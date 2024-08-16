أنواع تقدير الموظفين في العمل (+ أمثلة)

الجميع يريد أن يشعر بأنه مرئي. ففي بيئة العمل التي غالباً ما تكون مرهقة وسريعة الإيقاع، يمكن أن يكون الاعتراف بجهود الموظفين أمراً حيوياً لاستمرار تحفيزهم.

سواء كنت مديراً للموارد البشرية أو قائد عمل، فإن تقدير الموظفين هو أحد أهم أصولك القيمة لمساعدة القوى العاملة لديك على الشعور بأنهم مهمون. إنهم يتوقعون منك أن تعترف بعملهم الجاد ومساهماتهم، وهم يستحقون ذلك أيضاً.

ولحسن الحظ، لا يوجد نقص في الخيارات المتاحة لتقديرك.

سنناقش في هذه المدونة الطرق المختلفة لتقدير الموظفين على مساهماتهم ونحدد الاستراتيجيات القابلة للتنفيذ لتقدير الموظفين بأكثر الطرق تأثيراً.

كما سنستكشف أيضًا كيف يمكن أن يكون ClickUp مفيدًا كوسيلة برنامج مشاركة الموظفين .

لكن أولاً، لنبدأ بالأساسيات.

ما هو تقدير الموظفين؟

يشير تقدير الموظف إلى الاعتراف والتقدير للموظف على جهوده في العمل. يمكن أن يأخذ شكل مكافآت نقدية، أو شهادات هدايا، أو امتيازات الشركة، أو حتى رسائل تقدير الموظفين مثل الصيحات اللفظية وملاحظات الشكر والثناء العلني.

في حين يميل الكثيرون إلى ربط تقدير الموظفين بشخصيات السلطة، إلا أن تقدير الأقران لا يقل أهمية عن ذلك. تضمن هذه الطريقة الشاملة شعور جميع الموظفين بالتقدير، بغض النظر عن التسلسل الهرمي التنظيمي.

لماذا يعتبر تقدير الموظف مهمًا؟

أثبتت دراسات متعددة أنه حتى لو كان التقدير البسيط الاعتراف بالعمل الذي تم إنجازه بشكل جيد يعزز الروح المعنوية وأثر بشكل إيجابي على مشاركة الموظفين.

يساعد التقدير أيضًا على تعزيز شعورهم بالانتماء داخل الفريق والشركة ككل، مما يحفزهم على البقاء. يمكن أن يساعدك برنامج تقدير الموظفين المنظم بشكل جيد على التميز كصاحب عمل متميز - مما يجعلك على الأرجح تجذب أفضل المواهب.

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أنواع تقدير الموظفين

يستجيب الأشخاص المختلفون لأنواع مختلفة من التقدير، لذا فإن شركتك برامج مكافآت الموظفين يجب أن تتضمن طرقًا متعددة لإظهار تقدير مساهماتهم. دعنا نتحدث عن أنواع مختلفة من التقدير التي يمكن أن تساعد في تعزيز معنويات فريقك وإنتاجيته.

1. الثناء اللفظي

ينطوي هذا على إخبار الموظف شفهياً بأنه قام بعمل جيد أو الإعلان عن إنجازه بصوت عالٍ أمام الفريق بأكمله. إنها طريقة رائعة لرفع معنويات الموظفين بسرعة وتكون أكثر فعالية بعد الإنجاز مباشرة.

على سبيل المثال، يمكنك أن تقول: "أحسنت صنعًا في العرض التقديمي اليوم! كانت أفكارك في محلها." أو، "أريد أن أشيد بـ [اسم الموظف ] على عملهم الممتاز في المشروع الأخير. لقد أوفوا حقًا_!"

2. الثناء المكتوب

تدوم كلمات التقدير المكتوبة لفترة أطول من المديح اللفظي وقد يقدرها الموظف أكثر. بل وقد يعودون إلى المديح المكتوب لاحقًا ليشعروا بالتحسن عندما لا تسير الأمور على ما يرام في العمل.

