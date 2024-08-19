ابق في صدارة المنافسة: أمثلة معيارية لنمو الأعمال التجارية

في منتصف القرن العشرين، كانت تويوتا شركة يابانية صغيرة لصناعة السيارات تكافح من أجل منافسة عمالقة الصناعة مثل فورد وجنرال موتورز. ولتحسين عملياتها ومنتجاتها، بدأت تويوتا في إجراء مقارنات معيارية مع منافسيها.

أرسلت تويوتا مهندسين لزيارة مصانع إنتاج فورد في الولايات المتحدة. وقاموا بملاحظة وتوثيق عمليات خط التجميع وإجراءات مراقبة الجودة لدى فورد. بعد ذلك، قاموا بتحسين تلك العمليات لإنشاء نظام تويوتا للإنتاج وأصبحت الشركة رائدة في مجال التصنيع، ويمكن القول إنها تجاوزت الشركات التي تعلمت منها.

هذا هو مدى قوة المقارنة المعيارية. عندما تقارن جهودك بجهود الشركات الرائدة في الصناعة وتطبق ممارساتها، فإنك تهيئ نفسك للنجاح.

تناقش هذه المدونة أمثلة مختلفة للمقارنة المعيارية وكيف يمكنك تطبيقها في مؤسستك. لأنك عندما تقارن نفسك بالأفضل، فإن السماء هي الحد الأقصى! 🚀

ما هي المقارنة المعيارية؟

يُقارن القياس المعياري عمليات مؤسستك وأدائها ومقاييسها المالية وممارساتها مع تلك الخاصة بالشركات الرائدة في المجال أو الشركات الأخرى. الهدف من ذلك هو تحديد مجالات التحسين وتعزيز الأداء.

يعد تحليل المقارنة المعيارية أمرًا بالغ الأهمية لأنه يساعدك على فهم وضعك التنافسي، واعتماد أفضل الممارسات، ودفع عجلة التحسين المستمر. عندما تقارن نفسك مع كبار المنافسين وقادة الصناعة، فإنك تستخدمهم كنقطة مرجعية لتقييم عملياتك ونتائج أعمالك.

وبمجرد القيام بذلك، من شبه الحتمي أن تجد ثغرات في أدائك وعملياتك. يمكنك بعد ذلك اتخاذ خطوات ملموسة ووضع استراتيجيات لسد تلك الثغرات. من خلال القياس المعياري المستمر، يمكنك بناء دورة مستمرة من التحسين لعملياتك وأداء أعمالك بشكل عام.

أنواع مختلفة من القياس المعياري مع أمثلة

قياس الأداء

المقارنة المعيارية للأداء هي أكثر أساليب المقارنة المعيارية شيوعًا. وهو ينطوي على مقارنة مقاييس أداء شركتك بمقاييس أداء نظرائك في المجال والمنافسين لتحديد نقاط القوة والضعف وفرص التحسين.

كما يساعدك أيضًا على فهم وضعك في السوق. يمكن أن يوفر تحليل بيانات المنافسين رؤى حول الاستراتيجيات الناجحة والكفاءات التشغيلية.

مثال: يمكن لشركة بيع بالتجزئة أن تقارن نمو مبيعاتها ودرجات رضا العملاء ومعدلات دوران المخزون مع تلك الخاصة بالمنافسين الرائدين لتحديد مجالات التحسين في عملياتها وخدمة العملاء. وبالتالي، فإن قياس الأداء ينطوي على عنصر قياس الأداء المالي أيضًا.

لإجراء مقارنة معيارية فعالة، تحتاج إلى الوصول إلى بيانات الأداء المختلفة مثل:

مقاييس الأداء المالي : الإيرادات وهوامش الربح

: الإيرادات وهوامش الربح نتائج رضا العملاء : صافي نقاط المروجين

: صافي نقاط المروجين مقاييس المبيعات: انتشار السوق، وقيمة العقد السنوية، ومعدل التحويل، والقيمة الدائمة للعميل (CLTV)

للحصول على تقييم متعمق للمبيعات في مؤسستك، يمكنك أيضًا تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية للمبيعات مثل أهداف المبيعات، والمبيعات لكل مندوب، وطول دورة المبيعات، والعملاء المحتملين والفرص الجديدة.

