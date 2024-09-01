ما هو التعاطف في مكان العمل وكيفية ممارسته؟ (مع أمثلة)

لقد مررنا جميعًا بهذا الموقف - حيث نواجه جميعًا يومًا عصيبًا في العمل عندما تواجهك حياتك الشخصية. ربما تكون أزمة عائلية أو مرضاً مفاجئاً أو مجرد ضغوط الحياة اليومية.

في تلك اللحظات، ما يهم في تلك اللحظات ليس فقط السياسات أو الإجراءات في مكان عملك ولكن الأشخاص الذين يلاحظون ويهتمون.

يلعب التعاطف في مكان العمل دوراً حاسماً في تحديد تجربة الموظف. بحث ماكينزي إلى أن الموظفين الذين يعتقدون أن مؤسساتهم متعاطفة معهم يميلون إلى الابتكار أكثر ويتحملون مخاطر إبداعية.

سنناقش في هذه المدونة أهمية التعاطف في مكان العمل وبعض الأفكار حول كيفية ممارسته.

ما هو التعاطف؟

التعاطف هو الإحساس بمشاعر شخص آخر وفهم منظور ذلك الشخص بصدق. إنه مثل أن تدخل في مكانه وتشعر بما يمر به. يساعدك هذا التواصل على التواصل بفعالية أكبر وبناء علاقات أقوى.

يخلط بعض الناس بين التعاطف والتعاطف، ولكن كلاهما مشاعر مختلفة. التعاطف هو عندما تشعر بالأسف لموقف شخص ما وتقدم له الدعم ولكنك لا تشاركه مشاعره حقًا.

أما التعاطف فيعني أن تشعر بألمه كما لو كان ألمك أنت. إنه يتعلق بالارتباط الحقيقي بتجربته ومشاركته تجربته.

يشكّل كل من التعاطف والتعاطف جوهر الذكاء العاطفي في العمل .

ماذا يعني التعاطف في مكان العمل؟

التعاطف في مكان العمل يعني أن زملاءك في العمل يبذلون الجهد لفهم مشاعرك ومشاعر الموظفين الآخرين والتعاطف معهم. وتدعم الإدارة هذا النهج بكل إخلاص من خلال السلوكيات والسياسات والبنية التحتية.

إن التعاطف عامل حاسم يساعد على حل النزاعات واتخاذ قرارات أفضل وضمان عمل الموظفين معًا بفعالية

هناك ثلاثة أنواع رئيسية من التعاطف، يساهم كل منها في فهمنا العام للآخرين. إليك ملخص سريع:

التعاطف العاطفي: عندما تشعر بمشاعر الآخرين وتشاركهم مشاعرهم، وغالبًا ما ينتج عن ذلك استجابة عاطفية منك التعاطف المعرفي: عندما تحاول معرفة ما يشعر به الشخص الآخر لتتواصل معه بشكل أفضل التعاطف الوجداني: عندما تشعر بألم الآخرين وتشاركهم آلامهم وتتخذ خطوات لدعمهم للخروج من الموقف

لهذا السبب تعطي المؤسسات الرائدة الأولوية لبناء ثقافة التعاطف. ففي نهاية المطاف، فإن استبيان جلاسدور أن الموظفين يفضلون الثقافة على الراتب الأعلى عند البحث عن وظيفة جديدة.

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إن التعاطف ليس شيئًا نقدمه لعملائنا أو موظفينا من التاسعة إلى الخامسة... (إنه)... "خدمة ثانية بثانية ودقيقة بدقيقة ندين بها للجميع إذا أردنا أن نطلق على أنفسنا لقب قائد.

سايمون سينك، القادة يأكلون في النهاية: لماذا تنجح بعض الفرق معًا والبعض الآخر لا ينجح

لماذا التعاطف مهم في العمل؟

التعاطف هو مفتاح بناء فريق عالي الأداء والإنتاجية ومنع الإرهاق في مكان العمل. دعونا نوضح سبب أهميته:

1. يحسن التواصل والتعاون

عندما تفهم مشاعر أعضاء فريقك، يمكنك تعديل أسلوب تواصلك ليناسب كل فرد أو مجموعة بشكل أكثر فعالية. وهذا يؤدي إلى نتائج أكثر إيجابية مثل التعاون الأكثر سلاسة، ويضمن أن يكون الجميع على نفس الصفحة.

