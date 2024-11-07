كيف تقدم نفسك لفريق جديد وتقيم علاقات مع فريق جديد

الأيام الأولى مع فريق جديد؟ يمكن أن تكون مربكة. أنت محاط بوجوه غير مألوفة ولا تعرف من أين تبدأ. 😅

المقدمات الأولية مهمة. لذلك من المهم أن تكون تلك التفاعلات المبكرة ذات مغزى وتساعدك على إقامة علاقات حقيقية مع زملائك.

يشكل انطباعك الأول كيف يراك زملاؤك - بغض النظر عن اسمك ومسمى وظيفتك، يتعلق الأمر بإيجاد أرضية مشتركة، وإظهار استعدادك لتكون جزءًا من الفريق، ووضع الأساس لعلاقات عمل قوية.

في هذه المدونة، سوف نستكشف استراتيجيات فعالة لتقديم نفسك لفريق عمل جديد وبناء علاقات مهنية هادفة. 👥

التحضير لمقدمتك

قبل الدخول إلى المكتب، خذ بعض الوقت للتعرف على شركتك الجديدة. افهم رسالة الشركة وقيمها وثقافتها.

ولا يقل أهمية عن ذلك التعرف على فريقك وجمع بعض المعلومات الأساسية.

هناك جزءان لهذا الأمر. 👇

1. البحث في ديناميكيات الفريق

ديناميكيات الفريق هي المفتاح لكيفية عمل الجميع معًا. هذه بعض الطرق لمعرفة ذلك:

قم بتقييم مستوى الثقة والانفتاح: هل يستطيع أعضاء الفريق مشاركة الأفكار والمخاوف دون خوف من الحكم عليهم؟ البيئة الداعمة تشجع على التعاون والإبداع

هل يستطيع أعضاء الفريق مشاركة الأفكار والمخاوف دون خوف من الحكم عليهم؟ البيئة الداعمة تشجع على التعاون والإبداع قياس أسلوب التواصل: هل يفضل الفريق الاجتماعات الرسمية أو الأدوات الرقمية أو المحادثات غير الرسمية؟ سيساعدك ذلك على الاندماج بسلاسة

2. جمع المعلومات الأساسية

إن التعرف على الفريق يعني فهم مشاريعهم وأدوارهم وخبراتهم السابقة. إليك كيفية القيام بذلك:

تعرف على مشاريع الفريق: احصل على معلومات عن مشاريع الفريق الجارية وأهدافه وجداوله الزمنية. سيساعدك ذلك على المساهمة بشكل احترافي منذ اليوم الأول وإثبات التزامك بنجاح الفريق

احصل على معلومات عن مشاريع الفريق الجارية وأهدافه وجداوله الزمنية. سيساعدك ذلك على المساهمة بشكل احترافي منذ اليوم الأول وإثبات التزامك بنجاح الفريق تعرف على الأدوار الفردية: افهم أي عضو في الفريق مسؤول عن ماذا. فمعرفة نقاط قوة ومسؤوليات كل فرد ستجعل من السهل التعاون بين أعضاء الفريق

افهم أي عضو في الفريق مسؤول عن ماذا. فمعرفة نقاط قوة ومسؤوليات كل فرد ستجعل من السهل التعاون بين أعضاء الفريق تحقق من النجاحات والتحديات السابقة: حدد ما الذي نجح مع الفريق وما لم ينجح. يمنحك هذا السياق لتوجيه التفاعلات ويساعدك على تجنب الأخطاء

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صياغة المقدمة

البدء بشكل صحيح في أول اجتماع للفريق يعني تقديم نفسك بطريقة تبدو طبيعية مع ترك أثر في نفس الوقت.

