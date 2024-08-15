أكثر من 50+ اقتباسات تحفيزية للعمل يوم الخميس لرفع الروح المعنوية للفريق

هناك نوعان من الناس - أولئك الذين يرون يوم الخميس على بعد يوم واحد من عطلة نهاية الأسبوع، وأولئك الذين يرونه على بعد ثلاثة أيام من يوم اثنين آخر. أو ربما لا تندرج تحت أي من هاتين الفئتين وترى يوم الخميس على أنه مجرد يوم خميس.

ومع ذلك، في بعض الأحيان، تحتاج في بعض الأحيان إلى يوم خميس سعيد لأن القطارات تتأخر، أو لأن المقهى المفضل لديك مغلق، أو لأنك لا تتطلع حقًا إلى الاجتماع مع أليكس من الشؤون المالية، حيث يفسد كل الخطط الجيدة بحجة "أزمة الميزانية"

وهنا يأتي دور اقتباسات الخميس التحفيزية للعمل. إنها شعاع الشمس الذي تحتاجه لتجتاز تلك الاجتماعات العاصفة وتخرج منها فائزاً - تذكير ودود بأنك رائع. يمكنك القيام بذلك. وهذا أيضًا سيمر.

50+ 50+ اقتباسات تحفيزية يوم الخميس للعمل والحياة الشخصية

لقد جمعنا لك مجموعة من الاقتباسات التي سترفع من معنوياتك، بما في ذلك اقتباسات تحفيزية صباح الخميس للعمل واقتباسات مضحكة ليوم الخميس للعمل لتبدأ يومك بداية رائعة.

اقتباسات الخميس التحفيزية

قد يبدو يوم الخميس وكأنه أطول فترة في الأسبوع، حيث أن يوم الجمعة بعيد المنال. لكن مساعدة فريقك البقاء متحمسًا من خلال خلق الصحة عادات العمل من أجل حياة إيجابية هي المفتاح لإنهاء الحياة بقوة!

1. افعل شيئًا اليوم ستشكرك عليه نفسك في المستقبل.

شون باتريك فلانيري، ممثل

2. الفرص لا تحدث فقط، بل أنت من يخلقها.

كريس جروسر، مؤلف

3. يتطلب الأمر شجاعة لتكبر وتصبح ما أنت عليه حقًا.

إي إي كامينغز، شاعر ورسام

4. الموقف شيء صغير يحدث فرقاً كبيراً.

وينستون تشرشل، رئيس وزراء المملكة المتحدة السابق

5. كل أحلامنا يمكن أن تتحقق إذا كانت لدينا الشجاعة لتحقيقها.

والت ديزني، منتج أفلام الرسوم المتحركة والممثل الصوتي

والت ديزني، رسام رسوم متحركة أمريكي ومنتج أفلام وممثل صوتي ورجل أعمال، عبر ويكيبيديا

6. صدق أنك تستطيع، وأنت في منتصف الطريق.

ثيودور روزفلت، الرئيس الأمريكي السادس والعشرون

7. كل الأحلام في متناول اليد. كل ما عليك فعله هو مواصلة التحرك نحوها.

فيولا ديفيس، ممثلة ومنتجة أفلام

8. إذا كنت تستمتع بوقتك فهذا هو الوقت الذي تُبنى فيه أفضل الذكريات.

سيمون بايلز، لاعبة جمباز

9. يوم الخميس مليء بالأفكار الخالدة وأحلام الخطمي.

أنتوني ت. هينكس، مؤلف

10. الخطوة الأولى نحو الوصول إلى مكان ما هي أن تقرر أنك لن تبقى حيث أنت.

جي بي مورغان، ممول ومصرفي استثماري

11. أن تعيش هو أندر شيء في العالم. معظم الناس موجودون فقط.

أوسكار وايلد، شاعر وكاتب مسرحي

12. حياتك كلها هي مظهر من مظاهر الأفكار التي تدور في رأسك.

ليزا نيكولز، متحدثة تحفيزية

13. القدر ليس مسألة صدفة، بل هو مسألة اختيار.

وليام جينينغز برايان، محامٍ وخطيب؛ سياسي سابق

14. عندما يكون لديك حلم، عليك أن تتمسك به ولا تتركه أبدًا.

كارول بورنيت، ممثلة كوميدية وممثلة

15. لا شيء مستحيل. الكلمة نفسها تقول "أنا ممكن"

أودري هيبورن، ممثلة

16. الحياة بها كل تلك التقلبات والمنعطفات. عليك أن تتشبث بإحكام، وتنطلق.

