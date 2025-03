أفضل 10 برامج لإدارة السياسات في 2025

لا يمكن وضع السياسات والالتزام بها باستخدام نهج واحد يناسب الجميع. وبدلاً من ذلك، تحتاج إلى التركيز على إنشاء أطر عمل تلبي الاحتياجات المتنوعة لشركتك وضمان التزام مؤسستك بأكملها بشكل موحد بهذه السياسات والإجراءات.

إذن، كيف يمكنك القيام بذلك بطريقة بسيطة وفعالة؟

هنا يأتي دور برنامج إدارة السياسات.

تم تصميم منصة إدارة السياسات لمساعدتك على الامتثال للتغييرات التنظيمية والالتزام بمعايير حوكمة محددة. فهي تبسّط إنشاء السياسات وتوزيعها وتوفر العديد من الميزات وقوالب الإجراءات التي يمكن أن تساعد مؤسستك على إدارة برامج الامتثال وتخفيف المخاطر.

فكِّر في برنامج إدارة السياسات والإجراءات كمستودع مركزي لتخزين مستندات سياسة مؤسستك وسياسات الامتثال وإجراءات إدارة السياسات ليتمكن الجميع من الوصول إليها أو الرجوع إليها.

بعد بحث مستفيض، قمت بتجميع قائمة بأفضل 10 حلول برمجية لإدارة السياسات لعام 2024 في هذه المدونة. دعنا نلقي نظرة!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج إدارة السياسات؟

لقد اختبرت بعض أنظمة إدارة سياسات الشركات المستخدمة على نطاق واسع ووجدت بعض الميزات المشتركة التي برزت. أوصي بالتفكير في أداة تقدم هذه الميزات لمساعدتك في الحفاظ على الامتثال.

مستودع مستندات مركزي : يجب أن تحتوي أداة إدارة السياسات على مركز واحد لتخزين المستندات والسياسات والأطر الهامة بشكل آمن

سير العمل الآلي : ابحث عن منصة قائمة على السحابة لأتمتة المهام مثل إنشاء السياسات وتوزيعها والموافقة عليها لمديري السياسات

: ابحث عن منصة قائمة على السحابة لأتمتة المهام مثل إنشاء السياسات وتوزيعها والموافقة عليها لمديري السياسات التتبع : يجب أن يمنحك حل إدارة السياسات رؤى حول كيفية التزام الموظفين بالسياسات. يجب أن تكون قادرًا على إنشاء تقارير الامتثال والإشعارات التلقائية ولوحات المعلومات في الوقت الفعلي لمساعدتك على اكتشاف الحالات الشاذة في السياسات ومشكلات الامتثال وتسليط الضوء على مجالات التحسين

التكلفة: حدد نظام إدارة السياسات الذي يناسب ميزانيتك. قم بقياس سعر الأداة مقابل القيمة التي توفرها لتقدير عائد الاستثمار لحل إدارة السياسات

حدد نظام إدارة السياسات الذي يناسب ميزانيتك. قم بقياس سعر الأداة مقابل القيمة التي توفرها لتقدير عائد الاستثمار لحل إدارة السياسات مساعدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي: تأتي أفضل أدوات إدارة السياسات مزودة بمساعدين للذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام الزائدة عن الحاجة مثل ملء قوالب الإجراءات، وتسهيل التحليل المقارن، والتحكم في الإصدار بين التكرارات المختلفة لنفس المستند، وأتمتة التذكيرات الخاصة بالتدقيق الداخلي، وإنشاء ملخص موجز مقتضب لوثيقة أو تقرير السياسة

واجهة سهلة الاستخدام: اختر برنامجاً لإدارة السياسات لا يتطلب تدريباً مكثفاً للتعود عليه. فالواجهة المعقدة تزيد من العبء المعرفي لموظفيك. إذا لم يستخدم مديرو السياسات والموظفون المعنيون المنصة إلى أقصى حد ممكن، فإن ذلك يتعارض مع الغرض الكامل من تنفيذ حل إدارة السياسات

أفضل 10 برامج لإدارة السياسات لعام 2024

كما وعدتك، إليك ملخص لمنصات إدارة السياسات التي قمت باختبارها ومراجعتها. بالنسبة لكل أداة، قمت بتغطية أفضل الميزات والقيود والتقييمات من مواقع المراجعة مثل G2 وCapterra.

