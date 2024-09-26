كيفية تنفيذ استراتيجيات النمو التي يقودها المنتج في مجال البرمجيات كخدمة

دعنا نعترف بذلك: لا، المنتج لا يبيع نفسه بنفسه. فحتى أفضل المنتجات في العالم تحتاج إلى جهود كبيرة في التسويق والمبيعات والتوزيع.

ولكن هنا تكمن المشكلة، فالشركات التي تبتكر منتجات رائعة تبني تسويقها ومبيعاتها حول المنتج وهي استراتيجية عمل تسمى النمو الذي يقوده المنتج. في عالم البرمجيات كخدمة (SaaS)، يعد النمو الذي يقوده المنتج (PLG) أحد أكثر الاستراتيجيات شيوعًا ولكنه بعيد المنال.

إذن، ما هو سر النمو الذي يقوده المنتج؟ لمعرفة ذلك، نحتاج إلى الدخول إلى البوابات المقدسة لـ PLG SaaS. هيا بنا. 🚀

ما هو النمو بقيادة المنتج (PLG)؟

النمو الذي يقوده المنتج هو استراتيجية تسويق للبرمجيات كخدمة تستفيد من المنتج كأساس لمبادرات الانتقال إلى السوق. وتنسجم المؤسسة بأكملها، بما في ذلك المبيعات والتسويق ونجاح العملاء والتصميم والتطوير، لإنشاء منتجات ثابتة تدفع النمو.

تشمل الخصائص الأساسية للاستراتيجية التي يقودها المنتج ما يلي:

الخدمة الذاتية : يكتشف المستخدمون المنتج ويستخدمونه بشكل مستقل، دون الحاجة إلى تدخل المؤسسة

: يكتشف المستخدمون المنتج ويستخدمونه بشكل مستقل، دون الحاجة إلى تدخل المؤسسة الخدمة الذاتية : المنتجات مصممة لتقديم قيمة فورية للعملاء، مما يجعلهم مدمنين على التجربة الأولى

: المنتجات مصممة لتقديم قيمة فورية للعملاء، مما يجعلهم مدمنين على التجربة الأولى الاشتراك المجاني : الهدف من الإصدار التجريبي المجاني هو دفع المستخدمين إلى الترقية إلى الإصدارات المدفوعة نتيجة لتجربة المستخدم الجيدة

: الهدف من الإصدار التجريبي المجاني هو دفع المستخدمين إلى الترقية إلى الإصدارات المدفوعة نتيجة لتجربة المستخدم الجيدة القرارات الديمقراطية : تعتمد الشركات التي يقودها المنتج على التعليقات الواردة من العملاء الحاليين لاتخاذ القرارات المتعلقة بالتصميم/التطوير

: تعتمد الشركات التي يقودها المنتج على التعليقات الواردة من العملاء الحاليين لاتخاذ القرارات المتعلقة بالتصميم/التطوير مناصرة العملاء: تعتمد الشركات التي تقودها المنتجات على الكلام الشفهي، والانتشار، والاكتشاف عبر الإنترنت لاكتساب العملاء الذين يدفعون مقابل المال والاحتفاظ بهم

كيف ظهرت PLG؟

النمو الذي يقوده المنتج هو نتيجة للعديد من التغييرات التاريخية والناشئة في سوق البرمجيات.

قرارات الشراء: بادئ ذي بدء، أصبحت القرارات المتعلقة بالبرمجيات المؤسسية اليوم ديمقراطية. أصبح للمستخدمين رأي أكبر في الأدوات التي تشتريها المؤسسات. تختار الفرق - وأحيانًا حتى الأفراد - مجموعات الأدوات الخاصة بهم لإنجاز العمل بشكل أسرع وأفضل.

اتجاهات UX: لقد أفسحت الأيام التي كانت فيها برمجيات المؤسسات القبيحة وغير القابلة للاستخدام الطريق أمام التصميمات الحديثة التي تركز على المستخدم، وهي سمة مميزة لتكنولوجيا الأعمال المباشرة بين الشركات اليوم. لقد أصبحت تجربة المستخدم عاملاً رئيسيًا للتمييز.

نماذج الاشتراك: اليوم، يتم دفع ثمن جميع البرامج تقريبًا من خلال الاشتراكات الدورية. وهذا يزيل العقبات المالية التي تحول دون تجربة خياراتنا المختلفة قبل اتخاذ القرارات.

