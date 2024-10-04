كيفية استخدام أسلوب القيادة الظرفية في العمل

إذا كانت أفعالك تخلق إرثًا يلهم الآخرين ليحلموا أكثر ويتعلموا أكثر ويفعلوا أكثر ويصبحوا أكثر فأنت قائد ممتاز_.

دوللي بارتون، مغنية وكاتبة أغاني وممثلة وفاعلة خير

قد لا تكون موسيقى الريف أول ما تبحث عنه عندما تبحث عن أمثلة مشرقة للقيادة. ومع ذلك, دوللي بارتون الحائزة على جائزة غرامي 11 مرة، تجسد فكرة القائد الملهم.

تناصر بارتون فكرة أن الناس يجب أن يكونوا أحرارًا في الاستكشاف والإبداع والابتكار. ويؤدي نهجها الشامل في اتخاذ القرار إلى ترسيخ الشعور بالانتماء والاحترام داخل فرقها التي تكتب الموسيقى وتبني المجتمع.

وتوضح قصتها القيادية أن نهجها القيادي يوضح أن المقاس الواحد الذي يناسب الجميع استراتيجية القيادة عفا عليها الزمن مثل الآلة الكاتبة اليوم. وبعبارة أخرى، فإن المطلوب هو القيادة الظرفية - أي صياغة أسلوبك القيادي وفقًا لمتطلبات الأشخاص الذين تعمل معهم وأوضاعهم.

إذن، ما هي القيادة الظرفية؟ وكيف يمكنك تبنيها لصالحك؟

ما هو أسلوب القيادة الظرفية؟

القيادة الظرفية هي نظرية طورها الدكتور بول هيرسي والدكتور كين بلانشارد في كتابهما إدارة السلوك التنظيمي. إنه نهج ظرفي يقوم على تكييف أنماط القيادة بناءً على الاحتياجات الخاصة بالفريق

إن نموذج هيرسي بلانشارد للقيادة الظرفية ينص على أنه لا يوجد أسلوب قيادة واحد أفضل. يجب أن يتكيف القادة بناءً على نضج فريقهم ومهاراتهم وقدراتهم.

وغالبًا ما يستخدم نموذج القيادة الظرفية بعدين - سلوك المهمة (التوجيه) وسلوك العلاقة (التقارب). يقوم القادة بتعديل نهجهم، حيث يقدمون المزيد من التوجيه للفرق الأقل نضجًا والمزيد من الاستقلالية للفرق ذات الخبرة.

نظريات القيادة الظرفية

تؤكد القيادة الظرفية على أن القيادة الفعالة تعتمد على عوامل مثل قدرات فريقك ودوافعه وتعقيد المهام. هناك نظريات متنافسة تصف هذا المفهوم - ألقِ نظرة عليها:

أولًا النظرية الأساسية. تقترح نظرية القيادة الظرفية لـ هيرسي وبلانشارد التي طُرحت لأول مرة في عام 1969، تكييف أسلوبك القيادي بناءً على نضج فريقك، باستخدام أربعة أساليب: الإخبار، الإخبار، البيع، المشاركة، و التفويض

درس دانيال جولمان دور الذكاء العاطفي في القيادة. وحدد ستة أنماط قيادية أساسية: القسرية (المتطلبة والتوجيهية)، السلطوية (إلهام الأتباع بالرؤية)، التحفيزية (التركيز على بناء الانسجام)، الديمقراطية (تشجيع مشاركة الفريق في اتخاذ القرارات)، تحديد المكان (وضع معايير عالية من خلال القدوة الشخصية)، و التوجيه (تقديم التوجيه والدعم للتطوير الفردي)

(المتطلبة والتوجيهية)، (إلهام الأتباع بالرؤية)، (التركيز على بناء الانسجام)، (تشجيع مشاركة الفريق في اتخاذ القرارات)، (وضع معايير عالية من خلال القدوة الشخصية)، و (تقديم التوجيه والدعم للتطوير الفردي) بعد ذلك، تؤكد نظرية المسار-الهدف على أهمية تكييف القادة لسلوكهم لتحفيز أتباعهم. تفترض نظرية المسار-الهدف أن الأتباع يتم تحفيزهم من خلال مجموعة من العوامل، في حين أن هيرسي-بلانشارد وغولمان لا يناقشان صراحةً تحفيز الأتباع

