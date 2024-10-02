كيفية تعزيز علاقات الفريق في مرحلة وضع المعايير

بصفتك قائد فريق، من المتوقع أن تضمن بناء فريق متماسك وعالي الأداء.

كما هو الحال في سلسلة هاري بوتر، ستحتاج إلى إقناع أعضاء مجموعة جريفندور وتحفيزهم، والتأكد من ارتقائهم إلى مستوى الحدث، والإصرار على رفع مستوى أداء الفريق (في كل مرة يعيث فيها أفراد سليذرين فسادًا).

بالطبع، القول أسهل من الفعل.

بمجرد أن يتجاوز فريقك مرحلة مرحلة الاقتحام " - حيث توجد خلافات وصدامات مستمرة - فهم على بعد خطوة واحدة من أن يصبحوا "فريق الأحلام" وتتمثل مهمتك، مثل هاري بوتر، في تنفيذ استراتيجيات الترابط بين الفريق ومعالجة النزاعات حتى نهاية المشروع (أو حتى تجد جميع قطع الهوركروكس وتدمرها).

هل أنت مستعد لتتعلم بعض الاستراتيجيات القابلة للتنفيذ التي يمكن أن تقوي علاقات الفريق في مرحلة وضع المعايير؟ بينما نمضي قدماً، سنقوم أيضاً بمشاركة أفضل الممارسات والأمثلة. هيا بنا! 🚦

قبل ذلك، إليك نظرة سريعة على نموذج توكمان لتطوير الفريق.

فهم مراحل توكمان لتطور الفريق ## فهم مراحل توكمان لتطوير الفريق

نشر عالم النفس بروس توكمان المراحل الأربع لتطور المجموعة - التكوين، والعصف، والتطبيع، والأداء في عام 1965. وفي وقت لاحق، في سبعينيات القرن العشرين، أضاف مرحلة خامسة، "التطور"

وفيما يلي نظرة موجزة على مراحل تطوير الفريق الخماسي :

المرحلة 1: التشكيل

في مرحلة التشكيل، يبدأ أعضاء الفريق بالتعرف على بعضهم البعض. يتفاعلون ولكنهم غير متأكدين من كيفية انسجامهم مع بعضهم البعض بسبب عدم وجود ديناميكيات الفريق . في هذه المرحلة، يناقش الأعضاء غرض الفريق وأهدافه ومهمته ويحددون كيفية تنظيم مسؤولياتهم.

ما هي الاستراتيجيات التي يمكن أن تساعدك في مرحلة التشكيل؟

تيسير المقدمات : تنفيذ تمارين كسر الجليد والتعريف بكل عضو في الفريق لبناء شعور بالانتماء

: تنفيذ تمارين كسر الجليد والتعريف بكل عضو في الفريق لبناء شعور بالانتماء تحديد الأهداف والأدوار: التحدث عن أهداف المشروع لجعل الجميع على نفس الصفحة وتنظيم الفريق وتوضيح أدوار الفريق ومسؤولياته

💡 نصيحة احترافية: يمكنك استخدام ClickUp Meet the Team Template وغيرها قوالب كسر الجليد لإنشاء ملفات تعريفية منظمة جيدًا لجميع أعضاء الفريق، وتعريفهم ببعضهم البعض، ومساعدتهم على فهم مشاعر بعضهم البعض للحصول على الراحة.

المرحلة 2: الاقتحام

مرحلة "الاقتحام" هي المرحلة التي يبدأ فيها الفريق في تجاوز منطقة الراحة الخاصة بهم. حيث يتبادلون الأفكار ويعبرون عن آرائهم ويغتنمون الفرصة للبروز بين أقرانهم. ومع ظهور الشخصيات الفردية، تصبح الاشتباكات شائعة في مرحلة العاصفة.