قياس أداء العمليات

يتضمن القياس المعياري للعمليات مراجعة داخلية أو خارجية لعمليات شركتك وأنظمتها.

فهو يساعدك على تحديد أفضل الممارسات التي تستخدمها الشركات الرائدة لتحقيق الأداء المتفوق. بعد ذلك، يمكنك تحسين عملياتك وفقًا لذلك لاكتساب مزايا تنافسية.

مثال: يمكن لشركة تصنيع أن تفحص كفاءة عملية الإنتاج الخاصة بها من خلال مقارنة مؤشرات الأداء الرئيسية لإدارة المنتجات مع منافس رائد معروف بممارسات التصنيع الخالية من الهدر. تقوم الشركة بتحليل أوقات الدورات ومعدلات العيوب وتكاليف الإنتاج لتحديد فرص تبسيط عملياتها.

لإجراء مقارنة معيارية فعالة للعمليات، تحتاج إلى الوصول إلى بيانات الإدارة التالية عن عملياتك:

بيانات داخلية مفصلة : خطوات سير العمل وأوقات الدورات ومقاييس الأداء

: خطوات سير العمل وأوقات الدورات ومقاييس الأداء البيانات الخارجية : معايير الصناعة أو بيانات عمليات المنافسين

: معايير الصناعة أو بيانات عمليات المنافسين مصادر المعلومات: تقارير الصناعة، أو دراسات المقارنة المعيارية التعاونية، أو الشراكات مع منظمات المقارنة المعيارية

المقارنة المرجعية الاستراتيجية

تتضمن المقارنة المرجعية الاستراتيجية مقارنة استراتيجية عملك باستراتيجية قادة الصناعة لتحديد الثغرات والتعلم من نموهم ونجاحهم.

فهو يوائم أهدافك الاستراتيجية مع أفضل الممارسات في الصناعة لمساعدتك في الحفاظ على قدرتك التنافسية.

مثال: شركة تقنية ناشئة تقارن بين مؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق واستراتيجيات التوسع مع الشركات الناجحة مثل Apple أو Google. من خلال تحليل قراراتها الاستراتيجية، تحدد الشركة الناشئة المجالات التي يمكن تحسين استراتيجيتها، مثل تطوير المنتجات، وأساليب التسويق، وخطط التوسع العالمي.

للمقارنة الاستراتيجية، تحتاج إلى الوصول إلى البيانات التالية:

الخطط والوثائق الاستراتيجية : خطط الأعمال واستراتيجيات النمو والتحليل التنافسي

: خطط الأعمال واستراتيجيات النمو والتحليل التنافسي بيانات رواد الصناعة : دراسات حالة وتقارير سنوية وتحليلات استراتيجية لقادة الصناعة

: دراسات حالة وتقارير سنوية وتحليلات استراتيجية لقادة الصناعة أطر عمل معيارية : تحليل SWOT، وتحليل PESTEL

: تحليل SWOT، وتحليل PESTEL رؤى الخبراء: التقارير الاستشارية، والأوراق البيضاء الخاصة بالصناعة، والمقالات القيادية الفكرية

المقارنة المعيارية الوظيفية

المقارنة المعيارية الوظيفية هي مقارنة الوظائف والعمليات الداخلية بمعايير الصناعة لتحديد مجالات التحسين.

وهو يساعدك على تحسين وظائف محددة من خلال تحديد أوجه القصور واعتماد أفضل الممارسات في المجال. ويمكنه تحسين الأداء وتوفير التكاليف والاستفادة بشكل أفضل من الموارد في المجالات التشغيلية الرئيسية.

مثال: يقوم قسم الموارد البشرية في إحدى الشركات بمقارنة عملية التوظيف في الشركة بمعايير الصناعة من خلال تحليل الوقت اللازم للتوظيف، وتكلفة التوظيف، ومعدلات الاحتفاظ بالموظفين. تساعد هذه المقارنة الشركة على تبسيط عملية التوظيف واعتماد أفضل الممارسات.

