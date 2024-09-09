كيفية (وعدم) استخدام ChatGPT لوسائل التواصل الاجتماعي

أن تكون مديراً لوسائل التواصل الاجتماعي هو عمل شاق.

ليس عليك فقط تخطيط وتنفيذ تقويم كامل للنشر على وسائل التواصل الاجتماعي يتماشى مع استراتيجيتك التسويقية (التي لا تكاد تكون ثابتة أبداً)، ولكن عليك أيضاً أن تكون على أهبة الاستعداد باستمرار، وتراقب المواضيع والاتجاهات التي يمكن أن ترفع من مستوى حضورك على وسائل التواصل الاجتماعي.

أضف إلى ذلك التنسيق المستمر مع فرق المحتوى والتصميم وحتى المنتج، وستجد نفسك أمام أيام عمل تكافح فيها حتى لإيجاد وقت لتناول الغداء.

لحسن الحظ، يمكنك استخدام ChatGPT لوسائل التواصل الاجتماعي لتبسيط بعض مهام التخطيط والتنفيذ الخاصة بك. 🤖

كيفية استخدام ChatGPT لوسائل التواصل الاجتماعي

هناك ستة طرق يمكنك من خلالها استخدام ChatGPT للتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي: وضع الأفكار، وإنشاء تقويمات وسائل التواصل الاجتماعي، وإنشاء ملخصات، وإنشاء منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإعادة التوجيه، وإنشاء الصور.

1. وضع الأفكار

لقد قضيت للتو آخر خلايا دماغك في التخطيط لتقويمك الاجتماعي، ويطلب منك مدير التسويق الخاص بك "الاستفادة" من اتجاه موضوعي. تصطدم بحائط مسدود من الأفكار وتخرج بأفكار يتم رفضها بأسرع مما يمكنك أن تقول "فيروسي"

هذا هو المكان الذي يمكن أن تصبح فيه ChatGPT لوحة صوتية رائعة ويمكن أن تساعدك على توليد الأفكار (خاصةً عندما تكون مدعومة برؤى من أدوات الاستماع الاجتماعي ).

من خلال السياق الصحيح وبذرة فكرة، يمكن لـ ChatGPT أن ترسلك في الاتجاه الصحيح في ثوانٍ معدودة، بل ويمكنها أيضاً إنشاء تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي وأفكار للنشر.

مثال: لنفترض أنك تريد إنشاء منشور على لينكد إن أو فيسبوك حول قالب ميمي شائع.

يمكنك أن تعطي ChatGPT القالب، وتضيف تفاصيل حول منتجك أو خدمتك، وتطلب من الأداة أن تعطيك خيارات محتوى ترتبط بالمزايا الأساسية أو تحديات محددة للجمهور تتعلق بعرضك (عروضك).

اطلب منه إنشاء هاشتاغ سريع، وقم بإعداد المخرجات على مستند جوجل، وعدّل المحتوى لتلبية توقعاتك، وستكون جاهزاً للانطلاق!

توليد أفكار جديدة للمنشورات والحملات الاجتماعية في ثوانٍ مع ChatGPT

💡 نصيحة احترافية: استخدم المستندات والصور لمساعدة ChatGPT في الخروج بأفكار محتوى. على سبيل المثال، لنفترض أنك تريد استخراج أفكار لمحتوى وسائل التواصل الاجتماعي من ورقة بيضاء نشرتها شركتك مؤخراً. قم بتحليل ملف PDF بواسطة ChatGPT واطلب منه التوصل إلى فروع الموضوعات ذات الصلة. ها هي! أفكار غير محدودة.

2. التقويمات

عند تزويدك بالسياق والتفاصيل المناسبة، يمكن لـ ChatGPT أن يضع لك بسرعة تقويمًا شاملًا لوسائل التواصل الاجتماعي.

إنشاء تقويمات واسعة النطاق لوسائل التواصل الاجتماعي باستخدام ChatGPT

مثال: لنفترض أن شركة SaaS الخاصة بك قد أطلقت للتو ميزة منتج جديد. وللترويج للمنتج، طُلب منك إنشاء تقويم للمحتوى ومنصات متعددة استراتيجية الترويج لوسائل التواصل الاجتماعي. إليك كيفية استخدام ChatGPT لإنشاء تقويم للحملة.

