.

تعاون: لا توقع وتنسى. اعمل مع الشركة المصنعة للعقد في كل خطوة من خطواته لضمان إعداده للنجاح.

راقب وتتبع: حتى عندما تشعر أن كل شيء يسير كما هو مخطط له، راقب عن كثب عمليات التصنيع التعاقدي الخاصة بك. تتبع المرحلة التي تمر بها كل عملية، ومتى يتوقع التسليم، وما هي الفحوصات التي يجب إجراؤها، ومن المسؤول عن الإنتاج، وما إلى ذلك.

قالب تتبُّع الإنتاج الخاص بـ ClickUp

لجعل هذا فعالاً وقابلاً للتكرار، استخدم إطار عمل. إن قالب تتبع الإنتاج ClickUp نقطة بداية جيدة. يساعدك هذا القالب ذو المستوى المتوسط على الانتقال من مرحلة ما قبل الإنتاج إلى التسليم بشكل منتج.

إذا كنت تدفع للمقاول على أساس الوقت والمواد (T&M)، كما هو الحال في صناعة البناء، قم بإعداد برنامج تتبع وقت البناء لتبسيط عملية إعداد التقارير.

تفقد: قم بالمرور بين الحين والآخر لتفقد كيفية سير كل شيء. ليس فقط المخرجات النهائية، بل انظر أيضًا إلى المواد الخام وراقب عمليات العمل. احمل شيئًا مثل قالب قائمة مراجعة مراقبة الجودة في ClickUp لتوجيه الفحص الخاص بك.

التدقيق: قم بإجراء عمليات تدقيق منتظمة. راجع كل خطوة من خطوات العملية بتفصيل كبير. اطلب السجلات المالية واطلع عليها أيضًا.

4. الاستفادة من التكنولوجيا

لا تشعر بالضغط للقيام بكل شيء بنفسك يدويًا. قم بدمج وأتمتة ما تستطيع.

دمج: هل تستخدم الشركة المصنعة المتعاقدة معك نظاماً مختلفاً لتخطيط موارد المؤسسات؟ قم بدمجه مع ClickUp. يمكنك أيضًا إنشاء عمليات التكامل المخصصة الخاصة بك لسير عملك أو أدواتك الفريدة من خلال واجهة برمجة التطبيقات العامة ل ClickUp .

إدارة: ادمج عقودك وقم بإعداد تنبيهات/إشعارات للعقود التي تحتاج إلى اهتمامك. جرب نموذج إدارة العقود الخاص ب ClickUp لإنشاء مستودع قوي لجميع عقودك - يتم تخزينها وإدارتها وتتبعها من مكان واحد.

إعداد التقارير: أنشئ تقارير في الوقت الحقيقي تعتمد على مؤشرات الأداء الرئيسية باستخدام لوحات معلومات ClickUp . قم بتخصيص الأدوات لتعكس ما تحتاج إليه. بعد ذلك، أرسل إشعارات تلقائيًا إلى جميع أصحاب المصلحة المعنيين مع رابط إلى لوحة المعلومات التي يحتاجون إليها.

بوابات العميل على لوحات معلومات ClickUp Dashboards لسهولة تتبع المشروع

أتمتة: للمهام المتكررة والأنشطة المستندة إلى المشغل، جرّب أتمتة النقرات . على سبيل المثال، إذا كنت بحاجة إلى إبلاغ مفتش الجودة عند اكتمال مرحلة من مراحل الإنتاج، فقم بإعداد أتمتة تقوم بتعيين المهمة إلى المستخدم المناسب عندما تتغير الحالة. اختر من بين أكثر من 100 عملية سير عمل أتمتة مصممة مسبقًا للتخلص من الأعمال المزدحمة.

_القضاء على المهام اليدوية باستخدام أتمتة ClickUp

مع أساس هذه الاستراتيجيات، تكون جاهزًا تمامًا لبدء تصنيع العقود الخاصة بك. أما زلت غير واثق؟ نحن ندعمك.

## أفضل الممارسات للتصنيع التعاقدي الناجح

توفر الاستراتيجيات المذكورة أعلاه أساساً قوياً. وعلى الرغم من قوتها، إلا أنها مجرد بداية. في كل مرحلة من مراحل التصنيع التعاقدي، يمكن أن تحدث عدة أمور خاطئة. فيما يلي بعض من أفضل الممارسات التي تتبعها المؤسسات لتجنب المزالق لاحقًا.

