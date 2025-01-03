50 نكتة مضحكة عن الموارد البشرية لتلطيف الأجواء في العمل

يمكن أن تكون أماكن العمل مرهقة.

فالأهداف الطموحة، والمواعيد النهائية التي تلوح في الأفق، وديناميكيات الفريق المعقدة في العمل يمكن أن تبدأ في الشعور بالإرهاق مع مرور الوقت. لكن الفكاهة يمكن أن تكون الترياق المثالي!

سواء كنت متخصصاً في الموارد البشرية أو مجرد موظف يبحث عن الضحك، يمكن أن تساعد هذه النكات الخاصة بالموارد البشرية (انتبه إلى التلاعب اللفظي في الموارد البشرية أيضاً!) على تحسين المزاج، ورفع الروح المعنوية، وبناء العلاقات، وحتى تحسين الإنتاجية.

اطلع على هذه النكات المضحكة عن الموارد البشرية وشاركها مع زملائك في العمل. 📢

هل أنت مستعد للضحك؟

50 نكتة عن الموارد البشرية لإضافة الفكاهة إلى مكان عملك

A بيئة عمل إيجابية ضرورية لرضا الموظفين وإنتاجيتهم.

سواء أكنت تضيف نكاتاً لكسر الجليد إلى أنشطة بناء الفريق الافتراضية أو تتطلع ببساطة إلى إضفاء البهجة على اجتماعاتك اليومية، فإن هذه النكات الخمسين الخاصة بالموارد البشرية ستنجز المهمة.

نكات كاسحة الجليد

_## لماذا أحضر فريق الموارد البشرية سلمًا للعمل؟ أرادوا أن يصلوا إلى آفاق جديدة في مشاركة الموظفين _ لقد أصبح صندوق بريدي الوارد ممتلئًا جدًا، لست متأكدًا مما إذا كنت أعمل هنا أم أنني أقوم بفرز الرسائل غير المرغوب فيها فقط الموارد البشرية: "نحن بحاجة إلى شخص مسؤول للقيام بهذه الوظيفة." متقدم بطلب التوظيف: "ينتهي بحثك هنا! في وظيفتي السابقة، عندما كان يحدث أي خطأ، كان الجميع يقول أنني المسؤول!"_ لماذا أحضر الموظف الجديد خريطة إلى عملية مقابلة الموارد البشرية؟ لأنهم أرادوا التنقل بين جميع أسئلة قسم الموارد البشرية الصعبة لماذا يذهب أخصائيو الموارد البشرية إلى كلية الفنون؟ لأنهم بارعون في رسم الحدود _طلب مني قسم الموارد البشرية ثلاث توصيات. فأخبرتهم أنني سأحيلهم إلى طبيبي النفسي وقطتي وحسابي على نتفليكس ماذا قال مدير الموارد البشرية للتقويم؟ "أيامك معدودة!" _ سألت مدير الموارد البشرية إذا كان بإمكاني الحصول على ترقية. فقال: "بالتأكيد! إلى عميل." سألني الموظف الجديد في وظيفتي الأخيرة: هل يوجد هنا ما يسمى بحل المشكلات؟ فقمنا بطبيعة الحال بتسليمه عدسة مكبرة وتمنينا له التوفيق!