أولاً، حدد الاتجاه العام للحملة وموضوعها. هل هناك فكرة أساسية تريد أن تستند إليها كل منشور في الحملة؟ ثم، قم بإعطاء ChatGPT التعليمات الصحيحة. يتضمن ذلك تفاصيل حول: الميزة الجديدة التي يتم إطلاقها، وأهداف وسائل التواصل الاجتماعي، وجمهورك المستهدف

موضوع الحملة وقنوات وسائل التواصل الاجتماعي التي تريد استكشافها

عدد المنشورات لكل منصة والتنسيقات التي سيتم استكشافها

المدة الإجمالية للحملة وإيقاع النشر بعد ذلك، اطلب من ChatGPT الرجوع إلى تعليماتك وإعداد تقويم بالمواضيع المحتملة. يمكنك أن تطلب الإخراج بصيغة جدولية أو نقطية. أخيراً، اطلب من الأداة تعديل التقويم الخاص بك وفقاً لمواصفاتك، وستكون جاهزاً!

💡 نصيحة احترافية: قبل أن تستخدم ChatGPT لإنشاء تقويم وسائل التواصل الاجتماعي، تأكد من أنك قد أنشأت الأعمدة المختلفة التي يجب ملؤها في أداة تعقب المحتوى. بعد ذلك، تأكد من أن التقويم النهائي الذي تم إنشاؤه بواسطة ChatGPT يتطابق مع الأعمدة التي حددتها. سيوفر عليك ذلك قدراً كبيراً من وقت التنسيق والإحباط.

إذا كنت بحاجة إلى قالب جاهز لتقويم الوسائط الاجتماعية الخاص بك, قالب جدول النشر على وسائل التواصل الاجتماعي الخاص ب ClickUp هو بالضبط ما تحتاج إليه.

قالب جدول النشر على وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp

باستخدام هذا القالب، يمكنك إنشاء جدول النشر الخاص بك على ClickUp والتعاون مع فريقك لتبادل الأفكار وملء التقويم بأفكار جديدة.

يمكنك استخدام طريقة عرض قائمة المهام الأسبوعية لإبقاء الأمور على المسار الصحيح وإنشاء وتعيين المهام التي يمكن تصنيفها إلى مراحل تقدم مختلفة. ستحب أيضًا طريقة العرض حسب المنصة التي تنظم المنشورات تلقائيًا حسب المنصة.

يمكنك أيضًا التفكير في قوالب أخرى مفيدة قوالب تقويم محتوى وسائل التواصل الاجتماعي ، بما في ذلك التقويمات لأي اختبار A/B قد تجريه عبر الحملات، أو قالب تحريري للمنشورات الاجتماعية لتبسيط خط إنتاج محتوى الوسائط الاجتماعية الخاص بك.

3. ملخصات

يمكن أن يكون ChatGPT رائعًا لإنشاء ملخصات قوية لكتابة الإعلانات والإبداع بسرعة.

أنشئ نسخة قوية لوسائل التواصل الاجتماعي وموجزات تصميم مع ChatGPT

هناك طريقتان لإنشاء الملخصات يمكنك اتباعهما عند العمل مع ChatGPT.

إذا كنت تعرف مسبقاً ما الذي يجب أن تتضمنه وثيقة الملخص، حدد المعلمات المطلوبة في مطالباتك، واطلب من ChatGPT ملء هذه الحقول، وقم بإجراء أي تغييرات مطلوبة

إذا كنت لا تعرف ما الذي يجب أن يُكتب في الموجز اختر قالب موجز إبداعي جيد واطلب من ChatGPT تحديد متطلباتك. إذا كنت تتبع هذا النهج، فمن الجيد أن تجعل ChatGPT يلعب دور كاتب الإعلانات أو المصمم ويطرح عليك أسئلة ذات صلة يمكن أن تعزز ملخصك

4. كتابة الإعلانات كتابة الإعلانات باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT يمكن أن تكون صعبة.

بالتأكيد، يساعدك الذكاء الاصطناعي على إنتاج محتوى أسرع بكثير من البشر. ولكن في الوقت نفسه، لديه قدرات تفكير إبداعية محدودة للغاية، مما ينتج عنه مخرجات آلية يمكن للجمهور أن يشمها من على بعد ميل ("في هذا المشهد التنافسي...").

