مصطلحات الأعمال: أكثر من 30 كلمة طنانة للشركات وما تعنيه

لقد قدمت اقتراح مشروعك إلى مديرتك للموافقة عليه، فقالت لك: "إنه جيد، لكنك لم تحركي الإبرة." لقد شعرت أن هناك شيئًا ما غير صحيح بسبب كلمة "لكن" في عبارتها.

ولكن ماذا تقصد ب "تحريك الإبرة"؟

حسنًا، إنها مصطلحات تجارية تعني "اقتراح مشروعك ليس مؤثرًا بما يكفي لإحداث فرق كبير" هذا مثال واحد فقط، ولكن إذا كنت تسمع في كثير من الأحيان كلمات في مكان العمل تربكك، فربما تحتاج إلى معرفة مصطلحات الشركة.

هذه هي المختصرات أو العبارات أو التعابير الخاصة بالشركات التي لها فهم مشترك لما تعنيه في عالم الشركات.

عدم معرفة مصطلحات العمل يمكن أن يجعلك ضحية لسوء التواصل، مما يؤدي إلى توقعات غير متناسقة، وبطء في اتخاذ القرارات، وانخفاض الثقة في بيئة مهنية.

دعنا نساعدك في التعرف على هذه المصطلحات الطنانة الخاصة بالشركات حتى تتمكن من فهمها بوضوح والاستجابة بثقة دون الشعور بالإهمال.

فهم مصطلحات الأعمال

تشير مصطلحات الأعمال إلى التعبيرات المتخصصة والتقنية أو التعبيرات الملطفة المستخدمة في عالم الأعمال لتوصيل الأفكار. وغالباً ما تختلف من صناعة إلى أخرى ومن مهنة إلى أخرى.

إذا جاءك صديقك وقال لك إنه لا يعرف كيف يكسر الجليد في موعده الغرامي القادم، فأنت تعرف تلقائيًا أنه لا يتحدث عن كسر الجليد حرفيًا بل عن كيفية بدء المحادثة.

وبالمثل, مصطلحات إدارة المشاريع مثل "التآزر" أو "الرافعة المالية" ليست دائمًا مصطلحات حرفية في مجال الأعمال.

لماذا نحتاج إلى مصطلحات الأعمال؟

الكلمات الطنانة التي تستخدمها الشركات تجعل الأمور أسهل، خاصةً بالنسبة للمفاهيم المعقدة.

إليك مثال بسيط.

تريد أن تفهم مقدار المخاطرة التي سيتحملها العميل عند الاستثمار في تقنية جديدة. فبدلاً من كتابة "ما هي حدود مؤسستك للمخاطر من حيث الخسائر أو الانتكاسات المحتملة المرتبطة بالاستثمارات التكنولوجية الجديدة؟" يمكنك ببساطة استخدام هذا الكلام المؤسسي والسؤال "ما هي شهية المخاطرة لديك؟

تساعد مصطلحات الشركات في ما يلي:

الكفاءة: تساعد مصطلحات الشركات الأفراد على التواصل بدقة وسرعة، مما يوفر الوقت أثناء الاجتماعات والتقارير والمراسلات

تساعد مصطلحات الشركات الأفراد على التواصل بدقة وسرعة، مما يوفر الوقت أثناء الاجتماعات والتقارير والمراسلات الاحترافية: استخدام المصطلحات الخاصة بالصناعة يشير إلى الاحترافية، مما يساعد على ترسيخ المصداقية والسلطة في مجال معين

استخدام المصطلحات الخاصة بالصناعة يشير إلى الاحترافية، مما يساعد على ترسيخ المصداقية والسلطة في مجال معين التعاون: تضمن المصطلحات أن يكون لدى الجميع في صناعة أو مؤسسة معينة فهم مشترك للمصطلحات والمفاهيم الرئيسية للمساعدة في مواءمة التوقعات

الأفكار والمقاصد الرئيسية وراء المصطلحات الشائعة في مجال الأعمال

غالبًا ما يكون لمصطلحات الأعمال جذور في صناعات أو ممارسات مهنية محددة وتخدم أغراضًا مميزة في التواصل. دعونا نلقي نظرة على بعض المصطلحات الشائعة وأصلها والغرض منها:

سيولة السوق: تصف سهولة بيع وشراء الأصول دون التأثير المباشر على سعرها. والغرض من هذا المصطلح هو مساعدة المتداولين على فهم ظروف السوق لاتخاذ قرارات مستنيرة

تصف سهولة بيع وشراء الأصول دون التأثير المباشر على سعرها. والغرض من هذا المصطلح هو مساعدة المتداولين على فهم ظروف السوق لاتخاذ قرارات مستنيرة تصميم تجربة المستخدم (تصميم تجربة المستخدم): انبثق هذا المصطلح من التفاعل بين الإنسان والحاسوب وعلم النفس الإدراكي، ويركز على تحسين قابلية استخدام الواجهات الرقمية. ومن الأمثلة على المصطلحات المستخدمة ضمن هذه الفئة "رحلة المستخدم"، والتي تبسط المناقشات حول إنشاء تجارب رقمية سهلة الاستخدام وفعالة

