كيفية تبسيط العمليات باستخدام لوحة معلومات الموارد البشرية

إدارة فريق عمل يتطلب عملاً. تخيل إدارة القوى العاملة بأكملها داخل المؤسسة. ففرق الموارد البشرية (HR) هم الأبطال المجهولون الذين يسدّون الثغرات في المهارات، ويحافظون على المواهب، ويديرون الأداء، ويعززون ثقافة العمل الإيجابية.

A يوم في حياة مدير الموارد البشرية يتضمن ارتداء العديد من القبعات أثناء تنظيم الاجتماعات وجداول البيانات والأعمال الورقية - والأهم من ذلك إدارة فرق العمل.

وفي هذا السياق، يمكن أن تكون لوحات معلومات تحليلات الموارد البشرية عاملاً مغيراً لقواعد اللعبة.

تعمل لوحة تحكّم الموارد البشرية كأداة مركزية تعطي لمحة فورية عن أداء فريقك وتوافره وانطباعه العام. لذا، لم تعد مضطرًا للبحث في أكوام من البيانات أو تجميع أجزاء المعلومات من مصادر مختلفة.

تحليلات الموارد البشرية لها أهمية كبيرة على الأداء المؤسسي مما يؤدي إلى زيادة تصل إلى 25% في إنتاجية الأعمال، وانخفاض معدلات الاستنزاف بنسبة 50%، وزيادة كفاءة التوظيف بنسبة 80%.

في هذه المدونة، سنستكشف في هذه المدونة الميزات المهمة والرئيسية للوحات معلومات الموارد البشرية، وكيفية إنشاء لوحة معلومات خطوة بخطوة، ونلقي نظرة على بعض الأمثلة، ونكتشف الأدوات التي تجعل تحليلات الموارد البشرية سهلة.

## أهمية لوحات معلومات الموارد البشرية

تُعد لوحات معلومات الموارد البشرية ضرورية لمحترفي الموارد البشرية لأنها تقدم رؤى تستند إلى البيانات وتدعم القرارات الاستراتيجية.

وفيما يلي قائمة بالطرق العديدة التي تجلب من خلالها القيمة لـ عمليات الموارد البشرية :

### ✅ عملية توظيف بدون احتكاك

تساعد تهيئة لوحات معلومات الموارد البشرية لمراقبة مقاييس التوظيف مثل الوقت اللازم للتوظيف، وتكلفة التوظيف، ومصادر المرشحين، والملاءمة الثقافية، ومعدلات الدوران على تحسين عملية التوظيف. وهذا يُمكّن موظفي الموارد البشرية من إجراء تحسينات على العمليات المستندة إلى البيانات وتلبية أهداف التوظيف بشكل أكثر فعالية.

## ✅ اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات

يؤدي عرض البيانات في الوقت الفعلي إلى تمكين فرق الموارد البشرية من اتخاذ قرارات مستنيرة تستند إلى بيانات دقيقة ومحدثة وعالية الجودة. كما يساعد تحليل الاتجاهات والأنماط المستندة إلى البيانات على تطوير استراتيجيات فعالة للموارد البشرية.

## ✅ إدارة الموارد بكفاءة

توفر لوحات معلومات الموارد البشرية رؤى حول حضور الموظفين وأعباء العمل والتوافر وكشوف الرواتب والمزايا والتعويضات والتخبط. وهذا يدعم جهود تخصيص الموارد وتحسينها من أجل الاستخدام الفعال لرأس المال البشري.

✅ تتبع أداء الموظفين

يمكن لمتخصصي الموارد البشرية مراقبة المقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) عبر لوحات مؤشرات الأداء الرئيسية . يساعدهم ذلك على تحديد أصحاب الأداء الأفضل، وذوي الأداء الضعيف، ومجالات التحسين، وجوانب أخرى من أداء الموظفين.

