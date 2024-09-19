كيفية اكتساب الخبرة القيادية في العمل وخارجه

في عالم الشركات، فإن قدرتك على القيادة - أي أن تتقدم وتتحمل المسؤولية، حتى قبل أن يُطلب منك ذلك - ستميزك عن غيرك. يمكن للمؤهلات المناسبة أو أحدث الشهادات أن تُظهر لمديرك أنك جيد في إدارة العمل. ولكن خبرتك في القيادة هي التي تظهر لهم أنك جيد في إدارة الأشخاص.

في حين أن بعض "القادة بالفطرة" لديهم خبرة قيادية سابقة من المدرسة الثانوية أو الجامعة، إلا أن معظمنا يمكن أن يستفيد من بعض المساعدة. لا عجب أن سوق التدريب على القيادة في الشركات العالمية بقيمة 33.9 مليار دولار في عام 2023.

لذا، إذا كنت ترغب في صقل مهاراتك القيادية، فهذه المدونة مناسبة لك. نحن نغطي كل شيء بدءاً من كيفية التعامل مع القيادة إلى الطرق المختلفة لتطويرها في العمل وخارجه.

فهم القيادة

لنبدأ بالسؤال الأول - ما هي القيادة بالضبط؟

القادة هم القادة الذين يستوعبون القراص.

ديفيد أوجلفي

القائد هو الشخص الذي يستطيع أن يلهم الآخرين ليجتمعوا معًا ويحققوا أشياء عظيمة.

وهذا يعني توجيه الفريق والحفاظ على الروح المعنوية العالية والعمل على تحقيق أهداف مشتركة في مكان العمل.

يعطي القادة الجيدون الأولوية للأهداف التنظيمية ورفاهية الموظفين لخلق بيئة عمل أكثر تفاعلاً وإنتاجية واستدامة.

إليك كيفية القيام بذلك:

تقوم ببناء ثقة متبادلة مع فريقك، مما يدل على أنك تثق بهم، وهم يثقون بك في المقابل

مع فريقك، مما يدل على أنك تثق بهم، وهم يثقون بك في المقابل أنت تقنعهم برؤية وجهة نظرك ولكنك أيضًا تتقبل الأفكار الجديدة و تكون على استعداد ل تغيير وجهات نظرك عند الضرورة

تكون على استعداد ل وجهات نظرك عند الضرورة أنت صوت المنظمة داخل الفريق، ولكنك صوت فريقك في المحيط الأوسع

ولكن كيف يمكنك فعلياً القيام بذلك؟ من خلال تحديد نوع القائد الذي أنت عليه ونوع القائد الذي تريد أن تكونه.

إليك بعض أنماط القيادة الشائعة التي يمكنك استكشافها:

القيادة الديمقراطية

أنت تمنح جميع زملائك في الفريق صوتًا، مع إعطاء الأولوية للتواصل المفتوح والثقة. أفضل ما في هذا النمط هو أن الجميع يحصل على رأي - مما يخلق مساحة آمنة. سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، معروف بقيادته الديمقراطية وتشجيعه على تقديم المدخلات من جميع مستويات المؤسسة وخلق ثقافة الابتكار والشمولية.

عندما ينجح ذلك: في البيئات الإبداعية التي يتمتع فيها فريقك بمستوى عالٍ من الخبرة، فإن مشاركة الجميع أمر مهم.

القيادة غير المتسرعة وارن بافيت ، الرئيس التنفيذي لشركة بيركشاير هاثاواي، يتبنى

نهج عدم التدخل . فهو يُمكِّن مديريه من إدارة شركاتهم بـ الحد الأدنى من الرقابة ويثق في خبراتهم.

يقدم هذا القائد القليل من الإرشاد أو التوجيه لفريقه، ويمكّنهم من اتخاذ القرارات. أنت موجود من أجلهم، ولكن لا تتنفس في أعناقهم، وتمنحهم الاستقلالية والملكية. إنه أسلوب قيادة رائع للمدراء المتوسطين، سواء من أجل إدارة الفريق والتفوق في مشاريعهم الخاصة.

