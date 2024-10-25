أفضل شهادات الكتابة الفنية في عام 2025

_إذا كنت تتطلع إلى الارتقاء بمستواك في الكتابة التقنية، فهذا هو الوقت المناسب!

سواء كنت محترفًا متمرسًا تهدف إلى صقل خبراتك أو شخصًا اقتحم هذا المجال للتو، الحصول على شهادة معتمدة يمكن أن يغير قواعد اللعبة.

الكتابة التقنية هي شكل متخصص من أشكال الكتابة التي تهدف إلى نقل المعلومات المعقدة بإيجاز ودقة.

من الكتيبات والتقارير إلى الأوراق البيضاء والوثائق، يؤدي الكُتّاب التقنيون دورًا رئيسيًا في تبسيط المعلومات في مجالات مثل التكنولوجيا والهندسة والرعاية الصحية والمالية.

يمكن أن يكون الحصول على شهادة الكتابة التقنية ميزة قيّمة. حيث يمكن أن يفتح أمامهم فرصًا جديدة ، ويزيد من إمكانات الكسب، ويعزز المصداقية في هذا المجال.

دعنا نستكشف لماذا يمكن أن يعزز حصولك على شهادة معتمدة من حياتك المهنية ونناقش 10 شهادات للكتابة التقنية يمكنك الحصول عليها.

أهمية شهادات الكتابة الفنية ## أهمية شهادات الكتابة الفنية

وفقاً ل مكتب إحصاءات العمل ، يتقاضى الكتّاب التقنيون في الولايات المتحدة متوسط راتب قدره \86,620\ دولار أمريكي. إذا كنت تستمتع بشرح المعلومات المعقدة، وتحب الكتابة المنظمة وتهتم بمجال تقني معين، فقد تكون هذه الوظيفة هي الوظيفة المثالية لك.

تُظهر شهادات الكتابة التقنية التزاماً بالتطوير المهني وتوفر معياراً معترفاً به للخبرة. قد يفيدك الحصول على هذه الشهادة لأسباب عديدة.

دعنا نلقي نظرة على بعضها:

تطوير مهاراتك: إنها طريقة ممتازة لبناء وصقل المهارات الأساسية مثل التواصل والبحث والتحرير. ستكتسب أيضًا معرفة قيمة، مثل العناصر الأساسية الضرورية عند إنشاء مستندات أو كتيبات أو تقارير تقنية

إنها طريقة ممتازة لبناء وصقل المهارات الأساسية مثل التواصل والبحث والتحرير. ستكتسب أيضًا معرفة قيمة، مثل العناصر الأساسية الضرورية عند إنشاء مستندات أو كتيبات أو تقارير تقنية تعزيز مصداقيتك: الحصول على شهادة معتمدة من منظمة أو مدرسة مرموقة يُظهر الاعتراف الرسمي بقدراتك، مما قد يساعدك على التميز عند التقدم لوظائف الكتابة التقنية. إنها علامة واضحة لأصحاب العمل على أنك جاد في مهنتك

الحصول على شهادة معتمدة من منظمة أو مدرسة مرموقة يُظهر الاعتراف الرسمي بقدراتك، مما قد يساعدك على التميز عند التقدم لوظائف الكتابة التقنية. إنها علامة واضحة لأصحاب العمل على أنك جاد في مهنتك احصل على شهادات متخصصة: حتى لو كنت حاصلاً بالفعل على شهادة في التواصل أو اللغة الإنجليزية، فإن إضافة شهادة في شيء محدد - مثل الكتابة الطبية أو التوثيق التقني -يمكن أن تعزز ملفك الشخصي، خاصةً إذا كنت تعمل لحسابك الخاص. بيانات الاعتماد المتخصصة تسهل على العملاء المحتملين رؤية خبراتك

تقدم العديد من المنظمات المعترف بها شهادات محترمة للغاية للكتاب التقنيين. تقدم هيئات مثل جمعية الاتصالات التقنية (STC) والجمعية الأمريكية للكتاب الطبيين (AMWA) برامج متخصصة لمختلف المجالات.

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أفضل 10 شهادات للكتابة التقنية لتعزيز مسيرتك المهنية

ليست كل شهادات الكتابة التقنية متساوية. لهذا السبب قمنا بتسليط الضوء على 10 شهادات استثنائية يمكن أن تعزز تطورك المهني بشكل كبير.

دعنا نستكشف هذه الفرص!

