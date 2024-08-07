كيف تقود في بيئة عمل هجينة

يحب الموظفون التمتع بالاستقلالية في اختيار مكان عملهم ومتى يعملون. ويتيح نموذج العمل المختلط ذلك.

وفقاً لاستطلاع أجرته مؤسسة غالوب 53% من الوظائف في الولايات المتحدة مختلطة . في حين أن هذا النموذج يحظى بالإشادة لتحسين التوازن بين العمل والحياة، إلا أنه يمثل بعض التحديات الفريدة لقادة الفرق.

على سبيل المثال، قد تتساءل عن كيفية ضمان التنسيق المثالي بين الموظفين في الموقع والموظفين عن بُعد، أو تقييم أدائهم، أو إنشاء خطوط اتصال واضحة.

في هذه المقالة، سنتناول بعض التحديات الرئيسية في قيادة فرق العمل المختلطة وكيفية التعامل معها. كما سنشارك أيضاً نصائح قابلة للتنفيذ حول الحفاظ على تحفيز موظفيك وإسعادهم في بيئة العمل المختلطة.

نموذج القيادة الهجينة

القيادة المختلطة هي سمة الإدارة الفعالة للفرق والأقسام التي تعمل معاً في بيئات عمل متنوعة. وهي تجمع بين مهارات العمل عن بُعد والمهارات الشخصية. استراتيجيات القيادة متعددة الوظائف في ظل نماذج العمل المختلطة تعتمد نهجًا مرنًا لمنع الغموض وفك الارتباط في بيئات العمل هذه.

في حين أن الفرق المختلطة موجودة منذ بعض الوقت، إلا أن هناك طفرة كبيرة في هذا المجال بعد الجائحة. وهذا يعني أن العديد من القادة يقودون الآن فرق العمل المختلطة وفرق العمل عن بُعد دون خبرة سابقة.

وفقًا لماكينزي, يواجه القادة المختلطون "جوًا من الغموض " في المقام الأول لأن لديهم "رؤية محدودة لأعباء العمل والعمليات" الخاصة بموظفيهم. وهذا يتطلب من القادة أن يذهبوا إلى أبعد من ذلك ليؤكدوا للموظفين أنهم

أنهم مسموعون

أنهم جزء من الفريق

أن نتائجهم لها أهمية أكبر من العمليات الشخصية التي أعدوها لإنجاز العمل

وهذا يتطلب أيضاً من القادة التركيز بشكل أكبر على:

الثقافة: الحفاظ على ثقافة واضحة وشفافة تتماشى مع أهداف العمل وتعزز الرؤية والدعم والتعاطف

الحفاظ على ثقافة واضحة وشفافة تتماشى مع أهداف العمل وتعزز الرؤية والدعم والتعاطف الأفراد: الشمولية والمرونة هما حجر الزاوية في العمل المختلط. وهذا يتطلب منك التركيز على الاحتياجات الفريدة لموظفيك واتخاذ تدابير استباقية لحل المشاكل. ومن الضروري أيضًا أن تشعر العاملين في العمل الهجين والمكتبي على حد سواء بأنهم متساوون في جميع الجوانب

الشمولية والمرونة هما حجر الزاوية في العمل المختلط. وهذا يتطلب منك التركيز على الاحتياجات الفريدة لموظفيك واتخاذ تدابير استباقية لحل المشاكل. ومن الضروري أيضًا أن تشعر العاملين في العمل الهجين والمكتبي على حد سواء بأنهم متساوون في جميع الجوانب التكنولوجيا: يمكن للأدوات المناسبة أن تنجح أو تفشل . يحتاج موظفوك إلى التواصل والتعاون ومشاركة الأفكار وإثبات وجودهم. استثمر في البرامج التي تسهل التعاون الفعال والهادف

يمكن للأدوات المناسبة أن تنجح أو تفشل . يحتاج موظفوك إلى التواصل والتعاون ومشاركة الأفكار وإثبات وجودهم. استثمر في البرامج التي تسهل التعاون الفعال والهادف العمليات: أعد التفكير في عملياتك غير المتصلة بالإنترنت من خلال الانفتاح على الأفكار الجديدة والمبتكرة. حافظ على مرونة العمليات مع التركيز على النتائج؛ مهما كان الأمر، لا تقلل أبدًا من الشفافية والملكية والانضباط

