دليل أساسي لتطبيق الإدارة الكلية في العمل

كان لدينا جميعًا ذلك المعلم أو الأستاذ أو المدير (أو أكثر إذا كنت محظوظًا) الذي أخرج أفضل ما فينا. وفي حين أن التفاصيل قد تختلف من شخص لآخر، إلا أن الصفة المشتركة بين هذه الشخصيات في حياتنا هي أنهم دعمونا بدلاً من الضغط علينا.

فالجميع يرغب في العمل مع مدير داعم يساعدهم على تحقيق إمكاناتهم في العمل. ومع ذلك، يعاني معظمنا في أن نكون نحن أنفسنا مثل هؤلاء المدراء.

إن العثور على أسلوب الإدارة الصحيح هو لعبة صعبة من التجربة والخطأ. ولكن هناك أسلوب واحد ثبتت فعاليته - وهو أسلوب الإدارة غير المتوازنة.

إذا كانت الكلمة تبدو جديدة، فتذكر أنها نهج حيوي لكل فريق.

لماذا؟ لأن 66% من الموظفين استقالوا بسبب مديرهم. لذا، كيف إدارة فريق لها تأثير كبير على المشاركة والتحفيز وثقافة العمل.

الإدارة الكلية هي أسلوب مؤثر في إدارة الأفراد يدفع بالثقة والعلاقة والكفاءة إلى أعلى المستويات.

هل تريد معرفة المزيد؟ سنغطي في هذه المقالة الأساسيات والفوائد والخطوات الرئيسية والنصائح المتعلقة بالإدارة الكلية. كما سنناقش أيضًا استخدام ClickUp، خبير إدارة المشاريع، لجعل الإدارة الكلية سهلة وبسيطة.

## ما هي الإدارة الكلية؟

الإدارة الكلية هي أسلوب قيادة لا يدوي يعطي الأولوية للثقة والمزيد من الاستقلالية. فبدلاً من الاهتمام بكل التفاصيل، تركز الإدارة الكلية على تمكين الموظفين ودعم الفرق من خلال التطوير التنظيمي.

هل تريد مثالاً واقعياً؟ دعنا نعرض عليك سيناريو.

السيناريو: يتعين على فريق التسويق لديك التخطيط لحملة إطلاق منتج جديد.

ما هي الإدارة الكلية هنا؟ بصفتك القائد، قم بتحديد أهداف الشركة فيما يتعلق بهذا المنتج وميزانية التسويق والمواعيد النهائية. ثم، بالتعاون مع فريقك، قم بتبادل الأفكار واتخاذ قرار بشأن الاستراتيجيات والقنوات والرسائل. ثم تقوم بعد ذلك بتفويض المهام، مما يسمح للموظفين بالعمل بشكل مستقل من أجل نجاح الشركة والفريق.

النتيجة؟ يستخدم الفريق خبراتهم وإبداعاتهم ويتخذون قراراتهم بأنفسهم، مما يؤدي إلى حملات أكثر ابتكارًا وإقناعًا.

يتطلب نهج القيادة الكلية عقلية داعمة تعمل كدليل للفريق.

فوائد الإدارة الكلية لنمو الفريق

يوفر اعتماد الإدارة الكلية العديد من الفوائد. وفيما يلي بعض الفوائد التي تخلق بيئة فريق عمل مزدهرة وتحفز النمو:

زيادة الاستقلالية والملكية: تمكّن الإدارة الكلية الموظفين من تولي مسؤولية عملهم، مما يؤدي إلى زيادة الرضا الوظيفي والشعور بالمسؤولية بين أعضاء الفريق

تمكّن الإدارة الكلية الموظفين من تولي مسؤولية عملهم، مما يؤدي إلى زيادة الرضا الوظيفي والشعور بالمسؤولية بين أعضاء الفريق تعزيز الإبداع والابتكار: هذا النهج الكلي يزيل عنصر الإشراف المستمر، مما يؤدي إلى حرية إبداعية لاستكشاف أفكار وأساليب مبتكرة جديدة