ما هي الاستراتيجيات التي يمكن أن تساعدك في مرحلة العاصفة؟

احتضان النزاعات : تحويل النزاعات إلى فرص من خلال معالجتها وتشجيع أعضاء الفريق على التركيز على الحلول أكثر من المشاكل

: تحويل النزاعات إلى فرص من خلال معالجتها وتشجيع أعضاء الفريق على التركيز على الحلول أكثر من المشاكل وضع قواعد أساسية: ضع قواعد أساسية: ضع قواعد للحفاظ على الاحترام المتبادل بغض النظر عن النزاع. تأكد من أن جميع أعضاء الفريق يمكنهم التعبير عن وجهات نظرهم

استخدم مستندات ClickUp لإنشاء ويكي يضم جميع موارد المشروع. اكتب القواعد الأساسية، وأضف جدولاً بأدوار الأعضاء ومسؤولياتهم، وقائمة بالأدوات والروابط، وغير ذلك.

المرحلة 3: وضع القواعد

مرحلة وضع المعايير في تطوير الفريق هي المدينة الفاضلة التي كنت تبحث عنها. 🌈 في هذه المرحلة، فإن يتعاون الفريق نحو الهدف النهائي. يعمل كل عضو بكفاءة أكبر حيث يتعلم كل عضو مشاركة الأفكار وتلقي الملاحظات لتحسين مهاراته.

ما هي الاستراتيجيات التي يمكن أن تساعدك في مرحلة وضع المعايير؟

دعم أعضاء الفريق : ضمان انتظام تواصل الفريق من خلال إجراء جلسات فردية وجماعية وتدريب الأفراد الذين لا يشعرون بالراحة في مناقشة تحدياتهم في مجموعة

: ضمان انتظام تواصل الفريق من خلال إجراء جلسات فردية وجماعية وتدريب الأفراد الذين لا يشعرون بالراحة في مناقشة تحدياتهم في مجموعة تشجيع التغذية الراجعة: تعزيز التغذية الراجعة البناءة وتوفير فرص لتقييم التقدم الفردي والجماعي

استخدام ClickUp Whiteboards فكرة رائعة لتعزيز تعاون الفريق. يمكن لفريقك تبادل الأفكار وتخطيط الأفكار والاستراتيجيات وإنشاء مهام سير العمل لضمان سلاسة عمليات الفريق - كل ذلك في الوقت الفعلي.

العصف الذهني مع فريقك في الوقت الفعلي باستخدام ألواح ClickUp Whiteboards

المرحلة 4: الأداء

في مرحلة الأداء، تعمل الفرق معًا لتحقيق أهداف الفريق من خلال اتباع العمليات المحددة. يركزون على العمل بشكل جماعي لتحقيق النتائج كفريق واحد بدلاً من النجاح الفردي. ونتيجة لذلك، فإن الإنتاجية الجماعية و تآزر الفريق عالية في هذه المرحلة.

ما هي الاستراتيجيات التي يمكن أن تساعدك في مرحلة الأداء؟

تعزيز القيادة المشتركة: تشجيع أعضاء المجموعة على تولي الأدوار القيادية

تشجيع أعضاء المجموعة على تولي الأدوار القيادية تعزيز التوازن بين العمل والحياة الشخصية: بما أن الإنتاجية هي الأعلى في هذه المرحلة، عزز التوازن بين العمل والحياة الشخصية لتجنب الإجهاد والإنهاك

المرحلة 5: الانصراف

آخر مرحلة من المراحل الخمس لتطوير الفريق هي مرحلة التأجيل - حيث ينتهي المشروع. ويختبر الأعضاء شعورًا حلوًا ومرًا بالرضا والحزن عند انفصالهم. يركزون على أداء الفريق والمشاريع القادمة وفرقهم المستقبلية.

