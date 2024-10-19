اكتشف فوائد الوضع المظلم: حسِّن تجربة استخدامك للشاشة

هل تتذكر تلك الواجهات الحاسوبية المبكرة مثل Teletext أو Ceefax، والتي كانت تتميز بنصوص خضراء متوهجة على شاشات سوداء صارخة؟ ابحث عنها في جوجل إن لم تكن تتذكرها. ربما تذكرك بأفلام الخيال العلمي من التسعينيات.

واليوم، يعيد الوضع المظلم هذا الإحساس، ولكنه أكثر من مجرد مظهر رائع، فهو يساعد في تقليل إجهاد العين والحفاظ على عمر البطارية وتحسين تجربة الشاشة بشكل عام.

في هذه المدونة، سنستكشف في هذه المدونة كيف يمكن أن يؤدي تفعيل الوضع المظلم إلى زيادة الإنتاجية وتحسين التركيز.

## ما هو الوضع المظلم؟

الوضع الداكن هو إعداد لواجهة المستخدم يغيّر الخلفية الساطعة القياسية ذات النص الداكن إلى خلفية داكنة بنص فاتح.

يعمل هذا النمط المرئي على تحسين المظهر الجمالي ويوفر مزايا وظيفية، خاصةً لأولئك الذين يقضون وقتًا طويلاً على أجهزتهم.

على سبيل المثال، قد يؤدي تبديل هاتفك الذكي أو الكمبيوتر إلى الوضع المظلم إلى تقليل إجهاد العين وزيادة كفاءة البطارية.

🧬 دعونا نتعمق في العلم وراء ذلك.🧪

تؤثر الطاقة الكهرومغناطيسية، بما في ذلك الضوء المرئي، علينا بشكل مختلف حسب الطول الموجي. فخلال النهار، تعزز الأطوال الموجية للضوء الأزرق من يقظتنا ومزاجنا وسرعة رد الفعل. ومع ذلك، فإن هذه الأطوال الموجية للضوء الأزرق تكون مزعجة في الليل ويمكن أن تتداخل مع إيقاعات الساعة البيولوجية لأجسامنا، لذا فإن العديد من الأدوات والتطبيقات تحتوي على ميزات تتحول إلى نغمات أكثر دفئًا لتقليل التعرض للضوء الأزرق.

يمتد الوضع الداكن ليشمل مختلف التطبيقات وأنظمة التشغيل، مما يوفر تجربة متناسقة أسهل على العينين وربما أفضل لطول عمر الجهاز

سواء كنت تقوم بالتشفير أو التصفح أو إرسال الرسائل النصية، يوفر الوضع المظلم تجربة استخدام أكثر راحة وكفاءة في استهلاك الطاقة.

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فوائد الوضع المظلم

يتمتع الوضع الداكن بالعديد من الفوائد العملية التي تعزز وظائف الجهاز ورفاهية المستخدم. مصممو تجربة المستخدم استخدام الوضع المظلم لتصميم العديد من التطبيقات وواجهات البرامج.

يوفر الوضع المظلم مجموعة من المزايا التي تحسن بشكل كبير من تفاعلك مع الأجهزة الرقمية. دعنا نستكشف بعض هذه المزايا بالتفصيل.

1. يمنع إجهاد العين في ظروف الإضاءة المنخفضة

يقلل الوضع الداكن من إجهاد العين، خاصة في البيئات المعتمة مثل الغرفة المظلمة. من خلال تقليل السطوع الكلي للشاشة واستبدال اللون الأبيض الساطع بالألوان الداكنة المريحة، يقلل الوضع الداكن من انبعاثات الضوء الأزرق القاسية.

هذا الضبط يجعل الأمر أسهل على عينيك، يمنع الإرهاق المرتبط عادةً بالوقت الطويل أمام الشاشة.