### مشاركة الموظفين الأكثر ثراءً

يساعد تتبُّع مقاييس مشاركة الموظفين، مثل المشاركة في برامج التدريب والتطوير، وصافي نقاط المروجين للموظفين (e-NPS)، ومعدلات دوران الموظفين، وما إلى ذلك، على تحديد ومعالجة مشاكل مشاركة الموظفين بشكل استباقي.

✅ تحسين الامتثال

تعمل لوحات المعلومات على تسهيل الامتثال المؤسسي لقوانين العمل واللوائح السائدة من خلال تتبع المقاييس الرئيسية، مثل الفجوة في الأجور بين الجنسين والتنوع وما إلى ذلك. تقلل هذه الشفافية والحل الاستباقي من مخاطر المشكلات القانونية والعقوبات.

✅ تخطيط القوى العاملة

من خلال رؤية شاملة لمقاييس القوى العاملة، يمكن لمديري التوظيف التنبؤ باحتياجات التوظيف المستقبلية، والحفاظ على خطوط المواهب، وتخطيط التعاقب الوظيفي، ومراعاة التنوع، وملء الأدوار الشاغرة من خلال الحركة الرأسية للموظفين، وغير ذلك الكثير، مما يؤدي إلى كفاءة تخطيط الموارد البشرية .

✅ الإدارة الفعالة للتكاليف

إن الحصول على نظرة شاملة لكشوف الرواتب والمزايا والنفقات الأخرى المتعلقة بالموارد البشرية يمكّن فرق الموارد البشرية من إدارة التكاليف بفعالية مع اكتشاف مجالات التوفير المحتملة.

## ✅ الاحتفاظ بالموظفين

إن تحديد الاتجاهات في معدل دوران الموظفين يسلط الضوء على المشكلات المحتملة للاحتفاظ بالمواهب. يمكن لفرق الموارد البشرية الاستفادة من هذه المعرفة لتنظيم استراتيجيات مستهدفة لتحسين مشاركة الموظفين والاحتفاظ بهم.

✅ المواءمة الاستراتيجية

تساعد لوحات المعلومات في المواءمة استراتيجيات الموارد البشرية مع الأهداف المؤسسية الأوسع نطاقًا من خلال ربط مقاييس القوى العاملة بأهداف العمل، مما يؤدي إلى النمو والأداء.

## الميزات الرئيسية للوحة معلومات الموارد البشرية

يجب أن تمنح لوحة معلومات الموارد البشرية نظرة عامة شاملة لأنشطة الموارد البشرية ومقاييسها لتسهيل عملية اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات.

وللقيام بذلك، فإنها تتطلب الميزات الرئيسية التالية:

تصور البيانات في الوقت الحقيقي

تسمح لوحة معلومات الموارد البشرية لفرق الموارد البشرية بمراقبة المقاييس المتعلقة بالحضور، و eNPS، والدوران غير الطوعي، وغيرها من العوامل التي تعكس أداء القوى العاملة. إن الوصول إلى هذه المعلومات الهامة في الوقت المناسب يدعم اتخاذ القرارات السريعة والمستندة إلى البيانات.

على سبيل المثال, لوحات معلومات ClickUp توفر درجة عالية من المرونة لتتبع مقاييس الموارد البشرية، وتحديد الأهداف، ومراقبة التقدم المحرز - كل ذلك في مكان واحد.

تصوير البيانات في الوقت الفعلي باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards

تحليلات القوى العاملة

تسلط التحليلات المتقدمة الضوء على التركيبة السكانية للقوى العاملة وفجوات المهارات والإنتاجية. تساعد هذه الميزة فرق الموارد البشرية ومديري التوظيف على ربط استراتيجيات المواهب بأهداف تخطيط الموارد البشرية الأوسع نطاقاً بحيث يتم توظيف المواهب المناسبة لتلبية الاحتياجات التنظيمية المستقبلية.