ما هي أفضل طريقة لإنتاج محتوى من إنتاج الذكاء الاصطناعي لا يبدو وكأنه مكتوب بواسطة روبوت؟ اتبع نهج "السايبورغ" في كتابة الإعلانات، أي دع ChatGPT يقوم بالأعمال الشاقة بينما تقوم أنت بالتفكير. يتضمن ذلك تقسيم مهمة كتابة الإعلانات إلى ثلاث خطوات.

الخطوة 1: تقديم موجز أساسي

هذا هو المكان الذي تقوم فيه بإنشاء موجز أساسي، وتقسيمه إلى موجزات أصغر، واستخدام كل من هذه الموجزات الصغيرة كسلسلة تدريجية من المطالبات ل ChatGPT.

في هذه المرحلة من عملية كتابة النصوص، من المتوقع أن تحصل ChatGPT على نبرة العلامة التجارية ومضمونها بشكل صحيح، ولكن سيظل الناتج يحتوي على أمثلة لمحتوى يبدو وكأنه مكتوب بشكل آلي.

💡 نصيحة احترافية: هل تكافح من أجل الحصول على اللهجة الصحيحة لنسخة الوسائط الاجتماعية الخاصة بك؟ اطلب من ChatGPT استخدام نبرة صوت "محادثة وممتعة" لأي محتوى تعليمي، أو "نبرة صوت محادثة وحازمة ومُعبّرة عن الرأي" للمحتوى الذي يخرج من المقابض الشخصية. يمكنك أيضاً تبسيط بنية الجملة من خلال تحديد مستوى القراءة كمستوى قراءة طالب في الصف الثامن.

الخطوة 2: تحرير المحتوى بمساعدة الذكاء الاصطناعي

حوالي 30-50٪ فقط من المحتوى الذي تم إنشاؤه من GPT من الخطوة السابقة سيكون قابلاً للاستخدام بالفعل. حان الوقت الآن لاستبعاد عناصر المحتوى التي لا تبدو مكتوبة بشكل بشري.

الجمل الركيكة التي لا تضيف أي قيمة حقيقية للقارئ

الكلمات والعبارات والمصطلحات والمصطلحات وعلامات الترقيم المكررة

التشبيهات والاستعارات غير الضرورية أو غير الدقيقة

الاستخدام المفرط أو غير الضروري للرموز التعبيرية

عدم الالتزام بإرشادات العلامة التجارية

عدم وجود روح الدعابة أو الفوارق الدقيقة في النسخة

الخطوة 3: تحرير المحتوى بنفسك

بعد الخطوة السابقة، ستجد أن حوالي 50-70% من المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة GPT قابل للاستخدام. للوصول بهذه النسبة إلى 100%، تحتاج إلى إجراء تعديلات أساسية بنفسك لا يمكن لـ ChatGPT التعامل معها.

إجراء تحسينات في النغمة (مثل إضافة الفكاهة إلى المحتوى الخاص بك)

إعادة هيكلة النص لتحسين التدفق المنطقي

إضافة تشبيهات واستعارات مفيدة

إضافة مصطلحات تقنية يمكن لجمهورك التعرف عليها

تحرير أي حالات موجودة من المحتوى غير المفيد

تقصير المقاطع لتلبية حدود أحرف المنصة

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5. إعادة توجيه المحتوى

من المحتمل أن تشكل إعادة استخدام المحتوى جزءًا كبيرًا من استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك. وهي خطوة ذكية - فأنت تريد الحصول على أقصى استفادة من كل جزء من المحتوى الذي تنتجه. يمكن أن تكون ChatGPT مفيدة هنا.

هناك ثلاث طرق يمكنك أن تطلب من ChatGPT إعادة صياغة المحتوى الموجود لديك.

مشاركة رابط إلى أصل محتوى منشور

ارفع المحتوى بصيغة PDF واطلب من ChatGPT مسحه ضوئياً

استخدم Ctrl C + V (أو Cmd C + V، إذا كنت من مستخدمي Mac)، وانتقل مباشرةً إلى إعادة الصياغة

قبل مشاركة المحتوى الذي ترغب في إعادة صياغته، تأكد من أنك أعطيت ChatGPT التعليمات الصحيحة من حيث النظام الأساسي، والجمهور، وشكل المحتوى، ونبرة الصوت، وأي حدود للحروف قابلة للتطبيق.

6. الصور

هل تعلم أن ChatGPT يمكنه إنشاء صور وتصميمات لك؟ لا داعي للذهاب إلى حجرة المصمم أو الرسائل المباشرة في كل مرة تحتاج فيها إلى تصميم منشور اجتماعي.

