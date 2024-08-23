15 فكرة ممتعة لكسر الجليد للمجموعات الصغيرة

غالبًا ما تكون المحادثات الصغيرة بمثابة أساس لتكوين علاقات أعمق. هل سبق لك أن بدأت محادثة حول الطقس في العمل ووجدت نفسك بشكل غير متوقع تستكشف أسئلة الحياة الكبيرة حول الهدف؟

ومع ذلك، لا يحدث الحديث القصير دائمًا بشكل طبيعي في العمل - خاصة بالنسبة للانطوائيين أو العاملين عن بُعد. ولسد هذه الفجوة، غالبًا ما يوصي خبراء بناء الفريق بالأنشطة المنظمة التي تشجع المحادثات غير الرسمية وتساعد الزملاء على التواصل الشخصي.

وتتمثل إحدى طرق القيام بذلك في استخدام أنشطة كسر الجليد، وهو تفاعل منظم يحول الحديث السطحي إلى محادثات حقيقية تشجع على تعميق الروابط و بناء فرق عمل عالية الأداء .

في هذه المدونة، سنناقش 15 لعبة ونشاطًا ممتعًا لكسر الجليد لجمع فريقك معًا دون الإحراج المرتبط عادةً بها.

ما هي لعبة كسر الجليد؟

كسر الجليد هو نشاط تفاعلي قصير وتفاعلي مصمم لمساعدة مجموعة من الأشخاص على التعارف والراحة مع بعضهم البعض. وغالبًا ما يتم استخدامه في بداية الاجتماعات وورش العمل والمناسبات الاجتماعية وهو طريقة رائعة لخلق جو مريح.

إليك بعض المعلومات التافهة (يمكنك حتى مشاركتها في نشاط كسر الجليد التالي): عبارة "كسر الجليد" مشتقة من التعبير اللاتيني scindere glaciem، والذي يعني "فتح الطريق وأن تكون أول من يقوم بمهمة ما"

أنشطة كسر الجليد تفعل ذلك بالضبط - فهي تخلق مساحة ترحيبية لمحادثة مفتوحة وطبيعية.

كيف تستفيد الفرق الصغيرة من أنشطة كسر الجليد

تُعد أنشطة كسر الجليد مؤثرة بشكل خاص للفرق الصغيرة بسبب طبيعة بيئة العمل المتماسكة، حيث يمكن أن يؤدي عدد أقل من التفاعلات إلى سوء الفهم أو النزاعات.

من خلال تمكين فريقك من معرفة "الشخص" الذي يقف وراء "المهنة"، يمكنك خلق المزيد من التعاطف و مكان عمل تعاوني -مكان عمل مبني على المصالح الشخصية المشتركة والروابط الشخصية القوية.

كما أن "منسقي الجليد" هم "منسقون" رائعون يمنحون الجميع على الطاولة فرصة للتحدث. هذا النهج الشامل يفيد الانطوائيين والمنفتحين على حد سواء.

وأخيراً، يمكن أن تساعد الطبيعة المرحة لجلسات كسر الجليد أيضاً على كسر رتابة الاجتماعات وإضفاء عنصر المرح على اجتماعات صباح الاثنين.

أنواع كاسحات الجليد للمجموعات الصغيرة

ستساعدك هذه الأفكار الـ 15 لكسر الجليد في تعاون الفريق أفضل. حوّل تلك اللحظات القليلة في اجتماعاتك, جلسات بناء الفريق ، وحتى مكالمات تأهيل الموظفين إلى فرص للمشاركة الهادفة.

💡 نصيحة احترافية: أداة لإدارة العمل مثل انقر فوق يمكن أن يساعدك في تنظيم أنشطة ممتعة لكسر الجليد!