عقلية الخدمة الذاتية أو عدم الخدمة: وجدت جارتنر أنه إذا لم يتم تلبية احتياجات العملاء من جيل Z وجيل الألفية في الخدمة الذاتية، فإنهم سيستخدمون المنتج بشكل أقل، ولن يشتروا من الشركة مرة أخرى، وسيقولون أشياء سلبية عن المنتج.

واستجابةً لهذه الاتجاهات في السوق، اتجهت المؤسسات إلى استراتيجيات تسويق النمو التي تشرك المستخدمين، وتسمح لهم بالشراء بشكل مستقل، وتوفر تجربة مستخدم مبهرة، وتشجعهم على الترقية. وهكذا، وُلدت PLG.

ماذا يعني أن تكون شركة SaaS بقيادة المنتج؟

الشركة التي يقودها المنتج هي شركة فريدة من نوعها من حيث أن الجميع تقريبًا مسؤولون عن النمو. وإليك الطريقة.

هيكل مؤسسي موحد: توحّد استراتيجية PLG، كاستراتيجية، المؤسسة بأكملها. فهي تكسر العزلة بين المنتج والمبيعات والتسويق وما إلى ذلك، لحشد الشركة بأكملها نحو النمو.

التواصل الذي يركز على المنتج: عندما يكون المنتج هو المحرك الأساسي للنمو، تتحول الاستراتيجية من المبيعات والتسويق التقليديين إلى إنشاء منصة تعرض المنتج بفعالية.

على سبيل المثال، كجزء من عملية الإطلاق، قد يتعاون فريق متعدد الوظائف لإنشاء محتوى يركز على العملاء، مثل:

موقع إلكتروني مصمم بشكل جيد وجذاب يتمحور حول المنتج

عروض توضيحية للمنتج قائمة على حالات الاستخدام

صفحات هبوط مخصصة تركز على عروض القيمة المختلفة لشخصيات المستخدمين المختلفة

تجارب مبسطة

تسجيل سهل (مجاني غالبًا)

التحسين المستمر: تتعاون فرق PLG بشكل تعاوني على تجربة المستخدم من خلال التجريب. فهم يدرسون سلوك المستخدم، والاعتماد، والتخلي، وما إلى ذلك، لابتكار استراتيجيات للتخفيف من حدة المشكلة.

إعادة تعريف التسويق والمبيعات: في الشركات التي يقودها المنتج، خاصةً في برمجيات B2B SaaS للشركات يتمحور دور التسويق حول تثقيف المنتج وتجربة المستخدم ومشاركة العملاء، بينما تركز فرق المبيعات على الحلول المخصصة وزيادة المبيعات.

كيف يختلف النمو الذي يقوده المنتج عن استراتيجيات النمو التقليدية الأخرى؟

تفصل استراتيجيات النمو التقليدية المبيعات عن المنتج. في النمو الذي تقوده المبيعات أو النمو الذي يقوده العملاء، يقوم فريق المنتج ببناء المنتج، ويقوم فريق التسويق/المبيعات بنقله إلى السوق. أما النمو الذي يقوده المنتج فيغيّر ذلك، وبذلك يميّز نفسه عن غيره من استراتيجيات النمو التقليدية استراتيجيات تسويق البرمجيات كخدمة بعدة طرق.

المعلمة المنتج بقيادة المنتج المبيعات بقيادة المبيعات العميل بقيادة العميل السائق المنتج فريق المبيعات ملاحظات العملاء ورضاهم التأهيل أدلة المنتج ذاتية الخدمة العروض التوضيحية والتركيبات بقيادة فريق المبيعات الإعداد والاعتماد بقيادة فريق نجاح العملاء تكلفة اكتساب العملاء منخفضة بسبب رحلات العملاء الواردة والخدمة الذاتية مرتفعة بما في ذلك تكلفة المبيعات متوسطة، مع تركيز أكبر على الاحتفاظ بالعملاء والإيرادات المتكررة قابلية التوسع عالية: انتشار المنتج يؤدي إلى المزيد من التبني متوسط: الاعتماد محدود بقدرة فريق المبيعات مرتفع: يمكن أن يؤدي رضا العملاء إلى نمو عضوي تطوير المنتج تكراري ويستند إلى بيانات من استخدام المنتج استنادًا إلى ملاحظات المبيعات ورضا العملاء استنادًا إلى ملاحظات العملاء المباشرة العلاقة مع العميل العلاقة مع المنتج، مع الحد الأدنى من التفاعل مع خدمة العملاء (حسب الحاجة) العلاقة مع مندوبي المبيعات، وغالبًا ما تكون وثيقة وتعاونية العلاقة مع فرق نجاح العملاء، من خلال المشاركة المستمرة

الاختلافات بين الاستراتيجيات التي يقودها المنتج والمبيعات والعملاء

في حين أن هذه الاستراتيجيات الثلاث تبدو مختلفة عن بعضها البعض، إلا أنها لا تستبعد بعضها البعض. وتتبع بعض المؤسسات الأكثر نجاحًا نهجًا هجينًا، حيث تستخدم وتجمع بين أفضل أجزاء هذه النماذج، بناءً على سياقها الحالي.