عندما تعمل: لديك فرق عمل ذات مهارات عالية ومتحمسة تتطلب الحد الأدنى من الإشراف.

القيادة الاستراتيجية

يعمل هذا الأمر بشكل جيد مع القادة في أعلى التسلسل الهرمي التنظيمي، حيث تكون مهتمًا بالأهداف الاستراتيجية أكثر من المسؤوليات اليومية. أنت في الأساس قائد تدير مجموعة من القادة. يجسد جيف بيزوس في أمازون القيادة الاستراتيجية من خلال التركيز على الأهداف طويلة المدى مثل التوسع العالمي والابتكار وتوجيه فرق القيادة العليا.

عندما ينجح ذلك: في المنظمات المستقرة ذات الهياكل الهرمية ومسؤوليات العمل الواضحة.

قيادة التوجيه

هنا، ينصب تركيزك الرئيسي على بناء مهارات فريقك ودفعهم إلى النجاح. إنه جزء متساوٍ من الإرشاد والقيادة - حيث يجب عليك توجيه فريقك دون إدارة دقيقة لهم. يشتهر إريك شميدت، الرئيس التنفيذي السابق لشركة جوجل، بقيادته التوجيهية حيث يقدم الإرشاد والدعم مع السماح لفريقه بتولي مسؤولية مهامهم.

عندما ينجح ذلك: إذا كنت تقود فرقًا أقل خبرة أو في بيئة سريعة التغير تتطلب إشرافًا مباشرًا.

قيادة سرعة الأداء

هذا هو المكان الذي تحدد فيه "الوتيرة" - أنت تحافظ على معايير عالية لنفسك وتتوقع نفس الشيء من فريقك. والنتيجة؟ أنت تقود بالقدوة وتبني فريقًا عالي الأداء يتمتع بأخلاقيات عمل قوية. يُعد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وسبيس إكس، قائدًا رائدًا يحتذى به . فهو يحافظ على توقعات عالية ويدفع فرقه لتحقيق أهداف طموحة بسرعة وكفاءة.

عندما يعمل: في الفرق التي تركز على النتائج، حيث يتم إعطاء الأولوية للنتائج والسرعة والكفاءة.

الإدارة هي القيام بالأمور بشكل صحيح؛ والقيادة هي القيام بالأمور الصحيحة.

بيتر دراكر

💡الحقيقة هي أنه لا يمكنك أن تكون دائمًا نوعًا واحدًا من القادة. قد تبدأ كقائد تدريبي وتنمو لتصبح قائدًا استراتيجيًا. أو قد تضطر إلى اتباع نهج عدم التدخل مع فريق ما ونهج تحديد الخطوات مع فريق آخر.

إن أفضل طريقة للتعامل مع القيادة هي عدم تعريف نفسك كنوع من القادة بل أن تصبح قائدًا من النوع الذي يتطلبه الموقف أو يحتاج إليه فريقك ومنظمتك

لماذا اكتساب الخبرة القيادية أمر بالغ الأهمية

إن الخبرة القيادية هي العامل الوحيد الأكثر أهمية ل النمو المهني، حيث تفتح لك أبواب المناصب والترقيات ذات المستوى الأعلى.

ولكن بعيدًا عن فوائد المعاملات، فإن نشر استراتيجيات القيادة الفعالة يمكن أن تساعدك على بناء علاقات أفضل وتحسين أداء الفريق. معظم الناس لا يتركون الشركات السيئة؛ بل يتركون القادة السيئين. وهذا يعني أن القادة هم من يحافظون على ثقافة الشركة.

كم عدد القصص التي سمعت عن شركات كانت ثقافة العمل فيها إيجابية في البداية ولكنها تدهورت مع مرور الوقت؟ أو عن موظفين من فريقين مختلفين لديهم تجارب مختلفة إلى حد كبير في نفس الشركة، وغالباً ما يتأثرون بعلاقاتهم مع مديريهم؟

يمكن أن يساعدك كونك قائدًا جيدًا على بناء علاقات أقوى وأكثر جدوى مع من حولك.

