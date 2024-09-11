كيفية تطبيق المنهجية الرشيقة الهجينة

على مدى عقود، كان نموذج الشلال لتطوير البرمجيات هو السائد. كانت شركات البرمجيات الكبرى تضع خططاً شاملة وتستغرق سنوات لبناء المنتجات. وانتظرت الشركات ذلك.

لكن العصر الرقمي قضى على كل ذلك. لم تستطع سرعة التغيير تحمل الوقت والمخاطر التي كانت تستغرقها إدارة المشاريع الانحدارية. لذا، ظهرت منهجية Agile واستخدمتها الفرق الهندسية على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم.

هذا التغيير الجذري من منهجية إلى أخرى ليس من السهل على الجميع التكيف معه. والأهم من ذلك، لا تعتبر أي من المنهجيتين مثالية لجميع الظروف. ونتيجة لذلك، بدأ نموذج رشيق هجين جديد في الظهور. لنرى كيف يعمل ذلك.

ما هو النهج الرشيق الهجين؟

النهج الرشيق الهجين هو منهجية إدارة المشروع التي تجمع بين الطبيعة التكرارية والمرنة لنماذج أجايل مع الاستقرار القائم على الخطة التي تعتمد على الشلال. في مشروع رشيق هجين نموذجي، تقدم Waterfall الخطة الشاملة والرؤية طويلة الأجل للمشروع، بينما تقود منهجيات Agile العمل اليومي.

على سبيل المثال، إذا كنت تنشئ تطبيقًا ماليًا شخصيًا، فإن خارطة طريق المنتج لمدة 3-5 سنوات سيتم تنفيذها بطريقة الشلال. سيقوم مديرو المنتجات بتحديد الميزات وترتيب أولوياتها وجدولتها كل ثلاثة أشهر.

ومن هناك، سيستخدم الفريق الهندسي أجايل لتقسيمها إلى قصص المستخدمين، وتحديد معايير القبول، وتخطيط سباقات السرعة والتطوير التدريجي. وسيراقبون أيضًا الأداء والملاحظات لتعديل المنتج وفقًا لذلك.

ولكن كيف تختلف المنهجية الهجينة عن مجموعة كبيرة من الأساليب الموجودة بالفعل؟ دعنا نكتشف ذلك.

التكرارية مقابل التزايدية مقابل الرشيقة

غالبًا ما يتم تعريف منهجية إدارة المشاريع الرشيقة على أنها "تكرارية" و"تزايديّة" ومع ذلك، لا تعني هذه المصطلحات نفس المعنى ولا يمكن استخدامها بالتبادل. إليك السبب.

التطوير التكراري: في هذا النهج، تقسم المشروع إلى أجزاء صغيرة تسمى التكرارات. ومع كل تكرار، تقوم بإعادة النظر في المنتج وتحسينه حتى يصل إلى المستوى المطلوب من الجودة والوظائف.

التطوير التكراري: في هذا النهج، تقوم بتقسيم المشروع إلى أجزاء صغيرة يمكن التحكم فيها أو زيادات، تضيف كل منها وظيفة محددة إلى المنتج الكلي. كل زيادة تضيف جزءًا وظيفيًا من البرنامج.

أجايل: هذه منهجية أوسع نطاقاً تشمل كلاً من المنهجين التكراري والتزايدي. التحول الرشيق يؤكد على المرونة والتعاون ورضا العملاء من خلال تقديم برمجيات قيّمة باستمرار.

مدمج مقابل أجايل الهجينة ### مدمج مقابل أجايل الهجينة

هناك خطر آخر يواجهه مديرو المشاريع وهو الاعتقاد بأن المدمج هو هجين. وهو بالتأكيد ليس كذلك، على الأقل ليس في هذا السياق.

تجمع الأجايل المختلطة بين منهجيات أو ممارسات أجايل المختلفة داخل المشروع. يجمع النهج الهجين بين منهجية أجايل ونهج الشلال.