انبثق هذا المصطلح من التفاعل بين الإنسان والحاسوب وعلم النفس الإدراكي، ويركز على تحسين قابلية استخدام الواجهات الرقمية. ومن الأمثلة على المصطلحات المستخدمة ضمن هذه الفئة "رحلة المستخدم"، والتي تبسط المناقشات حول إنشاء تجارب رقمية سهلة الاستخدام وفعالة الحث على اتخاذ إجراء (CTA): نشأ هذا المصطلح من التسويق والإعلان، ويستخدم هذا المصطلح لحث الجمهور على الاستجابة الفورية. وسواء كان الأمر يتعلق بالتسجيل في نشرة إخبارية أو إجراء عملية شراء، فإن الغرض منه هو تحفيز تفاعل المستخدم وزيادة التحويل

نشأ هذا المصطلح من التسويق والإعلان، ويستخدم هذا المصطلح لحث الجمهور على الاستجابة الفورية. وسواء كان الأمر يتعلق بالتسجيل في نشرة إخبارية أو إجراء عملية شراء، فإن الغرض منه هو تحفيز تفاعل المستخدم وزيادة التحويل اتجاهات السوق: ينشأ هذا المصطلح من التحليل الاقتصادي، ويساعد هذا المصطلح الشركات على توقع التغييرات وإجراء تعديلات استراتيجية بناءً على هذه الأنماط المرصودة

ينشأ هذا المصطلح من التحليل الاقتصادي، ويساعد هذا المصطلح الشركات على توقع التغييرات وإجراء تعديلات استراتيجية بناءً على هذه الأنماط المرصودة التفكير في السماء الزرقاء: هو مصطلح يُستخدم لوصف نهج إبداعي ومنفتح لحل المشكلات وتوليد الأفكار. إنه يشبه النظر إلى سماء واسعة لا حدود لها وإطلاق العنان لخيالك. يهدف التفكير في السماء الزرقاء إلى توليد ثروة من الأفكار التي يمكن صقلها وتطويرها لاحقًا، بدلاً من إيجاد حل عملي على الفور

هو مصطلح يُستخدم لوصف نهج إبداعي ومنفتح لحل المشكلات وتوليد الأفكار. إنه يشبه النظر إلى سماء واسعة لا حدود لها وإطلاق العنان لخيالك. يهدف التفكير في السماء الزرقاء إلى توليد ثروة من الأفكار التي يمكن صقلها وتطويرها لاحقًا، بدلاً من إيجاد حل عملي على الفور الفاكهة المتدلية: غالبًا ما يُستخدم هذا المصطلح كاستعارة تُستخدم لوصف شيء يمكن تحقيقه أو بلوغه بسهولة. إنه يشبه الثمرة على الشجرة التي يسهل الوصول إليها دون الحاجة إلى سلم. على سبيل المثال، قد تركز شركة ما على تحسين خدمة العملاء كثمرة سهلة المنال لتعزيز رضا العملاء قبل معالجة التحديات الأكثر تعقيدًا مثل تطوير المنتجات

غالبًا ما يُستخدم هذا المصطلح كاستعارة تُستخدم لوصف شيء يمكن تحقيقه أو بلوغه بسهولة. إنه يشبه الثمرة على الشجرة التي يسهل الوصول إليها دون الحاجة إلى سلم. على سبيل المثال، قد تركز شركة ما على تحسين خدمة العملاء كثمرة سهلة المنال لتعزيز رضا العملاء قبل معالجة التحديات الأكثر تعقيدًا مثل تطوير المنتجات النقلة النوعية: النقلة النوعية هي تغيير كبير في طريقة تفكيرنا أو القيام بشيء ما. ويحدث ذلك عندما يحل اكتشاف أو فكرة جديدة ومختلفة محل الطريقة المعتادة والمقبولة لفهم أو مقاربة موضوع ما

أمثلة على مصطلحات الأعمال عبر مختلف الصناعات

هناك بعض المصطلحات التجارية المفرطة الاستخدام التي قد يكون جميع موظفي الموارد البشرية على دراية بها، بينما هناك مصطلحات أخرى يجب على جميع فرق العمل المالية فهمها جيداً. لمساعدتك في التنقل بين هذه المصطلحات، قمنا بتجميع قائمة بالمصطلحات الشائعة في الشركات من مختلف الصناعات، بما في ذلك الموارد البشرية والتسويق وتكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية.

الموارد البشرية

تلعب الموارد البشرية دوراً محورياً في الحفاظ على العلاقات والتواصل مع الفريق. وسواء كنت تتعامل مع التوظيف أو إدارة الأداء أو تخطيط القوى العاملة، فمن المحتمل أن تصادف مصطلحات مثل

1. تجربة الموظف

تصف تجربة الموظف (EX) كيف يشعر الموظفون تجاه عمل الشركة. وهي تشمل التفاعل مع زملاء العمل والمديرين وعملية التأهيل وبيئة العمل اليومية.

