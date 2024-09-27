كيفية تطبيق إطار عمل الأشخاص والعمليات والتكنولوجيا (PPT)

يقف عالم الأعمال على مفترق طرق بين عدة أحداث محورية. لقد غيرت الجائحة الطريقة التي نرى بها العمل - أصبحت النماذج الهجينة والهجينة هي السائدة. وصل الذكاء الاصطناعي إلى مستوى عملي من النضج مع الذكاء الاصطناعي. أصبحت التكنولوجيا جزءًا لا يتجزأ من الأعمال التجارية.

ونتيجة لذلك، أصبحت المؤسسات في جميع أنحاء العالم في حالة تحول رقمي مستمر. لا عجب أن سوق التحول الرقمي من المتوقع أن يصل إلى 4907 مليار دولار بحلول عام 2030 .

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن التحول الرقمي لا يتعلق فقط بتبني تقنيات جديدة. فهو يمثل تغييرًا جوهريًا في الدور الذي تلعبه التكنولوجيا في الأعمال التجارية. إنه تحول تنظيمي يتطلب إعادة تصور العمليات التجارية، وتبسيط العمليات، وتغيير السلوكيات لتقديم قيمة في السوق.

تم تصميم إطار عمل تكنولوجيا عمليات الأشخاص (PPT) لتمكين ذلك بالضبط. يتبنى إطار عمل PPT نهجًا شاملاً للتحول الرقمي، متجاوزًا التكنولوجيا. في الواقع، في إطار عمل PPT، تأتي التكنولوجيا في المرتبة الأخيرة!

إذا كان لديك فضول لمعرفة كيف يمكن أن يساعدك نموذج PPT في تحقيق أهدافك الاستراتيجية للتحول الرقمي، تابع القراءة.

ما هو إطار عمل الأشخاص والعمليات والتكنولوجيا؟

إطار عمل الأشخاص والعمليات والتكنولوجيا (PPT) هو نموذج لتقييم الفعالية المؤسسية وتحسينها. وهو يركز على ثلاثة عناصر رئيسية.

🧑🏻 الأشخاص: الموارد البشرية داخل مؤسستك، بما في ذلك الموظفين والمتعاقدين وأصحاب المصلحة. يركز هذا الجزء من الإطار على المهارات والمعرفة والأدوار والمسؤوليات والثقافة.

➡️ العملية: سير العمل والإجراءات والأساليب التي تستخدمها لإدارة الأعمال. ويشمل ذلك العمليات الرسمية وغير الرسمية، بدءًا من تطبيق الإجازات إلى مراقبة الجودة.

🛠️ التقنية: الأدوات والأنظمة والبنية التحتية التي تدعم العمليات التجارية الناجحة. ويشمل ذلك البرمجيات والأجهزة والموارد التقنية الأخرى.

على الرغم من أن التحول الرقمي قد اكتسب زخمًا في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، إلا أن إطار عمل PPT له تاريخه في نموذج عالم النفس الإداري هارولد ليفيت من عام 1965 . ركز نموذج ليفيت الماسي على أربعة مكونات رئيسية: الأشخاص، والمهام، والهيكل، والتكنولوجيا.

وفقًا لما ذكره ليفيت، هذه العناصر مترابطة، والتغييرات في أحد هذه العناصر ستؤثر حتمًا على العناصر الأخرى. وبمرور الوقت، تطور النموذج الماسي مع مرور الوقت، حيث تم إعادة تفسير عنصري "الهيكل" و"المهام" أو دمجهما فيما نشير إليه الآن باسم "العمليات"

ويعكس هذا التحول إدراكًا متزايدًا للحاجة إلى إضفاء الطابع الرسمي على تدفقات العمل وتحسينها مع زيادة دمج التكنولوجيا في ممارسات الأعمال. وينطبق هذا الأمر بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بـ استراتيجية التحول الرقمي .

تذكّر أن إطار عمل تكنولوجيا العمليات البشرية يتعلق بما هو أكثر من هذه العناصر الثلاثة وحدها، فهو يتعلق أيضًا بترابطها وتفاعلاتها.

فعلى سبيل المثال، لا يتعلق الأمر فقط بأداة إدارة المشروع التي تدفع المنظمة ثمنها، بل يتعلق أيضاً بكيفية استخدام الفرق لها وكيفية تشكيلها لأدائها.

سنستكشف ذلك بعد ذلك.

التفاعل بين الأشخاص والعمليات والتكنولوجيا في الشركات

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يخلق هذا التغيير في عالم الأعمال أيضًا تفاعلًا جديدًا بين جوانب الأشخاص والعمليات والتكنولوجيا. وإليك الطريقة.