أسئلة كاسحة الجليد أسئلة كسر الجليد هي الطريقة التقليدية لبدء المحادثات لسبب ما. إنها بسيطة وقابلة للتكيف ولا تتطلب تحضيراً خاصاً

سواء كان اجتماعًا غير رسمي لفريق العمل أو اجتماع عمل رسمي، فإن سؤالًا بسيطًا - مثل: "ما هو الفيلم الذي ستشاهده مرارًا وتكرارًا؟

ومع ذلك، إليك بعض النصائح عند اختيار أسئلة كسر الجليد:

صمم الأسئلة حسب اهتمامات المجموعة وعمرها وخلفيتها

اختر الأسئلة التي تشجع على الإجابات المفتوحة وتشجع على المحادثة

امزج بين الأسئلة الخفيفة والأسئلة المثيرة للتفكير لاستيعاب الاهتمامات المختلفة

وأخيراً، اجعل الأسئلة "تركز على الداخل" هذا يقلل من القلق من خلال تجنب الضغط للحصول على الإجابة "الأفضل". على سبيل المثال، بدلاً من "ما هي الوظيفة التي تحلم بها؟" جرّب "ما نوع العمل الذي يجعلك تشعر بالرضا أكثر؟

1. هذا السؤال أو ذاك

هنا، تقدم هنا خيارين، مما يجبر المشاركين على اتخاذ القرار بسرعة وشرح أسبابهم. وبالطبع، سيختار بعض المتمردين خياراً ثالثاً (غير متوقع تماماً)، ولكن هذا هو الجزء الأفضل.

إليك بعض الأسئلة:

التخييم أم التخييم الفخم؟

تناظري أم رقمي؟

كلب مخلص أم بومة حكيمة؟

مال غير محدود أم وقت غير محدود؟

مارفل أم دي سي؟

2. أسئلة "تعرف عليّ\

كما يوحي الاسم، تساعدك هذه الأسئلة التي تكسر الجليد على معرفة المزيد عن أعضاء مجموعتك. إنها تعمل بشكل أفضل في أنشطة "بناء الفريق" بدلاً من الاجتماعات العادية، مما يسمح بإجراء محادثات أعمق.

بعض الحصول على معرفتي الأسئلة التي يمكنك طرحها هي

ما هي ذكرى طفولتك المفضلة؟

ما هي قصة اسمك؟

ما اسم مذكراتك، ولماذا؟

ما هي نكهة الآيس كريم المفضلة لديك؟

أنشطة كسر الجليد

أنشطة كسر الجليد هي تمارين "شبه منظمة" تتطلب مشاركة وتعاوناً نشطين. وخلافاً لبداية المحادثة غير الرسمية، فإنها عادةً ما تتضمن أنشطة مخططة وتتطلب المزيد من التحضير.

وعلى هذا النحو، فإنها تعمل بشكل أفضل في المواقف التي تركز بنشاط على بناء الفريق، مثل اجتماعات بدء المشروع، حيث تقوم بتعريف أعضاء الفريق الجدد على بعضهم البعض.

3. حقيقتان وكذبة واحدة

نشاط كلاسيكي، يتضمن هذا النشاط مشاركة ثلاث عبارات عن نفسك: حقيقتان وكذبة، ويمكن لبقية أعضاء المجموعة بعد ذلك محاولة تخمين أي عبارة هي الكذبة.

4. العقدة البشرية

هل تريدون طريقة لكسر الجليد تتضمن أكثر من مجرد التحدث مع بعضكم البعض؟ إذن، جرب العقدة البشرية. إليك كيفية عملها:

شكلوا دائرة: اطلبوا من الجميع الوقوف في دائرة، بحيث يكون كل شخص في مواجهة الآخر

اطلبوا من الجميع الوقوف في دائرة، بحيث يكون كل شخص في مواجهة الآخر أمسكوا الأيادي: يمد كل شخص يده ويمسك بيد شخصين مختلفين في الدائرة (وليس الشخصين المجاورين له مباشرة)

يمد كل شخص يده ويمسك بيد شخصين مختلفين في الدائرة (وليس الشخصين المجاورين له مباشرة) فك العقدة: يجب أن تعمل المجموعة معًا لفك العقدة دون أن يفلت أحد أيدي الآخرين

الهدف هو تشكيل دائرة جديدة بدون تشابك الأيدي.

5. حقيقة غير معروفة

طريقة أخرى بسيطة وفعالة في الوقت نفسه لكسر الجليد، تشجع أعضاء الفريق على مشاركة حقيقة مفاجئة أو غير عادية عن أنفسهم. إنها طريقة رائعة لمعرفة حكايات مثيرة للاهتمام عن الزملاء، ومن يدري، قد تقوم حتى العثور على أفضل صديق لك في العمل .