إن وظيفة القائد ليست القيام بالعمل نيابةً عن الآخرين، بل مساعدة الآخرين على اكتشاف كيفية القيام بذلك بأنفسهم، وإنجاز الأمور، وتحقيق نجاحات تفوق ما كانوا يعتقدون أنه ممكن.

سايمون سينك

التحديات في اكتساب الخبرة القيادية

على الرغم من أن اكتساب الخبرة القيادية يمكن أن يكون رحلة مجزية، إلا أنها تأتي أيضًا مصحوبة بتحديات خاصة بها. تشير الدراسات إلى أنه في حين أن 83٪ من الشركات تدرك أهمية تطوير القادة على جميع المستويات إلا أن 5% فقط من الشركات تستطيع تحقيق ذلك بنجاح.

إليك بعض العقبات الشائعة التي قد تواجهها:

الخوف من الفشل: الخوف من ارتكاب الأخطاء يمكن أن يجعلك تشك في قدراتك ويعيق رغبتك في تولي المناصب القيادية

الخوف من ارتكاب الأخطاء يمكن أن يجعلك تشك في قدراتك ويعيق رغبتك في تولي المناصب القيادية متلازمة الانبهار: أصحاب الإنجازات العالية يريدون أن يكونوا قادة جيدين، لكنهم أيضًا من أكثر الناس تأثرًا بأفكار النقد الذاتي. إذا كنت شخصًا من هذا النوع، فلا تدع الشك الذاتي يعيقك

أصحاب الإنجازات العالية يريدون أن يكونوا قادة جيدين، لكنهم أيضًا من أكثر الناس تأثرًا بأفكار النقد الذاتي. إذا كنت شخصًا من هذا النوع، فلا تدع الشك الذاتي يعيقك القلق: عندما لا يكون لديك دور قيادي رسمي، يصبح الأمر أكثر صعوبة في تولي مسؤوليات جديدة - فالخوف من الرفض والخجل والقلق الاجتماعي يمكن أن يعيقك عن اتخاذ الخطوة الأولى

ليس ذلك فحسب، بل تعتمد الخبرة القيادية أيضًا على عوامل خارجية خارجة عن إرادتك. على سبيل المثال، يجد القادة الذين تمت ترقيتهم داخلياً أن التفوق أسهل من المعينين الخارجيين لأن الأول يعرف بالفعل ثقافة الشركة ولديه أشخاص يشجعونه على النجاح.

وبالمثل، يمكن أن يؤدي التحيز والقوالب النمطية والسقف الزجاجي إلى صعوبة اكتساب النساء للخبرة القيادية.

ثم هناك تحديات تنظيمية أو منهجية - فبعض الشركات قد لا تعطي الأولوية للتدريب أثناء العمل أو برامج القيادة المنظمة. وهذا يضع العبء على الأفراد لتطوير مهاراتهم بشكل مستقل، وهو ما قد يكون صعبًا نظرًا لانشغالهم بجداول أعمالهم ومسؤولياتهم الأخرى.

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كيفية اكتساب الخبرة القيادية في العمل

إن الطريقة الأكثر فعالية لتطوير مهارات القيادة هي غالبًا ما تكون داخل مكان عملك، حيث يمكنك قيادة فرق حقيقية ومواجهة تحديات حقيقية.

لكن اكتساب هذه الخبرة في العمل يتطلب جهدًا وتخطيطًا - تحتاج إلى إيجاد الفرص المتاحة لك، سواء من خلال التدريب أو المشاركة في المبادرات والمشاريع المناسبة.

إليك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها صقل مهاراتك القيادية في العمل:

إرشاد المتدربين والمتدربين الجدد

يمكن أن يكون توجيه وتدريب أعضاء الفريق طريقة رائعة لتطوير مهاراتك القيادية. اعتبر ذلك انطلاقة أولية - قبل أن تتولى منصباً قيادياً "رسمياً" في العمل

بالإضافة إلى ذلك، من خلال توجيه الآخرين، فإنك تساعدهم على النمو وخلق انطباع إيجابي بأنك ستكون قائداً جديراً بالثقة عندما يحين الوقت.