إليك كيفية القيام بذلك بشكل صحيح دون عناء. ✅

شارك خلفيتك الشخصية

ابدأ بمشاركة القليل عن نفسك. ليس من الضروري أن يكون ذلك عميقًا - فقط ما يكفي لكسر الجليد وربما إيجاد بعض القواسم المشتركة. لا تتردد في الحديث عن موطنك أو هواياتك أو اهتماماتك. يساعدك هذا على التواصل على المستوى الشخصي، مما يجعلك أكثر وداً وقابلية للتواصل مع أعضاء فريقك الجدد.

📌 📌مثال: "أنا في الأصل من بريسكوت، أريزونا، وفي أوقات فراغي أستمتع بلعب الكرة الطائرة وتصوير الحياة البرية."

💡 نصيحة احترافية: يجب أن تتبع المقدمة الجيدة قاعدة 70/30 - 70٪ استماع و30٪ كلام. هذا يشجع على الحوار ويظهر أنك تقدر مدخلات زملائك الجدد.

سلط الضوء على رحلتك المهنية

بعد ذلك، قم بوصف خلفيتك المهنية بإيجاز، بما في ذلك المسمى الوظيفي والمؤهلات التعليمية.

اذكر أي أدوار مهمة شغلتها في شركة سابقة أو مشاريع ذات صلة بمنصبك الجديد. يجب عليك التركيز على الإنجازات التي توضح المهارات الحيوية لنجاح فريقك. ناقش كيف شكلت هذه التجارب تطورك المهني وأعدتك لهذا المنصب.

📌 📌مثال: " قضيت السنوات الخمس الماضية في مجال الموارد البشرية في شركة تأمين. وقد ساعدني ذلك بالتأكيد في صقل مهاراتي في التواصل. أتطلع إلى تقديم خبراتي لمساعدتنا في تحقيق أهدافنا معًا."

حدد أسلوبك في القيادة

إذا كنت تتولى منصباً قيادياً، فخذ دقيقة من وقتك لمشاركة أسلوبك القيادي. كن واضحًا بشأن الطريقة التي تحب أن تقود بها وتتعامل مع ديناميكيات الفريق وصنع القرار والصراع. سيحدد ذلك التوقعات ويساعد على بناء الثقة منذ البداية أول اجتماع للفريق .

📌 📌مثال: "أنا أقف على التعاون في مكان العمل وأؤمن بإبقاء التواصل مفتوحًا، سواء كان ذلك من خلال رسالة دردشة أو بريد إلكتروني أو مجرد الدخول إلى مكتبي عندما تراني. يمكنك الاعتماد عليّ في أن أكون شفافًا وداعمًا أثناء عملنا لتحقيق أهدافنا."

تطبيق أدوات لتشكيل رسالتك

ليس من السهل دائمًا إنشاء المقدمة المثالية - فقد يتطلب الأمر التجربة والخطأ قبل أن تصل إلى الهدف المنشود.

لحسن الحظ, انقر فوق ، وهي منصة إنتاجية قوية، توفر أدوات قيمة لإنشاء مقدمة فعالة لك كعضو جديد في الفريق.

قم بإنشاء صفحات متداخلة باستخدام ClickUp Docs لتنظيم معلوماتك مستندات ClickUp يتيح لك تقسيم معلوماتك إلى صفحات متداخلة مختلفة. يمكنك إنشاء صفحة مقدمة رئيسية مع روابط لصفحات فرعية تتعمق في مواضيع أعمق مثل المعلومات الشخصية والخلفية المهنية وأهداف الفريق.

يمكن أن تساعدك أدوات التنسيق الغنية، مثل العناوين والنقاط النقطية واللافتات، على إبراز المعلومات المهمة.

حوّل مقدمتك باستخدام التنسيق الغني وأوامر الشرطة المائلة في مستندات ClickUp Docs ClickUp Brain يكمّل ذلك كأداة للعصف الذهني، مما يساعدك على توليد الأفكار وصقل رسالتك.

وهي مفيدة بشكل خاص عندما تريد نقل خلفيتك ومهاراتك وشخصيتك بشكل جذاب.