6. البحث عن الزبال

على عكس أنشطة كسر الجليد الأخرى، يتطلب هذا النشاط بعض الاستراتيجية والتخطيط - لأنه يتعين عليك إعطاء فريقك أدلة حتى يتمكنوا من "البحث" عن (وجمع) مجموعة من الأشياء. يمكنك إضافة عنصر تنافسي من خلال تقسيم فريقك إلى أزواج، وإضافة حد زمني، وحتى منح جائزة.

عادةً ما تُستخدم لعبة البحث عن الأشياء في التجمعات الشخصية - مثل جلسة تنشيطية في منتصف يوم الأربعاء في المكتب أو أثناء خلوات الفريق.

ولكن يمكنك أيضاً استخدامها في الاجتماعات الافتراضية. ما عليك سوى أن تطلب من المنسق المعين الإعلان عن عنصر ما، ويمكن للجميع التسابق للعثور عليه وعرضه على الشاشة.

ألعاب كاسحة الجليد

على عكس الأنشطة التقليدية لكسر الجليد التي تعتمد على المحادثات والحوار، فإن هذه الأنشطة تستخدم الألعاب الممتعة والمنافسة الصحية لخلق علاقات، وبما أن لعبة كسر الجليد غالباً ما تتطلب دعائم محددة، عليك أن تخطط لها.

نقترح إنشاء منطقة تخزين مخصصة لمواد الألعاب المستخدمة بشكل متكرر، مما يضمن توافرها بسهولة لفعاليات بناء الفريق في المستقبل.

7. بناء الليجو السريع

ابدأ بتقسيم أعضاء الفريق إلى مجموعات صغيرة متساوية الأحجام. اضبط مؤقتًا وشجع أعضاء المجموعة على بناء مبنى حر الشكل. تفوز المجموعة صاحبة أطول مبنى.

ألا تريد أن تجعل لعبة كسر الجليد الممتعة هذه تنافسية؟ امنح كل عضو من أعضاء الفريق دقيقة لبناء الليجو ثم مررها للعضو التالي. بهذه الطريقة تقومون بذلك معًا.

الدعائم المطلوبة: مكعبات ليجو

8. جينغا

رص الكتل الخشبية في برج، مع تبديل اتجاه كل صف. اطلب من اللاعبين أن يتناوبوا على إزالة كتلة واحدة في كل مرة ووضعها في الأعلى دون إسقاط البرج - يفوز آخر لاعب يزيل كتلة دون التسبب في سقوط البرج.

يمكنك أيضاً إضافة سؤال إلى كل كتلة جينغا - بحيث يجيب اللاعب على السؤال قبل وضع الكتلة في الأعلى.

الدعائم مطلوبة: طقم جينغا

9. تحدي المارشميلو

أعط كل مجموعة 20 عود سباغيتي ومترًا واحدًا من الشريط اللاصق وقطعة واحدة من الخيط وقطعة مارشميلو واحدة. ثم اطلب منهم بناء هيكل مكتفٍ ذاتيًا مع وضع المارشميلو في الأعلى. يفوز الفريق الأسرع.

عبر لينكد إن الدعائم المطلوبة: أعواد سباغيتي، شريط لاصق، خيط، أعشاب من الفصيلة الخبازية

اختبارات كسر الجليد

هذه طريقة ممتعة أخرى للتعرف على زملائك وبدء محادثات شيقة. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأنها عادةً ما تكون إجاباتها من كلمة واحدة، فهي خيار ممتاز للفرق التي تضم أشخاصًا انطوائيين (أو أولئك الذين لا يفضلون المحادثات الطويلة).

10. مسابقات الأسئلة التافهة

هنا يمكنك اختبار معرفة فريقك بالحقائق المهمة (أو المثيرة للاهتمام). يمكن أن تغطي مواضيع مختلفة، مما يجعلها مناسبة لمختلف إعدادات المجموعات.