آمل أن تجد هذه القائمة مفيدة عند البحث عن أداة إدارة السياسات المناسبة.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة السياسات والإجراءات وإدارة المشاريع) ClickUp هو واحد من أفضل المنصات الإنتاجية التي يمكن أن تتضاعف كبرنامج لإدارة السياسات.

منصة الإنتاجية الشاملة من ClickUp لتبسيط إدارة السياسات

توفر المنصة واجهة سهلة الاستخدام وميزات قوية تعمل على تبسيط إنشاء السياسات والإجراءات وتوزيعها والالتزام بها.

على سبيل المثال، يمكنني إنشاء سياسات الشركة وأطر العمل ووثائق الموارد البشرية وإجراءات التشغيل الموحدة وإدارتها مركزيًا في مركز واحد باستخدام مستندات ClickUp .

يمكنك استخدام مستند ClickUp من أجل:

إدارة أي نوع من المعلومات تقريبًا وتنسيق المحتوى باستخدام الجداول والعناوين والرؤوس والرموز النقطية والمزيد

دعوة أصحاب المصلحة المسؤولين عن إدارة السياسات للعمل بشكل تعاوني على المستندات

استخدام @الإشارات لإضافة أعضاء الفريق إلى محادثة، واستخدام التعليقات لإبداء الملاحظات، وتعيين عناصر الإجراءات مباشرة من المستند

تأمين عناصر التحكم في الوصول وإدارة من يمكنه الوصول إلى مستند السياسة وتحريره ومن لا يمكنه ذلك

_مستندات النقر فوق مستندات النقر يتيح التنسيق المنسق وأوامر الشرطة المائلة للعمل بكفاءة أكبر

تسريع عملية إنشاء المبادئ التوجيهية والإجراءات الخاصة بعملية إدارة السياسة الخاصة بك باستخدام ClickUp Brain مساعد الذكاء الاصطناعي في ClickUp. ما يجعل ClickUp أفضل نظام لإدارة السياسات هو حقيقة أن ClickUp Brain يعمل على أتمتة الأجزاء المستهلكة للوقت والمتكررة من عملية إنشاء السياسات.

يساعدك ClickUp Brain في:

صياغة السياسات باستخدام أسلوب واضح ومتسق بناءً على مطالباتك

تلخيص ملاحظات الاجتماعات بعد مناقشات السياسات

إنشاء الخطوط العريضة لبرامج الامتثال

التدقيق الإملائي للمحتوى الخاص بك بحثاً عن الأخطاء النحوية

تحفيز الإبداع، أو إنشاء قوالب، أو إنشاء نسخ بسرعة البرق مع ClickUp Brain، شريكك في العصف الذهني

إذا كنت لا ترغب في قضاء الوقت في صياغة الإجراءات من الصفر، يمكنك دائمًا البدء باستخدام سياسة شركة ClickUp أو قوالب وثائق العمليات .

على سبيل المثال، استخدم قالب عملية وإجراءات ClickUp لتوثيق جميع عملياتك وإدارتها في مكان واحد. قم بإنشاء أدلة خطوة بخطوة لكل عملية للحفاظ على الاتساق وحفظ المعلومات المهمة حول كل خطوة باستخدام الحقول وطرق العرض المخصصة.

ClickUp قالب العمليات والإجراءات

إليك كيفية استخدام هذا القالب:

حدد كل خطوة من خطوات العملية بالترتيب باستخدام طريقة عرض المخطط الانسيابي للعملية

تتبع جميع الوثائق المتعلقة بسياسة معينة باستخدام طريقة عرض قائمة الوثائق

نظّم المستندات حسب مرحلة الإنجاز باستخدام طريقة عرض مرحلة التوثيق

تصور العملية للبقاء على المسار الصحيح باستخدام طريقة عرض الجدول الزمني

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام ClickUp Employee Handbook Template, Policies and Procedures Template لتحديد جميع السياسات والإجراءات التي تريد من موظفيك اتباعها.

ClickUp Employee Handbooks, Policies and Procedures Template

سيساعدك هذا القالب على:

إيصال رسالة شركتك وتوقعاتها وإجراءاتها الرئيسية بوضوح إلى الموظفين

تغطية كل شيء من كشوف المرتبات إلى سياسات الإجازات إلى مدونة قواعد السلوك في مستند واحد بحيث يسهل الوصول إليها

تحديد كيفية التعامل مع المواقف المختلفة واستخدام الحالات المخصصة لتتبع التقدم المحرز في السياسات المختلفة

استخدم الإشعارات للحصول على تنبيهات كلما تم إجراء تغييرات على المحتوى في المستند

إذا كنت تتطلع إلى تبسيط العمليات، فاستخدم قالب ClickUp Standard Operating Procedures Template لإنشاء أفضل الممارسات وضمان إنجاز المهام بشكل متسق.