هذا النهج الكلي يزيل عنصر الإشراف المستمر، مما يؤدي إلى حرية إبداعية لاستكشاف أفكار وأساليب مبتكرة جديدة تحسين التعاون والتواصل: تؤدي الإدارة الكلية إلى فهم الأهداف والاستقلالية في العمل الجماعي. الشفافية في القيادة تساعد الفرق أيضًا على التواصل بشكل منفتح والتعاون بسلاسة

تؤدي الإدارة الكلية إلى فهم الأهداف والاستقلالية في العمل الجماعي. الشفافية في القيادة تساعد الفرق أيضًا على التواصل بشكل منفتح والتعاون بسلاسة تعزيز تطوير الموظفين: يطور الأفراد الذين يقودهم المدراء الكبار مهارات قيّمة وينمون مهنيًا. ويصبحون قادرين على تحمل المسؤولية والتعامل مع التحديات بشكل مستقل

يطور الأفراد الذين يقودهم المدراء الكبار مهارات قيّمة وينمون مهنيًا. ويصبحون قادرين على تحمل المسؤولية والتعامل مع التحديات بشكل مستقل تقليل التوتر والإرهاق: تخلق الثقة والاستقلالية بيئة عمل أكثر استرخاءً وإيجابية. وبالتالي، فإن نهج الإدارة الكلية يقلل من الضغط والقلق المرتبطين عادةً بالتسلسل الهرمي وقرارات الإدارة من أعلى إلى أسفل حيث يعمل الموظفون تحت أعين الفريق التنفيذي الساهرة

## خطوات لتطبيق الإدارة الكلية في فريقك

نحن نعلم أن المديرين الكبار يستخدمون نهج عدم التدخل المباشر مع الحد الأدنى من المشاركة المباشرة. فكيف تصبح إذن ذلك المدير الكبير المثالي؟ إليك دليل من أربع خطوات لتطبيق الإدارة الكلية:

الخطوة الأولى: ضع أهدافًا واضحة وطويلة الأجل

حدد نتائج قابلة للقياس لمواءمة فريقك مع الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل. ويساعد هذا المنظور الأوسع نطاقًا على تجنب الإدارة الجزئية للمهام اليومية.

هل تريد مثالاً؟ لنفترض أنك تريد زيادة رضا العملاء بنسبة 15% خلال الربع القادم. بدلاً من التحقق من ذلك يومياً، تتبع التقدم المحرز من خلال معالم قابلة للقياس.

التصور أهداف القيادة هي أفضل طريقة لتحقيقها بكفاءة. يقدم ClickUp حلاً شاملاً لتحديد الأهداف وإدارة الفريق.

رسم خريطة وربط الأهداف طويلة المدى بأهداف فريقك مع أهداف ClickUp Goals ClickUp Goals هي أداة لإدارة الأهداف مثالية لتحديد اتجاه واضح. يمكنك إعداد الأهداف، وربط كل هدف بالأهداف الداعمة والمشاريع القائمة، وتتبع التقدم المحرز من خلال تحديثات في الوقت الفعلي.

الأداة مثالية إذا كنت ترغب في تعزيز الإنتاجية دون متابعة مستمرة.

تذكّر أن كل هدف من أهدافك يجب أن يكون محدداً وقابلاً للقياس وقابلاً للتحقيق وملائماً ومحدداً بوقت محدد. لمساعدتك في تحديد كل هذه المربعات، تقدم ClickUp العديد من نماذج تحديد الأهداف الجاهزة للاستخدام.

نموذج أهداف ClickUp SMART Goals

نموذج أهداف ClickUp SMART Goals هو إطار عمل لإبقاء جميع الأهداف والغايات واضحة ومحددة. إن واجهته النظيفة وسهلة التحديث تجعله ممتازًا للأهداف التشغيلية وأهداف الشركة.

تشير طرق العرض المخصصة للإطار، مثل طريقة عرض ورقة عمل الأهداف الذكية، بوضوح إلى اتجاه الأهداف. كما أنه يوفر أيضًا حقولاً مخصصة واضحة، مثل الجهد المطلوب، مما يسهل قرارات التفويض.