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تولي مسؤوليات إضافية

هناك دائمًا المزيد من العمل - تنظيم اجتماعات الفريق والخلوات، أو تولي المهام التي لا يملك أحد آخر الوقت للقيام بها، أو التنسيق مع الفرق متعددة الوظائف، أو حتى توثيق العمليات الداخلية.

قم بقيادة المشاريع التي تحبها وتلك التي تسلط الضوء على مهاراتك الشخصية والتنظيمية واستخدمها لتثبت للمسؤولين الأعلى منك أنك مستعد لتولي المزيد من المسؤوليات.

بناء علاقات مع قادة الشركة

حدد المرشدين المحتملين داخل مؤسستك الذين أظهروا مهارات قيادية جيدة. تواصل معهم واطلب مشورتهم وراقب كيف يتعاملون مع المواقف القيادية المختلفة.

تتمثل إحدى الأفكار في ملازمتهم في مشاريع معينة حتى تتمكن من التعلم من تجاربهم - إنها طريقة رائعة لتطوير الوعي الظرفي وتحسين مهاراتك القيادية على أرض الواقع.

💡 نصيحة احترافية: اطلب الإرشاد من عدة قادة للحصول على فهم أوسع للقيادة. يمكن أن يوفر ذلك وجهات نظر ورؤى متنوعة حول ممارسات القيادة الفعالة.

استخدام ClickUp لتطوير القيادة

سواء كنت شخصًا منظمًا للغاية أو شخصًا يزدهر بشكل أفضل في البيئات الديناميكية (أو الفوضوية)، فإن برنامج إدارة المشاريع مثل انقر فوق يمكن أن يكون دعمًا كبيرًا.

إليك كيف يمكن أن يساعدك ClickUp في الحصول على خبرة قيادية في العمل:

ارسم خطتك

ابدأ رحلتك في القيادة من خلال إنشاء مشروع مخصص في مشاريع ClickUp . استخدم المهام الفرعية، والمواعيد النهائية، وأوصاف المهام، والعلامات المخصصة لتنظيم أفكارك والبقاء على رأس خطة تطوير قيادتك. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء علامات لتصنيف المهارات التي تريد تطويرها.

تتبع جميع مهامك المتعلقة بالقيادة - خطة تطويرك ومسؤولياتك الرسمية - في ClickUp Projects

يمكنك أيضاً إنشاء مهام لمسؤولياتك القيادية - مثل الأيام التي تقوم فيها بإرشاد أحد أعضاء الفريق أو عندما يتعين عليك تنظيم اجتماع الفريق التالي. بهذه الطريقة، يمكنك البقاء على رأس كل شيء.

أفضل طريقة لتبادل الأفكار حول أنشطة بناء القيادة هي باستخدام انقر فوق الخرائط الذهنية .

ابدأ بإنشاء قائمة "تفريغ ذهني" تضيف فيها جميع أفكارك وأفكارك حول كيفية بناء مهاراتك القيادية في المستقبل - مثل دعم رئيس فريقك في إعداد مجموعة الشرائح للاجتماع السنوي أو سؤال الموارد البشرية عما إذا كان بإمكانك حضور جلسات مقابلة الموظفين.

ثم استخدم خرائط ClickUp الذهنية من أجل:

تصوير أفكارك: قم بتقسيم أفكارك وربطها لترى كيف تترابط فيما بينها

قم بتقسيم أفكارك وربطها لترى كيف تترابط فيما بينها التنظيم بسهولة: استخدم ميزة إعادة التخطيط لتنظيف وهيكلة أفكارك التي قمت بعصفها الذهني

استخدم ميزة إعادة التخطيط لتنظيف وهيكلة أفكارك التي قمت بعصفها الذهني تحويل الأفكار إلى مهام: قم بتحويل مفاهيم العصف الذهني إلى مهام قابلة للتنفيذ لتسهيل تتبعها وتنفيذها

قم بتحويل مفاهيم العصف الذهني إلى مهام قابلة للتنفيذ لتسهيل تتبعها وتنفيذها التخصيص من أجل الوضوح: أضف الألوان والتسميات إلى العناصر المختلفة لإبراز الأولويات وتبسيط خريطتك

تتبع التقدم المحرز

بمجرد إضافة خطتك إلى مشروع، فإن الخطوة التالية هي قياس التقدم الذي تحرزه من خلال أهداف ClickUp .