تشمل الاختلافات الهامة ما يلي.

الجوانب أجايل المختلطة أجايل الهجين النهج مزيج من ممارسات أجايل المختلفة دمج ممارسات أجايل والممارسات التقليدية فلسفة يحتفظ بنواة رشيقة يبدأ كإدارة تقليدية للمشروع مع دمج تقنيات الرشيقة حسب الحاجة التطبيق يُستخدم في فرق التطوير الرشيقة الناضجة للغاية التي تحتاج إلى منهجيات مرنة يُستخدم في البيئات الجديدة على الأجايل أو عندما يكون الاستقرار طويل الأجل ضروريًا الحاجة مثالي للصناعات التي تكون فيها سرعة التسليم أمرًا بالغ الأهمية مثالي للصناعات التي تكون فيها الأولوية لإدارة المخاطر والامتثال وما إلى ذلك

الاختلافات بين الأجايل المختلطة والأجايل الهجينة

سواءً كنت تتبع نهج الشلال أو كنت قد اتبعت نهج الأجايل بالفعل، قد تحتاج إلى حجة قوية لتوضيح سبب كون الأجايل المختلطة أفضل. تابع القراءة! 📖

## فوائد استخدام نهج الأجايل الهجين

يعلم كل مدير مشروع أن تشغيل تطوير البرمجيات المستمر هو مسعى معقد. هناك العديد من الأجزاء المتحركة ويمكن أن يحدث أي شيء خاطئ. على سبيل المثال، إذا لم تكن عملية تسليم التصميم والتطوير شاملة، يمكن أن يحدث الكثير من الأخطاء بين النية والمنتج النهائي.

لذا، يمكن أن يكون نهج إدارة المشروع هو ما يجعل تطوير البرمجيات الناجح أو يحطمها. إليك كيف يمكن لنماذج Agile الهجينة أن تدعم تسليم البرمجيات الخاصة بك.

الاستقرار + المرونة

يجمع النهج الهجين بين الطبيعة التي تعتمد على الخطة التي تعتمد على الشلال ومرونة الأجايل. فالخطة طويلة الأجل والرؤية الواضحة التي توفرها نماذج الشلال تعطي الفريق صورة واضحة عن الاتجاه الذي يسير فيه دون المساومة على المرونة في استخدام أدوات سكروم والأساليب والأتمتة التي تفضلها أجايل.

على سبيل المثال، في المرحلة الأولى من المشروع، قد تقضي الكثير من الوقت في جمع المتطلبات والتوثيق وتحديد نطاق العمل وما إلى ذلك لوضع الأساس. من هناك، يمكن للفريق الانتقال إلى استخدام أدوات الاختبار الرشيقة والتغذية الراجعة المستمرة، والنماذج التكيفية.

إمكانية التنبؤ

تعطي الرشاقة الأولوية للرشاقة، مما يسمح للمؤسسات بالتطور مع متطلبات السوق المتغيرة. وفي بعض الأحيان، يؤثر ذلك على القدرة على التنبؤ بالنسبة للموظفين والشركات والمستثمرين/المساهمين.

تعمل الأجايل الهجينة على حل هذه المشكلة. فهي تستفيد من نماذج تخطيط المشاريع للتنبؤ بفعالية. هذا مفيد بشكل خاص في المشاريع التي تحتاج إلى اليقين، كما هو الحال في الصناعات شديدة التنظيم أو للمبادرات التي تنطوي على أجهزة/موارد باهظة الثمن.

كما أنه يوفر المزيد من التحكم للتنبؤ بالمشاكل المحتملة وإصلاحها بشكل استباقي.

مشاركة أصحاب المصلحة

تحب الشركات التقليدية العروض التقديمية والتقارير ولوحات المعلومات. بينما تصر النماذج الرشيقة على المقاييس واستعراضات الأثر الرجعي، فهي تتعلق أكثر بالتعلم والتحسين المستمر. في بعض الأحيان، يشعر أصحاب المصلحة أنهم لا يتحدثون نفس لغة فريق التطوير.