تتبع التوظيف والتأهيل

تساعد هذه الميزة في تتبع مسار التوظيف، بدءاً من تقديم الطلبات وحتى التأهيل. توفر لوحات معلومات ClickUp Dashboards العديد من الميزات التي تتيح لك تتبع كل شيء، من التوظيف إلى التأهيل، وتطوير الموظفين إلى كشوف المرتبات، وإدارة الأداء إلى المراجعات وغير ذلك الكثير.

مقاييس مشاركة الموظفين

غالبًا ما تراقب فرق الموارد البشرية مستويات مشاركة الموظفين من خلال الاستبيانات والتغذية الراجعة وغيرها من الأدوات. وهذا يعطي رؤى حول مجالات مثل تحسين مشاركة الموظفين، وتعزيز رفاهية الموظفين، وتهيئة بيئة عمل مزدهرة.

مراقبة المخاطر والامتثال

يُعد تتبع مقاييس الامتثال، مثل الالتزام بقوانين العمل واللوائح المحلية والسياسات الداخلية، ميزة أساسية. إلى جانب الاحتفاظ بسجل قابل للتدقيق، تسلط لوحات المعلومات الضوء على عدم الامتثال والمخاطر الأخرى لتقليل المسؤولية.

إدارة كشوف المرتبات والمزايا

غالبًا ما تتكامل لوحات المعلومات مع بيانات كشوف المرتبات والمزايا لتوفير رؤية موحدة للتعويضات والمزايا والنفقات الأخرى للتخطيط المالي الشامل.

تتبع أداء الموظفين تتبع أداء الموظفين

سواء كان أداء الفريق أو الأداء الفردي، يجب أن توفر لوحات المعلومات الأدوات اللازمة لقياس الأداء وقياسه. تساعد القوالب المتكاملة وأطر مراجعة الأداء القابلة للتكوين في قياس أداء الموظفين. وهذا يغذي قناة التغذية الراجعة المستمرة، مما يساهم في نمو القوى العاملة والنمو المؤسسي.

تخصيص مؤشرات الأداء الرئيسية في لوحة معلومات ClickUp لتتبع مقاييس أداء الموظفين ذات الصلة

### التعاقب الوظيفي وتخطيط القوى العاملة

يجب أن تحتوي لوحات المعلومات أيضًا على ميزة تساعد في تخطيط التعاقب الوظيفي والتنبؤ. وهذا يضمن توافق جميع عمليات التوظيف مع متطلبات المواهب الفورية أو المستقبلية ويدعم النمو التنظيمي طويل الأجل واستمرارية الأعمال.

مراقبة التنوع والشمول

باستخدام لوحة معلومات التنوع، من الممكن تتبع مقاييس التنوع والمساواة والشمول (DEI) مثل الجنس والعرق والمساواة في الأجور وغيرها من التفاصيل. يُظهر وضع هذه المقاييس موضع التنفيذ التزام المؤسسة بقيم التنوع والشمول والتنوع والشمول (DEI).

تقارير وتنبيهات الموارد البشرية المخصصة

يجب أن تحتوي لوحة المعلومات على ميزة لإنشاء تقارير وتنبيهات لمقاييس محددة. وهذه تسلط الضوء على المشاكل الأساسية وتسمح للقسم بتجنب التحديات المحتملة.

⚡ أرشيف القوالب: مع قوالب مراجعة الأداء يمكنك بسهولة قياس وتتبع أداء الموظفين ونموهم. ويمكنك استخدامها للمراجعات الفصلية أو الأسبوعية أو السنوية والتخلص من الحاجة إلى بناء إطار عمل من الصفر في كل مرة.

## خطوات تنفيذ لوحة معلومات الموارد البشرية

يتطلب تنفيذ لوحة القيادة نهجًا استراتيجيًا يبدأ بمراجعة عملياتك الحالية وينتهي بالتبني الناجح على جميع المستويات التنظيمية.