ولكن هناك تحذير هنا: في هذه المرحلة، تعاني ChatGPT وأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي المماثلة في إنشاء تصميمات قائمة على النصوص، لدرجة أن النص داخل التصميم غير مقروء تمامًا.

لذا، إذا كنت تستخدم ChatGPT لتوليد الصور على وسائل التواصل الاجتماعي، التزم بالمطالبات التي تركز فقط على الصور الخالية من النصوص. هناك طريقتان يمكنك القيام بذلك.

مطالبات الصور

هل تحتاج إلى إنشاء صورة من الصفر؟ يمكنك اختيار موجه فني وصفي وإعطاء تعليمات محددة حول نمط الصورة، وتوليد الصور في ثوانٍ.

إنشاء صور جديدة مباشرةً على لوحة معلومات ChatGPT

الصور المرجعية

هل لديك صورة تريد تحويلها إلى نمط فني معين؟ يمكنك مشاركة تلك الصورة المرجعية مع ChatGPT، وتحديد النتيجة المتوقعة وتعديل التعليمات للحصول على المزيد من المتغيرات.

تحويل الصور الموجودة إلى النمط الفني المفضل لديك باستخدام ChatGPT

💡 نصيحة احترافية: يمكن مواءمة كل صورة تنشئها باستخدام ChatGPT مع إرشادات علامتك التجارية. يمكنك تحديد الرموز السداسية اللونية لعلامتك التجارية، وتقسيمها إلى ألوان أساسية وثانوية وثالثة، واطلب من GPT أن يأتي بصور ذات صلة بألوان علامتك التجارية المحددة.

نصائح لاستخدام ChatGPT لوسائل التواصل الاجتماعي

للحصول على أقصى استفادة من ChatGPT لوسائل التواصل الاجتماعي في إنشاء أفكار لوسائل التواصل الاجتماعي وإنشاء المحتوى، قم بما يلي: قسّم المطالبات إلى أجزاء أصغر، وأنشئ مطالبات GPTs المخصصة الخاصة بك، وأنشئ مستودع مطالبات قابل للمشاركة، وشارك الأمثلة.

اتبع نهج المطالبة التكرارية

إليك خطأ في المطالبة يجب تجنبه: إعطاء أي نموذج LLM موجزًا كاملاً دفعة واحدة.

لا تعمل أدوات مثل ChatGPT بشكل جيد مع تفريغ المعلومات ومن المحتمل أن تنسى التعليمات. هذا يعني قضاء المزيد من الوقت في إعطاء تعليقات المتابعة، أو إعادة تشغيل العملية بأكملها، أو الأسوأ من ذلك إجراء معظم التغييرات بنفسك.

الفكرة الأفضل؟ قسّم موجزك إلى أجزاء أصغر واتبع نهجًا تكراريًا لتوليد المخرجات التي تريدها.

مثال: لنفترض أنك تريد نسخة رائعة لصفحة دوّارة على LinkedIn. بدلًا من إعطاء ChatGPT جميع التعليمات معًا، امنح الأداة مزيدًا من السياق، وابدأ بإطار سلكي، ثم خصص بعض المطالبات لكل شريحة دوّارة.

يتطلب نهج المطالبة التكرارية المزيد من الرسائل في كل محادثة، مما يعني أنك ستصل إلى حد الدردشة بشكل أسرع (المزيد عن هذا بعد قليل). ولكن هذا أفضل بكثير من العمل مع مخرجات متواضعة سينتهي بك الأمر إلى تنقيحها أو إعادة صياغتها بنفسك.

قم بإعداد GPTs مخصصة لأهداف محددة

في باقات ChatGPT المدفوعة، يمكنك إعداد GPTs GPTs المخصصة لأهداف محددة، أي يمكنك تحديد تعليماتك المخصصة أو استخدام قوالب GPT الخاصة ب OpenAI.

إنشاء مساعدي ChatGPT مخصصين لأهداف تسويقية محددة

الفكرة من إنشاء GPT الخاص بك هو تقليل وقت التعليمات. لست مضطرًا إلى الاستمرار في تحديد الأسلوب والجمهور في كل دردشة أو مشاركة مراجع مهمة بشكل متكرر في كل مرة تريد فيها محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي.

