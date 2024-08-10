قد يكون الحصول على وظيفة أمراً صعباً. ولكن هل تعلم ما هو الأمر الذي يأتي في المرتبة الثانية؟ إلغاء عرض عمل قبلته بالفعل دون أي تداعيات مهنية.

فكّر في الأمر - لقد تواصلت مع شركة ما للحصول على وظيفة، وقدمت طلباً للوظيفة، وحضرت مجموعة من المقابلات، وحصلت على العرض. ولكن قبل أن تبدأ العمل مباشرة، حدث شيء ما جعلك تعيد النظر في الأمر. ربما حالة عائلية طارئة؟ أو عرض أفضل في مكان آخر؟

أياً كان السبب، من المهم أن تتأكد من إلغاء قبولك للوظيفة بكياسة ولباقة ودرجة عالية من الاحترافية. يمكن أن يؤدي إهمال القيام بذلك إلى العديد من العواقب السلبية، بما في ذلك إدراجك في القائمة السوداء لتلك المنظمة، وانهيار العلاقات المهنية، وحتى المشاكل القانونية.

لكن لا تقلق. نحن هنا لمساعدتك.

في هذه المدونة، سنناقش كيفية إلغاء قبول الوظيفة بشكل احترافي مع تقليل الجوانب السلبية المحتملة.

## أسباب إلغاء قبول عرض العمل

فيما يلي بعض الأسباب التي تجعل الشخص عموماً اتخاذ هذا القرار الصعب :

تعويض غير كافٍ

بالنسبة لمعظم الناس، المال هو الدافع الأساسي للوظيفة. لذا، عندما يكتشفون أن حزمة الراتب المقترحة لا تبرر دورهم ومسؤولياتهم، فإنهم يميلون إلى إلغاء عرض العمل مهما كانت الشركة مشهورة.

المواءمة مع الأهداف الوظيفية

لنفترض أنك كنت متحمسًا للتقدم لوظيفة ما لأن أحد زملائك تقدم لها أيضًا. ومع ذلك، بعد قبولك، اكتشفت أن الوصف الوظيفي لا يتماشى على الإطلاق مع أهدافك المهنية أهدافك المهنية . والآن، ليس من المنطقي أن تتنازل عن تطلعاتك المهنية من أجل مسمى وظيفي لن يأخذ حياتك المهنية في الاتجاه الذي ترغب فيه. في هذه الحالة، قد يكون الحل الوحيد القابل للتطبيق هو إلغاء العرض.

عرض أفضل في مكان آخر

إذا تلقيت عرض عمل منافس - براتب أعلى، أو عرض عمل أفضل، أو عرض عمل أفضل النمو الوظيفي والفرص والامتيازات الأخرى - سترغب بطبيعة الحال في اختيار الأفضل.

ظروف العمل غير مرضية

تخيل هذا: لقد تقدمت بطلب للحصول على وظيفة في إحدى المؤسسات وتلقيت عرضًا. ولكن، أثناء تصفحك لوسائل التواصل الاجتماعي أو مواقع تقييم الوظائف، تكتشف أن الموظفين السابقين في الشركة قد أشاروا إلى ثقافة العمل السامة فيها. في هذه الحالة، قد تختار عدم الاستمرار في عملية التعيين.

أسباب شخصية

لنفترض أنك لم تكن على علم بأن الوظيفة تتطلب منك الانتقال إلى مدينة جديدة. أو ربما تقدمت دون علمك إلى وظيفة في الموقع بينما حالتك الصحية أو ظروفك الشخصية لا تسمح لك بالتنقل يومياً. في مثل هذه الحالات، قد لا يكون لديك خيار سوى إلغاء قبول الوظيفة.