لذلك، كتابة رسالة بريد إلكتروني شخصية أو حتى ملاحظة مكتوبة بخط اليد يمكن أن تقطع شوطًا طويلًا. على سبيل المثال، يمكنك أن تقول: "شكراً لك على عملك الاستثنائي في اقتراح العميل. كان اهتمامك بالتفاصيل مثيرًا للإعجاب"

💡 نصيحة احترافية: قم بتسليط الضوء على مساهمات موظفيك في مشروع ناجح في النشرة الإخبارية الداخلية للشركة.

3. التقدير اليومي

يشير هذا النهج إلى ثقافة التقدير المستمر لمساهمات الزملاء في الفريق.

فسواء كنت تساعد أحدهم في عرض تقديمي، أو تجيب على سؤال صعب من أحد العملاء، أو تبذل جهدًا إضافيًا قبل مشروع متطلب، فإن هذه الجهود تستحق أن تُرى وتُقدّر. وبصفتك قائدًا، يجب عليك أن تكون نموذجًا لهذه الثقافة من خلال الثناء على كل عمل يستدعي الثناء.

4. التقدير غير الرسمي

يشير التقدير غير الرسمي إلى إيماءات التقدير العفوية ويُنظر إليه على أنه أكثر شخصية وأصالة.

يمكن أن يشمل رفع الإبهام لأعلى أو ابتسامة تقدير، أو كلمة شكر سريعة أثناء محادثة في الردهة، أو حتى جوائز فورية مثل بطاقات الهدايا - راجع هذه أفكار هدايا الشركات للإلهام

5. الاعتراف الخاص

عادةً ما يتضمن التقدير الخاص اجتماعات فردية مع الموظف للاعتراف بالجهد الجيد الذي يبذله.

هذا النهج أكثر ملاءمة للموظفين الذين يشعرون بالخجل في الأماكن العامة ويساعدهم على الشعور بتقدير أكبر عندما تتحدث عن إنجازاتهم وأساليبهم المحددة. يمكنك إما عقد اجتماع مجدول أو تنحي الموظف جانبًا بسرعة لتقدير ما قام به.

6. التقدير العلني

اعترف علنًا بإنجاز الموظف من خلال الإعلان عنه للفريق، إما شخصيًا أو عبر البريد الإلكتروني أو من خلال أداة تواصل خاصة بالشركة. إنها طريقة رائعة للاحتفاء بالموظف وإظهار أن عمله الجيد لم يمر مرور الكرام.

على سبيل المثال، يمكنك إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى الشركة بأكملها للاعتراف بإنجاز الموظف. وهذا من شأنه أن يحفز بقية الفريق على مواصلة السعي لتحقيق إنجازاته.

7. الاعتراف من الأقران إلى الأقران

يأتي هذا النوع من التقدير من الجميع في الفريق، بغض النظر عن التعيين. عندما يثني شخص ما شفهيًا على عمل تم إنجازه بشكل جيد، فإن ذلك يخلق جوًا من حسن النية والتقدير المتبادل.

تقدير الأقران للأقران هو أيضًا طريقة جيدة للاعتراف بالأنشطة خارج العمل مثل التغطية على موظف تعرض لحالة طارئة أو مساعدة شخص ما في مشكلة شخصية.

ولتسهيل اعتراف الأقران ببعضهم البعض، يمكنك إنشاء لوحة إعلانات تحتوي على ملاحظات لاصقة أو إنشاء قناة على الشبكة الداخلية للشركة مخصصة للصيحات. تقديم أمثلة على ملاحظات الأقران ليتبعها فريقك.

💡 نصيحة احترافية: قالب بطاقة المجد المجانية القابلة للطباعة من ClickUp يتيح لك إنشاء "حائط KUDOS" رقمي لفريقك. إنها طريقة بسيطة وشخصية وأنيقة لتقدير الإنجازات الفردية، أو تهنئة الفرق على نجاحات المشاريع، أو حتى تعزيز التعاون بين الإدارات.

8. تقدير القادة للموظفين

الاعتراف بجهود الفرق وقادة الخطوط الأمامية من خلال التقدير العلني أمر بالغ الأهمية لبناء ثقافة تقدير قوية.

