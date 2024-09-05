المدرج التكراري مقابل المخططات الشريطية: ماذا تستخدم ومتى

تخيل أنك في اجتماع تعرض فيه بيانات أداء فريقك وأنت تبلي بلاءً حسناً!

ولكن بعد ذلك يسألك زميلك، "هل هذا رسم بياني شريطي؟ كان الرسم البياني سيكون خيارًا أفضل، ألا تعتقد أن الرسم البياني كان سيكون خيارًا أفضل؟

حسنًا، سيكون هذا بالتأكيد موقفًا محرجًا إذا لم تكن تعرف الرسوم البيانية جيدًا.

الرسم البياني المدرج التكراري مقابل الرسم البياني الشريطي - فهم حالات الاستخدام المختلفة أمر مهم حقًا لمساعدتك على إتقان مهاراتك في سرد القصص الخاصة بالبيانات.

كلاهما رائع لإظهار البيانات الكمية. لكن، أحدهما يستخدم الأشرطة لإظهار البيانات الفئوية في مجموعات، بينما يعرض الآخر البيانات المستمرة في أقسام.

في هذه المدونة، سنقارن بين المخططات الشريطية والمدرجات البيانية لتحديد أيهما أفضل خيار في حالات محددة. مكافأة؟ تم تضمين قوالب وموارد مجانية لمساعدتك في رفع مستوى مهاراتك في رسم المخططات البيانية. 😉

ما هو المخطط الشريطي؟

المخطط الشريطي هو تمثيل بياني بسيط يستخدم لمقارنة البيانات عبر فئات مختلفة.

يمثل كل شريط فئة، ويتوافق طوله مع قيمته. المخططات الشريطية رائعة لعرض البيانات الفئوية، مثل الفئات العمرية أو مبيعات المنتجات.

في الرسم البياني الشريطي، تُظهر الأشرطة العمودية نقاط البيانات. يسرد المحور X عادةً الفئات، ويوضح المحور Y القيم.

تكون الأعمدة متساوية في العرض ويفصل بينها مسافة متساوية في العرض. يساعد ذلك في مقارنة البيانات بسهولة.

أمثلة على كيفية استخدام المخطط الشريطي

تعتبر المخططات الشريطية رائعة لإظهار القيم المميزة لأنه يمكنك بسهولة مقارنة الفئات في مجموعة البيانات. لنفترض، على سبيل المثال، أنك تقوم بتحليل استطلاع رأي صوّت فيه الأشخاص لنكهات الآيس كريم المفضلة لديهم.

ستكون كل نكهة فئة، وسيُظهر ارتفاع الشريط عدد الأصوات التي حصلت عليها كل نكهة. إذا حصلت الشوكولاتة على 50 صوتًا والفانيليا على 30 صوتًا، فإن شريط الشوكولاتة سيكون أطول من شريط الفانيليا، مما يسهل معرفة النكهة الأكثر شعبية.

وبالمثل، يمكن أن يُظهر المخطط الشريطي في بيانات المبيعات عدد الوحدات المباعة للمنتجات المختلفة في الشهر.

إذا باع المنتج (أ) 100 وحدة وباع المنتج (ب) 75 وحدة، فإن الشريط الخاص بالمنتج (أ) سيكون أطول أو أطول، اعتمادًا على اتجاه الرسم البياني. هذا يجعل من السهل معرفة المنتج الذي حقق أداءً أفضل، لذا فإن المخططات الشريطية هي طريقة رائعة لـ تصوير البيانات الفئوية مثل الأصوات أو أرقام المبيعات.

ما هو المدرج التكراري؟

المدرج التكراري هو نوع من الرسوم البيانية التي توضح التوزيع المستمر للبيانات. وهو يساعد على تصور كيفية وقوع نقاط البيانات ضمن نطاقات مختلفة.

على عكس المخطط الشريطي الذي يقارن البيانات الفئوية، يجمع المدرج التكراري البيانات المتصلة في فترات أو نطاقات. يمثل كل شريط في المدرج التكراري نطاقًا من القيم، ويوضح ارتفاعه تكرار نقاط البيانات داخل هذا النطاق.

أمثلة على كيفية استخدام المدرج التكراري

يعد المدرج التكراري طريقة رائعة لإظهار توزيع درجات الطلاب في الاختبارات.