لإنشاء أو استخدام GPTs المخصصة على ChatGPT، انقر على علامة التبويب "استكشاف GPTs" على الشريط الجانبي للأداة، واضغط على زر "إنشاء"، أو ابحث عن قوالب GPT المحددة مسبقاً، وابدأ.

إنشاء مستودع موجه

إن ChatGPT هو بالتأكيد أداة معززة للإنتاجية.

لكن الاختراق الحقيقي للإنتاجية هو مشاركة المعرفة، أي "مرحبًا، لقد نجح هذا الموجه بشكل جيد حقًا لهذا النوع المحدد من المحتوى أو الموضوع. يجب أن تجربه!"

إنها فكرة جيدة أن تنشئ مستودعًا قويًا (ولكن مُدار جيدًا) لمطالبات ChatGPT التي يمكنك مشاركتها مع فريقك. أسرع طريقة للقيام بذلك هي على جدول بيانات، لكن الطريقة الأسهل والأكثر قابلية للإدارة والتخصيص هي عبر عرض الجدول في ClickUp .

إنشاء مستودع موجه قابل للتخصيص باستخدام طريقة عرض الجدول في ClickUp

💡 نصيحة احترافية: عند إنشاء مستودع المطالبات، تأكد من إعداد حواجز حماية. وهذا يعني التحكم بإحكام في من يمكنه إضافة المطالبات وعرضها، ومن يمكنه مشاركة المستودع مع الآخرين، وجودة الإخراج المرتبطة بمطالبات محددة، وما إلى ذلك. مع الأذونات المخصصة في مستندات ClickUp من السهل القيام بذلك!

وضع سياق أفضل مع أمثلة

أي منشئ محتوى يعمل بموجز سيستفيد دائمًا من الأمثلة الجيدة. وهذا ينطبق على أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل ChatGPT أيضًا.

أحد المجالات التي تعاني فيها أدوات الذكاء الاصطناعي هو محاكاة صوت علامتك التجارية أو نبرتها لمحتوى وسائل التواصل الاجتماعي. مع قدرة ChatGPT على مسح الويب، أصبح هذا الأمر قابلاً للحل بسهولة.

مثال: لنفترض أنك تتبع نبرة محادثة ولكن موثوقة لأي محتوى تسويقي للمنتج. ومع ذلك، أنت تواجه صعوبة في جعل ChatGPT يفهم ذلك.

الحل الأسهل هو أن تعطي ChatGPT رابطاً لمحتوى تريد محاكاة أسلوبه وتسمح له بالخروج ببعض المسودات الأولى.

إعطاء أمثلة ChatGPT لتحسين إخراج المحتوى

إذا لم تتمكن الأداة من مسح رابط معين، يمكنك حتى نسخ ولصق فقرة أو جملة معينة للرجوع إليها (ولكن تأكد من عدم سرقة أي شيء).

حدود استخدام ChatGPT لوسائل التواصل الاجتماعي

يمكن أن يساعدك ChatGPT بالتأكيد على الارتقاء بلعبتك على وسائل التواصل الاجتماعي. ولكن على الرغم من كل فوائدها، فإن الأداة لديها بعض أوجه القصور المهمة.

أولاً، يمكن أن تنتج معلومات غير دقيقة وحتى روابط لمصادر غير صحيحة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تواجه مشكلة في الردود الإبداعية.

لدى ChatGPT أيضًا حد صارم لعدد الدردشات التي يمكنك إجراؤها معها في فترة زمنية محددة. إذا كنت تريد حداً أكبر للدردشة، سيتعين عليك دفع المزيد.

عدم دقة الوقائع

كانت المعلومات غير الدقيقة تحديًا مع ChatGPT منذ اليوم الأول. حتى أن OpenAI أضافت تنويهًا (أسفل كل دردشة) لتحذير المستخدمين من أخطاء الإخراج المحتملة.

عندما لا يمكنك الوثوق بمصدر محتوى صحيح من حيث صحة المعلومات، فأنت تنظر إلى مضيعة هائلة للوقت. إن مقدار الوقت الذي ستقضيه في التحقق من مخرجات ChatGPT يتعارض مع الغرض من إسناد المهمة إلى الأداة في المقام الأول: الإنتاجية.

في الوقت الراهن، تجنب استخدام ChatGPT لإنشاء محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي يعتمد بشكل كبير على الدقة الواقعية. إذا كنت بحاجة إلى استخدام الأداة لإنشاء محتوى دقيق، اطلب منها أن تزودك بمصادر لكل نقطة بيانات وحقيقة مدرجة في المخرجات.

