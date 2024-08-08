كيفية تعزيز القيادة الموجهة نحو الإنجاز في مكان عملك

كتب المغني وكاتب الأغاني الأمريكي دينيس دي يونغ: "الفائزون هم الخاسرون الذين نهضوا وحاولوا مرة أخرى" في الجوهر، الفوز أو تحقيق الهدف ليس نشاطًا لمرة واحدة. إنه طريقة عمل وعقلية وممارسة مستمرة.

وظيفة القائد هي توجيه الفريق نحو أهدافه، بالتأكيد. لكن الأمر أكثر من ذلك بكثير. تتمثل مسؤولية القائد في خلق ثقافة التركيز والقيادة والأداء العالي. وهذا بالضبط ما تتيحه القيادة الموجهة نحو الإنجاز.

في هذه المدونة، نستكشف ما يعنيه أن تكون قائدًا موجهًا نحو الإنجاز، ولماذا وكيف تكون كذلك.

ما هي القيادة الموجهة نحو الإنجاز؟

كما يوحي الاسم، فإن القيادة الموجهة نحو الإنجاز هي ممارسة تحفيز الفريق على وضع أهداف طموحة والسعي لتحقيقها.

أصول القيادة الموجهة نحو الإنجاز

هو مفهوم تم تطويره في السبعينيات من قبل الباحثين مارتن إيفانز وروبرت هاوس، والقيادة الموجهة نحو الإنجاز هي أحد السلوكيات الأربعة للقادة وفقًا لنظرية المسار والهدف.

لنعد خطوة إلى الوراء.

نظرية هدف المسار هي فلسفة القيادة التي تستكشف كيفية تحفيز القادة لأتباعهم/أعضاء فريقهم لتحقيق الأهداف. في هذه العملية، يحدد الباحثون أربعة أنواع من السلوكيات القيادية.

التوجيهية : توجه القيادة التوجيهية أعضاء الفريق حول ما يجب القيام به وكيفية القيام به ومتى يتم إنجازه

: توجه القيادة التوجيهية أعضاء الفريق حول ما يجب القيام به وكيفية القيام به ومتى يتم إنجازه داعمة : يعامل القائد الداعم أعضاء فريقه على قدم المساواة، ويلبي احتياجاتهم ويقدم الدعم لهم

: يعامل القائد الداعم أعضاء فريقه على قدم المساواة، ويلبي احتياجاتهم ويقدم الدعم لهم تشاركي : القيادة التشاركية: القيادة التشاركية هي قيادة تعاونية وتشمل كل عضو من أعضاء الفريق طوال الرحلة نحو تحقيق أهدافهم

: القيادة التشاركية: القيادة التشاركية هي قيادة تعاونية وتشمل كل عضو من أعضاء الفريق طوال الرحلة نحو تحقيق أهدافهم موجّهة نحو الإنجاز: يدفع القائد الموجه نحو الإنجاز نحو التميز، ويسعى إلى التحسين المستمر، ويوجه الفريق نحو تحقيق أهدافه

ولكي نكون منصفين، هناك العشرات من أنماط ونظريات القيادة. القيادة الموجهة نحو الإنجاز أسلوب الإدارة , تغيير القيادة , قيادة ENTP ونظرية القائد الخادم وما إلى ذلك، كلها شائعة في أماكن العمل الحديثة. ما الذي تقدمه القيادة الموجهة نحو الإنجاز ولا تقدمه جميع الأطر السابقة؟

كيف تساعد القيادة الموجهة نحو الإنجاز في تحقيق الأداء العالي؟

إن أكبر إسهام لأسلوب القيادة الموجهة نحو الإنجاز في نجاح الأعمال هو وضوح الاتجاه. تتيح القيادة الموجهة نحو الإنجاز:

الوضوح: تعريف "الإنجاز" واضح تمامًا. وهذا يعني أن كل عضو في الفريق يعرف ما هي أهدافه وأهداف فريقه وفريقه والمؤسسة، مما يساعده على تحقيقها بفعالية.