الأشخاص

الأشخاص هم قلب أي مبادرة للتحول الرقمي. فمعرفتهم ومهاراتهم وإبداعهم وشغفهم وقيادتهم هي التي تنفذ التغيير وتحافظ عليه.

يمكن أن تؤدي قدرتهم على اتباع العمليات إلى الكفاءة والسرعة والاتساق والامتثال. من ناحية أخرى، إذا كانوا مترددين في استخدام التكنولوجيا، فقد تفوتهم طرق أسهل وأسرع وأكثر ملاءمة للعمل.

الموظفون المتفاعلون يفهمون القصد من العملية ويتبعونها بحكمة. كما أنهم مجهزون بشكل أفضل للاستفادة من التكنولوجيا بشكل فعال، مما يؤدي إلى منظمة أكثر مرونة واستجابة.

العملية

تشير العمليات إلى الطريقة التي ينفذ بها الأشخاص في المؤسسة التغيير. وهي تشمل سير العمل والإجراءات والأساليب التي يتبعها الأشخاص. يمكن أن يكون هذا أي شيء بدءًا من التعامل مع عميل هائج إلى كتابة إجراءات مدروسة الردود على رسائل من أطفال في السابعة من العمر .

تضمن العمليات المصممة بشكل جيد أن تكون العمليات فعالة وقابلة للتطوير ومتوافقة مع الأهداف الاستراتيجية للشركة. كما أنها تساعد الأشخاص على تقديم عمل متناسق، وغالبًا ما تقلل من الإرهاق في اتخاذ القرارات. كما أنها تساعد فرق التكنولوجيا على توحيد العمليات وأتمتتها لتحسين الإنتاجية.

التكنولوجيا

تشمل التكنولوجيا الأدوات والأنظمة والبنية التحتية المستخدمة في المؤسسة. قد يكون هذا أي شيء من البرمجيات والأجهزة إلى أنظمة إدارة البيانات ومنصات الاتصالات.

تشكل التكنولوجيا التي نستخدمها الطريقة التي نفكر بها. عندما يكون كل ما تراه هو جدول بيانات، فإنك حتماً ستفكر في صفوف وأعمدة. من خلال اختيار التكنولوجيا المناسبة، يمكنك إما تمكين أداء الموظفين أو إعاقته. وبالمثل، يمكنك أيضًا تحسين العمليات أو تعقيدها.

كل يوم، يتفاعل الأشخاص والعمليات والتكنولوجيا مع بعضهم البعض بطرق لا تعد ولا تحصى. ما نعرفه هو أن التفاعل الأمثل بين الثلاثة يمكن أن يؤدي إلى نتائج غير عادية.

دعنا نرى كيف يمكنك تسهيل ذلك.

تطبيق إطار عمل PPT في العالم الحقيقي

غالباً ما تخفي بساطة إطار عمل PPT بساطته نسيجه المعقد. وستكون أي منظمة مخطئة إذا تجاهلت عشرات إن لم يكن مئات الطرق التي تتفاعل بها العناصر الثلاثة وتؤثر على بعضها البعض.

تحتاج الاستفادة من إطار عمل PPT كجزء من أي استراتيجية لإدارة المشاريع أو التحول الرقمي إلى نهج مدروس. إليك دليل تفصيلي خطوة بخطوة باستخدام نظام إدارة المشاريع مثل ClickUp .

1. رسم خريطة للأشخاص، والعمليات، والمشهد التكنولوجي

إذا كانت هذه تبدو مهمة ضخمة، فهي كذلك. لذا، ابدأ بتحديد نطاق مشروعك. على سبيل المثال، كجزء من مبادرتك للتحول الرقمي، إذا كنت تقوم بتنفيذ أداة أتمتة الاختبار، فإليك ما يمكنك القيام به:

الأشخاص: فكر في جميع أصحاب المصلحة في الأداة، وليس فقط مستخدميها المباشرين. يمكن أن يشمل ذلك محللي الأعمال والمطورين و DevOps وفرق خدمة العملاء، إلخ.

العملية: ضع خريطة لعمليات الاختبار الحالية التي تتبعها. حدد الثغرات والنقاط الحرجة.

التكنولوجيا: في حين أن أتمتة الاختبار هي أداة جديدة بالكامل لا تملكها بعد، فكر في جميع التقنيات التي تستخدمها في العملية. قد تستخدم نظام تتبع الأخطاء، على سبيل المثال. أو مجرد إدراج العيوب في جدول بيانات. قم بتدقيقها كلها، حتى لو كانت تبدو عرضية.