على أهمية تكييف القادة لسلوكهم لتحفيز أتباعهم. تفترض نظرية المسار-الهدف أن الأتباع يتم تحفيزهم من خلال مجموعة من العوامل، في حين أن هيرسي-بلانشارد وغولمان لا يناقشان صراحةً تحفيز الأتباع تستكشف النماذج الأخرى، مثل سلسلة تانينباوم وشميدت المتصلة أو نظرية تبادل القائد والأعضاء، القيادة كعلاقة ديناميكية بين القادة والأتباع

من خلال فهم هذه المناهج، يمكنك تكييف أسلوبك القيادي بشكل أفضل لتلبية الاحتياجات الفريدة لفريقك.

صفات القائد الظرفي

لكي تكون قائدًا ظرفيًا ناجحًا، يجب أن تتمتع بمزيج فريد من الصفات. يجب أن تكون قادراً على التكيف وتعديل أسلوبك بما يتناسب مع الموقف. كما يجب أن تكون متعاطفًا ومتفهمًا لاحتياجات فريقك ومرنًا في استكشاف أساليب جديدة. التواصل الواضح أمر ضروري. وفي النهاية، عليك تقييم فريقك وتكييف أسلوبك الإداري وفقاً لذلك.

أنماط القيادة الظرفية

يتألف النهج الظرفي من أربعة أنماط قيادية يمكنك التبديل بينها حسب احتياجات فريقك. كل منها أسلوب إدارة يخدم وظيفة مختلفة، ويتكيف مع احتياجات فريقك من أجل قيادة فعالة.

الإخبار (التوجيه) : يُستخدم هذا الأسلوب عالي المهام ومنخفض العلاقات عندما يفتقر أعضاء الفريق إلى الخبرة أو الثقة. يقدم القادة تعليمات واضحة ومباشرة وإشرافًا دقيقًا. فكر في المدرسة القديمة والقيادة من أعلى إلى أسفل

: يُستخدم هذا الأسلوب عالي المهام ومنخفض العلاقات عندما يفتقر أعضاء الفريق إلى الخبرة أو الثقة. يقدم القادة تعليمات واضحة ومباشرة وإشرافًا دقيقًا. فكر في المدرسة القديمة والقيادة من أعلى إلى أسفل البيع (التدريب) : أسلوب ذو مهام عالية وعلاقة عالية. لا يزال القادة يوجهون المهام بشكل مباشر ولكنهم يقدمون المزيد من الدعم والتحفيز لتشجيع أعضاء الفريق الراغبين ولكن المترددين. ويكمن الدليل في الاسم: هذا يشبه مدرب كرة القدم في المدرسة الثانوية الصارم ولكن العادل!

: أسلوب ذو مهام عالية وعلاقة عالية. لا يزال القادة يوجهون المهام بشكل مباشر ولكنهم يقدمون المزيد من الدعم والتحفيز لتشجيع أعضاء الفريق الراغبين ولكن المترددين. ويكمن الدليل في الاسم: هذا يشبه مدرب كرة القدم في المدرسة الثانوية الصارم ولكن العادل! مشارك (داعم) : هذا الأسلوب ذو المهام المنخفضة والعلاقات العالية مخصص للفرق التي تتمتع بالمهارات ولكنها تفتقر إلى الثقة. يركز القادة على اتخاذ القرارات من خلال التعاون وتقديم الدعم والتشجيع

: هذا الأسلوب ذو المهام المنخفضة والعلاقات العالية مخصص للفرق التي تتمتع بالمهارات ولكنها تفتقر إلى الثقة. يركز القادة على اتخاذ القرارات من خلال التعاون وتقديم الدعم والتشجيع التفويض: عند العمل مع فرق من ذوي الخبرة والاستقلالية، يقدم القادة الحد الأدنى من الإشراف. هذا الأسلوب منخفض المهام ومنخفض العلاقات يُمكّن الفريق من تولي الملكية الكاملة لعملهم

مرة أخرى، تذكّر: اعتمادًا على ما يمر به فريقك ومدى خبرتهم أو قلة خبرتهم، قد تضطر إلى التبديل بين هذه الأساليب - اعتمادًا على الموقف.