كيفية التراجع بأدب واحترافية عن قبول الوظيفة

إليك دليل تفصيلي خطوة بخطوة يوضح كيفية إلغاء عرض العمل بأدب واحترافية:

### الخطوة 1: فكر في الأمر ملياً

بمجرد أن تتراجع عن قبولك، لا يمكنك تغيير رأيك. لذا، خذ وقتك في التفكير في الأمر. قيّم بعناية سبب رغبتك في سحب قبولك. وازن بين جميع الإيجابيات والسلبيات للتأكد من أن قرارك سليم، وافهم أنه بمجرد أن تفعل ذلك، لن يكون هناك مجال لمزيد من التفكير.

الخطوة 2: مراجعة العقد

قبل البدء في عملية التراجع، راجع عقد العمل الذي وقعته مع المؤسسة. عادةً ما تحتوي هذه المستندات على شروط وأحكام حاسمة فيما يتعلق بالاستقالة والفسخ وما إلى ذلك، وقد يترتب على انتهاكها عواقب قانونية.

💡 نصيحة احترافية: إذا كنت بحاجة إلى المساعدة في فهم شروط وأحكام العقد، فقد يكون من المفيد استشارة خبير قانوني على دراية جيدة بقانون العمل والتوظيف.

الخطوة 3: تصرف بسرعة

بمجرد أن تقرر رفض عرض العمل المقبول، لا تنتظر إبلاغ مدير التوظيف بذلك. قدم إجابة فوراً بعد إجراء التحريات اللازمة.

وهذا يضمن حصول المؤسسة على الوقت الكافي للبحث عن بديل لك. إذا انتظرت طويلاً لإخطار مدير التوظيف بقرارك، فقد يؤدي ذلك إلى تعقيدات للفريق ويضر بسمعتك المهنية أيضًا.

الخطوة 4: ضع في اعتبارك البدائل

عندما تتصل بمدير التوظيف بشأن إلغاء قبولك للوظيفة، قد يحاول المدير التأثير على قرارك وتغييره. قد يعرضون حتى خيارات مثل زيادة في الراتب، أو مزايا إجازة إضافية، أو ميزة أخرى.

فكّر في كل هذه البدائل بعناية ودراية قبل التواصل مع مدير التوظيف. اسأل نفسك ما إذا كانت أي مزايا إضافية (راتب أفضل، أو إجازات إضافية، وما إلى ذلك) ستمنعك من العدول عن الوظيفة الجديدة.

الخطوة 5: أبلغ قرارك

أخيراً، حان الوقت لإبلاغ مدير التوظيف بقرارك. أن تكون صادقاً، ومحترفاً، ومحترماً هي أفضل طريقة للتعامل مع هذا الأمر. لا تقدم أعذارًا واهية أو مجردة. بدلاً من ذلك، قدم سببًا صادقًا وصادقًا لرفضك. عبّر عن امتنانك للفرصة واعتذر عن أي إزعاج قد يكون قد تسبب به قرارك.

أهمية حسن النية والمجاملة المهنية

يعني التراجع عن قبول الوظيفة التراجع عن الالتزام الذي وافقت عليه في البداية - وهو في معظم الحالات ليس مؤشرًا على السلوك المهني. يمكن أن يكون له العديد من التداعيات (والتي سنناقشها لاحقًا في هذه المقالة). ولكن إذا لم يكن لديك خيار آخر، فإن أفضل ما يمكنك فعله هو الحفاظ على حسن النية والشفافية والنزاهة طوال عملية التراجع.

إليك سبب وجوب التراجع عن قبول الوظيفة بأقصى درجات اللباقة المهنية:

يضمن بقاء صورتك في الصناعة إيجابية

يساعدك على بناء علاقة مع صاحب العمل والحفاظ عليها

يضعك كمحترف أخلاقي

يبقي الباب مفتوحاً أمامك للتعاون المستقبلي مع المؤسسة

يساعدك على تعلّم مهارة التعامل مع السيناريوهات المهنية المعقدة بنضج

تقديم الأخبار طرق التواصل التي يجب استخدامها

التواصل الفعال أمر حيوي لإلغاء قبول الوظيفة بنزاهة. ولكن كيف يمكنك ضمان ذلك؟ عن طريق اختيار طريقة التواصل الصحيحة.