1. دورة الكاتب التقني المعتمد من مقر الكاتب التقني

عبر مقر الكاتب الفني يعد موقع الكاتب التقني HQ مصدرًا رائعًا إذا كنت مبتدئًا في الكتابة التقنية. يركز هذا الموقع على تقديم شهادات ودورات تدريبية خاصة بالكتّاب التقنيين. كما يوفر الموقع مجتمعاً يمكن للكتاب التواصل فيه ومشاركة خبراتهم وطلب المشورة من أقرانهم.

تغطي دورة الكاتب التقني المعتمد هذه أساسيات الكتابة التقنية والأدوار التي تنطوي عليها.

ستتعلم كيفية إنشاء وثائق تقنية فعالة وتطوير نماذج كتابة عالية الجودة. بالإضافة إلى ذلك، ستكتسب رؤى حول صياغة سيرة ذاتية متميزة وتأسيس حضور قوي على الإنترنت. تتضمن الدورة أيضاً نصائح لمساعدتك على التفوق في المقابلات.

مشارك واحد, بن وايز مشترك

بينما بدأت البرنامج دون أي خبرة، أدركت أن تعلّم المفاهيم الأساسية ليس بالأمر العسير كما توقعت في البداية طالما أنني بذلت الجهد للتعلم. هذا البرنامج هو المتجر الشامل لكل ما يتعلق بالكتابة التقنية بن وايز فيما يلي بعض الموضوعات الرئيسية التي تتناولها الدورة:

تحليل جمهورك

كتابة واجهة برمجة التطبيقات

كتابة دراسات الحالة

إجراء البحوث

مقابلات المستخدمين

كتابة وتحرير الوثائق الخاصة بحالات الاستخدام المختلفة

بالإضافة إلى ذلك، ستحصل على إمكانية الوصول إلى مقابلات حصرية مع متخصصين في هذا المجال سيقدمون لك نصائح من الداخل حول إدارة المشاريع. ستجد أيضاً ما يلي قوالب كتابة المحتوى للمساعدة في تبسيط عملك.

بعد انتهاء الدورة، ستحصل على شهادة في الكتابة التقنية وشارة لعرضها على موقعك الإلكتروني أو ملفك الشخصي على موقع LinkedIn.

التسعير

$299

2. متواصل تقني محترف معتمد من جمعية الاتصالات التقنية (STC)

عبر جمعية الاتصالات التقنية (STC) جمعية التواصل التقني (STC) هي مجتمع فريد من نوعه مصمم حصرياً للكتاب التقنيين والمتواصلين التقنيين وهي أيضاً أقدم وأكبر جمعية في مجال الكتابة التقنية.

وعلى مر السنين، قدمت جمعية الاتصالات التقنية عدة خيارات للشهادات الاحترافية لخبراء التواصل التقني. يحتوي برنامجهم على ثلاثة مستويات: الشهادة التأسيسية وشهادة الممارس وشهادة الخبير.

شهادة المستوى التأسيسي (المستوى الأول) مخصصة للمهنيين المبتدئين. وهي تختبر معرفتك العامة بمفاهيم التواصل التقني وأفضل الممارسات. وعلى الرغم من عدم وجود شروط مسبقة صارمة، إلا أنه يوصى بسنتين على الأقل من الدراسة أو الخبرة ذات الصلة

مخصصة للمهنيين المبتدئين. وهي تختبر معرفتك العامة بمفاهيم التواصل التقني وأفضل الممارسات. وعلى الرغم من عدم وجود شروط مسبقة صارمة، إلا أنه يوصى بسنتين على الأقل من الدراسة أو الخبرة ذات الصلة شهادة مستوى الممارس (المستوى الثاني) تستهدف المهنيين من المستوى المتوسط. وهي تقيس قدرتك على تطبيق أفضل الممارسات وحل المشاكل المعقدة. يجب عليك إكمال الشهادة التأسيسية أولاً وتقديم دليل على الحفاظ عليها. من الناحية المثالية، يجب أن يكون لدى المرشحين من سنتين إلى خمس سنوات من الخبرة

تستهدف المهنيين من المستوى المتوسط. وهي تقيس قدرتك على تطبيق أفضل الممارسات وحل المشاكل المعقدة. يجب عليك إكمال الشهادة التأسيسية أولاً وتقديم دليل على الحفاظ عليها. من الناحية المثالية، يجب أن يكون لدى المرشحين من سنتين إلى خمس سنوات من الخبرة شهادة مستوى الخبراء (المستوى الثالث) تستهدف كبار المهنيين. وهي تقيّم خبراتك من خلال جعلك تدير مشاريع معقدة يتم تقييمها من قبل خبراء في المجال. للتأهل، تحتاج إلى شهادة ممارس ويجب أن تكون لديك خبرة تتراوح بين خمس وعشر سنوات من الخبرة