هنا أيضاً، يوضح المحور X هنا نطاق القيم، بينما يوضح المحور Y التكرار. وبالتالي، يمكن أن يمثل كل شريط نطاقًا من الدرجات، مثل 60-70 أو 70-80، ويوضح ارتفاع الشريط عدد الطلاب الذين يقعون في هذا النطاق.

تعد المدرجات التكرارية رائعة أيضًا لإظهار التوزيع العام للبيانات المستمرة، مثل قراءات درجات الحرارة على مدار الوقت أو أطوال الأشخاص في الفئات العمرية. يساعد هذا التمثيل البياني في تحديد الأنماط، مثل ما إذا كانت البيانات متجمعة أو موزعة بالتساوي.

المخططات الشريطية مقابل المدرج التكراري: الاختلافات الرئيسية

تعد كل من المخططات الشريطية والمدرجات البيانية رائعة لتصور البيانات!

بغض النظر عن ذلك، يخدم كل منهما أغراضًا مختلفة - إليك ملخصًا سريعًا عن سبب اختلافهما:

تمثيل البيانات

تمثل المخططات الشريطية بيانات فئوية، وهي فئات مختلفة، مثل أنواع الفاكهة أو الفئات العمرية. يمثل كل شريط فئة محددة، مما يسهل مقارنة البيانات عبر المتغيرات الفئوية.

وعلى النقيض من ذلك، تُستخدم المخططات البيانية البيانية ل البيانات المتصلة، والتي توضح كيفية وقوع نقاط البيانات ضمن نطاقات معينة.

تباعد الأعمدة

أحد الاختلافات الرئيسية بين المخططات الشريطية والمدرجات البيانية هو التباعد بين الأشرطة. في المخطط الشريطي، توجد مسافة متساوية بين كل عمود، مما يسهل التمييز بين القيم.

أما في المدرج التكراري، تكون الأشرطة متجاورة أو متلامسة مع بعضها البعض، مما يساعد على إظهار التوزيع الكلي للبيانات المستمرة. ويرجع ذلك إلى أن المدرج التكراري يركز على كيفية ارتباط تصورات البيانات للفترات المختلفة ببعضها البعض.

تسميات المحور

يعرض المحور X في المخطط الشريطي عادةً بيانات فئوية مثل أسماء المنتجات أو الفئات. يتوافق كل شريط مع تسمية محددة تمثل قيمًا فردية. من ناحية أخرى، تحتوي المخططات البيانية على نطاقات من القيم على المحور X، والتي تمثل بيانات مستمرة.

تُظهر هذه النطاقات أو الفواصل الزمنية عدد المرات التي تقع فيها نقاط البيانات ضمن مجموعة البيانات في كل نطاق، مما يعطي تمثيلًا مرئيًا واضحًا لتوزيع البيانات الرقمية.

متى تستخدم المخططات الشريطية؟

من السهل جدًا استخدام المخططات الشريطية عندما تحتاج إلى مقارنة فئات مختلفة من البيانات الفئوية، مثل نتائج الاستطلاع أو مبيعات المنتجات.

فهي تساعدك على تصور قيم منفصلة من خلال تسمية كل شريط بوضوح، مما يسهل المقارنة.

دعنا نرسم المخططات البيانية الشريطية لأمثلة "التصويت على نكهة الآيس كريم" و "مبيعات المنتجات الشهرية" التي تمت مناقشتها أعلاه.

أولاً، بالنسبة للرسم البياني الشريطي لنكهة الآيس كريم:

اذكر نكهات الآيس كريم، مثل الشوكولاتة والفانيليا، كفئات بعد ذلك، اجمع عدد الأصوات التي حصلت عليها كل نكهة. على سبيل المثال، حصلت الشوكولاتة على 50 صوتًا، والفانيليا على 30 صوتًا بعد ذلك، ارسم شريطًا لكل نكهة باستخدام أي برنامج من اختيارك، مع التأكد من أن ارتفاع الشريط يطابق عدد الأصوات. لوِّن كل شريط بشكل مختلف لتسهيل الأمر على المشاهدين وأخيرًا، قم بتسمية المحور س بالنكهات والمحور ص بعدد الأصوات

ستبدو النتيجة النهائية إلى حد ما هكذا (أفقيًا وعموديًا):

وبالمثل، عند رسم المخطط الشريطي لمبيعات المنتجات الشهرية:

