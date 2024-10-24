كيفية كتابة خطاب إشعار لمدة أسبوعين [نماذج بالداخل]

هل قررت ترك وظيفتك الحالية؟ إنه وقت المشاعر المختلطة، أليس كذلك؟ قد تكون سعيداً بالانتقال إلى مراعٍ أكثر اخضراراً ولكنك تخشى الضغط على زر الإرسال في رسالة الاستقالة. إن التأكد من أن تكون مغادرتك سلسة ومهنية هو تحدٍ حقيقي.

عليك أن تخبر رئيسك في العمل - وأن تفعل ذلك بطريقة تترك انطباعاً إيجابياً دائماً. لماذا؟ لأن الحفاظ على علاقاتك في الشركة أمر أساسي عندما تنتقل إلى وظيفة جديدة، سواء من أجل الفرص المستقبلية أو المراجع أو مجرد كارما جيدة.

ولكن كيف يمكنك تقديم إشعار رسمي لضمان انتقال سلس لك وللشركة؟ هذا ما سنناقشه في هذا المنشور.

سنطلعك على كيفية كتابة خطاب إشعار الاستقالة لمدة أسبوعين، إلى جانب بعض النصائح العملية والنماذج والأدوات الجاهزة للاستخدام لمساعدتك على اجتياز عملية الاستقالة بسلاسة.

لذا، احرص على البقاء معنا حتى النهاية!

فهم إشعار الأسبوعين

إن إشعار الأسبوعين هو طريقة رسمية لإعلام صاحب العمل بأنك ستستقيل من منصبك الحالي، مما يمنحه أسبوعين لإيجاد بديل لك ويسمح لك بإنهاء مسؤولياتك والتخطيط لمقابلة الخروج. فكر في الأمر مثل تمرير العصا في سباق التتابع - فأنت لا تستقيل على الفور ولكنك تضمن تسليم المهام بسلاسة إلى الشخص التالي.

على الرغم من أن ذلك ليس مطلوباً قانونياً، إلا أنه ممارسة قياسية ومجاملة مهنية تساعد الشركة على الاستعداد لخروجك من العمل وتحافظ على إيجابية الأمور عند افتراقكما.

ولكن كيف تكتب إشعاراً لمدة أسبوعين؟ دعنا نناقش ذلك في القسم التالي.

كيفية كتابة خطاب إشعار لمدة أسبوعين

A مسح 2022 يشير إلى أن 55% فقط من البالغين يعطون أصحاب العمل خطاب إشعار لمدة أسبوعين.

وهذا يعني يقضي مديرو الموارد البشرية أيامًا إدارة تداعيات الاستقالات الفورية.

الاستقالة دون سابق إنذار يمكن أن تخلق فوضى كبيرة داخل الشركة وتدمر العلاقات. لتجنب مثل هذه المواقف والمغادرة دون حرق الجسور، أعلن استقالتك رسمياً. فيما يلي خطوات صياغة إشعار استقالة مهني لمدة أسبوعين.

1. خاطب مديرك شخصيًا

ابدأ إشعار الاستقالة باسم المتلقي، وهو بشكل عام مديرك أو مشرفك.

💡 نصيحة سريعة: اذكر "عزيزي [اسم المستلم" بدلاً من "سيدي/سيدتي".

هذا يدل على أنك تعترف وتقدر العلاقة التي كانت تربطك بهم، بدلاً من اتباع نهج عام ويضمن لك مغادرة الشركة بشكل إيجابي.

2. صرح بوضوح باستقالتك

بعد ذلك، ادخل مباشرةً في الموضوع الرئيسي - الاستقالة. احرص على عدم المراوغة أثناء تقديم الإشعار وحافظ على نبرة مهنية. اذكر بإيجاز أنك تنوي الاستقالة من منصبك خلال أسبوعين واذكر تاريخ آخر يوم عمل لك.

مثال

"أكتب إليكم لأبلغكم باستقالتي من منصبي كمدير تسويق في شركة XYZ المحدودة. آخر يوم عمل لي سيكون [تاريخ الاستقالة]

3. تعبيرًا عن الامتنان بشكل هادف

في الفقرة التالية، عبّر عن امتنانك للشركة - اذكر الفرص التي أتيحت لك، والفرق التي عملت معها، والخبرات التي ساعدتك على النمو. يمكنك أيضًا تضمين سبب استقالتك في هذه الفقرة، ولكن الخيار لك.