استخدم ClickUp Brain لكتابة بريد إلكتروني تمهيدي لك وتخصيصه لمختلف الفرق والإدارات

استخدم ClickUp Brain جنباً إلى جنب مع المستندات للتأكد من أن مقدمتك تتماشى مع الأسلوب الصحيح. تعمل الأداة أيضًا على تحسين كتابتك، حيث تقدم اقتراحات لتحسين الوضوح والتأثير. وسواء أكنت بحاجة إلى تعديل لغتك أو تحسين بنيتك، فإن ClickUp Brain يضمن لك أن تظل مقدمتك مصقولة واحترافية.

📌إن إنشاء بريد إلكتروني خاص بالعمل لتقديم نفسك يُظهر خلفيتك المهنية ويبرز التزامك بالمساهمة في نجاح الفريق.

➡️ يمكنك إنشاء نموذج بريد إلكتروني للتعريف بنفسك يتضمن وصفًا موجزًا لأدوارك السابقة ويؤكد على كيفية مساهمة مهاراتك في نجاح الفريق باستخدام ClickUp Brain! 🎯

حدد نغمة إيجابية لوظيفتك الجديدة من خلال استخدام ClickUp Brain جنبًا إلى جنب مع المستندات لتعديل مقدمتك

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## إشراك فريقك

للتواصل بصدق مع فريقك، فإن التواصل المفتوح أمر ضروري. يجب أن يشعر أعضاء الفريق بالراحة عند مشاركة توقعاتهم وتصوراتهم معك.

إذاً، كيف تتواصل معهم على المستويين الشخصي والمهني؟

دعنا نرى!

تشجيع التفاعل مع الفريق

اهتم بزملائك الجدد. اسألهم عن أدوارهم ومشاريعهم الحالية وخبراتهم. إذا لم تكن متأكدًا مما يجب طرحه، فقم بإعداد بعض الأسئلة العامة مسبقًا لبدء المحادثة.

إليك بعض الاقتراحات:

_ من أين أنت؟

_ ما هو دورك في العمل؟

_ منذ متى وأنت تعمل هنا؟

_ما أكثر ما يعجبك في العمل هنا؟

_ هل هناك أي شيء يجب أن أنتبه له خلال أسبوعي الأول؟

تذكر أن المحادثة ثنائية الاتجاه أكثر فعالية بكثير من المقدمة من جانب واحد.

من الجيد أيضاً أن تتفاعل مع أشخاص من خارج فريقك المباشر. فبناء العلاقات مع الزملاء في أقسام مثل الحسابات وتكنولوجيا المعلومات والإدارة يمكن أن يسهل عليك التواصل معهم عندما تحتاج إلى المساعدة.

💡 نصيحة احترافية: استفد من استراحات الغداء أو استراحات القهوة للتواصل مع الزملاء الجدد بشكل عرضي. توفر هذه اللحظات المريحة فرصة مثالية لمناقشة العمليات والسياسات بصراحة.

حدد التوقعات

منذ البداية، دع فريقك يعرف ما يمكن أن يتوقعه منك لضمان العمل الجماعي المثمر. ناقش نهجك في:

القيادة: كن واضحًا بشأن مدى الشفافية التي ستكون عليها فيما يتعلق بكل من النجاحات والإخفاقات. تحدث عن الأمور المشتركة تحديات التواصل وفهم كيف يمكنك التغلب عليها. أظهر تقديرك للاتساق والتعاطف لتعزيز الحوار المفتوح

كن واضحًا بشأن مدى الشفافية التي ستكون عليها فيما يتعلق بكل من النجاحات والإخفاقات. تحدث عن الأمور المشتركة تحديات التواصل وفهم كيف يمكنك التغلب عليها. أظهر تقديرك للاتساق والتعاطف لتعزيز الحوار المفتوح التواصل: حدد أهدافك وتوقعاتك بوضوح. تجنب الغموض لمساعدة الجميع على فهم أدوارهم ومسؤولياتهم. احرص على وجود قناة تواصل ثنائية الاتجاه حتى يشعر زملاؤك بأن صوتهم مسموع