تطبيق القيادة الظرفية في العالم الواقعي

تتناسب القيادة الظرفية مع مختلف بيئات العمل وللقادة في جميع المراحل، مما يسمح لك بتكييف أسلوبك ليتناسب مع السياق. إليك متى تستخدم كل نمط من أنماط القيادة:

إعداد الأعضاء الجدد : استخدم أسلوب الإخبار لتقديم إرشادات واضحة وتعليمات مفصلة للموظفين الجدد، مما يضمن سرعة استيعابهم للعمل

: استخدم أسلوب لتقديم إرشادات واضحة وتعليمات مفصلة للموظفين الجدد، مما يضمن سرعة استيعابهم للعمل المشاريع المعقدة : بالنسبة للمشاريع التي تشمل العديد من أصحاب المصلحة، يمكن أن يساعد أسلوب الإخبار في تحفيز فريقك وضمان التعاون أثناء توجيههم خلال تعقيدات المشروع

: بالنسبة للمشاريع التي تشمل العديد من أصحاب المصلحة، يمكن أن يساعد أسلوب في تحفيز فريقك وضمان التعاون أثناء توجيههم خلال تعقيدات المشروع أوقات التغيير : خلال أوقات التغيير التنظيمي مثل إعادة الهيكلة أو الاندماج، قم بتطبيق أسلوب المشاركة لإشراك فريقك في عملية اتخاذ القرار

: خلال أوقات التغيير التنظيمي مثل إعادة الهيكلة أو الاندماج، قم بتطبيق أسلوب لإشراك فريقك في عملية اتخاذ القرار تمكين الفرق عالية الأداء: استخدم أسلوب التفويض لتسليم السلطة والاستقلالية للفرق الماهرة، مما يسمح لهم بامتلاك مهامهم بشكل كامل

اقرأ أيضًا: كيف تصبح قائد مشروع فعّال لفريقك

استخدام برامج إدارة المشاريع في القيادة الظرفية ### استخدام برامج إدارة المشاريع في القيادة الظرفية

يمكن أن تساعد برامج إدارة المشاريع القادة الظرفيين على تكييف نهجهم مع الاحتياجات المحددة لفريقهم. ويمكنهم معالجة الموقف الحالي من خلال تتبع تقدم الفريق وتحديد مجالات التحسين وتوفير الدعم والتوجيه اللازمين.

على سبيل المثال انقر فوق هي أداة متعددة الاستخدامات لإدارة المشاريع يمكن أن تساعد القادة الظرفية على التكيف مع احتياجات فريقهم من خلال توفير ميزات تتبع التقدم المحرز وتحديد الأهداف وتسهيل التعاون. إليك الطريقة:

تحديد الأهداف : وضع أهداف واضحة وتتبع التقدم المحرز في الوقت الفعلي باستخدام أهداف ClickUp ميزة الحفاظ على توافق فريقك مع الأهداف القابلة للقياس

: وضع أهداف واضحة وتتبع التقدم المحرز في الوقت الفعلي باستخدام أهداف ClickUp ميزة الحفاظ على توافق فريقك مع الأهداف القابلة للقياس تعيين المهام : قم بتعيين المهام بناءً على نقاط قوة أعضاء الفريق واحتياجات التطوير من خلال مهام ClickUp تتبع التقدم : مراقبة الأداء الفردي وأداء الفريق لتحديد مجالات التحسين وتقديم الدعم في الوقت المناسب عبر ClickUp Dashboards الأتمتة : أتمتة المهام المتكررة باستخدام أتمتة النقر فوق أتمتة مما يوفر الوقت للقادة للتركيز على التدريب والإرشاد

: قم بتعيين المهام بناءً على نقاط قوة أعضاء الفريق واحتياجات التطوير من خلال مهام ClickUp التواصل: استخدم انقر فوق الدردشة والتعليقات للحصول على ملاحظات وتعاون في الوقت الفعلي

يتيح لك ClickUp، من خلال مجموعة واسعة من الميزات، تكييف نهجك مع احتياجات كل عضو من أعضاء الفريق والموقف المحدد الذي يواجهه. دعنا نستكشف بعض هذه الميزات الرئيسية بالتفصيل.