أعد التفكير في عملياتك غير المتصلة بالإنترنت من خلال الانفتاح على الأفكار الجديدة والمبتكرة. حافظ على مرونة العمليات مع التركيز على النتائج؛ مهما كان الأمر، لا تقلل أبدًا من الشفافية والملكية والانضباط التعلم المستمر: تبني ترتيبات العمل المختلطة يعني التكيف المستمر بناءً على ما ينجح وما لا ينجح

تحديات قيادة العمل المختلط: ال 5Cs

العمل الهجين ليس حلاً للتوصيل والتشغيل. قد لا تكون التحديات التي تواجهها إحدى الشركات هي نفسها التي تواجهها شركتك. مارتين هاس، مديرة معهد لودر، مارتين هاس تقترح 5Cs كطريقة رائعة لتقييم معظم التحديات التي تمنعك من بناء مكان عمل مختلط مزدهر وفهمها والتغلب عليها. دعنا نرى ما هي هذه التحديات 5C:

التواصل

يمكن أن تنشأ مشاكل التواصل بسبب الهياكل الهرمية، أو اختلاف ساعات العمل، أو اللغة، أو الاختلافات الثقافية. عندما يتم نقل هذه المشكلات إلى بيئة عمل مختلطة، فإنها تميل إلى التضاعف.

وفقًا ل شمل أكثر من 8,000 موظف تمثيلي أجرتها مؤسسة غالوب، حدد 23% من الموظفين انخفاض التواصل بين الوظائف باعتباره تحديًا كبيرًا في العمل المختلط. علاوة على ذلك، يجد 21% من الموظفين صعوبة أكبر في تنسيق جداول العمل والمهام والجداول الزمنية.

يمكن أن تؤدي التحديات التكنولوجية، بالإضافة إلى افتقار الموظفين إلى الخبرة في تكنولوجيا التواصل عن بُعد - ومستويات الراحة عند التحدث من خلال الشاشة مقابل التحدث وجهاً لوجه - إلى إعاقة سير العمل إذا لم يتم تداركها.

التنسيق

تمثل بيئة العمل المختلطة تحديات تنسيق أكثر بكثير من بيئة العمل المكتبية. ويُطلق على الخطر هنا اسم "خطوط الصدع" - وهي الشقوق التي يمكن أن تتشكل بسرعة بين أولئك الذين يعملون في المكتب وأولئك الذين يعملون عن بُعد.

فكر في الأمر بهذه الطريقة: الجهد اللازم لإشراك زملاء الفريق عن بُعد يعني أنهم غالبًا ما يفوتهم إجراء محادثات قصيرة ومرتجلة وقرارات بسيطة يتخذها طاقم المكتب. وبمرور الوقت، يصبح هذا الأمر عادة، وفجأة قد يجد العاملون عن بُعد أنفسهم خارج دائرة المحادثات الأكبر والقرارات الأكثر أهمية.

إنه مثل تفويت الاجتماع الصباحي المعتاد قبل مشاركة تحديثات المشروع.

الاتصال

قد يكون التواصل مع زملائك صعباً عند العمل عن بُعد. قد لا يتحدث بعض العاملين إلا نادراً في الاجتماعات الافتراضية، بينما قد يجد المنضمون الجدد صعوبة في كسر الجليد.

كما أن أماكن العمل المختلطة تخاطر أيضًا بخلق ' نادي كبار الشخصيات " من أولئك الذين يشعرون بأنهم محوريون وملتزمون بمؤسستك و"مجموعة خارجية" تشعر بالانفصال عن العمل والحياة الاجتماعية.

يمكن أن يؤدي انعدام التواصل إلى انخفاض الإنتاجية وزيادة الاستنزاف. ويدعم ذلك حقيقة أن 24% من الموظفين أشاروا إلى ضعف علاقات العمل مع زملاء العمل كتحدٍ رئيسي للعمل المختلط.

الإبداع

العمل عن بُعد لديه القدرة على تعريض الإبداع للخطر على مستويين - الإبداع الجماعي والإبداع الفردي. الجزء الخاص بالإبداع الجماعي واضح تمامًا.