مثال: "لتحسين الإنتاجية الإجمالية وتقليل معدلات دوران الموظفين، أطلقت الشركة برنامجًا شاملاً لتجربة الموظفين." ٪ /٪ /ref_

2. المصافحة الذهبية

يصف هذا المصطلح في مجال الأعمال دفعة مالية تُمنح للموظف عند مغادرته الشركة. إنها لفتة تقدير لخدمته وتفانيه.

_قد تجد ممثل الموارد البشرية يقول لك: "نظرًا لمساهماتك الكبيرة في الشركة، نريد أن نتأكد من مغادرتك للشركة بمصافحة ذهبية كبيرة كعربون تقدير لنا."

3. التوازن بين العمل والحياة

التوازن بين العمل والحياة يعني وجود علاقة صحية بين العمل والحياة. وهو مصطلح شائع الاستخدام في أماكن العمل التي تعزز الرفاهية العامة للموظف وتمنع الإرهاق.

قد يقول ممثل الموارد البشرية في الشركة الذي يتصور التوازن الصحي: "نحن ملتزمون بمساعدة موظفينا على تحقيق توازن جيد بين العمل والحياة. لذا، نقدم ساعات عمل مرنة وخيارات العمل عن بُعد."

4. تناسب الثقافة

يشير إلى العثور على الموظفين الذين تتوافق قيمهم وأسلوب عملهم مع ثقافة الشركة وروحها.

غالبًا ما يستخدم قسم الموارد البشرية هذا المصطلح عند البحث عن موظفين جدد: _"نحن نبحث عن المرشحين الذين يتناسبون مع ثقافة الشركة بشكل جيد، بحيث ينسجمون بشكل جيد مع فريقنا ويساهمون بشكل إيجابي في بيئة عملنا."

5. عرض قيمة الموظف (EVP)

يشير عرض قيمة الموظف (EVP) إلى إجمالي المزايا والمكافآت التي تقدمها الشركة لموظفيها مقابل عملهم.

_ عند الإجابة على ما تقدمه الشركة للموظف، قد يقول قسم الموارد البشرية: "يركز عرض القيمة المضافة للموظف لدينا على الرواتب التنافسية وفرص النمو الوظيفي وبيئة العمل الداعمة لجذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها."

6. 80/20

80/20 هو المبدأ الذي قدمه مبدأ باريتو، والذي يشير إلى أن 80% من نتائج العمل تأتي من 20% فقط من الموظفين. وهو يشير إلى أن عددًا قليلًا من الموظفين مسؤولون عن معظم مخرجات الشركة.

التسويق والإعلان

التسويق والإعلان هو صناعة واسعة تحتل مجالات مختلفة، مثل التسويق المؤثر والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وتشمل بعض أمثلة المصطلحات الشائعة الاستخدام في هذه الصناعة ما يلي:

7. الانطباعات

تشير الانطباعات إلى عدد المرات التي شاهد فيها العميل المحتمل المحتوى، سواء كان منشورًا على وسائل التواصل الاجتماعي أو إعلانًا عبر الإنترنت.

_عند حضور اجتماعات فريق التسويق، من الشائع أن تسمع أشخاصًا يقولون: "نحن بحاجة إلى تحليل الانطباعات من حملتنا الإعلانية الأخيرة لفهم مدى وصولها وفعاليتها."

8. مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI)

بعد تنفيذ استراتيجية العمل، تتمثل الخطوة التالية في تتبع الأداء من خلال مؤشرات الأداء الرئيسية. وتوضح مؤشرات الأداء الرئيسية مدى فعالية الفريق في تحقيق أهداف أعماله.

على سبيل المثال، "تشمل مؤشرات الأداء الرئيسية لهذه الحملة معدلات النقر إلى الظهور ومعدلات التحويل، مما يساعدنا على قياس نجاحها."

9. رحلة العميل

تحدد رحلة العميل تجربة العميل مع الشركة، بدءًا من اهتمام العميل الأولي بالشركة وحتى نهاية علاقته بها، أي تجديد اشتراكه أو شراء المنتج مرة أخرى. فهي تعطي نظرة ثاقبة لكل مرحلة يمر بها العميل.

_غالبًا ما يقول مديرو التسويق: "إن رسم خريطة رحلة العميل سيساعدنا على تحديد نقاط الألم وتحسين تجربة العميل بشكل عام."

10. اختبار أ/ب

اختبار أ/ب هو مصطلح شائع الاستخدام لاختبار تصميمات صفحات الويب أو الإعلانات. وهو يقارن بين نسختين من صفحة ويب أو إعلان لتحديد أيهما أفضل أداءً.

_على سبيل المثال، "نحن نجري اختبار أ/ب على صفحات الهبوط الخاصة بنا لمعرفة التصميم الذي يحقق معدل تحويل أعلى."