### الخطوة 2: تعزيز التواصل والتعاون المفتوح

تتمثل الخطوة الثانية من الإدارة الكلية في قنوات التواصل. وهذا ليس من أجل التواصل المستمر ولكن من أجل الحوار الشفاف. إذا كنت تتوقع أن يحقق الموظفون الأهداف، فيجب أن يحصلوا على المعلومات الصحيحة.

وهنا، يجب أن تكون المراجعات المنتظمة ووضوح خطط التواصل المساعدة. كما أنه يقلل من فرص إملاء التقدم اليومي.

يعد الحل المتكامل الذي يعزز التواصل المفتوح أمرًا حيويًا هنا، وهذا ما يقدمه ClickUp لتبسيط التواصل والحفاظ على مزامنة فريقك في أي مكان على المنصة.

احصل على نظرة عامة كاملة على عملك في ClickUp Chat ClickUp Chat هو الخيار الأمثل للمزج بين التواصل المستمر والمفتوح. وبالإضافة إلى المراسلة الفورية، تتيح الدردشة إمكانية مشاركة الروابط والملفات بالإضافة إلى المناقشات الجماعية المتزامنة والفورية.

بالنسبة للمديرين الذين يبحثون عن نهج منظم، تتيح لك هذه الأداة ربط مهام أو مشاريع محددة على الفور. لذا، لا مزيد من رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة ذهاباً وإياباً، فقط الرؤى والمعلومات الأساسية. يمكنك حتى أن تطلب من الذكاء الاصطناعي المدمج في الدردشة الإجابة عن أسئلة محددة أو تلخيص سلاسل محادثات الدردشة لك.

ونتيجةً لذلك، تصبح ClickUp Chat أداةً تقود الإدارة الكلية مع سهولة التواصل والتنظيم على أعلى مستوى.

يحتوي ClickUp أيضاً على أدوات أخرى تدعم التعاون الفعال. على سبيل المثال، يمكن لفرق العمل طرح الأفكار ووضع الاستراتيجيات معًا مع ClickUp Whiteboards .

يمكن للمديرين أيضًا إنشاء عملية اتصال واضحة لتقديم ملاحظات توجيهية مع نموذج خطة التواصل ClickUp . يحدد هذا الإطار البروتوكولات والعمليات ببضع نقرات لتجنب المتابعة غير الضرورية أو الغموض أثناء تفاعل الفريق.

الخطوة 3: توفير الدعم والموارد

الخطوة الثالثة للإدارة الكلية الفعالة هي دعم فريقك. ففي نهاية المطاف، المدير ليس مراقبًا بل هو العمود الفقري للفريق.

يتعلق هذا الجزء بتزويد فريقك بالموارد والمهارات الأساسية اللازمة للاستقلالية. ركز على توفير الموارد التي تعزز حل المشاكل. تذكر أيضًا أن تقدم التوجيه فقط عند الحاجة.

مع ابتعاد قادة الفرق والمديرين عن الطريق، يحتاج الفريق إلى مستودع منظم لجميع المواد التدريبية والإرشادات والتقارير ذات الصلة.

هل يبدو ذلك مملاً؟ ليس مع وثائق ClickUp الشاملة وأدوات استرجاع البيانات.

تبسيط إدارة الموارد مع تنسيق جميع المستندات بتنسيق غني وتنظيم واضح وفي مساحة واحدة مع ClickUp Docs ClickUp Docs هو الحل الأمثل للحصول على موارد منظمة ومؤثرة. ويضمن تنسيقها النظيف الذي يتميز بتنسيق تخفيض السعر النظيف سهولة فهم جميع المحتويات. يخزن المستندات أيضًا جميع الملفات في مساحة مركزية، مما يجعل الوصول إليها سريعًا وسهلاً.

أنشئ قاعدة معرفية مخصصة تعمل كمركز موارد لفريقك. يمكنك أيضًا تعيين أذونات مخصصة بحيث يمكن لأعضاء الفريق إضافة نتائجهم إلى المستودع، وهي طريقة مؤكدة للحفاظ على تحديث المحتوى الخاص بك.