مثال

"أقدر كثيراً الفرص التي أتيحت لي في شركة XYZ المحدودة. لقد استمتعت بالعمل مع فرق العمل الموهوبة. ومع ذلك، فقد قبلت فرصة عمل جديدة للتقدم في مسيرتي المهنية كمدير تسويق

4. عرض المساعدة خلال فترة الانتقال

الخطوة التالية هي عرض المساعدة من أجل انتقال سلس. أخبر مديرك أنك تنوي أداء مهامك حتى آخر يوم عمل لك.

مثال

"أنا ملتزم بمساعدتك في عملية الانتقال. سأعمل خلال الأسبوعين المقبلين لإكمال المشروع. يرجى إبلاغي إذا كنت بحاجة إلى دعم إضافي خلال الفترة الانتقالية

5. تحديد التاريخ الأخير

عند تحديد يوم عملك الأخير لإشعار مدته أسبوعان، ابدأ بحساب 14 يومًا تقويميًا من تاريخ تقديم استقالتك. فقط تأكد من أنه يقع في يوم عمل عادي، وليس في يوم عطلة نهاية الأسبوع أو عطلة نهاية الأسبوع.

إذا كنت في منتصف مشروع كبير، ففكر في توقيت مغادرتك لتجنب العوائق.

6. صياغة خاتمة احترافية

أخيرًا، اختتم خطاب الإشعار الذي مدته أسبوعان بشكل رسمي. يمكنك أن تشكر الشركة مرة أخرى في جملة أو جملتين على الفرص والدعم الذي قدمته لك، وتقدم أطيب التمنيات للفريق، وتعد بالمساعدة خلال الفترة الانتقالية.

مثال

"يرجى إعلامي كيف يمكنني المساعدة خلال الفترة الانتقالية. أشكركم مرة أخرى على الفرص المتاحة. أتمنى للشركة النجاح في مساعيها المستقبلية

💡 نصيحة احترافية: لتسهيل كتابة خطاب إشعار لمدة أسبوعين، يمكنك استخدام ClickUp Docs و ClickUp Brain.

ClickUp Docs

الرافعة المالية مستندات ClickUp لصياغة وتحرير رسالتك في مستند مباشر. ميزة إدارة المستندات هذه في انقر فوق توفر مجموعة إدارة المشاريع مكانًا مركزيًا لتنظيم العمل، ويمكنك الحفاظ على أمان المستند من خلال عناصر التحكم في الخصوصية والوصول.

ستساعدك القوالب المدمجة وخيارات التنسيق الغنية في المستندات على إنشاء خطاب استقالة نظيف واحترافي. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن ClickUp تدمج إدارة المهام مع إنشاء المستندات، يمكنك بسهولة تتبع أي مهام ذات صلة، مثل إنهاء المشاريع الحالية، أو أخذ دورات تدريبية، أو إخطار الموارد البشرية، كل ذلك من نفس المنصة.

قم بصياغة خطاب إشعار لمدة أسبوعين باستخدام ClickUp Docs_

ClickUp Brain ClickUp Brain من ناحية أخرى، يمكن أن يساعدك في صياغة إشعار الاستقالة باستخدام مطالبة بسيطة باستخدام الذكاء الاصطناعي. كل ما عليك فعله هو النقر فوق النافذة المنبثقة للذكاء الاصطناعي من داخل مساحة عمل ClickUp أو كتابة /AI داخل مستند ClickUp وتقديم مطالبة بلغة طبيعية (انظر المثال أدناه).

تأكد من تحديد تفاصيل مثل اسم مديرك، وآخر يوم عمل، وما إلى ذلك، في المطالبة للحصول على رد مخصص. سيؤدي ذلك إلى إنشاء إشعار خطاب الاستقالة، والذي يمكنك تعديله بشكل أكبر بناءً على متطلباتك.

إنشاء إشعار رسمي لمدة أسبوعين باستخدام ClickUp Brain

## نصائح لكتابة إشعار فعال لمدة أسبوعين

يمكن للمغادرة اللطيفة أن تسهل عليك البقاء على اتصال مع الزملاء والمشرفين، مما قد يعزز حسن النية بعد انتهاء فترة عملك في الشركة.

إليك بعض النصائح لمساعدتك ترك وظيفتك بشروط جيدة

كن صريحًا لا فظًا ### كن صريحًا لا فظًا

عند إرسال خطاب الإشعار قبل أسبوعين، اجعل الأمور مختصرة ومباشرة. ومع ذلك، احرص على استخدام لهجة رسمية وتجنب الحديث بشكل غير رسمي، بغض النظر عن مدى ودية مديرك. كن محترماً ومهذباً. استخدام اللهجة الرسمية يعكس الاحترافية ويظهر احترامك لمكان العمل، بغض النظر عن مشاعرك الشخصية.