Screenshot of ClickUp Standard Operating Procedures Template

ما عليك سوى إدخال المعلومات الصحيحة تحت الأقسام المختلفة للبدء. استخدم الحقول المخصصة لالتقاط معلومات محددة مثل تاريخ الاستحقاق والأولوية ودرجة العميل المحتمل والمزيد لمساعدتك في إدارة مهامك.

أضف جدولًا زمنيًا مخصصًا لكل مهمة بحيث يسهل عليك تتبع التقدم المحرز والبقاء على رأس الأنشطة المهمة.

ClickUp أفضل الميزات

التعاون بسلاسة: استخدم مستندات ClickUp Docs كموقع مركزي لتخزين السياسات وإدارتها. يمكن لفريق الحوكمة ومديري التدقيق التعاون في الوقت الفعلي عبر المستندات القابلة للتحرير ووضع علامات على أعضاء الفريق المعنيين وإضافة عناصر تفاعلية مثل الجداول ومقاطع الفيديو وجداول البيانات ومنح التحكم في الوصول إلى المستندات ذات الصلة

استخدم مستندات ClickUp Docs كموقع مركزي لتخزين السياسات وإدارتها. يمكن لفريق الحوكمة ومديري التدقيق التعاون في الوقت الفعلي عبر المستندات القابلة للتحرير ووضع علامات على أعضاء الفريق المعنيين وإضافة عناصر تفاعلية مثل الجداول ومقاطع الفيديو وجداول البيانات ومنح التحكم في الوصول إلى المستندات ذات الصلة الاستفادة من عنصر الذكاء الاصطناعي: استخدم مساعد الكتابة ومدير المشروع المدعوم بالذكاء الاصطناعي في ClickUp لصياغة وثيقة السياسة، وتتبع التغييرات، وإنشاء تقارير من المستندات المطولة، وتعيين المهام لأعضاء الفريق المختلفين

استخدم مساعد الكتابة ومدير المشروع المدعوم بالذكاء الاصطناعي في ClickUp لصياغة وثيقة السياسة، وتتبع التغييرات، وإنشاء تقارير من المستندات المطولة، وتعيين المهام لأعضاء الفريق المختلفين استخدم قوالب الإجراءات والسياسات المعدة مسبقًا: احصل على إطار عمل لإدارة الإجراءات والأطر وضمان إنجاز المهام والعمليات بشكل متسق وموثوق مع ClickUpقوالب سياسة الامتثال إدارة المهام بكفاءة: قم بإنشاء وتعيين المهام لكل إجراء باستخدام انقر فوق المهام . أضف السياق باستخدام أوصاف المهام وحدد تواريخ الاستحقاق لتجنب التأخير في إكمال أنشطة الامتثال. استخدم أنواع المهام للتمييز بين الأنشطة بطريقة أكثر منطقية لفريقك

احصل على إطار عمل لإدارة الإجراءات والأطر وضمان إنجاز المهام والعمليات بشكل متسق وموثوق مع ClickUpقوالب سياسة الامتثال تتبع تقدم المشروع: استخدم انقر فوق الأهداف لتحديد أهداف لإكمال المهام والأنشطة المتعلقة بالسياسة. تتبع التقدم المحرز في الأهداف ذات الصلة لعرض مقدار ما تم إنجازه من هدف ما

استخدم انقر فوق الأهداف لتحديد أهداف لإكمال المهام والأنشطة المتعلقة بالسياسة. تتبع التقدم المحرز في الأهداف ذات الصلة لعرض مقدار ما تم إنجازه من هدف ما الوصول إلى المعلومات بسهولة : اعثر بسرعة على أي معلومات من ClickUp أو من تطبيق متصل أو من محرك الأقراص المحلي باستخدام البحث الشامل في ClickUp . استخدم أوامر البحث المخصصة لتمكين الموظفين من تحديد موقع سياسات ووثائق تنظيمية محددة بسهولة ببضع نقرات بسيطة