ونتيجة لذلك، يعمل الفريق بشكل طبيعي بشكل أفضل، مع تحسين الكفاءة والتماسك.

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2. يساعد على حل النزاعات

يتيح لك التعاطف رؤية المواقف من وجهة نظر الآخرين، مما يجعل حل النزاعات أكثر وضوحًا وبناءً.

من خلال فهمك لمشاعرهم بصدق، يمكنك الاستماع بصبر أكبر والاستجابة بشكل مدروس للتوصل إلى حل مفيد للطرفين.

3. يعزز الإبداع

يمكّنك التعاطف من الاستفادة من خبرات فريقك ووجهات نظره المتنوعة، مما يعزز الإبداع بشكل كبير.

وغالبًا ما يؤدي هذا النهج التعاوني إلى حلول فريدة ووجهات نظر جديدة تفيد المؤسسة.

4. تعميق فهم العميل

يلعب التعاطف دورًا حاسمًا في فهم احتياجات عملائك وتحدياتهم وتوقعاتهم.

فمن خلال الاستماع إليهم والتفاعل معهم بشكل حقيقي، يمكنك اكتساب رؤى قيمة تساعدك على فهم متطلبات المشروع وتوصيلها بشكل أوضح.

6. يخلق بيئة عمل إيجابية

من خلال احترام مدخلاتهم واتخاذ إجراءات تصحيحية عند الضرورة، فإنك تبني الثقة داخل الفريق.

يؤدي وجود جو من الثقة والاحترام إلى زيادة رضا الموظفين، ويقلل من معدل دوران الموظفين، ويقلل من الإرهاق، ويعزز الأداء الوظيفي العام في نهاية المطاف.

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## أمثلة على التعاطف في مكان العمل

يمكن أن يتخذ التعاطف أشكالاً مختلفة في مكان العمل. يمكنك التصرف بتعاطف مع زملائك في العمل والتقارير المباشرة والعملاء والعملاء وحتى مع الإدارة. يساعدك القيام بذلك على حل النزاعات وبناء علاقة إيجابية والتواصل بفعالية في كل موقف.

فيما يلي بعض الأمثلة الشائعة للتعاطف في مكان العمل لفهم كيف يبدو التعاطف:

تلاحظ أن أحد أعضاء فريقك يكافح لإكمال مهمة معقدة بينما تتراكم المهام الأخرى. يمكنك تقديم المساعدة من خلال مساعدته في بعض أعباء العمل لتقليل ضغط العمل يمكنك التعاطف مع زميلك في العمل الذي يمر بوقت عصيب من خلال مشاركته آلامه وتقديم الدعم العاطفي له يمكنك إظهار الاحترام لأعضاء فريقك من خلال الاستماع إليهم بصبر، والتحقق من صحة مشاعرهم وآلامهم العاطفية، وعرض الوساطة للتوصل إلى اتفاق في حالة وجود نزاعات يمكنك الاطمئنان بانتظام على تقاريرك المباشرة، وفهم أي تحديات قد تواجههم، وتقديم الحلول يمكنك تقديم ملاحظات بنّاءة للتقارير المباشرة بأدب وتقديم الدعم لإجراء التحسينات بدلاً من إلقاء اللوم على الآخرين يمكنك تشجيع المبتدئين والمتدربين على التحدث وطرح الأسئلة وتوجيههم لتحقيق تطلعاتهم المهنية

## كيفية ممارسة التعاطف في مكان العمل

ولكن كيف تمارس التعاطف كل يوم؟ تكمن الإجابة في بذل جهود صغيرة ومتسقة. انقر فوق ، وهي منصة متعددة الاستخدامات لإدارة المشاريع، يمكن أن تكون حليفًا لا يقدر بثمن في جلب التعاطف إلى مكان العمل.