نيكول كيدمان، ممثلة

17. النجاح ليس نهائياً، والفشل ليس قاتلاً: المهم هو الشجاعة في الاستمرار.

ونستون تشرشل، رئيس وزراء المملكة المتحدة الأسبق

18. في بعض الأحيان، عندما تتداعى الأمور، قد تكون في الواقع تتداعى في مكانها الصحيح.

غير معروف

19. إن نظرتك للحياة هي الأهم. إذا استخففت بنفسك ولم تأخذ نفسك على محمل الجد، فسرعان ما ستجد الفكاهة في حياتنا اليومية. وفي بعض الأحيان يمكن أن تكون منقذة للحياة.

بيتي وايت، ممثلة وممثلة كوميدية

بيتي وايت، ممثلة وممثلة كوميدية أمريكية عبر ويكيبيديا

20. أي شيء إيجابي أفضل من لا شيء سلبي.

إلبرت هوبارد، كاتب وناشر

21. كل يوم يأتي حاملاً هداياه. فك الشريط

آن روث شاباكر

22. في كل يوم، هناك 1,440 دقيقة. وهذا يعني أن لدينا 1,440 فرصة يومية لإحداث تأثير إيجابي.

ليس براون، سياسي ومتحدث تحفيزي

23. لو لم يكن الأمر صعباً، لفعله الجميع. فالصعوبة هي التي تجعل الأمر رائعاً.

توم هانكس، الممثل وصانع الأفلام

24. الطريقة الوحيدة للقيام بعمل عظيم هي أن تحب ما تفعله. إذا لم تجده بعد، استمر في البحث. لا تستقر. كما هو الحال مع كل الأمور التي تتعلق بالقلب، ستعرف عندما تجده.

ستيف جوبز، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Apple

اقتباسات الخميس الإيجابية

من السهل أن تصاب بالركود في منتصف الأسبوع، ولكن يمكن أن يكون يوم الخميس المقبول تذكيرًا بأن عطلة نهاية الأسبوع على الأبواب. حافظ على معنوياتك مرتفعة و قم بتمكين فريقك ليكونوا المديرين الخاصين .

25. نبذل قصارى جهدنا لنشر الطاقة الإيجابية. البعض يبادلنا بالمثل والبعض الآخر لا يفعل. من الأفضل أن نبتعد عن الأشخاص الذين لا يبادلوننا الشعور بالمثل.

أفيجيت داس، مؤلف وشاعر

26. أحيانًا يكون فرحك هو مصدر ابتسامتك، وأحيانًا تكون ابتسامتك هي مصدر فرحك.

ثيش نهات هانه، ناشط سلام وراهب تبتي

27. تستغرق دروس الحياة عمراً كاملاً لتتعلمها، هكذا هي دروس الحياة. ولكن بينما نتعلم، نعلم الآخرين. كلنا معلمون في مدرسة الحياة.

أوليفر ستيل، مغني

28. ليس الخطأ هو المهم، بل كيف تفسر الدرس.

ميشيل سي أوستاسيسكي

29. كلما عرفت أكثر، كلما أدركت أنك لا تعرف شيئًا.

سقراط، الفيلسوف

اقتباسات خميس الشكر

صباح الخميس هو وقت رائع لتقدير المكاسب الصغيرة والتعبير عن الامتنان. ذكّر فريقك بمدى تقديرهم مع هذه العبارات الرائعة اقتباسات عن العمل الجماعي .

30. يجب أن نجد وقتًا للتوقف وشكر الأشخاص الذين يصنعون فارقًا في حياتنا.

جون كينيدي، الرئيس الخامس والثلاثون للولايات المتحدة الأمريكية

31. عدّ بركاتك" هو تعبير شائع لدرجة أنه أصبح عبارة شائعة. ومع ذلك فهي تحتوي على حقيقة ومعنى قويين: كن ممتنًا لما لديك - ولما ليس لديك.

روبرت دبليو بلاي، كاتب

32. يتطلب الأمر الكثير من الشجاعة للتحلي بموقف الامتنان خلال الأوقات العصيبة. ولكن بمجرد أن تتحلى به، فإنه يمكّنك.

جوشوا تونجول، شخصية على الإنترنت

33. يجب علينا بالتأكيد أن نحصي نعمنا، ولكن يجب علينا أيضًا أن نجعل بركاتنا تُحسب.

نيل أ. ماكسويل، باحث ومعلم

34. إنه لأمر مضحك في الحياة، فبمجرد أن تبدأ في ملاحظة الأشياء التي تشعر بالامتنان لها، تبدأ في إغفال الأشياء التي تفتقر إليها.