إليك بعض الأمثلة:

معلومات عامة : ما هو عدد سكان عاصمة أستراليا؟

: ما هو عدد سكان عاصمة أستراليا؟ التاريخ : من كان الرئيس الحادي والعشرين للولايات المتحدة الأمريكية؟

: من كان الرئيس الحادي والعشرين للولايات المتحدة الأمريكية؟ العلوم : ما هو اسم أكبر قمر في كوكبنا الشمسي؟ ما هو اسم أكبر قمر لأكبر كوكب في مجموعتنا الشمسية؟

: ما هو اسم أكبر قمر في كوكبنا الشمسي؟ ما هو اسم أكبر قمر لأكبر كوكب في مجموعتنا الشمسية؟ الجغرافيا: ما هو ارتفاع أطول جبل في العالم؟

يمكنك الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ClickUp Brain لتوليد أسئلة تافهة لا نهاية لها.

أسئلة الثقافة الشعبية التافهة المقترحة من قبل مساعد الذكاء الاصطناعي في ClickUp، ClickUp Brain

فكرة أخرى هي إنشاء فعالية أسئلة تافهة حول الأحداث الكبرى في بلدك (أو مدينتك)، مثل أمسية (أو فترة ما بعد الظهيرة) لتايلور سويفت خلال جولة "إراس"، أو مسابقة تحت عنوان جوائز الأوسكار خلال الأسابيع التي تسبق حفل توزيع الجوائز، أو حفلة سوبر بول مع تحدي أسئلة كرة القدم.

11. مسابقات شخصية

هذه هي الاختبارات التي تكتشف فيها سمات شخصية زملائك في الفريق أو تفضيلاتهم أو اهتماماتهم. الخبر السار: هناك العديد من الخيارات على الإنترنت.

على سبيل المثال، إذا كنت من محبي مسلسل "ذا أوفيس" (لا أقصد التورية)، فإليك اختباراً من BrainFall يخبرك أي موظف في دندر مفلن أنت وزملاؤك أكثر ارتباطًا به .

عبر سقوط الدماغ

تنشيط كاسحات الجليد

إذا كنت تبحث عن تمرين ممتع لكسر الجليد لإيقاظ (أو تدفئة) الأشخاص قبل الاجتماع، فإن المنشطات هي خيار رائع. وخلافاً للاعتقاد الشائع، لا تقتصر المنشطات على الأنشطة البدنية.

التحديات الذهنية والألعاب للمجموعات الصغيرة ، مثل الحزورات أو سلاسل سرد القصص، يمكن أن تكون منشطة وجذابة بنفس القدر.

إليك بعض الأفكار:

12. حجر بشري، ورقة، حجر، مقص

إنها نسخة واسعة النطاق من لعبة الحجر والورق والمقص العادية - يمكنك استخدام جسمك بالكامل لإنشاء الأشكال هنا. على سبيل المثال، يمكنك:

الانحناء لتمثيل الصخرة

مد الذراعين على نطاق واسع لتمثيل الورق

قم بلمس ذراعك الأيسر بساقك اليمنى لتقليد المقص

تظل القواعد كما هي: الحجر يتفوق على المقص، والمقص يتفوق على الورق، والورق يتفوق على الحجر.

13. طنين الفوران

هذه لعبة أرقام الطفولة التي قد تعرفها بالفعل. تتناوبون العد من واحد. ولكن، بدلاً من قول الأعداد التي تقبل القسمة على 3، تقول "فزيز"، وبدلاً من قول الأعداد التي تقبل القسمة على 5، تقول "طنين" بالنسبة للأعداد التي تقبل القسمة على كل من 3 و5، تقول "فزيز باز"

وإليك كيفية عمل ذلك: الشخص الأول يقول واحد، والشخص الذي يليه يقول اثنين، والثالث يقول "فزيز". ويستمر التسلسل - 4، باز، فيز، فيز، 7، 8، فيز، فيز، باز، 11، فيز، 13، 14، فيز باز، 16، وهكذا.

إذا تردد أحد اللاعبين أو أخطأ، فإنه يخسر. آخر لاعب متبقي هو الفائز.

كاسحات الجليد للفرق البعيدة

أدى ظهور العمل عن بُعد والعمل المختلط إلى تحويل تفاعلات الفريق من قاعات المؤتمرات إلى مكالمات Zoom. وهذا يعني أيضاً زيادة إجهاد الشاشة، مما يزيد من أهمية كاسحات الجليد في الحد من ملل الاجتماعات الافتراضية الطويلة.