استخدم أنواعًا مختلفة من الأهداف مثل صواب/خطأ، وعلامة فارقة وغيرها لمراجعة تقدمك بشكل دوري

إليك بعض الأفكار حول تحديد الأهداف المهنية :

ضع أهدافًا قائمة على نعم/لا (أو صواب/خطأ) لتحديد ما إذا كنت قد أكملت مهمة معينة، مثل إرشاد شخص ما

لتحديد ما إذا كنت قد أكملت مهمة معينة، مثل إرشاد شخص ما ضع أهدافًا قائمة على الوقت مثل قضاء أربع ساعات كل أسبوع في دراسة علم النفس لتحسين مهاراتك في التعامل مع الآخرين

مثل قضاء أربع ساعات كل أسبوع في دراسة علم النفس لتحسين مهاراتك في التعامل مع الآخرين قم بتجميع جميع الأهداف في مهارة معينة (مثل مهارات التواصل) في مجلد واحد لتتبع تقدمك الإجمالي

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التواصل بشكل أفضل

إذا لم تكن "قائدًا" في العمل وكنت قد بدأت للتو رحلتك القيادية، فيجب أن تُظهر لمديرك أنك مستعد لقيادة مبادرات جديدة. إحدى الطرق للقيام بذلك هي تنمية (وإظهار) مهاراتك في التواصل.

وهنا يأتي دور أدوات التعاون المرئي مثل ClickUp Whiteboard ادخل لنفترض أنك تريد اتخاذ مبادرة جديدة. أنشئ عرضًا تقديميًا على ClickUp Whiteboard واسحبه خلال مكالمتك التالية 1:1 لمشاركة أفكارك مع مديرك.

تصور خططك واحصل على موافقة المديرين على المشاريع الجديدة باستخدام ClickUp Whiteboard

يساعد ذلك بطريقتين:

يمكنك توصيل أفكارك بشكل أفضل لأن كل شيء مكتوب لديك يُظهر لمديرك أنك منظم للغاية ويمكنك التعامل مع المسؤوليات التشغيلية

والأفضل من ذلك: بمجرد انتهائك من جلسة 1:1، شارك السبورة البيضاء مع مديرك عبر رسالة مباشرة على انقر فوق الدردشة (أداة مراسلة الفريق) حتى يتمكنوا من مراجعتها مرة أخرى وحتى مشاركتها مع الآخرين في الفريق.

التفويض الرئيسي

يقوم القادة الفعالون بتفويض المهام بشكل استراتيجي لتمكين فرقهم وإظهار استعدادهم للتقدم. إتقان التفويض أمر بالغ الأهمية للمدراء من المستوى المتوسط.

تدرب على مهارات التفويض وحسِّن مهاراتك في التفويض من خلال التطوع لإدارة مشروع متعدد الوظائف أو إرشاد أحد المتدربين. مع انقر فوق المهام ، يمكنك تعيين المهام وتتبعها، وتحليل التقدم المحرز باستخدام طرق العرض مثل لوحة كانبان ومخطط جانت، والبقاء على اطلاع على كل شيء من خلال تعليقات المهام.

وعلى العكس من ذلك، يجب أن يركز أولئك الذين ينتقلون من مساهم فردي إلى أدوار قيادية على تحديد طرق لدعم مديرهم الحالي وتخفيف عبء العمل عنهم.