2. يساعد في الحفاظ على عمر بطارية جهازك

يؤدي التبديل إلى الوضع المظلم إلى توفير كبير في البطارية، خاصة على الأجهزة المزودة بشاشات AMOLED أو OLED حيث تتطلب المناطق المظلمة طاقة أقل

تحقق من الحقائق: وفقًا لدراسة حديثة، فإن استخدام العديد من تطبيقات Android الشائعة في الوضع المظلم بأقصى سطوع يوفر ما يصل إلى 58.5% من بطارية الشاشة الاستهلاك.

ويرجع ذلك إلى أن الشاشة المظلمة تتطلب طاقة أقل لإضاءة المناطق المظلمة من الشاشة، مما يجعل الوضع المظلم خيارًا موفرًا للطاقة لإطالة عمر البطارية.

3. يعزز تركيزك وإنتاجيتك

إن الواجهة الأكثر قتامة أقل تشتيتًا وتساعد على تحسين التركيز، خاصة عندما تكون الإضاءة المحيطة منخفضة. يؤدي ذلك إلى إنتاجية أفضل حيث أبلغ المستخدمون عن زيادة التركيز أثناء العمل على مهام مثل القراءة أو البرمجة في الوضع المظلم، وبالتالي تقليل المنافسة البصرية على الشاشة.

على سبيل المثال، يحب المبرمجون واللاعبون الوضع المظلم لأنه يقلل من الوهج، ويجعل جلسات البرمجة أو الألعاب الممتدة أكثر راحة، ويقلل من إجهاد العين، ويساعدهم على التركيز على المهام التفصيلية.

4. يجعل الاستخدام الليلي أكثر راحة

إن استخدام الأوضاع المظلمة ليلاً يجعل مشاهدة الشاشة أكثر راحة ويساعد على تحسين جودة النوم من خلال تقليل التعرض للضوء الأزرق، المعروف بأنه يعطل إيقاع الساعة البيولوجية.

يتيح هذا الضبط للمستخدمين الحفاظ على أنماط النوم الطبيعية حتى مع استخدام الجهاز في وقت متأخر من الليل.

5. يقلل من وهج الشاشة

يقلل الوضع الداكن من وهج الشاشة، مما يقلل من إجهاد العين ويجعل المشاهدة في ضوء الشمس الساطع أو المناطق المضاءة جيدًا أكثر سهولة. وبفضل تقليل الوهج، يستمتع المستخدمون بتجربة مشاهدة متسقة ومريحة في مختلف ظروف الإضاءة.

على سبيل المثال، يساعد الوضع المظلم المستخدمين على تقليل الوهج أثناء كتابة المستندات أو قراءتها في مستندات Google، خاصة في ظروف الإضاءة المنخفضة. كما أنه يقلل من التعرض للضوء الأزرق، مما يساعد على تحسين جودة النوم عند استخدامه في المساء.

تجربة مستخدم محسّنة مع الوضع الداكن

تعمل الخلفيات الداكنة على تحويل واجهات المستخدم إلى بيئات مريحة بصريًا تعزز تجربة المستخدم.

إليك سبب قيام العديد من المطورين ومصممي تجربة المستخدم بتضمين الوضع الداكن لتحسين تجربة المستخدم:

1. يجعل القراءة أسهل

على الرغم من أن النص الداكن التقليدي على خلفية فاتحة كان معيارًا لسهولة القراءة، فإن الوضع الداكن يقدم بديلاً عالي التباين يُظهر بديلاً مناسبًا للعينين يجده الكثيرون أسهل على العينين، خاصة في البيئات ذات الإضاءة الخافتة.

يستفيد الوضع الداكن من التباين العالي بين النص والخلفية، فهو يعزز وضوح القراءة دون التضحية بالأسلوب.

هذا الوضوح المحسّن للمقروئية مهم أيضًا أثناء إعداد تطبيق الهاتف المحمول حيث يواجه المستخدمون وظائف التطبيق لأول مرة. هذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة للواجهات ذات المحتوى الثقيل، حيث يمكن أن يؤدي المسح الضوئي واستيعاب المعلومات بشكل مريح إلى الاحتفاظ بالمستخدمين الذين قد تغمرهم الشاشات الساطعة والصارخة.