الردود الآلية

للأسف نماذج ChatGPT الحالية ليست سليمة من الناحية الإبداعية.

الأداة لا تستطيع فهم الفروق الإبداعية والفوارق الدقيقة بين الجمهور كما يفعل البشر، لذا فإن مخرجاتها الافتراضية هي ردود آلية غير ملهمة. والنتيجة هي محتوى متواضع يمكن للجمهور تمييزه بسهولة عن المحتوى الذي ينشئه البشر.

التحدي الأكبر هو أنه حتى عندما تحدد نبرة صوت معينة أو تعطي الأداة توجيهاً إبداعياً، فإن ChatGPT تميل إلى نسيان التعليمات وغالباً ما تعود إلى بيانات التدريب الخاصة بها لإنتاج مخرجات مخيبة للآمال.

حدود الاستخدام

كما تحدثنا من قبل، فإن الطريقة الوحيدة للاقتراب من المخرجات المطلوبة من ChatGPT هي من خلال المطالبات التكرارية. بطبيعة الحال، سيحتاج ذلك إلى المزيد من الرسائل لكل دردشة.

ومع ذلك، التحدي هو أنه حتى على باقات ChatGPT المدفوعة، يمكنك فقط إرسال ما يصل إلى 160 رسالة كل ثلاث ساعات. وهذا على الباقة الأغلى ثمناً.

يمكن التحكم في حدود الدردشة هذه إذا كنت مستخدمًا فرديًا. ولكن إذا كان لديك حساب فريق مشترك، فإن هذه الحدود يمكن أن تُستنفد بسرعة، أي وداعاً للإنتاجية.

إذا كانت ChatGPT جزءًا لا يتجزأ من سير عمل الوسائط الاجتماعية لديك، فإن الحل الوحيد في الوقت الحالي هو الحصول على حسابات متعددة بعدد محدود من المستخدمين لكل حساب.

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## ClickUp AI للتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي ClickUp Brain هو ابن عم ChatGPT الأكثر قوة وتنوعًا. 🧠

لذا، في حين أنه مساعد رائع للكتابة والتفكير (مثل ChatGPT) للمسوقين على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن ClickUp Brain يدعم أيضاً سير عمل إدارة التسويق.

تسريع وأتمتة وزيادة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام ClickUp Brain

أضف السياق إلى المحتوى

مثل ChatGPT، ClickUp Brain هو مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنه إنشاء محتوى وأفكار لك. ولكن هناك فرق رئيسي هنا: ClickUp Brain هو ذكاء اصطناعي ولكن بسياق أكبر بكثير.

يعمل ClickUp Brain على الشبكات العصبية (ومن هنا جاءت كلمة "دماغ") التي تربط مشاريعك ومستنداتك ومهامك على منصة واحدة. هذا يعني أنه في كل مرة تستخدم فيها ClickUp Brain، تستند المخرجات إلى فهم عميق لمشاريعك وسير عملك.

على سبيل المثال، باستخدام مدير معرفة الذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain، يمكنك الحصول على إجابات لأسئلة تتعلق بمستندات أو مواقع ويكي أو أشخاص أو منتجات أو مهام محددة في ClickUp أو متصلة بها. لذا، إذا كنت تريد تحويل إحدى مدونات مركز المساعدة على ClickUp إلى منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، فسيكون عليك قضاء أقل وقت ممكن في إعداد السياق الصحيح لأداة الذكاء الاصطناعي المدمجة لإنشاء المنشورات.

للقيام بذلك مع ChatGPT، ستقضي نصف وقتك في إعطاء الأداة تعليمات مفصلة للغاية.

أتمتة الأمور الدنيوية

ClickUp Brain أداة مفيدة لإنشاء المحتوى. ولكن على عكس ChatGPT، فإن ClickUp Brain أيضًا يجلب الذكاء الاصطناعي إلى مشروعك التسويقي وسير عمل إدارة المهام.

على سبيل المثال، باستخدام مدير مشروع الذكاء الاصطناعي في ClickUp، يمكنك إنشاء تحديثات وتقارير دقيقة للحالة لأي مهام أو مهام فرعية مرتبطة بمشروع معين.