لكن لا يمكنك التعامل مع كاسحات الجليد الافتراضية كنشاط افتراضي. فمن ناحية أولى، يجب أن تكون اللقاءات الافتراضية أقصر - أي شيء يزيد عن 20 دقيقة، وقد تفقد اهتمام فريقك.

إذا كنت فريقًا عالميًا، فسيتعين عليك أيضًا استيعاب المشاركين من مناطق زمنية وثقافات وخلفيات مختلفة.

إن قالب جدول أعمال اجتماع ClickUp المرح هو فقط ما تحتاجه لمعالجة هذه الاعتبارات وتنظيم أفكارك، إلى جانب تفاصيل مثل الأولوية (أو مستوى الاهتمام) لكل جلسة استراحة الجليد، وأي عضو في المجموعة مسؤول عنها، ومتى ستحدث.

قم بفهرسة أفكارك لكاسحات الجليد مع نماذج جدول أعمال اجتماع ClickUp المرح

يأتي القالب أيضًا مع حقول مخصصة لتعيين:

الميسر : المنسق أو المضيف

: المنسق أو المضيف الحاضرون : أعضاء الفريق الذين يحضرون

: أعضاء الفريق الذين يحضرون مدون الملاحظات : الشخص الذي يحصل على ملاحظات الحاضرين ويكتب الملاحظات التي تم تدوينها

: الشخص الذي يحصل على ملاحظات الحاضرين ويكتب الملاحظات التي تم تدوينها حافظ الوقت: الشخص الذي يضمن عدم تجاوز الوقت المحدد

يوجد أيضًا حقل لـ الاعتذار للأشخاص الذين لم يحضروا (وأسباب عدم حضورهم)

باختصار، يساعدك هذا القالب على إنشاء جدول أعمال وإعداد لجنة لكل جلسة لكسر الجليد (أو لتوطيد الروابط بين أعضاء الفريق) - مما يساعدك على التعامل مع العملية بعناية.

فيما يلي بعض الأفكار الافتراضية غير المحرجة وغير القسرية لكسر الجليد:

14. فوازير خلفية الاجتماع

نشاط بسيط وقليل الجهد - امنح أعضاء الفريق موضوعًا واطلب منهم تعيين خلفية مناسبة. إنه أمر سهل للغاية، حيث تتيح لك معظم أدوات مؤتمرات الفيديو إضافة خلفيات مخصصة بنقرة واحدة فقط.

بمجرد بدء اجتماع الفريق، يمكن للجميع أن يتناوبوا على تخمين ما تدل عليه خلفيات بعضهم البعض. فيما يلي بعض أفكار السمات لتبدأ:

عوالم افتراضية

الأنماط الفنية

أنواع الموسيقى

عقود الموضة

15. السبورة البيضاء المتزامنة

ارفع يدك إذا كنت قد استيقظت في الساعة 2:00 صباحًا للمشاركة في ساعة السعادة الافتراضية لفريقك عن بُعد. ✋

على الرغم من أن أنشطة بناء الفريق في الوقت الفعلي رائعة، إلا أن اختلافات المناطق الزمنية يمكن أن تجعلها عملاً روتينياً أكثر من كونها لعبة ممتعة تتطلع إليها. فلماذا لا تجعل أنشطة بناء الفريق الافتراضية غير متزامن؟

والجزء الأفضل - كل ما تحتاجه هو سبورة بيضاء.

إحدى الأفكار هي استخدام أداة مجانية مثل ClickUp Whiteboards أداة للعب "ارسم مزاجك".

