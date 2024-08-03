10 حيل للسفر لقضاء وقت الفراغ لإدارة العمل والترفيه

400 مليون. هذا هو عدد رحلات العمل طويلة المدى التي يقوم بها مسافرو الشركات من الولايات المتحدة خلال عام واحد. من الواضح أن سفر رجال الأعمال قد تعافى تماماً من الركود الذي تسببت فيه الجائحة!

ومع ذلك، هناك شيء قد لا تعرفه: في ما يقرب من 60% من هذه الرحلات، أضاف الموظفون أيام إجازة خاصة أو إجازات لمنح أنفسهم بعض الوقت للراحة قبل أو بعد رحلة العمل. يبدو أن القول المأثور القديم حول عدم الخلط بين العمل والمتعة لا ينطبق هنا لأن السفر من أجل الترفيه هو اتجاه متزايد في جميع أنحاء العالم.

حقيقة ممتعة 👀

_ وجدت دراسة استقصائية أجرتها الرابطة العالمية لسفر الأعمال أن

/ href/ https://www.gbta.org/4-ways-to-optimize-your-employees-bleisure-travel-experience/00 36% /%/%href/

_ من المسافرين من رجال الأعمال المقيمين في الولايات المتحدة قد جربوا السفر بغرض الترفيه مرة واحدة على الأقل

السفر الترفيهي، وهو حرفيًا مزيج من "العمل" و"الترفيه"، هو اتجاه السفر المختلط الذي جعل الشركات العالمية وشركات السفر تلاحظ ذلك. إذا لم تكن قد خططت لرحلة ترفيهية لنفسك حتى الآن، تابع القراءة لمعرفة المزيد عن هذا الاتجاه. سنشاركك أيضاً بعض النصائح لتحقيق أقصى استفادة من الرحلة المختلطة وطرق التغلب على بعض العثرات المعتادة التي يمكن أن تواجهها في هذا النوع من السفر. 🧳

ما هو السفر المختلط؟

عبر أنسبلاش يشير مصطلح "السفر لقضاء وقت الفراغ" إلى أي رحلة يجمع فيها المسافرون من رجال الأعمال بين السفر بغرض العمل والترفيه. يمكن أن تكون خيارات السفر الترفيهي أي شيء بدءاً من عطلة نهاية الأسبوع المضافة إلى رحلة عمل في مدينة مجاورة إلى بضعة أيام إضافية من الإجازة المدرجة في رحلات الشركات الطويلة. بالنسبة للعاملين المستقلين عن الموقع، يمكن أن يكون ذلك حتى إقامة أطول في مكان ما مع مزيج من الاجتماعات الخارجية ووقت الفراغ.

هل سبق لك أن سافرت لحضور مؤتمر عمل ومددت إقامتك ليوم أو يومين لأغراض الترفيه؟ أو هل انضم إليك شريكك في النهاية لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في استكشاف المدينة؟ إذن فقد كنت مسافراً لقضاء وقت الفراغ!

ولست وحدك. تستمر رحلات العمل والترفيه في المزج بين رحلات العمل والترفيه بشكل متزايد، مع 35% من حجوزات سفر العمل تشمل الآن عطلة نهاية الأسبوع.

حقيقة ممتعة 👀 الخطوط الجوية الأمريكية ذكرت أن المسافرين بغرض الترفيه هم أسرع شريحة نموًا والسبب وراء تخلي الشركة عن مقصورات الدرجة الأولى من الرحلات الدولية - لتوفير مساحة أكبر لتوسيع درجة رجال الأعمال

لماذا يحظى السفر بغرض الترفيه بشعبية كبيرة؟

في السنوات التي أعقبت الجائحة، تلاشت الحدود بين العمل والحياة بشكل كبير، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعملون عن بُعد. وقد أظهر اتجاه العمل من أي مكان للناس أنه من الممكن المزج بنجاح بين رحلات العمل والترفيه. يتم استبدال مفهوم التوازن بين العمل والحياة بمفهوم التكامل بين العمل والحياة. إن الوافدين الأصغر سنًا إلى القوى العاملة يعبّرون بشكل خاص عن توقعاتهم من أماكن عملهم في هذا الصدد.

وقد بدأ أصحاب العمل يدركون ذلك أيضاً. يساعد تسهيل السفر لقضاء وقت الفراغ الشركات على تلبية احتياجات الموظفين والإشارة إلى أهمية رفاهية الموظفين في ثقافة العمل لديهم. بالإضافة إلى ذلك، تستفيد الشركات من وجود موظفين أكثر سعادة وتفاعلاً. من ناحية أخرى، يمكن للموظفين جعل سفرهم في العمل أكثر إرضاءً من خلال إضافة عناصر الترفيه إليه.