ابدأ بإدراج المنتجات، مثل المنتج أ والمنتج ب، كفئات اجمع بيانات المبيعات لكل منتج. على سبيل المثال، المنتج (أ) باع 100 وحدة، والمنتج (ب) باع 75 وحدة في البرنامج الذي تختاره، قم برسم شريط لكل منتج، مع التأكد من أن ارتفاع الشريط يعكس عدد الوحدات المباعة. تأكد من أن ألوان الشريط مختلفة بمجرد الانتهاء من ذلك، قم بتسمية المحور X بأسماء المنتجات والمحور Y بالوحدات المبيعة

إليك الشكل الذي سيبدو عليه المخطط النهائي أفقيًا وعموديًا:

الآن بعد أن تعلمت كيفية إنشاء رسوم بيانية شريطية فعالة، إليك نصيحة حول كيفية جعل الرسوم البيانية الشريطية بارزة حقًا.

استخدم ألواناً مختلفة لكل شريط ليسهل على الناس التمييز بينها. اختر ظلالاً متوازنة وليست فاتحة أو داكنة للغاية.

💡 نصيحة احترافية: تحقق لمعرفة ما إذا كان بإمكان برنامجك رسم المخططات البيانية الشريطية بشكل ثلاثي الأبعاد. يضيف ذلك بعض العمق اللطيف إلى الرسومات، مما يجذب انتباه الناس ويسهل رؤية البيانات وفهمها.

متى تستخدم المخططات البيانية

استخدم المدرج التكراري عندما تحتاج إلى عرض توزيع البيانات المستمرة.

فهي الأفضل لتوضيح كيفية وقوع البيانات ضمن نطاقات محددة وتساعد في عرض التوزيع التكراري عبر تلك الفترات.

عند مقارنته بالرسوم البيانية الشريطية، فإن المدرج التكراري أنسب بكثير لتحليل الأنماط أو الاتجاهات في مجموعة بيانات على نطاق متصل.

دعنا نأخذك خطوة بخطوة خلال إنشاء المدرج التكراري للمثالين اللذين تمت مناقشتهما "التوزيع التكراري لدرجات اختبار الطالب" و"القراءات الأسبوعية لدرجات الحرارة".

بالنسبة لمثال التوزيع التكراري لدرجات اختبار الطالب:

اجمع بيانات درجات الاختبار لجميع الطلاب بعد ذلك، قم بتجميع الدرجات في نطاقات من الفواصل الزمنية المتساوية. في مثالنا هذا، أخذنا في الاعتبار 17 طالبًا تتراوح درجاتهم في الاختبار من 60 إلى 100، موزعة على فترات زمنية مختلفة بعد ذلك، قم برسم شريط لكل نطاق، مع التأكد من أن ارتفاع الشريط يعكس عدد الطلاب في هذا النطاق. تأكد من رسم كل شريط بجانب بعضه البعض دون فجوات أخيرًا، قم بتسمية المحور X بنطاقات الدرجات والمحور Y بعدد الطلاب

بمجرد الانتهاء من ذلك، تحقق من المدرج التكراري للتأكد من أنه يوضح كيفية تسجيل الطلاب للدرجات عبر النطاقات المختلفة. إذا قمت بكل شيء بشكل صحيح، سيبدو هكذا:

فيما يلي بعض المؤشرات التي يجب وضعها في الاعتبار عند إنشاء مدرج تكراري:

استخدم عرض حاوية متناسق لضمان تمثيل دقيق لتوزيع البيانات

تجنب استخدام الألوان التي تشتت انتباه المشاهدين عن البيانات نفسها؛ فالألوان الخفية تعمل بشكل أفضل

تأكد من أن المحور X يُظهر نطاق القيم بوضوح وتجنب تداخل الأشرطة التي يمكن أن تضلل المشاهدين

التركيز على نقل التوزيع الكلي للبيانات المستمرة بدلاً من نقاط البيانات الفردية

إنشاء مخططات شريطية ومخططات بيانية باستخدام ClickUp

حسنًا، أنت تعرف الآن متى تستخدم المخططات الشريطية والمدرجات التكرارية - تهانينا!

ولكن كيف يمكنك إنشاء هذه الرسوم البيانية؟ بالتأكيد، لا بد من وجود أدوات متخصصة يمكنها مساعدتك.

نعم, الرسوم البيانية لمايكروسوفت إكسل يمكن أن تؤدي المهمة، وكذلك صانعو المخططات البيانية الشريطية والرسم البياني المدرج التكراري المجاني المتاحين على الإنترنت.