قم بإنشاء مقياس مزاج أسبوعي غير متزامن لفريقك باستخدام ClickUp Whiteboard

إليك كيفية عمل ذلك:

قم بإعداد لوحة بيضاء مشتركة ل ClickUp Whiteboard دعنا نسميها "مقياس المزاج

قم بتعيين مهمة متكررة تطلب من كل عضو من أعضاء الفريق رسم حالته المزاجية على السبورة في وقت محدد كل أسبوع - لنقل بعد ظهر يوم الأربعاء، الساعة 3:00 مساءً، بالتوقيت المحلي

تطلب من كل عضو من أعضاء الفريق رسم حالته المزاجية على السبورة في وقت محدد كل أسبوع - لنقل بعد ظهر يوم الأربعاء، الساعة 3:00 مساءً، بالتوقيت المحلي في اليوم التالي، يمكن للمنسق مشاركة لقطة شاشة للوحة البيضاء التعاونية، مما يؤدي إلى إثارة نقاش حول الرسم النهائي داخل قناة مخصصة في أداة المراسلة الداخلية الخاصة بك

تُعد السبورة البيضاء أيضاً خياراً رائعاً لطرح أسئلة مفتوحة لكسر الجمود. إن قالب السبورة لكسر الجليد ClickUp Icebreaker Whiteboard يجعل هذا الأمر سهلاً للغاية. ما عليك سوى تكرار القالب لكل أسبوع، وأضف أسئلتك وشاركها مع فريقك.

يمكن لفريقك بعد ذلك كتابة (أو رسم) إجاباتهم والتعليق على إجابات الآخرين.

قم بتيسير أسئلة كاسحة الجليد غير المتزامنة باستخدام قالب السبورة البيضاء ClickUp Icebreaker

نوصي بتعيين مضيف مختلف لكل جلسة. حيث يمكنهم تحديد الموضوع وإضافة الأسئلة، والأهم من ذلك، التفاعل مع إجابات فريقك والمناقشات السريعة.

## كيف تختار كاسحات الجليد المثالية لمجموعتك الصغيرة

هناك طرق لا حصر لها لكسر الجليد في اجتماعات وتجمعات الفريق، ولكن ليست كل أنشطة كسر الجليد تعمل بشكل أفضل في جميع المواقف.

على سبيل المثال، لعبة مثل البنغو البشرية (حيث يجد اللاعبون أشخاصًا يطابقون الأوصاف الموجودة على بطاقة بنغو 5×5) أو التواصل السريع تعمل بشكل رائع في التجمعات الكبيرة التي تتم بشكل شخصي. لكنها ليست واحدة من ألعاب كسر الجليد الافتراضية أو الجماعية الصغيرة.

إليك بعض النصائح لمساعدتك في اختيار كاسحات الجليد المناسبة لمجموعتك الصغيرة:

اعرف جمهورك: ضع في اعتبارك شخصيات فريقك ومستويات الطاقة ومناطق الراحة. فبينما قد يفضل الانطوائيون الأسئلة الاستبطانية والمفتوحة، قد يشعر الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة بأنهم مستبعدون من الأنشطة البدنية أو الأنشطة ذات التحفيز العالي

ضع في اعتبارك شخصيات فريقك ومستويات الطاقة ومناطق الراحة. فبينما قد يفضل الانطوائيون الأسئلة الاستبطانية والمفتوحة، قد يشعر الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة بأنهم مستبعدون من الأنشطة البدنية أو الأنشطة ذات التحفيز العالي أهداف الاجتماع : قم بمطابقة كاسحة الجليد مع الغرض من اجتماعك. هل هو نشاط لبناء الفريق، أم أنك بحاجة إلى نشاط سريع مدته 10 دقائق لتنشيط جلسات التدريب؟

: قم بمطابقة كاسحة الجليد مع الغرض من اجتماعك. هل هو نشاط لبناء الفريق، أم أنك بحاجة إلى نشاط سريع مدته 10 دقائق لتنشيط جلسات التدريب؟ وازن بين المتعة والغرض من الاجتماع: احرص على أن تكون كاسحات الجليد ممتعة ولكنها تشجع الأشخاص على بناء علاقات هادفة. وبالعودة إلى مثال سابق عن لعبة "جينغا"، فإن مجرد إضافة سؤال إلى كل كتلة يجعل الأمر ممتعاً ويخلق حواراً

احرص على أن تكون كاسحات الجليد ممتعة ولكنها تشجع الأشخاص على بناء علاقات هادفة. وبالعودة إلى مثال سابق عن لعبة "جينغا"، فإن مجرد إضافة سؤال إلى كل كتلة يجعل الأمر ممتعاً ويخلق حواراً النظر في شكل الاجتماع : كما ذكرنا سابقًا، يجب التعامل مع كاسحات الجليد بشكل مختلف في المواقف الافتراضية والواقع الافتراضي

