أفضل 8 أدوات برمجية لإدارة محتوى المبيعات

قد تكون الرحلة من جذب العملاء المحتملين إلى إتمام عملية البيع طويلة. يحتاج فريق المبيعات لديك إلى المحتوى المناسب - العرض التقديمي المثالي أو دراسة الحالة أو رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة - الجاهز لكل مرحلة من أجل تحقيق تحويلات ناجحة.

يمكن أن تساعدك برامج إدارة محتوى المبيعات في الحصول على المدخلات الصحيحة. تعمل هذه المنصات على تنظيم المحتوى الخاص بك وتمكين فريق المبيعات لديك من تقديم رسائل مؤثرة ومخصصة في كل مرحلة من مراحل عملية البيع. في هذه المقالة، سأشرح لك أفضل ثماني أدوات لإدارة محتوى المبيعات لمساعدة فريقك على إتمام الصفقات بشكل أسرع.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج إدارة محتوى المبيعات؟

فيما يلي الميزات التي يجب أن تأخذها بعين الاعتبار عند اختيار نظام إدارة محتوى المبيعات.

سهولة الوصول إلى المحتوى

يجب أن توفر أداة إدارة محتوى المبيعات وظائف بحث بديهية ومكتبات محتوى منظمة، مما يجعل كل شيء في متناول الجميع. عندما يكون لدى مندوبيك سهولة الوصول إلى المواد المناسبة، يمكنهم التركيز على إتمام الصفقات.

تحليلات في الوقت الحقيقي

ستساعدك معرفة كيفية تفاعل العملاء المحتملين مع المحتوى الخاص بك على تحسين استراتيجية إدارة محتوى المبيعات. ابحث عن البرامج التي توفر تحليلات في الوقت الفعلي حول استخدام المحتوى والتفاعل معه. يتيح لك ذلك معرفة ما يلقى صدى لدى جمهورك وتعديل نهجك وفقًا لذلك، مما يساعدك على البقاء متقدمًا بخطوة في أهداف المبيعات .

تخصيص المحتوى

نادرًا ما يؤدي المحتوى العام إلى إبرام الصفقات. ستسمح الأداة المناسبة لفريقك بتخصيص مواد المبيعات لكل عميل محتمل، وتخصيص كل شيء بدءًا من مجموعات العروض التقديمية إلى رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة. تضمن لك هذه المرونة أن تكون رسائلك ذات صلة ومؤثرة، مما يمنح فريقك الأفضلية في كل محادثة.

قابلية التوسع

مع نمو أعمالك التجارية، يجب أن تنمو مبيعاتك و نظام إدارة المحتوى . ستسمح لك المنصة القابلة للتطوير بإضافة المزيد من المحتوى والمستخدمين والميزات دون المساس بأداء المبيعات.

8 أفضل 8 برامج لإدارة محتوى المبيعات

دعنا نلقي نظرة على أفضل ثمانية برامج لإدارة محتوى المبيعات وميزاتها وقيودها وأسعارها:

1. ClickUp (الأفضل لإدارة محتوى المبيعات والتعاون)

تتبع كل نشاط داخل فريق المبيعات باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards

حتى بعض الوقت مضى، واجه فريق المبيعات لديّ تحدياً شائعاً ولكنه مكلف - لقد عملوا في صوامع. فقد كان كل مندوب ينشئ ويستخدم مواد غالباً ما تكون غير متسقة مع أحدث الرسائل. وقد أدى عدم التوافق هذا إلى حدوث ارتباك وأدى إلى تأخر الردود على العملاء المحتملين. لقد أضعنا فرصًا ضائعة، وفشلت الصفقات.