2. يعزز إمكانية الوصول لتلبية الاحتياجات المتنوعة

يعزّز الوضع الداكن إمكانية الوصول من خلال توفير تباين أفضل بين النص والخلفيات، مما يسهّل القراءة على المستخدمين ذوي الاحتياجات البصرية المختلفة، بما في ذلك ذوي الإعاقات البصرية,

عادةً ما يقوم مصممو تجربة المستخدم بإجراء طرق بحث المستخدم لفهم هذه الاحتياجات المتنوعة والتأكد من إمكانية الوصول إلى إعدادات الوضع المظلم بشكل فعال. العديد من أدوات تصميم تجربة المستخدم يمكن أن تساعدك في تحديد ذلك.

ويضمن هذا النهج المدروس أن تكون الواجهة سهلة الاستخدام للأشخاص من جميع الأعمار والقدرات، مع مراعاة مختلف التفضيلات والاحتياجات البصرية.

هذه الشمولية تساعد المستخدمين على التفاعل مع المحتوى بشكل أكثر راحة وكفاءة، مما يدل على الفوائد العالمية للوضع المظلم المنفذ بشكل جيد.

3. يعزز الوضوح وسهولة الاستخدام

الوضوح في الوضع المظلم يعني أن المستخدمين يحددون العناصر الرئيسية على الشاشة ويتفاعلون معها بسرعة. تباين عالٍ و تسلسل هرمي مرئي واضح يجعل التنقل في الواجهة أمراً سهلاً، مما يقلل من العبء المعرفي ويعزز رضا المستخدم.

هذا الوضوح يسهل على المستخدمين العثور على ما يحتاجون إليه دون إحباط، مما يؤدي إلى تجربة أكثر سلاسة ومتعة. يبدو الوضع الداكن جيداً ويعزز سهولة الاستخدام ومشاركة المستخدم بشكل أفضل.

على سبيل المثال، يجد قراء الكتب الإلكترونية أن استخدام الوضع المظلم يتيح لهم الاستمتاع بكتبهم المفضلة ليلاً دون إزعاج الآخرين أو إجهاد أعينهم، مما يجعل تجربة القراءة أكثر متعة.

4. يعزز استجابة الجهاز

يضمن الوضع المظلم إمكانية الوصول إلى المحتوى وجاذبيته عبر جميع الأجهزة. هذا هو أحد أكثر تصميم مهم OKRs التصميم لمصممي تجربة المستخدم عند إنشاء أي تطبيق أو برنامج.

فهو يمنع فقدان الجودة البصرية على الشاشات الأصغر أو الأقل دقة، حيث عناصر التصميم التفصيلية تصبح مضغوطة وغير واضحة.

هذه القدرة على التكيف تجعل الوضع المظلم فعالاً بشكل خاص لتوفير تجربة مستخدم متناسقة، سواء على شاشة عالية الجودة أو شاشة هاتف محمول صغيرة الحجم.

5. يتكيف بشكل جيد مع البيئات المختلفة

لكل من الوضعين المظلم والفاتح فوائده، ولكن الوضع المظلم مفيد بشكل خاص في ظروف الإضاءة المتنوعة. على خلفية بيضاء، فهو يقلل من الوهج، وهو مفيد بشكل خاص على شاشات الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية اللامعة، مما يعزز إمكانية القراءة ويقلل من إجهاد العين.

في الإعدادات الأكثر قتامة، يساعد ذلك في الحفاظ على الوضوح والرؤية، مما يضمن بقاء التنقل واضحاً وفعالاً. تتيح هذه المرونة للمستخدمين التفاعل مع المحتوى الرقمي بشكل مريح وفعال، بغض النظر عن البيئة المحيطة بهم.

على سبيل المثال، وجد مستخدمو Microsoft Word أن الوضع المظلم يساعد على تقليل إجهاد العين في الليل، مما يسمح لهم بمراجعة المستندات وتحريرها بشكل مريح.