فيما يلي الخطوات الرئيسية المتبعة:

الخطوة رقم 1: تقييم عمليات الموارد البشرية الحالية

قم بتقييم ممارسات وعمليات الموارد البشرية الحالية الخاصة بك قبل دمج لوحة التحكم في سير عملك. قم بتقييم البيانات التي تتعقبها وابحث عن مجالات التحسين.

إن الفهم الكلي لعملياتك بشكل عام بما في ذلك إدارة مكان العمل، ومراجعات الأداء، ومشاركة الموظفين، والتوظيف، والامتثال، سيسلط الضوء على الميزات التي يجب أن تكون موجودة في لوحة معلومات الموارد البشرية.

كما يضمن التقييم التفصيلي لسير عمل الموارد البشرية أيضاً توافق لوحة القيادة مع أهدافك وأولوياتك وسياساتك التنظيمية.

سواءً كنت ترغب في تحسين تخطيط القوى العاملة أو تبسيط عملية التوظيف من خلال قوائم مراجعة التوظيف ، فإن تحديد الثغرات الموجودة سيوجه جهودك في التنفيذ وسيساعدك على إنشاء لوحة تحكم تعالج احتياجاتك الأكثر إلحاحًا أو فورية.

الخطوة رقم 2: اختيار أداة لوحة معلومات الموارد البشرية المناسبة

بعد تقييم العمليات الخاصة بك، تتضمن الخطوة التالية اختيار أداة لوحة معلومات الموارد البشرية.

أثناء القيام بهذا الاختيار، هناك العديد من العوامل والمتغيرات التي يجب أن تضعها في الاعتبار. هل تلبي أهداف الموارد البشرية الخاصة بك؟ هل يمكن أن تتكامل مع نظام أو برنامج الموارد البشرية الحالي لديك؟

يجب أن تكون أولويتك هي الأدوات التي تقدم تصوراً للبيانات في الوقت الفعلي والتكامل السلس.

على سبيل المثال, لوحات معلومات ClickUp توفر درجة عالية من المرونة لتتبع مقاييس الموارد البشرية، وتحديد الأهداف، ومراقبة التقدم المحرز - كل ذلك تحت سقف واحد.

تساعدك لوحات معلومات ClickUp Dashboards على عرض البيانات من خلال الرسوم البيانية و مؤشرات الأداء الرئيسية للموارد البشرية (KPIs) )، مثل خط التوظيف والوقت المستغرق للتوظيف، ودرجات رضا الموظفين، ومعدلات إكمال التدريب، ومقاييس التنوع والشمول.

هذا ليس كل شيء. توفر لوحات معلومات ClickUp Dashboards تخصيصًا عميقًا وتكاملًا سلسًا مع أدوات الموارد البشرية الأخرى. تتكامل ClickUp مع أكثر من 1000 تطبيق مما يسمح لفرق الموارد البشرية بتخصيص لوحات معلومات تحليلات الأشخاص وفقًا لاحتياجاتهم بدقة. فهو يحقق التكامل السلس وخيارات التخصيص والميزات القوية لاتخاذ قرارات فعالة.

لوحات تحكم ClickUp Dashboards تعرض البيانات بصريًا بتنسيق سهل الفهم

الخطوة رقم 3: تخصيص لوحة المعلومات وإعدادها

بمجرد اختيارك لـ برنامج تحليلات الموارد البشرية قم بتخصيصه وفقًا لمتطلبات الموارد البشرية الخاصة بك.

يتضمن إعداد لوحة التحكم تهيئتها لعرض المقاييس الأكثر صلة بفريقك. للقيام بذلك، حدد أولويات البيانات التي تحمل أقصى قدر من التأثير (أو مقاييس نجم الشمال)، سواء كانت مقاييس أداء الموظفين، أو معدلات دوران الموظفين، أو فجوات الأجور بين الجنسين، أو غير ذلك.

الهدف هو التركيز على أهم مجالات مؤسستك وتتبع المقاييس المرتبطة بها.

يتيح لك ClickUp إنشاء أدوات لتتبع أهداف محددة للموارد البشرية، مثل تحسين مشاركة الموظفين أو تقليل الوقت اللازم للتوظيف.