11. توليد العملاء المحتملين

يشير توليد العملاء المحتملين إلى بناء عملاء محتملين/عملاء جدد. قد تسمع هذا عندما يركز الفريق على جذب اهتمام العملاء المحتملين وجذبهم لتنمية خط أنابيب المبيعات.

_غالبًا ما يُستخدم هذا المصطلح عند تحديد الأهداف مثل "هدفنا في هذا الربع من العام هو زيادة توليد العملاء المحتملين بنسبة 30% من خلال الإعلانات المستهدفة على وسائل التواصل الاجتماعي."

12. تقسيم العملاء

تقسيم العملاء هو مصطلح يُستخدم عادةً في التسويق والإعلان المخصصين. وهو يقسم قاعدة العملاء إلى مجموعات متميزة بناءً على خصائص مثل التركيبة السكانية أو السلوك أو أنماط الشراء.

_من أمثلة الاستخدام اليومي لهذا المصطلح في عالم الأعمال "من خلال تنفيذ تجزئة العملاء؛ يمكننا إنشاء حملات بريد إلكتروني مخصصة تلبي الاهتمامات والاحتياجات المحددة لكل شريحة، مما يؤدي إلى معدلات مشاركة أعلى."

تكنولوجيا المعلومات (IT)

غالباً ما تستخدم مصطلحات الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات لأنها تساعد على تبسيط وشرح المفاهيم والعمليات المعقدة. لقد حددنا بعض مصطلحات الشركات المتكررة و مصطلحات أجايل-كروم في تكنولوجيا المعلومات ليسهل عليك فهمها.

13. عرض النطاق الترددي

عند مناقشة سعة الشبكة أو سرعتها، غالبًا ما يستخدم التقنيون كلمة "عرض النطاق الترددي". وهي تشير إلى كمية البيانات المنقولة عبر الشبكة في فترة زمنية معينة.

_قد تسمع رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات يقول: "نحن بحاجة إلى ترقية الخادم الخاص بنا لأن عرض النطاق الترددي الحالي لا يمكنه التعامل مع العدد المتزايد من طلبات المستخدمين."

14. DevOps

ينشأ مصطلح DevOps من الجمع بين مصطلحين هما تطوير البرمجيات (Dev) وعمليات تكنولوجيا المعلومات (Ops)، لتعزيز كفاءة عملية التطوير والنشر.

_مثال على استخدام هذا المصطلح في عالم الشركات هو "أدى تطبيق ممارسات DevOps إلى تقليل وقت وصول الميزات الجديدة إلى السوق بشكل كبير."

15. واجهة برمجة التطبيقات (API)

عند مناقشة تكامل البرمجيات وتطويرها، غالبًا ما يتم التركيز على واجهة برمجة التطبيقات (API). واجهة برمجة التطبيقات (API) هي مجموعة من البروتوكولات والأدوات التي تسمح لتطبيقات البرمجيات المختلفة بالتواصل مع بعضها البعض.

_قد يقول أحد المطوّرين خلال مناقشات تكامل البرمجيات: "تسمح واجهة برمجة التطبيقات الجديدة بالتفاعل السلس بين تطبيقنا وخدمات الطرف الثالث."

16. نموذج أولي للبرمجيات

يشير مصطلح النماذج الأولية للبرمجيات إلى إنشاء إصدارات أو نماذج مبكرة من تطبيق برمجي لتصور واختبار تصميمه ووظائفه وتفاعلات المستخدم قبل التطوير على نطاق واسع.

_ في اجتماع بدء المشروع، قد يشرح مدير المنتج: "سنبدأ بوضع نماذج أولية للبرمجيات للتأكد من أن تصميمنا يلبي احتياجات المستخدم."

17. النشر

النشر هو عملية خطوة بخطوة تتضمن كل شيء في إعداد البرمجيات الجديدة، من التثبيت إلى الاختبار.

ماذا يفعل المبرمج؟ إنه "يتولى نشر البرمجيات الجديدة لتلبية متطلبات الشركة."

18. الحوسبة السحابية

تعد الحوسبة السحابية جانبًا مهمًا من جوانب البنية التحتية الرقمية لتكنولوجيا المعلومات. في هذه الطريقة، تقوم الخوادم البعيدة على الإنترنت بتخزين البيانات وإدارتها ومعالجتها، مما يلغي الحاجة إلى الخوادم المحلية أو الحواسيب الشخصية.

_في آخر تحديث للشركة، قد يقول قسم تكنولوجيا المعلومات: "لقد اعتمدنا الحوسبة السحابية لتبسيط عملياتنا وتحسين قابلية التوسع وتقليل التكاليف المرتبطة بالبنية التحتية المحلية

التمويل والاستثمار

سواءً كنت تستثمر أموالك أو تعمل في القطاع المالي، غالبًا ما تصادف مصطلحات مثل "الطرح العام الأولي" و"التيسير الكمي" و"التنويع الاستثماري" دعنا نوضح لك هذه المصطلحات الخاصة بالشركات المالية والاستثمارية.