ألمانيا كينت، مذيعة وصحفية أمريكية

35. تحدث أشياء عظيمة لأولئك الذين لا يتوقفون عن الإيمان والمحاولة والتعلم والامتنان.

روي ت. بينيت، مؤلف

36. أهم شيء هو أن تستمتع بحياتك - أن تكون سعيداً - هذا هو المهم.

أودري هيبورن، ممثلة

أودري هيبورن، ممثلة بريطانية، عبر ويكيبيديا

37. السعادة ليست بالصدفة بل بالاختيار.

جيم رون، رائد أعمال ومؤلف

38. الشعور بالامتنان وعدم التعبير عنه يشبه تغليف الهدية وعدم تقديمها.

ويليام آرثر وارد، كاتب

39. استمتع بالأشياء الصغيرة، لأنك قد تنظر يومًا ما إلى الوراء وتدرك أنها كانت الأشياء الكبيرة.

روبرت براولت، مؤلف

اقتباسات صباح الخميس

40. يحلم بعض الناس بالنجاح، بينما يستيقظ البعض الآخر كل صباح ويحققون النجاح.

واين هويزنجا، رجل أعمال

41. صباح الخميس والشمس في الصباح الباكر، صباح الخميس والأشجار تغني.

جيلز، جيلز وفريب، مجموعة صوتية

جايلز وجايلز وفريب، المجموعة الصوتية، عبر ديسكوجز

42. إنه رجل حكيم يدرك أن كل يوم هو بداية جديدة، فكم من الأخطاء التي ترتكبها في يوم واحد؟

ميل جيبسون، ممثل ومخرج سينمائي

43. لقد بدأ اليوم للتو، ولكن انظر إلى أي مدى وصلت إلى هنا.

غير معروف

44. اليوم هو صفحة بيضاء لك لمواصلة كتابة قصة حياتك المهنية.

غير معروف

45. آمن دائماً بأن شيئاً رائعاً على وشك الحدوث.

غير معروف

46. ما تفعله اليوم يمكن أن يحسن كل ما ستفعله في الغد.

رالف مارستون، لاعب كرة قدم أمريكي

47. يبدأ الناس في النجاح في اللحظة التي يقررون فيها أن يكونوا ناجحين.

هارفي مكاي، مؤلف

48. عليك أن تستيقظ كل صباح بعزم وتصميم إذا كنت ستذهب إلى الفراش وأنت راضٍ.

جورج لوريمر، صحفي ومحرر

49. أستيقظ كل صباح، وأستيقظ كل صباح وأنا واثق أنه سيكون يوماً رائعاً. أنت لا تعرف أبدًا متى سينتهي، لذلك أرفض أن يكون يومي سيئًا.

بول هندرسون، لاعب هوكي الجليد الكندي المحترف

50. المشي في الصباح الباكر هو نعمة لليوم بأكمله.

هنري ديفيد ثورو، عالم طبيعة وكاتب مقالات أمريكي

51. إذا كنت تعمل على تغيير العالم، فأنت تعمل على أشياء مهمة. أنت متحمس للاستيقاظ في الصباح.

لاري بيج، الرئيس التنفيذي السابق لشركة جوجل

لاري بيج، الرئيس التنفيذي السابق لشركة جوجل، عبر ويكيبيديا

52. يعد الصباح وقتًا مهمًا من اليوم، لأن الطريقة التي تقضي بها صباحك غالبًا ما تخبرك بنوع اليوم الذي ستقضيه.

ليموني سنيكيت، شخصية خيالية

53. أول شيء كل صباح قبل أن تستيقظ، قل بصوت عالٍ "أنا مؤمن" ثلاث مرات.

أوفيد، شاعر روماني

54. كل صباح هو تذكير للتخلي عن الماضي واحتضان الحاضر.

تونموي أشرجي

55. كن على استعداد لأن تكون مبتدئاً كل صباح.

مايستر إيكهارت، عالم اللاهوت الألماني

56. عندما تستيقظ في الصباح، فكّر في الامتياز الثمين الذي يمنحك إياه أن تكون على قيد الحياة - أن تتنفس، أن تفكر، أن تستمتع، أن تحب - ثم اجعل ذلك اليوم مهمًا!

ستيف مارابولي، مؤلف

إنشاء ومشاركة اقتباسات تحفيز يوم الخميس

الآن بعد أن أصبحت مجهزًا ببعض اقتباسات الخميس الملهمة، لماذا لا تنشر الحب بين زملائك وفرق العمل لديك وتخلق بيئة عمل إيجابية ?

يمكنك حتى استخدام ClickUp Brain لصياغة اقتباسات مدروسة يوم الخميس، خاصة لفريقك.