ساعدني ClickUp في التغلب على هذا التحدي. مع ClickUp حل إدارة مشاريع المبيعات ، يمكن للجميع الوصول إلى أحدث محتوى المبيعات، ويتم مواءمة رسائلنا. والنتيجة؟ تحويلات أعلى، وسير عمل مبسّط، ونهج أكثر توحيدًا لإتمام الصفقات. مستندات ClickUp مثالي لتنظيم مواد المبيعات في موقع مركزي يمكن البحث فيه. لقد استخدمته لإنشاء مجلدات ومجلدات فرعية لإيواء مجموعات العروض التقديمية, خطط المبيعات وكتيبات المبيعات ودراسات الحالة وكل شيء يسهل الوصول إليه من خلال بحث سريع.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك مشاركة المستندات التي تمت مشاركتها مع فريقك على الفور وتحرير محتوى المبيعات في الوقت الفعلي. كما يمكن لمندوبي المبيعات ربط مستندات محددة بمهامهم، مما يضمن حصولهم على المحتوى الأكثر صلة في متناول أيديهم خلال اللحظات الحرجة.

أنشئ محتوى المبيعات الخاص بك داخل مستندات ClickUp Docs

هل تريد تتبع ما يحدث مع محتوى المبيعات الخاص بك؟ استخدم لوحات معلومات ClickUp للحصول على رؤية فورية لكيفية أداء محتوى المبيعات الخاص بك في الوقت الفعلي.

تساعدني الأدوات المصغّرة المخصصة في تتبع مستندات المبيعات المرفقة بالمهام وحالتها في خط سير المبيعات. على الرغم من أنها ليست أداة تحليلات محتوى مخصصة، إلا أنها توفر رؤى قابلة للتنفيذ من خلال إظهار كيفية مساهمة المحتوى في الصفقات أو مكان حدوث الاختناقات. حل إدارة علاقات العملاء من ClickUp يساعد في عرض خط أنابيب المبيعات ومراقبة تفاعل العملاء وتحليل الصفقات. وبهذه الطريقة، يمكنك معرفة العروض أو حملات المبيعات التي أدت إلى تحويلات أعلى وتحسين محتوى المبيعات وفقًا لذلك.

تصوّر خط أنابيب المبيعات وتتبع تفاعل العملاء مع حل ClickUp's CRM

تعمل قوالب ClickUp على تبسيط إنشاء مواد المبيعات المخصصة وإعادة استخدامها. سواء كان عرضًا مخصصًا أو تسلسل بريد إلكتروني للمتابعة، تضمن القوالب الاتساق مع منح فريقك المرونة لتعديل المحتوى لعملاء محددين أو مراحل معينة من دورة المبيعات.

أوصي باستخدام قالب إدارة محتوى ClickUp الذي يتيح لك تنظيم محتوى المبيعات الخاص بك وتتبعه. فهو يساعد فريقك على إدارة جميع مراحل المحتوى، بدءًا من الإنشاء وحتى التوزيع، مما يضمن بقاء رسائلك ملائمة ومتوافقة مع استراتيجية المبيعات الخاصة بك. إنه مثالي لتخصيص استراتيجيات إدارة محتوى المبيعات بناءً على عملاء محددين أو مراحل معينة من دورة المبيعات، مما يجعل كل شيء منظمًا وقابلًا للتكيف بسهولة.

قالب إدارة المحتوى من ClickUp

وأخيراً، مع نمو فريق المبيعات, ClickUp Spaces يسمح لنا بإدارة الأقسام أو الفرق أو المشاريع المختلفة بسلاسة. يمكنني إنشاء مساحات عمل محددة لوحدات المبيعات أو خطوط الإنتاج المختلفة، مما يضمن بقاء الجميع منظمين دون إبطاء المنصة.