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نكات صديقة للرؤساء

ما الفرق بين الرئيس والقائد؟ الرئيس يقول: "انطلق!" بينما القائد يقول: "هيا بنا!" يقولون ارتدِ الملابس المناسبة للوظيفة التي تريدها وليس للوظيفة التي لديك. لسوء الحظ، لم يعتقد رئيسي في العمل أن بدلة الفضاء هي "ملابس العمل المناسبة." الرئيس: "هذه ثالث مرة تتأخر فيها عن العمل هذا الأسبوع. هل تعرف ماذا يعني ذلك؟" الموظف: "إنه يوم الأربعاء؟ رئيسي أرسل لي رسالة نصية للتو: "أرسل لي واحدة من نكاتك المضحكة!" فأرسلت له رسالة نصية "أنا مشغول في العمل. سأرسل واحدة في وقت لاحق." _ قال لي: "هذا مضحك للغاية". "أرسل واحدة أخرى!" _أخبرني مديري أن زملائي في العمل كانوا يشعرون بالرهبة مني، فحدقت في وجهه حتى اعتذر "وتذكر"، أرعد المدير. لا يوجد""نعم"، تمتم أحد الموظفين قائلاً: "نعم"، ولا توجد علامة "يو" فيه أيضاً _سألت مديري إذا كان بإمكاني القدوم إلى العمل متأخرًا اليوم، فقال لي: "احلم" أليس هو الأفضل؟ أثناء مراجعة أدائي الشخصي، قال مديري: بصفتي طبيبًا بارعًا جدًا، سأصف لك إجازة أقل بعد ظهر يوم الجمعة، فقلت له: أنا بحاجة إلى رأي آخر

نكات الزملاء

_لماذا أحضر زميلي مغناطيساً إلى المكتب؟ لجذب بعض الانتباه! لماذا أحضر زميلي قلم رصاص إلى الاجتماع؟ لأنه أراد استخلاص بعض الاستنتاجات الجدية! العمل الجماعي مهم، فهو يساعد على إلقاء اللوم على شخص آخر زميلنا أرني سيغادر. سنفتقد جميعنا حقًا القيام بعمله من أجله. _في أي مكتب، يمكنك دائمًا أن تجد في أي مكتب، فارس المكتب المهيب الذي يشعر بالنعاس ولكنه فعال، يتغذى على القهوة ويبقى على قيد الحياة في موطن الأعمال الورقية

فكاهة خفية

لماذا كان الموظف يحتفظ بساعة تحت مكتبه؟ _ كان يريد أن يعمل وقتًا إضافيًا _نبتة مكتبنا هي الشيء الوحيد الذي ينمو هنا. وهو مصنوع من البلاستيك لماذا عبر العرض التقديمي للباوربوينت الطريق؟ للوصول إلى الشريحة الأخرى؟ لماذا انفصل الحاسوب عن الطابعة؟ لماذا انفصل الحاسوب عن الطابعة؟ _لأنها وجدت شخصًا أكثر توافقًا _لماذا اختفت الموارد البشرية؟ اتضح أنهم يتدربون فقط من أجل الهالوين!

ضحكات سريعة

_ تعطلت أجهزة الكمبيوتر لدينا في العمل اليوم، لذا اضطررنا إلى القيام بكل شيء يدويًا. استغرقني الأمر 20 دقيقة لخلط أوراق لعبة سوليتير ماذا حدث عندما دخل الماضي والحاضر والمستقبل إلى الحانة؟ توترت الأمور قليلاً لماذا ذهب قسم الموارد البشرية إلى الطبيب؟ كانوا يشعرون بنقص في عدد الموظفين_ كم عدد موظفي التوظيف الذين يحتاجون لتغيير مصباح كهربائي؟ لا أحد؛ سيجدون موظفًا جديدًا للقيام بذلك لماذا اصطحب مدير الموارد البشرية حامل دراجة إلى المكتب؟ لمساعدة الموظفين على "الاستعداد" لهذا اليوم! مدير الموارد البشرية يقول إن عليَّ أن أعمل على تحسين مهاراتي في التواصل، فأرسلت لهم ميم عن ذلك _قال لي مديري أن أحظى بيوم جيد. لذا عدت إلى المنزل لماذا لا يلعب الموظفون لعبة الغميضة؟ لأنه حظاً موفقاً في الاختباء من رسائل البريد الإلكتروني _يوم عملي يبدأ بالقهوة وينتهي بتجنب رسائل البريد الإلكتروني _لا أعمل جيدًا تحت الضغط... أو بدونه لماذا لا نبوح بالأسرار في المكتب؟ الكثير من جداول البيانات