لإجراء المقارنة المعيارية الوظيفية، تحتاج إلى الوصول إلى بيانات الوظائف الداخلية التالية:

مقاييس مفصلة عن العمليات الحالية: خطوات سير العمل، ومقاييس أداء الموظفين، وأوقات الإنجاز، ومقاييس وقت التعطل ووقت التشغيل

خطوات سير العمل، ومقاييس أداء الموظفين، وأوقات الإنجاز، ومقاييس وقت التعطل ووقت التشغيل معايير الصناعة والمقاييس المرجعية: بيانات مقارنة من تقارير الصناعة والجمعيات المهنية وقواعد البيانات المرجعية

بيانات مقارنة من تقارير الصناعة والجمعيات المهنية وقواعد البيانات المرجعية الأدوات التحليلية : استخدام برامج مثل ClickUp لرسم خرائط العمليات وتحليل الأداء والدراسات المعيارية

: استخدام برامج مثل ClickUp لرسم خرائط العمليات وتحليل الأداء والدراسات المعيارية استشارات الخبراء: رؤى من خبراء الصناعة، والاستشاريين، والشبكات المهنية

المقارنة المعيارية الداخلية

في المقارنة المعيارية الداخلية، تقارن بين المجموعات والفرق والعمليات المختلفة داخل عملك لتحديد أفضل الممارسات ومجالات التحسين.

وهو يمكّن المؤسسات من الاستفادة من نجاحاتها وعملياتها الداخلية بشكل أفضل، مما يعزز الاتساق والكفاءة.

مثال: تقارن سلسلة متاجر تجزئة كبيرة بين أداء المبيعات ومقاييس خدمة العملاء عبر مواقع متاجرها المختلفة. سيساعد تحديد المتاجر الأفضل أداءً السلسلة على تكرار الممارسات الناجحة في مواقع أخرى لتحسين الأداء العام.

للمقارنة المعيارية الداخلية، تحتاج إلى الوصول إلى بيانات الوظائف الداخلية التالية:

بيانات داخلية مفصلة : وثائق العمليات وسير العمل، وملاحظات العملاء ودرجات رضاهم، وتقييمات أداء الموظفين

: وثائق العمليات وسير العمل، وملاحظات العملاء ودرجات رضاهم، وتقييمات أداء الموظفين أدوات وأساليب المقارنة المعيارية : لوحات قياس الأداء، واستطلاعات الرأي الداخلية وأدوات التغذية الراجعة الداخلية، وتحليل العمليات وبرامج رسم الخرائط

: لوحات قياس الأداء، واستطلاعات الرأي الداخلية وأدوات التغذية الراجعة الداخلية، وتحليل العمليات وبرامج رسم الخرائط منصات التواصل والتعاون: أدوات لتبادل المعرفة والتعاون، والاجتماعات وورش العمل بين الإدارات

المقارنة المعيارية الخارجية

المقارنة المرجعية الخارجية هو مصطلح عام يعني مقارنة مقاييس أداء شركتك، مثل مؤشرات الأداء الرئيسية لتسويق المنتجات وإيرادات المبيعات، وما إلى ذلك، مع تلك الخاصة بالمؤسسات الأخرى في نفس المجال أو القطاع لتحديد مجالات التحسين وأفضل الممارسات.

يوفر منظورًا أوسع لمعايير الصناعة ويساعدك على مراقبة وتطبيق الممارسات المبتكرة التي قد يتبعها منافسوك المباشرون.

مثال: يقارن أحد مقدمي خدمات الرعاية الصحية نتائج رضا المرضى ونتائج العلاج والتكاليف التشغيلية مع تلك الخاصة بالمستشفيات الإقليمية الرائدة. تساعد هذه المقارنة على تحديد الثغرات وتطبيق أفضل الممارسات لتعزيز نتائج رعاية المرضى والكفاءة التشغيلية.