بعد الإعداد، يمكنك التركيز على التخصيص. يمكنك تخصيص لوحة التحكم، وتجربة طرق العرض التي تلبي احتياجات مختلف أصحاب المصلحة في المؤسسة، وغير ذلك الكثير. ويضمن ذلك إمكانية وصول الجميع إلى البيانات، من مديري التوظيف إلى المديرين التنفيذيين للموارد البشرية إلى الموظفين.

الخطوة رقم 4: التدريب لزيادة اعتماد لوحة المعلومات

إن التخصيص والإعداد التقني هما نصف عملية تنفيذ لوحة المتابعة، أما النصف الآخر فيتضمن ضمان ثبات لوحة المتابعة. سيتعين عليك تدريب فريقك على تبني واستخدام لوحات المعلومات التنفيذية بشكل فعال لجني الفوائد على المدى الطويل.

ابدأ بتقديم تدريب شامل لفريق الموارد البشرية لديك. يجب أن تغطي الوحدة التدريبية التنقل في لوحة التحكم، وإنشاء تقرير الموارد البشرية، واستخدام الرؤى، وإعداد الأتمتة الأساسية.

بعد أن تكتسب لوحة المعلومات زخماً، من الضروري توفير الدعم المستمر لضمان استمرار الاستخدام. استكمل ذلك بتغذية راجعة منتظمة لفهم أي عوائق تحول دون اعتمادها وتحديد التحسينات على وظائف لوحة المعلومات الحالية.

اجعل لوحة المعلومات عنصراً محورياً في أنشطة الموارد البشرية اليومية - تتبع مقاييس التوظيف، أو تحديد أهداف الأداء، أو إدارة الرواتب - للدفع باتجاه اعتمادها على نطاق واسع وتحقيق الكفاءة بشكل عام.

أمثلة على لوحة معلومات الموارد البشرية

بما أنك تفهم الآن كيف يساعد ClickUp في إدارة الموارد البشرية دعنا نستكشف أمثلة لوحة معلومات الموارد البشرية المتاحة على المنصة.

تقدم ClickUp مجموعة متنوعة من قوالب مجانية للموارد البشرية لضبط عمليات الموارد البشرية. فيما يلي أهم الأمثلة:

ClickUp قالب مصفوفة اختيار الموظفين

قالب مصفوفة اختيار التوظيف ClickUp

ال قالب مصفوفة اختيار التوظيف ClickUp يدعم فرق الموارد البشرية أثناء تقييم المرشحين أثناء عملية التوظيف. فهو يساعدك على التركيز على معايير الاختيار الرئيسية، وضمان الاتساق والشفافية في كيفية تقييم مديري التوظيف للمرشحين.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

وضع معايير تقييم المرشحين

تصنيف المرشحين بناءً على المؤهلات والأهلية والملاءمة الثقافية

تبسيط عملية اتخاذ القرار باستخدام مصفوفة اختيار بسيطة

ClickUp قالب خطة عمل التوظيف

نموذج خطة عمل التوظيف ClickUp للتوظيف

إذا كنت تريد لوحة تحكم شاملة للتوظيف (دون إنشائها من الصفر)، ففكر في نموذج خطة عمل التوظيف ClickUp للتوظيف . تم تصميمه لتخطيط وتتبع عملية التوظيف بحيث تتم جميع مهام التوظيف - من الإعلانات عن الوظائف الشاغرة إلى المقابلات النهائية - وفقًا للخطة.

استخدم هذا النموذج من أجل:

تنظيم أنشطة التوظيف والمواعيد النهائية

تتبع الطلبات عبر العديد من الوظائف الشاغرة

مواءمة أهداف التوظيف والجداول الزمنية مع اهتمامات المؤسسة

ClickUp قالب تهيئة الموظف العام

عملية التأهيل-الإعداد

ال نموذج التأهيل العام للموظفين في ClickUp يجعل عملية تأهيل الموظفين الجدد سهلة وفعالة. فهو يضفي هيكلة على كيفية ترحيب المؤسسات بالموظفين الجدد ودمجهم في القوى العاملة.