نكات الاجتماعات

لماذا ذهب الاجتماع إلى صالة الألعاب الرياضية؟ للعمل على التفاصيل! ماذا تسمي اجتماعًا كان من الممكن أن يكون بريدًا إلكترونيًا؟ مضيعة للوقت! _في اجتماع اليوم، دعونا نتظاهر جميعًا بأننا نعرف ما يحدث. جاهزون، انطلقوا! ما الفرق بين الاجتماع وحالة احتجاز الرهائن؟ يمكنك التفاوض في حالة احتجاز الرهائن _مناقشة التوازن بين العمل والحياة الشخصية في اجتماع الساعة الخامسة مساءً. يا للسخرية! _عقلي أثناء الاجتماع: 10٪ أفكر في جدول الأعمال، و90٪ أحاول أن أبدو وكأنني منتبه في أحد الاجتماعات الاستراتيجية، سألني أحدهم: "ما رأيك في سوق العمل الحالي؟" فأجبته: "إنه مثل كل اجتماع آخر - الكثير من الكلام، لكنني ما زلت أنتظر العمل!" _ _ عادة ما يكون الجزء الأكثر إنتاجية في الاجتماع هو عندما ينتهي! الاجتماعات: حيث تُحفظ الدقائق وتضيع الساعات _

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نكات ميمي الفيروسية

عندما يريد أرباب العمل أن يكون لديك عشر سنوات من الخبرة قبل سن 22 عامًا...

عبر PeopleMatters

_ لماذا أخذ مدير الموارد البشرية إجازة؟

عبر المتسللون

يجب إسكات هذه الأفكار المتطفلة...😬

عبر بروسيكس

عندما تحتاج إلى إجازة من إجازتك!

عبر بروسيكس

_في المرض والصحة!

عبر بالملل باندا

_تخصصت في التصميم الجرافيكي. أفضل قرار على الإطلاق!

عبر بالملل باندا

نكات صناعة التكنولوجيا

لماذا تركت المبرمجة وظيفتها؟ لم تحصل على مصفوفات (علاوة)! كم عدد المبرمجين الذين يحتاجون لتغيير مصباح كهربائي؟ لا أحد، إنها مشكلة في الأجهزة! لماذا لم يستمتع المبرمج برحلة التخييم؟ كانت هناك الكثير من الأخطاء! هل رأى أحدكم فريق الأمن السيبراني؟ كل ما أعرفه هو أنهم قاموا بتشغيل برنامج ما _خبير إكسل يدخل إلى حانة... ويجمع بين جدولين

نكات خاصة بالأدوار

موظفو كشوف المرتبات مثل السحرة - في لحظة يكون راتبك موجودًا، وفي اللحظة التالية يكون قد تم صرفه! _## يحب شركاء العمل في الموارد البشرية أن يقولوا: "نحن في هذا الأمر معًا"، ولكنك لا تزال عالقًا في الاجتماع! ما هي الرياضة المفضلة لموظفي الموارد البشرية؟ كرة المراوغة. لأنهم دائماً ما يتهربون من الأسئلة الصعبة! أرسل مدير الموارد البشرية بريداً إلكترونياً عن إدارة الضغط النفسي، ولكنني الآن متوترة بشأن قراءته قبل الموعد النهائي _كيف حصل المسوّق على عمل جانبي كصياد سمك ؟ كان لديه خطاطيف رائعة ماذا تسمي الموظف الذي يعمل في تنسيق الحدائق؟ مدير فرع! مدير فرع! مدير شركة يطير عبر الصحراء في منطاد الهواء الساخن عندما يدرك أنه تائه. ينادي على رجل يركب جملاً تحته ويسأله أين هو؟ فيرد الرجل: "أنت على بعد 42 درجة و12 دقيقة و21.2 ثانية شمالاً، و122 درجة و10 دقائق غرباً، و212 متراً فوق مستوى سطح البحر، متجهاً إلى الشرق من الشمال الشرقي" "شكراً"، يردّ قائد المنطاد. بالمناسبة، هل أنت محلل بيانات؟ " "نعم"، يرد الرجل، "كيف عرفت؟" يقول صاحب المنطاد: "كل ما أخبرتني به كان دقيقًا تمامًا، لقد أعطيتني معلومات أكثر مما أحتاج، وما زلت لا أعرف ما الذي أحتاج إلى القيام به." "أنا آسف"، يقول المحلل الذي يركب الجمل. "بالمناسبة، هل أنت مدير شركة؟" " "نعم"، "يقول صاحب المنطاد، "كيف عرفت؟" " " "حسناً"، "يجيب المحلل" "ليس لديك أي فكرة عن مكانك ولا عن الاتجاه الذي تسير فيه. لقد أقحمت نفسك في هذه الورطة بنفخك في الهواء الساخن، والآن تتوقع مني أن أخرجك منها"