فهو يساعد كل مساهم على الشعور بأن جهوده مميزة وذات مغزى. يمكن أن يكون شكرًا شخصيًا أو تواصلًا جماعيًا يتم فيه ذكر الجميع وتقديرهم بالاسم.

9. تقدير الموظف للقيادة

هذا شكل من أشكال تقدير الموظفين الذي لا يحظى بالتقدير في كثير من الأحيان، ولكنه شكل مهم. يستحق المديرون أن يشعروا بالتقدير أيضًا، وهي طريقة ممتازة للإشارة إلى أن الأسلوب الإداري لشركتك يعمل بشكل جيد.

يمكن للموظفين ترشيح مديريهم للحصول على جوائز بأسلوب "قائد الشهر" أو تقديرهم بالاسم تماماً كما يفعلون مع أقرانهم. يمكنهم مشاركة أفكارهم حول أدوات تقييم الموظفين وكتابة ملاحظات الشكر للمديرين على دعمهم وتوجيهاتهم.

10. تقدير الفريق أو المشروع

احتفل بنجاح الفريق من خلال الاعتراف بعملهم في مشروع معين أو إنجازاتهم على مدار الربع أو العام.

يمكنك اختيار تكريم أفضل فريق في حفل سنوي لتوزيع الجوائز أو الثناء علنًا على الموظفين الذين ساعدوا في نجاح مشروع ما (مثل إطلاق منتج أو مشاركة صحفية غير متوقعة).

يجب أن يكون التكريم شيئًا يستمتع به الجميع، مثل جائزة نقدية أو معتكف للفريق.

💡 نصيحة احترافية: استخدم قوالب مراجعة الأداء لتقييم فريقك بشكل مناسب حتى لا يسقط أي إنجاز، كبيرًا كان أو صغيرًا، من خلال الشقوق.

11. التقدير المنظم

هذه هي برامج تقدير رسمية ومدروسة، ومن المحتمل أن تديرها الشركة ومديروها. وعمومًا، يعلق الموظفون قيمة كبيرة على هذا التقدير الرسمي، نظرًا لأنه يثبت رسميًا صحة عملهم الشاق.

وتشمل الأمثلة على ذلك جائزة موظف الشهر/السنة، أو نظام المكافآت المتدرج للموظفين الذين يتجاوزون أهدافهم الشهرية، أو فرص الترقية السريعة بعد إظهار أداء استثنائي.

12. التقدير غير المنظم

على عكس التقدير التقليدي المقرر، فإن التقدير غير المنظم يوفر ملاحظات وتقدير فوري، يتم التعبير عنه من خلال الثناء الشفهي أو الكتابي.

وباعتباره شكلاً أكثر حرية من أشكال التقدير، فإنه يساعد على بناء ثقافة الشركة حيث يقدر الجميع بعضهم البعض، بغض النظر عن القسم أو التعيين. كما أنها طريقة رائعة للحفاظ على اندفاع الجميع وانخراطهم في العمل.

على سبيل المثال، يمكنك تقدير أحد أعضاء الفريق شفهيًا بعد حملة تسويقية ناجحة مباشرةً أو تقديم مكافأة مفاجئة للفريق بأكمله لتجاوزه أهداف المبيعات الفصلية.

13. تقدير المعالم البارزة

إن تقدير الموظفين القائم على المعالم البارزة هو استراتيجية تعترف بالموظفين وتكافئهم على تحقيق أهداف أو إنجازات محددة ومحددة مسبقًا في أدوارهم.

يمكن أن يتضمن الاحتفال بالمعالم الوظيفية المهمة مثل إكمال 10 سنوات في مكان العمل. يميل التكريم القائم على المعالم إلى أن يكون رسميًا ومكملاً بمكافآت مالية منظمة، أو جوائز تُمنح علنًا، أو حتى حدث خاص لتكريم الموظفين.

💡 نصيحة احترافية: تتبع تقدم فريقك خلال المراحل الرئيسية مع معالم ClickUp Milestones . حوّل المهام إلى معالم رئيسية وسهّل تحديد الإنجازات والاعتراف بها.

والآن، دعنا نلقي نظرة على كيفية تنفيذ برامج تقدير فعالة باستخدام هذه الأفكار لإلهام فريقك وتعزيز الإنتاجية.