هل تحتاج إلى تدريب الفريق على العمليات أو التفاصيل الفنية؟ استخدم مقاطع ClickUp لإنشاء تسجيلات الشاشة والبرامج التعليمية وتضمينها ببساطة في المستندات ذات الصلة.

وبالتالي، تدعم ClickUp Docs الإدارة الكلية من خلال السماح لك بتبني نهج داعم ولكن دون تدخل.

الخطوة 4: تفويض فعال

الخطوة الأخيرة من الإدارة الكلية هي التفويض. على الرغم من أننا تناولنا هذا الأمر سابقًا، إلا أن التفويض لا يتعلق فقط بإسناد المهام. التفويض الفعال يتعلق بالعثور على أعضاء الفريق المناسبين وجعلهم يصلون إلى إمكاناتهم ويحققون الأهداف.

ضع في اعتبارك نقاط القوة الفردية أثناء التفويض لتعزيز أخلاقيات العمل لدى الفريق وملكية النتائج. ثق بهم لتنفيذ مهامهم مع التركيز على التقدم العام. هذا يبني الثقة ويشجع على الابتكار.

من الحلول الرائعة أن يكون لديك أداة إدارة المهام مثل ClickUp.

مع مهام النقر فوق المهام ، يمكن للمديرين إنشاء المهام وتعيينها بنقرة واحدة. كما يساعدك على تحسين قدرات الفريق من خلال طرق العرض المتخصصة.

إدارة سعة فريقك وتحسينها ودعمها بسلاسة باستخدام ClickUp Workload View ClickUp Workload View هي ميزة تحسين أساسية لجميع مديري الماكرومانيوم. هذا العرض المخصص يصور عدد المهام وساعات العمل ومعدلات الإنجاز بصرف النظر عن تسليط الضوء على الفور إذا كان هناك أي موظف مثقل بالأعباء .

توفر طريقة العرض أيضًا عوامل تصفية وإعدادات سعة قابلة للتخصيص. إذا كان هناك اختلال في التوازن، يكفي إجراء مكالمة تحقق سريعة لتقييم صحة الفريق ووضع خطة عمل.

علاوة على ذلك، فإن هذا إدارة عبء العمل تساعد الأداة على تعظيم إمكانات معظم الموظفين دون أي فرصة للإرهاق.

يستفيد المديرون الكبار أيضًا من لوحات معلومات ClickUp التي تساعدهم على رؤية الصورة الكبيرة وتتبع تنفيذ الاستراتيجية طويلة المدى.

لمساعدتك على وضع استراتيجية قبل مشروعك، تقدم ClickUp قوالب قائمة المهام لتعيين جميع الأنشطة على الفور.

قالب خطة إدارة فريق ClickUp's ClickUp

نموذج نموذج خطة إدارة فريق ClickUp لإدارة فريق العمل هو إطار عمل مصمم لإنشاء العمليات قبل بدء المشروع. هيكل قالب المهام هذا سهل الاستخدام للغاية ويتكامل على الفور مع القوائم الموجودة. كما أنه يوفر مهام فرعية مملوءة مسبقًا لتوجيه الفريق بشكل أفضل.

يتميز هذا الإطار بأشرطة تقدم مخصصة ووثائق مدمجة حول كيفية استخدامه. يحدد قالب ClickUp هذا أهداف فريقك بوضوح، ويحدد عمليات التحقق من المهام، ويوضح لهم متى يتصلون بك.

نصائح لتطبيق الإدارة الكلية

أنت تعرف الآن المكونات الأساسية لتطبيق الإدارة الكلية. إليك ثلاث نصائح لتحسين تأثيرها.

النصيحة رقم 1: ابدأ بالثقة

أحد أكثر جوانب الإدارة الكلية تحديًا هو الثقة. لماذا؟ لأنك تتخلى عن التحكم في المهام التي لك فيها مصلحة. وبالنظر إلى المكافآت، فإن النصيحة الأولى التي يجب أن تتذكرها هي ابتكر حلولاً لجعل الثقة أسهل.