اعتبارات إمكانية الوصول مع الوضع المظلم

يحسن الوضع المظلم بشكل كبير من إمكانية الوصول للمستخدمين ذوي الاحتياجات المتنوعة المختلفة. فيما يلي الاعتبارات الأساسية التي تجعل من الوضع المظلم ميزة أساسية في عملية التصميم :

تباين محسّن : يعمل الوضع الداكن على زيادة التباين بين النص والخلفية، مما يحسن من وضوح القراءة للمستخدمين الذين يعانون من إعاقات بصرية مثل ضعف البصر

: يعمل الوضع الداكن على زيادة التباين بين النص والخلفية، مما يحسن من وضوح القراءة للمستخدمين الذين يعانون من إعاقات بصرية مثل ضعف البصر تقليل إجهاد العين : من خلال خفض السطوع الكلي وتقليل التعرض للضوء الأزرق القاسي، يساعد الوضع الداكن على منع إجهاد العين، مما يسهل على المستخدمين التفاعل مع المحتوى لفترات أطول

: من خلال خفض السطوع الكلي وتقليل التعرض للضوء الأزرق القاسي، يساعد الوضع الداكن على منع إجهاد العين، مما يسهل على المستخدمين التفاعل مع المحتوى لفترات أطول حساسية الألوان والتمييز: يفيد الوضع الداكن المستخدمين الذين يعانون من حساسية للأضواء الساطعة أو الذين يعانون من حالات مثل رهاب الضوء. فهو يساعد في التمييز بين عناصر واجهة المستخدم بشكل أوضح من خلال استخدام نص فاتح متباين على خلفية سوداء

يفيد الوضع الداكن المستخدمين الذين يعانون من حساسية للأضواء الساطعة أو الذين يعانون من حالات مثل رهاب الضوء. فهو يساعد في التمييز بين عناصر واجهة المستخدم بشكل أوضح من خلال استخدام نص فاتح متباين على خلفية سوداء سهولة الاستخدام في الليل: يقلل الوضع الداكن من الضوء المنبعث من شاشات الجهاز، مما يجعلها أكثر راحة في الاستخدام في البيئات المظلمة وأقل عرضة لتعطيل أنماط النوم

يقلل الوضع الداكن من الضوء المنبعث من شاشات الجهاز، مما يجعلها أكثر راحة في الاستخدام في البيئات المظلمة وأقل عرضة لتعطيل أنماط النوم تصميم عالمي: من خلال تطبيق الوضع المظلم، يلبي المصممون احتياجات جمهور أوسع، بما في ذلك أولئك الذين يفضلون أو يحتاجون إلى واجهة أكثر قتامة لأسباب تتعلق بإمكانية الوصول

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كيفية تمكين الوضع الداكن للأجهزة المختلفة

يمكنك تمكين الوضع المظلم عبر الأجهزة لإنشاء تجربة مشاهدة أكثر راحة، خاصة في ظروف الإضاءة المنخفضة. إليك دليل تفصيلي خطوة بخطوة حول كيفية التبديل إلى شاشات الوضع المظلم على منصات مختلفة، بدءًا من أجهزة Apple:

1. لأجهزة iPhone وiPad وiPad Touch

via PCMAG

افتح الإعدادات : ابدأ بفتح "الإعدادات" على جهازك

: ابدأ بفتح "الإعدادات" على جهازك العرض والسطوع : مرر لأسفل واختر "العرض والسطوع"

: مرر لأسفل واختر "العرض والسطوع" اختر الوضع المظلم : سترى خيارين، "فاتح" و"داكن" اضغط على "داكن" لتمكين الوضع المظلم

: سترى خيارين، "فاتح" و"داكن" اضغط على "داكن" لتمكين الوضع المظلم إعدادات تلقائية: اختياريًا، اضبط الوضع المظلم ليتم تشغيله تلقائيًا عند غروب الشمس أو في وقت محدد. فقط اضغط على "تلقائي"، ثم انتقل إلى "خيارات" لجدولة الوضع المظلم وفقًا لتفضيلاتك