قد لا تكون اجتماعات التكبير عن بُعد، على الأقل في البداية، قادرة على استبدال المحادثات السلسة والمحادثات الجانبية والتدفق الحر للأفكار التي تحدث عندما يشارك الموظفون شخصيًا.

كما قد يؤدي العمل المنفرد لأسابيع إلى إضعاف الإبداع لدى الأفراد بسبب عدم وجود محادثات عفوية مع الزملاء حول مواضيع تافهة مثل ديكورات المكتب الغريبة أو جادة مثل فكرة جديدة مبتكرة. وقد يفتقد العديد من الموظفين حتى التنقل اليومي والهواء النقي.

فمعظمنا يحتاج إلى مزيج من الوقت بمفرده والوقت الاجتماعي للحفاظ على تدفق عصائرنا الإبداعية. عندما يتم إزالة الجانب الاجتماعي من مكان العمل المادي، قد يكون من الصعب إطلاق العنان لجانبك الإبداعي.

الثقافة 32% من الموظفين يشعرون بأنهم أقل ارتباطًا بثقافة مؤسستهم عند الانخراط في العمل المختلط. وذلك لأن العمل من المنزل يمكن أن يكون منعزلاً، خاصة بالنسبة للموظفين الجدد الذين ينضمون إلى شركتك.

قد يفتقرون ببساطة إلى معرفة ما هو الأفضل لمؤسستك و"ثقافة" شركتك وقيمها العامة

قد يشعرون بالضياع ويفتقرون إلى الشعور بالاتجاه، خاصةً بالمقارنة مع أقرانهم الذين يعملون من المكتب

وبدون غرس هذه المعايير الثقافية بشكل صحيح، قد يكون من الصعب حتى التواصل، ناهيك عن التواصل مع الأقران عبر الأقسام والفرق والمواقع الجغرافية.

إلى جانب ذلك، تواجه فرق العمل عن بُعد العديد من التحديات الأخرى. هناك مجال أقل بكثير للموظفين لتكوين علاقات شخصية قوية، وهناك فرص كبيرة لسوء التفسير والغموض.

وقد يشعر العاملون عن بُعد أيضًا بالتجاهل، مما يؤدي إلى الشعور بالسخط وعدم التقدير أو "المعرفة" مثل العاملين في المكاتب.

قيادة فرق العمل الافتراضية بفعالية في نموذج هجين

في خضم التحديات المرتبطة بنماذج العمل المختلطة، تصبح إعادة تصور استراتيجيات القيادة لبناء الثقة أمراً ضرورياً. إليك بعض استراتيجيات القيادة التي يمكنك الاستفادة منها كقائد فريق عمل مختلط.

إعطاء الأولوية للنتائج على حساب الساعات

عند قيادة قوة عاملة مختلطة، من المثالي أن تتبنى عقلية موجهة نحو النتائج بدلاً من التركيز على ساعات العمل الصارمة وغير المرنة.

قد لا تحتاج إلى أن يكون لديك نظام ساعة عمل يقيس الوقت الذي يقضيه الموظف في المكتب. بدلاً من ذلك، يجب أن ينصب تركيزك على النتائج، أي ما إذا كانت فرقك تنجز أهدافها ومهامها في المواعيد النهائية.

تحديد أهداف قابلة للتنفيذ وتتبعها باستخدام ClickUp Goals

هذا يتطلب منك إعطاء الأولوية للتنسيق والتواصل والشفافية بدلاً من توقيت العمل الصارم. تكمن الفكرة في وضع أهداف واضحة لا لبس فيها لفرقك المختلطة واتخاذ خطوات استباقية نحو تحقيقها.

يأتي ClickUp، برنامج إدارة المشاريع الشهير، مزودًا بما يلي أهداف ClickUp و مهام النقر فوق المهام لمساعدتك في تحديد الأهداف وتتبعها للموظفين المختلطين. باستخدام هذه الميزات، يمكنك تحديد أهداف قابلة للتنفيذ، وقياس مدى تقدمهم، ومراقبة من يقوم بماذا ومتى.

باستخدام ClickUp Goals، يمكن للفرق تحديد الأهداف مع وصف تفصيلي وتواريخ استحقاق وأهداف قابلة للقياس، مما يسهل الحفاظ على المساءلة لفريق العمل المختلط. يمكنك أيضًا تقسيم الأهداف الكبيرة إلى مهام يمكن التحكم فيها وتعيين أهداف محددة لتسهيل تحقيقها.

