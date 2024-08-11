كيف تبدأ مشروع استشارات تسويقية

إذا كنت تقرأ هذا المقال، فسوف نخرج عن المألوف ونفترض:

أنت محترف تسويق سئمت من العمل بدوام كامل وتريد أن تقوم بعملك الخاص وتمتلك وقتك

أنت شاب محترف أو طالب شاب وتريد أن تجرب عملاً حراً أو عملاً جانبياً

كنت تدير شركة بالفعل وترغب في توسيع نطاق عروضك

حسناً، الخبر السار هو أنه إذا كنت تتساءل يوماً ما إذا كان العمل كمستشار تسويق فكرة جيدة، فالإجابة بسيطة - نعم. كل ما تحتاجه هو أن تجد مجالك المناسب، والأهم من ذلك أن تفهم أنه سيتعين عليك تخصيص عروضك لتناسب احتياجات عملائك. هل سيكون لعلامة تجارية للمكملات البروتينية نفس استراتيجية التسويق التي تتبعها شركة للوجبات السريعة؟ ربما لا.

إليك نظرة سريعة على ما سنقوم بتغطيته:

من هو مستشار التسويق

ما تستلزمه وظيفتك كمستشار تسويق

كيفية إعداد استشارتك التسويقية

كيفية الاستفادة من أدوات التواصل مثل LinkedIn

كيف تصبح مستشار تسويق مستقل

الشؤون المالية لكل ذلك

كيف تنمي عملك كاستشاري تسويق

دعنا نحلل الأمر.

## فهم الاستشارات وأهميتها في التسويق

الاستشاري هو شخص توظفه الشركة لخبرته في مجال معين. يمكن أن يتم توظيفك لأداء أي عدد من الخدمات الاستشارية، بما في ذلك عمليات التدقيق، والاستراتيجية، والتغذية الراجعة، ورفع مستوى المهارات، وحل المشكلات، وحتى لتقديم خبرتك في مشروع يعمل عليه فريق داخلي.

مستشار التسويق هو ببساطة استشاري يقدم خبراته خبرات التسويق_، مثل العلامات التجارية، والتسويق الرقمي، وأبحاث السوق، وإطلاق المنتجات، والإعلانات هي بعض المجالات الرئيسية. وبصفتك مستشار تسويق، يمكنك التركيز على مجال تخصصك الذي يستخدم مهاراتك على أفضل وجه. على سبيل المثال، يمكن أن يكون تركيزك هو التسويق الرقمي، ويمكن أن يكون مجال تخصصك هو كيفية النمو العضوي من خلال محتوى تحسين محركات البحث.

حجم ونطاق عملك الاستشاري الخاص بك متروك لك تمامًا.

الآن قد تسأل نفسك لماذا لا تقوم المؤسسة بذلك داخل الشركة.

يتيح الاستشاريون للمؤسسات الحصول على منظور خارجي . قد تكون هناك حلول أو مجالات مشاكل قد يغفل عنها الفريق الداخلي

. قد تكون هناك حلول أو مجالات مشاكل قد يغفل عنها الفريق الداخلي نظرًا لأن الاستشاري ليس موظفًا بدوام كامل، يمكن للمؤسسات دائمًا العثور بسهولة على شخص آخر بدون الأعمال الورقية المكثفة التي تأتي مع التعيينات بدوام كامل

التي تأتي مع التعيينات بدوام كامل في بعض الأحيان، لا يكون أمام المؤسسات خيار آخر إذا كانت حريصة على العمل مع مسوقين ذوي خبرة عالية ومطلوبين والذين قد لا يرغبون في الارتباط بأي مؤسسة واحدة

قد يهمك أن تعرف أن الشركات العريقة مثل شركة ماكنزي وشركاه (المتخصصة في الاستشارات الإدارية)، وشركة باين وشركاه (التي تقوم بأعمال مماثلة)، وشركة ديلويت (التي تقدم مجموعة من الخدمات المهنية) تندرج جميعها في مجالات مختلفة في عالم الاستشارات.

لم يتم بناء أي من هذه الشركات بين عشية وضحاها، لذا فإن هدفك هو التوسع خطوة بخطوة. لبناء شركة استشارية مربحة، تذكر أن تركز على مهاراتك، ولا يثبطك الفشل، وكن دائمًا على استعداد لتصحيح المسار إذا كان هناك شيء لا يناسبك.