حدد أهدافك وتوقعاتك بوضوح. تجنب الغموض لمساعدة الجميع على فهم أدوارهم ومسؤولياتهم. احرص على وجود قناة تواصل ثنائية الاتجاه حتى يشعر زملاؤك بأن صوتهم مسموع الدعم: أبلغ أعضاء الفريق بأنك متاح للدعم والتوجيه. وينبغي أن يشعروا بالراحة في التواصل معك إذا كانت لديهم أسئلة أو مخاوف. كن منفتحًا أيضًا على تقديم الملاحظات البناءة وتلقيها

💡 نصيحة احترافية: إن لغة جسدك عند تحديد هذه التوقعات وتقديم نفسك أمر مهم. تحدث بوضوح وبكل ثقة، وطابق نبرة صوتك مع الموقف. بالإضافة إلى ذلك، قف شامخًا وابتسم وتواصل بالعينين.

## اعثر على تدفق التواصل الخاص بك مع كليك أب

بينما قد تسعى جاهدًا إلى التواصل بفعالية مع فريقك قد يكون تحقيق التوازن بين ذلك وبين مسؤولياتك أمرًا صعبًا. بالإضافة إلى مشاركة التحديثات، فإن ضمان توافق الجميع في جهودهم أمر حيوي.

إليك كيف يمكنك استخدام ClickUp لتعزيز التواصل مع فريقك. 📋

استخدم أدوات التعاون

هناك الكثير من برامج الاتصال الداخلي هناك أدوات يمكن أن تساعد فريقك على البقاء على اتصال والعمل معًا بشكل أكثر كفاءة. ومع ذلك، فإن المفتاح هو العثور على الأداة التي تناسب سير عمل فريقك وتفضيلاته.

يجمع ClickUp كل شيء معاً في مكان واحد، مما يساعد فريقك على البقاء منظماً وإدارة المهام دون فوضى الأدوات المتعددة. اجتماعات ClickUp يقدم حلاً موحداً لإدارة اجتماعات الفريق. أثناء الاجتماع، يمكنك تدوين الملاحظات التفصيلية وإنشاء جدول أعمال وتعيين بنود العمل للحضور.

اجعل اجتماعك الافتراضي أكثر فعالية من خلال تدوين الملاحظات التي تقدمها ClickUp Meetings

المتكاملة انقر فوق الدردشة هو أيضًا طريقة فعّالة للتواصل في نفس المساحة التي تتواصل فيها مع مهامك، حتى لا تضطر إلى التبديل بين التطبيقات.

اعثر على تدفق التواصل الخاص بك مع ClickUp Chat

قد تشعر عند بدء العمل مع فريق عمل جديد بالحمل الزائد للمعلومات، خاصةً وأنت تحاول التعرف على الجميع مع تتبع المشاريع الجديدة. يعمل ClickUp Chat على تبسيط هذه العملية من خلال جمع كل محادثاتك ومهامك معًا، مما يساعدك على الاندماج في الفريق دون أن تفوتك أي فرصة. إليك كيف يسهل ClickUp Chat التواصل والمساهمة والبقاء منظماً:

اربط المحادثات مباشرةً بعملك

عندما تتعرف على فريقك، من المحتمل أن يتم تكليفك بمهام ومشاريع على الفور. وباستخدام ClickUp Chat، يمكنك ربط هذه المحادثات بالمهام على الفور، حتى لا تتساءل أبدًا: _"ما الذي كان من المفترض أن أفعله مرة أخرى؟

ابقَ على اطلاع على المتابعات

من السهل نسيان التفاصيل عندما يكون هناك الكثير من التفاصيل، خاصةً خلال الأيام الأولى. من خلال تعيين المتابعات داخل ClickUp Chat، يمكنك ضمان عدم ضياع النقاط المهمة. سواء كان ذلك تذكيراً للتحقق مرة أخرى من مقدمة أو للتواصل بشأن مشروع ما، تساعدك متابعات ClickUp على إدارة التفاصيل بسلاسة.