أن تكون صريحاً لا يعني أن تكون وقحاً. من المهم التعبير عن قرارك بوضوح دون تضمين تفاصيل غير ضرورية قد تؤدي إلى سوء فهم أو مشاعر سلبية.

اجعل الأمور إيجابية

سواء كنت تكتب إشعارًا بالبريد الإلكتروني قبل أسبوعين أو تجري محادثة شخصية، فإن النضج والإيجابية يقطعان شوطًا طويلًا. تجنب الشكوى من أشخاص معينين والدخول في جدالات. بدلًا من ذلك، اشكر مديرك على الدعم والتوجيه وفرص التعلم التي ستساعدك على المضي قدمًا.

قدم تفسيرًا

عند كتابة خطاب الإشعار لمدة أسبوعين، لا بأس بتخطي الشرح التفصيلي لمغادرتك. ومع ذلك، قد يتم سؤالك عن السبب أثناء محادثتك مع مديرك. من المهم تقديم سياق موجز دون الغوص في السلبية أو الكشف عن معلومات حساسة.

على سبيل المثال، يمكنك الإشارة إلى أنك تسعى للحصول على فرص جديدة أو تبحث عن تغيير لتعزيز حياتك المهنية. هذا يحافظ على التركيز على تطورك المهني بدلاً من أي استياء من دورك الحالي.

نموذج نموذج خطاب إشعار لمدة أسبوعين

عند كتابة خطاب الإشعار لمدة أسبوعين، من الطبيعي أن تشعر بمشاعر مختلطة من المشاعر. فأنت تشعر بالتوتر والحرج والارتباك. في هذا الوقت، قد يتطلب منك الأمر الكثير من الجهد لتدوين أفكارك بوضوح على الورق.

يمكن أن يساعدك استخدام قوالب خطابات الإشعار. ليس عليك مواجهة صفحة فارغة وكتابة خطاب استقالتك من الصفر. كما لا داعي للقلق بشأن ارتكاب أخطاء مكلفة.

إليك بعض النماذج التي يمكنك استخدامها:

خطاب استقالة بسيط من كانفا ### خطاب استقالة بسيط من كانفا

via كانفا إن خطاب استقالة بسيط عبارة عن قالب خطاب استقالة رسمي قابل للتخصيص باللون الرمادي الكستنائي الرمادي يبدأ بعنوان المرسل متبوعًا بنص الخطاب، بما في ذلك التواريخ واسم المستلم وتفاصيل الاتصال به.

هذا نموذج خطاب إشعار لمدة أسبوعين يركز في المقام الأول على التعبير عن الامتنان للفرص والخبرة. ويختتم رسميًا بعرض المساعدة خلال الفترة الانتقالية.

نموذج خطاب استقالة حديث من كانفا ### نموذج خطاب استقالة حديث من كانفا

via كانفا إن نموذج خطاب استقالة حديث هو قالب خطاب إشعار بسيط ولكنه احترافي لمدة أسبوعين مع نظام ألوان فيروزي وأخضر داكن. هذا القالب القابل للتخصيص مشابه لقالب كانفا أعلاه في محتواه، ولكن تخطيطه وأنظمة الألوان مختلفة. يمكن لأي شخص يتطلع إلى الاستقالة بأمان استخدام هذا القالب وتعديل التواريخ والأسماء وجهات الاتصال وإرسالها إلى مديره.

قالب إشعار التسويق لمدة أسبوعين من Templates.net

عبر Template.net إن نموذج إشعار التسويق لمدة أسبوعين هو قالب جاهز للاستخدام لجميع وظائف التسويق. سواء كنت منسق تسويق أو مدير تسويق، يمكنك بسهولة تخصيص هذا القالب لصياغة خطاب إشعار مثالي لمدة أسبوعين.

أفضل جزء هو أنه يمكنك تنزيل هذا قالب خطاب الاستقالة في محرر مستندات جوجل وتنسيقات Word وPDF وPDF وApple Pages.

رسالة إشعار الانفصال بواسطة Templates.net

عبر Template.net إن نموذج خطاب إشعار الانفصال هو خطاب إشعار مفصل لمدة أسبوعين لإنهاء علاقات العمل. يبدأ هذا القالب القابل للتخصيص بتفاصيل عنوان المرسل والمستلم ثم يستمر في الإبلاغ عن الاستقالة. كل ما عليك فعله هو تنزيل القالب كملف Word أو PDF والبدء في تخصيصه باسمك وتاريخ آخر عمل وتفاصيل أخرى.