إذا كنت من محترفي المدرسة القديمة، فيمكنك حتى إنشاء واحدة باستخدام MS Paint! (استعد لاستعادة ذكريات عام 2000!)

ولكن ماذا لو كانت هناك أداة تجمع بين كل شيء - من خيارات الرسوم البيانية المتعددة إلى الميزات المتنوعة وقدرات التعاون الجماعي؟ ClickUp يفعل ذلك وأكثر من ذلك بكثير من خلال تقديم أدوات وميزات متنوعة لتصور البيانات من خلال جميع أنواع الرسوم البيانية.

ClickUp Whiteboards ClickUp Whiteboards توفر لوحة مرنة لإنشاء المخططات الشريطية. تساعدك ميزات مثل التعاون في الوقت الحقيقي، والقوالب القابلة للتخصيص، وتكامل المهام على تحسين إنتاجية فريقك ورسم مسارك من العصف الذهني إلى التنفيذ.

تتيح لك اللوحات البيضاء أيضاً إمكانية تضمين المستندات والمهام والوسائط مباشرةً على لوحتك، مما يحافظ على تنظيم كل شيء وسهولة الوصول إليه.

التعاون والعصف الذهني والابتكار على سبورة ClickUp Whiteboards

ClickUp Dashboards لوحات معلومات ClickUp تتيح لك إنشاء مخططات شريطية ومخططات بيانية ديناميكية. يمكنك استيراد بياناتك مباشرةً إلى لوحة المعلومات واستخدام الأدوات في الوقت الفعلي لإنشاء تمثيلات مرئية جميلة.

قوالب ClickUp

في حين أن كل هذه الأدوات تجعل عملك أسهل، إلا أن هناك خاصية ClickUp واحدة ستوفر لك معظم الوقت من خلال السماح لك بتخطي البدء من الصفر. نحن نتحدث عن قوالب ClickUp .

دعنا نستكشف أكثرها ملاءمة لك.

قالب لوحة الرسم البياني الشريطي

قالب لوح الرسم البياني الشريطي الشريطي

مع مجاناً قالب السبورة البيانية الشريطية ClickUp ، تحصل على تخطيط مصمم مسبقًا لتصور مخطط بياني شريطي سريع (لا توجد برامج تعليمية معقدة مع هذا القالب).

يمكنك بسهولة تخصيص الألوان والتسميات ونقاط البيانات لتناسب احتياجاتك باستخدام طريقة عرض الرسم البياني الشريطي.

تسمح الميزات الإضافية مثل وضع العلامات والمهام الفرعية المتداخلة والمكلفين المتعددين والتسميات ذات الأولوية للفرق بالتعاون في الوقت الفعلي - مما يجعله مثاليًا لجلسات التفكير الجماعي وتحليل البيانات.

انقر فوق قالب الرسم البياني الشريطي المكدس

قالب الرسم البياني الشريطي المكدس في ClickUp

باستخدام قالب الرسم البياني الشريطي المكدس يزيد من قدراتك في الرسم البياني أكثر! يسمح لك بتصور ومقارنة مجموعات متعددة من البيانات على مدار الوقت.

يساعدك القالب على إبراز العلاقات بين البيانات، وتحديد الاتجاهات، واتخاذ قرارات أسرع وأكثر استنارة. يمكنك إنشاء المهام، وتخصيص الحالات، وتصنيف البيانات، وإنشاء رسوم بيانية شريطية مكدسة واضحة وثاقبة.

ClickUp Gantt الرسوم البيانية وقوالب جانت البسيطة

قالب مخطط جانت البسيط الخاص بـ ClickUp وقوالب مخطط جانت البسيط

على الرغم من استخدامه في المقام الأول للجداول الزمنية للمشروع، فإن قالب جانت البسيط من ClickUp يمكن تكييفه أيضًا لإنشاء مخططات شريطية. يمكنك تتبع المهام وتنظيم الأولويات وإدارة تبعيات المهام بسهولة مع تحديثات في الوقت الفعلي. تتضمن الميزات الإضافية ما يلي:

تخصيص مخططات جانت الخاصة بك وترميزها بالألوان لتصور سير العمل والبقاء منظمًا بشكل واضح

استخدام "المسار الحرج" و"وقت الركود" لتوقع العوائق و مراقبة مشروعك إدارة تبعيات المهام من خلال تحديثات في الوقت الفعلي من أجل تحسين التحكم في المشروع ClickUp Gantt Charts يوفر كذلك أساسًا لتصور البيانات بمرور الوقت. يمكن أن يساعد ذلك الفرق على تتبع التقدم المحرز وتحديد الاختناقات وإدارة الموارد بفعالية.