لحظات الموارد البشرية المضحكة مع فيديوهات تيك توك من كليك أب

1. معضلة الاجتماعات التي لا تنتهي @clickup موظفو الموارد البشرية في @ClickUp انتشر على نطاق واسع ولم تعد حياتهم كما كانت... ccorporatehumorhumorworkhumor ♬ الصوت الأصلي - ClickUp - ClickUp

هل سئمت من الاجتماعات المتتالية التي يبدو أنها لا تنتهي أبدًا؟ هذا الفيديو مثالي لأي شخص شعر يومًا أن تقويمه يدير (يدمر؟) حياته!

2. تحميل مصطلحات الشركات الزائد @clickup

سواء كنت تعمل في الموارد البشرية أو مجرد عضو في فريق العمل وتحتاج إلى الضحك والمرح، فإن مقاطع فيديو تيك توك الملائمة للموارد البشرية هذه هي الطريقة المثلى لتلطيف المزاج وإضفاء البسمة على يومك!

كيفية مشاركة النكات في مكان العمل

يمكن لمشاركة النكات في المكتب أن تكسر الجليد وتحافظ على الأجواء الودية والدافئة. إن أسهل طريقة لمشاركة النكات في مكان العمل هي عبر الدردشة أو الرسائل الفورية للفريق. وهذا يحافظ على البيئة المرحة والودية مع إبقاء الجميع مسؤولين عن محادثاتهم مع الزملاء. يمكن أن تساعد مشاركة النكات ذات الذوق الرفيع في كسر الجليد وتسهيل الأمر على الموظفين تكوين صداقات في العمل . 👥 انقر فوق هي أداة يمكن أن تساعدك على مشاركة المحادثات المضحكة مع فريقك وتعزيز الترابط في مكان العمل.

كأداة لإدارة المشاريع، فهي تقدم ميزات متقدمة من أجل تواصل الفريق ومشاركة النكات المكتبية وتشجيع بيئة العمل الصحية.

يتضمن ميزات تعاونية مثل:

1. ClickUp Chat انقر فوق الدردشة يتيح لك مشاركة النكات على الفور مع الفريق. إنها منصة مراسلة في الوقت الفعلي حيث يمكنك إنشاء مجموعات وقنوات دردشة حسب المشاريع أو الفرق أو أي شيء آخر.

أضف الرموز التعبيرية أو الميمات أو حتى كليك أب كليب للدردشة والمساعدة في خلق بيئة مرحة وحيوية تساعد الأشخاص في العمل على التواصل بشكل أفضل.

شارك النكات وأجرِ محادثات فورية مع فريقك على ClickUp Chat

يمكنك أيضًا إنشاء قناة مخصصة لمشاركة النكات على الدردشة. يمكن لأعضاء فريقك التوقف من حين لآخر في هذه البيئة المرحة وغير الرسمية للاستمتاع بالنكات والنوادر المضحكة المفضلة لدى الأشخاص خلال ساعات عملهم. يمكن أيضاً أن تكون مساحة الدردشة الممتعة بمثابة نشاط لبناء الفريق .