إنه وضع مربح للجميع. ✨

دعنا نلقي نظرة على بعض مزايا السفر الترفيهي للمسافرين من رجال الأعمال:

إن الجمع بين العمل مع عنصر الترفيه - دون إنفاق ما ينفقونه في إجازة منفصلة - يحافظ على سعادة الموظفين ويحسن الرضا الوظيفي

يساعد تضمين بعض أوقات الراحة في رحلات العمل على تقليل التوتر وتحسين الإنتاجية

وتحسين الإنتاجية يساعد السفر والتعرّف على ثقافات وأماكن مختلفة في دعم أهداف التنمية الشخصية

فهو يمكّن الموظفين من تحقيق توازن أفضل بين التزاماتهم في العمل والتزاماتهم الشخصية

كما أن تبني السفر لأغراض الترفيه كسياسة توفر أيضًا مزايا متميزة للمؤسسات:

السياسات التي تمكّن وتدعم المرونة في مكان العمل المساعدة في اجتذاب المواهب (خاصة الجيل Z)

(خاصة الجيل Z) يمكن للسفر في أوقات الفراغ أن يقلل من إرهاق الموظفين والإجازات المرضية ويعزز الرفاهية العامة للموظفين

للموظفين عندما يكون الموظفون سعداء في العمل، ستشهد الشركات احتفاظًا أفضل بالموظفين

يساعد ارتفاع الإنتاجية ورضا الموظفين على تحسين النتائج للشركة ككل

حقيقة ممتعة 👀

وفقًا لـ AMEX Global Business Travel، 57% _من الشركات التي وضعت سياسات تسمح للموظفين بإطالة أمد رحلات العمل مع السفر الترفيهي ووقت الإجازة

حسنًا إذن، دعنا نشاركك بعض حيل السفر الترفيهي التي يمكن أن تساعدك في التخطيط لرحلة ممزوجة مثالية في المرة القادمة التي تسافر فيها.

10 حيل للسفر بغرض الترفيه لتحقيق أقصى استفادة من رحلتك القادمة

إليك كيف يمكنك الجمع بين رحلاتك المتعلقة بالعمل وبعض الوقت الشخصي بأكثر الطرق فعالية:

1. خطط لرحلتك بشكل استراتيجي

يمكن أن يساعدك التخطيط والتحضير الدقيق على تحقيق أقصى استفادة من رحلتك.

حاول تضمين عطلة نهاية الأسبوع في مواعيد سفرك. أو بدلاً من ذلك، أضف ليلة أو ليلتين قبل رحلة عملك للسفر الترفيهي

في مواعيد سفرك. أو بدلاً من ذلك، أضف ليلة أو ليلتين قبل رحلة عملك للسفر الترفيهي تحقق مما إذا كان بإمكانك جدولة وقت فراغك في غير أيام الذروة ، مما قد يقلل من النفقات

، مما قد يقلل من النفقات احجز مسبقاً أنشطة أو جولات خاصة ذات سعة محدودة، على سبيل المثال، تذكرة حفل موسيقي

أنشطة أو جولات خاصة ذات سعة محدودة، على سبيل المثال، تذكرة حفل موسيقي ابحث عن مناطق الجذب المحلية حول مكان إقامتك؛ حتى لو لم تتمكن من تمديد إقامتك، فقد يكون لديك فترة ما بعد الظهر أو المساء متاحاً للاستكشاف الشخصي

حول مكان إقامتك؛ حتى لو لم تتمكن من تمديد إقامتك، فقد يكون لديك فترة ما بعد الظهر أو المساء متاحاً للاستكشاف الشخصي استكشف إمكانية تجربة مطاعم محلية مشهورة أثناء تناول الوجبات مع الزملاء أو حتى لمقابلة جهات الاتصال الخاصة بالعمل

💡 نصيحة احترافية: قم بإنشاء مساحة أو مجلد مخصص لخطة رحلاتك الترفيهية في ClickUp، واستخدم القوائم للفصل بين رحلات العمل والأنشطة الترفيهية. يمكنك أيضًا إعداد مهام ClickUp لكل نشاط مع التواريخ والأوقات والمواقع وإضافة مستندات مثل الحجوزات وجداول الأعمال والتذاكر وما إلى ذلك لكل مهمة.