على سبيل المثال، قد تستخدم أداة إنتاجية أداة إنتاجية أداة PLG للعملاء من الأفراد/الشركات الصغيرة ونهج النمو بقيادة المبيعات للمؤسسات التي تسعى إلى التخصيص والدعم.

غالبًا ما تبدأ شركات البرمجيات كخدمة بين الشركات كشركات تقودها المبيعات، وتنتقل ببطء إلى شركات تقودها المنتجات عندما تكتسب استراتيجيات التسويق مثل تحسين محركات البحث، ووسائل التواصل الاجتماعي، والمحتوى، وما إلى ذلك.

سواء كنت تستخدم PLG بمفردها أو بالاشتراك مع طرق أخرى، ضع في اعتبارك أن استراتيجيتك تحتاج إلى أساس.

أعمدة النمو القائم على المنتج

يعتمد النمو الذي يقوده المنتج على البرنامج لجذب العملاء وإشراكهم والاحتفاظ بهم. فالمنتج هو الذي يقود الانتشار، والإلحاق، والمشاركة، والالتصاق. ولتحقيق ذلك، تحتاج الشركات إلى بناء منتجاتها على الركائز الثلاث التالية.

يتمحور النهج الذي يقوده المنتج حول عثور المستخدمين على لحظة "Aha!". وهذا يقود عملية تأهيل المنتج وسهولة استخدامه وانتشاره.

1. التصميم الذي يحركه المستخدم

لكي تجذب عملاءك وتحافظ عليهم، عليك أن تصمم منتجاتك لتلبية احتياجاتهم وحل مشاكلهم الأكثر إلحاحًا. للبدء في ذلك، قم بإنشاء تجربة مستخدم رائعة طوال رحلة العميل.

استثمر في أبحاث تجربة المستخدم لبناء منتجات سهلة الاستخدام

راقب أنماط استخدام المنتج لفهم العملاء بشكل أفضل

اجعل عملية التهيئة سهلة للمستخدم. على سبيل المثال، قد ترغب في تجنب وضع قائمة فارغة عند التسجيل وتقديم قوالب/عناصر مكان للمستخدمين لتخصيصها

للمستخدم. على سبيل المثال، قد ترغب في تجنب وضع قائمة فارغة عند التسجيل وتقديم قوالب/عناصر مكان للمستخدمين لتخصيصها دراسة حالات ترك الخدمة والخروج منها وانخفاض استخدامها طوال دورة حياة العميل

استخدم التسعير الفريميوم أو التسعير التجريبي المجاني لمنح المستخدمين فرصة لتجربة المنتج دون تكاليف مسبقة

لمنح المستخدمين فرصة لتجربة المنتج دون تكاليف مسبقة صقل "لحظة "آها" للمنتج، وهي النقطة التي يقدم فيها المنتج قيمة في كل مرة يسجل فيها المستخدم الدخول

قم ببناء المنتج لتقديم قيمة إضافية للعميل وإضافة ميزات جديدة لمضاعفة قيمة العميل

3. نية الوصول إلى السوق

لجعل التطوير والنمو يعملان جنبًا إلى جنب، تحتاج إلى تعاون ثنائي الاتجاه. قم بتمكين ذلك عن عمد.

استثمر في الموارد لإجراء التكرارات السريعة وبناء المنتجات استجابةً لتعليقات العملاء

اجعل المبيعات والتسويق والمنتج والهندسة والمنتجات على نفس الصفحة. قد يكون ذلك بسيطاً مثل استخدام نفس مساحة العمل الافتراضية/أداة إدارة المشروع

بناء ممارسة تسويق المنتجات

تعمل الركائز التي يقودها المنتج أيضًا على تعزيز نمو البرمجيات كخدمة من خلال توسيع الجزء العلوي من مسار المبيعات وتشجيع المزيد من المستخدمين على الانتقال إلى الأسفل من خلال تقديم القيمة مقدمًا وتسهيل رؤية النتائج. ولكن هذا ليس كل شيء.