ClickUp Dashboards

ClickUp Dashboards هي أداة قوية تدعم القيادة الظرفية. قم بإنشاء طرق عرض مخصصة مثل لوحات كانبان أو القوائم أو التقويمات لتصور عمل فريقك وتتبع التقدم المحرز. استخدمها لمراقبة المقاييس الرئيسية وتحديد مجالات التحسين.

قم بإنشاء أي لوحة تحكم في ثوانٍ لتحويل مشاريعك إلى لوحة مرنة من البيانات والقوائم والبطاقات والمخططات والرسوم البيانية المصممة خصيصًا لعملك

على سبيل المثال، إذا كنت تعمل مع عضو جديد في الفريق، يمكنك إنشاء لوحة كانبان بمراحل ومواعيد نهائية واضحة لتوفير تمثيل مرئي لمهامهم وتوقعاتهم.

أهداف ClickUp

أهداف ClickUp Goals لا تقدر بثمن لتنفيذ القيادة الظرفية. من خلال تحديد أهداف SMART لأعضاء فريقك، يمكنك ضبط نهجك القيادي بشكل أكبر لتوفير الدعم والتوجيه الذي يحتاجونه.

حدد الأهداف والمراحل الرئيسية وتتبعها بسهولة في ClickUp Goals

تتيح لك ميزة "مجلدات الأهداف" تنظيم الأهداف في فئات، مثل دورات العدو السريع، أو OKRs، أو بطاقات الأداء الأسبوعية للموظفين، أو أهداف الفريق الأخرى ذات الصلة.

مع جداول زمنية واضحة، وأهداف قابلة للقياس، وتتبع التقدم التلقائي لكل عضو من أعضاء الفريق، يمكنك مراقبة أداء الفريق بفعالية وتجسيد قيادة قوية للفريق في الصفقة

مهام ClickUp

قم بتخطيط أي مشروع وتنظيمه والتعاون في أي مشروع بمهام محددة تتكيف مع أي سير عمل أو نوع عمل

مهام ClickUp Tasks هي أداة قوية لتفويض المهام بناءً على نقاط قوة كل عضو من أعضاء الفريق ومجالات تطويره. يضمن تفويض ملكية هذه المهام بوضوح أن يتمتع أعضاء الفريق بالمساءلة والازدهار والوصول إلى أقصى إمكاناتهم مع تحقيق أهدافك بكفاءة.

أتمتة ClickUp

استخدم أتمتة ClickUp التي تم إنشاؤها مسبقًا أو قم بتخصيصها وفقًا لاحتياجاتك حتى يتمكن فريقك من التركيز على العمل الأكثر أهمية

تتعامل أتمتة ClickUp مع المهام المتكررة مثل إرسال التذكيرات أو تحديث حالات المهام. يمكن أن تؤدي أتمتة المهام العادية والرتيبة إلى توفير وقتك للتركيز على التدريب والتوجيه وبناء علاقات قوية مع أعضاء فريقك.

ClickUp Chat

لا مزيد من التنقل بين أدوات متعددة ومحادثات مبعثرة: استخدم ClickUp Chat لمشاركة التحديثات وربط الموارد والتعاون بسلاسة

أدوات التواصل مثل ClickUp Chat و تعليقات ClickUp المعينة تتيح لك تقديم ملاحظات فورية، والإجابة عن الأسئلة، وتقديم دعم إضافي، مما يضمن حصول فريقك على الموارد التي يحتاجها للازدهار.