لإجراء مقارنة مرجعية خارجية فعالة، تحتاج إلى الوصول إلى البيانات والتقارير التالية:

الوصول إلى البيانات المقارنة : تقارير الصناعة ودراسات المقارنة المعيارية ومقاييس أداء المنافسين وتحليلات السوق والاستطلاعات

: تقارير الصناعة ودراسات المقارنة المعيارية ومقاييس أداء المنافسين وتحليلات السوق والاستطلاعات بيانات داخلية مفصلة : مؤشرات الأداء الرئيسية لتسويق المنتجات، ومؤشرات الأداء المالي، ووثائق العمليات وسير العمل

: مؤشرات الأداء الرئيسية لتسويق المنتجات، ومؤشرات الأداء المالي، ووثائق العمليات وسير العمل أدوات وموارد المقارنة المعيارية: أدوات تحليلية لمقارنة البيانات، وبرمجيات لتحليل السوق وتتبع الأداء، والوصول إلى قواعد البيانات المعيارية في الصناعة

المقارنة المعيارية التنافسية

تتضمن المقارنة المعيارية التنافسية مقارنة المجموعات والفرق والعمليات المختلفة داخل مؤسستك بمنافسيك لتحديد نقاط القوة والضعف وفرص التحسين.

من خلال تحليل استراتيجيات المنافسين وأدائهم، يمكن للشركات تبني أفضل الممارسات وسد ثغرات الأداء وتعزيز مكانتها في السوق.

مثال: شركة تجارة إلكترونية تقارن بين مؤشرات الأداء الرئيسية للوعي بالعلامة التجارية مثل المتابعين، والمشاركات الاجتماعية، والإشارات إلى العلامة التجارية، مع تلك الخاصة بمنافس رائد للعثور على الفجوات والاختلافات. بعد مقارنة المزيد من هذه مقاييس إنتاجية التسويق تطلق الشركة حملات توعية أفضل للوصول إلى جمهورها المستهدف.

لإجراء مقارنة معيارية تنافسية فعالة، تحتاج إلى الوصول إلى البيانات والتقارير التالية:

الوصول إلى بيانات المنافسين: تقارير الصناعة من مصادر مثل Gartner أو Forrester أو IBISWorld، والتقارير المالية والبيانات السنوية للمنافسين، ودراسات الحالة من منشورات الصناعة أو شركات الأبحاث

تقارير الصناعة من مصادر مثل Gartner أو Forrester أو IBISWorld، والتقارير المالية والبيانات السنوية للمنافسين، ودراسات الحالة من منشورات الصناعة أو شركات الأبحاث جمع البيانات الداخلية: مقاييس مفصلة حول أوقات الاستجابة لدعم العملاء، ونتائج استبيان رضا العملاء، ووثائق العمليات الداخلية، وتحليل سير العمل

مقاييس مفصلة حول أوقات الاستجابة لدعم العملاء، ونتائج استبيان رضا العملاء، ووثائق العمليات الداخلية، وتحليل سير العمل أدوات وبرامج قياس الأداء : أدوات مقارنة البيانات وتتبع الأداء مثل ClickUp وأدوات تحليل السوق مثل SEMrush أو SimilarWeb

: أدوات مقارنة البيانات وتتبع الأداء مثل ClickUp وأدوات تحليل السوق مثل SEMrush أو SimilarWeb بيانات التواصل والتعاون: العضوية في جمعيات الصناعة (مثل AMA و CMI)، والمشاركة في اتحادات أو مجموعات قياس الأداء (مثل APQC)

المقارنة المعيارية الأفضل في فئتها

كما يوحي الاسم، فإن المقارنة المرجعية الأفضل في فئتها تقارن المجموعات والفرق والعمليات المختلفة داخل مؤسستك بالمجموعات والفرق والعمليات التي تعتبر "الأفضل في فئتها" في وظيفة معينة، بغض النظر عن مجال عملها، لتحديد الممارسات المتفوقة ومعايير الأداء.

يمكنك التعلم من هؤلاء القادة والحفاظ على ميزة تنافسية.

مثال: يقوم فريق التسويق بقياس مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة به مثل معدل التحويل، ومعدل التردد، ومعدل زيادة المبيعات، مقارنةً بمؤشرات أداء وكالة ذات أداء عالٍ معروفة باستراتيجياتها التسويقية المبتكرة للغاية والمنتشرة. وبناءً على النتائج، يقوم القسم بتحسين الكفاءة ورضا العملاء.