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## أدوار ومسؤوليات مستشار التسويق

هل كان أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي سيسجل هذا العدد الكبير من الأهداف بدون التدريب الصحيح وتمريرات زملائه الحاسمة له؟ هل كان الأسطورة الأوليمبية يوسين بولت سيفوز بالعديد من الميداليات الذهبية بدون التغذية الصحيحة والرعاية من المدربين الخبراء؟

بصفتك مستشاراً تسويقياً، فإن دورك يشبه دور مدرب رياضي النخبة. فكل مؤسسة تعمل معها سيكون لديها مجال تركيز مختلف يحتاج إلى تعزيز، وعيوب تحتاج إلى تسوية، واستراتيجيات تحتاج إلى تنفيذ.

أما كيفية تنفيذهم لمشروع معيّن فهو المكان الذي يأتي دورك فيه. وفقًا لنطاق العمل، ستقوم بتحليل جهود التسويق الرقمي ومبادرات العلامة التجارية الخاصة بهم، وتشغيل الحملات، وتحفيز المشاركة، والمساهمة في النهاية في النمو. هناك بعض الأساسيات المهارات الأساسية التي ستفيدك كمستشار بما في ذلك حل المشكلات والتفكير التحليلي والتخطيط الاستراتيجي.

فهم الجمهور المستهدف

ستحتاج أيضًا إلى فهم شخصيات الجمهور المختلفة أثناء العمل مع المؤسسات المختلفة. هل تذكر مثال المكملات البروتينية والوجبات السريعة؟ حتى المؤسسات التي تعمل في نفس المجال، على سبيل المثال شركتين للوجبات السريعة، من المحتمل أن يكون لها جمهور مستهدف مختلف. فربما تلبي إحداهما احتياجات المهنيين العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و55 عامًا الذين يبحثون عن وجبة صحية أثناء استراحة العمل، بينما تلبي الأخرى احتياجات طلاب المدارس الثانوية الذين يبحثون عن وجبة خفيفة دهنية بعد المدرسة.

ستحدد التركيبة السكانية لعملائك نوع المبادرات التسويقية التي تقوم بها. قد يكون المحتوى القابل للوجبات الخفيفة والقابل للمشاركة على منصات التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام مناسباً لمن هم دون سن 18 عاماً. وفي الوقت نفسه، قد تضطر إلى استهداف الفئة العمرية من 35 إلى 55 عامًا من خلال محتوى ذكي وثاقب على موقع LinkedIn. قد تستفيد بعض الشركات أيضًا من طرق التسويق الرقمي الأخرى، مثل مدونات تحسين محركات البحث التي تؤدي إلى النمو العضوي.

الاستفادة من إدارة علاقات العملاء

في خضم كل هذا، من المحتمل أن تضطر أيضًا إلى الإبحار في عالم إدارة علاقات العملاء (CRM). لا تنخدع بطبيعة المصطلح التي لا تحتاج إلى شرح؛ فقد يكون الأمر معقدًا للغاية. ببساطة، فإن إدارة علاقات العملاء أمر بالغ الأهمية لمساعدة عملك على النمو.

قراءة إضافية: أفضل 10 برامج لإدارة علاقات العملاء للاستشارات في عام 2024 يمكن أن تكون استراتيجية إدارة علاقات العملاء الخاصة بك بسيطة مثل التواصل مع العملاء المحتملين على LinkedIn وواسعة مثل التعاقد مع وكالة خارجية تتولى إدارة علاقات العملاء نيابةً عنك. سيساعدك ذلك على اكتساب رؤى قيّمة حول العملاء المحتملين، والتواصل الفعال مع العملاء، وإدارة حملات التوعية المستهدفة، وحتى دعم البيع المتبادل أو البيع المتبادل. على سبيل المثال، رسالتك الباردة لم يرد عليها مئات الأشخاص باستثناء شخص واحد. لماذا استجابوا؟ هل هم الأشخاص المناسبون لك؟ لماذا أثرت فيهم؟

يبدو ذلك كثيرًا، لكن لا تقلق، فهناك بعض الأمور الرائعة أدوات الذكاء الاصطناعي للاستشارات للمساعدة في تخفيف بعض العبء عنك.

إنشاء شركة استشارات تسويقية

قد يبدو إنشاء عمل استشاري ناجح أمراً شاقاً. ولكن إذا اتبعت بعض الخطوات القابلة للتنفيذ واستفدت من النماذج المجانية مثل قالب خطة مشروع ClickUp للاستشارات ، ستحصل على مشروعك التجاري بسرعة.