اقرأ المزيد: إذا كنت مستعدًا للاستقالة ولكنك ما زلت تتقدم لوظائف أخرى، استكشف هذه العشرة قوالب سيرة ذاتية مجانية لبرنامج Microsoft Word.

تسليم إشعار الأسبوعين الخاص بك

بعض الأشخاص يفضلون تسليم خطاب الإشعار لمدة أسبوعين في نهاية يوم عملهم، بينما يفضل البعض الآخر إرساله في الصباح. إذن، هل هناك وقت مناسب لإرسال الإشعار؟ دعنا نناقش ذلك.

اختيار الوقت المناسب

الإعلان عن استقالتك في اجتماع الفريق حيث قد يكون مديرك يناقش انتكاسة المشروع ليس مثاليًا. كما أنه ليس من المقبول أن تعلنها بشكل عرضي في دردشة مع مديرك حتى لو كنت على علاقة ودية معه.

إليك بعض الأمثلة على "اللحظة المناسبة" لتقديم رسالة الإشعار لمدة أسبوعين:

في بداية الأسبوع : يتيح تقديم خطاب إشعارك الرسمي يوم الاثنين لمديرك أسبوعًا للتخطيط لخروجك من العمل، والتفكير في ترتيبات بديلة، ومناقشة مقابلة الخروج مع الموارد البشرية وما إلى ذلك

: يتيح تقديم خطاب إشعارك الرسمي يوم الاثنين لمديرك أسبوعًا للتخطيط لخروجك من العمل، والتفكير في ترتيبات بديلة، ومناقشة مقابلة الخروج مع الموارد البشرية وما إلى ذلك بعد إنهاء مشروع مهم : قد يؤثر إعلان خبر خروجك من المشروع على أعضاء فريقك أو زملائك في العمل. لذا، قم بتسليم الإشعار بعد الانتهاء من مسؤوليات مشروعك، إن استطعت

: قد يؤثر إعلان خبر خروجك من المشروع على أعضاء فريقك أو زملائك في العمل. لذا، قم بتسليم الإشعار بعد الانتهاء من مسؤوليات مشروعك، إن استطعت خلال فترة هدوء : تجنب تقديم خبر استقالتك خلال مواسم الذروة أو الأوقات المزدحمة، مثل اقتراب المواعيد النهائية للمشروع. فهذا سيمنع التعطيل ويسمح بسير الأمور بسلاسة

: تجنب تقديم خبر استقالتك خلال مواسم الذروة أو الأوقات المزدحمة، مثل اقتراب المواعيد النهائية للمشروع. فهذا سيمنع التعطيل ويسمح بسير الأمور بسلاسة في محادثة خاصة: إذا كانت تربطك علاقة جيدة مع مديرك أو كانت هناك جلسات نقاشية متكررة بينك وبين مديرك في العمل بنسبة 1:1، فأبلغ مديرك بالاستقالة خلال هذه المناقشات. سيحافظ ذلك على سرية الخبر ويمنح مديرك الوقت الكافي لتخطيط الأمور

أما إذا كان مديرك لا يعقد اجتماعات متكررة، فعليك أن تسأل عن مدى تفرغه وترتيب اجتماع لمناقشة استقالتك.

إجراء مناقشة شخصية

المحادثة وجهاً لوجه هي أفضل طريقة للإعلان عن استقالتك. لذا، قابل مديرك شخصيًا أو تواصل معه عبر مؤتمر فيديو أو مكالمة هاتفية. كن مستعداً للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بمغادرتك والتعامل مع الاقتراحات حول الترتيبات البديلة.

💡ملاحظة سريعة: تواصل مع مديرك قبل التوقيع على عقد العمل الجديد. سيساعدك ذلك على تقييم الترتيبات البديلة واتخاذ الخيار الأفضل. بالإضافة إلى أنه سيساعدك على تخطي مواقف مثل رفض عرض عمل مقبول .

إدارة المهام الخاصة بك خلال فترة الإشعار

بعد أن ترسل خطاب الإشعار الذي مدته أسبوعان، يكون الأمر أشبه بأسبوعين من المشي على حبل مشدود - يجب أن توازن بين إكمال المهام والاستعداد للخروج. يمكن لخطأ واحد، مثل عدم التواصل مع الفريق بشأن التحديثات، أن يعطل سير العمل بأكمله.

هذا هو المكان الذي يمكن أن يساعدك فيه ClickUp.