أن تكون حاصلاً على شهادة STC يمكن أن يميزك في مجال الكتابة التقنية التنافسي. ديفيد ديك، زميل شركة الاتصالات السعودية ، لاحظ,

كانت شهادة زمالة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دليلاً على مؤهلاتي، كما أن عضويتي في لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أظهرت التزامي بمسيرتي المهنية. لقد حصلت على وظيفة مع زيادة في الراتب بقيمة 20,000 دولار أمريكي، وشهادة CPTC معلقة الآن بفخر في مكتبي ديفيد ديك , زميل في شركة الاتصالات السعودية التسعير

شهادة المستوى التأسيسي (المستوى الأول)

315 دولارًا لأعضاء STC الحاليين

630 دولارًا لغير الأعضاء

شهادة مستوى الممارس (المستوى الثاني)

443 دولارًا أمريكيًا لأعضاء STC الحاليين

753 دولارًا لغير الأعضاء

شهادة مستوى الممارس (المستوى الثالث)

التسعير المخصص

3. شهادة الكتابة الفنية الاحترافية من Udemy

عبر يودمي برز موقع Udemy كمنصة تعليمية رائدة، حيث يقدم دورات تدريبية في مختلف الموضوعات. من الكتابة التقنية إلى تطوير التطبيقات وإدارة المشاريع، هناك ما يناسب الجميع.

ستعرّفك شهادة الكتابة التقنية الاحترافية على مبادئ الكتابة التقنية والتحرير. ستتعلم أيضًا كيفية إنشاء مستندات تقنية شاملة و قوالب السيرة الذاتية التقنية وكتابة دليل المستخدم الأول الخاص بك بشكل فعال.

للمشاركة في هذه الدورة التدريبية الحائزة على جوائز، ستحتاج إلى جهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز مع مايكروسوفت وورد وإكسل (2007 أو 2010). بمجرد التسجيل، ستتمكن من الوصول إلى جميع المواد والموارد ذات الصلة.

الأسعار

$94.36

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4. شهادة في الكتابة الفنية من جامعة دالهوزي

عبر جامعة دالهوزي تقدم جامعة دالهوزي شهادة مرموقة في الكتابة التقنية. وبالإضافة إلى الأساسيات، سوف تستكشف كيفية تحليل جمهورك، وصياغة مستندات واضحة، وكتابة أوصاف مقنعة للمنتجات، كما ستتعلم أيضًا تطوير أوراق استراتيجية، مما يجعل هذه الدورة التدريبية شاملة.

هذه الدورة التدريبية مثالية للكتّاب والمهندسين ومديري المنتجات وأي شخص يواجه تحديات في التواصل.

للحصول على شهادتك، يجب عليك إكمال أربع دورات: دورة أساسية في الكتابة التقنية وثلاث دورات اختيارية. تختتم كل دورة باختبار أو مهمة كتابية لتقييم مهاراتك ومعرفتك.

من المزايا الرائعة لهذا البرنامج مرونته؛ يمكنك التعلم بالسرعة التي تناسبك. يتيح لك هذا الهيكل تحقيق التوازن بين دراستك وحياتك المهنية مع اكتساب مهارات قيمة. للحصول على شهادتك، يجب عليك إنهاء التقييم النهائي في غضون أربع سنوات.

التسعير

2,140 دولاراً (535 دولاراً لكل دورة)

5. كاتب طبي معتمد (MWC) من جمعية الكتاب الطبيين الأمريكية

عبر جمعية الكتاب الطبيين الأمريكيين شهادة اعتماد الكاتب الطبي المعتمد (MWC) هي شهادة محترمة تم إنشاؤها من خلال التعاون بين لجنة اعتماد الكتابة الطبية (MWCC) والجمعية الأمريكية للكتاب الطبيين (AMWA).

يمكن أن يعزز حصولك على شهادة اعتماد شهادة الكتابة الطبية (MWC) من مصداقيتك، حيث يُظهر لأصحاب العمل والعملاء أنك تمتلك فهمًا راسخًا لكفاءات الكتابة الطبية الأساسية.

يُقدم اختبار MWC مرتين سنوياً، مما يجعله في متناول المهنيين المشغولين. ستواجه 125 سؤالاً متعدد الاختيارات أثناء الامتحان، الذي يستغرق ساعتين ونصف الساعة ويُجرى باللغة الإنجليزية.