إليك تسعة اقتراحات عملية تساعدك على ممارسة التعاطف في العمل:

1. الاستماع الفعال

يبدأ التفهم الحقيقي للآخرين بالاستماع النشط والصبور - وهو جوهر التعاطف.

في كثير من الأحيان، نكون مذنبين بالاستماع فقط بما يكفي لتخطيط استجابتنا بدلاً من الاستماع حقًا لما يقوله زملاؤنا في العمل. هذا الميل يمكن أن يخلق حالة من الانفصال، مما يجعل من الصعب فهم مشاعرهم لأننا لا ننخرط بشكل كامل في المحادثة.

ومن خلال تحويل نهجنا الواعي إلى الاستماع النشط، يمكننا تغيير الديناميكية بالكامل. يتضمن الإصغاء النشط إعطاء المتحدث انتباهك الكامل، ومقاومة الرغبة في المقاطعة، وأخذ الوقت الكافي لاستيعاب ما يقوله المتحدث قبل الرد عليه.

صُمم قالب عجلة الانفعالات من ClickUp لمساعدتك على تعزيز المحادثات الهادفة بين فريقك.

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/href/ https://clickup.com/templates/emotions-wheel-icebreaker-t-211282194 قالب عجلة الانفعالات العاطفية قالب كاسحة الجليد /%/مرجع/

يسهل التواصل الأعمق بين أعضاء الفريق. فهو يساعد الأفراد على التعريف بأنفسهم ومشاركة مشاعرهم وفهم كيفية تأثير العواطف على أداء العمل.

يشجع القالب على تهيئة بيئة مواتية للتعاطف والاستماع النشط، وهو أمر ضروري لتعزيز العلاقات الهادفة في مكان العمل.

لاستخدام نموذج عجلة المشاعر، اتبع الخطوات التالية:

وزع عجلة المشاعر: أعط كل عضو من أعضاء الفريق نسخة لمساعدتهم على تحديد مشاعرهم والتعبير عنها تحديد المشاعر: اطلب من الجميع اختيار المشاعر التي يشعرون بها وربطها بالعجلة، مع التشجيع على التفكير مناقشة المشاعر: اطلب من كل شخص شرح مشاعره وسبب اختياره لها. هذا يعزز الاستماع النشط والفهم عصف ذهني للحلول: بعد المشاركة، قم بعصف ذهني للحلول أو الاستراتيجيات المتعلقة بالمشاعر التي تمت مناقشتها المراجعة والتعديل: مراجعة الحلول المقترحة وتعديلها بناءً على ملاحظات الفريق، مما يعزز أهمية التواصل المستمر

2. تواصل مفتوح

يعد تشجيع التواصل المفتوح جزءًا مهمًا من ممارسة التعاطف في العمل. عندما يشعر أعضاء الفريق بالحرية في مشاركة أفكارهم ومخاوفهم، يكون من الأسهل فهم من أين يأتون وكيف يشعرون.

يساعدك الحوار المفتوح على فهم المشاعر والسياق الكامن وراء ما يقوله الأشخاص، وهو أمر أساسي للاستجابة بتعاطف حقيقي.

من خلال تهيئة بيئة يشعر فيها الجميع بأنهم مسموعون ومقدّرون، فإنك تعالج المشاكل بفعالية أكبر، وتعزز روابط الفريق، وتعزز مكان عمل داعم. يمكن أن تساعد خطة التواصل هنا.

خطط التواصل هي وثائق استراتيجية تحدد كيفية نشر المنظمة للمعلومات إلى جمهورها المستهدف. من خلال وضع خطة تواصل جيدة التنظيم، يمكن للمنظمات ضمان إيصال رسائلها بفعالية واتساق وفي الوقت المناسب، مما يعزز الفهم والمشاركة والدعم بشكل أفضل. نموذج خطة التواصل الخاص ب ClickUp مصمم للمساعدة في تبسيط جهود التواصل لفريقك وضمان بقاء الجميع على نفس الصفحة.