ما هي الاستراتيجيات التي يمكن أن تساعدك في مرحلة التأجيل؟

تحقق من المنجزات: تأكد من اكتمال كل شيء. مناقشة حالة المنجزات مع الأعضاء وإعداد أي معلومات إضافية مطلوبة من قبل أصحاب المصلحة

تأكد من اكتمال كل شيء. مناقشة حالة المنجزات مع الأعضاء وإعداد أي معلومات إضافية مطلوبة من قبل أصحاب المصلحة تحدث عن عدم اليقين: ساعد أعضاء الفريق في التغلب على القلق من المستقبل. ادعمهم وقدم لهم الموارد اللازمة لتجاوز المرحلة الانتقالية

بحلول الوقت الذي تصل فيه إلى مرحلة التطبيع من تطوير الفريق بعد اجتياز مرحلة العاصفة بفعالية، تكون قد بنيت بالفعل أساساً متيناً للفريق. ومع ذلك، من الضروري التركيز على حل تحديات مرحلة التطبيع لضمان إنتاجية عالية و تماسك الفريق .

التحديات في مرحلة وضع المعايير ## التحديات في مرحلة وضع المعايير

فيما يلي التحديات الشائعة في مرحلة التطبيع التي يجب عليك معالجتها للحفاظ على الانسجام المثالي للفريق 👇

الالتزام بالمعايير

تحدد القواعد معايير لياقة الفريق. ولكن، إذا لم يتم اتباعها بشكل صحيح، تنزلق الفرق إلى مرحلة العاصفة مرة أخرى. أسوأ الحالات؟ قد ينهار فريقك تماماً.

عندما تنهار قواعد الفريق، يتفكك الفريق نفسه، وينهار الإحساس، وتتكشف الكارثة. ومن هذا المنظور، فإن القواعد مهمة لحماية العمل الجماعي.

كارل ويك، المنظر التنظيمي الأمريكي كارل ويك

إذن، ما هي التحديات التي تواجه الالتزام بقواعد الفريق؟

عدم الوضوح : فشل أعضاء الفريق في فهم ما هو متوقع منهم

: فشل أعضاء الفريق في فهم ما هو متوقع منهم الصراعات الداخلية : قد تؤدي الصدامات الشخصية والصراعات بسبب الأهداف الفردية المتنافسة إلى تعطيل سير عمل الفريق

: قد تؤدي الصدامات الشخصية والصراعات بسبب الأهداف الفردية المتنافسة إلى تعطيل سير عمل الفريق نسيان القواعد: نسيان القواعد: قد تجد الفرق صعوبة في تطبيق القواعد بشكل فعال

كيف تتغلب على هذه التحديات المتعلقة بالالتزام بقواعد الفريق؟

ضع قواعد أساسية مكتوبة : إن تدوين قواعد الفريق في منصة مركزية يسهل الوصول إليها يوضح توقعات الفريق ويساعد أعضاء الفريق على اتباعها

: إن تدوين قواعد الفريق في منصة مركزية يسهل الوصول إليها يوضح توقعات الفريق ويساعد أعضاء الفريق على اتباعها بناء الثقة : بناء الثقة: تذكير أعضاء الفريق بغايتهم وأهدافهم. يساعد على تعزيزمشاعر الثقةوالذي بدوره يزيد من الرضا الوظيفي

: بناء الثقة: تذكير أعضاء الفريق بغايتهم وأهدافهم. يساعد على تعزيزمشاعر الثقةوالذي بدوره يزيد من الرضا الوظيفي تقييم التقدم المحرز: خصص 30 دقيقة كل شهر أو 15 دقيقة أسبوعيًا لمناقشة مدى التزام فريقك بالمعايير. تتمثل إحدى طرق القيام بذلك في إنشاء بطاقة نتائج بسيطة باستخدام ClickUp Brain وهو مساعد ذكاء اصطناعي يساعدك على القيام بذلك بسهولة. بعد ذلك، يمكنك أن تطلب من فريقك أن يقيّموا أنفسهم بناءً على مدى اتباعهم للقواعد

إنشاء قواعد الفريق وبطاقات النتائج والمزيد باستخدام ClickUp Brain

استخدم أداة إدارة المشاريع في ClickUp لإنشاء قواعد الفريق. يمكنك إنشاء دفتر قواعد الفريق باستخدام مستندات ClickUp Docs وتتبع تقدم فريقك باستخدام ClickUp Dashboards .