حافظ على فرز كل شيء باستخدام ClickUp Spaces

أفضل ميزات ClickUp ClickUp

تتبع وقت ClickUp : راقب المدة التي يستغرقها إنشاء أو إدارة مواد مبيعات محددة باستخدام ميزة تتبع الوقت في ClickUp. يساعد هذا في تحسين الكفاءة ويوفر رؤى حول الأماكن التي يمكن تخصيص الوقت فيها بشكل أفضل، مما يجعل إنشاء المحتوى عملية أكثر سلاسة

راقب المدة التي يستغرقها إنشاء أو إدارة مواد مبيعات محددة باستخدام ميزة تتبع الوقت في ClickUp. يساعد هذا في تحسين الكفاءة ويوفر رؤى حول الأماكن التي يمكن تخصيص الوقت فيها بشكل أفضل، مما يجعل إنشاء المحتوى عملية أكثر سلاسة أتمتة ClickUp : قم بإعداد مهام سير عمل الموافقة على المحتوى باستخدام أتمتة ClickUp Automations. على سبيل المثال، عندما تتم الموافقة على المحتوى، يمكن نقله على الفور إلى المرحلة التالية من عملية المبيعات، مما يوفر الوقت ويقلل من العمل اليدوي

أتمتة الإجراءات المتكررة وتبسيط سير العمل باستخدام أتمتة ClickUp Automations

أهداف النقر فوق الأهداف : اربط مهام إدارة المحتوى مباشرةً بأهداف المبيعات الأكبر باستخدام أهداف ClickUp Goals. يضمن ذلك أن يظل فريقك متوافقًا مع الهدف النهائي، مما يساعد على تحديد أولويات المحتوى الذي يحرك الإبرة في خط المبيعات

تحديد أهداف إنتاج محتوى المبيعات باستخدام ClickUp Goals

قيود ClickUp

قد يواجه بعض المستخدمين منحنى تعليمي في البداية عند استخدام ClickUp بفضل مجموعة كبيرة من الميزات

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. Highspot (الأفضل لتنظيم وتحسين محتوى المبيعات المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

via نقطة عالية Highspot هي عبارة عن منصة قوية لإدارة محتوى المبيعات تساعد فرق المبيعات والتسويق على الحفاظ على تركيزهم ومحتواهم. إحدى الميزات التي أقدرها هي البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي يساعد مندوبي المبيعات على تصفية المحتوى بسرعة بناءً على شخصيات المشترين أو مراحل المبيعات أو حتى الموقع الجغرافي.

فبدلاً من إضاعة الوقت في التصفح، يمكن للمندوبين طرح الأسئلة أو تطبيق الفلاتر للحصول على ما يحتاجون إليه. تعمل Highspot أيضًا على مواءمة المحتوى مع رحلة المشتري. فهو يوفر أوصافًا سياقية وأدلة إرشادية وحتى مراجعات الأقران، مما يضمن معرفة المندوبين بكيفية استخدام المحتوى بفعالية.

أفضل ميزات Highspot

تتبّع كيفية استخدام أصول محتوى المبيعات وتأثيرها على الصفقات، مما يسمح بتحسين الاستراتيجية من خلال لوحات معلومات شاملة

أتمتة تنظيم المحتوى وإنشاء البيانات الوصفية، مما يضمن إدارة جميع الأصول وتحديثها بشكل صحيح

إنشاء عروض تقديمية مصممة خصيصاً بسرعة من خلال تنظيم تجارب المحتوى المخصص واقتراح الأصول الأفضل أداءً

قيود Highspot

لا يقدم نسخة تجريبية مجانية

تسعير #### Highspot

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات هاي سبوت

G2: 4.7/5 (أكثر من 1000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 40 تقييم)

3. سيزميك (الأفضل في تقديم محتوى المبيعات المخصص والرؤى في الوقت الفعلي)

via الزلازل تعمل منصة إدارة محتوى المبيعات من Seismic على تبسيط عمليات المبيعات. على سبيل المثال، توفر وظيفة الاكتشاف بحثًا داخل التطبيق وتوصيات ذكية في السياق، مما يسهل على البائعين العثور على ضمانات المبيعات التي يحتاجون إليها بالضبط.