احصل على نظرة عامة على أهداف ومشاريع القسم أو الفريق الفرعي من خلال نموذج خطة إدارة فريق ClickUp

ال نموذج خطة إدارة فريق ClickUp لإدارة فريق العمل يمكن أن يساعدك في كلا الأمرين لأنه يعمل على مواءمة أهداف فريقك واستراتيجيته وغاياته في إطار عمل واضح يسهل تتبعه. وهذا يعني أنك تعرف ما هو موجود في جدول أعمال الجميع - أولوياتهم وعوائقهم وغير ذلك.

إليك كيفية عمل هذا النموذج:

ابدأ بتحديد أنشطة فريقك في علامة التبويب قائمة جدول الأعمال

ثم، أضف حالات مخصصة لمراقبة تقدم المهمة ووضع علامة على التبعيات

قم بتحديث طريقة العرض كلما حدث تغيير في حالة المهمة

هذا كل شيء! لديك الآن عرض واضح لما يحدث في الفريق. يمكن أن يساعد ذلك المديرين على تفويض العمل بشكل أفضل (وللشخص المناسب)، ويمكن للآخرين العثور على فرص لبذل جهد إضافي وإثبات مهاراتهم.

نصيحة إضافية: استخدم أتمتة النقرات لتلقي إشعارات عندما تتأخر المهام عن موعدها أو تعيين المهام إلى قائد الفريق عندما يغير تقريره المباشر أو المتدرب حالته إلى شيء مثل "بحاجة إلى مساعدة"

كيفية اكتساب الخبرة القيادية خارج مكان العمل

في حين أن مكان عملك هو مكان رائع لاكتساب المهارات القيادية، إلا أن هذا ليس ممكنًا دائمًا. وفي الوقت نفسه، تعد وجهات النظر المتنوعة مهمة لكي تكون قائدًا جيدًا، وهذا ممكن فقط إذا خرجت من منطقة راحتك وقابلت أشخاصًا جددًا.

إليك بعض الطرق لاكتساب بعض الخبرة القيادية خارج نطاق عملك من 9 إلى 5:

تطوع في المنظمات المجتمعية

ابدأ بتحديد مراكز المجتمع المحلي التي تتوافق مع قيمك واهتماماتك. ثم، اختر فرص التطوع للمناصب التي تتضمن إدارة فرق العمل أو اتخاذ القرارات أو الإشراف على المشاريع.

يتيح لك التطوع أيضًا التواصل مع الأفراد ذوي التفكير المماثل الذين يشاركونك شغفك واهتماماتك. يمكنك أن تتعلم من بعضكم البعض وتصبح شخصاً وقائداً أفضل.

انضم إلى فريق أو نادٍ رياضي

الرياضة ليست مجرد مهارات العمل الجماعي. إنها تتعلق أيضًا بـ التفكير الاستراتيجي، والتواصل غير اللفظي، وبناء الآخرين وإلهامهم - هذه سمات قيادية مهمة.

ليس من الضروري أن تكون قائداً للفريق. يمكنك العثور على فرص القيادة على جميع المستويات. إرشاد فرق الشباب المحلية، مثل فريق كرة السلة في المدرسة الثانوية، أو تنظيم فعاليات المكتب يمكن أن يوفر لك خبرات قيّمة يمكن أن تطوير مهاراتك القيادية .

تتيح لك هذه الأنشطة ممارسة صفات القيادة الأساسية مثل التحدث أمام الجمهور، والتفويض، وتولي زمام الأمور في بيئة داعمة وأقل ضغطًا.

💡 نصيحة احترافية: ليس لديك اهتمامات رياضية؟ انضم إلى جمعية الآباء والمعلمين المحلية في مدرسة طفلك. إنها طريقة رائعة لبناء مهارات التواصل وإدارة النزاعات - بالإضافة إلى ذلك، ستتمكن من التفاعل مع مجموعة متنوعة من الآباء والأطفال.

ابحث عن مدرب قيادة

يمكن أن يكون مدرب القيادة لا يقدر بثمن بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن نهج منظم وشخصي لتطوير القيادة. هذا خيار رائع للموظفين الأوائل الذين يتطورون مع الشركة - القادة الناشئون الذين يتولون بشكل طبيعي مسؤولية الفريق أثناء نموه -لكن ليس لديهم توجيه داخلي لمساعدتهم على تخطي الحواجز والوصول إلى أقصى إمكاناتهم.