تعمل الأجايل الهجينة على إصلاح ذلك. في البداية، تقوم فرق الأجايل الهجينة بإنشاء الخطط والوثائق، مما يعطي أصحاب المصلحة صورة واضحة. خلال مسار المشروع، يمكنهم استخدام أداة متقدمة لإدارة المشروع مثل ClickUp لتقديم رؤية وتحديثات في الوقت الفعلي.

إدارة المخاطر

إذا كنت تخطط مسبقًا وتتنبأ بالاحتمالات، فمن المرجح أن تضع المخصصات اللازمة للمخاطر المحتملة. إذا كنت مرنًا وقادرًا على التكيف، يمكنك التعامل مع المخاطر الناشئة. هذا ما تفعله الرشيقة الهجينة.

يساعد التخطيط المنظم والتقييمات المسبقة للأساليب التقليدية على تحديد المخاطر المحتملة في وقت مبكر. تسمح طبيعة أجايل التكرارية بالمراقبة المستمرة والتخفيف من المخاطر مع تقدم المشروع.

وقت الوصول إلى السوق

لطالما تعرضت نماذج الشلال للانتقاد بسبب استغراقها وقتاً طويلاً جداً لطرح المنتجات في السوق. إذا تمت جدولة المشروع لمدة ثلاث سنوات، فلن يرى المستخدم الإطلاق إلا في نهاية تلك الفترة.

أما "الأجايل الهجينة" الهجينة تكسر ذلك. فبمجرد الانتهاء من تخطيط المشروع، تتولى أساليب أجايل زمام الأمور ويتم نقل المنتج الأولي إلى السوق بسرعة. ويضمن هذا التسليم المتدرج وصول الأجزاء الأكثر أهمية من المشروع إلى السوق في وقت أقرب.

على الرغم من مزاياها العديدة، إلا أن أساليب أجايل الهجينة ليست مناسبة لكل الحالات. لنرى أين تعمل بشكل أفضل.

## متى تستخدم منهجية أجايل الهجينة

من المسلم به أن الأجايل الهجينة تجمع بين أفضل ما في العالمين. إلا أنه لا تحتاج جميع المشاريع إلى كلا العالمين.

على سبيل المثال، إذا كنت شركة ناشئة تتطلع إلى إطلاق تطبيق تأمّل، فليس لديك رفاهية التخطيط طويل الأجل. فالمشهد مزدحم، وقد يكون التوافق بين المنتج والسوق نفسه مشكوكاً فيه. يتطلب هذا الوضع اتباع نهج رشيق لنشر تطبيق MVP واختبار السوق.

إذن، متى تستخدم نهج أجايل الهجين؟ حسنًا، سعيد لأنك سألت!

المشاريع المعقدة

كل مشروع لديه تعقيدات. وهذا ما لا نشير إليه هنا. المشاريع المعقدة حقًا هي تلك التي تنطوي على تطوير برمجيات ذات ميزات عديدة، لمجموعات متعددة من الجمهور، مع قدرات متشابكة. إن بناء سوق على الإنترنت سيكون مثالاً جيداً على المشاريع المعقدة.

في مثل هذه الحالات، تعتبر الأجايل الهجينة مثالية. يمكن لعملية التخطيط الأولية أن تتماشى مع خطة العمل. في سوق عبر الإنترنت، إذا كنت تقوم بإعداد البائعين أولاً، فستبدأ خارطة الطريق الخاصة بك بالميزات ذات الصلة بتلك المرحلة.

بمجرد أن تبدأ فرق العمل في التحدث إلى البائعين، يمكن لفريق التطوير تقسيم بوابة البائع إلى ميزات صغيرة يمكن إدارتها وتطويرها بشكل متكرر.