تابع بسرعة مع الذكاء الاصطناعي

إذا كنت لا تزال تبحث عن طريقك وفاتتك بعض التحديثات، فإن Catch Me Up يمنحك ملخصًا سريعًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي للمحادثات المهمة، حتى لا تُترك خارج الحلقة. يعد هذا الأمر مثاليًا للأيام القليلة الأولى عندما توازن بين الإعداد والمحادثات والمهام الجديدة.

ضبط الإشعارات من أجل التركيز

دعنا نواجه الأمر، يمكن أن تكون الإشعارات المستمرة مرهقة. يسمح لك ClickUp Chat بتخصيص الإشعارات لتستمر في التركيز على الرسائل الأساسية حتى لا تتعثر في الإشعارات غير الضرورية أثناء محاولتك الاستقرار.

هذه الميزات تجعل التواصل مع فريقك الجديد والبقاء على اطلاع على كل شيء أسهل بكثير، مما يمنحك السبق في بناء علاقات قوية والمساهمة بثقة.

ربط المهام والرسائل لتبسيط التواصل باستخدام ClickUp Chat

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إجراء مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو سريعة بنقرة واحدة إذا كنت تعمل عن بُعد.

وبفضل الموثوقية المضمونة بنسبة 99.99%، تجعل الدردشة من السهل الحفاظ على إنتاجية فريقك دون تشتيت الانتباه غير الضروري.

بالإضافة إلى هذه الميزات، تُعد التعليقات أيضاً طريقة استثنائية للتعاون. تعليقات مهمة ClickUp يتيح لك التواصل مباشرةً داخل المهام. وهذا يحافظ على شفافية كل شيء ويضمن أن يتمكن الفريق بأكمله من الوصول إلى المناقشات الأساسية في مكان واحد.

تعيين تعليقات لأعضاء فريق محددين باستخدام تعليقات مهام ClickUp Task Comments

هناك ثلاثة أنواع من التعليقات التي يمكنك إضافتها:

تعليقات المهام للتحديثات أو الأسئلة أو الملاحظات

للتحديثات أو الأسئلة أو الملاحظات تعليقات المهام الفرعية للمناقشات الدقيقة

للمناقشات الدقيقة التعليقات المترابطة للمستخدمين للرد على تعليقات المهام الحالية

يمكنك أيضًا الإشارة إلى أعضاء الفريق باستخدام "@"، وإضافة مرفقات، وحتى إضافة الرموز التعبيرية أو ردود الفعل لإبقاء المحادثة مفعمة بالحيوية.

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أعتقد أن التواصل في مشاريعنا الكبيرة بين زملائنا في الفريق قد تحسن. فقد ساعدت القدرة على إجراء محادثات مباشرة حول مهمة أو مهمة فرعية محددة على تحسين الجودة وتقليل الارتباك.

سكوت راشينغ، مدير نظم المعلومات البحثية في ويك فورست بابتيست هيلث، على ClickUp

مراجعة منتظمة

التواصل المستمر يبقي المشاريع على المسار الصحيح ويجعل فريقك يشعر بالتقدير. كما أنها طريقة رائعة لاكتشاف المشكلات وإصلاحها في وقت مبكر.

تساعد عمليات تسجيل الوصول بناء ثقة الفريق والتركيز على المحادثات المستمرة بدلاً من المراجعات الرسمية. كما أنها تخفف من ضغط مراجعات الأداء السنوية من خلال حل المشاكل عند ظهورها.

وتعد هذه الاجتماعات أيضًا طريقة رائعة لإتاحة الفرصة للزملاء لإعطاء الزملاء فرصة لإبداء الملاحظات البناءة لبعضهم البعض.