تتمثل إحدى الطرق في إنشاء علاقات أو تبعيات بين مهام المشروع. إذا كنت ترغب في تنفيذ مهمة بانتظام، فإن إنشاء مهمة متكررة هو الأفضل. ومع وجود هذه العلاقات، سيفهم فريقك سير المشروع ولن يحتاج إلى تدخلك.

هناك أيضًا خيار لربط المهام ذات الصلة. هذا أمر رائع لتخطيط الأنشطة التي تساهم في نفس الهدف.

إنشاء تبعيات المهمة على تفاصيل المهمة في ClickUp

سيؤدي إغلاق مهمة تابعة خارج التسلسل إلى إصدار تنبيه لتحذيرك من العلاقة. تضمن مثل هذه التنبيهات عدم التدخل اليدوي. كما أنها تساعد فريقك على معرفة كيفية ارتباط جهودهم.

نصيحة رقم 2: ركز على النتائج

يزدهر أسلوب الإدارة الكلية على نهج يركز على النتائج. بعد تحديد الأهداف وتمكين فريقك، ركز على ما يجب إنجازه وليس على الكيفية.

الطريقة الأكثر عملية لفهم التقدم المحرز هي من خلال التحليلات. قم بتخطيط أداء المشروع، مثل أوقات التسليم أو رضا العملاء، مقابل الأهداف.

يعمل ClickUp على تحويل تصوّر المهام والتقدم المحرز بأدوات تحليلية مخصصة وقوالب أداء مصممة مسبقًا.

تصور البيانات واستخلاص أحدث الرؤى التحليلية حول تقدم فريقك باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards. ClickUp Dashboards يمزج بين التحليلات والتصورات. فهو يوفر مقاييس للمشروع قابلة للتخصيص ومخططات بيانية مذهلة للحصول على رؤى تعتمد على البيانات. كما أنها تساعد على اكتشاف العوائق على الفور ومراقبة التقدم المحرز في الوقت الفعلي.

يساعدك ClickUp Dashboards على ترك التنفيذ لأعضاء فريقك كحل يوجّه نهج الصورة الأكبر.

كما تساعد النتائج الواضحة وضوح الشمس على إجراء مراجعات أداء مركزة بالليزر. لتبسيط عملية المراجعة، يقدم ClickUp مجموعة متنوعة من القوالب. تدفع هذه الأطر سهلة الاستخدام إلى التحسين بدلاً من حرق الموارد لفهم نهج المراجعة.

_مكِّن فريقك من الوفاء بالمواعيد النهائية والعمل بشكل أفضل باستخدام قالب مراجعة الأداء ClickUp

على سبيل المثال قالب مراجعة أداء ClickUp يوفر إطار عمل منظم لتقييم أداء الموظفين. يوفر هذا الحل الوقت ويضمن الاتساق في جميع تقييمات الموظفين، من التقييمات الذاتية, ملاحظات المديرين وتحديد الأهداف لخطط إدارة الأداء.

النصيحة رقم 3: تقديم التغذية الراجعة بانتظام

تعد التغذية الراجعة المستمرة أمرًا بالغ الأهمية في بيئة الإدارة الكلية. فهي تحافظ على توافق الجميع على الأهداف، وتعزز السلوكيات الإيجابية، وتسمح بتصحيح المسار. تحتاج إلى تقديم الدعم المستمر بدلاً من مجرد مراجعة سنوية للأداء.

أفضل نهج لمشاركة الملاحظات هو توحيد الجانب الرئيسي الذي تريد تغطيته. تعمل النماذج القابلة للتعبئة مع رؤى واضحة وقابلة للتنفيذ على تبسيط عملية تقديم الملاحظات. يأتي ClickUp مزودًا بمنشئ نماذج مثالي لهذا الغرض.

_جعل إدارة الملاحظات جذابة ومخصصة وبناءة باستخدام نماذج ClickUp نماذج النقر فوق النماذج هو السلاح السري لمديري الماكرومانييرز لتبسيط التعليقات. هذه الأداة متعددة الاستخدامات تجعل إنشاء النماذج وتحديثها أمراً سهلاً ولا يستغرق سوى بضع نقرات. وتضمن لك أسئلة موحدة ولكن مع ملاحظات مخصصة لكل عضو من أعضاء الفريق.