تم تصميم نموذج خطة التواصل من ClickUp لمساعدتك في تخطيط وتنسيق المحادثات مع أصحاب المصلحة.

ابدأ بتحديد أهداف تواصل واضحة، مثل تحسين التواصل الداخلي أو التفاعل بشكل أكثر فعالية مع عملائك. يرشدك النموذج إلى تحديد أصحاب المصلحة الرئيسيين حتى تتمكن من تعيين الأدوار والمسؤوليات بوضوح.

كما ستحدد أيضاً أفضل القنوات لرسائلك، حيث يمكنك الاختيار من بين خيارات مثل البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي أو الاجتماعات وجهاً لوجه لضمان وصولك إلى أعضاء فريقك بفعالية.

يساعدك النموذج أيضاً على تتبع التقدم المحرز، مما يسمح لك بقياس نجاح خطة التواصل الخاصة بك وإجراء التعديلات حسب الحاجة.

👀 مكافأة: يمكنك الاستفادة من قوالب خطة التواصل لوضع استراتيجية تواصل متسقة، وهو أمر بالغ الأهمية لبناء الثقة وإظهار التعاطف.

3. التحقق من صحة المشاعر

يعد التحقق من صحة المشاعر جانبًا أساسيًا من جوانب التعاطف، خاصة عند التعامل مع التحديات العاطفية، ربما بسبب القرارات أو المبادرات التي تؤثر عليهم.

عندما يتوجه إليك أحد أعضاء الفريق بمشاعره، من المهم التركيز على توفير الأمان النفسي بدلاً من مناقشة مخاوفه أو رفضها انقر فوق التعليقات طريقة رائعة لدعم ذلك.

على سبيل المثال، عندما يشارك الموظفون مشاعرهم أو مخاوفهم بشأن مهمة أو مشروع ما، يمكنك استخدام التعليقات للاعتراف بمشاعرهم وإظهار تفهمهم. وهذا يخلق مساحة للحوار المفتوح ويضمن سماع مشاعرهم والتحقق من صحتها.

استخدم الرموز التعبيرية في تعليقات ClickUp لإضافة لمسة شخصية ونقل المشاعر بشكل أكثر فعالية

تساعد الاستجابة بتعاطف - تقديم الدعم وإظهار تقديرك لوجهة نظرهم - في بناء بيئة عمل داعمة. فهو يتيح لفريقك معرفة أن عواطفهم محترمة.

التعاطف شيء غريب وقوي. لا يوجد نص مكتوب. لا توجد طريقة صحيحة أو خاطئة للقيام بذلك. إنه ببساطة الإصغاء، والاحتفاظ بالمساحة، وحجب الأحكام، والتواصل العاطفي، وتوصيل تلك الرسالة الشافية بشكل لا يصدق "أنت لست وحدك.

برينيه براون، _الجرأة العظيمة: كيف تغير شجاعتنا لنكون ضعفاء الطريقة التي نعيش ونحب ونربي ونقود بها

4. المراجعات المنتظمة والتغذية الراجعة

تتمثل إحدى الطرق المباشرة لإظهار الاهتمام الحقيقي بفريقك في عقد جلسات منتظمة للتحقق من الموظفين وإبداء الملاحظات. تُظهر هذه الممارسة لموظفيك أن القيادة ودودة وتقدر مساهماتهم وتلتزم باتخاذ إجراءات بناءً على احتياجاتهم.

بالإضافة إلى ذلك، تساعدك هذه الجلسات على اكتشاف المخاوف المحتملة في وقت مبكر ومعالجتها قبل أن تصبح مشاكل أكثر إلحاحًا.