جرّب الميزات التالية التي يمكن أن تزيّت عجلات التواصل بين أعضاء الفريق:

أضف أي شخص إلى محادثات العمل باستخدام @الإشارات واستخدم التعليقات لإبقاء فريقك يعمل على عناصر العمل

تضمين صفحات الويب وجداول البيانات ومقاطع الفيديو والمزيد في مهام أو مستندات محددة لسهولة الوصول إليها

تُعد قنوات التواصل هذه ضرورية لتطبيق القيادة الظرفية، لأنها تمكّنك من تكييف نهجك القيادي بسرعة بناءً على مواقف محددة يواجهها أعضاء فريقك. يمكن أن يكون للتواصل السلس أيضًا تأثير إيجابي ملحوظ على ديناميكيات الفريق .

وأخيراً قالب خطة إدارة فريق ClickUp الخاصة بـ ClickUp هو حل متعدد الأوجه يمكن أن يساعد القادة الظرفية على تحديد الأدوار بوضوح، وتعيين المهام، وضمان أن يكون الجميع على نفس الصفحة.

قم بتخطيط وإدارة المشاريع بوضوح وتواصل ومواءمة باستخدام نموذج خطة إدارة الفريق من ClickUp

تتضمن بعض الفوائد الرئيسية لهذا القالب ما يلي:

وضوح الأدوار : محدد بشكل جيد إدارة الفريق يمكن أن تساعد الخطة في توضيح أدوار ومسؤوليات كل عضو من أعضاء الفريق، مما يقلل من الارتباك وسوء الفهم

: محدد بشكل جيد إدارة الفريق يمكن أن تساعد الخطة في توضيح أدوار ومسؤوليات كل عضو من أعضاء الفريق، مما يقلل من الارتباك وسوء الفهم تحسين التعاون : من خلال وضع توقعات ومبادئ توجيهية واضحة، يمكنك تعزيز بيئة عمل أكثر إنتاجية وتماسكًا

: من خلال وضع توقعات ومبادئ توجيهية واضحة، يمكنك تعزيز بيئة عمل أكثر إنتاجية وتماسكًا زيادة الإنتاجية : من خلال تحديد المهام والمواعيد النهائية بوضوح، يمكنك المساعدة في إبقاء الفريق على المسار الصحيح وتجنب الاختناقات

: من خلال تحديد المهام والمواعيد النهائية بوضوح، يمكنك المساعدة في إبقاء الفريق على المسار الصحيح وتجنب الاختناقات تعزيز المساءلة: من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح وتتبع التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف، يمكن للقادة التأكد من أن الجميع مسؤول عن أفعالهم

اقرأ أيضًا: أفضل 20 أداة برمجية لإدارة المهام للارتقاء بسير عملك

أمثلة على القيادة الظرفية ودراسات حالة

استخدم العديد من القادة السياسيين وقادة الأعمال الناجحين القيادة الظرفية عبر التاريخ. دعونا نلقي نظرة على مثالين بارزين: ستيف جوبز وجاسيندا أرديرن.

ستيف جوبز

كان ستيف جوبز، المؤسس المشارك لشركة أبل، شخصية مؤثرة أخرى استخدمت أساليب القيادة الظرفية بشكل جيد.

فقد كان معروفًا بشخصيته المتطلبة والكاريزمية، ولكنه أظهر أيضًا قدرة ملحوظة على تكييف أسلوبه القيادي مع احتياجات فريقه والشركة.