## فوائد النمو بقيادة المنتج

تحقق من الحقائق: وجدت دراسة حديثة أن 91% من الشركات تخطط لزيادة الاستثمار في النمو القائم على المنتجات. 75% من كبار القادة في شركات البرمجيات كخدمة B2B SaaS "قلقون بشأن المنافسة من شركات PLG"، ولسبب وجيه!

1. انخفاض تكاليف اكتساب العملاء (CAC)

بالنسبة للمبتدئين، تقلل PLG تكاليف اكتساب العملاء بشكل كبير. من خلال التجارب المجانية، والإعداد الذاتي للخدمة الذاتية، والمشاركة القائمة على المحتوى، والأتمتة، والتفاعلات المحدودة لفريق المبيعات، تقلل شركات PLG من تكاليف الموظفين والنفقات العامة. وهذا يقلل من تكلفة اكتساب العملاء.

على سبيل المثال، يقدم Zoom إصدارًا مجانيًا مع قيود على الاستخدام، مما يقلل من عوائق التجربة. المنتج بديهي وسهل الاستخدام. عندما ينبهر المستخدمون بالتجربة، يقومون بالترقية بأنفسهم دون محادثة واحدة مع ممثل المبيعات.

2. نمو العملاء بشكل أسرع وأكثر قابلية للتطوير وجدت شركة Bain & Company أن الشركات التي تستخدم استراتيجية النمو القائم على المنتج حققت إيرادات أعلى من تلك التي لم تفعل ذلك. وذلك حسب التصميم.

في النمو الذي يقوده المنتج، لا يعتمد توسيع قاعدة المستخدمين على عدد مندوبي المبيعات الذين توظفهم. لذا، يمكن للشركات ضم المزيد من المستخدمين بموارد أقل وتحقيق نمو أسرع. بالإضافة إلى ذلك, شركات PLG إنشاء وصول أوسع من خلال المحتوى الفيروسي، والمحتوى الشفهي، وإحالات العملاء، والترقيات، إلخ.

3. دورة مبيعات أقصر

تؤدي استراتيجية النمو القوية التي يقودها المنتج إلى إنشاء نموذج أعمال أقل اعتمادًا على عمليات البيع المعقدة والمكلفة. في رحلة مجموعة شركات البيع، فإن العميل المحتمل

يبحث/يسمع عن منتج ما يقرأ عنه ويطلع على المراجعات التسجيل للحصول على نسخة تجريبية مجانية جرب المنتج يتحول إلى عميل مدفوع من خلال ترقية مدفوعة

يمكن أن تحدث الخطوات من 1 إلى 4 - أي تحول العملاء المحتملين إلى عملاء محتملين مؤهلين للمنتج - في غضون يوم واحد أو حتى جلسة واحدة على الموقع الإلكتروني، دون أن يعيق ذلك توافر مندوب مبيعات.

في حين أن الخطوة 5 قد تستغرق أسابيع أو حتى أشهر للوصول إليها، إلا أنها تأكيد للقيمة التي يكتسبها العميل من المنتج. وهذا يخلق إيرادات متكررة، مما يزيد من القيمة الدائمة للعميل (CLV).

4. زيادة الإيرادات المحتملة

عند مقارنتها بالشركات التي تستخدم استراتيجيات النمو التقليدية، فإن الشركات التي تعتمد على المنتجات 60% أكثر من متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU) . إن السماح للمستخدمين باكتشاف المنتج وتجربته والالتزام به ونشر الخبر عنه يوفر للعملاء مصدرًا أكثر أهمية للرضا والملكية.

5. إيرادات أعلى لكل موظف

في أعمال البرمجيات كخدمة SaaS، يعد عدد الموظفين أحد أكبر التكاليف. فالموظفون ذوو المهارات العالية مكلفون في التوظيف والاحتفاظ بهم. لقياس الكفاءة وعائد الاستثمار على تكاليف الموظفين، تقيس شركات البرمجيات كخدمة متوسط الإيرادات لكل موظف (ARPE).

يقلل النمو الذي يقوده المنتج من تكاليف الموظفين من خلال تمكين الاكتشاف والخدمة الذاتية والأتمتة. وهذا يزيد من الإيرادات لكل موظف عند مقارنته بالشركات التي لديها فرق كبيرة للمبيعات ودعم العملاء.