ما عليك سوى إنشاء مجموعة من أفضل كاسحات الجليد لفتح محادثة وابدأ! 💬

2. كليك أب برين

واحدة من أفضل ميزات ClickUp هي ClickUp Brain, دماغ أداة كتابة الذكاء الاصطناعي التي تقدم اقتراحات لتحسين وضوح النص وتفاعله.

يتكامل ClickUp Brain بسلاسة مع المستندات والميزات الأخرى، مما يتيح لك تجميع نكات مكان العمل بسرعة

وهذا يجعل من السهل على جميع أعضاء الفريق إنشاء محتوى مقنع، وإنشاء نكات وتوريات ممتعة، وإنشاء قوالب للأنشطة التي تركز على الفكاهة، وغير ذلك الكثير.

إليك كيفية المساعدة

كاتب الذكاء الاصطناعي للعمل: إنشاء رسائل طريفة وفكاهية. ما عليك سوى كتابة موجهة، والتي يمكن أن تولد استجابة مضحكة لمشاركتها مع زملائك

إنشاء رسائل طريفة وفكاهية. ما عليك سوى كتابة موجهة، والتي يمكن أن تولد استجابة مضحكة لمشاركتها مع زملائك مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي: يبحث عن النكات المخزنة في ClickUp ويسترجعها. اطلب منه العثور على نوع معين من النكات أو نكتة من دور معين بسهولة

يبحث عن النكات المخزنة في ClickUp ويسترجعها. اطلب منه العثور على نوع معين من النكات أو نكتة من دور معين بسهولة تحديثات آلية: قم بإعداد تذكيرات أو تحديثات تلقائية لمشاركة "نكتة اليوم" مع فريقك. يمكن أن تكون هذه طريقة ممتعة لبدء الاجتماعات أو لإضفاء البهجة على يوم العمل

3. ClickUp Docs

من خلال مستندات ClickUp ، يمكن للفرق التعاون بشكل فعال ومشاركة المستندات التي لا تحتوي فقط على معلومات العمل ولكن أيضًا النكات والقصص المضحكة والمزيد.

شارك نكات الموارد البشرية والنكات المكتبية مع زملائك في العمل باستخدام ميزة مشاركة مستندات ClickUp

إليك كيفية استخدامها

أنشئ مستنداً مخصصاً: قم بإعداد مستند مخصص للنكات. يمكنك تنسيقه بعناوين وأقسام وحتى إضافة صور أو صور GIF لجعله أكثر جاذبية

قم بإعداد مستند مخصص للنكات. يمكنك تنسيقه بعناوين وأقسام وحتى إضافة صور أو صور GIF لجعله أكثر جاذبية التعاون في الوقت الفعلي: ساهم في مستند النكات في الوقت الفعلي. هذا يعني أنه يمكنك رؤية النكات الجديدة عند إضافتها أو التعليق عليها أو التفاعل معها باستخدام الرموز التعبيرية

ساهم في مستند النكات في الوقت الفعلي. هذا يعني أنه يمكنك رؤية النكات الجديدة عند إضافتها أو التعليق عليها أو التفاعل معها باستخدام الرموز التعبيرية وضع العلامات والتعليقات: ضع علامة على زملائك في المستند لمشاركة النكت معهم مباشرةً. يمكنك أيضًا ترك تعليقات على النكات للحفاظ على استمرار المحادثة

ضع علامة على زملائك في المستند لمشاركة النكت معهم مباشرةً. يمكنك أيضًا ترك تعليقات على النكات للحفاظ على استمرار المحادثة تضمين الوسائط: أضف مقاطع فيديو أو صور أو ميمات أو مقاطع صوتية إلى نكاتك. هذا يمكن أن يجعل النكات أكثر ديناميكية وتسلية

أضف مقاطع فيديو أو صور أو ميمات أو مقاطع صوتية إلى نكاتك. هذا يمكن أن يجعل النكات أكثر ديناميكية وتسلية عناصر التحكم في الخصوصية والمشاركة: تحكم في من يمكنه عرض مستند النكتة أو تحريره. يمكنك الاحتفاظ بها داخل فريقك أو مشاركتها مع الشركة بأكملها