الموازنة بين الأهداف الفردية والجماعية

لأعضاء الفريق أهداف وأولويات فردية، والتي قد تتعارض مع أهداف الفريق، مما يؤدي إلى تضارب غير متوقع.

علاوة على ذلك، قد يكون العمل في فرق العمل متطلبًا ومرهقًا، خاصة إذا كان عبء العمل غير متوازن. ومع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي ذلك إلى الشعور بالإحباط.

فيما يلي كيفية التغلب على هذا التحدي في مرحلة تطبيع العمل الجماعي:

مواءمة الأهداف الفردية مع أهداف الفريق : قم بإنشاء أهداف فردية تتماشى مع مهمة الفريق وأهدافه الاستراتيجية. يمكنك استخدام ClickUp Goals لتحديد الأهداف الفردية والجماعية SMART، وتتبع الجداول الزمنية للمشروع، ومهام الفريق، والتقدم المحرز في تحقيق الأهداف🎯

: قم بإنشاء أهداف فردية تتماشى مع مهمة الفريق وأهدافه الاستراتيجية. يمكنك استخدام ClickUp Goals لتحديد الأهداف الفردية والجماعية SMART، وتتبع الجداول الزمنية للمشروع، ومهام الفريق، والتقدم المحرز في تحقيق الأهداف🎯 تشجيع التواصل المفتوح : اسمح لفريقك بالتحدث عن أهدافهم الفردية. الاستفادة من تطبيقات التواصل الجماعي لإنشاء مساحة مركزية حيث يمكن لأعضاء الفريق المناقشة والتعاون والتواصل في الوقت الفعلي

: اسمح لفريقك بالتحدث عن أهدافهم الفردية. الاستفادة من تطبيقات التواصل الجماعي لإنشاء مساحة مركزية حيث يمكن لأعضاء الفريق المناقشة والتعاون والتواصل في الوقت الفعلي موازنة أعباء العمل: انتبه لأعباء العمل الفردية. تأكد من عدم تعرض أي شخص للإرهاق. بالإضافة إلى ذلك، شجع أعضاء الفريق على دعم بعضهم البعض لتحقيق الأهداف الفردية إلى جانب أهداف الفريق

تحديد أهداف وغايات الفريق وتتبعها باستخدام ClickUp Goals

💡 نصيحة احترافية: استفد من إدارة الموارد في ClickUp لتصور الموارد في لمحة سريعة. يمكنك استخدام طريقة عرض عبء العمل لتخطيط السعة وإدارتها.

الحفاظ على التحفيز

قد تشعر الفرق بالراحة أكثر من اللازم في مرحلة وضع المعايير في تطوير الفريق وتفقد التركيز على تحقيق الهدف. يمكن للفرق أيضًا أن تصاب بالركود إذا حققت الأهداف باستمرار ولكنها لا تتفوق في الأداء. لذا، قد يكون تحفيز الفرق في مرحلة وضع المعايير أمرًا صعبًا.

إليك بعض الطرق للحفاظ على تحفيز فريقك:

احتفل بالانتصارات : اعترف بجهود الفريق وإنجازاته لإشراك الأعضاء. وفقًا لمؤسسة غالوب,الموظفون الذين يحصلون على التقدير هم أكثر عرضة للانخراط في العمل 20 مرة أكثر من الموظفين الذين لا يحصلون على ذلك

: اعترف بجهود الفريق وإنجازاته لإشراك الأعضاء. وفقًا لمؤسسة غالوب,الموظفون الذين يحصلون على التقدير هم أكثر عرضة للانخراط في العمل 20 مرة أكثر من الموظفين الذين لا يحصلون على ذلك تحقق من ذلك كل يوم : تحقق مع أعضاء فريقك يوميًا لتقييم تقدمهم. ناقش التحديات التي يواجهونها وأهدافهم المهنية وقم بتوجيههم لتحقيق أداء أفضل