لإجراء مقارنة معيارية فعالة للأفضل في فئتها، تحتاج إلى الوصول إلى البيانات والتقارير التالية:

البيانات الأفضل في فئتها: دراسات حالة وتقارير من الوظائف الأفضل أداءً بين المؤسسات، وجوائز وتكريمات الصناعة (على سبيل المثال، أقسام التصنيع الاستثنائية)، والمنشورات أو الأوراق البيضاء التي تسلط الضوء على أفضل الممارسات

دراسات حالة وتقارير من الوظائف الأفضل أداءً بين المؤسسات، وجوائز وتكريمات الصناعة (على سبيل المثال، أقسام التصنيع الاستثنائية)، والمنشورات أو الأوراق البيضاء التي تسلط الضوء على أفضل الممارسات جمع البيانات الداخلية: نتائج استقصاء آراء العملاء ونتائج استبيان رضا العملاء، وبيانات الأداء الداخلي، وتحليل سير العمل

مؤشرات الأداء الرئيسية في المقارنة المعيارية

مؤشرات الأداء الرئيسية هي مقاييس محددة مرتبطة بأهداف العمل الاستراتيجية. وهي في الأساس نقاط بيانات تساعد مؤسستك على مراقبة الأداء وتحديد الاتجاهات واتخاذ قرارات مستنيرة.

غالبًا ما يخلط الناس بين المقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية، ولكن هناك فرق واضح، ففي حين أن جميع مؤشرات الأداء الرئيسية هي مقاييس، إلا أن المقاييس ليست كلها مؤشرات أداء رئيسية. المقاييس هي مقاييس كمية تستخدم لتتبع وتقييم جودة عمليات تجارية محددة.

اقرأ هذا: مؤشرات الأداء الرئيسية مقابل المقاييس: ما هي وكيفية تتبعها للمقارنات المعيارية، تحتاج إلى مؤشرات الأداء الرئيسية لمقارنة أداء عملك داخل مؤسستك أو منافسيك.

إليك بعض مؤشرات الأداء الرئيسية التي يجب عليك تتبعها:

نمو الإيرادات: يقيس زيادة مبيعات الشركة خلال فترة محددة

نمو الإيرادات = (الإيرادات الحالية - الإيرادات السابقة) / الإيرادات السابقة × 100

هامش الربح: يشير إلى النسبة المئوية للإيرادات التي تتجاوز التكاليف

هامش الربح = (صافي الربح / الإيرادات) × 100

صافي نقاط المروّج الصافي (NPS): يقيّم ولاء العملاء بناءً على احتمالية توصيتهم بالشركة

NPS = ٪ المروجين - ٪ المنتقدين

معدل الاحتفاظ بالعملاء: يُظهر النسبة المئوية للعملاء المحتفظ بهم على مدار فترة معينة

معدل الاحتفاظ بالعملاء = ((العملاء النهائيين - العملاء الجدد) / العملاء المبتدئين) × 100

تكلفة استحواذ العميل (CAC): يحسب تكلفة استحواذ عميل جديد

تكلفة اكتساب العميل = إجمالي تكاليف الاكتساب / عدد العملاء الجدد

قيمة العمر الافتراضي للعميل (CLV): تقدّر إجمالي الإيرادات التي يحققها العميل على مدار حياته

CLV = متوسط قيمة الشراء × متوسط قيمة الشراء × تكرار الشراء × عمر العميل

توجد صيغ محددة لكل مؤشر من مؤشرات الأداء الرئيسية، ولكن بدلاً من حساب هذه المقاييس يدويًا، يمكنك استخدام قوالب معدة مسبقًا.

يقدم ClickUp قوالب مختلفة، مثل نموذج قالب تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية لمساعدتك على البدء بسرعة. يتضمن هذا القالب حقولاً وعروضاً مهيأة مسبقاً توفر الوقت وتضمن الاتساق في تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك.