مع وجود العديد من تنسيقات الإجابات الجذابة في متناول يدك، لم يكن جمع الملاحظات الثاقبة أسهل من أي وقت مضى. إذا كنت تقدر الكفاءة والتواصل المفتوح، فإن ClickUp Forms هو الشريك المثالي.

استخدم هذه الأداة لتلقي الملاحظات أيضاً! إذا كان أعضاء الفريق يشعرون بالحاجة إلى التغيير، فإن ClickUp Forms مثالية لتوصيل ذلك.

ومع ذلك، فإن النماذج ليست المساحة الوحيدة التي تسهل فيها ClickUp التحسين. فكل الأدوات، بما في ذلك ClickUp Chat والمستندات، تدعم التعليق، مما يسمح لأعضاء الفريق بمشاركة الملاحظات دون عناء.

قم بجدولة اجتماع مخصص بدلاً من التعليقات إذا كانت الملاحظات مهمة أو حساسة. وهذا يؤكد للموظفين أنك تتفهم جميع المشاعر والسياق الذي ينطوي عليه الأمر ويوضح خطوات التحسين. احرص على أن يتضمن أسلوبك في الإدارة الكلية ملاحظات إيجابية وتقدير كجزء من كل تعليق.

## تحديات الإدارة الكلية

تنفيذ ذلك بنجاح أسلوب الإدارة يتطلب تخطيطًا دقيقًا واستباقيًا. في حين أن الإدارة الكلية توفر مزايا كبيرة، إلا أنها لا تخلو من التحديات.

إليك ما يجب مراعاته عند البدء في تطبيقه:

الافتقار إلى الوضوح والتوجيه: إن فهم مدى الإدارة الكلية هو التحدي الذي يجب على كل مدير كلي أن يتصدى له. فالمبالغة في ذلك سيؤدي إلى عدم وضوح الأهداف والتوقعات والمعايير، مما يجعل فريقك بلا اتجاهات محتملة

إن فهم مدى الإدارة الكلية هو التحدي الذي يجب على كل مدير كلي أن يتصدى له. فالمبالغة في ذلك سيؤدي إلى عدم وضوح الأهداف والتوقعات والمعايير، مما يجعل فريقك بلا اتجاهات محتملة انهيار التواصل: مع قلة الإشراف المباشر، يصبح التواصل مجزأً. وبدون إدارة فعالة، هناك خطر سوء الفهم وعدم الالتزام بالمواعيد النهائية

مع قلة الإشراف المباشر، يصبح التواصل مجزأً. وبدون إدارة فعالة، هناك خطر سوء الفهم وعدم الالتزام بالمواعيد النهائية أداء الفريق غير المتكافئ: يختلف أداء كل موظف عن الآخر وتختلف كفاءاته. ولأن هذا النهج يعتمد على المزيد من الاستقلالية والمساءلة، فإن الإدارة الكلية البحتة تؤدي أحيانًا إلى مخرجات غير متساوية

يختلف أداء كل موظف عن الآخر وتختلف كفاءاته. ولأن هذا النهج يعتمد على المزيد من الاستقلالية والمساءلة، فإن الإدارة الكلية البحتة تؤدي أحيانًا إلى مخرجات غير متساوية صعوبة تتبع التقدم المحرز: بدون إشراف مستمر، تصبح مراقبة التقدم الفردي والجماعي بشكل صحيح تحديًا

الإدارة الكلية مقابل الإدارة التفصيلية: إيجاد التوازن الصحيح تجنب الإدارة التفصيلية أصبح استراتيجية نشطة للمديرين، ولسبب وجيه. وعلى الرغم من حسن النية، إلا أن التحليق فوق الموظفين والتدقيق في كل التفاصيل يخنق الإبداع. مثل

عروض الإدارة التفصيلية يمكن أن يولد الاستياء.

ولكن مثل قليل من الملح في الوصفة، فإن رشة من كليهما تعطي نتائج تحويلية. لذا، فإن الأمر كله يتلخص في إيجاد التوازن الصحيح.