تنفيذ التقدير في مكان العمل

يجب أن يكون برنامج تقدير الموظفين سهل الفهم ومتماشيًا مع ما تتوقعه القوى العاملة فيما يتعلق بالتقدير - وأنت كقائد، عليك أن تمهد الطريق لذلك.

فيما يلي ستة من أفضل الممارسات التي تم اختيارها بعناية من أجلك.

1. القيادة بالقدوة

عندما تكون في المراتب العليا في المؤسسة، يجب عليك إظهار نوع أخلاقيات العمل التي تريد أن تراها في فريقك وما يستحق التقدير. يجب عليك أن تضع المعايير السلوكية الصحيحة التي يجب أن تكون قدوة لهم - ويجب ألا تستخف بهذه المسؤولية.

تحتفل فرق ClickUp عادةً بتحقيق أهدافها الكبيرة والجريئة والجريئة (BHAGs) في أيام WellUp! هذه هي الأيام التي يمكن لطاقم ClickUp الحصول على إجازة (خارج أيام الإجازة الاعتيادية) للقيام بما يحلو لهم - للراحة وإعادة شحن طاقاتهم وتجديد نشاطهم.

يمكنك أن تبدأ اجتماعاتك اليومية بتسليط الضوء على إنجازات وجهود عضو واحد على الأقل من أعضاء الفريق. شارك فقط بعض الأمثلة عن تأثيرهم الإيجابي - على سبيل المثال، كيف كانوا ذوي حيلة في مساعدة عميل على تحقيق هدف مهم - وشجع الآخرين على فعل الشيء نفسه. فكلما اعترفت بالعمل الجاد علانية وباستمرار، كلما زاد اعترافك بالعمل الجاد بشكل علني ومستمر، كلما زاد اعتراف فريقك أيضًا فيما بينهم.

2. التواصل بفعالية

هل ترغب في إبقاء التقدير مرئيًا وفي صدارة اهتمامات الجميع؟ طبِّق الحزمة التقنية المناسبة لذلك.

على الرغم من أن منصات التواصل مثل Zoom أو Slack تساعد في هذه المهمة إلى حد ما، إلا أنها غالباً ما تحتاج إلى المزيد من الميزات المخصصة لتتبع الإنجازات الفردية والجماعية وإبرازها بشكل منهجي.

يمكن أن يكون برنامج الإنتاجية المتكامل مثل ClickUp البرنامج المثالي لتقدير الموظفين. فهو يوفر الوظائف التي تساعد في عملية التقييم الكاملة وتساعد في تحسين أداء الموظفين بمرور الوقت!

ClickUp هو تطبيق إدارة فريق العمل الملائم للموارد البشرية الذي يتميز بخياراته الواسعة لإدارة مشاركة الموظفين وتقديرهم.

يساعدك ClickUp، من خلال وظيفة الأهداف، على البدء في المسار الصحيح من خلال السماح لك بتحديد أهداف قابلة للقياس الكمي ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لكل موظف. تتيح لك المراقبة التلقائية للتقدم المحرز وبطاقات الأداء الأسبوعية للموظفين تحديد و الاحتفال بالمكاسب المحددة لفريقك .

تبسيط إدارة شؤون الموظفين مع ClickUp للموارد البشرية

على سبيل المثال أهداف النقر تتيح لك هذه الميزة إنشاء مجلدات لتتبع دورات العدو السريع، و OKRs، وبطاقات الأداء الأسبوعية للموظفين، وأهداف الفريق الأساسية.

يمكنك أيضًا استخدام مستندات ClickUp لإنشاء مركز مركزي لمعلومات الموظفين، بما في ذلك التواصل السري بين المديرين والتقارير المباشرة. يضمن لك هذا المستوى من الشفافية حصولك دائمًا على البيانات اللازمة لتقدير الموظفين على عملهم الجاد.