قالب ClickUp KPI

يوفر هذا النموذج رؤية واضحة لتقدم فريقك نحو تحقيق أهدافه ويمكّن الإدارة من اتخاذ قرارات مدعومة بالبيانات. يمكنك استخدام هذا القالب من أجل:

وضع أهداف قابلة للقياس والتحقيق باستخدام أهداف ClickUp تنظيم المهام ومراقبتها عن كثب ومشاركة التحديثات مع أصحاب المصلحة

تتبع المقاييس بمرور الوقت باستخدام أدوات التحليلات الآلية

استخدم عرض مخطط جانت البياني لتتبع الأداء وتصحيح المسار حسب الحاجة

استخدم ClickUp لجعل المقارنة المعيارية سهلة وفعالة

ClickUp هي أداة قوية لإدارة المشاريع تساعدك على تنظيم مهامك وتتبعها وإدارتها. على عكس أدوات إدارة المشاريع التقليدية التي تركز فقط على إدارة المهام، تقدم ClickUp ميزات شاملة أخرى مثل الأهداف والمهام والحقول المخصصة، بالإضافة إلى طرق متعددة لعرض البيانات المجمعة والتعاون مع فريقك وأصحاب المصلحة.

تساعدك هذه الميزات على تخطيط المشاريع وتنفيذها أثناء مقارنة المقاييس المختلفة، مما يجعل ClickUp أداة ممتازة لقياس الأداء.

يتكامل ClickUp أيضًا مع البيانات من مصادر خارجية مختلفة، مما يسهل مقارنة الأداء وتحليله عبر أقسام العمل المختلفة. باستخدام ClickUp، يمكنك وضع معايير واضحة، ومواءمة المهام لتحقيق تلك الأهداف، ومراقبة التقدم المحرز في الوقت الفعلي.

يمكنك بدء القياس المعياري في ClickUp في أربع خطوات سهلة:

الخطوة رقم 1: إعداد مساحة مخصصة

سيساعدك ذلك على تنظيم أنشطة قياس الأداء الخاصة بك. ستكون المساحة المخصصة داخل ClickUp مركزًا مركزيًا لجميع مهام القياس المعياري والمستندات والبيانات الخاصة بك.

إليك كيفية إنشاء مساحة مخصصة في ClickUp:

أنشئ مساحة جديدة: انتقل إلى قسم المساحات في ClickUp وأنشئ مساحة جديدة مخصصة لأنشطة قياس الأداء.

إنشاء مساحات في ClickUp لإدارة المشاريع بشكل مركزي

التنظيم باستخدام المجلدات والقوائم: قم بإنشاء مجلدات وقوائم مخصصة داخل هذه المساحة لتصنيف مشاريع قياس الأداء المختلفة (على سبيل المثال، المالية، والتشغيلية، ورضا العملاء)

الخطوة #2: حدد أهدافك

استخدم خاصية تتبع الأهداف في ClickUp لتعيين أهدافك المعيارية وتتبعها وتحقيقها بسلاسة.

ضع أهدافًا ذكية : تأكد من أن أهدافك محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وذات صلة ومحددة زمنيًا. يساعد هذا الوضوح في التتبع والتقييم الدقيق

: تأكد من أن أهدافك محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وذات صلة ومحددة زمنيًا. يساعد هذا الوضوح في التتبع والتقييم الدقيق أنشئ أهدافًا في ClickUp: انتقل إلى قسم الأهداف في ClickUp وانقر على "هدف جديد" املأ تفاصيل هدفك، بما في ذلك الاسم والوصف وتاريخ الاستحقاق والمقاييس ذات الصلة

إدارة جميع أهداف المشروع في مكان واحد باستخدام ClickUp Goals

اربط مهام ClickUp بالأهداف: اربط المهام والمشاريع المحددة بأهدافك لضمان مساهمة جميع الأنشطة في تحقيقها. وهذا يخلق مواءمة واضحة بين العمليات اليومية والأهداف الاستراتيجية

أنشئ أهدافاً محددة وتتبع تقدمها دون عناء باستخدام ClickUp Goals

الخطوة #3: تتبع التقدم المحرز

توفر الحقول المخصصة ولوحات المعلومات في ClickUp أدوات قوية لمراقبة تقدمك وتحليله.