: اعثر بسرعة على أي معلومات من ClickUp أو من تطبيق متصل أو من محرك الأقراص المحلي باستخدام البحث الشامل في ClickUp . استخدم أوامر البحث المخصصة لتمكين الموظفين من تحديد موقع سياسات ووثائق تنظيمية محددة بسهولة ببضع نقرات بسيطة تجميع البيانات بشكل انسيابي: التقط التفاصيل الأساسية لوثائق السياسة باستخدام عرض نموذج ClickUp . إنشاء نماذج لأي نوع من العمل وتحويل الردود إلى مهام قابلة للتتبع

اسحب الحقول المخصصة وأفلتها في طريقة عرض النموذج لصياغة استطلاعات شاملة أو جمع الملاحظات

قيود النقر فوق

يتوفر ClickUp Brain فقط على الخطط المدفوعة

أسعار #### أسعار ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

💡 نصيحة احترافية: اتبع الـ 5 Ws - من، وماذا، وأين، ولماذا، ولماذا تصاغ سياسات وإجراءات فعالة _لمنظمتك

2. PowerDMS (الأفضل لتوزيع السياسات وتتبع الامتثال)

عبر PowerDMS PowerDMS هو برنامج لإدارة السياسات قائم على السحابة مصمم لضمان الامتثال في القطاعين العام والصحي.

تشمل إمكانياته الفريدة من نوعها مركزية وتنظيم المستندات المهمة، وأتمتة سير العمل للموافقات والمراجعات، وتوفير تحليلات قوية لتحديد الاتجاهات والمخاطر المحتملة.

كما أن البرنامج يسهل تدريب الموظفين، ويتتبع الشهادات، ويوفر إمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول لتحديثات السياسة أثناء التنقل. هذا النهج الشامل يمكّن المؤسسات من تخفيف المخاطر وتعزيز الكفاءة وضمان الالتزام باللوائح.

PowerDMS أفضل الميزات

صياغة المستندات الموجهة للجمهور ومشاركتها: قم بإنشاء ومشاركة معلومات السياسة المهمة مع مجتمعك. يأتي كل مستند مع عنوان URL مخصص يمكن تضمينه في موقع الويب الخاص بك أو مشاركته مع أي شخص يحتاج إليه

قم بإنشاء ومشاركة معلومات السياسة المهمة مع مجتمعك. يأتي كل مستند مع عنوان URL مخصص يمكن تضمينه في موقع الويب الخاص بك أو مشاركته مع أي شخص يحتاج إليه استخدم تحليل بيانات شامل : افتح رؤى مهمة حول كيفية التزام شركتك بالسياسات باستخدام بيانات الامتثال

: افتح رؤى مهمة حول كيفية التزام شركتك بالسياسات باستخدام بيانات الامتثال أتمتة عملية مراجعة السياسات والموافقة عليها: تعيين مالكي السياسات والمراجعين لمراجعة المستندات والموافقة عليها، وحفظ قوالب سير العمل للحصول على خطوات عملية متسقة، ومنح حقوق تحرير لمرة واحدة على المستندات للمتطلبات المخصصة

قيود PowerDMS

يرى المستخدمون أن نظام PowerDMS يقدم ميزات محدودة لإعداد التقارير ويفتقر إلى التخصيص

قد يكون من الصعب إعداد مهام سير عمل إدارة السياسات، خاصة للفرق الكبيرة

تسعير نظام PowerDMS

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات PowerDMS

G2 : 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 300 تقييم)

3. SAI360 (الأفضل للإدارة المتكاملة للمخاطر والامتثال)

عبر SAI360 SAI360 هو برنامج تدريبي مصمم للمؤسسات لإدارة المخاطر واتباع الممارسات الأخلاقية والامتثال لمعايير الحوكمة الداخلية والخارجية.

وبالإضافة إلى الوظائف الأساسية مثل إنشاء السياسات وتخزينها والموافقة عليها، فإنه يتكامل بسلاسة مع وحدات الحوكمة والحوكمة والمخاطر والامتثال الأخرى ليوفر رؤية شاملة للمخاطر المؤسسية.

تُمكِّن التحليلات المتقدمة للأداة الشركات من تحديد الأنماط وتقييم نقاط الضعف واتخاذ قرارات قائمة على البيانات. كما يعزز SAI360 من قيمته من خلال ميزات مثل تكامل تقييم المخاطر، وتحسين سير العمل الآلي، وإعداد التقارير في الوقت الفعلي، مما يمكّن المؤسسات من إدارة عمليات الامتثال بشكل استباقي.