6. انخفاض معدل التخبط

تعتمد PLG، حسب التصميم، على قوة المنتج في الاستحواذ والاحتفاظ به، من خلال القيمة الثابتة التي يقدمها المنتج. ونتيجة لذلك، يتخذ العميل قرار الشراء بشكل مستقل وتدريجي.

لذلك، لا يوجد خطر التعرض للضغط أو التأثر بمندوب المبيعات. هناك احتمال أقل لندم المشتري. ويقلل ذلك من حالات التخبط، مما يحافظ على القيمة الدائمة للعميل.

إذا كان ما سبق يبدو سببًا كافيًا لتنفيذ استراتيجية النمو التي يقودها المنتج في مؤسستك، فإليك كيفية القيام بذلك.

## كيفية تنفيذ استراتيجية النمو بقيادة المنتج في SaaS

يتمحور النمو الذي يقوده المنتج في جوهره حول مواءمة الطريقة التي يقوم بها المنتج والتسويق والمبيعات ونجاح العملاء. ويحتاج تحقيق ذلك إلى نهج استراتيجي و أداة قوية لإدارة المنتجات مثل ClickUp . دعنا نرى كيف يمكنك تطبيق PLG في مؤسستك SaaS.

1. تصميم المنتج لتقديم قيمة فورية

لكي يكون المنتج ثابتًا، يجب أن يحل مشكلة العميل على الفور، بمجرد تسجيله في الإصدار التجريبي. يمكنك تمكين ذلك من خلال:

تبسيط الميزات الأساسية، وجعلها بديهية وسهلة الاستخدام

تحسين "لحظة "آها"، نقطة القيمة

تقليل التعقيد، والحفاظ على نظافة واجهة المستخدم وسلاسة الرحلة

جعل الانتقال من منتج آخر دون عناء من خلال عمليات التكامل والاستيراد

تجربة رسم خرائط رحلة العميل التعاونية دون عناء مع ClickUp

تستخدم فرق المنتجات ClickUp Whiteboards لرسم خريطة مرئية لرحلات المستخدمين وتحديد اللحظات التي يمكن أن تتحقق على طول الطريق. من هنا، يتبعون نهجًا تنازليًا لبناء الميزات والتعمق في القدرات.

في الأساس، يساعد التصور الجيد لرحلة العميل فريق النمو بأكمله، بما في ذلك المنتج، على مواءمة الركيزة الثالثة من مجموعة التخطيط العام: هدف الوصول إلى السوق.

2. السعر مقابل القيمة

بمجرد أن تقوم ببناء منتج رائع، اعرضه مجانًا حتى يتمكن المستخدمون من الدفع فقط إذا رأوا قيمة. يمكنك القيام بذلك مع:

نموذج A fFreemium : يجرب المستخدمون المحتملون نسخة أساسية من المنتج مجانًا ويدفعون فقط مقابل الميزات/ الترقيات المتقدمة

: يجرب المستخدمون المحتملون نسخة أساسية من المنتج مجانًا ويدفعون فقط مقابل الميزات/ الترقيات المتقدمة نسخة تجريبية مجانية : يستخدم العملاء المحتملون المنتج مجانًا لفترة محدودة

: يستخدم العملاء المحتملون المنتج مجانًا لفترة محدودة زيادة البيع داخل المنتج: عندما يتفاعل المستخدمون مع المنتج، اعرض عليهم فرص زيادة البيع بالسعر والوقت المناسبين

مثال رائع على ذلك فيجما. يقدم المنتج ميزات محدودة في الإصدار المجاني، ويدعو المصممين المحترفين إلى الترقية للحصول على المزيد. ومع ذلك، فإنه يتيح للمستخدمين الآخرين، مثل المديرين والمراجعين وغيرهم، الوصول المجاني على منصة قائمة على المتصفح، مما يجعل التعاون سهلًا ومجانيًا.

في هيكلية التسعير هذه، يرى العملاء أنهم يدفعون مقابل ما يحتاجون إليه بالضبط، أي قدرات تصميم رائعة، وهي ميزة تقدم قيمة باستمرار.

3. صقل مسار الإعداد

تجربة التأهيل السلسة هي أساس النمو الذي يقوده المنتج. اجعلها بسيطة وسهلة وذاتية الخدمة.

تثقيف

Hubspot هو المثال المثالي لشركة SaaS الناشئة التي تتمحور حول تثقيف العملاء المحتملين. إن CRM SaaS تُنشئ المنصة مجموعة من المحتوى ليس فقط في مدوناتها وتقاريرها ولكن أيضًا من خلال الندوات عبر الإنترنت وبرامج التعلم والشهادات.