19. التيسير الكمي

إذا كان هناك انكماش اقتصادي، يقوم البنك المركزي بضخ الأموال في الاقتصاد عن طريق شراء الأوراق المالية الحكومية أو غيرها من الأصول المالية لزيادة المعروض النقدي وخفض أسعار الفائدة وتحفيز النشاط الاقتصادي. وتسمى هذه العملية بالتيسير الكمي.

قد تصادف بيانًا صادرًا عن البنك المركزي: "لمعالجة التباطؤ الاقتصادي، بدأ البنك المركزي برنامج التيسير الكمي، حيث قام بشراء كميات كبيرة من الأوراق المالية الحكومية لتعزيز السيولة ودعم النمو الاقتصادي."

20. الطرح العام الأولي

ستسمع مصطلح الاكتتاب العام الأولي في الأخبار كلما طرحت شركة خاصة للاكتتاب العام. وهو يشير إلى عملية إدراج أسهم شركة خاصة في البورصة لطرحها للجمهور للمرة الأولى.

_في بيانها الصحفي الرسمي، أعلنت الشركة: "نحن متحمسون للمضي قدمًا في طرح أسهمنا للاكتتاب العام الأولي، مما سيتيح لنا زيادة رأس المال للتوسع وتعزيز وجودنا في السوق."

21. الأرباح الرأسمالية

يعد حساب الأرباح الرأسمالية أمرًا ضروريًا عند التعامل مع الآثار الضريبية. تشير الأرباح الرأسمالية إلى الأرباح المحققة من بيع أصل أو استثمار عندما يتجاوز سعر بيعه سعر الشراء.

_إذا كنت ستستشير مستشارًا ضريبيًا، فقد ينصحك قائلاً: "ستخضع الأرباح الرأسمالية من بيع أسهمك للضرائب، لذا تأكد من أخذ ذلك في الاعتبار في تخطيطك المالي."

22. العائد على الاستثمار (ROI)

ROI هو اختصار يُستخدم لتقييم ربحية الاستثمار. ويتم حسابه بقسمة صافي الربح على تكلفة الاستثمار الأولية. ويُستخدم هذا المصطلح سواء كنت تقوم باستثمارات فردية في سوق الأسهم أو استثمارات تجارية في البرمجيات أو التكنولوجيا الجديدة.

عند مناقشة أداء المشروع، قد يقول المدير المالي: "حققت حملتنا التسويقية الأخيرة عائد استثمار بنسبة 25%، مما يشير إلى عائد قوي على استثمارنا."

23. بيتا

أثناء الاستثمار في الأسهم، غالبًا ما يقوم المرء بتقييم التقلبات المتعلقة بالسوق. يُطلق على هذا التقييم اسم بيتا، حيث يشير بيتا الأكبر من 1 إلى تقلبات أعلى، بينما يشير بيتا الأقل من 1 إلى تقلبات أقل.

_خلال مراجعة المحفظة الاستثمارية، قد يشرح محلل استثماري ما يلي: "إن قيمة بيتا هذا السهم هي 1.5، مما يعني أنه أكثر تقلبًا بنسبة 50% من السوق، وهو ما قد يؤثر على المخاطر الإجمالية لمحفظتك الاستثمارية."

24. القيمة السوقية

القيمة السوقية هي مصطلح يُستخدم غالبًا لتصنيف الشركات بناءً على حجمها أو تقييم إمكاناتها الاستثمارية. وهي القيمة السوقية الإجمالية للأسهم القائمة للشركة، محسوبة بضرب سعر السهم في عدد الأسهم.

_قد يقول الرئيس التنفيذي في اجتماع المساهمين: "بلغت القيمة السوقية لشركتنا 10 مليارات دولار أمريكي، مما يعكس أداءنا القوي وآفاق النمو لدينا."

أمثلة عامة على المصطلحات التجارية

في حين أن الأمثلة المذكورة أعلاه خاصة بالصناعة، إلا أن المصطلحات القياسية الخاصة بالشركات تُستخدم في مختلف الصناعات وفي العمليات اليومية. دعنا نلقي نظرة على بعض هذه المصطلحات حتى لا تشعر بالضياع في المرة القادمة التي يذكر فيها شخص ما مصطلحات الشركات.

25. المقارنة المعيارية

سواء كنت تجري تحليلاً للمنافسين أو تقييماً لأداء الشركة، كثيراً ما يتم وضع معايير مرجعية. المقارنة المعيارية هي مقارنة مقاييس أداء الشركة بمعايير الصناعة أو أفضل الممارسات لتحديد مجالات التحسين

_قد يقول مدير المشروع: "لقد قمنا بمقارنة عملياتنا مع الشركات الرائدة في هذا المجال لتحديد أفضل الممارسات وتعزيز كفاءتنا التشغيلية."