ويضمن هذا الإطار أن يكمل جميع الموظفين الجدد الخطوات اللازمة قبل بدء رحلتهم كموظفين جدد.

تتضمن الميزات الرئيسية لهذا النموذج ما يلي:

إعداد قائمة مرجعية بالمهام الأساسية لبدء عملية التعيين

وضع جداول زمنية لدمج الموظفين الجدد

تتبُّع إنجاز مراحل التعيين

قالب الاتصالات الداخلية انقر فوق قالب الاتصالات الداخلية

قالب ClickUp للاتصالات الداخلية

ال قالب الاتصالات الداخلية لـ ClickUp يساعد على تحسين الاتصالات الداخلية عبر الفرق والإدارات. باستخدام هذا القالب، يمكن لفرق الموارد البشرية مشاركة الإعلانات والتحديثات وغيرها من المعلومات المهمة التي تحتاج إلى اهتمام شامل في المؤسسة.

يمكّنك هذا القالب من:

إدارة قنوات الاتصال الداخلية

جدولة وتتبع الاتصالات على مستوى الشركة

جعل جميع الاتصالات مركزية في مكان واحد

قالب مراجعة الأداء نموذج مراجعة الأداء

قالب مراجعة الأداء الخاص بـ ClickUp

ال قالب مراجعة الأداء ClickUp يسمح لقسم الموارد البشرية بإجراء تقييمات منتظمة للموظفين. وهو يقدم شكلاً منظماً لتقييم أداء الموظفين وتحديد الأهداف ومشاركة الملاحظات.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

توحيد عملية مراجعة الأداء

مراقبة أهداف وإنجازات الموظفين

تسهيل التغذية الراجعة وخطط تحسين الأداء

انقر فوق قالب خطة تطوير الموظفين

انقر فوق قالب خطة تطوير الموظف

ال قالب خطة تطوير الموظفين ClickUp يساعد المؤسسات على تخطيط وقياس نمو الموظفين. يمكن لفرق الموارد البشرية استخدامه لدعم مبادرات التطوير الوظيفي وتحديد أهداف الأداء لدفع الموظفين لاكتشاف فرص تعلم جديدة.

يتيح لك هذا النموذج

وضع أهداف تطوير الموظفين وتتبع التقدم المحرز

تحديد الجداول الزمنية والمعالم الرئيسية للتطور الوظيفي

الحصول على تحديثات فورية حول تطور الموظفين

## كيفية تبسيط عمليات الموارد البشرية باستخدام لوحة معلومات الموارد البشرية

فيما يلي بعض الأمثلة التي توضح كيف تضيف لوحات معلومات الموارد البشرية اللمسة الذهبية للكفاءة التنظيمية:

التوظيف والإعداد : تساعد لوحات المعلومات في تصور كل خطوة من خطوات عملية التوظيف والتأهيل لإنجاحها. وهذا يتيح إنجاز أنشطة التوظيف والتأهيل في الوقت المناسب مع تسليط الضوء على أي اختناقات. يمكن لمديري التوظيف أيضًا نشر لوحات المعلومات هذه لقياس المقاييس المرتبطة بها

: تساعد لوحات المعلومات في تصور كل خطوة من خطوات عملية التوظيف والتأهيل لإنجاحها. وهذا يتيح إنجاز أنشطة التوظيف والتأهيل في الوقت المناسب مع تسليط الضوء على أي اختناقات. يمكن لمديري التوظيف أيضًا نشر لوحات المعلومات هذه لقياس المقاييس المرتبطة بها إدارة أداء الموظفين : تعمل لوحات المعلومات على مركزية بيانات الأداء، مما يمكّن الموارد البشرية من مراقبة مقاييس الأداء بشكل نوعي، وتحديد الأهداف وتتبعها، وتسهيل الحصول على ملاحظات بناءة. يؤدي ذلك إلى تفعيل التقييمات المتسقة واتخاذ قرارات مستنيرة