استخدم الاختصارات لإنشاء تذكيرات ClickUp وتنظيم جلسات منتظمة مع أعضاء الفريق تذكيرات ClickUp يمكن أن يعزز هذه العملية بشكل كبير. إليك كيف يمكنك استخدامه للبقاء على اطلاع دائم على عمليات تسجيل الملاحظات وجلسات الملاحظات:

تعيين تذكيرات بسهولة من المهام أو التعليقات أو قسم "عملي" مع تواريخ الاستحقاق والمرفقات والإشعارات

قم بجدولة تذكيرات منتظمة للمهام أو الاجتماعات الجارية للحفاظ على الاتساق في عمليات تسجيل الملاحظات

يمكنك الوصول إلى جميع التذكيرات وإدارتها من شاشة ClickUp الرئيسية للبقاء منظماً وعلى رأس التزاماتك

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5. أنشطة بناء الفريق

تعد جدولة أنشطة منتظمة لبناء الفريق طريقة رائعة لخلق مكان عمل أكثر تعاطفًا وتماسكًا.

فكر في إعداد دورات تدريبية حيث يمكن لأعضاء الفريق مشاركة معارفهم ومهاراتهم. هذه الجلسات ترفع من معنويات الفريق وتعزز ثقافة التعلم والدعم المتبادل

جلسات الامتنان الشهرية هي فكرة رائعة أخرى. فهي تمنح أعضاء الفريق فرصة للتعبير عن تقديرهم لجهود بعضهم البعض وتقديرهم لمساهماتهم، مما يعزز الروابط والروح المعنوية. عرض تقويم ClickUp يتيح لك جدولة جميع أنشطة بناء فريقك وتصورها، مثل الدورات التدريبية واجتماعات الامتنان ووجبات الغداء في مكان واحد.

تساعدك طريقة عرض التقويم في ClickUp في الحفاظ على نهج منظم ومنتظم لبناء الفريق

ويمكنك تعيين تواريخ وأوقات محددة لهذه الأنشطة وعرضها جنباً إلى جنب مع مهام العمل العادية والمواعيد النهائية. يساعد ذلك على ضمان معرفة الجميع بالأحداث القادمة والتخطيط وفقاً لذلك.

6. تدريب الذكاء العاطفي

من المهم أن تدرك أنه لن يكون لدى الجميع نفس المستوى من التعاطف، حيث أن كل فرد يجلب خبرات ووجهات نظر فريدة من نوعها. يمكن أن يكون الاستثمار في التدريب على الذكاء العاطفي مفيدًا للغاية لتعزيز التعاطف في فريقك.

لديك عدة خيارات لتنفيذ هذا التدريب. الاستعانة بالخبراء الداخليين المتخصصين الذين يفهمون ثقافة مؤسستك والتحديات المحددة يمكن أن يوفروا تدريبًا فعالاً وذا صلة وثيقة بالموضوع.

بدلاً من ذلك، يمكنك التفكير في جدولة جلسات مع خبراء خارجيين أو شراء دورات تدريبية عبر الإنترنت.

قم بإنشاء وتخزين مواد تدريبية شاملة مثل الأدلة ودراسات الحالة في مستندات ClickUp . وهذا يسهل على الشركات الصغيرة والمتوسطة والمدربين الوصول إلى هذه الموارد واستخدامها بفعالية.

تسهل المستندات التعاون من خلال السماح لأعضاء الفريق والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والخبراء الخارجيين بالمساهمة برؤى مباشرة داخل المستند.

تعاون في الوقت الحقيقي مع التعديلات والتعليقات مباشرةً داخل مستندات ClickUp Docs

من خلال التحرير التعاوني المباشر، تظهر التغييرات والتحديثات على الفور لجميع المساهمين.

كما أنه يسهّل التواصل، حيث يمكن إجراء المناقشات واتخاذ القرارات مباشرةً داخل المستند، مما يلغي الحاجة إلى رسائل البريد الإلكتروني أو الاجتماعات المتبادلة.

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7. بيئة متنوعة وشاملة للجميع

يعد التأكيد على قيمة التنوع واحترام جميع الموظفين أمرًا بالغ الأهمية لتهيئة بيئة شاملة حقًا.