26. البرمجيات الخبيثة

البرمجيات الخبيثة هي المصطلحات التي تطلقها الشركات على البرمجيات المصممة لإلحاق الضرر بنظام الكمبيوتر أو الشبكة أو البيانات أو استغلالها أو تعريضها للخطر. وتشمل الفيروسات والديدان وأحصنة طروادة وبرامج التجسس وبرامج الفدية.

افترض أنك سألت أحد خبراء الأمن السيبراني عن الحوادث الأخيرة. في هذه الحالة، سيذكرون "البرمجيات الخبيثة": "أحد الشواغل الرئيسية في مجالنا هو التعامل مع الإصابات بالبرمجيات الخبيثة التي يمكن أن تشل أنظمتنا وسلامة بياناتنا."

27. جدار الحماية

جدار الحماية هو جهاز أو برنامج لأمن الشبكة يراقب ويتحكم في حركة مرور البيانات الواردة والصادرة من الشبكة بناءً على قواعد أمنية محددة مسبقاً.

قد يشرح مسؤول الشبكة: "نحن بحاجة إلى تكوين جدار الحماية لمنع الوصول غير المصرح به مع السماح بحركة المرور المشروعة."

28. قاعدة اللمس

بدلاً من قول خذ تحديثاً سريعاً، فإن الطريقة التجارية لقول ذلك هي أن تقول: "اتصل بالقاعدة". تعني الاتصال أو الاطمئنان على شخص ما لفترة وجيزة لتحديث أو مناقشة أمر ما.

_قد تسمع المدير يقول: "دعنا نتواصل الأسبوع القادم لمراجعة التقدم الذي أحرزناه ومعالجة أي مشاكل ظهرت."

29. الكفاءة الأساسية

الكفاءة الأساسية هي نقطة القوة الرئيسية للشركة أو USP التي تميزها عن غيرها من الشركات الأخرى في الصناعة. وغالبًا ما يستخدم هذا المصطلح أثناء التخطيط الاستراتيجي للتركيز على مجال الخبرة.

_على سبيل المثال، في الاجتماع السنوي لاستراتيجية الأعمال، قد يؤكد مدير العمليات في اجتماع سنوي لاستراتيجية الأعمال على أن "كفاءتنا الأساسية في الحلول التكنولوجية المبتكرة هي ما يميزنا عن المنافسين ويدفعنا إلى النمو."

30. المحور

تُستخدم كلمة "محور" عندما يتطلب مشروع ما تغييرات في الاتجاه أو النهج. تعني إجراء تغيير كبير في الاستراتيجية أو الاتجاه للتكيف مع الظروف أو الفرص الجديدة.

قد يستخدم الرئيس التنفيذي المصطلحات التالية في إحدى جلسات الاستراتيجية: "بعد آخر نتائج أبحاث السوق الأخيرة، نحتاج إلى تغيير محور نهجنا التسويقي لاستهداف الجمهور الأصغر سنًا بشكل أفضل."

المشاكل المحتملة مع مصطلحات الشركات

تعمل مصطلحات الشركات على تبسيط التفاعل مع المتخصصين في نفس المجال، ولكن فقط إذا تم استخدامها بعناية وبشكل صحيح. دراسة أجراها دولينجو Duolingo على أكثر من 8,000 من المهنيين العاملين في ثمانية بلدان أن 58% من الأشخاص يشعرون أن زملاءهم في العمل يفرطون في استخدام المصطلحات.

بالإضافة إلى ذلك، يشعر 60% منهم أيضًا أن عليهم معرفة ما تعنيه هذه المصطلحات، مما يسبب التوتر.

يمكن أن يتسبب الاستخدام المفرط وغير الواضح لمصطلحات الشركات في العديد من مشاكل التواصل والتوتر. بعض هذه المشاكل التي تم تحديدها بشكل شائع هي

الحاجز أمام التواصل الواضح: يمكن أن تصبح عائقًا أمام المحادثات الواضحة إذا لم يكن جمهورك على دراية بلغة الشركة. في مثل هذه الحالات، بدلًا من تبسيط العمليات والتواصل، فإنها تجعلها أكثر تعقيدًا من خلال خلق فجوة في التواصل بين من يفهم المصطلحات ومن لا يفهمها

يمكن أن تصبح عائقًا أمام المحادثات الواضحة إذا لم يكن جمهورك على دراية بلغة الشركة. في مثل هذه الحالات، بدلًا من تبسيط العمليات والتواصل، فإنها تجعلها أكثر تعقيدًا من خلال خلق فجوة في التواصل بين من يفهم المصطلحات ومن لا يفهمها الإفراط في استخدام المصطلحات وسوء تفسيرها : في بعض الأحيان، يمكن للمصطلحات أن تجعل المفاهيم والمصطلحات البسيطة أكثر صعوبة في الفهم مما هي عليه بالفعل. وعندما يساء تفسيرها، يمكن أن تؤدي إلى إبطاء العمليات التجارية وحجب الرسالة المقصودة