رسم خرائط العمليات باستخدام ClickUp Whiteboards

استخدم تخطيط العملية أداة مثل ClickUp Whiteboards لجعل هذا الأمر مرئيًا وتعاونيًا. اجمع مختلف أصحاب المصلحة في نفس الصفحة، وناقش العناصر، واترك التعليقات، وعالج المخاوف، واتخذ الإجراءات، كل ذلك في مكان واحد.

⚡️ أرشيف القالب: للمبتدئين، إليك بعض قوالب خريطة العملية لإنقاذك من أهوال الصفحة الفارغة.

إطار عمل PPT أثناء العمل: نظام PPT المتكامل من Apple PPT

تُظهر عملية تطوير منتجات Apple النموذجية التفاعل المثالي بين الأشخاص والعمليات والتكنولوجيا، حيث تدمج Apple في فلسفتها الأجهزة والبرامج والخدمات بإحكام من أجل تحسين مراقبة الجودة وتجربة المستخدم.

ولتحقيق ذلك، تقوم الشركة بتوظيف أفضل المواهب الهندسية، وتنمي ثقافة التميز في التصميم، وتستثمر في تقنيات التصنيع المتقدمة، مما يخلق نظامًا بيئيًا سلسًا داخل المؤسسة.

2. امتلاك رؤية واضحة

بالنسبة لمشروع التحول الرقمي الخاص بك، يجب أن تكون لديك رؤية واضحة. ضع أهدافًا محددة للأعمال ومقاييس نجاح محددة لكل عنصر من العناصر الثلاثة: الأشخاص والعملية والتكنولوجيا.

بلور رؤية مشروعك مع مستندات ClickUp Docs

قم بتوثيق رؤيتك في شكل كتيب أو ميثاق مشروع باستخدام مستندات ClickUp . الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي لـ ClickUp Brain لتلخيصه وإنشاء المهام وإعلام المستخدمين وما إلى ذلك.

3. وضع خطة تخصيص موارد متوازنة

يتطلب التحول الناجح استثمارًا متوازنًا في الأشخاص والعمليات والتكنولوجيا. خصص الموارد بعناية، وتجنب الإفراط في الاستثمار في مجال واحد على حساب المجالات الأخرى، حيث يمكن أن تكون العواقب كارثية.

🚫 الإفراط في التركيز على التكنولوجيا: يمكن أن يؤدي إعطاء الأولوية للتكنولوجيا على حساب الأشخاص والعمليات إلى أنظمة معقدة لا يحب الموظفون استخدامها أو عمليات لا تتماشى مع التكنولوجيا.

وقد يؤدي ذلك إلى نقص استخدام الأدوات، ومقاومة الموظفين، وفي نهاية المطاف، ضعف العائد على الاستثمار.

على سبيل المثال، إذا قمت بتنفيذ أداة معقدة لإدارة علاقات العملاء (CRM) وكان فريق المبيعات لديك يكرهها، فإن إجبارهم على استخدامها لن يؤدي إلى النتائج التي تسعى إليها.

لتجنب ذلك، استثمر في تدريب موظفيك على أي تقنية جديدة تقوم بتطبيقها. قم بمواءمة التكنولوجيا مع الاحتياجات والقدرات الفعلية للقوى العاملة في المؤسسة

🚫 الإفراط في التركيز على الأشخاص: يمكن أن يؤدي التركيز بشكل كبير على جانب الأشخاص دون الاهتمام المقابل بالعمليات والتكنولوجيا إلى نتائج غير متسقة، وعدم الكفاءة، وعدم قابلية التوسع. قد ينشئ الموظفون عمليات ملائمة لهم وحدهم أو يؤدون الكثير من المهام اليدوية، مما يؤدي إلى الإرهاق.

تجنب ذلك من خلال تحقيق التوازن بين التركيز على الأشخاص والعمليات المحددة جيدًا والأدوات التكنولوجية المناسبة التي تساعد على تحقيق الكفاءة التنظيمية والاتساق.

قل لا للمهام اليدوية باستخدام أتمتة ClickUp

على سبيل المثال، استخدم انقر فوق التشغيل التلقائي لتقليل أعباء العمل اليدوية والوقت المستغرق في المهام الروتينية والميكانيكية.

لا تعرف من أين تبدأ؟ لقد قدمنا المساعدة. اطّلع على أمثلة على أتمتة العمليات التجارية للمساعدة في تبسيط عملياتك.

🚫 التركيز المفرط على العمليات: يمكن أن يؤدي التركيز بشكل غير متناسب على العمليات إلى الجمود، حيث يشعر الموظفون بالقيود بدلاً من التمكين. يمكن أن تؤدي العمليات المعقدة بشكل مفرط أو غير المدعومة بالتكنولوجيا المناسبة إلى الإحباط.