بعد تحديدك لمجالات الخبرة والخدمات التي ستقدمها والبحث في السوق والمنافسة لتضع خدماتك في مكانة فريدة، سيساعدك هذا القالب على إنشاء خطة مشروع استشاري.

قالب خطة مشروع الاستشارات ClickUp للاستشارات

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تنظيم المشاريع الكبيرة إلى مهام أصغر حجمًا وأكثر قابلية للإدارة من خلال النقر فوق المهام وتعيينها لأعضاء الفريق

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اتبع هذه الخطوات للبدء.

1. ابحث عن مجال تخصصك

إذا كنت ستشتري سيارة، فإنك ستفكر في الميزانية، ونوع السيارة، والمميزات، والاقتصاد في استهلاك الوقود، وما إلى ذلك. وبعد اختبار قيادة عدد قليل منها، تستقر على واحدة تلبي متطلباتك. أن تصبح مستشاراً تسويقياً هو أمر مشابه لذلك: أنت الوحيد الذي يملك السيارة، وعملاؤك المحتملون هم المشترون الذين لديهم تفضيلات ومتطلبات مختلفة. وكما أن كل سيارة لا تناسب الجميع، يجب أن تجد ما يميزك عن جمهورك المستهدف. سيكون هناك دائماً مستشارون وشركات أخرى تقدم نفس الخدمات التي تقدمها أنت.

ما هي نقاط قوتك ؟ هل هي تحسين محركات البحث؟ تسويق المحتوى؟ الإعلان؟ العلامة التجارية؟ التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟

؟ هل هي تحسين محركات البحث؟ تسويق المحتوى؟ الإعلان؟ العلامة التجارية؟ التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟ ركز على مهاراتك الأساسية والعمل الذي تستمتع بالقيام به . إنها فكرة مبتذلة قديمة، ولكن إذا كنت تحب عملك، فهل تعمل حقًا؟

. إنها فكرة مبتذلة قديمة، ولكن إذا كنت تحب عملك، فهل تعمل حقًا؟ لا تخف من العودة إلى الأساسيات. قد تكون لديك مهارة اكتسبتها في بداية حياتك المهنية ولكنك توقفت عن استخدامها كثيرًا مع تقدمك في العمل. قد تكون هذه المهارة بالذات، على سبيل المثال، الكتابة الطويلة ذات الجودة العالية، هي مهارتك المتخصصة

قد تكون لديك مهارة اكتسبتها في بداية حياتك المهنية ولكنك توقفت عن استخدامها كثيرًا مع تقدمك في العمل. قد تكون هذه المهارة بالذات، على سبيل المثال، الكتابة الطويلة ذات الجودة العالية، هي مهارتك المتخصصة إذا كنت تقدم الكثير من الخدمات، فقد تراك العلامات التجارية على أنك "جاك من كل شيء" (لا تتقن أي شيء)

2. اصنع بطاقة أسعار

بمجرد أن تستقر على مجال عملك وخدماتك، فإن الخطوة التالية هي إعداد بطاقة أسعار. يجب أن تتضمن بطاقة الأسعار الخاصة بك ما يلي:

قائمة بالخدمات مع بطاقة أسعار لكل منها. يمكنك فرض رسوم على كل ساعة أو كل مشروع أو كل يوم حسب الخدمة وما يناسبك

يمكنك اختيار فرض رسوم مختلفة على العملاء المختلفين. على سبيل المثال، سعر أساسي أقل للشركات الناشئة مقارنةً بالمؤسسات الأكبر ذات الميزانيات التسويقية الأكبر

من الجيد إضافة جدول زمني لخدماتك. على سبيل المثال، إذا كنت تساعد في إجراء تدقيق، اذكر المدة التي سيستغرقها المشروع حتى يتم تحديد التوقعات من البداية

3. إنشاء محفظة/موقع إلكتروني

يمكنك القيام بكل شيء وإنشاء موقع إلكتروني يمكنك توجيه العملاء المحتملين إليه أو إنشاء محفظة أعمال تشاركها معهم. الخيار لك. أيًا كان الطريق الذي تختاره، تأكد من إبراز نقاط قوتك وعرض مهاراتك وتحديد ما تقدمه للعملاء المحتملين بوضوح.