لمساعدتك على الاستعداد، فإن دليل مقدمي الطلبات والمرشحين لرابطة العالم الإسلامي و دليل دراسة المرشح تفاصيل المجالات الخمسة للكتابة الطبية التي يغطيها الامتحان: التجميع، والتقييم، والتنظيم، والتفسير، والتقديم.

للتأهل للامتحان، يجب على المرشحين استيفاء بعض المعايير الرئيسية:

حاصل على درجة البكالوريوس أو أعلى في أي تخصص

التمتع بخبرة لا تقل عن سنتين من الخبرة المدفوعة الأجر في مجال التواصل الطبي. والأهم من ذلك، يجب أن تركز هذه الخبرة تحديدًا على الكتابة الطبية بدلاً من الكتابة المتعلقة بالمجالات السريرية أو العلمية أو غيرها من المجالات

التسعير

$175: رسوم تقديم طلب المؤتمر الطبي العالمي (يحصل أعضاء AMWA على خصم 25 دولارًا)

$550: رسوم التسجيل للامتحانات داخل الولايات المتحدة

6. كاتب تقني معتمد من جامعة ويسكونسن أو كلير (UWEC)

عبر UWEC دورة الكاتب التقني المعتمد التي تقدمها جامعة ويسكونسن أو كلير للتعليم المستمر هي برنامج شامل مصمم للأفراد الذين يتطلعون إلى تعزيز مهاراتهم في الكتابة التقنية أو بدء مهنة في هذا المجال. توفر الدورة معرفة عملية تغطي أساسيات الكتابة التقنية.

وهي مثالية للمبتدئين والمحترفين الذين يرغبون في صقل مهاراتهم والبقاء على اطلاع دائم بمعايير الصناعة.

سيتعلم المشاركون في البرنامج كيفية تنظيم المعلومات المعقدة وتقديمها بطريقة سهلة الفهم، سواءً في الكتيبات أو أنظمة المساعدة عبر الإنترنت أو التقارير الفنية.

وتتضمن الدورة أيضاً درساً حول التحضير لامتحان أخصائي التواصل التقني المعتمد (CPTC) من قبل جمعية الاتصالات التقنية (STC).

الأسعار

$2,195

7. كورسات كورسيرا لشهادة الكتابة التقنية

عبر كورسيرا تعد كورسيرا واحدة من أكبر منصات التعلم الإلكتروني، حيث تضم أكثر من 3000 دورة تدريبية عبر الإنترنت وتخصصات في مختلف المجالات. من بين عروضها، ستجد مجموعة رائعة من شهادات الكتابة التقنية التي تلبي احتياجات التعلم المختلفة، من المبتدئين إلى المستويات المتقدمة.

وتوفر المنصة العديد من الدورات التدريبية الذاتية الكاملة عبر الإنترنت التي تركز على الكتابة التقنية، مما يجعل من السهل عليك أن تلائم التعلم في جدولك الزمني. إذا كنت تتطلع إلى تحسين مهاراتك، فإليك بعض الدورات التدريبية التي تستحق الاطلاع عليها: مقدمة في الكتابة التقنية ? انقر فوق ليست مجرد أداة للكتابة مع ميزات إدارة المشاريع؛ إنها واحدة من أفضل أدوات الإنتاجية في السوق.

لم نبدأ في كتابة المقالات فحسب، بل قررنا القيام بذلك على نطاق واسع، لذا كنا بحاجة إلى منصة قوية يمكنها التكيف بسهولة مع العدد المتزايد من المواد التي ننتجها. وكان ClickUp هو الخيار الأفضل كريستينا ويلسون ، مديرة المحتوى في جرافيت

يعمل ClickUp أيضًا كقاعدة معرفية، وذلك بفضل ميزات مثل المستندات، واللوحات البيضاء، والقوالب التي تجمع كل شيء بسلاسة.

استخدام مستندات ClickUp ، يمكنك تحديد أهداف واضحة، وتحديد متطلبات المنتج، وإضافة بحث المستخدم، والحفاظ على الاتساق في جميع أنحاء. _أفضل جزء؟ يمكن للجميع المشاركة لإضافة التعليقات، ويمكن لمديري المشاريع وضع علامات على زملائهم في الفريق أو تعيين المهام مباشرةً داخل المستند نفسه.