لذا، قم بمراجعة العمليات وتحديثها بانتظام لضمان مرونتها ومواءمتها مع قدرات الموظفين والتقدم التكنولوجي نماذج تحسين العمليات لتحديد أين يوجد مجال للتحسين والتنفيذ وفقًا لذلك. السعي بنشاط للحصول على ملاحظات الموظفين لتحسين العمليات.

🚫 عدم الاستثمار في أي مجال واحد: يمكن أن يؤدي إهمال أي جانب من جوانب إطار عمل PPT إلى انهيار النظام بأكمله.

على سبيل المثال، قد يؤدي نقص الاستثمار في التكنولوجيا إلى أدوات عفا عليها الزمن، في حين أن نقص الاستثمار في الأفراد قد يؤدي إلى فجوة في المهارات

حافظ على نهج متوازن من خلال تقييم الاستثمارات في المجالات الثلاثة وتعديلها بانتظام. وهذا لا يعني أنه يجب أن توليها جميعاً أهمية متساوية.

فاستنادًا إلى النضج والاحتياجات والميزانيات والثقافة وما إلى ذلك، قد يحتاج أحد العناصر إلى اهتمام أكبر من الآخر. تأكد من حصول كل عنصر على الموارد والاهتمام اللازمين لدعم العناصر الأخرى بفعالية.

🚫 عدم التكامل بين عناصر PPT: إذا لم تقم بدمج الأشخاص والعمليات والتكنولوجيا بشكل فعال، فقد يؤدي ذلك إلى عمليات مفككة، وفشل في التواصل، وعدم التوافق مع أهدافك. يمكن أن يؤدي هذا التجزؤ إلى إبطاء عملية صنع القرار وتقليل الفعالية الكلية.

عزز التكامل الهادف من خلال تشجيع التعاون متعدد الوظائف. تأكد من أن التغييرات في مجال واحد (على سبيل المثال، ترقيات التكنولوجيا) يتم إبلاغها ومواءمتها مع العمليات والأشخاص. استخدم المراجعات المنتظمة لتقييم مدى تكامل هذه العناصر وإجراء التعديلات حسب الحاجة.

لحماية نفسك من التأثر بالمد والجزر في المشروع، ضع خطة مسبقًا. قالب استراتيجية وخطة التحول الرقمي من ClickUp يمكن أن يكون مفيدًا للغاية هنا. يساعدك هذا القالب الملائم للمبتدئين على تحديد أهدافك، وتقسيمها إلى عناصر عمل يمكن التحكم فيها، وتتبع التقدم المحرز نحو التنفيذ الناجح.

4. الاستعداد لإدارة التغيير

تتعلق مشاريع التحول الرقمي في جوهرها بالتغيير. حتى التغييرات ذات النوايا الحسنة تكون مزعزعة. لذلك، من الطبيعي وجود قدر معين من المقاومة من أعضاء الفريق. قم بإنشاء استراتيجية قوية لإدارة التغيير لاستباق ذلك.

✅ التثقيف: استثمر في إدارة المعرفة. أنشئ نظاماً شاملاً دليل إدارة التغيير قبل تغيير العمليات الحالية. قم بإعداد ودعم وتوجيه الأفراد والفرق خلال عملية التحول.

✅ تمكين: استخدام برنامج إدارة التغيير إشراك أصحاب المصلحة في وقت مبكر من العملية. تقديم التدريب والدعم، وشرح الخطوات التالية، وتشجيعهم على تبني حلول التكنولوجيا الرقمية الجديدة بنشاط.

✅ تشغيل: بناءً على خبرتك، قم بإنشاء قوالب إدارة التغيير التي يمكن تطبيقها على المشاريع المستقبلية أو الفرق الأخرى.

إطار عمل PPT في العمل: استراتيجية إدارة التغيير الفعالة في نتفليكس

تُعد استراتيجية إدارة التغيير التي اتبعتها Netflix أثناء انتقالها إلى البث المباشر مثالاً رائعًا على ذلك. فقد استثمرت الشركة في ضمان امتلاك فرقها للمهارات والعقلية اللازمة لدعم الانتقال من تأجير أقراص DVD إلى البث المباشر.

فقد أعادت الشركة هندسة عمليات توصيل المحتوى وتجربة البث وخوارزميات التوصية بالمحتوى وأنشأت ثقافة اتخاذ القرارات القائمة على البيانات.

ونتيجة لذلك، ابتكرت Netflix طريقة جديدة تمامًا لاستهلاك الوسائط، ونجحت في تحويل نفسها إلى خدمة البث الرائدة في العالم.