2. لأجهزة أندرويد

via

LifeWire_

افتح الإعدادات: اضغط على أيقونة "الإعدادات" في درج التطبيق أو ظل الإشعارات

اضغط على أيقونة "الإعدادات" في درج التطبيق أو ظل الإشعارات العرض: انتقل إلى قسم "العرض" داخل قائمة الإعدادات

انتقل إلى قسم "العرض" داخل قائمة الإعدادات السمات الداكنة: ابحث عن خيار يحمل اسم "السمة" أو "الوضع الداكن" أو "الوضع الليلي" تختلف المصطلحات بناءً على إصدار أندرويد والشركة المصنعة للجهاز

ابحث عن خيار يحمل اسم "السمة" أو "الوضع الداكن" أو "الوضع الليلي" تختلف المصطلحات بناءً على إصدار أندرويد والشركة المصنعة للجهاز تمكين الوضع الداكن: قم بتبديل المفتاح لتمكين الوضع الداكن. قد توفر بعض الأجهزة خيارات تخصيص إضافية لمزيد من التحكم في توقيت وكيفية تطبيق الوضع المظلم

قم بتبديل المفتاح لتمكين الوضع الداكن. قد توفر بعض الأجهزة خيارات تخصيص إضافية لمزيد من التحكم في توقيت وكيفية تطبيق الوضع المظلم الإعدادات التلقائية: إذا كان متاحًا، اختر تمكين الوضع المظلم تلقائيًا بناءً على الوقت من اليوم أو أوقات غروب الشمس وشروقها في موقعك الحالي. يساعد هذا الإعداد على نقل جهازك إلى الوضع المظلم في المساء والعودة إلى الوضع الفاتح أثناء النهار

3. انقر فوق

ارتقِ بتجربة عملك المرئية مع وضع الإظلام في ClickUp الوضع المظلم انقر فوق الوضع المظلم يحول خيار تحويل لون الخلفية الأساسي للتطبيق إلى اللون الأسود ويساعدك في الحصول على نقرة فريدة من نوعها تجربة. يتيح لك ذلك تجربة واجهة مريحة بصريًا ومريحة للعينين، خاصةً أثناء جلسات العمل الطويلة.

إليك كيفية تمكين الوضع المظلم في ClickUp لتجربة فريدة من نوعها:

لـ ClickUp (المتصفح أو تطبيق سطح المكتب)

الوصول إلى الثيمات: انقر على الصورة الرمزية لحسابك، والتي توجد عادةً في أسفل يسار الواجهة، ثم اختر "الثيمات" من القائمة

انقر على الصورة الرمزية لحسابك، والتي توجد عادةً في أسفل يسار الواجهة، ثم اختر "الثيمات" من القائمة تبديل الوضع الداكن: ضمن قائمة الثيمات، ستجد خيار الوضع الداكن. انقر على زر التبديل لتشغيل الوضع المظلم أو إيقاف تشغيله

ضمن قائمة الثيمات، ستجد خيار الوضع الداكن. انقر على زر التبديل لتشغيل الوضع المظلم أو إيقاف تشغيله استخدم مركز الأوامر: بدلًا من ذلك، افتح مركز الأوامر عن طريق كتابة "K" على لوحة المفاتيح، ثم اكتب "ثيم" في شريط البحث، واختر "تبديل الثيم إلى الوضع الداكن" هذه الطريقة هي اختصار سريع لتبديل الثيمات

للنقر فوق (تطبيق الهاتف المحمول)

افتح الشريط الجانبي: من الشاشة الرئيسية، اسحب لليمين من الجانب الأيسر من شاشتك أو انقر على أيقونة الشريط الجانبي في الزاوية العلوية اليسرى لفتح الشريط الجانبي

من الشاشة الرئيسية، اسحب لليمين من الجانب الأيسر من شاشتك أو انقر على أيقونة الشريط الجانبي في الزاوية العلوية اليسرى لفتح الشريط الجانبي انتقل إلى الإعدادات: انقر على أيقونة الإعدادات الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى من الشريط الجانبي

انقر على أيقونة الإعدادات الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى من الشريط الجانبي قم بتفعيل الوضع الداكن: قم بالتمرير للعثور على خيار الوضع الداكن واضغط على "تشغيل" لتمكينه. سيؤدي ذلك إلى تغيير لون الخلفية الأساسي إلى اللون الأسود عبر تطبيق الهاتف المحمول

نصيحة: جرّب الوضع الداكن مع خاصية ClickUp سمات ألوان مساحة العمل !