احصل على تنسيق غني وأوامر مائلة للعمل بكفاءة أكبر باستخدام ClickUp Docs

يعمل ClickUp Docs أيضًا على تبسيط التعاون حتى تتمكن من:

تنظيم تواصلك التقني وإدارته في الوقت الفعلي مع فريقك

استخدام العديد من خيارات التنسيق لتقسيم النص وتحسين سهولة القراءة. باستخدام الرؤوس والألوان والخطوط وتباعد الفقرات القابلة للتخصيص، يمكنك ضمان أن تبدو وثائقك مصقولة واحترافية

أنشئ مخططاتك الفنية بتدفق منطقي باستخدام ClickUp Whiteboards

إذا كنت بحاجة إلى مساحة للعصف الذهني أو رسم الأفكار, كليك أب السبورات البيضاء مثالية لتلخيص أفكارك، وتدوين الملاحظات، وإضافة المرئيات، وربط المهام ذات الصلة. إنها طريقة رائعة لتصور عمليتك من البداية إلى النهاية.

ثم هناك ClickUp Brain -مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي لأي شخص يتطلع إلى توفير الوقت وتعزيز الكفاءة.

صقل نسختك، وغيّر نبرة الصوت والأسلوب، وتحقق من دقة القواعد النحوية والإملاء باستخدام ClickUp Brain

يمكن أن تساعدك هذه الأداة على إنشاء مقتطفات وجداول محتويات وحتى صفحات ويب كاملة بسرعة وسهولة. فهي تتعامل مع التنسيق وتحرير النسخ بسهولة ويمكنها تحويل المعلومات التقنية المعقدة إلى لغة بسيطة وسهلة الاستخدام.

وهناك المزيد!

القوالب منقذة أخرى في ClickUp، خاصة عندما يتعلق الأمر بالوثائق التقنية.

انقل المنتج بسرعة خلال عملية التطوير باستخدام قالب مستند موجز المنتج ClickUp

على سبيل المثال، فإن قالب مستند موجز منتج ClickUp هو نموذج مخصص لمديري المنتجات. إنه مستند كامل يساعد الفرق على التعاون عبر الوظائف في تطوير المنتج.

باستخدام هذا القالب، يمكنك:

العمل بشكل تعاوني عبر الفرق على تطوير المنتج

الحفاظ على مواصفات المنتج والملاحظات والمهام ذات الصلة منظمة في موقع مركزي واحد

تحديد الأهداف والحلول والمواصفات بشكل واضح ومتسق

نظرًا لأنه مدمج في ClickUp Doc، يمكنك إضافة صفحات متداخلة مليئة بالمعلومات الإضافية ومسودات التاريخ وأي شيء آخر تحتاجه. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تخصيص كل شيء حسب رغبتك، من التنسيق إلى الروابط المضمنة وعلامات المستندات. انقر فوق التعليقات في المستندات يسمح بالتعاون في الوقت الفعلي، ويمكنك حتى تعيين تعليقات لزملائك في الفريق للحصول على تعليقات فورية. إنها طريقة بسيطة لتتبع التعديلات والتعليقات والتحديثات دون فقدان أي شيء في خلط الأوراق.

يمكنك تعديل هذا القالب ليناسب احتياجاتك. قم بتحديث قالب موجز المنتج، أو احفظه كقالب جديد، أو قم بتطبيق تغييراتك في كل مرة يتم فيها استخدام القالب.

💡 نصيحة احترافية: إذا واجهتك مشكلة أو احتجت إلى إلهام، استخدم هذه أمثلة على الكتابة السريعة التي تحافظ على تدفق الإبداع.

إدارة مشاريع الكتابة التقنية باستخدام ClickUp

مع استمرار اكتساب إنشاء المحتوى زخمًا متزايدًا، يمكن أن يكون الاستثمار في شهادة الكتابة التقنية خطوة ذكية. فالشهادة المناسبة لا تزودك بالمهارات الأساسية فحسب، بل تعزز مصداقيتك وتفتح لك فرصاً مهنية جديدة.

من خلال اختيار برنامج يتوافق مع أهدافك واهتماماتك، يمكن لمحترفي الكتابة التقنية أن يهيئوا أنفسهم للنجاح في هذا المجال المجزي والديناميكي.

وإليك شريكاً لمساعدتك في الارتقاء بمهاراتك في الكتابة التقنية إلى أبعد من ذلك - ClickUp.

تتيح لك هذه المنصة متعددة الاستخدامات وضع الخطوط العريضة لوثائقك الفنية، وجمع الملاحظات من الزملاء، ودمج عناصر الوسائط المتعددة، واستخدام ClickUp Brain كمساعدك في الكتابة بالذكاء الاصطناعي.

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