إنشاء تذكيرات ClickUp للجداول الزمنية المتكررة من أي مكان في مساحة العمل الخاصة بك

هذا هو المكان تذكيرات ClickUp يأتي في. يتيح لك جدولة عمليات تسجيل الوصول المنتظمة دون عناء. ما عليك سوى إعداد تذكير متكرر، واختيار التكرار (يومياً، أسبوعياً، شهرياً)، وستكون جاهزاً للانطلاق.

هذه التذكيرات مرنة، بحيث يمكنك تعديلها بناءً على احتياجات فريقك. بالإضافة إلى ذلك، فهي مرتبطة بمهامك، مما يجعل من السهل تتبع المناقشات والتقدم المحرز.

🧠 هل تعلم؟ هل تعلم؟ قاعدة 7/38/55 تنص على أن 7% فقط من التواصل يتعلق بالكلمات التي تنطقها، و38% يأتي من نبرة صوتك، و55% يتعلق بلغة الجسد. لذا، عند تقديم نفسك لفريقك الجديد، ليس المهم فقط ما تقوله، بل كيف تقوله وكيف تتصرف.

## بناء العلاقات

في نهاية المطاف، يتعلق الأمر كله ببناء علاقات متينة مع فريقك. A بيئة عمل إيجابية تجعل العمل أكثر متعة وتزيد من الإنتاجية وتحسن الروح المعنوية وتقلل من التوتر.

أنت لا تريد أن تذهب إلى العمل وأنت تشعر بالفزع، بل تريد أن تشعر بالحماس للعمل مع فريقك.

دعنا نرى كيف يمكنك تعزيز العلاقات وتطوير تفاهم أفضل مع فريقك. 🤝

اجتماعات فردية

تُعد الاجتماعات الفردية طريقة رائعة لإجراء محادثات أعمق وبناء الثقة مع فريقك، خاصة في بداية فترة عملك. فهي تسمح لك بمناقشة التحديات وطرح الحلول مع توفير مساحة خاصة لتلقي الملاحظات المباشرة.

بالنسبة لأعضاء الفريق الانطوائيين، توفر المحادثات الفردية بيئة أكثر راحة لمشاركة أفكارهم، مما يعزز الشمولية ويضمن سماع صوت الجميع.

إن المبادرة بعقد اجتماعات فردية تُظهر لفريقك أنك تقدر مساهماتهم وتقدر مساهماتهم.

والآن، كيف تجعل الاجتماعات الفردية فعالة؟ إليك بعض النصائح:

ضع جدول أعمال لإبلاغ زملائك بما تريد مناقشته مسبقاً اطرح أسئلة لإظهار أنك تستمع بفاعلية وتقدر وقتهم وضع بنود عمل لمساعدة بعضكم البعض على البقاء على المسار الصحيح تفقدوا بانتظام للعمل على المشكلات المحددة مسبقًا كن مستمعًا نشطًا من خلال تدوين الملاحظات وإبقاء ذهنك منفتحًا التحدث بشكل غير رسمي لإنشاء مساحة آمنة لكلا الطرفين للتحدث بصراحة

🧠 هل تعلم أن المصافحة بالأيدي تعود إلى اليونان القديمة وترمز إلى الثقة. وعلى الرغم من أن المقدمات الافتراضية قد تحد من ذلك، إلا أن بناء الثقة من خلال التواصل بالعينين والنبرة الودية له تأثير مماثل.

أنشطة بناء الفريق

بناء علاقات متينة لا يحدث فقط في الاجتماعات. يمكن لأنشطة بناء الفريق أن تقوي العلاقات وتعزز الروح المعنوية وتخلق بيئة عمل إيجابية.

سواء كان فريقك في المكتب أو يعمل عن بُعد، فإن هذه الأنشطة توحد الجميع. إليك بعض الطرق الإبداعية لتشجيع الترابط خارج المهام اليومية:

تمرين كلمة واحدة

اختر عبارة تتعلق بموضوع اجتماعك واطلب من الجميع كتابة أول كلمة تتبادر إلى الذهن على ورقة لاصقة. ثم اجمع كل الكلمات على سبورة بيضاء أو في عرض تقديمي. يساعد ذلك في تأطير أفكار فرقك ومشاعرهم حول موضوع معين.