أفضل ميزات SAI360

إدارة الحوكمة والمخاطر والامتثال : إدارة السياسات التنظيمية، وتحديد المخاطر، وتتبع الامتثال باستخدام وحدة الحوكمة والمخاطر والامتثال

: إدارة السياسات التنظيمية، وتحديد المخاطر، وتتبع الامتثال باستخدام وحدة الحوكمة والمخاطر والامتثال تقييم فعالية برامج الامتثال: استخدم تقارير وتحليلات شاملة لتقييم المخاطر في الامتثال

استخدم تقارير وتحليلات شاملة لتقييم المخاطر في الامتثال الوصول إلى برامج التدريب على الامتثال: امنح الموظفين إمكانية الوصول إلى أكثر من 200 محتوى تنظيمي ومتعلق بالامتثال لتحسين الوعي وتقديم تجارب تعليمية مؤثرة.

قيود SAI360

يتطلب التخصيص المتقدم دفع رسوم إضافية مقابل الخدمات الاحترافية

لا يقدم مساعدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

تسعير SAI360

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات SAI360

G2: 4.1/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

💡 نصيحة احترافية:

يمكن أن تساعدك على التخلص من الجهد المبذول في إنشاء إجراءات التشغيل القياسية من الصفر. استخدم هذه النماذج لتبسيط وتوحيد إجراءات العمل الهامة في مؤسستك.

4. الرسم البياني للإضراب (الأفضل للامتثال للأمن السيبراني)

عبر الرسم البياني للإضراب Strike Graph هو أداة امتثال للأمن السيبراني قابلة للتخصيص تُستخدم للالتزام ببروتوكولات أمن البيانات وحماية المعلومات الحساسة.

فهي توفر خيار إنشاء برامج امتثال تلبي الاحتياجات الخاصة بمؤسستك، وتساعدك على إدارة سياسات وإجراءات الامتثال بشكل أفضل.

تكمن قوة المنصة في قدرتها على تبسيط العمليات الأمنية المعقدة، وتوحيد المعلومات في منصة مركزية، وإنشاء تقارير ثاقبة لأصحاب المصلحة.

الميزات الرئيسية لمنصة #### Strike Graph

أتمتة الردود على الاستفسارات الروتينية : احصل على إجابات فورية على جميع أسئلتك المتعلقة بالأمان من خلال مساعد الأمان في Strike Graph الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي. يقوم مساعد الذكاء الاصطناعي بجلب الإجابات من مصادر متعددة، مثل مستندات السياسات، لتقديم إجابات دقيقة

: احصل على إجابات فورية على جميع أسئلتك المتعلقة بالأمان من خلال مساعد الأمان في Strike Graph الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي. يقوم مساعد الذكاء الاصطناعي بجلب الإجابات من مصادر متعددة، مثل مستندات السياسات، لتقديم إجابات دقيقة دقِّق في برامج الأمان بكل سهولة : قلل من متاعب إشراك شركات التدقيق الخارجية باستخدام عملية التصديق داخل المنصة لتدقيق برامج الأمان ومراقبة الامتثال

: قلل من متاعب إشراك شركات التدقيق الخارجية باستخدام عملية التصديق داخل المنصة لتدقيق برامج الأمان ومراقبة الامتثال تتبع فعالية أنشطة الامتثال: استخدم لوحات معلومات بديهية لتصور فعالية برامج الأمان الخاصة بك، واكتساب رؤى حول المخاطر، والتأكد من أن ضوابط السياسة تعمل بشكل صحيح

قيود الرسم البياني

التنفيذ الأولي للمنصة معقد ويمكن أن يستغرق وقتاً طويلاً وموارد كبيرة

إمكانيات إعداد التقارير محدودة

تسعير #### تسعير Strike Graph

مجاني للأبد

اعتماد : 9,000 دولار في السنة

: 9,000 دولار في السنة معدل : 18,000 دولار في السنة

: 18,000 دولار في السنة مؤسسة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات الرسم البياني

G2 : 4.8/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.8/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: مراجعات غير كافية

5. سحابة LogicGate Risk Cloud (الأفضل لإدارة المخاطر الإلكترونية المرنة والتدقيق)

عبر بوابة المنطق إذا كنت تبحث عن برنامج رشيق لمساعدتك في بناء عملية آمنة لإدارة الحوكمة والتنظيم والامتثال (GRC)، فإن LogicGate Risk Cloud هو خيار جيد. توفر المنصة المستندة إلى السحابة واجهة سهلة الاستخدام وبدون تعليمات برمجية لتحديد المخاطر، وإدارة الامتثال التنظيمي، ومراقبة أمن البيانات، مما يتيح النشر والتكوين السريع.