ثم هناك ميزة التخصيص، التي تمنح الفرق التحكم في مدى المرونة التي يرغبون في السماح بها في تخصيص المحتوى. وهي تضمن تحديث مكتبة المحتوى دائماً مع توفير خيارات مخصصة للبائعين لتكييف المواد حسب الحاجة.

أفضل ميزات #### Seismic

إنشاء مكتبة محتوى مرنة تسمح للبائعين بتخصيص المحتوى

معلومات يسهل الوصول إليها توفر إجابات في متناول يد كل مندوب

مشاركة المحتوى مع المشترين باستخدام الروابط التي تلتقط نشاط المشاركة، مما يتيح للفرق إنشاء وإرسال ومتابعة المحتوى بشكل أكثر فعالية

القيود الزلزالية

قد يبدو اتخاذ قرار بشأن كيفية هيكلة الواجهة الخلفية وتحديد الميزات التي يجب تدريب فرقك عليها أمرًا مربكًا

التسعير السيزمي

التسعير المخصص

التقييمات والمراجعات الزلزالية

G2: 4.7/5 (أكثر من 1500 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

4. بيبر فلايت (الأفضل لتتبع مشاركة العملاء المحتملين)

عبر بيبر فلايت يعد Paperflite أداة جيدة لتنظيم وتوزيع محتوى مشروع المبيعات . يساعد في تتبع كيفية تفاعل العملاء المحتملين مع موادك. يمكنك أن ترى متى وكيف يتفاعلون مع المحتوى الخاص بك، مما يمنحك رؤى حول ما ينجح وأين قد تحتاج إلى تعديل نهجك.

ميزة أخرى تعجبني هي القدرة على إنشاء محاور محتوى مخصصة لكل عميل محتمل. فبدلاً من إغراقهم بالموارد، يمكنك تنظيم مجموعة مخصصة تلبي احتياجاتهم مباشرةً.

Paperflite أفضل الميزات

إنشاء محاور محتوى مخصّصة لتنسيق الموارد المصممة خصيصاً لكل عميل محتمل

شارك محتوى المبيعات بسهولة من خلال روابط قابلة للتخصيص، مما يضمن حصول العملاء المحتملين على المحتوى المناسب في الوقت المناسب

احصل على تحليلات مفصلة حول أداء ضمانات المبيعات الخاصة بك

قيود بيبر فلايت

هناك بعض عمليات التكامل المفقودة من الأداة

تسعير #### تسعير Paperflite

يبدأ من 50 دولارًا لكل مستخدم لكل مستخدم، بحد أدنى خمسة مستخدمين

تقييمات ومراجعات Paperflite #### تقييمات ومراجعات Paperflite

G2: 4.7/5 (أكثر من 260+ تقييم)

4.7/5 (أكثر من 260+ تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 90 تقييم)

قراءة المزيد: قوالب قاعدة المعرفة المجانية في Word و ClickUp

5. Showpad (الأفضل لمواءمة المبيعات والتسويق مع سهولة الوصول إلى المحتوى)

عبر لوحة العرض يُعد Showpad خيارًا جيدًا لتعزيز إنتاجية المبيعات وضمان حصول فرقك على الأدوات المناسبة في متناول أيديهم. فهو يُمكِّن فرق الإيرادات لديك من الحفاظ على التوافق من خلال جمع كل محتوى المبيعات معًا في موقع واحد آمن يسهل الوصول إليه.

يمكن لفرق التسويق تحميل المحتوى وتحديثه وتوزيعه دون عناء في Showpad، بينما يمكن لفرق المبيعات العثور على ما يحتاجون إليه في ثوانٍ ومشاركته مع المشترين بسلاسة. يوفر Showpad أيضًا رؤى قابلة للتنفيذ حول استخدام المحتوى والمشاركة لتحسين استراتيجيات المبيعات.