📌مثال: إذا كنت تناقش حدثًا سنويًا خاصًا بالعطلة، فسوف يدون الجميع أفكارهم الأولية. إذا كانت الإجابات هي "الإجهاد" أو "الإرهاق"، فقد حان الوقت لإعادة النظر في نهجك.

تشكيلة عيد الميلاد

اجعل فريقك يصطف بالترتيب حسب أعياد ميلادهم - دون التحدث. شجّعهم على استخدام الإيماءات أو لغة الإشارة أو الإيماءات للتواصل. هل تريد إضافة بعض الضغط؟ ضع حداً زمنياً لجعل الأمر أكثر إثارة.

سيتعرف الجميع على أعياد ميلاد بعضهم البعض (بداية محادثة رائعة لوقت لاحق)، مما يدفع الفريق للعمل معًا دون كلام. سيؤدي ذلك أيضًا إلى بناء مهارات التواصل غير اللفظي والتعاون وقدرات حل المشكلات.

📌 📌مثال: يستخدم أعضاء الفريق إشارات اليد لإظهار أشهر ميلادهم أو يرفعون أصابعهم للتاريخ.

قواعد السلوك

ابدأ بكتابة كلمتي "هادف" و"ممتع" على السبورة البيضاء. اسأل فريقك عما هو مطلوب لجعل المشروع أو ورشة العمل ذات مغزى وممتعة - أفكار مثل "فترات راحة منتظمة" أو "الشفافية"

بمجرد أن يتفق الجميع على القيم الرئيسية، قم بتسجيلها في مستندات ClickUp Docs كمدونة سلوك رسمية للمشروع.

📌 📌مثال: بالنسبة لمشروع تسويقي، يمكن لفريقك اقتراح أفكار مثل "أهداف واضحة" لقسم "هادف" و"جلسات العصف الذهني الإبداعية" لقسم "ممتع"

إليك بعض الألعاب الأخرى التي تلعبها مع فريقك:

الحزورات

القاموس

بيني لأفكارك

العرض والإخبار

ألعاب التوافه

المتابعة بعد المقدمة

بعد تقديم نفسك، تُظهر المتابعة أنك جاد في بناء العلاقات.

وسواء كانت رسالة بريد إلكتروني سريعة أو دردشة على القهوة، فإن مواصلة المحادثة ستساعد في ترسيخ تلك الانطباعات الأولى.

إليك كيف يمكنك المتابعة دون أن تبدو قوياً جداً. 💬

اسأل عن التعليقات

يساعدك الحصول على تعليقات من فريقك ومديرك الجديد على فهم مدى اندماجك في المجموعة. تحافظ الملاحظات البناءة المنتظمة على تماسك الفريق وتشجع على التطور الشخصي.

تستفيد أنت وفريقك من فرصة التعلم والنمو. كما يمكن أن تصبح التغذية الراجعة أيضًا وسيلة فريقك لتعزيز المساءلة.

عندما يشعر الجميع بالمسؤولية عن المساهمة في عملية تقديم الملاحظات، فإن ذلك يقوي العلاقات ويقلل من النزاعات.

فيما يلي بعض الاقتراحات للتعامل مع هذا الأمر:

كن واضحًا وحدد نوع الملاحظات التي تريدها على وجه التحديد

وحدد نوع الملاحظات التي تريدها على وجه التحديد اطرح أسئلة مفتوحة لتشجيع الإجابات المفصلة بدلاً من الإجابة بنعم أو لا

لتشجيع الإجابات المفصلة بدلاً من الإجابة بنعم أو لا اختر الوقت المناسب واطلب الملاحظات بينما لا تزال التجربة حاضرة في ذهن الفرد

واطلب الملاحظات بينما لا تزال التجربة حاضرة في ذهن الفرد سهل الأمر على فريقك مشاركة الملاحظات. اطلب منهم ملء استبيان أو استبيان مباشر