ابتكر اقتباسات تحفيزية مخصصة للحفاظ على زخم فريقك باستخدام ClickUp Brain

ولكن مهلاً، ألا تشعل شرارة التحفيز الإنتاجية الحقيقية؟ نود أن نعتقد ذلك! لهذا السبب لدينا قائمة جاهزة من النماذج لمساعدتك على المضي قدماً في طريقك عندما يأتي يوم الاثنين.

💡 بينما أنت في ذلك، جرب هذه الأفكار الثاقبة المدونات الصوتية للتحفيز و اقتباسات عن الإنتاجية للحفاظ على مستويات الطاقة لديك خلال فترة هدوء يوم الجمعة.

استخدام قوالب ClickUp لزيادة الإنتاجية

إنقالب الإنتاجية الشخصية ClickUp

قالب الإنتاجية الشخصية الخاص ب ClickUp

يتيح لك هذا القالب القابل للتخصيص تنظيم مهامك وتحديد أولوياتها وتتبعها بكفاءة. يمكنك تعيين مهام متكررة لتذكيرك بأخذ فترات راحة، مما يساعدك في الحفاظ على إنتاجية ثابتة.

الـقالب ClickUp للإنتاجية

قالب ClickUp للإنتاجية

تم تصميم هذا القالب الملائم للمبتدئين لتحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية. يحتوي على 7 طرق عرض و30 حالة وتحديثات تلقائية للحقول المخصصة لتبسيط إدارة المهام.

الـقالب تقرير الإنتاجية الشخصية ClickUp

قالب تقرير الإنتاجية الشخصية الخاص ب ClickUp

باستخدام هذا القالب، راقب الوقت المستغرق في المهام، وحدد مجالات التحسين، وأنشئ تقارير تقدم لتتبع أهدافك.

استخدم طريقة عرض التقويم لتخطيط المهام وترتيب أولوياتها، وجدول الفواتير لتتبع المدفوعات، وقائمة الأولويات لتنظيم المهام حسب الأهمية، ودليل البدء لإنشاء خطة إنتاجية مخصصة لك.

هل تعرف ما هو النشاط الممتع الآخر لبناء الفريق؟ مسابقة اقتباس! اطلب من فريقك أن يأتوا بأفضل اقتباس تحفيزي لديهم، والأفضل سيحصل على وجبة غداء!

يمكنك استخدام مستندات ClickUp لتتبع جميع الاقتباسات الرائعة التي يأتي بها فريقك. من خلال التحرير التعاوني، سيعرف كل شخص متى يكتب الشخص الآخر، حتى لا يقوم كل منكم بتعديل ما يكتبه الآخر عن طريق الخطأ.

وإذا نجحتم في هذا النشاط الصغير لبناء الفريق (لنكن صادقين، من المحتمل أن تنجحوا أيها النجوم)، لماذا لا تبدأون في مشروعكم التالي وتضعون أدوات الإنتاجية للاستخدام الجيد؟

أدوات مثل تتبع الوقت في ClickUp و مهام النقر فوق المهام ستضمن حصول فريقك على وقت كافٍ مع أحبائهم. ففي نهاية المطاف، لا شيء يفوق تأثير الاقتباسات التحفيزية أكثر من التوازن الصحي بين العمل والحياة.

استخدم تتبع وقت المشروع المدمج في ClickUp لتتبع الوقت في مختلف المهام، ووضع التقديرات، وإضافة الملاحظات، وعرض تقارير عن وقتك من أي مكان

أخيراً، إذا كنت تبحث عن طريقة فعالة للتواصل السريع مع فريقك، استخدم تطبيقات التواصل مثل ClickUp Chat. تتيح لك هذه التطبيقات التواصل والتعاون مع فريقك في الوقت الفعلي و تعزيز الإنتاجية من خلال التخفيف من الحاجة إلى تلك "الاجتماعات السريعة".

اجمع رسائلك وتعليقاتك ومرفقاتك تحت سقف واحد من أجل تعاون فائق مع ClickUp Chat

نأمل أن تساعدك هذه القائمة المختارة من اقتباسات الخميس التحفيزية للعمل أنت وفريقك على خلق بيئة عمل محفزة وتجاوز أسبوع طويل.

إذا لم تشعر بأن أياً منها يناسبك تماماً، فنحن على يقين من أن هذه الاقتباسات ستساعدك:

_ عزيزي الخميس: اتصل يوم الجمعة للتو. ستكون هنا غداً، وستحضر معها النبيذ

ولا تنسى أن اشترك في ClickUp للحصول على جرعة إضافية من الإنتاجية!