أفضل ميزات Showpad

تنظيم مصدر واحد للحقيقة حيث يمكن لفرق الإيرادات العثور على محتوى عالي التأثير وإدارته وتوزيعه بسهولة على نطاق واسع

التحكم في تخصيص المحتوى وضمان الامتثال، وإزالة المواد القديمة على الفور

توجيه البائعين إلى المحتوى المناسب لكل مشترٍ استنادًا إلى الرؤى المستندة إلى البيانات حول اهتمامات المشتري

تحسين جودة المحتوى باستخدام التعليقات في الوقت الفعلي ومقاييس المشاركة من البائعين والمشترين على حد سواء

قيود لوحة العرض

يمكن تحسين ميزات إعداد التقارير لتقديم رؤى أكثر تفصيلاً

تسعير شوباد

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات شوباد

G2: 4.6/5 (أكثر من 1700 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 1700 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 50 تقييم)

6. Brainshark (الأفضل لتتبع جاهزية فريق المبيعات)

عبر براين شارك مع Brainshark، أحب الطريقة التي يقدم بها محتوى المبيعات ويضمن أن يكون الفريق جاهزًا دائمًا لاستخدامه. يساعد في إنشاء عروض تقديمية تدريبية تفاعلية باستخدام PowerPoints، وشرائح Google، وملفات PDF، وتسجيلات الشاشة، وصفحات الويب.

أقدر ميزة بطاقات قياس الجاهزية. فهي تُظهر مدى تفاعل الفريق مع المحتوى ومن قد يحتاج إلى دعم إضافي. كما يدعم Brainshark أيضًا أنشطة التدريب القائمة على الفيديو والنصوص حتى تتمكن من قياس مدى استعداد الممثلين.

أفضل ميزات Brainshark

إنشاء محتوى تدريبي قائم على الفيديو لفريق المبيعات يمكنهم الوصول إليه في أي وقت

إضافة مرفقات وتضمين ارتباطات تشعبية وتضمين استطلاعات رأي تفاعلية واستطلاعات رأي وأسئلة اختبارات

تحرير المحتوى الحالي بسهولة لإبقاء فرق المبيعات على اطلاع دائم بأحدث المعلومات

قيود Brainshark

يحتوي على خيارات تخصيص محدودة لإنشاء مقاطع فيديو تدريبية

تسعير برينشارك

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Brainshark

G2: 4.4/5 (أكثر من 600 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 600 تقييم) Capterra: 4/5 (أكثر من 20 تقييم)

قراءة المزيد: كيف تنشئ قاعدة معرفية داخلية لفريقك

7. Mindtickle (الأفضل للوصول إلى محتوى المبيعات المخصص)

عبر مايند تيكل قبل بضعة أشهر، كان التحدي الأكبر لفريقي هو تحويل العملاء المحتملين إلى عملاء. وبعد إجراء الكثير من التجارب، أدركت أن المشكلة كانت تكمن في استخدام نفس العرض الإعلاني لجميع العملاء.

لقد ركزنا على إنشاء عروض مبيعات مخصصة للعملاء المحتملين بناءً على نقاط ضعفهم. لقد كان Mindtickle مفيدًا كـ منصة تمكين المبيعات . تساعد فريقي في الوصول إلى المحتوى والأدوات التسويقية المناسبة المطلوبة لمختلف المواقف من خلال خيارات البحث والتصفية المتقدمة.

وأفضل ما في الأمر هو أن فريقي يستطيع الوصول إلى مقاطع فيديو تعليمية مصغرة من خبراء في الموضوع ومقتطفات من المحادثات الواقعية لتقديم عروض تسويقية ناجحة.