: تحقق مع أعضاء فريقك يوميًا لتقييم تقدمهم. ناقش التحديات التي يواجهونها وأهدافهم المهنية وقم بتوجيههم لتحقيق أداء أفضل عالج النزاعات في وقت مبكر: تواصل مع أعضاء الفريق بمجرد ظهور النزاعات حتى تتمكن من تحديد المشكلة وحلها دون تأخير

يمكنك استخدام انقر فوق الدردشة للتواصل مع فريقك في الوقت الفعلي. يساعدك على مشاركة الموارد وتحديثات المشروع وحل النزاعات ومناقشة بنود العمل عند الحاجة.

التواصل وحل النزاعات في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Chat

أفضل الممارسات لتقوية علاقات الفريق في مرحلة وضع المعايير

الآن بعد أن تعرفت على تحديات مرحلة التطبيع، دعنا نناقش بعض أفضل الممارسات التي يمكنك تطبيقها لضمان علاقات قوية بين أعضاء الفريق.

تعزيز التواصل المفتوح

تعيين أهداف التواصل في بداية عملية تطوير الفريق. حافظ على الشفافية من خلال وضع خطة اتصال متينة تذكر فيها طرق التواصل والأهداف وأصحاب المصلحة وتواتر التواصل والأدوات وغير ذلك.

استفد من قالب مصفوفة اتصالات فريق ClickUp ومصفوفة الاجتماعات لتخطيط اجتماعات فريقك الدورية. يمكنك تحديد أدوار الأعضاء ومسؤولياتهم، وتعيين المبادئ التوجيهية لعمليات تسجيل الحضور، وإنشاء جداول زمنية للمشروع لضمان سير كل شيء على المسار الصحيح.

نموذج مصفوفة الاتصالات والاجتماعات

💡 نصيحة احترافية: استخدم أيضًا قوالب خطة التواصل لتحديد كيف ومتى يجب أن يتواصل أعضاء الفريق. يمكنك تجربة نموذج خطة التواصل ClickUp لتحسين اتصالاتك الخارجية والداخلية. يساعدك هذا القالب على إعداد استراتيجيات التواصل وقياس مدى نجاح جهود التواصل الخاصة بك.

قم بإجراء أنشطة بناء الفريق

إذا كنتم تستطيعون الضحك معاً، يمكنكم العمل معاً.

روبرت أوربن، كاتب وممثل كوميدي أمريكي

يمكن لأنشطة بناء الفريق الممتعة أن تساعد أعضاء الفريق على الترابط مع بعضهم البعض.

إليك بعض الأنشطة والألعاب التي يمكنك تجربتها:

الحفلات الافتراضية : إذا كان لديك فريق عمل عن بُعد، يمكنك استضافة حفلات عبر الإنترنت لتكريم إنجازات الأعضاء. يمكنك لعب مسابقات، والدردشة، والتحدث عن هوايات الأعضاء، ووجهات سفرهم المفضلة وطعامهم المفضل، وغير ذلك الكثير

: إذا كان لديك فريق عمل عن بُعد، يمكنك استضافة حفلات عبر الإنترنت لتكريم إنجازات الأعضاء. يمكنك لعب مسابقات، والدردشة، والتحدث عن هوايات الأعضاء، ووجهات سفرهم المفضلة وطعامهم المفضل، وغير ذلك الكثير المسابقات : قم بتنشيط الفرق من خلال استضافة المسابقات التي تعزز إبداعهم وحل المشكلات. يمكنك إقران الأعضاء واطلب منهم إنشاء أهداف أو قواعد متعلقة بالمشروع خلال وقت محدد. يفوز الزوج الذي ينتهي مبكراً🥇🥇