تحكم في من يمكنه عرض مستند النكتة أو تحريره. يمكنك الاحتفاظ بها داخل فريقك أو مشاركتها مع الشركة بأكملها البحث والتنظيم: البحث عن نكات معينة أو تنظيمها حسب الفئات. هذا يجعل من السهل العثور على نكتة تتذكرها أو تصفح أنواع مختلفة منها

4. مهام كليك أب

استخدم مهام النقر فوق المهام لتعيين أنشطة ممتعة، مثل مهمة "شارك ميمتك المفضلة في الأسبوع"، لتعزيز المشاركة المنتظمة للفريق وإضفاء روح الدعابة على مكان العمل.

أنشئ مهام ممتعة لفريقك باستخدام مهام ClickUp Tasks

من خلال أدوات إدارة المهام في ClickUp، يمكنك أيضًا التأكد من أن مشاركة الموظفين عن بُعد وإنتاجيتهم .

إليك كيفية استخدام مهام ClickUp Tasks:

أنشئ مهمة نكتة: قم بإعداد مهمة مخصصة لمشاركة النكات. يمكنك تحديث هذه المهمة بانتظام بالنكات الجديدة؛ ويمكن للجميع الاطلاع عليها كلما احتاجوا إلى الضحك

قم بإعداد مهمة مخصصة لمشاركة النكات. يمكنك تحديث هذه المهمة بانتظام بالنكات الجديدة؛ ويمكن للجميع الاطلاع عليها كلما احتاجوا إلى الضحك مهام فرعية للفئات: استخدم المهام الفرعية لتصنيف النكات. على سبيل المثال، يمكن استخدام التوريات والسطور الواحدة والمهام الفرعية للفكاهة الظرفية. هذا يجعل من السهل على الجميع العثور على نوع النكتة التي يستمتعون بها

استخدم المهام الفرعية لتصنيف النكات. على سبيل المثال، يمكن استخدام التوريات والسطور الواحدة والمهام الفرعية للفكاهة الظرفية. هذا يجعل من السهل على الجميع العثور على نوع النكتة التي يستمتعون بها المكلفون وتواريخ الاستحقاق: قم بتعيين أعضاء الفريق لمشاركة النكتة في أيام محددة. بهذه الطريقة، يحصل الجميع على دور، ويصبح نشاطاً جماعياً ممتعاً. يمكنك تحديد تواريخ الاستحقاق لتذكيرهم عندما يحين دورهم

قم بتعيين أعضاء الفريق لمشاركة النكتة في أيام محددة. بهذه الطريقة، يحصل الجميع على دور، ويصبح نشاطاً جماعياً ممتعاً. يمكنك تحديد تواريخ الاستحقاق لتذكيرهم عندما يحين دورهم التعليقات وردود الفعل: دع أعضاء الفريق يعلقون على النكات ويتفاعلون مع الرموز التعبيرية. هذا يبقي التفاعل حيويًا ويسمح للجميع بمشاركة أفكارهم حول النكات

دع أعضاء الفريق يعلقون على النكات ويتفاعلون مع الرموز التعبيرية. هذا يبقي التفاعل حيويًا ويسمح للجميع بمشاركة أفكارهم حول النكات مرفقات : أضف صوراً أو صور GIF أو مقاطع فيديو إلى نكاتك. يمكن أن تكون الدعابة المرئية فعالة ومسلية للغاية

: أضف صوراً أو صور GIF أو مقاطع فيديو إلى نكاتك. يمكن أن تكون الدعابة المرئية فعالة ومسلية للغاية الحقول المخصصة : استخدم الحقول المخصصة لإضافة تفاصيل إضافية إلى نكاتك، مثل المصدر أو نوع الفكاهة. يمكن أن يساعدك هذا في تنظيم النكات والبحث عنها لاحقًا