التوجيه: على عكس القيادة الخادمة، يمكّن النهج الموجه نحو الإنجاز القادة من إعطاء التوجيه وتعليم أعضاء الفريق والتركيز على الأهداف. ونتيجة لذلك، يمكن لأعضاء الفريق الأداء دون عوائق.

التحفيز: العامل الحاسم في هذا النهج القيادي هو تحفيز الفريق ومنحهم الأدوات والموارد اللازمة لتحقيق أهدافهم. يتحمل القادة مسؤولية إبقاء فرقهم على أهبة الاستعداد.

الهيكلية: توفر القيادة الموجهة نحو الإنجاز هيكلاً من الوضع الحالي والمهارات والخطط نحو الأهداف. فهي تلغي قفز أعضاء الفريق من خلال الأطواق للقيام بعملهم.

التحدي: يؤمن القادة بالتحسين المستمر ويدفعون أعضاء الفريق للقيام بعمل أفضل دائمًا. ويواصلون وضع أهداف صعبة طوال فترة المشروع.

نحن نعلم أن القيادة الموجهة نحو الإنجاز تعمل في العديد من السيناريوهات التنافسية. على سبيل المثال، إذا كنت تعمل في مجال المبيعات، فإن عملك يهدف إلى تحقيق أهداف محددة ومتكررة. يعمل القائد الموجه نحو الإنجاز بشكل رائع في هذا السيناريو.

يعمل هذا النمط من القيادة أيضًا عندما يكون لديك نقص في الوقت أو الميزانية، أو تحتاج إلى حل أزمة، أو إكمال مشاريع قصيرة الأجل، مثل بناء منزل أو تعيين رئيس هندسي.

ولكن كيف يبدو أن تكون قائداً موجهاً نحو الإنجاز؟ دعنا نكتشف ذلك.

الخصائص الرئيسية للقادة الموجهين نحو الإنجاز

القائد الموجه نحو الإنجاز ليس كائنًا فضائيًا من عالم آخر، بل هو شخص عادي يتمتع بخصائص وسمات وسلوكيات محددة. دعونا نلقي نظرة على بعضها.

التركيز على الهدف

يركز القادة الموجهون نحو الإنجاز على الإنجاز. فهم يحددون الأهداف بوضوح، ويجعلونها واضحة، ويسيرون بثبات في هذا الاتجاه. فهم يقدمون كل الدعم والتوجيه والتحفيز الذي يحتاجه الفريق لتحقيق أهدافهم.

معايير عالية

القادة الموجهون نحو الإنجاز لديهم معايير صارمة لأنفسهم وللآخرين. فهم أصحاب إنجازات عالية ويتوقعون أداءً مماثلاً من فريقهم. ويعطون الأولوية للعمل عالي الجودة ويسعون باستمرار إلى التحسين.

التواصل

يحتاج القائد الموجه نحو الإنجاز إلى التخلص من المشتتات. لذا، فهم يتواصلون بصراحة وشفافية. فهم يدخلون في صلب الموضوع ويناقشون المشاكل بشكل عملي. كما أنهم يشعرون بالراحة في تقديم الملاحظات وتدريب الأشخاص بانتظام.

المساءلة

القادة الموجهون نحو الإنجاز لديهم حس عالٍ بالمساءلة. فهم يتحملون المسؤولية عن عملهم، ويحملون أنفسهم مسؤولية تمهيد الطريق لأعضاء فريقهم للتألق، ويعترفون علانية بمساهمات فريقهم.

الرؤية

لكي يكون القائد موجهاً نحو الإنجاز، يجب أن يكون لديه رؤية للمستقبل. فالقائد الجيد الموجه نحو الإنجاز يميل إلى أن يكون صاحب رؤية، مع وجود خطط طوارئ لأي تحديات قد تنشأ في الطريق إلى تحقيق أهدافه.

مكافأة: كيفية تطوير مهارات القيادة بينما تتطلع إلى تطوير هذه الخصائص وممارستها، دعنا نرى كيف يمكنك تطبيقها في مؤسستك.