وتتمثل ميزة LogicGate USP في قدرتها على توفير رؤية في الوقت الفعلي لمشهد المخاطر من خلال لوحات المعلومات والتحليلات التفاعلية.

لوجيكجيت ريسك كلاود أفضل الميزات

إدارة المخاطر السيبرانية : تحديد المخاطر السيبرانية وتقييم تأثيرها على النتيجة النهائية لأعمالك. اجمع تقارير ثاقبة وشاركها مع أصحاب المصلحة

: تحديد المخاطر السيبرانية وتقييم تأثيرها على النتيجة النهائية لأعمالك. اجمع تقارير ثاقبة وشاركها مع أصحاب المصلحة أتمتة إدارة السياسات : أتمتة كل جانب من جوانب برنامج الامتثال الخاص بك، من الصياغة إلى الموافقة

: أتمتة كل جانب من جوانب برنامج الامتثال الخاص بك، من الصياغة إلى الموافقة تبسيط عمليات التدقيق الداخلي: استخدم تدفقات العمل المبنية مسبقًا لتدقيق العمليات الداخلية وتعيين طلبات التوثيق لأعضاء الفريق المناسبين

قيود سحابة LogicGate Risk Cloud

تقدم سحابة LogicGate Risk Cloud تقديرات قليلة أو معدومة لبيانات الخسارة (البيانات المتعلقة بالخسائر المالية أو أي نوع آخر من الخسائر التي تتعرض لها المؤسسة في سياق إدارة المخاطر) لإجراء تحليل المخاطر

تسعير سحابة LogicGate Risk Cloud

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات سحابة لوجيكجيت ريسك كلاود

G2 : 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 60 تقييم)

6. StandardFusion (الأفضل لتبسيط إدارة الامتثال)

عبر ستاندرد فيوجن إذا كانت مؤسستك تعمل في مجال شديد التنظيم مثل الرعاية الصحية أو الخدمات المالية أو التصنيع أو الحكومة أو السيارات، فإن إدارة المخاطر المؤسسية ستكون في المقدمة.

يساعدك برنامج StandardFusion GRC من StandardFusion على دمج مكونات GRC لتعزيز الثقة وتوحيد العمليات عبر المؤسسة. يشجع البرنامج على التعاون من خلال التحرير في الوقت الفعلي وسير عمل الموافقة الآلي، مما يضمن تطوير السياسات وتنفيذها بكفاءة.

أفضل ميزات #### StandardFusion

إدارة الحوادث: فتح رؤى تفصيلية حول الحوادث. منع انتهاكات البيانات وإدارة الحوادث بشكل استباقي

فتح رؤى تفصيلية حول الحوادث. منع انتهاكات البيانات وإدارة الحوادث بشكل استباقي الأتمتة: استخدم تدفقات العمل الآلية لتتبع جميع الأنشطة المتعلقة بالامتثال وتسجيلها لاكتشاف المخالفات في الالتزام بالسياسة

استخدم تدفقات العمل الآلية لتتبع جميع الأنشطة المتعلقة بالامتثال وتسجيلها لاكتشاف المخالفات في الالتزام بالسياسة إدارة السياسات: استفد من محرر النظام الأساسي داخل التطبيق لإنشاء السياسات. استخدام مهام سير عمل الموافقة التلقائية للموافقة السريعة

قيود ستاندرد فيوجن

لا يمكن تخصيص إشعارات المهام

أسعار StandardFusion القياسية

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات StandardFusion القياسية

G2 : 4.6/5 (أكثر من 40 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 30 تقييم)

7. NAVEX One (الأفضل للحوكمة الموحدة وتخفيف مخاطر الطرف الثالث)

عبر نافيكس NAVEX One هو برنامج لإدارة السياسات يوفر منصة متكاملة للشركات لإدارة مختلف جوانب دورة حياة إدارة السياسات بأكملها.

ولمعالجة مخاطر الأعمال الداخلية والخارجية وإدارة أولويات الامتثال في منصة واحدة، يمنحك نظام إدارة سياسات الشركات هذا رؤية شاملة للعمليات الحالية والموظفين والموردين الخارجيين

من خلال الاستفادة من التحليلات المتقدمة، يمكّن NAVEX One المؤسسات من قياس فعالية السياسات، وتحديد نقاط الضعف المحتملة، واتخاذ قرارات قائمة على البيانات. بالإضافة إلى ذلك، يعزز تركيز البرنامج على تجربة المستخدم وسهولة الوصول إليه من سهولة استخدامه لكل من مسؤولي السياسات والموظفين.