تضمن لك أداة الإنتاجية الشاملة من ClickUp إكمال كل مهمة بكفاءة وفي الوقت المحدد. على سبيل المثال, مهام ClickUp يساعدك على تخطيط وتنظيم وترتيب أولويات عملك المتبقي. يمكنك إنشاء المهام وقوائم المهام، وتنظيم سير العمل، وإضافة حالات مخصصة مثل "قيد التنفيذ" أو "قيد التنفيذ" والتسميات، وتعيين المهام لأعضاء الفريق، وإضافة تفاصيل المهام، وتعيين التعليقات مع @إشارات، وغير ذلك، لضمان تسليم أكثر سلاسة لفريقك.

إدارة مهامك بكفاءة باستخدام مهام ClickUp Tasks

باستخدام ClickUp، يمكنك تتبع الجداول الزمنية للمهام أيضًا. مخططات جانت البيانية في ClickUp في مساعدتك على تصور الجداول الزمنية، وتحديد أولويات تواريخ الاستحقاق، والتأكد من الانتهاء من جميع المهام خلال الأسبوعين الأخيرين لك في الشركة. يمكن أن تساعدك مخططات جانت أيضًا على عرض تقدم المشروع بالكامل وتتبع التبعيات لضمان التسليم في الوقت المحدد.

تتبع الجداول الزمنية للمهام والمشروعات باستخدام ClickUp Gantt Charts

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تتبع أداء مشروعك باستخدام لوحات معلومات ClickUp لتقديم أفضل جودة للعمل قبل المغادرة. تساعدك لوحات المعلومات المخصصة هذه على عرض أعباء عمل الفريق وتتبع الإنتاجية الشخصية وأداء المشروع بمساعدة البطاقات والمخططات والرسوم البيانية وقوائم البيانات.

تتبع أداء المشروع باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards

تعمل ClickUp أيضًا على تسهيل التعاون في الوقت الفعلي. يمكنك استخدام ClickUp Whiteboards لتخطيط العمليات التي ستساعد في تسريع تسليم المشروع. وبالمثل، باستخدام ClickUp Docs، يمكنك توثيق ملاحظات العميل وتفاصيل المشروع وأفضل الممارسات والمواد المرجعية وما إلى ذلك، ومشاركتها مع فريقك للحفاظ على سير الأمور حتى في غيابك.

التعاون في الوقت الفعلي باستخدام لوحات ClickUp Whiteboards

هذا ليس كل شيء; انقر فوق الدردشة يمكن أن يساعد في جعل اتصالات ومحادثات فريقك مركزية في مكان واحد. ففي نهاية المطاف، آخر ما تحتاج إليه خلال فترة الإشعار التي تستغرق أسبوعين هو إضاعة الوقت والطاقة في تبديل السياق.

تحويل الرسائل إلى مهام بنقرة واحدة باستخدام ClickUp Chat

استخدم ClickUp Chat لربط المهام والرسائل حتى لا يفوتك أي شيء. يمكنك إبقاء الجميع على اطلاع دائم بالإعلانات والتحديثات المهمة. يمكنك أيضًا استخدام الذكاء الاصطناعي داخل الدردشة للحصول على إجابات مقترحة وتلخيص سلاسل المناقشات وإنشاء المهام تلقائيًا من دردشاتك.

أنهِ مهامك المعلقة بشكل أسرع باستخدام ClickUp

كتابة رسالة إشعار لمدة أسبوعين ليست إلزامية ولكنها ممارسة قياسية. فهي تساعدك على الانفصال عن صاحب العمل الحالي بشكل إيجابي ومهني. إن إبلاغ الشركة باستقالتك وعرض المساعدة خلال فترة الانتقال هي إحدى أبسط الطرق التي يمكنك من خلالها الحفاظ على علاقاتك مع زملائك خارج العمل.

ومع ذلك، فإن الالتزام بانتقال سلس وفقاً لسياسة الاستقالة في الشركة يتطلب إكمال جميع المهام المعلقة والمساعدة في المشاريع الهامة خلال فترة محدودة. وهنا يأتي دور ClickUp لمساعدتك.

يحتوي ClickUp على العديد من الميزات الأخرى التي يمكن أن تساعدك على إكمال مشاريعك الجارية والمعلقة في غضون أسبوعين مع تلبية معايير الجودة. تتيح لك ميزات إدارة المهام الخاصة به تنظيم المهام وتحديد أولوياتها حتى تتمكن من التركيز على العناصر ذات الأولوية القصوى قبل مغادرتك. تتيح لك المستندات التعاونية توثيق التقدم الذي أحرزته وإنشاء ملاحظات مفصلة لتسليم المهام، مما يضمن انتقالاً سلساً لمن سيتولى مسؤولياتك.

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