4. تطبيقات شائعة أخرى

للفيسبوك

افتح التطبيق: قم بتشغيل تطبيق فيسبوك على جهازك

قم بتشغيل تطبيق فيسبوك على جهازك الوصول إلى الإعدادات: انقر على أيقونة القائمة (ثلاثة خطوط أفقية) التي توجد عادةً في أسفل يمين الشاشة (iOS) أو أعلى يمين الشاشة (Android)

انقر على أيقونة القائمة (ثلاثة خطوط أفقية) التي توجد عادةً في أسفل يمين الشاشة (iOS) أو أعلى يمين الشاشة (Android) الإعدادات والخصوصية: مرر لأسفل واختر "الإعدادات والخصوصية"

مرر لأسفل واختر "الإعدادات والخصوصية" السمة : ابحث عن "السمة" أو "الوضع المظلم" وحددها ضمن قسم التفضيلات

: ابحث عن "السمة" أو "الوضع المظلم" وحددها ضمن قسم التفضيلات تمكين الوضع الداكن: اختر "داكن" لتمكين الوضع الداكن عبر تطبيق فيسبوك

لـ X (المعروف سابقًا باسم تويتر)

افتح التطبيق: قم بتشغيل تطبيق X

قم بتشغيل تطبيق X انتقل إلى الإعدادات: اضغط على أيقونة ملفك الشخصي، ثم حدد "الإعدادات والخصوصية"

اضغط على أيقونة ملفك الشخصي، ثم حدد "الإعدادات والخصوصية" العرض والصوت: انتقل إلى "العرض والصوت"

انتقل إلى "العرض والصوت" الوضع الداكن: قم بتبديل خيار الوضع الداكن إلى "تشغيل" أو اضبطه ليتوافق مع تفضيلات النظام تلقائيًا

بالنسبة ل Gmail

افتح التطبيق: ابدأ تشغيل تطبيق Gmail

ابدأ تشغيل تطبيق Gmail القائمة: اضغط على أيقونة القائمة (ثلاثة خطوط أفقية في الزاوية العلوية اليسرى)

اضغط على أيقونة القائمة (ثلاثة خطوط أفقية في الزاوية العلوية اليسرى) الإعدادات: مرر لأسفل واختر "الإعدادات"

مرر لأسفل واختر "الإعدادات" الإعدادات العامة: اختر "الإعدادات العامة"

اختر "الإعدادات العامة" السمة: اضغط على "السمة"

اضغط على "السمة" اختر الوضع المظلم: اختر "داكن" لتمكين الوضع المظلم في Gmail

استفد من الوضع الداكن لتحسين التجربة الرقمية

يرتقي الوضع المظلم، بميزاته العملية، بتجربة المستخدم عبر الأجهزة والتطبيقات. بدءاً من تقليل إجهاد العين والحفاظ على عمر البطارية إلى تعزيز سهولة القراءة وإمكانية الوصول، فإن المزايا واضحة.

من خلال دمج الوضع المظلم في سير عملك اليومي، يمكنك تغيير طريقة تفاعلك مع أجهزتك، سواء كنت تقوم بالبرمجة في وقت متأخر من الليل، أو تتصفح بشكل عرضي، أو تدير مشاريع معقدة.

_هل أنت مستعد للارتقاء بإنتاجيتك إلى المستوى التالي؟ جرّب ClickUp اليوم واختبر الوضع المظلم، المصمم لتحسين التركيز والراحة. اكتشف كيف يمكنه إحداث ثورة في طريقة إدارتك للمشاريع والفرق والمهام.