أفضل ميزات Mindtickle

تزويد مبيعاتك بإمكانية الوصول إلى المحتوى الأكثر صلة وحداثة لكل مرحلة من مراحل رحلة المشتري

استخدام توصيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقديم محتوى مخصص لكل ممثل

تتبع استخدام المحتوى والتفاعل لمعرفة المواد التي تحقق النتائج وأيها يحتاج إلى تحسين

توفير تجارب تعلُّم تفاعلية مع اختبارات وشهادات لضمان إتقان المحتوى قبل التفاعل مع العميل

قيود Mindtickle

يجد بعض المستخدمين أن إمكانيات إعداد التقارير غير كافية

تسعير مايندتيكل

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات مايندتيكل

G2: 4.7/5 (أكثر من 2100 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2100 تقييم) Capterra: 4.8/10 (أكثر من 100 تقييم)

8. HubSpot (الأفضل لتتبع تفاعل محتوى المبيعات)

via هبسبوت يتبع HubSpot نهجًا مختلفًا لإدارة محتوى المبيعات من خلال مزج المحتوى مع رؤى قابلة للتنفيذ. إحدى الميزات التي أجدها مفيدة بشكل خاص هي توصيات المحتوى المضمنة لكل مرحلة من مراحل مسار المبيعات.

تساعد ميزة تتبع المستندات في بناء مكتبة محتوى المبيعات حتى يتمكن الفريق من الوصول بسهولة إلى رسائل البريد الإلكتروني عالية الأداء والموارد الأخرى. يتيح لي HubSpot أيضًا تتبع المحتوى الذي تمت مشاركته مع العملاء المحتملين. يرسل إشعارات عندما يفتح أحد العملاء المحتملين المستند. وبهذه الطريقة، يمكنني تحديد العملاء المحتملين المهمين وتعديل استراتيجية المبيعات للعملاء المحتملين ذوي المشاركة المنخفضة.

أفضل ميزات Hubspot

إنشاء مكتبة محتوى مركزية تنظم الأصول لسهولة الوصول إليها في كل مرحلة من مراحل مسار المبيعات

الحصول على توصيات المحتوى لتوجيه مندوبي المبيعات للتفاعل مع العملاء المحتملين

تتبع التحليلات في الوقت الفعلي حول كيفية تفاعل العملاء المحتملين مع المحتوى، مما يسمح بإجراء تعديلات سريعة على الاستراتيجية

تمكين إنشاء محتوى مبيعات أسرع ومتسق بشكل أسرع باستخدام قوالب قابلة للتخصيص

قيود Hubspot

تعتبر أدوات إعداد تقارير HubSpot Sales Hub قوية، ولكن يمكن أن تكون عملية تخصيص لوحة المعلومات أكثر سهولة في الاستخدام وبديهية

تسعير هبسبوت

مجاناً

Sales Hub Professional: 90 دولارًا شهريًا لكل مقعد

90 دولارًا شهريًا لكل مقعد مركز المبيعات للمؤسسات: 150 دولارًا شهريًا لكل مقعد

تقييمات ومراجعات Hubspot

G2: 4.4/5 (أكثر من 11,000+ تقييم)

(أكثر من 11,000+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 6000 تقييم)

قراءة المزيد: 10 أدوات يحتاجها كل مندوب مبيعات في مجموعة المبيعات الخاصة به

## استخدم ClickUp لإدارة محتوى المبيعات الخاص بك

ClickUp هو حل شامل يعمل على تبسيط إدارة محتوى المبيعات وتمكين المبيعات. فهو يساعد فريقك على الحفاظ على التنظيم والكفاءة والتركيز على إتمام الصفقات. وبفضل ميزات مثل القوالب القابلة للتخصيص، ولوحات المعلومات في الوقت الفعلي، والإدارة السلسة للمهام، يجعل ClickUp إنشاء مواد المبيعات وتتبعها وتحسينها أمرًا سهلاً.

وسواء أكنت تقوم بتوسيع نطاق عملياتك أو تحسين استراتيجية محتوى المبيعات لديك، فإن ClickUp يوفر الأدوات اللازمة لإبقاء فريقك على المسار الصحيح وتحقيق النتائج. هل أنت مستعد لتغيير طريقة إدارتك لمحتوى المبيعات؟ اشترك في ClickUp اليوم وشاهد الفرق الذي يمكن أن يحدثه لفريق المبيعات لديك!