: استخدم الحقول المخصصة لإضافة تفاصيل إضافية إلى نكاتك، مثل المصدر أو نوع الفكاهة. يمكن أن يساعدك هذا في تنظيم النكات والبحث عنها لاحقًا الأتمتة : قم بإعداد التشغيل التلقائي لتذكير الفريق بـ "مشاركة ميمتك المفضلة للأسبوع" أو لإعلام الجميع عند إضافة نكتة جديدة. يضمن ذلك تحديث النكات ومشاركتها بانتظام

: قم بإعداد التشغيل التلقائي لتذكير الفريق بـ "مشاركة ميمتك المفضلة للأسبوع" أو لإعلام الجميع عند إضافة نكتة جديدة. يضمن ذلك تحديث النكات ومشاركتها بانتظام تبعيات المهمة: اربط النكات ذات الصلة أو أنشئ تسلسلاً يبني على بعضها البعض. هذا يمكن أن يجعل تجربة سرد القصص ممتعة

فهم نكات الموارد البشرية المناسبة للعمل - كن شاملاً ومحترماً

في حين أن الفكاهة تساعد على التخفيف من حدة بيئة العمل المتوترة، يجب أن تعطي الأولوية للاحترام والسلامة النفسية قبل كل شيء. سواءً كانت نكات الموارد البشرية أو أي نكات أخرى في العمل، لا ينبغي لأي شيء تشاركه في العمل أن يؤذي مشاعر أي شخص أو يخلق بيئة يشعر فيها الناس بالتهميش أو عدم الاحترام أو عدم الأمان.

هناك قواعد معينة يجب أن تتذكرها في جميع الأوقات لتكون شاملاً ومحترماً لزملائك في العمل:

1. تجنب الدعابة التمييزية

لتعزيز بيئة عمل ممتعة وصحية في نفس الوقت، من الضروري تجنب الدعابة التي يمكن اعتبارها تمييزية. تجنب النكات المتعلقة بمواضيع مثل العرق أو الجنس أو التوجه الجنسي أو أي سمة أخرى يمكن أن تجعل زملاءك في العمل يشعرون بأنهم مستهدفون أو غير محترمين أو غير مرتاحين.

بدلاً من ذلك، ركز على الفكاهة التي يمكن أن تكون ذات صلة عالمية وممتعة وغير مؤذية حتى يشعر الجميع في المؤسسة بأنهم مشمولون ومحترمون ومسلون.

2. احترم التنوع العمري

لا ينبغي أن يعني كونك مضحكًا الاستخفاف بشخص ما أو تنميطه بسبب عمره. سواء كان زميلك أصغر أو أكبر سناً، يجب ألا تكون الفكاهة أداة للتقليل من شأن شخص ما أو إقصائه أو الإساءة إليه.

أثناء إلقاء النكات لتلطيف مزاج العمل، يجب أن تعترف بأعمار أعضاء فريقك وتحترمها. من المهم مراعاة مثل هذه المواقف لخلق جو عمل إيجابي.

3. بناء ثقافة الاحترام

اعمل على خلق ثقافة تعزز الفكاهة الصحية المفيدة بيئة العمل بدلاً من أن تنتقص منها. للقيام بذلك، ضع في اعتبارك وضع مبادئ توجيهية واضحة حول الفكاهة المناسبة في مكان العمل.

شجع الموظفين على التفكير بعمق في التأثير المحتمل لنكاتهم قبل مشاركتها. تعتبر المناقشات المفتوحة حول الفكاهة ضرورية لفهم الحدود وتجنب الإساءة إلى شخص ما أو تعريض سلامته النفسية في العمل.

وهنا، يمكن أن تكون ورش العمل أو الاجتماعات التي توضح كيفية الانخراط في الفكاهة التي ترفع من شأن الفكاهة بدلاً من التقليل من شأنها مفيدة.