: تعمل لوحات المعلومات على مركزية بيانات الأداء، مما يمكّن الموارد البشرية من مراقبة مقاييس الأداء بشكل نوعي، وتحديد الأهداف وتتبعها، وتسهيل الحصول على ملاحظات بناءة. يؤدي ذلك إلى تفعيل التقييمات المتسقة واتخاذ قرارات مستنيرة مشاركة الموظفين والاحتفاظ بهم : من خلال تتبع مستويات مشاركة الموظفين، تساعد لوحات المعلومات في تحديد الاتجاهات والأنماط التي يمكن أن تشير إلى وجود تخبط. معالجة قضايا الاحتفاظ بالموظفين على الفور وجدولة أنشطة مشاركة الموظفين تؤدي إلى الرضا الوظيفي العام

: من خلال تتبع مستويات مشاركة الموظفين، تساعد لوحات المعلومات في تحديد الاتجاهات والأنماط التي يمكن أن تشير إلى وجود تخبط. معالجة قضايا الاحتفاظ بالموظفين على الفور وجدولة أنشطة مشاركة الموظفين تؤدي إلى الرضا الوظيفي العام إدارة الامتثال : تجعل لوحات المعلومات الامتثال أكثر بساطة من خلال تتبع المقاييس المتعلقة بالتنوع الجنساني أو العرقي والمساواة في الأجور والإجازات وغيرها من المتطلبات التي تفرضها القوانين أو اللوائح المحلية. كما يمكنها أيضًا إصدار تنبيهات للشهادات لمساعدة فرق الموارد البشرية على البقاء على اطلاع على الأحكام القانونية وتقليل المخاطر

: تجعل لوحات المعلومات الامتثال أكثر بساطة من خلال تتبع المقاييس المتعلقة بالتنوع الجنساني أو العرقي والمساواة في الأجور والإجازات وغيرها من المتطلبات التي تفرضها القوانين أو اللوائح المحلية. كما يمكنها أيضًا إصدار تنبيهات للشهادات لمساعدة فرق الموارد البشرية على البقاء على اطلاع على الأحكام القانونية وتقليل المخاطر تخطيط الموارد والقوى العاملة: توفر لوحات المعلومات رؤى للتخطيط الفعال للقوى العاملة، مما يسمح بتخصيص الموارد والتنبؤ والتخطيط للتعاقب الوظيفي بشكل فعال. يحافظ هذا على خط أنابيب مواهب سليم لتكملة الثغرات التي قد تنشأ بشكل غير متوقع

إدارة عبء عمل فريقك وتخصيص الموارد للتخطيط الفعال

ارتق بعمليات الموارد البشرية الخاصة بك باستخدام لوحات معلومات الموارد البشرية و ClickUp

تحتاج فرق الموارد البشرية الحديثة إلى لوحات معلومات الموارد البشرية كوسيلة للحصول على رؤى في الوقت الحقيقي وقائمة على البيانات. فهي تساعد في الأنشطة المتعلقة بالموارد البشرية من البداية إلى النهاية، بما في ذلك التوظيف، والإلحاق بالوظائف، وإدارة الأداء، ومشاركة الموظفين، والامتثال، وتخطيط القوى العاملة.

إن استخدام لوحات المعلومات في هذه المراحل يُمكِّن المتخصصين في الموارد البشرية من اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وقائمة على البيانات، وتحقيق النجاح المؤسسي.

يضيف ClickUp "جاذبية" مع لوحات معلومات حديثة وبديهية يمكنك تخصيصها وفقًا لاحتياجاتك. يمكنك إعداد تدفقات عمل سلسة والارتقاء بإدارة الموارد البشرية باستخدام ClickUp. اشترك اليوم لتجربة الفرق.