## كيفية تعزيز القيادة الموجهة نحو الإنجاز

في حين أن القيادة غالبًا ما تكون سلوكية، إلا أنه يمكن تنظيمها باستخدام مخطط وأداة قوية لإدارة المشاريع مثل ClickUp. دعنا نرى كيف.

كن موجهاً نحو الإنجاز من خلال تحديد الأهداف

تحديد الأهداف الصحيحة هو الخطوة الأولى في تطبيق أساليب القيادة الموجهة نحو الإنجاز. هذا هو النجم الشمالي الذي ستوجه الفريق نحوه. لتحديد الأهداف الصحيحة

اجمع بين قيادة فريق متعدد الوظائف لتحديد مجالات النتائج الرئيسية ومؤشرات الأداء

تعيين أهداف للمديرين وأعضاء الفريق

احرص على أن تكون أهدافك محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وذات صلة ومحددة زمنيًا

اجعل أهدافك وتقدمك نحو تحقيقها مرئية

ضع الأهداف، ونظمها، وشاركها مع فريقك كل ذلك على ClickUp أهداف ClickUp طريقة رائعة لتحديد الأهداف وتتبعها للقيادة الموجهة نحو الإنجاز. استخدم أهداف ClickUp Goals لتقسيم أهدافك إلى مهام بناءً على مدى إلحاحها وأولويتها وتأثيرها. احتفظ بها منظمة في مجلدات واجعلها مرئية لكل أصحاب المصلحة المعنيين.

إذا كنت جديدًا في تحديد الأهداف، جرّب بعضًا مما يلي قوالب تحديد الأهداف كنقطة بداية.

التواصل بوضوح وفعالية

الخطوة التالية هي التواصل. قم بإنشاء استراتيجيات وفرص لإبلاغ فريقك بكل ما يحتاجون إلى معرفته.

التنظيم: قم بإنشاء هيكلية واضحة ومفهومة لعمل فرقك. على سبيل المثال، استخدم برنامج إدارة المهام مثل مهام النقر فوق المهام لتقسيم المشاريع المعقدة إلى مهام قابلة للتنفيذ وتخصيصها للأشخاص المناسبين.

تفويض: تعلم كيفية التفويض العمل. اكتب وصفًا تفصيليًا ومعايير القبول لكل مهمة. في هذه الخطوة، حدد ما هو "الإنجاز".

استخدم قوائم المراجعة لضمان سهولة الوصول إليها. بالنسبة للتوقعات على مستوى المشروع أو إجراءات التشغيل القياسية (SOPs)، استخدم مستندات أطول على أداة مثل مستندات ClickUp .

التعاون: تحتاج القيادة الموجهة نحو الإنجاز إلى دعم وتحفيز أعضاء الفريق في كل خطوة من خطواتهم نحو تحقيق أهدافهم. وهذا يتطلب أن يشجع قائد الفريق على التعاون من أجل تمكين الفريق .

مناقشة العمل باستخدام التعليقات المتداخلة في المهام. استخدام عرض ClickUp Chat لرؤية جميع رسائلك في مكان واحد والرد عليها في سياقها.

إدارة طريقك نحو تحقيق الهدف

خلال مسار مشروعك، أنت أيضًا مدير. لذا، قم بإدارة فريقك نحو تحقيق أهدافك.

إدارة عبء العمل: اجعل أعضاء فريقك يستخدمون أداة لإدارة عبء العمل مثل ClickUp وشجعهم على تحديد مدى توفرهم. استخدم عرض عبء العمل ClickUp للتأكد من عدم وجود أي شخص يعمل أكثر من طاقته أو أقل من طاقته.

إدارة الفريق: اجعل كل أعضاء الفريق متعدد الوظائف على نفس الصفحة باستخدام ClickUp. استخدم نموذج خطة إدارة فريق ClickUp لإدارة الفريق لإنشاء مساحة عمل افتراضية وتعيين المهام والتعاون وتحقيق الأهداف.

قالب خطة إدارة فريق العمل ClickUp

إدارة المخاطر: راقب الأداء عن كثب لتحديد المخاطر والتحديات. جرب برنامج تتبع المعالم الرئيسية للحصول على رؤى رئيسية.