4. إنشاء إجراءات تشغيل موحدة للتعامل مع ردود الفعل السلبية

حتى مع وجود أفضل النوايا، قد لا تصل النكتة في بعض الأحيان إلى المستوى المطلوب. إذا تسببت نكتة في مكان العمل في إيذاء شخص ما أو الإساءة إليه عن غير قصد، فأنت بحاجة إلى معرفة مسار العمل التالي. لتهيئة بيئة عمل صحية، من المهم أن يكون لديك خطة للتعامل مع مثل هذه المواقف.

شجّع زملاء العمل/الموظفين على التحدث إذا وجدوا نكتة مسيئة. وعندما يفعل أحدهم، تعامل مع الأمر على أنه فرصة للتعلم. لا تتجاهل مشاعر أحد أعضاء الفريق بعبارات مثل "لقد كانت مجرد مزحة" أو "تجاوز الأمر"

بدلاً من إبطال رد فعل شخص ما، من المهم الاستماع ومحاولة فهم سبب رد فعله السلبي. يمكن أن تساعد معالجة مثل هذه المواقف الإشكالية في منع وقوع حوادث مستقبلية قد تؤدي إلى تدهور بيئة العمل.

كممثل للموارد البشرية، يجب عليك القيام بما هو أفضل لمصلحة الشركة. إذا كانت المزحة غير لائقة أو وجدها شخص ما غير حساسة، يجب أن تعمل الموارد البشرية على حل الموقف بسرعة. للاستفادة من دورك كمتخصص في الموارد البشرية، ابدأ بالاعتراف بالمشكلة، ثم تحدث إلى الموظفين المعنيين لحلها. وكإجراء استباقي، قم ببناء حواجز حماية لضمان عدم حدوث مثل هذه الحالات.

5. الاعتدال في المزاح على المستوى التنظيمي

تلعب المؤسسات دورًا حاسمًا في تحديد أسلوب الفكاهة في مكان العمل، وهذا يتجاوز مجرد وضع السياسات.

يجب أن توفر إدارات الموارد البشرية إرشادات حول الفكاهة المناسبة وإدراج هذا الموضوع في التدريب على التنوع والشمول. يمكن للمؤسسات إنشاء مساحات أو أوقات مخصصة لمشاركة الفكاهة، مثل سلسلة رسائل بريد إلكتروني مضحكة يوم الجمعة أو قناة دردشة مخصصة.

من خلال القيام بذلك، يمكنك توفير منفذ منظم للفكاهة مع الحفاظ على التحكم في مدى ملاءمتها وحماية علامتك التجارية.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون قسم الموارد البشرية مستعداً لمعالجة الحالات التي تتجاوز فيها الفكاهة الحدود، والتعامل معها كفرص تعليمية وتصحيحية.

انشر البهجة في مكان عملك مع ClickUp!

يؤدي إدخال الفكاهة إلى مكان العمل إلى تحسين ديناميكيات الفريق بشكل كبير، وتعزيز الروح المعنوية، وخلق بيئة عمل أكثر جاذبية.

ولكن يجب ألا تكون الفكاهة مؤذية أو غير محترمة. قبل إلقاء نكات الموارد البشرية أو نكات المكتب، اسأل نفسك ما إذا كان المحتوى الذي تلقيته محترماً وغير مؤذٍ ومناسباً للعمل. إذا كانت النكتة التي شعرت أنها غير مؤذية تضرب وتراً حساساً مع أحد زملائك في العمل، فابحث عن طرق للتعامل مع ردود الفعل السلبية بالتعاطف والعناية والعمليات الصحيحة. 🫶

أدوات مثل ClickUp تجعل مشاركة نكات المكتب وتحسين روابط الفريق أسهل. من خلال ميزات مثل ClickUp Chat و ClickUp Docs، يمكن جعل نكات الموارد البشرية وحتى التورية في مجال الموارد البشرية ممتعة. يمكّن ClickUp فرق العمل من توزيع النكات بكفاءة، وإنشاء المهام المتعلقة بالفكاهة، وتطوير مستودع مشترك للطرائف المناسبة في مكان العمل. اشترك للحصول على ClickUp مجاناً حساب وشاهد التحول! 🎉