أضف تعيينات متعددة و المراقبون إلى مهمة لضمان سير عمل واضح وخطي يعزز الشفافية والملكية الكاملة.

قم بتخصيص إدارة مهامك وتتبع المشروع وتصور سير العمل باستخدام ClickUp أكثر من 15 طريقة عرض

### خلق ثقافة عمل إيجابية مختلطة

بصفتكم قادة مكان العمل الهجين، يجب عليكم اتخاذ خطوات لبناء ثقافة عمل هجينة إيجابية، ثقافة تتسم بالانفتاح على الأفكار والتعاون والتواصل واحترام فردية كل شخص وعملية تفكيره.

استخدم برامج التعاون مثل ClickUp Docs للسماح للأعضاء بكتابة أفكارهم وتسجيلها والتعاون في توثيق المشروع وتدوين الملاحظات، كل ذلك ضمن منصة ClickUp القوية لإدارة المهام.

التعاون في توثيق المشروع والعمل معًا في الوقت الفعلي باستخدام مستندات ClickUp Docs

يمكنك أيضًا استخدام ClickUp Whiteboards لرسم الخطوط العريضة والأفكار المختلفة للمشروع معًا - وإطلاق المهام مباشرةً من جلسات العصف الذهني. يمكن الوصول إلى السبورات البيضاء من أي مكان، بحيث يمكن لأعضاء فريقك عن بُعد وفي المكتب التعاون بشكل متزامن عندما يحتاجون إلى ذلك.

إضافة المهام والمستندات إلى ClickUp Whiteboard وربط الأفكار بعملك

بالإضافة إلى ذلك، قم بتنفيذ الاستراتيجيات التالية للمساعدة في العملية:

استخدام أدوات التواصل الصحيحة: اختر أدوات التواصل الصحيحة لإبقاء الجميع على اتصال وكسر صوامع التواصل. تنفيذ جداول زمنية جيدة التخطيط للفعاليات والاجتماعات حتى يتمكن جميع الأعضاء من تخصيص وقت للحضور وتقديم إسهاماتهم

اختر أدوات التواصل الصحيحة لإبقاء الجميع على اتصال وكسر صوامع التواصل. تنفيذ جداول زمنية جيدة التخطيط للفعاليات والاجتماعات حتى يتمكن جميع الأعضاء من تخصيص وقت للحضور وتقديم إسهاماتهم تعزيز الترابط والتعاون بين أعضاء الفريق: العمل فقط دون لعب يجعل موظفيك لا يرغبون في البقاء. شجع ترابط الفريق من خلال أشكال مثل جلسات تبريد المياه الافتراضية أو الألعاب الممتعة أو حتى مسابقات المسابقات التافهة باستخدام بيانات مكان العمل. على سبيل المثال، كم عدد الصفقات التي أتممناها الشهر الماضي؟ أو ما هو هدفنا في الربع الأخير؟

العمل فقط دون لعب يجعل موظفيك لا يرغبون في البقاء. شجع ترابط الفريق من خلال أشكال مثل جلسات تبريد المياه الافتراضية أو الألعاب الممتعة أو حتى مسابقات المسابقات التافهة باستخدام بيانات مكان العمل. على سبيل المثال، كم عدد الصفقات التي أتممناها الشهر الماضي؟ أو ما هو هدفنا في الربع الأخير؟ تعزيز الشمولية والمساواة: تأكد من أن أي شيء يحدث في المكتب يتم توصيله في نفس الوقت إلى الموظفين عن بُعد. لهذا، تحتاج إلى التأكد من أن فريقك ينشئ ويخزن وثائق أو تسجيلات واضحة وشاملة - من اجتماعات أو خطط مشاريع أو أهداف سنوية وربع سنوية أو أي معلومات ذات صلة - في شكل يسهل الوصول إليها. ClickUp هو الأداة المثالية لذلك

الحفاظ على الاستقلالية والمساءلة

قم بتمكين فريقك ليصبحوا صانعي قرار أفضل. كن كريماً مع المسؤولية والسلطة في بيئة العمل المختلطة. سيساعد ذلك على تعزيز الشعور بالملكية، مما يحسن الإنتاجية تلقائيًا.