: قم بتنشيط الفرق من خلال استضافة المسابقات التي تعزز إبداعهم وحل المشكلات. يمكنك إقران الأعضاء واطلب منهم إنشاء أهداف أو قواعد متعلقة بالمشروع خلال وقت محدد. يفوز الزوج الذي ينتهي مبكراً🥇🥇 ما هو المشترك بيننا: تعمل هذه اللعبة بشكل أفضل مع الفرق الكبيرة. قم باستضافتها افتراضيًا أو شخصيًا، وأنشئ مجموعات صغيرة، واطلب من أعضاء الفريق معرفة ما هو الشيء المشترك بين أعضاء كل مجموعة - الكتب والموسيقى ونكهات الآيس كريم وغيرها

تعزيز القواعد والمعايير

كما ذكرنا أعلاه، يمكن لأعضاء الفريق أن ينسوا بسرعة معايير الفريق.

لذا، ما الذي يمكنك فعله لتعزيزها في مرحلة وضع المعايير؟

اجعل القواعد مرئية : لا تكتفِ بكتابة القواعد في مكان مركزي؛ بل قم بتسليط الضوء عليها خلال الاجتماعات. على سبيل المثال، إذا كنت تستضيف اجتماعاً عبر تطبيق Zoom، فقم بتسليط الضوء على القواعد على شاشات كل عضو. يمكنك أيضاً إنشاء أيقونات تمثل القواعد وإبرازها على شاشات الأعضاء

: لا تكتفِ بكتابة القواعد في مكان مركزي؛ بل قم بتسليط الضوء عليها خلال الاجتماعات. على سبيل المثال، إذا كنت تستضيف اجتماعاً عبر تطبيق Zoom، فقم بتسليط الضوء على القواعد على شاشات كل عضو. يمكنك أيضاً إنشاء أيقونات تمثل القواعد وإبرازها على شاشات الأعضاء اقرأ القواعد : في بداية كل اجتماع، اقرأ معايير الفريق بصوت عالٍ لمساعدة الأعضاء على تذكر ما يجب عليهم الالتزام به. فهذا يعزز المشاركة والثقة والهدف

: في بداية كل اجتماع، اقرأ معايير الفريق بصوت عالٍ لمساعدة الأعضاء على تذكر ما يجب عليهم الالتزام به. فهذا يعزز المشاركة والثقة والهدف إبراز المعايير في سياق الملاحظات: عند تقديم الملاحظات، اذكر المعايير كتذكير. على سبيل المثال، إذا كان "التواصل المفتوح" معيارًا، فاذكره عندما تطلب من أعضاء معينين التحدث أثناء الاجتماعات

من خلال تعزيز المعايير، فإنك لا تبني فقط فريق عالي الأداء ولكن أيضًا الحفاظ على إنتاجية عالية في جميع المراحل.

جرب ## جرب ClickUp - مفتاحك لنجاح الفريق

شئنا أم أبينا، يجب أن تمر فرقك بجميع مراحل تطوير المجموعة لتصبح فرقاً عالية الأداء. تحتاج إلى قيادتهم بلباقة خلال كل مرحلة. ولكن الأهم من ذلك هو الحفاظ على التركيز والتحفيز خلال مرحلة تطوّر الفريق للوصول إلى مرحلة "لقد نجحت!".

يمكن أن يساعدك ClickUp في بناء فرق عالية الأداء بفعالية.

تعمل أداة الإنتاجية من ClickUp على تبسيط الأهداف والتواصل والعمليات. فهي تساعدك على تخطيط وتنفيذ التواصل التفصيلي، وإدارة الموارد، وموازنة أعباء العمل، ومعالجة النزاعات في وقت مبكر، ووضع المعايير بشكل مركزي، وتتبع التقدم المحرز، وغير ذلك.

باختصار، يساعد ClickUp في إدارة ديناميكيات المجموعة بسلاسة.

لذا، إذا كنت ترغب في معرفة المزيد مما يمكن لـ ClickUp القيام به, اشترك مجانًا الآن !