الصناعات المنظمة

البنوك، والإدارة المالية، والتأمين، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك، كلها صناعات منظمة للغاية. فهي تتطلب درجة عالية للغاية من الرؤية والتحكم. قد لا تدعم المنهجيات الرشيقة عمق التوثيق والمراقبة التي تحتاجها الصناعات المنظمة.

تحل Hybrid Agile هذه المشكلة من خلال وضع حواجز حماية للامتثال. فهي تسمح لفرق العمل بإضافة طبقة من التخطيط للمتطلبات التنظيمية.

مخرجات صارمة

إذا كان لدى العميل جدول زمني ثابت ضيق وميزانية محدودة، فقد لا تكون مناهج أجايل هي الأنسب. تعمل الطبيعة التجريبية لأجايل بشكل أفضل عندما يكون هناك بعض المرونة.

يمكن لـ Hybrid Agile إصلاح ذلك من خلال وضع خطط للوفاء بالمواعيد النهائية والميزانيات. يمكن أن تساعد في التحكم في التداعيات وتقديمها كما هو متوقع.

التحولات القديمة

على عكس تطوير المنتجات الجديدة، ينطوي التحويل القديم على إعادة إنشاء البرمجيات الحالية - التي غالباً ما تكون معقدة - باستخدام تقنيات وأساليب جديدة. على سبيل المثال، قد تقوم بتحديث تطبيق متجانسة للحاسوب المركزي باستخدام الخدمات المصغرة على السحابة

في مثل هذه الحالات، تتعرض نماذج Agile لخطر إغفال بعض التفاصيل. يسمح الجزء التقليدي من الأجايل الهجينة للفريق بتمشيط المشهد القديم بأكمله وتوثيق كل التفاصيل وتحديثه بدقة. يمكن أن يؤدي تنفيذ ذلك بطريقة تكرارية باستخدام أساليب أجايل إلى تقليل الاضطرابات في الأعمال.

توسيع نطاق الأجايل في المؤسسات الكبيرة

في المؤسسة التي تستخدم الأساليب التقليدية، يتم تصميم الأنظمة لتسهيل ذلك. يتم تدريب الفرق بهذه الطريقة، والأدوات تمكّنها، والعمليات مصممة لدعمها. قد يكون الانتقال إلى نموذج Agile / Scrum تغييرًا معطلاً لهذه الفرق.

يمكن أن تكون الأجايل الهجينة هي نقطة الانطلاق. يمكن أن يوفر فترة انتقالية للفرق للتخفيف من أجايل.

مهما كان وضعك، تحتاج إلى تنفيذ مبادئ الأجايل الهجينة بفعالية. إليك كتاب تمهيدي حول كيفية البدء.

## كيفية تطبيق منهجية أجايل الهجينة

على الرغم من أن مبادئ الأجايل الهجينة شائعة، إلا أنها قد تعني أشياء مختلفة للمؤسسات المختلفة. قبل أن تطبق منهجية أجايل الهجينة في مؤسستك، عليك تقييم ما إذا كانت مناسبة لك.

ستساعدك أداة جيدة لإدارة المشاريع لفرق البرمجيات، مثل ClickUp، بشكل كبير في هذه العملية.

1. تقييم مدى ملاءمة المشروع

هل يحتاج مشروعك إلى إدارة رشيقة هجينة؟ اسأل نفسك هذا السؤال.

ابدأ بإجراء تقييم شامل لمتطلبات مشروعك وقيوده وأهدافه. حدد النطاق والمتطلبات التنظيمية والمخرجات الرئيسية. قم بتوثيق ملاحظاتك ورؤيتك للحصول على الملاحظات والموافقات.

مع مستندات ClickUp يمكنك توثيق كل شيء بوضوح. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك التعاون في الوقت الفعلي مع مختلف أعضاء الفريق ومشاركتها مع أصحاب المصلحة المناسبين للحصول على تعليقاتهم.