4. احصل على تأمين المسؤولية المهنية

كما هو الحال مع جميع الأمور في الحياة، أحيانًا لا تسير الخطط بالطريقة التي نأملها. أو ربما بذلت قصارى جهدك، لكن عميلك لم يكن سعيداً. وهنا يأتي دور تأمين المسؤولية المهنية. فهو يحميك من مطالبات التسوية والرسوم القانونية المكلفة في حالة الدعاوى القضائية الناشئة عن الإهمال أو الأخطاء أو الفشل في تقديم الخدمات الموعودة.

تعتمد تكلفة تأمين المسؤولية المهنية على حجم عملك والمجال الذي تعمل فيه. قد يطلب بعض العملاء تأمين المسؤولية المهنية كجزء من عقدك.

5. اختر بين الشركة المسجلة والمستشار الفردي

كما هو الحال مع المحفظة والموقع الإلكتروني، فإن تسجيل شركة أو اختيار العمل كمستشار فردي أمر متروك لك تماماً. دعنا نلقي نظرة سريعة على مزايا وعيوب كليهما.

مزايا الشركة المسجّلة

التوسع أسهل، مع الاندماج السلس للمزيد من الشركاء والموظفين وما إلى ذلك.

الصورة الاحترافية

ستتمتع بإمكانية الحصول على مزايا ضريبية عيوب الشركة المسجلة

تكاليف أولية أعلى

المزيد من الأعمال الورقية والمتطلبات التنظيمية، إلخ.

بمجرد التوسع وزيادة عدد الشركاء والموظفين وما إلى ذلك، ستكون هناك مرونة أقل في اتخاذ القرار

مزايا العمل كمستشار فردي

يمكن أن تكون تكلفة الإعداد قريبة من الصفر

أسهل في الإدارة مع أعمال ورقية ومتطلبات تنظيمية أقل

تحكم كامل في وقتك وقراراتك التجارية وما إلى ذلك.

عيوب العمل كمستشار فردي

تتعرض أصولك الشخصية للخطر في حالة وجود ديون أو مطالبات قانونية

قد تضطر إلى العمل بجدية أكبر لبناء المصداقية

أكثر تعقيداً في التوسع

6. ابحث عن مرشد

يمكن للعثور على المرشد المناسب أو صديق رائد الأعمال المتمرس أن يعلمك دروساً قيمة ويجهزك لمواجهة أي عقبات محتملة. لن يساعدك المرشد المناسب في إرشادك فحسب، بل سيساعدك أيضًا في بناء العلاقات، وإنشاء المساءلة، والتعلم من شخص تثق به، وإبقائك على الطريق الصحيح.

7. ابحث عن عملاء

الآن يأتي دور العمل الشاق. العثور على العملاء، وخاصة العميل الأول، هو التحدي الأكبر الذي ستواجهه كمستشار تسويق. يجب أن تعمل بجد للحصول على عميلك الأول من خلال الرسائل الباردة، والإحالات، والعلامات التجارية الشخصية، وما إلى ذلك. ومع ذلك، بمجرد أن تفعل ذلك، يجب أن يكون من الأسهل بكثير العثور على المزيد من العربات، حيث أن العمل الجيد سيؤدي دائمًا إلى إحالات متوهجة.

قراءة إضافية: كيفية العثور على عملاء لكتابة الإعلانات لبناء عملك التجاري

الاستفادة من أدوات التواصل

أحد أكبر عيوب العمل كمستشار هو أنك لا تضمن الحصول على راتب شهري. لهذا السبب من المهم أن تحافظ على الزخم بمجرد أن تبدأ العمل. الاعتماد على عدد قليل من العملاء هو وصفة لكارثة، لذا حافظ على استمرار التواصل - سواء قمت بذلك بنفسك أو استأجرت شخصاً ما لمساعدتك.

يمكنك إنشاء صفحة جذابة لنشاطك التجاري على إنستغرام والترويج للمحتوى على منصات أخرى مثل ميتا وX، ولكن المكان الذي تريد الترويج له أكثر من غيره هو لينكد إن. فهو أفضل منصة للمهنيين أمثالك للتواصل والتفاعل والتواصل مع العملاء المحتملين، ويأتي في المرتبة الثانية بعد الإحالة الشخصية.