الموقف : واجه جوبز التحدي المتمثل في إعادة تنشيط شركة Apple بعد أن أوشكت الشركة على الانهيار في أواخر التسعينيات

: واجه جوبز التحدي المتمثل في إعادة تنشيط شركة Apple بعد أن أوشكت الشركة على الانهيار في أواخر التسعينيات المهمة : كان بحاجة إلى تقديم منتجات جديدة مبتكرة، وإعادة بناء العلامة التجارية لشركة Apple، واستعادة الصحة المالية للشركة

: كان بحاجة إلى تقديم منتجات جديدة مبتكرة، وإعادة بناء العلامة التجارية لشركة Apple، واستعادة الصحة المالية للشركة الإجراء : تبنّى في البداية أسلوباً قيادياً أكثر توجيهاً واستبداداً، مطالباً بالتميز ودافعاً فريقه إلى أقصى حدوده. ومع ذلك، ومع تعافي شركة Apple، تحول جوبز تدريجيًا إلى أسلوب قيادة أكثر تعاونية وتمكينًا، مشجعًا الابتكار والإبداع داخل الشركة

: تبنّى في البداية أسلوباً قيادياً أكثر توجيهاً واستبداداً، مطالباً بالتميز ودافعاً فريقه إلى أقصى حدوده. ومع ذلك، ومع تعافي شركة Apple، تحول جوبز تدريجيًا إلى أسلوب قيادة أكثر تعاونية وتمكينًا، مشجعًا الابتكار والإبداع داخل الشركة النتيجة: ساعدت قيادة جوبز شركة Apple على إعادة بناء الشركة لتصبح واحدة من أفضل اللاعبين في السوق

جاسيندا أرديرن

شغلت جاسيندا أردرن منصب رئيسة وزراء نيوزيلندا خلال جائحة كوفيد-19، وهي فترة عصيبة للغاية بالنسبة للبلدان في جميع أنحاء العالم. وغالباً ما يُستشهد بقيادتها خلال هذه الفترة العصيبة كمثال على القيادة الممتازة في الأزمات.

الموقف : قادت أرديرن الاستجابة الأولية لنيوزيلندا لجائحة كوفيد-19 في عام 2020. خلال المراحل المبكرة، كان مسؤولو الصحة العامة لا يزالون يحاولون تحديد أفضل مسارات العمل، وكان من الصعب الحصول على معلومات موثوقة حول تطور المرض والتأثير الأكبر على نظام الرعاية الصحية والاقتصاد في البلاد

: قادت أرديرن الاستجابة الأولية لنيوزيلندا لجائحة كوفيد-19 في عام 2020. خلال المراحل المبكرة، كان مسؤولو الصحة العامة لا يزالون يحاولون تحديد أفضل مسارات العمل، وكان من الصعب الحصول على معلومات موثوقة حول تطور المرض والتأثير الأكبر على نظام الرعاية الصحية والاقتصاد في البلاد المهمة : كان لا بد من التعامل مع الموقف بانفتاح من أجل بناء الثقة مع الجمهور

: كان لا بد من التعامل مع الموقف بانفتاح من أجل بناء الثقة مع الجمهور الإجراء : كانت أردرن منفتحة وصريحة مع المواطنين ووضعتهم في موضع الثقة فيما يتعلق بخطة الاستجابة للجائحة في البلاد في كل مرحلة من مراحلها. حتى عندما أبلغت نيوزيلندا عن ست حالات فقط، أغلقت أرديرن بجرأة حدود البلاد أمام الأجانب. وبمجرد أن اتضح أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد تجاوز بكثير قدرة الرعاية الصحية في البلاد في المستشفيات، أعلنت عن نظام إنذار لإبلاغ الجمهور بتدابير الصحة العامة وفرضت تدابير مثل "البقاء في المنزل لإنقاذ الأرواح" وأعربت عن تعاطفها مع أولئك الذين عانوا من اضطراب الحياة الأسرية والعملية. كما تحدثت بشكل مكثف إلى وسائل الإعلام الإخبارية، وأطلعت الجميع على آخر المستجدات