تفصيل الأهداف والمهام والنقاط الرشيقة وحالات المشروع في لوحة معلومات ClickUp القابلة للتخصيص بدرجة كبيرة

هناك طريقة أخرى لتشجيع المشاركة والاحتفال بالمساهمات الفردية أثناء التنقل من خلال عرض دردشة ClickUp . يمكن لميزة المراسلة داخل التطبيق هذه أن تجعل سلاسل محادثات فريقك مركزية وتصنيفها بناءً على المهمة أو الموضوع أو المجموعة.

جمع اتصالات الفريق معًا في مساحة واحدة مع ClickUp Chat ومشاركة التحديثات وربط الموارد والتعاون دون عناء

باستخدام @الإشارات و انقر فوق تعيين التعليقات يمكنك تقديم ثناء فوري ومحدد على عمل الزميل. هذا التقدير في الوقت المناسب يمكن أن يعزز الروح المعنوية والتحفيز بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام ردود الفعل أو الرموز التعبيرية أو صور GIF لإضافة لمسة شخصية إلى تقديرك.

احتفل بكل فوز على الفور من خلال صيحات افتراضية عبر عرض ClickUp Chat

💡 نصيحة احترافية: يمكنك أيضًا استخدام أمثلة على ملاحظات الموظفين لتحسين مراجعات الأداء. وبهذه الطريقة، يشعر الموظفون بأنهم مرئيون ومعتنى بهم في بيئة عمل إيجابية.

3. قم بتمكين فريقك

يساعد التكريم على خلق بيئة عمل إيجابية ومحفزة، مما يشجع الموظفين على السعي لتحقيق التميز. هناك طريقتان لدعم فريقك.

على سبيل المثال، يمكنك تقديم نظام "رمز التقدير" حيث يكسب الموظفون رموزًا للأداء الاستثنائي والعمل الجماعي والأفكار المبتكرة.

يمكن استبدال هذه الرموز بمكافآت مثل هدايا تقدير الموظفين أو إجازة إضافية، أو فرص التطوير المهني.

أو، إذا أظهر أحد أعضاء الفريق اهتمامًا بإدارة المشاريع، فقم بتعيين مشروع صغير لقيادته - على سبيل المثال، تنظيم نزهة للفريق لمدة نصف يوم.

قدم التوجيهات، ولكن دعهم يتخذون القرارات ويتعلمون من خبراتهم. كن داعمًا، ولكن شاركهم التقدير حيثما أمكن.

4. قم بمواءمة التقدير مع قيم الشركة

بغض النظر عن مدى تنظيم أو عدم تنظيم برنامج تقدير موظفيك، تأكد من أن السلوكيات والإجراءات التي تكافئ بها تدعم رسالة المؤسسة وأهدافها.

على سبيل المثال، أنشئ برنامج جوائز "القيم في العمل" حيث يمكن للموظفين ترشيح أقرانهم الذين أظهروا القيم الأساسية للشركة في عملهم.

في كل ربع سنة، اختر الفائزين واحتفل بهم في حفل خاص، مع مشاركة قصصهم على مستوى الشركة. وهذا يجعل عملية التكريم ذات مغزى أكبر ويشجع الجميع على القيام بعمل أفضل.

5. الاستثمار في تطوير الموظفين

في نهاية المطاف، أنت لا تريد من كل شخص تديره أن يبذل قصارى جهده كل يوم فحسب، بل تريد أيضًا أن يتطور مهاراته للاستعداد لأدوار أكبر في المستقبل. اجعل من السهل على كل فرد في فريقك الحصول على التقدير.

ابدأ برامج تشجع على التعلم والتطوير من خلال الدورات التدريبية عبر الإنترنت أو الندوات أو حتى الأنشطة الإرشادية حيث تقوم بمطابقة الموظفين الهواة مع القادة ذوي الخبرة.

على سبيل المثال، إذا كان فريقك بحاجة إلى تحسين مهارات التفاوض في المبيعات، فقم بترتيب دورة تدريبية معتمدة، مثل تلك التي تقدمها جمعية الإدارة الأمريكية (AMA) أو معهد كاراس للتفاوض.

وهذا يمكّن كل عضو في الفريق من إطلاق العنان لإمكاناته الفريدة وتقديم مساهمات أكثر قيمة. وعلاوة على ذلك، فإنه يُظهر أنك ملتزم بمساعدتهم على الإنجاز، مما يرفع من معنوياتهم.