فيما يلي أربع وسائل اتصال تقليدية لإلغاء عرض العمل وإيجابياتها وسلبياتها:

مكالمة هاتفية

المكالمة الهاتفية هي الطريقة الأكثر شيوعًا لإبلاغ مدير التوظيف بقرار إلغاء قبول الوظيفة. إنها مباشرة وشخصية وتسمح بالحوار والتفسير الفوري. ومع ذلك، فهي لا توفر سجلاً مكتوباً للقرار، وهو أمر بالغ الأهمية لمعالجة أي آثار قانونية قد تظهر في المستقبل.

💡 نصيحة احترافية: إذا كنت تشعر بالتوتر قبل المكالمة لإبلاغ الشركة بقرارك بإلغاء قبولك، فكر في كتابة النقاط الرئيسية التي تريد نقلها والتدرب عليها مسبقًا.

رسالة رسمية

على الرغم من أنها لم تعد ممارسة شائعة في الشركات بعد الآن، إلا أنه يمكنك كتابة رسالة رسمية إلى مدير التوظيف لإلغاء قبولك للوظيفة. يمكّنك هذا من نقل رسالتك بشكل أكثر رسمية واحتراماً. لكن الجانب السلبي هو أن الرسالة قد تستغرق أياماً لتسليمها (إلا إذا قمت بتسليمها يدوياً) وتبطئ عملية التواصل.

البريد الإلكتروني

الخيار الأكثر شيوعًا هو كتابة بريد إلكتروني لإلغاء قبول الوظيفة. إنه سريع واحترافي، ويوفر سجلاً مكتوباً لقرارك.

البريد الإلكتروني مثالي أيضاً إذا كنت تشعر بالتوتر من مواجهة مدير التوظيف عبر الهاتف. على عكس المكالمة الهاتفية أو مكالمة الفيديو، يمكنك أن تأخذ وقتك الخاص لصياغة رسالة تنقل بإيجاز سبب الإلغاء دون أن تظهر بمظهر غير مهني أو غير واثق من نفسك.

بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من الأدوات عبر الإنترنت و برامج التواصل يمكنه مساعدتك في ذلك، و النقر فوق هو الأفضل بينهم.

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هل تفقد متابعة أفكارك؟ سيؤدي وضع التركيز إلى إلغاء الضوضاء الصادرة عن الإشعارات الأخرى عند العمل على مستندك، حتى تركز على ما هو ضروري. علاوة على ذلك، تراقب ميزة المستندات عدد كلماتك عن كثب حتى لا يصبح بريدك الإلكتروني رسالة طويلة ومطوّلة.

هذا ليس كل شيء. يستضيف برنامجClickUp Docs أيضًا مجموعة كبيرة من القوالب الجاهزة للاستخدام والقابلة للتخصيص التي يمكنك استخدامها لكتابة رسالة بريد إلكتروني احترافية لإلغاء قبول الوظيفة. ونظراً لأن البرنامج يتكامل مع تطبيقات وأدوات الطرف الثالث مثل Gmail، يمكنك أيضاً إرسال بريد إلكتروني لمدير التوظيف مباشرةً من خلال المنصة.

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اجتماع شخصي

في حالات استثنائية، يوصى بتحديد موعد لاجتماع شخصي مع مدير التوظيف لمناقشة إعادة تعيينك في الوظيفة. هذا خيار متاح إذا كانت لديك معادلة شخصية مع مدير التوظيف أو تمت إحالتك من خلال جهة اتصال شخصية.

يمنحك الاجتماع الشخصي فرصة لإضافة لمسة شخصية إلى رسالتك. ويمكنك التعبير عن امتنانك للفرصة وجهاً لوجه وعن أسفك الصادق للتراجع. ومع ذلك، من الضروري أيضًا أن تتابع الأمر برسالة بريد إلكتروني رسمية للحصول على سجل مكتوب بالقرار.