تذكر، أن أساليب الإدارة الكلية البحتة تعمل بشكل أفضل عند إدارة الموظفين ذوي الخبرة. ومن ناحية أخرى، تتفوق الإدارة التفصيلية في حالات مثل تدريب الموظفين.

بالطبع، كل فريق وحالة فريدة من نوعها. والأمر متروك لكل مدير لضبط هذه الموازين وإيجاد المكان المناسب.

## قياس النجاح في بيئة الإدارة المصغرة

لقياس النجاح أهمية فريدة من نوعها في بيئة الإدارة الكلية بيئة من الاستقلالية والثقة. لا يتعلق الأمر بالتحقق من المهام بل بتقييم الأثر الكلي.

فبدون مقاييس وأساليب واضحة، سرعان ما تنجرف البيئة المدارة بشكل عام إلى الغموض. في الواقع، سيفتقر المديرون والموظفون في نهاية المطاف إلى فهم ملموس للتقدم والتحسين.

لقد قمنا بتغطية النصائح الرئيسية التي تقود الإدارة الكلية الناجحة. فيما يلي بعض الأساليب السريعة لقياسها:

تتبع المبادرة الاستباقية

عند الإدارة الكلية للموظفين، يجب أن تفهم كيف يتبنون التفكير المستقل والملكية. بالنظر إلى مدى جودة المقياس، إليك ما يجب عليك قياسه:

عدد تحسينات العمليات المقترحة

حالات بذل الجهد الإضافي لإفادة الفريق/الشركة

تجاوز التحديات غير المتوقعة بنجاح مع الحد الأدنى من التوجيهات

توصيل أن الاقتراحات والابتكارات هدف منفصل. من الأفكار الرائعة الأخرى للمدير الكبير استخدام أدوات لوحة كانبان لتتبع المهام والمسؤوليات.

تقييم التعاون ومشاركة المعرفة

تزدهر الإدارة الكلية في بيئة تعاونية. لهذا السبب يحتاج أعضاء الفريق إلى المساهمة ومشاركة المعلومات. خصص وقتًا أثناء مكالمات تسجيل الوصول المنتظمة للتعلم وتبادل الخبرات.

إليك بعض الأمور التي يجب مراجعتها عند قياس التعاون:

هل يتطوع أعضاء الفريق للعمل على مشروع معين معًا؟

هل هناك مشاركة نشطة في مناقشات الفريق والعصف الذهني

هل يقترحون مراجعة "الدروس المستفادة" مع بعضهم البعض

تقييم تطور المهارات ونموها

مع القيادة الكلية، من المتوقع أن يمتلك الموظفون نموهم. أرسل بانتظام قائمة بالدورات التدريبية والمهام المثيرة للاهتمام للموظفين للتطوع فيها. إليك الطرق التي سيظهر بها ذلك:

قيام الموظفين بإكمال الدورات أو الشهادات بانتظام

طلبات مسؤوليات أو تحديات جديدة لتوسيع نطاق مهاراتهم

## إعادة تشكيل القيادة وثقافات العمل مع ClickUp

جزء حيوي من الإدارة الفعالة هو إظهار الثقة والاستقلالية. وتتمحور الإدارة الكلية حول ذلك وأكثر من ذلك، حيث تقوم بإعادة تشكيل كيفية نمو فريقك وطريقة تعامله مع العمل.

لقد رأينا كيف أن أسلوب الإدارة الكلية يغير قواعد اللعبة لبناء فرق عمل عالية الأداء. وعندما تريد وضع هذا المفهوم موضع التنفيذ، يمكن لـ ClickUp مساعدتك.

من التواصل السلس إلى التحليلات الثاقبة، يبقيك ClickUp على اطلاع دائم على كل ما يدور حولك دون أن يعيق أسلوبك أو أسلوب فريقك. حتى أنه يساعدك على إنشاء مساحة مخصصة للتحسين ومشاركة المعرفة.

هل أنت مستعد لإطلاق العنان لإمكانات فريقك الكاملة؟ اشترك مع ClickUp اليوم وقُدهم إلى التميز الإنتاجي!