: في بعض الأحيان، يمكن للمصطلحات أن تجعل المفاهيم والمصطلحات البسيطة أكثر صعوبة في الفهم مما هي عليه بالفعل. وعندما يساء تفسيرها، يمكن أن تؤدي إلى إبطاء العمليات التجارية وحجب الرسالة المقصودة خطر سوء الفهم وسوء الفهم: المصطلحات المتخصصة لها معانٍ مختلفة في سياقات مختلفة. يمكن أن تسبب الارتباك وتعرض الأفراد لخطر سوء الفهم وتؤثر على جودة التفاعلات

نصائح للتقليل من سوء استخدام مصطلحات الأعمال في عالم الشركات

التواصل الواضح ضروري للعمل الجماعي الفعال وإدارة المشاريع الناجحة في عالم الشركات. كلما كانت اللغة المستخدمة أكثر وضوحاً، كان ذلك أفضل

على الرغم من وجود بعض القيود المرتبطة باستخدام المصطلحات، إلا أنه لا يمكن التخلص منها تماماً. بدلاً من ذلك، يجب عليك استخدامها بطريقة تقلل من سوء الاستخدام. فيما يلي بعض نصائح للكتابة التقنية واقتراحات الإدارة للتقليل التدريجي من الاعتماد على الكلمات الطنانة في العمل:

السعي بانتظام للحصول على تعليقات من أعضاء الفريق فيما يتعلق بوضوح التواصل وإجراء التعديلات حسب الحاجة

فيما يتعلق بوضوح التواصل وإجراء التعديلات حسب الحاجة إظهار استخدام لغة واضحة ومباشرة في الاجتماعات ورسائل البريد الإلكتروني والوثائق لوضع معيار للفريق

في الاجتماعات ورسائل البريد الإلكتروني والوثائق لوضع معيار للفريق درب الموظفين على المصطلحات الخاصة بالصناعة لمساعدتهم على فهم مصطلحات العمل والتكيف معها عند الضرورة

دور ClickUp في توضيح مصطلحات العمل

يمكن أن تؤدي مصطلحات الأعمال إلى سوء فهم، خاصةً عندما يعمل أعضاء الفريق بمعزل عن بعضهم البعض. ومع ذلك، ماذا لو كان بإمكانك التعاون في الوقت الفعلي مع فريقك، ومناقشة المهام والأولويات بوضوح دون الاعتماد على المصطلحات المعقدة؟

هذا ممكن مع انقر فوق هو برنامج لإدارة المشاريع مصمم لتعزيز التعاون في مكان العمل .

ClickUp الدردشة عرض ClickUp Chat يوفر منصة في الوقت الحقيقي للتواصل مع أعضاء الفريق والمديرين وأصحاب المصلحة في المشروع. تتيح لك هذه الميزة مناقشة المهام والمشاريع دون الاعتماد على المصطلحات، مما يضمن أن تكون الرسائل واضحة ومفهومة من قبل جميع المعنيين.

الدخول في محادثات في الوقت الفعلي والحصول على تعليقات وتوضيحات فورية مع ClickUp Chat

يمكنك الاعتماد على التعليقات الفورية، وبالتالي التخلص من تحديات التواصل في مساحة العمل . بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الانخراط في محادثات مترابطة بحيث يكون سياق الرسائل واضحًا دائمًا للمستقبل، ويمكنه متابعتها دون مصطلحات لا علاقة لها بالموضوع.

استخدم ClickUp Chat للمحادثات الفردية و التواصل الجماعي لتحسين الوضوح وتسهيل المحادثة المبسطة.

مستندات ClickUp

من الميزات القوية الأخرى التي يقدمها ClickUp ميزة ClickUp هي المستندات، حيث يمكن للفرق التعاون والتواصل في الوقت الفعلي لتجنب الارتباك القائم على المصطلحات المؤسسية. مستندات ClickUp يوفر مساحة مشتركة لـ مركزية الاتصال وإنشاء المستندات وتحريرها ومراجعتها بشكل تعاوني في الوقت الفعلي. كما يتيح للجميع المساهمة وتوضيح المصطلحات المعقدة.

نصيحة احترافية: يمكنك أيضًا إنشاء مسرد مصطلحات قياسي خاص بالمجال في المستندات يمكن لأعضاء الفريق الرجوع إليه عند الحاجة.

أنشئ مستندًا واضحًا وسهل الوصول إليه يحسن التواصل بشكل عام ويمنع سوء فهم المصطلحات مع ClickUp Docs

لوحات النقر فوق اللوحات البيضاء

بالإضافة إلى مستندات المستندات، يمكنك استخدام ClickUp Whiteboards لتقديم الأفكار بصريًا لتسهيل فهمها. أضف ملاحظات وتعليقات لاصقة لتوضيح الكلمات الطنانة في مجال الأعمال وتقديم معنى أو نية مفصلة عند الضرورة.