رحّب بالأفكار الجديدة، وتذكر أن تمنح الملكية والفضل عند استحقاقها. عندما تمنح أعضاء الفريق حرية التجربة واتخاذ قراراتهم الخاصة، فإنك بذلك تثير التعاون والحل الإبداعي للمشاكل . قالب خطة إدارة فريق ClickUp's ClickUp طريقة ممتازة لـ إعداد أدوار ومسؤوليات واضحة والحفاظ على المساءلة عن كل إجراء.

تم تصميم قالب خطة إدارة الفريق من ClickUp لمساعدتك في تنظيم وإدارة مهام فريقك.

تُمكِّنك طريقة عرض جدول الأعمال في القالب من تخطيط وهيكلة اجتماعات الفريق بكفاءة. للتركيز على الأقسام، استخدم طريقة عرض جدول الأعمال حسب القسم لتحسين وقت الجميع. وأخيراً، ابقَ على اطلاع على التقدم والمهام لكل قسم من خلال عرض الحالة الشامل حسب القسم.

يتيح لك هذا القالب أيضًا:

التخطيط والإشراف على المشاريع بوضوح

توصيل المهام والمسؤوليات بوضوح لأعضاء الفريق

التأكد من توافق الفريق على الأولويات الرئيسية للنجاح الجماعي

استخدم نماذج مثل DAC

تتطلب إدارة الفرق البعيدة أو المختلطة نهجاً مختلفاً قليلاً لتنفيذ عملية صنع القرار الفعال. فنموذج DAC، على سبيل المثال، يتضمن التوجيه والمواءمة والالتزام. دعونا نفصل ذلك:

التوجيه: تأكد من أن أعضاء فريقك متفقون ومدركون لـ الأهداف والاستراتيجيات العامة للفريق المحاذاة: تأكد من أن الأقسام والفرق والأعضاء ذوي المهام والأدوار المختلفة والمترابطة في الوقت نفسه ينسقون بفاعلية مع بعضهم البعض في المهام المهمة. استخدم أدوات مثل عرض الدردشة في ClickUp للتواصل مع أعضاء الفريق والأقسام مباشرةً من مساحة العمل الخاصة بك

تأكد من أن أعضاء فريقك متفقون ومدركون لـ الأهداف والاستراتيجيات العامة للفريق

التواصل بسلاسة ومشاركة الملفات في الدردشة مع طريقة عرض الدردشة في ClickUp.

الالتزام: هل يتمتع أعضاء فريقك بالتزام قوي تجاه نجاح الشركة ويشعرون بالمسؤولية تجاه نجاح الشركة؟ أم أنهم يركزون أكثر على النمو الشخصي؟ بالنسبة للفئة الأولى، تحتاج إلى العمل على إشراك الأشخاص وإلهامهم، وبناء الثقة، وخلق شعور بالملكية والمساءلة

الإشراك في توسيع نطاق الحدود

بصفتك قائد فريق مختلط، يجب أن تكون قادرًا على التعاون خارج الحدود . يجب أن تشعر بالراحة في التواصل مع مختلف الأقسام والمستويات الهرمية وأصحاب المصلحة الخارجيين والمجموعات الأخرى ذات الصلة والتنسيق معهم عبر المسافات أو المناطق الزمنية لإنجاز العمل.

وهذا يعني إنشاء وضمان الاتصال على مدار الساعة لفرق العمل خارج الموقع وفي الموقع، والتواصل السلس بينك وبين أعضاء الفريق الآخرين، ونظام فعال يكسر الصوامع ويبقي الجميع على نفس الصفحة.

على الرغم من أن هذا قد لا يكون ممكناً دائماً، إلا أنه يمكنك تحقيق اتصال شبه مثالي بجهد حقيقي وباتباع النصائح العديدة التي نوقشت في هذه المقالة.