نصائح احترافية للتواصل على LinkedIn

بافتراض أن لديك بالفعل حساب على LinkedIn، إليك بعض الطرق التي يمكنك استخدامها لصالحك:

التواصل: إن ملاحقة أقرانك أمر ممتع دائماً، حتى على منصة تواصل مهنية مثل لينكد إن، ولكن تذكر أنهم قد يكونون منافسيك أيضاً. تأكد من إرسال طلبات اتصال إلى القادة في الشركات التي ترغب في العمل معها تابعهم وتفاعل بانتظام مع منشوراتهم العلامة التجارية الشخصية: يُعدّ موقع LinkedIn مكاناً رائعاً لجذب الانتباه لمهاراتك ومشاركاتك المحتملة في العمل. انشر باستمرار حول المواضيع التي تدور حول مجال خبرتك، أو انشر فقط حول المواضيع التي تثير شغفك على صفحتك الشخصية أو صفحة شركتك. هدفك النهائي هو أن يرى عميل محتمل منشورك توليد العملاء المحتملين: يمكن أن يكون لينكد إن هو أداة إدارة علاقات العملاء الوحيدة التي تحتاجها أنت وعملك. استخدم خاصية البحث المتقدم للعثور على الأفراد المناسبين لإرسال رسائل باردة إليهم (قد تحتاج إلى حساب LinkedIn Premium لمراسلة بعض الأعضاء). إنها الطريقة الأكثر مباشرة للتواصل مع الشركات التي ترغب في العمل معها العثور على المواهب: إذا كنت تخطط لتوسيع نطاق عملك بدلاً من العمل منفرداً، فإن LinkedIn هو أيضاً مكان رائع للعثور على مواهب ممتازة. بينما يمكنك نشر إعلان عن وظيفة شاغرة، لا تستهين بقوة منشور توظيف مصمم بقوة من ملفك الشخصي. هناك احتمالات أن يكون الأشخاص الذين تصل إليهم إما معجبين بعملك وسيكونون مناسبين لثقافتك أو أنهم قد تم فحصهم بالفعل ويجيدون ما يقومون به

مستشار التسويق المستقل

نأمل أن تكون هذه المقالة قد أجابت على جميع أسئلتك فيما يتعلق بخصائص وعموميات بدء عمل استشاري تسويقي. إذا كنت مقتنعًا بأنه شيء ترغب في القيام به بشكل مستقل، فهذا الجزء مخصص لك.

إليك بعض المزايا - نعم، إنها ليست مزحة - التي ستستمتع بها كمستشار مستقل.

صقل مهاراتك

نظرًا لأنك اخترت العمل بمفردك، يمكنك الحصول على الكعكة وأكلها أيضًا (حسنًا، في الغالب!). يمكنك أن تختار التركيز على العمل الذي تستمتع به وتجيد القيام به أو أن تصقل مهاراتك وتستكشف مجالات أخرى على الجانب. أنت أيضًا سيد عروضك الخاصة، لذا لا تتردد في تخصيص خدماتك لتناسب احتياجاتك. وإذا كنت ترغب في بناء مصداقية، فكر في الحصول على شهادة استشارية التي ستعزز خبرتك.

المرونة

ربما تكون مرونة الوظيفة هي أكبر ميزة للعمل كمستشار تسويق مستقل. بصفتك مدير نفسك، يمكنك اختيار الأشخاص والمؤسسات التي ترغب في العمل معها، وتحديد ساعات عملك، والرد على نفسك فقط (هذه الميزة حلوة ومرة، لأن الأخطاء تقع على عاتقك أنت أيضًا!).

لكن احرص على ألا تتراخى وتخذل عملاءك أو نفسك. وهذا أكثر أهمية عندما تكون متعاقدًا مع مخرجات محددة وجداول زمنية متفق عليها.

لقد نظرنا بالفعل في كيفية بدء عمل استشاري تسويقي، ولكن هنا تبدأ المتعة بالنسبة لك.

إليك بعض الإرشادات الموجزة حول كيفية التحليق بفعالية بمفردك:

التركيز على مهاراتك الأساسية والقيام بما تحب هو الخطوة الأولى للاستمتاع بالعمل كمستشار مستقل. ومع ذلك، يجب أن يلبي عرضك متطلبات السوق لأن ذلك هو ما سيجلب لك الأعمال التجارية

هو الخطوة الأولى للاستمتاع بالعمل كمستشار مستقل. ومع ذلك، يجب أن يلبي عرضك متطلبات السوق لأن ذلك هو ما سيجلب لك الأعمال التجارية أنشئ خطة عمل تتضمن خدماتك وجمهورك المستهدف وتوقعاتك المالية واحتياجاتك