: كانت أردرن منفتحة وصريحة مع المواطنين ووضعتهم في موضع الثقة فيما يتعلق بخطة الاستجابة للجائحة في البلاد في كل مرحلة من مراحلها. حتى عندما أبلغت نيوزيلندا عن ست حالات فقط، أغلقت أرديرن بجرأة حدود البلاد أمام الأجانب. وبمجرد أن اتضح أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد تجاوز بكثير قدرة الرعاية الصحية في البلاد في المستشفيات، أعلنت عن نظام إنذار لإبلاغ الجمهور بتدابير الصحة العامة وفرضت تدابير مثل "البقاء في المنزل لإنقاذ الأرواح" وأعربت عن تعاطفها مع أولئك الذين عانوا من اضطراب الحياة الأسرية والعملية. كما تحدثت بشكل مكثف إلى وسائل الإعلام الإخبارية، وأطلعت الجميع على آخر المستجدات النتيجة: تمت الإشادة بتعامل جاسيندا أرديرن مع أزمة الرعاية الصحية العامة باعتبارها "درس رئيسي في قيادة الأزمات القيود والخلافات حول القيادة الظرفية ## ## القيود والخلافات حول القيادة الظرفية

في حين أن القيادة الظرفية تقدم نهجًا مرنًا وقابلًا للتكيف مع الإدارة، إلا أنها لا تخلو من منتقديها.

يجادل البعض بأن النظرية يمكن أن تكون مبسطة بشكل مفرط وتفشل في استيعاب الفروق الدقيقة للقيادة في العالم الحقيقي. كما أن هناك سياقات محددة قد لا تكون فيها القيادة الظرفية هي النهج الأكثر فعالية.

فهم الانتقادات الموجهة ضد نظرية القيادة الظرفية

غالبًا ما يشير منتقدو القيادة الظرفية إلى هذه القيود:

الإفراط في التبسيط : يجادل البعض بأن النظرية تبالغ في تبسيط تعقيدات القيادة، وتفشل في مراعاة الاختلافات الفردية والفروق الثقافية

: يجادل البعض بأن النظرية تبالغ في تبسيط تعقيدات القيادة، وتفشل في مراعاة الاختلافات الفردية والفروق الثقافية عدم وجود أدلة تجريبية : في حين أن النظرية اكتسبت شعبية، يشكك بعض النقاد في قوة وموثوقية الأدلة التجريبية التي تدعم ادعاءاتها

: في حين أن النظرية اكتسبت شعبية، يشكك بعض النقاد في قوة وموثوقية الأدلة التجريبية التي تدعم ادعاءاتها صعوبة في تقييم الجاهزية : قد يكون التحديد الدقيق لمستوى استعداد أعضاء الفريق أمرًا صعبًا لأنه ينطوي على كل من القدرة والنية

: قد يكون التحديد الدقيق لمستوى استعداد أعضاء الفريق أمرًا صعبًا لأنه ينطوي على كل من القدرة والنية احتمالية عدم الاتساق: يمكن أن تؤدي التحولات المتكررة في أسلوب القيادة بناءً على عوامل ظرفية في بعض الأحيان إلى عدم الاتساق والارتباك بين أعضاء الفريق

أين ## لا تستخدم القيادة الظرفية

فيما يلي بعض السيناريوهات التي قد يكون فيها هذا الأسلوب القيادي أقل فعالية:

الصناعات شديدة التنظيم

في صناعات مثل الرعاية الصحية أو التمويل أو الطيران، حيث يكون الامتثال للوائح والبروتوكولات الصارمة إلزاميًا، غالبًا ما يحتاج القادة إلى اتباع نهج ثابت وموثوق لضمان السلامة والالتزام التنظيمي.

قد تؤدي مرونة القيادة الظرفية إلى اتخاذ قرارات غير متسقة مما يضر بالالتزام بالمعايير الحرجة. على سبيل المثال، أثناء حالات الطوارئ الطبية، يكون نهج القيادة الحاسمة والتوجيهية أكثر أهمية في بيئة المستشفى من التكيف مع آراء أعضاء الفريق الفردية.

حالات الأزمات أو حالات الضغط العالي

يجب أن يتصرف القادة بسرعة وحسم في أوقات الأزمات أو حالات عدم الاستقرار الكبيرة، مثل الكوارث الطبيعية أو فشل الأعمال أو الانكماش الاقتصادي. غالبًا ما لا يكون هناك وقت لتقييم مستويات نضج أعضاء الفريق أو مستويات كفاءتهم لتعديل أسلوب القيادة وفقًا للمتطلبات الفردية، خاصة بالنسبة لأولئك الذين قيادة فرق متعددة الوظائف .