أفضل ميزات NAVEX One

مركز امتثال مركزي : مراقبة أنشطة امتثال الموظفين من مصدر واحد للحقيقة

: مراقبة أنشطة امتثال الموظفين من مصدر واحد للحقيقة إدارة مخاطر البائعين : تصور أي مخاطر أو حوادث مرتبطة ببائعين خارجيين

: تصور أي مخاطر أو حوادث مرتبطة ببائعين خارجيين التدريب على الأخلاقيات والامتثال: تثقيف الموظفين بشأن سيناريوهات المخاطر الرئيسية والامتثال من خلال وحدات تعليمية تفاعلية

قيود NAVEX One

الواجهة معقدة وليست سهلة الاستخدام

إعداد التقارير غير متقنة وغير بديهية، مما يجعل من الصعب الحصول على رؤى مفصلة

تسعير NAVEX One

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات NAVEX One

G2 : 3.8/5 (أكثر من 50 تقييم)

: 3.8/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

8. LogicManager (الأفضل لإدارة المخاطر المؤسسية)

عبر مدير المنطق أثناء بحثي عن أدوات إدارة السياسات، اختبرت أيضاً برنامج LogicManager، وهو برنامج شهير لإدارة المخاطر المؤسسية. يسمح هذا المنتج القائم على البرمجيات كخدمة للشركات بتوقع المشكلات والمخاطر المحتملة من خلال مراقبة المناطق عالية المخاطر عبر أقسام متعددة.

كما أن قدرته على ربط السياسات بمخاطر محددة، وأتمتة سير العمل، وإنشاء تقارير ثاقبة تمكّن المؤسسات من تحديد المشكلات المحتملة ومعالجتها بشكل استباقي.

أفضل الميزات #### LogicManager

إدارة عمليات التدقيق الداخلي : دراسة الأقسام المختلفة في مؤسستك لفهم مجالات التدقيق وتحديد أولوياتها بناءً على مستوى مخاطرها

: دراسة الأقسام المختلفة في مؤسستك لفهم مجالات التدقيق وتحديد أولوياتها بناءً على مستوى مخاطرها ضبط التقارير المالية : إدارة المخاطر المالية وضمان دقة التقارير المالية من خلال مراقبة الأخطاء والمعاملات الاحتيالية وسوء إدارة الأموال

: إدارة المخاطر المالية وضمان دقة التقارير المالية من خلال مراقبة الأخطاء والمعاملات الاحتيالية وسوء إدارة الأموال حافظ على المساءلة مع إسناد المهام: تعيين وتتبع وإكمال جميع Project Compliance المهام

قيود LogicManager المنطقي

يفتقر البرنامج إلى القوالب القياسية المعدة مسبقًا والمساعدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

تسعير برنامج LogicManager

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات LogicManager #### تقييمات ومراجعات LogicManager

G2 : 4.6/5 (أكثر من 50 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: مراجعات غير كافية

9. EisenVault (الأفضل لإدارة المستندات بشكل مبسط)

عبر آيزن فولت EisenVault عبارة عن منصة آمنة لإدارة المستندات لتتبع وإدارة مستندات الأعمال الهامة مثل كتيبات الموظفين ومدونات قواعد السلوك وتراخيص العمل والعقود القانونية.

يمكنها التعامل مع كميات كبيرة من المستندات التقنية مثل ملفات AutoCAD، والعقود والكتيبات. توفر الأداة أيضًا تكاملًا سلسًا مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات مثل SAP وتوفر إمكانية الوصول دون اتصال بالإنترنت للفرق البعيدة.

بالإضافة إلى ذلك، تتفوق EisenVault في التحكم في إصدار المستندات، ووظيفة البحث، ومسارات التدقيق، مما يضمن سلامة وثائق السياسات والامتثال لها. على الرغم من أنها ليست مجرد أداة لإدارة السياسات، إلا أن أساسها القوي لإدارة المستندات يجعلها مناسبة لإدارة السياسات.