تتضمن خدماتك وجمهورك المستهدف وتوقعاتك المالية واحتياجاتك حتى لو كنت تعمل بشكل مستقل، خصص وقتاً لتأسيس نفسك. كن ذلك من خلال بناء علامة تجارية شخصية قوية على موقع لينكد إن (متوسط أو حتى Substack)، وابتكار اسم علامة تجارية فريدة، وتصميم شعار، وإنشاء موقع إلكتروني/محفظة أعمال، وحتى خطة تواصل

على موقع لينكد إن (متوسط أو حتى Substack)، وابتكار اسم علامة تجارية فريدة، وتصميم شعار، وإنشاء موقع إلكتروني/محفظة أعمال، وحتى خطة تواصل تأكد من أن أوراقك سليمة . ويشمل ذلك تأمين المسؤولية المهنية، وأي تراخيص أو تصاريح يتطلبها بلدك أو ولايتك، ونوع العمل الذي ترغب في تسجيله (ملكية فردية، شركة ذات مسؤولية محدودة، إلخ.)

. ويشمل ذلك تأمين المسؤولية المهنية، وأي تراخيص أو تصاريح يتطلبها بلدك أو ولايتك، ونوع العمل الذي ترغب في تسجيله (ملكية فردية، شركة ذات مسؤولية محدودة، إلخ.) الإحالات هي أفضل طريقة للحصول على العملاء، ولكن ركز أيضًا على التواصل والرسائل الباردة وربما حتى التسويق الرقمي لجذب العملاء

لجذب العملاء وأخيراً، من المهم أن تبقى على اطلاع دائم على اتجاهات الصناعة. هذا لن يساعدك فقط على تكييف خدماتك لتلبية متطلبات السوق المتطورة، بل سيخبرك أيضًا بتحسين مهاراتك تحسبًا للتحولات في الاتجاهات

الجانب المالي لشركة الاستشارات التسويقية

إذاً، ما هي تكلفة بدء عمل استشاري؟ ستختلف التكاليف على الأرجح بناءً على نوع الاستشارات التسويقية التي تبدأها، سواء اخترت أن تكون مستقلاً أو أن تسجل عملاً تجارياً، أو ترغب في الحصول على مساحة مكتبية، إلخ.

فيما يلي بعض النفقات الأساسية التي سيتعين عليك تحملها لبدء عمل استشاري تسويقي.

التسجيل

سيكلفك الحصول على التراخيص اللازمة وتسجيل نشاطك التجاري ما بين 500 دولار و2000 دولار، اعتماداً على عملياتك وهيكل عملك.

التكنولوجيا

يمكن أن يكلف جهاز كمبيوتر محمول أو كمبيوتر محمول للمبتدئين ما بين 400 دولار و1,000 دولار، اعتماداً على الشركة المصنعة والمواصفات. لحسن الحظ، يمكنك عدم إنفاق أي شيء على البرامج، مع وجود الكثير من الخيارات المجانية. إن أفضل برامج وكالات التسويق يمكن أن يساعدك في البدء.

مساحة مكتبية

هذه إحدى التكاليف التي يمكنك تجاهلها تماماً إذا كنت تعمل من المنزل أو تسمح لأي موظفين في المستقبل بالعمل من المنزل. إذا كنت تفضل ضجيج المساحات المكتبية الفعلية، فسوف يكلفك ذلك ما بين بضع مئات من الدولارات إلى أكثر من 1000 دولار شهرياً، اعتماداً على موقعك وحجم المساحة التي تستأجرها. وتجدر الإشارة إلى أنه حتى إذا قمت بإعداد مكتب منزلي، فقد تتطلع إلى إنفاق بضعة آلاف من الدولارات اعتماداً على مدى الفخامة التي تريدها.

التسويق

يمكنك إنفاق ما يتراوح بين 3-4 دولارات لكل إعلان مدفوع على إنستجرام إلى 25 دولاراً وأكثر على منصات مثل LinkedIn للحصول على ما تحتاجه علامتك التجارية من مشاهدات. ومع ذلك، يمكنك تنمية أعمالك بشكل طبيعي من خلال ابتكار أفكار إبداعية لن تكلفك فلساً واحداً لتنفيذها.

نفقات متنوعة

يمكن أن تصل التكاليف مثل التأمين المهني والرسوم القانونية المحتملة والنفقات غير المتوقعة مثل إصلاحات الكمبيوتر أو ترقية مجموعة البرامج الخاصة بك إلى مئات وآلاف الدولارات.

ولكن هذا ليس كل شيء - عليك أن تأخذ في الاعتبار جانبين ماليين آخرين مهمين للغاية.