جمع المتطلبات وتوثيق الرؤى باستخدام مستندات ClickUp Docs

استخدم هذه المعلومات لتحديد أجزاء المشروع التي ستستفيد من النهج التقليدي وأيها سيكون أكثر ملاءمة للممارسات الرشيقة.

2. تحديد النموذج الهجين

بناءً على التقييم، حدد النموذج الهجين الرشيق المحدد الذي ستستخدمه. حاول ألا تفكر في نهجك على أنه "تقليدي" أو "رشيق"، مما قد يؤثر على مشاعرك تجاهه. صمم نموذجك الهجين على جزأين:

جوانب مشروعك التي تحتاج إلى تخطيط عميق وشامل

الجوانب التي تحتاج إلى عمل سريع ومتكرر

على سبيل المثال، يمكنك استخدام الجزء الأول لمرحلة التخطيط والمتطلبات، يليه الجزء الثاني لمرحلتي التطوير والاختبار.

لا تفترض أن الناس يفهمون ما تعنيه التقليدية والرشيقة. على سبيل المثال، لا تخبر فريق مشروعك ببساطة "التطوير في أجايل" بدلاً من ذلك، يمكنك أن تقول "التطوير الذي سيتم تنفيذه في سباقات سريعة متكررة مدتها أسبوعان، بعد تخطيط التكرار، بهدف 100 نقطة قصة لكل ملحمة، تتم إدارتها باستخدام ClickUp."

حدد كل شيء بأكبر قدر ممكن من التفاصيل.

3. وضع خطة مفصلة للمشروع

أكبر ميزة لنموذج الشلال هي مرحلة التخطيط. استفد من ذلك كجزء من إطار العمل الرشيق الهجين الخاص بك.

قم بإنشاء خطة مشروع مفصلة تتضمن العناصر التقليدية والرشاقة على حد سواء. قم بتضمين الجداول الزمنية، والمعالم الرئيسية، وتخصيص الموارد، وتقديرات الميزانية للبحث، وخطط العدو السريع، والجداول الزمنية المتراكمة، وجداول التكرار.

اختر أداة شاملة لإدارة المشاريع لفرق أجايل لإعداد كل ذلك. تعد طرق عرض التقويم ومخطط جانت والجدول الزمني في ClickUp رائعة للجدولة. استخدم طريقة عرض ClickUp Box Wiew لإدارة موارد الفريق، والاطلاع على ما يعمل عليه الأشخاص، والقدرات المتاحة.

_عرض مربع النقر فوق مربع لإدارة أعباء العمل بشكل مثالي

إذا كنت جديدًا على هذا الأمر، فإليك المساعدة: كتاب تمهيدي شامل عن كيفية إنشاء خطة مشروع رشيق . يمكنك أيضًا الاستفادة من العديد من قوالب التخطيط للسباق السريع لبدء رحلتك.

4. وضع مبادئ توجيهية واضحة للتواصل

أحد أكبر مخاطر الأجايل الهجينة هو سوء الفهم. فقد يكون أحد أعضاء الفريق ينتظر خطة واضحة، بينما قد يرغب عضو آخر في التجربة بطريقة رشيقة. ويحتاج تجنب مثل هذه المواقف إلى تواصل واضح.

قم بإعداد منصة تعاون مثل ClickUp للرسائل غير المتزامنة. استخدم عرض ClickUp للدردشة لمعالجة جميع الرسائل من مكان واحد

جدولة الاجتماعات المنتظمة وعمليات تسجيل الوصول لإعطاء أعضاء الفريق الفرصة لإثارة المخاوف

تأكد من أنك تضع في اعتبارك احتياجات الأجزاء الخاصة بالشلال و"أجايل" من العملية. على سبيل المثال، قد يكون لديك مراجعات تقليدية للمشروع كل ثلاثة أشهر، مع عقد اجتماعات يومية ومراجعات كل أسبوعين خلال سباقات السرعة الرشيقة.