استخدم لوحات معلومات ClickUp لقياس التقدم المحرز في المقاييس المهمة. إذا كنت لا تحرز تقدماً في أي منها، قم بالدعوة إلى إجراء عمليات إعادة النظر وإعادة تقويم خطط مشروعك.

إنشاء الأهداف وتتبع التقدم المحرز على لوحة معلومات ClickUp Dashboard

إدارة الوقت: تتعلق القيادة الموجهة نحو الإنجاز أيضًا بتحقيق الأهداف في الوقت المحدد. استخدم عرض مخطط جانت البياني في ClickUp أو عرض التقويم لإدارة جدولك الزمني. حدد التبعيات وخطط للتداخلات.

قدم المشاريع في الوقت المحدد واجعل فريقك على نفس الصفحة مع ClickUp

مكافأة: خطط لمشاريعك بسرعة وفعالية مع هذه قوالب المتطلبات الرئيسية .

أثناء تطبيق القيادة الموجهة نحو الإنجاز، تذكر أنك قد تواجه تحديات أيضًا. قبل أن نختتم، دعونا نستكشف فوائد وتحديات هذا الأمر استراتيجية القيادة .

## فوائد وتحديات القيادة الموجهة نحو الإنجاز

تركز القيادة الموجهة نحو الإنجاز على التميز. هذا النهج في أداء الفريق يُمكّن القادة من إطلاق العنان لإمكانات فرقهم الكاملة لتحقيق النجاح، وهو ما يعود بفوائد استثنائية.

الأداء: الوضوح والتوجيه والتوقعات العالية تشجع الفرق على الأداء الأفضل. فهو يعزز الإنتاجية والنتائج.

رضا الموظفين: العمل مع قائد موجه نحو الإنجاز يمنح الفرق توجيهاً وتركيزاً واضحين. إن غياب الغموض يجعل الحياة أكثر بساطة بالنسبة للفرق، مما يزيد من رضاهم.

النمو: يشجع القادة الموجهون نحو الإنجاز فرقهم على التحسين المستمر. ومن المحتم تقريبًا أن يرى كل عضو في الفريق نموًا شخصيًا في حياته المهنية.

وهذا يجلب معه أيضًا تحديات، مثل:

خطر الإرهاق: تلبية التوقعات العالية والأهداف النبيلة يمكن أن تشعرك بأنك تسير على عجلة الهامستر، مما قد يؤدي إلى الإرهاق.

عدم التقدير: قد يعني التركيز على التحسين المستمر في بعض الأحيان أن القادة لا يقدّرون المكاسب الصغيرة، مما قد يؤدي إلى نتائج عكسية محبطة.

عدم المرونة: عندما يكون المرء موجهًا نحو الإنجاز، فإن قيادة الفريق عرضة لوضع هياكل صارمة وحواجز صارمة لكيفية إنجاز العمل. وهذا يمكن أن يعيق الابتكار والتجريب، حتى عند تحقيق النجاح التنظيمي.

قم بقيادة فرقك نحو تحقيق الأهداف مع ClickUp

الهدف الأساسي لكل شركة هو كسب المال. ويتطلب تحقيق هذا الهدف تحقيق أهداف مختلفة في مجالات تطوير المنتجات، والتسويق، والمبيعات، وخدمة العملاء، وما إلى ذلك. ولكي تسير الأعمال التجارية على قدم وساق وتتجاوز التوقعات، تحتاج الشركات إلى قادة موجهين نحو الإنجاز.

في بعض الأحيان، تحتاج إلى تحديد الأهداف، وإنشاء الأنظمة، وتقديم المشورة، وحل المشاكل، ومراقبة الأداء، وتحسين مكان العمل، وغير ذلك. للقيام بذلك، تحتاج إلى أداة قوية متعددة الأغراض مثل ClickUp.

استخدم ClickUp لجعل الأمور غير الملموسة ملموسة. اجعل الأهداف مرئية. أتمتة العمليات. إنشاء أنظمة. استخلص الرؤى. كل ذلك في مكان واحد مع ClickUp. جرّب ClickUp مجانًا اليوم .