6. اعتنِ بموظفيك

في حين أن السعي إلى تحقيق الإنجازات أمر جيد، إلا أنك كقائد، تحتاج كقائد إلى إعطاء الأولوية لرفاهية فريقك. ضع جدولاً زمنيًا للتحقق من صحتهم للتأكد من أنهم لا يفرطون في العمل أو يحرقون أنفسهم سعياً وراء التقدير.

اسمح لهم بتعديل ساعات عملهم لاستيعاب التزاماتهم الشخصية أو تطبيق سياسة العمل عن بُعد حيثما أمكن. تذكّر - من الضروري أن يشعر الجميع بالتقدير والدعم، بغض النظر عن نقاط قوتهم أو محدوديتهم. ذكّر الموظفين باهتمامك.

تقدير الموظفين: مجال حيوي يجب التركيز عليه في العمل

لست مضطرًا للانتظار حتى يمضي شخص ما خمس سنوات في شركتك لتقوم بتكريم موظّفيك. يمكنك تقدير موظفيك على عملهم الشاق كل يوم. كل ما عليك القيام به هو أن تضع في اعتبارك احتياجاتهم وأن تأخذ الوقت الكافي لتقديرهم بصدق.

الأمر الآخر الذي يجب أن تتذكره هو أن تقدير الموظفين ليس حلاً لمرة واحدة. يجب أن تنشئ قوة عاملة تشعر بالتقدير والدعم والاعتراف.

الخبر السار هو أن ClickUp هو الحل الشامل لإدارة جميع مبادرات تقدير الموظفين. من وضع أهداف واضحة إلى تتبع المشاركة إلى تمكين عمليات تسجيل الوصول ومراجعات الأداء بزاوية 360 درجة، يمكن لمنصتنا القيام بكل ذلك. اشترك للحصول على حساب ClickUp مجاناً اليوم وشاهد الفرق الذي يمكنك إحداثه في مكان العمل.

الأسئلة المتداولة (FAQs)

1. ما هي الطريقة الأكثر تأثيراً لتكريم موظفيك؟

اجعل تقدير الموظفين شخصيًا. خاطب موظفيك بالاسم عندما تعترف بإنجازاتهم، وكن محددًا عند شرح سبب استحقاق جهودهم للتقدير. يجب عليك أيضًا أن تصمم التقدير حسب ما يفضلونه. فبينما قد يحب البعض الثناء العلني، قد يحب البعض الآخر كلمة ثناء خاصة، وقد يقدّر البعض الآخر ميزة مثل إجازة مدفوعة الأجر أو بطاقة هدية.

2. ما هو مثال على التقدير؟

أحد الأمثلة على التقدير هو مناداة الموظف بالاسم علنًا ومشاركة إنجازه مع بقية أعضاء الفريق. ومثال آخر هو إرسال رسالة شكر وباقة ورد إلى مكتبه بعد عرض تقديمي أو اجتماع ناجح.

3. كيف تقوم بتكريم الموظفين بطريقة مبتكرة؟

على الرغم من أن الأساليب التقليدية مثل الجوائز أو المكافآت النقدية تعد خيارات رائعة، إلا أنه من الأفكار الممتازة عقد اجتماعات تقدير أسبوعية حيث يثني الزملاء والمدراء على الموظفين الذين أثروا فيهم، أو منح مكافأة منتصف العام، أو إقامة حفلة مفاجئة في المكتب.

4. ما نوع التقدير الأكثر تحفيزاً؟

يكون تقدير الموظفين أكثر تحفيزًا عندما يكون التقدير حقيقيًا وفي الوقت المناسب وشخصيًا. كقائد، اجعله مفصلاً قدر الإمكان حتى يعرف الموظف ما الذي قام به بشكل جيد (وما الذي يجب أن يستمر في فعله). قم بإجراء دراسات استقصائية لفهم أنواع تقدير الموظفين التي يجدها فريقك أكثر تحفيزًا، مثل التقدير العام مقابل الخاص، والنقدي مقابل غير النقدي، وما إلى ذلك.