ويمكنك أيضًا أن تطلب من الأداة تنفيذ إجراءات محددة (مثل تغيير حالات المهام)، وإنشاء خطط مفصلة للمشروع، وتحويلها إلى مستندات تعاونية، وسحب البيانات الصحيحة تلقائيًا وتعبئة حقول المستندات ذات الصلة.

يمكن لأداة ClickUp Brain أيضًا إنشاء نصوص الاجتماعات، وإعداد ردود سريعة شبيهة بالردود البشرية، وتلخيص عناصر الإجراءات، وإنشاء قوالب للمهام المتكررة.

لن تحصل على أي من ذلك مع مساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بـ ChatGPT.

العمل بلا حدود

على عكس ChatGPT، لا يضع ClickUp Brain حداً لعدد المطالبات التي يمكنك إدخالها. هذا يعني أنه يمكنك اتباع نهج أكثر تعمُّداً في المطالبة وإنتاج محتوى جذاب أقرب ما يكون إلى المخرجات التي تريدها.

ClickUp لإدارة التسويق

إن عرض قدرات الذكاء الاصطناعي ليس هو فقط الفرق بين ClickUp وChatGPT .

عند التعمق أكثر، سيظهر الفرق الحقيقي، أي أن ClickUp هي منصة استراتيجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بينما ChatGPT هي مساعد تكتيكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وبعبارة أخرى، إذا كنت تريد مؤلف إعلانات تسويقية رائعة أو رفيق عصف ذهني للمنشورات الاجتماعية، يمكن لكل من ClickUp و ChatGPT إنجاز المهمة بشكل جيد.

ولكن إذا كنت بحاجة إلى إدارة تسويق قوية مدعومة بالذكاء الاصطناعي (بما في ذلك إدارة مشاريع وسائل التواصل الاجتماعي ) الذي يأتي مع الذكاء الاصطناعي التوليدي المدمج، ClickUp هو ما تريد إضافته إلى مجموعتك التقنية.

بصرف النظر عن إدارة وسائل التواصل الاجتماعي, ClickUp لفرق التسويق يضيف الكثير من القيمة إلى عمليات التسويق اليومية بطرق عديدة.

التخطيط

إنشاء تقويمات مفصّلة لمحتوى الوسائط الاجتماعية وتنظيمها من خلال عرض تقويم ClickUp

أنشئ تقويمًا تفصيليًا لحملاتك التسويقية على وسائل التواصل الاجتماعي عبر عرض التقويم على ClickUp . جدولة المهام وتعيين العمل ببضع نقرات فقط

لحملاتك التسويقية على وسائل التواصل الاجتماعي عبر عرض التقويم على ClickUp . جدولة المهام وتعيين العمل ببضع نقرات فقط تصوّر أفكارك التسويقية وخططك كمخططات انسيابية باستخدام انقر فوق الخرائط الذهنية . تحويل المخططات الانسيابية تلقائيًا إلى مهام وتخصيصها حسب الحاجة

وخططك كمخططات انسيابية باستخدام انقر فوق الخرائط الذهنية . تحويل المخططات الانسيابية تلقائيًا إلى مهام وتخصيصها حسب الحاجة تتبع أنشطتك التسويقية مع مختلف طرق عرض ClickUp طريقة عرض القائمة للحصول على لمحات عامة مفصلة عن المهام، وطريقة عرض اللوحة للحصول على تقرير عن التقدم المحرز على غرار كانبان، وطريقة عرض الصندوق لإدارة السعة، وما إلى ذلك

مع مختلف طرق عرض ClickUp

التعاون

تعاون بشكل أسرع وأكثر فعالية مع مستندات ClickUp Docs

إنشاء المحتوى تلقائيًا باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحرير مسودات المحتوى التسويقي مع فريقك في الوقت الفعلي عبر مستندات ClickUp Docs . إضافة تعليقات وتعيين المهام وتتبعها وإنشاء صفحات متداخلة والمزيد

وتحرير مسودات المحتوى التسويقي مع فريقك في الوقت الفعلي عبر مستندات ClickUp Docs . إضافة تعليقات وتعيين المهام وتتبعها وإنشاء صفحات متداخلة والمزيد توقف عن التنقل بين أدوات الاتصال و تعاون مع فرقك بشكل أسرع وأكثر فعالية مع عرض الدردشة في ClickUp . شارك الروابط والوسائط المتعددة في الدردشات وقم بإضافة تعليقات الدردشة إلى أعضاء فريق محددين