استلهم من Hubspot لإنشاء موارد كبيرة في شكل مقاطع فيديو وبودكاست وأوراق بيضاء ودراسات حالة وما إلى ذلك لتثقيف العميل المحتمل حول المسار. استخدم برنامج تسويق المنتجات لضمان حصول العملاء المحتملين على جميع المعلومات التي يحتاجونها بنقرة زر واحدة.

مهام النقر فوق المهام لإدارة تسويق المحتوى لـ PLG مهام ClickUp Tasks طريقة رائعة لإدارة خط أنابيب تسويق المحتوى الخاص بك لتشغيل PLG. نظم جدول المحتوى الخاص بك باستخدام العلامات والحقول المخصصة والحالات المخصصة والمزيد باستخدام ClickUp.

القوة

إن USP للتسويق الذي يقوده المنتج هو القدرة على إعداد المستخدمين دون الحاجة إلى مساعدة. قم بتمكين عملية تسجيل ذاتية بديهية وممتعة للمستخدمين. افرش السجادة الحمراء، وسوف يمشون عليها.

ترغب الغالبية العظمى من المستخدمين من جيل الألفية وجيل Z في تجربة المنتج بأنفسهم. اتركهم في سلام للقيام بذلك. إذا لزم الأمر، استخدم أداة تأهيل مثل Pendo.io و Userflow لتبسيط ذلك.

Slack هي أداة أخرى ناجحة للغاية مثال على SaaS . المنتج في حد ذاته سهل الفهم والاستخدام. يرتقي سلاك بهذه التجربة من خلال روبوت يوفر عملية تأهيل موجهة، دون تدخل مندوب مبيعات. تدمج استراتيجية Slack's PLG دعم التأهيل داخل المنتج نفسه.

التفاعل

في بعض الحالات، قد يحتاج العميل المحتمل إلى الدعم. إذا كان المنتج معقدًا أو إذا كان المستخدم غير معتاد على البرامج المماثلة، فقد يطلب المساعدة. بالنسبة لهؤلاء المستخدمين، قم بإنشاء مطالبات لإرشادهم أثناء التسجيل.

لكل استخدام متكرر، صمم دروسًا تعليمية داخل التطبيق مع جولات حول المنتج وإمكانية الوصول إلى النصائح حيث يمكن للمستخدمين التعرف على المنتج بالسرعة التي تناسبهم. احرص على عدم إغراق المستخدمين بالعديد من الميزات أو الكثير من المعلومات مقدمًا. بالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إليها، قدم عروضًا توضيحية مخصصة أيضًا.

4. قم بإعداد أنظمة لجمع ملاحظات العملاء

احصل على الأساسيات بشكل صحيح. قم بإعداد استبيانات واستبيانات لجمع الملاحظات حول الاستخدام.

على سبيل المثال، يمكن أن يساعدك استبيان صافي نقاط المروجين (NPS) على فهم ما إذا كانت تحديثات المنتج قد أثرت على تجربة المنتج.

استطلاعات رأي فعالة وسهلة الاستخدام مع ClickUp نماذج ClickUp طريقة بسيطة لإعداد هذه الاستبيانات وتشغيلها. يمكنك إنشاء استبيانات بسيطة، ومشاركتها بأمان، وجمع البيانات ذات الصلة، وتحويلها مباشرة إلى مهام، إذا لزم الأمر.

بالإضافة إلى الاستبيانات، قم بإعداد أدوات لتتبع سلوك المستخدم.

استخدم أدوات تحليلات الويب لفهم رحلات المستخدمين

استفد من تحليلات المنتج لمعرفة الوقت المستغرق على الميزات، ونقاط التوقف، وسلوك المجموعة، وما إلى ذلك.

قم بإجراء اختبارات A / B على تدفقات الإعداد المختلفة والدوارات والرسائل الدوارة

تابع وسائل التواصل الاجتماعي ومنتديات المجتمع لمعرفة ما يقوله المستخدمون عن المنتج

5. تمكين التعاون بين الفرق متعددة الوظائف

إن أساس PLG هو أن يعمل المنتج والنمو كوحدة واحدة. ومع ذلك، فإن معظم الشركات، بما في ذلك البرمجيات كخدمة SaaS، تنظم موظفيها في فرق من التسويق والمبيعات ونجاح العملاء والمنتج - وبعبارة أخرى، بالطريقة التقليدية. لذا، غالبًا ما يكون هناك نقص في السياق، مما يؤثر على توافق الآراء.