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الجوانب السلبية المحتملة لرفض عرض العمل بعد القبول

الآن أنت تعرف كيف ترفض عرض العمل بشكل احترافي بعد قبوله. لكن السؤال التالي هو، كيف يمكنك التخفيف من التداعيات المحتملة لقرارك؟

إليك قائمة بالجوانب السلبية لرفض قبول الوظيفة وكيفية تجنبها.

الجانب السلبي رقم 1: لا اعتبارات مستقبلية

بمجرد رفضك لعرض عمل من شركة ما بعد قبولك له في البداية، فمن المحتمل ألا يأخذوك بعين الاعتبار في الفرص المستقبلية.

وقد يؤدي ذلك إلى الإضرار بعلاقتك مع قسم الموارد البشرية في الشركة. حتى أنهم قد يضعون هؤلاء المرشحين في القائمة السوداء بشكل دائم. ولكن إذا كانت الشركة علامة تجارية رائعة، وكنت تأمل ألا تحرق أي جسور مستقبلية، فمن المهم أن تتعامل مع رفضك بدقة.

كيف تتجنب ذلك؟

لا تنتظر وصول موعد انضمامك إلى الوظيفة - أبلغ مدير التوظيف الخاص بك عن الإلغاء في أقرب وقت ممكن

حافظ على الاحترافية طوال فترة مقابلة الخروج أو مناقشة ما بعد الخروج، إن وجدت. أظهر امتنانك للعرض واعتذر عن الإزعاج الذي قد يكون قد تسبب به قرارك

كن صادقًا بشأن سبب اعتذارك ولكن لا تقدم الكثير من التفاصيل. هذا سيعكس احترامك للوظيفة ووقت فريق التوظيف

الجانب السلبي رقم 2: الإضرار بالسمعة المهنية

قد يبدو التراجع عن قبول الوظيفة في اللحظة الأخيرة أمرًا غير مهني وغير مقبول من قبل العديد من المهنيين. وقد يؤدي ذلك إلى تشويه سمعتك ليس فقط داخل تلك المؤسسة ولكن في جميع أنحاء الصناعة.

وقد يعيق حتى فرصك في الحصول على وظيفة في الشركة التي تحلم بها.

كيف تتجنب ذلك؟

كن حذرًا بشأن لهجة تواصلك. كن هادئًا ومحترمًا ومهذبًا بلا حدود. يمكن أن يساعد ذلك في الحفاظ على صورتك المهنية

احرص على إرسال رسالة شكر إلى قسم الموارد البشرية، معربًا عن امتنانك الصادق على هذا الاهتمام

الجانب السلبي رقم 3: التداعيات القانونية

إذا رفضت عرض العمل، فمن المحتمل أن تقع في مشكلة قانونية. خاصةً إذا كنت قد وقعت بالفعل على عقد العمل، فيمكن للمؤسسة أن تحملك المسؤولية عن خرق شروطها وأحكامها.

بالإضافة إلى ذلك، قد تضطر إلى دفع غرامات مالية للمؤسسة كتعويض عن التكلفة التي ستتكبدها لإعادة عملية التوظيف والتعيين.

كيف تمنع ذلك؟

اقرأ شروط العقد وأحكامه بعناية قبل إلغاء القبول

أبلغ مدير التوظيف بفسخك للعقد في أقرب وقت ممكن

اسعَ للتوصل إلى اتفاق متبادل مع مدير التوظيف لتقليل أي آثار قانونية

الجانب السلبي رقم 4: عدم الاستقرار المالي

الجانب السلبي البارز الآخر لإلغاء قبول الوظيفة هو عدم الاستقرار المالي الذي يصاحب ذلك.

لنفترض أنك قررت الانسحاب من الوظيفة لأنها لا تدعم أهدافك المهنية. ماذا الآن؟ ستعود عاطلًا عن العمل أو موظفًا تعيسًا (نظرًا لأنك تبحث عن وظيفة جديدة). يمكن أن يؤثر ذلك على حالتك المالية، خاصةً إذا لم تكن تتقدم بنشاط إلى وظائف أو لم تكن لديك فرص أخرى يمكنك الاعتماد عليها.