بالإضافة إلى ذلك، فهي تدعم التحرير من قِبل عدة مستخدمين في آنٍ واحد، بحيث يمكن تنقيح فكرتك بشكل جماعي، ويمكنك معالجة المصطلحات وتبسيطها في الوقت الفعلي.

تصوير الأفكار وإضافة الملاحظات والتعليقات لتبسيط مصطلحات الأعمال باستخدام ClickUp Whiteboards

قالب خطة الاتصال ClickUp ClickUp

هل ما زلت تكافح من أجل تنظيم وتبسيط تدفق اتصالات فريقك، حتى مع كل هذه الميزات؟ إن قالب خطة التواصل ClickUp قد قام بتغطيتك!

إنه دليل شامل لتنظيم مشاركة المعلومات داخل المؤسسة. يضمن أن تكون الرسائل واضحة ومتسقة ومتاحة لجميع أعضاء الفريق.

قم بتبسيط وتنظيم تواصل الفريق لمزيد من الوضوح والشفافية مع قالب خطة التواصل ClickUp

العناصر الرئيسية لقالب خطة التواصل:

تفاصيل المشروع: ابدأ بالمعلومات الأساسية للمشروع: الاسم والشخص المسؤول وتفاصيل الاتصال والتاريخ

ابدأ بالمعلومات الأساسية للمشروع: الاسم والشخص المسؤول وتفاصيل الاتصال والتاريخ الأهداف: اذكر بوضوح المهمة والأهداف المراد تحقيقها

اذكر بوضوح المهمة والأهداف المراد تحقيقها ملخص تنفيذي: تقديم لمحة موجزة عن أهداف المشروع ونقاط القوة والضعف في المشروع وتقنيات التنفيذ

تقديم لمحة موجزة عن أهداف المشروع ونقاط القوة والضعف في المشروع وتقنيات التنفيذ التحليل والبحث: جمع البيانات وإجراء البحوث لفهم نظام العمل الحالي من أجل التنفيذ الفعال

جمع البيانات وإجراء البحوث لفهم نظام العمل الحالي من أجل التنفيذ الفعال تحليل PEST: تحليل العوامل الخارجية المؤثرة على المشروع: الجوانب السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والتكنولوجية

تحليل العوامل الخارجية المؤثرة على المشروع: الجوانب السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والتكنولوجية تحليل نقاط القوة والضعف: تقييم العوامل الداخلية: نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات لإبلاغ قرارات الأعمال

تقييم العوامل الداخلية: نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات لإبلاغ قرارات الأعمال تحليل المنافسين: تجميع ومقارنة معلومات المنافسين لتقييم الوضع التنافسي

تجميع ومقارنة معلومات المنافسين لتقييم الوضع التنافسي قائمة بأصحاب المصلحة: وضع قائمة بأصحاب المصلحة مع معلومات الاتصال بهم وقنوات الاتصال بهم وتواتر مشاركتهم

وضع قائمة بأصحاب المصلحة مع معلومات الاتصال بهم وقنوات الاتصال بهم وتواتر مشاركتهم الأدوات: تحديد الأدوات اللازمة لتحقيق أهداف المشروع

تحديد الأدوات اللازمة لتحقيق أهداف المشروع خطة التواصل: تفاصيل الاستراتيجية من خلال تحديد ماذا ومتى وكيف يتم التواصل

تفاصيل الاستراتيجية من خلال تحديد ماذا ومتى وكيف يتم التواصل التقييم: مراجعة النظام المنفذ، وجمع ملاحظات الفريق وتقييم نقاط القوة والضعف في الاستراتيجية

مع هذا قالب خطة التواصل يمكنك

ضمان التواصل المباشر، مما يقلل من احتمال وجود رسائل مليئة بالمصطلحات أو الرسائل المربكة

تكييف استراتيجيات التواصل مع مختلف المجموعات، مع ضمان تقليل المصطلحات إلى الحد الأدنى وتكييف الرسائل مع مستوى فهم الجمهور

تحديد الرسائل الأساسية ونقاط الحوار الأساسية لتلخيص المعلومات المعقدة في عبارات واضحة وموجزة

تمكين اتصال أفضل باستخدام ClickUp

يمكن لمصطلحات الأعمال أن تنقل الكثير من المعلومات في بضع كلمات فقط، ولكنها قد تكون مربكة إذا لم يكن جمهورك على دراية بالمصطلحات. تذكر أن التواصل الواضح ضروري لنجاح المؤسسة. لذلك، من المهم تقليل المصطلحات واستخدامها بطريقة تضمن فهم رسالتك.

إدارة المشروع و أداة التواصل في مكان العمل مثل ClickUp يمكن أن تسهّل التواصل الواضح من خلال ميزات التواصل التعاونية والفورية، مثل الدردشة والمستندات واللوحات البيضاء. فهي تقلل من إمكانية حدوث ارتباك من خلال توفير قنوات للتوضيح السريع وإضافة الملاحظات. اشترك في ClickUp اليوم وأزل سوء الفهم من اتصالات فريقك.