تجنب ذلك من خلال جمع جميع فرق مجموعة البرمجيات كفريق عمل افتراضي مثل ClickUp.

خطة: سجّل ملاحظات وملاحظات الاجتماع على مستندات النقر فوق مستندات. قم بالعصف الذهني على ClickUp Mind Maps. استخدم لوحات معلومات ClickUp Dashboards لتتبع الأداء على المقاييس التي تهمك.

_ClickUp Chat: تطبيق دردشة حديث يجمع المحادثات والمهام معًا!

تعاون: استخدم انقر فوق الدردشة لإجراء محادثات في السياق. ناقش الملاحظات والتعليقات والأفكار والمزيد، مباشرةً داخل مجلدات المشروع التي أنشأتها على ClickUp.

هل تحتاج إلى إنجاز شيء ما؟ لا داعي للقلق، أنشئ المهام والقوائم والمزيد مباشرةً من داخل الدردشة وابدأ.

أتمتة العمل المشغول مع ClickUp Brain

أتمتة: تبسيط وأتمتة الأعمال الشاقة. استخدم انقر فوق الدماغ للعثور على إجابات لأسئلة العمل، وأتمتة التحديثات وعمليات الاستعداد، وتحرير المحتوى، وتلخيص المستندات الأطول. حرر فريق العمل متعدد الوظائف للتركيز على الجوانب الإبداعية لاستراتيجية مجموعة التخطيط والإدارة.

بقدر ما هو فعال، فإن النمو الذي يقوده المنتج معقد أيضًا. فهو يتطلب تغييرات ثقافية وسلوكية ولوجستية على مستوى المؤسسة. سيكون ذلك أول التحديات القليلة التي من المحتمل أن تواجهها.

التغلب على التحديات ووضع استراتيجية ناجحة للنمو بقيادة المنتج

فيما يلي بعض التحديات الشائعة التي قد تواجهها عند تنفيذ استراتيجية النمو بقيادة المنتج وطرق التغلب عليها.

لحظة آها بعد فوات الأوان

التحدي: في PLG، يعد وصول العميل إلى "لحظة آها" أمرًا بالغ الأهمية لاعتماده والاحتفاظ به. إذا لم يصل العميل إلى تلك اللحظة بالسرعة الكافية، فسوف تنهار استراتيجية PLG بأكملها.

🛠️ الحل: تجنب ذلك من خلال إجراء بحث شامل وتصميم منتج يركز على المستخدم. ركّز على خلق لحظات "آها" لكل شخصية، وحسّن ذلك باستمرار.

الخدمة الذاتية أصبحت سيئة

التحدي: في حين أن العملاء في هذا الجيل يفضلون الخدمة الذاتية، فمن المحتمل أيضًا أن يغادروا إذا لم يتمكنوا من العثور على شيء ما بمفردهم. على سبيل المثال، إذا لم يتمكنوا من العثور على معلومات حول استيراد البيانات من أداة أخرى، فقد يتخلون عن تسجيلهم.

🛠️ الحل: تجنب ذلك من خلال التوازن الصحيح بين الخدمة الذاتية ودعم العملاء. كأول نقطة اتصال، قم بإنشاء سير عمل آلي داخل التطبيق لتشجيع المستخدمين على استكشاف الميزات وتقديم النصائح.

يمكنك أيضًا نشر روبوت للقيام بذلك. ولكن احرص دائماً على أن يكون الإعداد الموجه متاحاً في حال احتاج العميل إلى ذلك.

مدة التجربة دون المستوى الأمثل

التجارب المجانية إلى الأبد ليست مربحة. التجارب غير الطويلة بما يكفي ليست مفيدة للمستخدم. تحتاج شركة SaaS الناجحة إلى تحديد استراتيجية التسعير المثالية.

🛠️ الحل: قم بإجراء تجارب للوصول إلى استراتيجية التسعير/التجارب الصحيحة. قم بتصميم عروض/عروض لفترة محدودة لفهم الاستجابة. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء عرض يوم الجمعة الأسود الذي يقدم تمديدًا لمدة 90 يومًا للنسخة التجريبية للذكاء الاصطناعي.

تصميم منظمة غير مناسبة

التحدي: يتم بناء كل منظمة كمجموعة من الفرق. وكلما كبرت الفرق، تتشكل صوامع طبيعية، مما يعيق تدفق المعلومات. في PLG، يمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث انفصام في تجربة العميل.