كيف تتجنب ذلك؟

ضع خطة احتياطية - حاول الحصول على وظيفة أفضل في مؤسسة مختلفة قبل إلغاء هذه الوظيفة إلى أعد حياتك المهنية إلى مسارها الصحيح احتفظ بصندوق للطوارئ للحفاظ على معيشتك خلال هذه المرحلة من البطالة

راقب ميزانيتك بإحكام. حاول تقليل النفقات غير الضرورية قدر الإمكان

الجانب السلبي رقم 5: التوتر والقلق

في سوق العمل المتقلب، قد تشعر بالتوتر والقلق بعد إلغاء عرض العمل. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تدهور صحتك وعلاقاتك، وفي النهاية رفاهيتك.

كيف تتجنب ذلك؟

قم ببناء نظام دعم واستعن بالمشورة المهنية عندما تحتاج إليها، حتى وأنت تواصل بحثك عن وظيفة

ابحث عن مرشد مهني يمكنه إرشادك خلال هذه المرحلة الصعبة

استمر في العمل على تطوير مهاراتك وتوسيع شبكة علاقاتك المهنية أثناء البحث عن وظيفة جديدة

هل من المقبول رفض عرض العمل بعد قبوله؟

بصراحة، لا توجد إجابة بسيطة على هذا السؤال.

الحقيقة هي أن التراجع عن الوظيفة بعد قبولها يعتبر أمراً غير مهني في سوق التوظيف اليوم. ويمكن أن يؤثر على صورتك المهنية ويضر بفرصك في العمل مع تلك المؤسسة مرة أخرى.

ولكن هناك أوقات تكون فيها الظروف خارجة عن إرادتك. وعلى الرغم من إدراكك للتداعيات المحتملة، قد لا يكون لديك خيار سوى التراجع عن قبول الوظيفة.

في مثل هذه السيناريوهات، لا بأس من التراجع. إذا كان لديك سبب وجيه لإلغاء قبول الوظيفة، فتعامل مع الموقف بمهنية واحترام وتعاطف مع فريق التوظيف الذي منحك الفرصة.

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وها أنت ذا. كل المعلومات التي تحتاجها حول كيفية إلغاء قبول عرض عمل بشكل احترافي. في نهاية المطاف، يتلخص الأمر كله في مدى قدرتك على توصيل سبب رفضك للعرض إلى صاحب العمل المحتمل.

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أسئلة

هل من القانوني ترك الوظيفة قبل البدء فيها؟

يعتمد هذا على ما إذا كنت قد وقعت عقداً مع صاحب العمل؛ إذا كانت الإجابة بنعم، تأكد من مراجعة شروطه وأحكامه، حيث قد يتطلب منك القبول أو الفسخ خلال فترة محددة أو تقديم إشعار مسبق. استشر أخصائي قانوني إذا كنت بحاجة إلى مزيد من التوضيح.

هل يمكنك الاستقالة من وظيفة بدأت للتو؟

نعم، يمكنك ترك الوظيفة التي بدأتها للتو. ومع ذلك، تحتاج إلى التحقق من عقد العمل الخاص بك لمعرفة ما إذا كانت هناك أي شروط أو أحكام تنظم استقالتك من العمل حسب رغبتك.

هل من الخطأ أن تتراجع عن قبولك لعرض عمل لمتابعة عرض عمل آخر؟

على الرغم من أنه ليس من الخطأ بطبيعته أن تلغي عرض عمل لمتابعة عرض عمل آخر، إلا أنه يجب أن تكون منتبهاً لكيفية القيام بذلك، حيث أن العديد من المهنيين يستهجنون هذه الممارسة وقد يعتبرونها عملاً ينم عن سوء نية. إن إلغاء قبول الوظيفة مسألة حساسة للغاية يجب التعامل معها باحترافية واحترام.