بادئ ذي بدء، قم بإجراء مكالمة حول نموذج التسعير المفضل لديك. يعتبر نموذج التسعير على أساس القيمة مفيداً لكل من الاستشاري والعميل المحتمل، حيث يتم تحديد الرسوم بناءً على القيمة المتصورة للخدمات المقدمة. وهذا له ميزة على نماذج التسعير بالساعة.

ثانياً، عليك أن تقرر ما إذا كنت ترغب في التعاقد مع مستشار مالي أم لا، فإذا كنت مستشاراً مستقلاً تعمل مع عملاء محددين وليس لديك خطط للتوسع، فقد لا تحتاج إلى مستشار مالي. ومع ذلك، إذا كنت تخطط للتوسع، فيمكن للمستشار المالي مساعدتك في وضع الميزانية والتنبؤ بالنمو وإدارة التدفق النقدي وضمان استقرار عملك من الناحية المالية.

كيفية تنمية أعمالك في مجال الاستشارات التسويقية

إذا كنت قد وصلت إلى هذا الحد، فتهانينا! نأمل أن يكون لديك الآن فكرة جيدة عما يتطلبه إنشاء وإدارة شركة استشارات تسويقية. لكن كما يقولون، ربما يكون من مصلحتك أن تخطط للمستقبل. سيساعدك نمو عملك التجاري على مواكبة التضخم وكذلك توفير نمط حياة أفضل لك.

ابدأ بالاحتفاظ بقائمة مفيدة من الموارد القيّمة، مثل منشورات المدونة المفيدة على كيفية توسيع نطاق عملك الاستشاري و استراتيجيات تسويق النمو .

المهارات التي يجب امتلاكها لتحقيق نمو ملموس

التواصل هو المفتاح

تذكر، بغض النظر عن مدى براعتك في ما تفعله، فلن يفيدك ذلك في أي مكان إذا لم تقم بتوصيل رسالتك بفعالية إلى العملاء الحاليين والمحتملين. إن نموذج تقرير ClickUp للاستشارات أداة رائعة في ترسانتك للبقاء على اطلاع دائم على اتصالاتك كمستشار

قالب تقرير الاستشارات ClickUp

كن مبدعًا

هناك المئات، إن لم يكن الآلاف، من مستشاري التسويق. ما الذي يجعلك مختلفًا؟ كن قابلًا للتكيف وأظهر للعملاء أنك تستطيع أن تقدم لهم شيئًا لا يستطيع الآخرون تقديمه

حل المشاكل

هل هناك شركة ترغب حقًا في العمل معها؟ انظر إلى جهودهم التسويقية، واكتشف كيفية سد الثغرات، وتواصل معهم. في كثير من الأحيان، سيكون العملاء منفتحين على منظور جديد قد يفوت فريق العمل الداخلي

بناء العلاقات

أمر واضح، ولكنه مهم. لا تقلل من شأن قوة بناء العلاقات في إدارة العملاء . حتى العملاء الذين لا يستطيعون تحمل نفقاتك ولكنهم يستمتعون بمحادثاتهم معك قد يصبحون إحالات! حتى بمجرد انتهاء العقد، قد يحيلك العميل إلى شخص آخر إذا كنت قد بنيت علاقة قوية معه

تنمية مهارات الإدارة مهارات الإدارة

يجب أن تكون على رأس كل شيء. سواءً كانت المشاريع التي تتولاها، أو فهم مبادئ العمل الأساسية، أو تطوير فطنة مالية لائقة - فالتنظيم والانضباط هو نصف العمل المنجز

الإدارة الاستراتيجية

نحن على وشك الانتهاء الآن، ولكن قبل أن نختتم، دعنا نتحدث عن شيء سيأخذك بعيدًا جدًا في أعمالك الاستشارية - الإدارة الاستراتيجية. سيساعدك هذا الأمر على تحقيق أهدافك الاستشارية من خلال ضمان تنظيمك في تخطيط وتنفيذ وتقييم كل خطوة من خطوات عملك.