يمكن أن يساعدك المدرب في تحديد نقاط قوتك والبقاء مسؤولاً وتحقيق أهدافك القيادية.

التحق بدورات تدريبية على القيادة

إذا لم تتمكن من العثور على مدرب قيادة مناسب، ففكر في الالتحاق بدورة تدريبية لتطوير القيادة. توفر هذه الدورات التدريبية فرصاً للتعلم من المدربين ذوي الخبرة والتواصل مع القادة الطموحين الآخرين، مما يؤدي إلى بناء نظام دعم أكبر يمكنك الاستفادة منه للحصول على المشورة حتى بعد انتهاء الدورة التدريبية.

💡 نصيحة احترافية: استفد من مهاراتك التنظيمية الحالية. تمامًا كما تتعامل مع مشروع معقد، ضع أهدافًا واضحة، وضع خطة استراتيجية، وتتبع التقدم الذي تحرزه.

قسّم مهام تطوير مهاراتك القيادية إلى مهام صغيرة الحجم وراقب تقدمك باستخدام قالب خطة التطوير الشخصي ClickUp

ال قالب خطة التنمية الشخصية ClickUp يمكن أن يساعدك في بناء خطة لتطوير مهاراتك القيادية. أولاً، أضف المهارات التي تريد العمل عليها - التواصل, اتخاذ القرار, حل النزاعات، والتواصل بين الأشخاص، وما إلى ذلك. ثم أضف مهام فرعية توضح بالتفصيل كيف تخطط لبناء المهارة.

يأتي القالب مع ثلاث طرق عرض:

خطة العمل التي تسرد جميع مهاراتك (وخططك) مع حالتها جدول تعقب التقدم-حيث ترى التقدم الفعلي الذي أحرزته في تطوير تلك المهارة لوحة التطوير لكل ربع سنة وهي لوحة على غرار لوحة كانبان تمنحك نظرة عامة على التقدم الذي أحرزته وعدد المهارات التي عملت عليها في كل ربع سنة

يمكن أن يكون هذا القالب حليفك الاستراتيجي ومساعدك الموثوق به - مما يوفر إطار عمل منظم لتطوير القيادة.

نقترح أيضًا إنشاء مشاريع ClickUp فردية (أو حتى مجلدات كاملة تحتوي على مشاريع ومستندات وغير ذلك) لكل نشاط من أنشطتك القيادية - العمل التطوعي، والأعمال الجانبية، وبرامج الإرشاد، والدورات التدريبية، وما إلى ذلك.

بعد ذلك، قم بتعيين مهمة متكررة تذكرك بمراجعة تقدمك كل أسبوعين، أي قم بإعداد نظام تقوم فيه بمراجعة أدائك بنفسك. يمكن أن يعزز ذلك من تحفيزك ويبقيك مسؤولاً.

حسِّن مهاراتك القيادية وحقق أهدافك المهنية

تعد مهارات القيادة ضرورية للنمو في حياتك المهنية، سواء كان ذلك من خلال إبداء رأيك في أهداف مؤسستك، أو إلهام الثقة في فريقك، أو تعزيز بيئة عمل داعمة.

إن أفضل طريقة لتكثيف مهاراتك القيادية هي تحديد أهداف التطوير لنفسك والبقاء مسؤولاً عن نفسك. استخدم منصة إدارة المشاريع والإنتاجية مثل ClickUp لتحديد أهداف القيادة، وتتبع التقدم المحرز في الدورة التدريبية، أو حتى توثيق تقدمك في مستند.

هذا أمر رائع خاصةً إذا كنت تعمل على تطوير مهاراتك القيادية بطرق متعددة - في العمل، مع مدرب، وما شابه ذلك. يمكنك تتبع كل شيء من مكان واحد. اشترك في ClickUp مجاناً وقم ببناء مهاراتك القيادية، وأطلق العنان لإمكاناتك الكاملة في العمل والحياة.