5. تواصل. تواصل. تواصل

عند تنفيذ مشاريع التحول الرقمي، لا يكفي التواصل مرة واحدة في البداية. أنت بحاجة إلى الحفاظ على محادثات مستمرة مع كل أصحاب المصلحة لتكرار الهدف وتعزيز المواءمة وتحسين التبني.

تمكين برامج التعاون في الوقت الفعلي مثل ClickUp Chat لتسهيل المحادثات غير المتزامنة. وهذا لا يلغي فقط الحاجة إلى الاجتماعات/التعطيلات بل يتيح أيضًا منتدى مشتركًا لأعضاء الفريق للتعاون دون عناء.

تعاون غير متزامن بدون عناء مع ClickUp

6. التخطيط لتأثيرات المنبع/المصب

يكمن نجاح إطار عمل PPT في التعامل مع الأشخاص والعمليات والتكنولوجيا كعناصر مترابطة. وهذا يعني أن أي تغيير تجريه على أحدها سيؤثر بالتأكيد على العنصرين الآخرين.

تحديد التبعيات والصلات

قياس مستوى التأثير

الاستعداد للتخفيف من أي مخاطر أو نقاط فشل

يمكن أن يساعدك تنفيذ استراتيجية منظمة لإدارة عمليات الأعمال في الاستعداد للتأثيرات الأولية/التأثيرات النهائية. اطلع على ما يلي أمثلة على إدارة عمليات الأعمال لضرب الإلهام

7. الملاحظة والتكيف

إن التحول الرقمي ليس شيئًا واحدًا لا يتغير، لا سيما في عالم تتطور فيه التكنولوجيا بسرعة كبيرة. استخدم إطار عمل PPT كنظام متطور. راجع الإطار ونقحه كلما اكتسبت المزيد من المعلومات.

عزِّز ثقافة التحسين المستمر، وعالج بفعالية التغذية الراجعة وحسِّن جميع جوانب العمل.

إطار عمل PPT في العمل: تويوتا وكايزن

تُعد ثقافة التحسين المستمر (كايزن) في تويوتا مثالاً بارزًا على ذلك.

الناس : لقد ركزوا على تدريب الموظفين وتمكينهم من تحديد المشاكل وحلها، الأمر الذي عزز أيضًا مراقبة الجودة والابتكار

: لقد ركزوا على تدريب الموظفين وتمكينهم من تحديد المشاكل وحلها، الأمر الذي عزز أيضًا مراقبة الجودة والابتكار العملية : لقد طوروا عملية تصنيع مرنة للحد من الهدر وتحسين الكفاءة من خلال تقنيات مثل "فقط في الوقت المحدد" (JIT) و"كانبان

: لقد طوروا عملية تصنيع مرنة للحد من الهدر وتحسين الكفاءة من خلال تقنيات مثل "فقط في الوقت المحدد" (JIT) و"كانبان التكنولوجيا: لقد قاموا بدمج الأتمتة والروبوتات لتحسين الدقة والاتساق والسرعة

واليوم، تعد تويوتا واحدة من أكثر شركات تصنيع السيارات كفاءة وربحية في العالم. ويتم اعتماد نظام تويوتا للإنتاج على مستوى العالم في مختلف الصناعات.

## بناء مؤسسات مرنة مع ClickUp

التغيير أمر حتمي. والمؤسسات المرنة لا تتكيف بشكل جيد مع التغيير فحسب، بل تغتنم فرصه بفاعلية

فهي تبني نقاط قوة عبر الأشخاص والعمليات والتكنولوجيا لتتطور جنبًا إلى جنب مع رياح السوق المعاكسة. فهم يديرون الترابط بين هذه العناصر الثلاثة بسهولة، ويوازنون بين احتياجات كل عنصر ويتدخلون لسد الثغرات مع تغير الظروف.

تبحث المؤسسات التي صُممت لتستمر دائمًا عن طرق لتحسين الكفاءة وتعزيز الابتكار والتعامل مع التغيير بفعالية أكبر.

فهم يستخدمون مجموعة شاملة من أدوات العمل لإنشاء هذه المرونة. مجموعة من الأدوات مثل ClickUp.

بفضل الميزات التي تدعم إدارة المشاريع، والجدولة، وإعداد التقارير، وتخصيص الموارد، وتتبع الوقت، بالإضافة إلى العصف الذهني الإبداعي، والتعاون في الوقت الفعلي، وغير ذلك الكثير، فإن ClickUp لديها كل ما تحتاجه المؤسسة للتحول الرقمي. جرّب ClickUp اليوم مجانًا !