الإبلاغ

تعيين ومشاركة أهداف الفريق والأهداف الفردية مع انقر فوق الأهداف للشفافية والمساءلة

مع انقر فوق الأهداف للشفافية والمساءلة اجعل الجميع متزامنين وعلى المسار الصحيح مع لوحات معلومات ClickUp التي تصور نتائج الحملة والتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف الفريق

القوالب

إن المجموعة الواسعة من إمكانيات الأتمتة التي توفرها ClickUp ليست الطريقة الوحيدة التي توفر لك بها المنصة الوقت - يمكنك أيضًا توفير ساعات ثمينة من خلال مكتبة القوالب الضخمة لمهام محددة وسير عمل المشروع.

فيما يلي بعض النماذج التي يمكن للمسوقين عبر وسائل التواصل الاجتماعي البدء بها على ClickUp.

قالب الوسائط الاجتماعية ClickUp

قالب وسائل التواصل الاجتماعي ClickUp

قالب وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بـ ClickUp يساعدك على تصور استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك في مجموعات منظمة. توضح كل كتلة تفاصيل كل منشور على حدة، بما في ذلك المكلفون بالمهام، وتواريخ النشر، والمنصات التي سيتم نشرها عليها، وروابط مسودات المحتوى، والوسوم التي سيتم استخدامها، والمزيد.

للحصول على طريقة مختلفة لتصور هذه المعلومات، يمكنك أيضًا الحصول على قالب مشاركة وسائل التواصل الاجتماعي الخاص ب ClickUp . نموذج سير عمل استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الخاص ب ClickUp يمنحك أيضًا نقطة انطلاق رائعة لتجسيد وتنظيم حملاتك على وسائل التواصل الاجتماعي.

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التكاملات

ClickUp هي منصة قابلة للتوسيع بدرجة كبيرة و تدعم أكثر من 1000 عملية تكامل بما في ذلك أدوات إدارة علاقات العملاء، ومكاتب المساعدة، وأدوات الإنتاجية والتعاون، وقواعد البيانات، وغيرها.

هل تحتاج إلى تعيين مهام الوسائط الاجتماعية على ClickUp عبر رسالة Slack؟ يمكنك ذلك! هل تحتاج إلى جلب مسودات المحتوى من Google Drive إلى ClickUp؟ بكل سهولة. هل لديك ملف تصميم من فيجما أو لوحة بيضاء من ميرو تريد تضمينها في موجز كتابة الإعلانات؟ استورده. هل تريد مساعدة كتابك على الالتزام بالقواعد النحوية؟ قم بمزامنة ClickUp مع Grammarly.

هناك الكثير مما يمكنك القيام به مع مجموعة ClickUp الواسعة من موصلات التطبيق. ولكن ليس هذا هو الحال مع ChatGPT، والذي يمكن استخدامه إلى حد كبير كمساعد مستقل للذكاء الاصطناعي. فهو يتكامل مع أدوات أخرى عبر واجهات برمجة التطبيقات، لكن ذلك معقد بل ومكلف.

أنت العقل المدبر، دع الذكاء الاصطناعي يكون العضلات

التسويق الجيد هو التفكير الجيد.

في حين أن بعض أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي لوسائل التواصل الاجتماعي مثل ChatGPT، هي أدوات فاعلة رائعة، ولكنها ليست مفكرة رائعة. كمسوقين، ننسى هذا الأمر أحياناً ونفترض أن الذكاء الاصطناعي التوليدي لديه نفس السياق والقدرة الإبداعية التي لدينا. وهو ليس كذلك.

سواء كنت تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي أو للتوصل إلى أفكار لحملات موضوعية، فكر دائمًا في هذه الأدوات كأداة قوية تجعلك تنجز الأمور بشكل أسرع وأكثر كفاءة. ومع ذلك، يجب أن تكون السيطرة الإبداعية بيدك أنت.

تذكّر أيضًا أن كفاءة العملية الحقيقية لا تأتي فقط من تقليل وقت إخراج المحتوى من ساعتين إلى دقيقتين (على الرغم من أن ذلك يساعدك)، بل تأتي أيضًا من دعم الذكاء الاصطناعي لسير العمل الأخرى في يوم عملك وإزاحة المهام عن عاتقك.

وهذا ما صُممت أدوات مثل ClickUp للقيام به. جرّب ClickUp مجاناً وأضف المزيد من الإنتاجية إلى يوم عملك!