افهم كيف تتدفق المعرفة داخل مؤسستك وحدد الثغرات والفرص في كل من الإعدادات الافتراضية والوجهاً لوجه

شجّع الموظفين على الانخراط في سلوك تعاوني يتخطى الحدود من خلال التدريب والحوافز والترقية ، مع ضمان عدم اعتبار ذلك ضغطًا إضافيًا

، مع ضمان عدم اعتبار ذلك ضغطًا إضافيًا بناء شبكات متعددة الوظائف داخل المؤسسة لضمان فهم الصورة الأكبر والروابط بين المجموعات

التجربة مع جلسات "الغداء والتعلم"

توفر جلسات "الغداء والتعلم" الافتراضية أو الشخصية بيئة مريحة وغير رسمية للموظفين من مختلف الأقسام للتفاعل والتواصل الشخصي.

من خلال الانخراط في مناقشات غنية بالمعلومات أو مسلية، يمكن للزملاء كسر صوامع الأقسام، وتعزيز الاحترام المتبادل، وبناء علاقات عمل أقوى. تشجع هذه الجلسات على تلاقح الأفكار، مما يؤدي إلى زيادة التعاون والابتكار في جميع أنحاء المؤسسة.

تعزيز عقلية التعلم المستمر

في نهاية المطاف، تتمحور القيادة الهجينة حول التجريب والانفتاح على الابتكار. عليك أن تختبر باستمرار أي الأساليب تعمل بشكل أفضل لفريقك وأيها لا يمكن أن يكون مناسبًا. من المهم أيضًا أن تكون منفتحًا على الملاحظات وتقبل إمكانية ارتكاب الأخطاء.

تعامل مع كل "تجربة" فاشلة على أنها فرصة للتعلم. جرب كل ثلاثة أشهر أساليب جديدة لإدارة المشاريع أو التعاون. ثم اجمع آراء الموظفين حول رأيهم. استمر بالنماذج التي تحقق نتائج وتخلَّ عن أي شيء لا يحقق نتائج.

تقييم الأداء في نموذج العمل الهجين

نموذج العمل الهجين أكثر ديناميكية من النموذج التقليدي. على سبيل المثال، سيكون لديك، بصفتك قائد الفريق، رؤية أقل نسبيًا لأنشطة موظفيك اليومية. قد تقع في فخ التحيز غير المقصود لموظف يأتي إلى المكتب في كثير من الأحيان. في حين أن التحيز قد يكون غير مقصود، إلا أنه قد يكون له تأثير سلبي قوي على ثقافة مكان العمل وتجربة الموظف.

تم تصميم نموذج مراجعة الأداء من ClickUp لمساعدتك في تقييم أداء الموظفين وإدارة المراجعات.

لتجنب التحيز اللاواعي، أنت بحاجة إلى نظام شامل يبقيك واعياً ويقظاً. وهنا يأتي دور نموذج مراجعة الأداء الخاص بـ ClickUp يتألق. فهو يمنحك وصفًا موجزًا لمدى جودة أداء الموظف في نهاية المشروع حتى تتمكن من إعطائه ملاحظات بناءة وموضوعية في الوقت الفعلي.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك مراقبة الأداء اليومي لفريقك من خلال فحص نظام التتبع المرئي الذي يأتي مع ClickUp Goals و ClickUp Tasks.

بشكل عام، يجب أن تكون على دراية بما يحدث ولكن عليك أيضًا تجنب الإدارة التفصيلية لفريقك. ثق بهم، وامنحهم الاستقلالية، وراقب أداءهم خلال المشروع. هكذا تقيّم الأداء في النموذج الهجين.

تحسين نماذج العمل المختلطة الخاصة بك مع ClickUp

نظرًا لأن نموذج العمل الهجين أصبح أكثر شيوعًا بين الموظفين والشركات على حدٍ سواء، يجب أن تكون مستعدًا له.

يحدث التحول الأهم داخل عقليتك. قم بتحويل منظورك من إطار عمل موجه نحو ساعات العمل إلى إطار عمل موجه نحو الأهداف. افهم كيف يمكنك الاستفادة من مساحات العمل المرنة وساعات العمل المرنة لجذب أفضل المواهب والحفاظ على فريقك في أفضل حالاته الإنتاجية.

وللقيام بذلك، جرّب ميزات ClickUp الخاصة بتحديد الأهداف وتتبع المهام، وأدوات التواصل والتعاون، والقوالب. فهي تخلق نظاماً بيئياً مثالياً للقيادة بنية في مكان عمل هجين.

اشترك في ClickUp وسد فجوة التواصل داخل الفرق المختلطة.