على فريقك مشاركة الملاحظات. اطلب منهم ملء استبيان أو استبيان مباشر أظهر التقدير لفريقك وأبلغهم كيف ستستخدم ملاحظاتهم

بداية هادئة؟ لا بأس بذلك - النمو يحدث خطوة بخطوة 🌱

تذكر أنه من الطبيعي تماماً أن تشعر بالتوتر وحتى أن تكون هادئاً قليلاً في يومك الأول. فالتأقلم مع بيئة جديدة يستغرق بعض الوقت، ومعظم الناس يتفهمون ذلك (ويتفهمونه بشدة) 😊

بدلًا من القلق بشأن مقدار ما تحدثت به، ركز على الملاحظة والاستماع والاستقرار في دورك. عندما تكون جاهزًا، ستأتي هذه المحادثات بشكل طبيعي، ويمكن أن يرشدك طلب التعليقات إلى التواصل بشكل أفضل مع فريقك. ضع في اعتبارك أن البدء ببطء يمكن أن يجعل الانتقال أكثر سلاسة. أنت تبلي بلاءً حسناً - فقط خذ خطوة بخطوة!

كن ودودًا

عندما يشعر أعضاء الفريق بالراحة في مشاركة أفكارهم واهتماماتهم، فإن ذلك يعزز التعاون ويزرع الشعور بالانتماء. ولتحقيق ذلك، يجب أن تقدم نفسك على أنك شخص ودود ويمكن الوصول إليه.

شجع الحوار بنشاط. ادعُ فريقك لمشاركة أفكارهم ومساهماتهم خلال الاجتماعات أو التفاعلات غير الرسمية لإعلامهم بأنك تقدر مساهماتهم. يمكن أن تؤدي عبارة بسيطة مثل "ما هي أفكارك حول هذا الأمر؟

ابذل جهداً لتكون متاحاً للمحادثات غير الرسمية. فكّر في إعداد "ساعات عمل مفتوحة" حيث يمكن لأعضاء الفريق الحضور لمناقشة أي شيء يدور في أذهانهم - سواء كان متعلقًا بالمشروع أو شخصيًا.

علاوة على ذلك، كن مثالاً يُحتذى به. عندما تشارك أفكارك وتجاربك بصراحة، فإنك تشجع الآخرين على فعل الشيء نفسه. أظهر ضعفك من خلال مناقشة التحديات التي واجهتها وكيف تغلبت عليها؛ يمكن أن يساعد ذلك في إزالة الغموض عن القيادة ويجعلك أكثر ارتباطًا.

🧠 هل تعلم؟ هل تعلم؟ تأثير التشابه والجاذبية يشير إلى أننا ننجذب نحو الأشخاص الذين يشاركوننا نفس الخلفيات أو الخبرات أو المواقف. يمكن أن يؤدي تسليط الضوء على الأهداف أو الاهتمامات المشتركة في مقدمتك إلى بناء علاقات مع فريقك الجديد بشكل طبيعي.

مهد الطريق للتعاون مع ClickUp

لا يجب أن يكون ترك انطباع أول إيجابي لدى فريقك الجديد أمرًا مرهقًا. فبقليل من التحضير والنهج الصحيح، يمكنك بناء علاقات ذات مغزى لجعل حياتك العملية أكثر متعة.

وسواء من خلال الاجتماعات الفردية أو أنشطة بناء الفريق أو البقاء على تواصل، فإن العلاقات التي تنشئها الآن ستضع الأساس لتعاون ناجح.

يجعل ClickUp هذه العملية أسهل من أي وقت مضى. وبفضل ميزات مثل المستندات والدردشة وتعليقات المهام، يمكنك الحفاظ على تنظيم كل شيء وجعل جميع محادثاتك مركزية. اشترك في ClickUp اليوم لإنشاء مقدمة مثالية والتعاون مع فريقك الجديد بطريقة أفضل. 🌟