إنشاء حقول مخصصة: تمكّنك الحقول المخصصة من تتبع نقاط بيانات محددة ذات صلة بمعاييرك. على سبيل المثال، أنشئ حقولًا مخصصة لمؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) مثل نمو الإيرادات أو درجات رضا العملاء أو كفاءة الإنتاج

من السهل إضافة قيم نقدية إلى المهام للحفاظ على ميزانيات المشاريع على المسار الصحيح

إنشاء لوحات معلومات شاملة: استخدم لوحات معلومات ClickUp الخاصة بـ ClickUp لإلقاء نظرة عامة مرئية على تقدمك. يمكنك إضافة أدوات لعرض البيانات من الحقول المخصصة والأهداف والمهام. يساعد هذا التصور في تحديد الاتجاهات واكتشاف المشكلات واتخاذ قرارات مستنيرة

احصل على عرض شامل لحالات المشروع والمهام المتبقية في فريقك أو قسمك باستخدام لوحات المعلومات في ClickUp 3.0

أتمتة التقارير: استخدم ميزات التشغيل الآلي في ClickUp لإنشاء تقارير منتظمة، مما يضمن حصولك على أحدث المعلومات عن جهودك في قياس الأداء دون تدخل يدوي

الخطوة رقم 4: تحديث استراتيجية قياس الأداء بانتظام

من الضروري أن تحافظ على ديناميكية عملية القياس المعياري لديك واستجابتها للبيانات الجديدة لتلبية المعايير المرجعية وتجاوزها باستمرار. إليك كيفية القيام بذلك:

ضع جدولاً زمنياً للمراجعات المنتظمة : في ClickUp، يمكنك إعداد مهام متكررة أو تذكيرات لمراجعة بياناتك المعيارية بانتظام. يمكنك القيام بذلك أسبوعيًا أو شهريًا أو فصليًا

: في ClickUp، يمكنك إعداد مهام متكررة أو تذكيرات لمراجعة بياناتك المعيارية بانتظام. يمكنك القيام بذلك أسبوعيًا أو شهريًا أو فصليًا تحليل النتائج : باستخدام البيانات الواردة من لوحات المعلومات والتقارير الخاصة بك، يمكنك تحديد المجالات التي تتجاوز فيها المعايير وفرص التحسين

: باستخدام البيانات الواردة من لوحات المعلومات والتقارير الخاصة بك، يمكنك تحديد المجالات التي تتجاوز فيها المعايير وفرص التحسين ضبط الأهداف والاستراتيجيات : بناءً على تحليلك، عدّل أهدافك واستراتيجيتك حسب الحاجة. يمكنك إعادة تحديد أهدافك، أو إعادة تخصيص الموارد، أو تغيير العمليات لتتماشى بشكل أفضل مع المعايير المرجعية

: بناءً على تحليلك، عدّل أهدافك واستراتيجيتك حسب الحاجة. يمكنك إعادة تحديد أهدافك، أو إعادة تخصيص الموارد، أو تغيير العمليات لتتماشى بشكل أفضل مع المعايير المرجعية أبلغ التغييرات: استخدم عرض الدردشة في ClickUp للتأكد من أن جميع أعضاء الفريق على اطلاع دائم بالتغييرات

في طريقة عرض الدردشة، يمكنك تعيين عناصر الإجراءات من خلال ذكر أعضاء فريقك ومشاركة روابط المشروع. تتلقى أيضًا إشعارات داخل طريقة عرض الدردشة، حتى تكون دائمًا على علم بما يحدث.

جمع اتصالات الفريق معًا في مساحة واحدة مع ClickUp Chat ومشاركة التحديثات وربط الموارد والتعاون دون عناء

ابدأ المقارنة المعيارية الفعالة مع ClickUp

تعتمد جميع أنواع تمارين قياس الأداء على صيغ وبيانات محددة لجعلها فعالة. يستغرق تشغيلها يدويًا ساعات وهو أيضًا عرضة للخطأ. لهذا السبب تحتاج إلى أداة قياس مرجعية قوية مثل ClickUp.

يحتوي ClickUp على قوالب مؤشرات الأداء الرئيسية، والأهداف، ولوحات المعلومات التي تتيح لك مراقبة وإدارة مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك. باستخدام ClickUp، يمكنك أتمتة عملية القياس المعياري والحصول على رؤى حول تقدمك. ثم استخدم عرض الدردشة لمشاركة التقارير بسهولة مع فريقك وأصحاب المصلحة الآخرين.

عزِّز ميزتك التنافسية في السوق من خلال المقارنة المعيارية; اشترك في ClickUp مجانًا وابدأ رحلتك.