🛠️ الحل: تجنب ذلك باستخدام مساحات العمل التعاونية. مشاركة البيانات بشكل مفتوح وشفاف. بناء ثقافة التوثيق.

الملاحظات التي لم يتم اتخاذ إجراء بشأنها

التحدي: إن استراتيجية مجموعة التخطيط العام الجيدة هي استراتيجية دورية وتكرارية. تراقب فرق المنتجات الصغيرة العملاء عن كثب وتتحدث إليهم وتجمع الملاحظات. ومع التوسع، تكون آليات التغذية الراجعة مبعثرة، مما يؤدي إلى حدوث شظايا في الدورة.

🛠️ الحل: بناء وصقل أنظمة لالتقاط التغذية الراجعة. بناء مجتمع حيث يمكن للعملاء مشاركة الأفكار وطرح الأسئلة والدعم. المشاركة في مؤتمرات SaaS للحصول على بعض ملاحظات الأقران

قم بتضمين التعليقات كجزء من عمليات إعادة النظر في تطوير المنتج. استخدم هذه البيانات لإنشاء خارطة طريق المنتج.

إن النمو الذي يقوده المنتج في مجال البرمجيات كخدمة هو، من نواحٍ عديدة، نمو يركز على المستخدم. فهو يقدم عرضًا مقنعًا للقيمة. وبمجرد تسوية التحديات، يمكن أن يساعد هذا النهج في تحسين تبني المنتج والمشاركة والنمو في مشهد الشركات الناشئة التنافسي.

## تحقيق التحول نحو حلول البرمجيات كخدمة المتمحورة حول المستخدم عبر مجموعة شركات البرمجيات كخدمة

لقد أحدث النمو الذي يقوده المنتج تحولاً جذرياً في مشهد البرمجيات كخدمة. فقد حوّل التركيز من المبيعات الصادرة إلى اكتساب العملاء الوافدين. احتضان هذا التحول يحتاج إلى:

التركيز على المستخدم : إعادة مواءمة كل قسم في المؤسسة للتركيز على المستخدم

: إعادة مواءمة كل قسم في المؤسسة للتركيز على المستخدم انتشار المنتج : بناء المنتج لتلبية احتياجات العملاء حتى يبدأوا في عملية الإحالة والتبني

: بناء المنتج لتلبية احتياجات العملاء حتى يبدأوا في عملية الإحالة والتبني ذكاء البيانات : جمع واستخراج القيمة من البيانات المباشرة وغير المباشرة وبيانات الجهات الخارجية لإبلاغ القرارات المتعلقة بالمنتج

: جمع واستخراج القيمة من البيانات المباشرة وغير المباشرة وبيانات الجهات الخارجية لإبلاغ القرارات المتعلقة بالمنتج الأتمتة : تمكين المنتج من زيادة التبني باستخدام الأتمتة والذكاء الاصطناعي

: تمكين المنتج من زيادة التبني باستخدام الأتمتة والذكاء الاصطناعي التوجه نحو القيمة: إنشاء تجارب تقدم قيمة فورية ومتسقة

ارتقِ باستراتيجية النمو التي يقودها المنتج باستخدام ClickUp

إن نموذج النمو الذي يقوده المنتج هو استراتيجية الذهاب إلى السوق التي ترتكز على أسس قوية لمنتج قوي. في PLG، يعمل المنتج نفسه كمحرك للتسويق والمبيعات ونجاح العملاء، مدعومًا بالعروض الترويجية الخارجية.

لقد أظهرت لنا الخدمة الذاتية في Slackbot للخدمة الذاتية والإصدار المجاني من Zoom والمحتوى التعليمي من Hubspot أن النمو الذي يقوده المنتج ناجح. في الواقع، يمكن أن تكون الطريقة الوحيدة للمضي قدمًا مع تطور السوق وسلوك المستخدم.

لوضع استراتيجية قوية للانتقال إلى السوق، تحتاج إلى مجموعة شاملة من أدوات برمجيات النمو التي يقودها المنتج . ClickUp هو ذلك بالضبط. ستدعم قدراته الشاملة في إدارة المشاريع والأتمتة كل جانب من جوانب مجموعة شركات PLG من خلال التوسع. والأكثر من ذلك؟ يتضمن أيضًا إمكانية تخصيص قوالب خطة النمو لتصميم أنشطتك.

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