: كما ذكرنا سابقًا، يجب التعامل مع كاسحات الجليد بشكل مختلف في المواقف الافتراضية والواقع الافتراضي احصل على تعليقات: أخيرًا، اسأل فريقك عن مدى إعجابهم بالنشاط وما إذا كانوا يرغبون في تكراره. بهذه الطريقة، يمكنك اختيار خيارات أفضل للجلسات المستقبلية

نوصي بإنشاء قائمة بأنشطة كسر الجليد لسيناريوهات مختلفة في برنامج إدارة المشروع الخاص بك. بهذه الطريقة، لن تضطر إلى تكرار عملية البحث. اجتماعات ClickUp هي أداة فعالة مصممة لتبسيط تنظيم الاجتماعات والتعاون فيها.

قم بإعداد اجتماعات الفريق بسهولة باستخدام ClickUp Meetings

تتضمن بعض الطرق التي يمكن أن تساعدك بها ClickUp Meetings ما يلي:

التعاون في الوقت الفعلي: التعاون في جداول أعمال الاجتماعات والملاحظات وعناصر العمل أثناء الاجتماع

التعاون في جداول أعمال الاجتماعات والملاحظات وعناصر العمل أثناء الاجتماع تدوين الملاحظات: تسجيل النقاط والقرارات الرئيسية بتنسيق منظم

تسجيل النقاط والقرارات الرئيسية بتنسيق منظم تتبع بنود الإجراءات: تحويل ملاحظات الاجتماع إلى مهام قابلة للتنفيذ

تحويل ملاحظات الاجتماع إلى مهام قابلة للتنفيذ مشاركة الملفات: مشاركة المستندات والموارد ذات الصلة مباشرةً داخل الاجتماع

مشاركة المستندات والموارد ذات الصلة مباشرةً داخل الاجتماع عمليات التكامل: الاتصال بأدوات أخرى مثل Zoom لعقد مؤتمرات الفيديو بسلاسة من داخل ClickUp مباشرةً

الاتصال بأدوات أخرى مثل Zoom لعقد مؤتمرات الفيديو بسلاسة من داخل ClickUp مباشرةً تقويم مركزي: جدولة الاجتماعات وإعادة جدولتها وإدارتها بسهولة في مكان واحد

جدولة الاجتماعات وإعادة جدولتها وإدارتها بسهولة في مكان واحد الاجتماعات المتكررة: إعداد اجتماعات منتظمة مع تذكيرات تلقائية

إعداد اجتماعات منتظمة مع تذكيرات تلقائية حقول مخصصة: إضافة تفاصيل محددة إلى الاجتماعات، مثل الحضور أو الأهداف أو النتائج

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قم بتخطيط (وتشغيل) أنشطة كسر الجليد الخاصة بك باستخدام ClickUp

تُعد أنشطة كسر الجليد أدوات رائعة لبناء الألفة وتعزيز معنويات الفريق وتهيئة الأجواء الإيجابية لأي تجمع. التحذير الوحيد - عليك اختيار الأنشطة التي تتناسب مع شخصيات واهتمامات فريقك.

يمكن أن يساعدك إنشاء مجموعة أدوات لكسر الجليد بخيارات متنوعة على التكيف مع ديناميكيات المجموعة المختلفة وأهداف الاجتماع.

إليك المجالات التي ستستفيد فيها من أداة إدارة العمل مثل ClickUp. يمكن لأدواتها المدمجة أن تساعدك في تجميع أفكار كاسحة الجليد الخاصة بك، وإنشاء نموذج للحصول على تعليقات الفريق، وحتى تشكيل لجنة لتبادل الأفكار حول الأنشطة الجديدة.

الجزء الأفضل: يمكنك حتى لعب بعض ألعاب كسر الجليد مثل ألعاب التوافه والانغماس في أنشطة السبورة البيضاء الممتعة من داخل ClickUp. اشترك في ClickUp مجانًا، وتأكد من أنك لن تنفد أبدًا من الأفكار التي تكسر الجليد (أو الأسئلة التافهة).