تواصل بشكل غير متزامن مع أعضاء فريقك باستخدام طريقة عرض ClickUp Chat

5. إعداد هيكل الحوكمة

أنشئ هيكل حوكمة يدعم النهج الرشيق الهجين. تحديد الأدوار والمسؤوليات للأجزاء التقليدية من العملية. إنشاء هيكل الفريق الرشيق لتنفيذ المشروع. وضع آليات اتخاذ القرار وحل المشكلات.

على سبيل المثال، قد تقوم بتعيين مدير مشروع للإشراف على الجوانب التقليدية للمشروع، وتعيين مدير سكروم لإدارة مراحل أجايل. يساعد هذا الهيكل على ضمان التكامل الفعال لكلتا المنهجيتين وسير المشروع بسلاسة.

لضمان اتساق التنفيذ الرشيق، قم بإعداد أنظمة واضحة. قالب إدارة المشاريع الرشيقة الخاص بـ ClickUp هو إطار عمل بسيط وقابل للتخصيص لتبدأ به. سيعمل هذا القالب الملائم للمبتدئين على تبسيط طلباتك في قوائم الأعمال المتراكمة حيث يمكنك تحديد الأولويات والتنفيذ.

إذا كانت لديك احتياجات أكثر تقدمًا أو احتياجات محددة، فراجع بعضًا من قوالب رشيقة على ClickUp.

6. مراقبة وضبط

ربما تكون قد بذلت الكثير من الوقت والجهد في إعداد نظامك الرشيق الهجين. ومع ذلك، قد لا يكون مثاليًا في اللقطة الأولى. لذا، راقب التقدم المحرز، وحدد الثغرات، وناقش الحلول، وقم بالتكيف مع مرور الوقت.

كجزء من المراقبة:

قياس أداء الفريق ومقارنته بالفترات السابقة

تقييم المخاطر الناشئة

تتبع التغييرات التنظيمية

التماس ملاحظات أصحاب المصلحة

التماس ملاحظات الفريق بنشاط

بالإضافة إلى البيانات الكمية المستقاة من عملية الرصد، اطلب أيضاً مدخلات نوعية. إجراء عمليات مراجعة في نهاية كل مرحلة أو تكرار لتقييم ما نجح منها وما يمكن تحسينه.

اجمع الملاحظات من الفريق وكذلك من أصحاب المصلحة ووثق الدروس المستفادة. استخدم هذه المعلومات لتحسين نهج "أجايل" الهجين للمشاريع المستقبلية، مع ضمان أن تصبح المنهجية أكثر فعالية مع كل استخدام.

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لقد أصبحت إدارة مشاريع البرمجيات دائرة كاملة. رفض أنصار أجايل الممارسات التقليدية مثل التخطيط الشامل والجدولة طويلة الأجل. أما أتباع نموذج الشلال فقد رأوا أن أجايل كانت فوضوية وتفتقر إلى الهيكلية اللازمة لتطوير منتجات على مستوى المؤسسات.

اختار التقنيون الأذكياء الجمع بين أفضل جوانب كلا النهجين لخلق نموذج ناجح، ويعرف أيضًا باسم أجايل الهجين. يساعد النموذج الهجين فرق التكنولوجيا الحديثة على إدارة متطلبات المشاريع المتنوعة بشكل أفضل، وتلبية المتطلبات التنظيمية، وتقديم القيمة بشكل تدريجي.

ومع ذلك، فإن تنفيذ ذلك ليس بالأمر السهل. فأنت بحاجة إلى نظام لإدارة الأجزاء المتحركة العديدة التي ينطوي عليها بناء البرمجيات بشكل شامل. ClickUp لفرق Agile يقدم هذا النظام بالتحديد.

فهو يجمع بين أدوات رشيقة مثل لوحات كانبان، ومخططات جانت، والمهام القابلة للتتبع، والحالات المخصصة، والتكاملات، و ClickUp Brain مساعد الذكاء الاصطناعي

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