ابدأ بإيصال أهمية احتضان وجهات النظر والخبرات المتنوعة بوضوح وكيف يساهم ذلك في جعل مكان العمل أكثر ابتكارًا ودعمًا.

من الضروري وضع معايير ومبادئ توجيهية واضحة لآداب السلوك في مكان العمل تعكس احترام جميع الثقافات والخلفيات وأساليب التعلم وما إلى ذلك.

يجب أن تغطي هذه المبادئ التوجيهية جوانب مختلفة من التفاعلات اليومية، بما في ذلك أساليب التواصل، وعمليات صنع القرار، وحل النزاعات.

8. القيادة بالقدوة

للسلطة تأثير قوي على سلوك أعضاء الفريق على المستوى التشغيلي.

يدرك القادة المتعاطفون أنه من خلال إظهار التعاطف من خلال سلوكيات القيادة -مثل إظهار الاهتمام الحقيقي وتقديم الدعم- يمكن أن تؤثر بشكل عميق على ثقافة فريقهم وكيفية إدراك فريقهم للقيادة واستجابتهم لها.

في المواقف الصعبة، ابقَ وفيًا لقيمك واستجب بتعاطف وتعاطف.

تم تصميم نموذج خريطة التعاطف من ClickUp لمساعدتك على تطوير فهم أعمق لعملائك.

إحدى الأدوات الفعالة لمساعدتك على القيادة بتعاطف أكبر هي قالب خريطة التعاطف من ClickUp . يسمح لك بتصور وجهات نظر فريقك وفهمها بشكل أفضل من خلال تقسيم أفكارهم ومشاعرهم واحتياجاتهم وتصرفاتهم في المواقف المختلفة.

تنقسم خريطة التعاطف إلى أربعة أقسام: الأفكار و المشاعر و الحاجات و الأفعال. قم بتعبئة هذه الأقسام بالرؤى التي جمعتها، مع التأكد من أن كل قسم منها يعكس صوت لموظفيك .

👀 مكافأة: جرب المزيد قوالب خريطة التعاطف لاكتساب رؤى أعمق حول وجهات نظر فريقك واحتياجاته.

9. التقدير والتقدير

يُعد التقدير الحقيقي لأعضاء الفريق على انفتاحهم ومساهماتهم أمرًا بالغ الأهمية في تعزيز بيئة عمل إيجابية .

عندما يشعر أعضاء الفريق بالتقدير الحقيقي، فإن ذلك يعزز التزامهم وحماسهم لأدوارهم. خذ الوقت الكافي للاعتراف بجهودهم والتعبير عن الامتنان الصادق لمساهماتهم.

يعد الاحتفال بنجاحات الفريق طريقة قوية أخرى لتعزيز العلاقات ورفع الروح المعنوية. سواء كان ذلك تحقيق إنجاز هام، أو إكمال مشروع مليء بالتحديات، أو تحقيق أهداف الفريق، فإن الاعتراف بهذه الإنجازات يعزز الشعور بالفخر والإنجاز المشترك.

💡 نصيحة احترافية: استخدم برنامج التعرف على الموظفين لإرسال رسائل أو جوائز مخصصة تعكس المساهمات الفريدة لكل موظف.

## ممارسة التعاطف في مكان العمل من أجل فرق عمل أكثر سعادة وأعمال ناجحة

يعد فهم مشاعر القوى العاملة لديك والتفاعل معها نعمة لأي مؤسسة. فهو يسمح لك بالحفاظ على سعادة موظفيك والتزامهم وتحفيزهم.

ويمكن لأدوات مثل ClickUp أن تكون ذات قيمة كبيرة في دعم هذه الجهود.

تتيح لك ClickUp جدولة وتنظيم جلسات التغذية الراجعة بكفاءة، مما يضمن حصول أعضاء الفريق على مدخلات بناءة وفي الوقت المناسب. يمكنك أيضًا تطوير وإدارة المواد التدريبية مباشرةً من داخل ClickUp، مما يسهل تقديم تجارب تعليمية هادفة. اشترك في ClickUp اليوم!