ضع أهدافاً واضحة لأعمالك الاستشارية تتماشى مع أهدافك الشخصية

لأعمالك الاستشارية تتماشى مع أهدافك الشخصية قم بإجراء تحليل شامل للسوق لتحديد مجال عملك. ادمج ذلك مع تحليل SWOT (نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات) لفهم العوامل التي يمكن أن تؤثر على أهداف العمل

مجموعة الأهداف الذكية (محددة، وقابلة للقياس، وقابلة للتحقيق، وذات صلة، ومحددة زمنيًا) ووضع استراتيجية تستفيد من نقاط قوتك

الأهداف الذكية (محددة، وقابلة للقياس، وقابلة للتحقيق، وذات صلة، ومحددة زمنيًا) ووضع استراتيجية تستفيد من نقاط قوتك تأكد من البقاء على صلة بالموضوع. ولكن ابقَ أيضًا وفيًا لعلامتك التجارية وهويتك الخاصة. لا تنتقل من المنشورات القائمة على المعرفة إلى الميمات بناءً على الاتجاهات قصيرة المدى، وبدلاً من ذلك استفد من اتجاهات التسويق اللحظية التي تتماشى مع عملك وحافظ على الصلة الثقافية

عندما تبدأ في تشكيل أعمالك في مجال الاستشارات التسويقية، لا تنسَ أن انقر فوق يحتوي على العديد من الأدوات والقوالب المجانية التي يمكنك الاستفادة منها لتبدأ العمل. ستساعدك على إنشاء محافظ عملاء مخصصة والوصول إليها بسرعة في مكان واحد.

حوّل الأفكار النبيلة إلى خطط عمل قابلة للتحقيق مع لوحات ClickUp Whiteboards ClickUp Whiteboards هي طريقة رائعة لتبادل الأفكار بشكل مستقل، أو مع فريقك أثناء نموك، أو مع المسوقين الخارجيين الذين تتعاقد معهم. ICYMI، تعمل ClickUp أيضًا بمثابة إدارة علاقات العملاء الخاصة بك، بالإضافة إلى إدارة المهام وتخطيط المشاريع وحتى دمج أي برامج أخرى تستخدمها.

من الشغف إلى الاحتراف

أن تصبح مستشاراً تسويقياً يمكن أن تكون مهنة مربحة. ستتمتع بحرية القيام بالمشاريع التي تثير شغفك حقاً. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى نمو مهني هائل، حيث يتيح لك ذلك أيضاً الحصول على فرص متنوعة، على عكس رتابة الوظيفة التقليدية من 9-5.

ومع ذلك، فهي تتطلب الكثير من العمل الشاق، والمنافسة شرسة، ولن يكون لديك الأمان الذي يوفره الدخل المنتظم. وفوق كل ذلك، سيتعين عليك أن تكون مديراً لنفسك، وهو ما ينطوي على إدارة الأعمال التجارية وجميع التحديات التشغيلية التي تصاحبها.

ولكن لا تدع السلبيات تردعك - فالإمكانيات لا حصر لها! ستضمن لك مهارات التواصل الممتازة، إلى جانب عقلية النمو والتحيز للعمل، والعمل بجودة عالية أن تنمو على الصعيدين الشخصي والمهني. حظاً موفقاً!

الأسئلة الشائعة ## الأسئلة الشائعة (FAQ)

1. هل تعتبر وظيفة مستشار تسويق وظيفة جيدة؟

يمكن أن تكون وظيفة استشاري تسويق مربحة ومثيرة للغاية، حيث تتيح لك اختيار مشاريعك الخاصة وتعدك بالتوازن بين العمل والحياة الشخصية بشكل أفضل من الوظيفة التقليدية بدوام كامل.

2. ما الذي أحتاجه لبدء شركة استشارية خاصة بي؟

يمكنك بدء استشارتك التسويقية الخاصة بك بمجرد جهاز كمبيوتر واتصال بالإنترنت. تتيح لك العديد من الأدوات المجانية، مثل ClickUp، بناء عملك من الصفر، كما أن منصات مثل LinkedIn هي طرق رائعة للوصول إلى العملاء المحتملين.

3. ما الذي تحتاجه لتكون مستشاراً تسويقياً؟

لكي تكون مستشار تسويق، تحتاج إلى خبرة في أبحاث السوق وتطوير الاستراتيجيات والتسويق الرقمي والعلامات التجارية. المهارات التحليلية القوية والإبداع وقدرات التواصل ضرورية. كما أن الخبرة في هذا المجال والفهم العميق لقنوات وأدوات التسويق المختلفة أمران ضروريان لتقديم حلول فعالة ومصممة خصيصاً للعملاء.

4. هل يمكنني أن أكون مستشارًا بدون شركة؟

نعم، يمكنك أن تكون مستشاراً مستقلاً دون تسجيل شركة.