قد يكون النهج القوي والموثوق الذي يوفر توجيهاً واضحاً أكثر ملاءمة من القيادة الظرفية التي يمكن أن تبطئ عمليات اتخاذ القرار. على سبيل المثال، أثناء الانهيار المالي للشركة، يجب على المديرين التنفيذيين اتخاذ قرارات سريعة دون استشارة كل مستويات المؤسسة أو تعديل الأساليب بناءً على احتياجات الفريق.

البيئات غير المتوافقة ثقافيًا مع الفكرة

قد تكون القيادة الظرفية أقل فعالية أيضًا في الثقافات أو بيئات العمل (فكر في الجيش) التي تقدر أساليب القيادة الهرمية. في بعض المناطق أو المؤسسات التي تتمتع بمسافة قوية في السلطة، قد يتوقع الموظفون قيادة واضحة وموجهة ويستجيبون بشكل سيء للتغييرات المتكررة في أساليب القيادة.

قد يتسبب النهج المرن للقيادة الظرفية في حدوث ارتباك أو حتى مقاومة في البيئات التي تُقدّر فيها السلطة والتوجيه على القدرة على التكيف.

فوائد تبنّي القيادة الظرفية

فيما يلي بعض الفوائد الرئيسية لاعتماد نموذج القيادة الظرفية.

أداء الفريق

من خلال تعديل أسلوبك القيادي لتلبية احتياجات كل عضو من أعضاء الفريق، يمكنك المساعدة في تعزيز الإنتاجية. عندما يشعر فريقك بأنهم مدعومون بالمستوى المناسب من التوجيه، سيكونون أكثر تحفيزًا للوصول إلى أهدافهم. من خلال تكييف أسلوبهم مع الاحتياجات المحددة لأعضاء فريقهم، يمكن للقادة الظرفية تحسين الأداء والإنتاجية.

القدرة على التكيف والمرونة

تجعل القيادة الظرفية فريقك أكثر قدرة على التكيف. من خلال تغيير نهجك مع تغير الظروف، فإنك تساعد فريقك على البقاء مرنًا في بيئات سريعة الوتيرة، مما يتيح لك مواجهة التحديات الجديدة بفعالية.

مشاركة الموظفين وتحفيزهم

عندما تُظهر فهمًا واضحًا لاحتياجات فريقك وتقدم الدعم المناسب، يشعر الموظفون بالتقدير. وهذا يؤدي إلى مشاركة أعلى، وولاء أكبر، وفريق عمل أكثر تحفيزًا. في الواقع، تشهد المؤسسات ذات المشاركة العالية من الموظفين معدل دوران أقل بنسبة 59% .

تطور الفريق ونموه

ستشجع أيضًا أعضاء الفريق على النمو من خلال توفير فرص التعلم. هذا الاستثمار لا يعود بالنفع على حياتهم المهنية فحسب، بل يحسن الأداء العام على المدى الطويل.

ارتقِ بقيادتك إلى المستوى التالي!

يمكن لأسلوب القيادة الظرفية أن يبني فريقًا أكثر إنتاجية وتفاعلًا ومرونة، وفي نهاية المطاف، بيئة عمل أكثر كفاءة. المفتاح هو تقييم نقاط قوة أعضاء فريقك واحتياجاتهم وتعديل أسلوبك وفقًا لذلك.

يمكن أن يؤدي استخدام أداة لإدارة المشاريع مثل ClickUp لتنفيذ القيادة الظرفية بفعالية إلى تسهيل عملك ومساعدة فريقك على التركيز على ما يمكنهم القيام به على أفضل وجه. يمكن أن تساعدك ميزات ClickUp القابلة للتخصيص وميزات إدارة المهام في ClickUp على تتبع تقدم الفريق وتحديد مجالات التحسين وتزويدهم بالدعم والتوجيه اللازمين. اشترك للحصول على حساب ClickUp مجاناً اليوم وارتقِ بأسلوبك في إدارة المواقف!