أفضل ميزات EisenVault

رقمنة المستندات : مسح وتحميل نسخ من الأوراق المهمة بدلاً من طباعتها في كل مرة

: مسح وتحميل نسخ من الأوراق المهمة بدلاً من طباعتها في كل مرة أتمتة المهام الروتينية : قم بدمج EisenVault مع أنظمة إدارة علاقات العملاء أو تخطيط موارد المؤسسات أو الأنظمة القديمة الأخرى بمساعدة أتمتة العمليات الروبوتية (RPA). قم بأتمتة المهام المتكررة ووجه تركيزك على إكمال المهام المهمة بالفعل

: قم بدمج EisenVault مع أنظمة إدارة علاقات العملاء أو تخطيط موارد المؤسسات أو الأنظمة القديمة الأخرى بمساعدة أتمتة العمليات الروبوتية (RPA). قم بأتمتة المهام المتكررة ووجه تركيزك على إكمال المهام المهمة بالفعل تحسين الرؤية في مستندات السياسة: استخدم ميزة التعرف الضوئي على الحروف لمسح مستنداتك الرقمية واستخراج المعلومات ذات الصلة

قيود EisenVault

يحتوي تطبيق EisenVault للهاتف المحمول على وظائف محدودة

تسعير #### تسعير EisenVault

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات EisenVault #### تقييمات ومراجعات EisenVault

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

💡 نصيحة احترافية: قم بإنشاء وثائق شاملة وسهلة الفهم حول سياسات شركتك ورؤيتها وقيمها باستخدام قوالب دليل الموظف . ما عليك سوى توصيل المعلومات الصحيحة في الأقسام المحددة مسبقًا، وسيكون لديك كل ما تحتاجه لموظفيك للنجاح في أدوارهم في وثيقة مركزية.

10. RLDatix (الأفضل للامتثال للرعاية الصحية وإدارة المخاطر)

عبر RLDatix RLDatix عبارة عن منصة GRC تحدد المخاطر وتحسّن الكفاءة التشغيلية لمؤسسات الرعاية الصحية. يمكنك استخدام المنصة لتأمين السجلات الصحية للمرضى وإدارة الحوادث ومراقبة مقاييس سلامة المرضى.

تشمل إمكاناتها الفريدة تركيزًا قويًا على إدارة دورة حياة المستندات، مما يتيح إنشاء السياسات ومراجعتها وتخزينها بكفاءة. تتفوق المنصة في توفير مستودع مركزي قابل للبحث، مما يضمن سهولة الوصول إلى المعلومات الهامة.

أفضل ميزات RLDatix

إدارة العقود في مكان واحد: إدارة العقود بشكل مركزي واستخدام القوالب لتوحيد العقود والاتفاقيات من أجلStandardizing Operations إنشاء وثائق السياسات ومشاركتها: العمل بشكل تعاوني مع فريقك لإنشاء برامج الامتثال وربطها مباشرة بالمعايير التي وضعتها شركات اعتماد الرعاية الصحية

إدارة العقود بشكل مركزي واستخدام القوالب لتوحيد العقود والاتفاقيات من أجلStandardizing Operations تحليل عمليات وأحداث الرعاية الصحية: تحديد الثغرات في رعاية المرضى وإدارة الأحداث بشكل صحيح لتحقيق نتائج أفضل باستخدام التقارير ولوحات المعلومات المدمجة.

قيود RLDatix

الإعدادات الخلفية للمنصة معقدة

يحتوي RLDatix على ميزة الملاحظات، ولكن هناك حد أقصى لعدد الأحرف يبلغ 255 حرفاً، مما يجعل من الصعب إضافة معلومات مفصلة

RLDatix

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات RLDatix

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: 4.5/5 (90+ تقييمات)

تبسيط عملية إدارة السياسة الخاصة بك مع ClickUp

تُعد إدارة السياسات عملية مهمة لضمان عمل مؤسستك بأمان وسلامة من خلال الالتزام بمعايير الحوكمة الداخلية والخارجية المناسبة.

وكما هو الحال مع أي شيء آخر، يمكن للقليل من المساعدة التكنولوجية أن تقطع شوطاً طويلاً في تبسيط عملية إدارة السياسات الخاصة بك وضمان عدم وقوع أي شيء مهم في الثغرات.

أنصحك باستخدام ClickUp، وهو نظام شامل لإدارة المشاريع وإدارة السياسات، لتوحيد جهود إدارة سياساتك وتوحيدها.

يوفر ClickUp ميزات متعددة مثل المستندات، والمهام، والمساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والتحكم في الإصدار، والقوالب المبنية مسبقاً لمديري السياسات لديك لإنشاء أطر السياسات والموافقة عليها والالتزام بها. Sign up for ClickUp Free Today وقم بترقية سياستك وعملية إدارة الامتثال.