🎯 تحديد الاختناقات

معظم شركات التصنيع التعاقدي لديها اختناقات في عملياتها. على سبيل المثال، قد يكون لدى أحدهم القدرة على خبز 100 كب كيك في الدقيقة، ولكن إذا كان بإمكانهم تعبئة 3 فقط في الدقيقة، فإن إجمالي الإنتاج هو ثلاثة فقط - أي عنق الزجاجة.

أثناء تقييم الموردين، افحص العملية بأكملها وافهم الاختناقات المحتملة. ناقش خططهم للقضاء عليها.

🎯 حماية الملكية الفكرية الخاصة بك

في التصنيع التعاقدي، ستقوم بمشاركة معرفتك الخاصة في شكل متطلبات ومواصفات. في البداية، شارك فقط ما تحتاجه الشركة المصنعة المتعاقدة.

ومع ذلك، إذا كنت تختار موردًا واحدًا للإنتاج من البداية إلى النهاية، فإن الشركة المصنعة ستعرف مكوناتك ووصفتك واستراتيجية التوزيع. لتجنب إساءة استخدام هذه المعرفة، قم بصياغة مسودة محكمة عقود المشتريات مع فرض عقوبات صارمة على عدم الامتثال.

🎯 إنشاء نسخة احتياطية

هل تتذكر كيف أُجبرت مراكز التصنيع في جميع أنحاء العالم على إغلاق عملياتها بين عشية وضحاها تقريباً؟ لقد دُمرت سلاسل التوريد العالمية نتيجة لذلك. أحد الأسباب الرئيسية لذلك هو أن المؤسسات لم يكن لديها شركات تصنيع احتياطية في أي مكان آخر.

لتجنب مخاطر التعطل على نطاق واسع في إدارة سلسلة التوريد الخاصة بك، من الحكمة أن يكون لديك مجموعة متنوعة من المصنعين المتعاقدين، حتى لو كان ذلك يمثل عبئاً لوجستياً إضافياً.

🎯 فكر في المستقبل

كل عقد يأتي مع تاريخ انتهاء الصلاحية، وعندها ستحتاج إلى تجديد العقد. هذه فرصة رائعة لك لمراجعة الأداء، وإعادة التفاوض على الشروط، وحل النزاعات وما إلى ذلك. لذا، فكر مسبقاً في تجديد العقد.

قم بإعداد برنامج إدارة المقاولين لإعلامك عندما يحين وقت التجديد. إذا كنت تستخدم ClickUp لإدارة المتعاقدين، يمكنك ضبط الأتمتة لتنبيهك قبل 30/60/90 يوماً من انتهاء العقد. عندما يحين الوقت، استخدم قوالب تجديد العقود لتتبع العقد المنتهية صلاحيته. خذ الوقت الكافي لتقييم العلاقة وتجديدها بشكل استباقي.

🎯 تحسين العملية بشكل متكرر

يبلغ متوسط العمر الافتراضي للأداة التقنية بالكاد ثلاث سنوات. التحسينات التكنولوجية سريعة وأسية اليوم. لتلبية احتياجات مثل هذه السوق، تحتاج إلى تحسين عمليات الإنتاج أيضًا.

تعاون مع المورد لتشجيع التحسين المستمر

الاستثمار في التعلم والتطوير لجميع العمال في منشأة الشركة المصنعة المتعاقدة

تخصيص وقت وميزانية للتجريب

التعلم من خبراء الصناعة أو حتى الاستلهام من القطاعات الأخرى

قم بتبسيط التصنيع التعاقدي الخاص بك مع ClickUp

سواء كنت تقوم ببناء طائرة ورقية بمادة خام واحدة أو طائرة فعلية بمليون جزء، يمكن للمصنعين التعاقديين الصناعيين أن يجعلوا عمليتك فعالة وفعالة من حيث التكلفة ومستدامة.

على الرغم من مزاياها، يمكن أن يكون التصنيع التعاقدي محفوفاً بالمخاطر أيضاً. ماذا لو لم يفهم المقاول متطلباتك؟ ماذا لو لم يلتزموا بالموعد النهائي؟ ماذا لو لم تتكامل مخرجاتهم مع بقية المنتج؟

يتطلب منع مثل هذه المخاطر أداة قوية لإدارة المشروع والأتمتة. وهنا يأتي دور ClickUp.

ClickUp هو حل شامل لتبسيط التصنيع التعاقدي مع ميزات لتخطيط الإنتاج والمراقبة وإدارة الموردين وغير ذلك. قم بتجربة ClickUp. جرِّب ClickUp اليوم مجانًا!