اقرأ المزيد: 20 أمثلة على مخطط جانت البياني لإدارة المشاريع

ميزات ClickUp الرئيسية لتصور البيانات

ClickUp ميزات تصور البيانات تساعدك على التخصيص والتعاون والتحليل بسهولة. إليك كيفية تحسين سير عملك:

الألوان والتسميات القابلة للتخصيص: قم بتخصيص مخططاتك لتتناسب مع علامتك التجارية أو سمة مشروعك باستخدام مجموعة واسعة من التخصيصات في ClickUp التعاون في الوقت الفعلي: اعمل مع أعضاء الفريق في نفس الوقت لإنشاء المخططات وتحديثها باستخدام @ إشارات و تعيين التعليقات خيارات عرض متعددة: التبديل بين أنواع المخططات وطرق العرض المختلفة باستخدام انقر فوق طرق العرض للعثور على أفضل ما يناسب بياناتك

قم بتخصيص مخططاتك لتتناسب مع علامتك التجارية أو سمة مشروعك باستخدام مجموعة واسعة من التخصيصات في ClickUp إمكانات استيراد البيانات: جلب البيانات بسهولة من مصادر خارجية لتحليل شامل

جلب البيانات بسهولة من مصادر خارجية لتحليل شامل أدوات التعليقات التوضيحية: استخدم انقر فوق التدقيق لإضافة ملاحظات وإبراز للتأكيد على نقاط البيانات المهمة

نصائح لصنع مخطط فعال

اجعل مخططاتك البيانية أكثر تأثيرًا وأسهل في التفسير باستخدام هذه النصائح لرسم المخططات البيانية الفعالة:

اختر نوع المخطط الصحيح: تأكد من أن نوع المخطط ( مخطط خطي ، جانت مخطط ، إلخ) يناسب البيانات التي تقدمها

تأكد من أن نوع المخطط ( مخطط خطي ، جانت مخطط ، إلخ) يناسب البيانات التي تقدمها استخدم تسميات وعناوين واضحة : تأكد من سهولة فهم مخططاتك البيانية في لمحة سريعة

: تأكد من سهولة فهم مخططاتك البيانية في لمحة سريعة حافظ على بساطة التصميمات: تجنب الفوضى وركز على البيانات الأكثر أهمية

تجنب الفوضى وركز على البيانات الأكثر أهمية استخدم أنظمة ألوان متناسقة : حافظ على توحيد الألوان لتحسين سهولة القراءة

: حافظ على توحيد الألوان لتحسين سهولة القراءة الاندماج مع الأدوات الأخرى: استمتع بإمكانيات الرسوم البيانية المتقدمة من خلال تكامل الأدوات/المنصات المتعددة

💈المكافأة: لمزيد من النصائح حول إنشاء مخططات ورسوم بيانية فعالة، راجع موارد ClickUp على مخططات إدارة المشاريع و تقنيات تصور البيانات .

رفع مستوى رسوماتك البيانية باستخدام ClickUp

قد يكون الاختيار بين الرسم البياني المدرج التكراري والرسم البياني الشريطي أمرًا مربكًا، خاصةً عند التعامل مع مجموعات بيانات متعددة.

لكن لا تخف!

يُصنَّف ClickUp كواحد من أفضل برنامج للتحكم في المشروع بأدواته القوية والقابلة للتخصيص - يمكن أن تساعدك على التفوق في إدارة مشروعك واحتياجاتك من المخططات البيانية.

باستخدام ClickUp، يمكنك تصور البيانات المعقدة وتوصيلها دون عناء من خلال التعاون في الوقت الفعلي والقوالب الديناميكية (الآن يمكن لأي شخص إنشاء رسوم بيانية رائعة).

سواء كنت تدير مشاريع أو تقدم رؤى متعمقة، فإن ClickUp يساعدك على الارتقاء بمستوى تصورك للبيانات إلى المستوى التالي. اشترك في ClickUp اليوم لإنشاء رسوم بيانية ومخططات شريطية جميلة ورفع مستوى قدراتك في الرسم البياني!