قالب مخطط الرحلات ClickUp

هل تعلم أن ClickUp تقدم مجموعة من خدمات تخطيط السفر و قوالب خط سير الرحلة ? على سبيل المثال، يمكنك استخدام قالب مخطط الرحلات الخاص بـ ClickUp لتنظيم رحلتك، وإبقاء أصدقائك وعائلتك على اطلاع، وجمع كل التفاصيل المهمة في مكان واحد. تمنحك طريقة عرض تقويم السفر تمثيلاً مرئياً لرحلتك، مما يتيح لك التخطيط لأيامك، بينما تساعدك طريقة عرض دليل السفر على إنشاء دليل كامل لرحلتك، من المواصلات إلى الإقامة.

2. ابحث عن وجهتك مسبقاً

نظرًا لقصر مدة رحلات العمل عادة، لا تنتظر حتى تصل إلى هناك قبل البحث عن الأنشطة الترفيهية. استعد مسبقاً وضع في اعتبارك هذه النصائح البحثية:

اسأل شركاءك أو زملاءك المحليين الذين يسافرون بشكل متكرر للحصول على نصائح السفر

ابحث عن منتديات السفر ومجموعات الفيسبوك حيث يمكنك طرح أسئلة حول وجهتك

ومجموعات الفيسبوك حيث يمكنك طرح أسئلة حول وجهتك تابع منشئي المحتوى أو المدونات أو المدونات الصوتية أو الوسوم ذات الصلة برحلتك

منشئي المحتوى أو المدونات أو المدونات الصوتية أو الوسوم ذات الصلة برحلتك كن على دراية بالعادات المحلية وآداب السلوك

وآداب السلوك تحقق مما إذا كانت هناك فعاليات محلية أو تجارب ثقافية أو مهرجانات تقام خلال مواعيد رحلتك

💡 نصيحة احترافية: ابدأ مستند بحث في انقر فوق المستندات -أضف جميع المعلومات التي تجدها في المنتديات والمواقع المختلفة في مستند واحد، مع روابط وقوائم ومقاطع فيديو وصور.

3. ابحث عن فرص التوقف

هل ستسافر في رحلة عمل؟ تتيح لك العديد من شركات الطيران إضافة توقف مؤقت في مدينتها المحورية إذا كنت مسافراً عبرها. على سبيل المثال، يتيح لك السفر على متن طيران الإمارات فرصة التوقف في دبي، وتتيح لك الخطوط الجوية الأيبيرية التوقف في مدريد لبضعة أيام، وتتيح لك الخطوط الجوية الفرنسية والخطوط الجوية الكويتية خيار التوقف في باريس وأمستردام على التوالي.

تُعدّ رحلات التوقّف فرصة رائعة للاستمتاع باستراحة سريعة في المدينة قبل رحلة العمل أو بعدها. في بعض الأحيان، ستجد أحياناً بعض عروض باقات التوقف الرائعة من شركات الطيران، لذا ابحث عن عروض التوقف.

حقيقة ممتعة 👀

تستقطب مدينة نيويورك أكبر عدد من الرحلات الترفيهية كل عام. تلي التفاحة الكبيرة باريس التي تأتي في المرتبة الثانية، وتأتي لندن في المرتبة الثالثة بين *[الوجهات الأكثر شعبية للسفر بغرض الترفيه_]( https://clickup.com/blog/the-best-places-to-be-a-digital-nomad//)*

4. ابحث عن طرق لتوفير التكاليف

نظرًا لأنك ستدفع تكاليف الجزء الشخصي من الرحلة بنفسك، فنحن على يقين من أنك ستقدر بعض النصائح لتوفير المال. إليك بعض النصائح لتوفير المال:

إذا كانت رحلتك الترفيهية تتضمن رحلات جوية، ففكر في السفر من مطار بديل . يمكنك التوفير في أسعار تذاكر الطيران والانتقالات من المطار، بالإضافة إلى أنه سيكون أقل إزعاجاً من مطار رئيسي مزدحم

. يمكنك التوفير في أسعار تذاكر الطيران والانتقالات من المطار، بالإضافة إلى أنه سيكون أقل إزعاجاً من مطار رئيسي مزدحم اشترك في مواقع السفر التي تقدم عروض سفر ، وابحث عن العروض الموسمية في سلاسل الفنادق، واسأل فندق شركتك عما إذا كان سيقدم لك سعرًا جيدًا لرحلة الترفيه

، وابحث عن العروض الموسمية في سلاسل الفنادق، واسأل فندق شركتك عما إذا كان سيقدم لك سعرًا جيدًا لرحلة الترفيه استفد من أي برامج ولاء لشركات الطيران أو الفنادق ومكافآت بطاقات الائتمان التي يمكنك الوصول إليها

ومكافآت بطاقات الائتمان التي يمكنك الوصول إليها استخدم وسائل النقل العام حيثما كان ذلك مناسباً. فهي أرخص من سيارات الأجرة، وأكثر ملاءمة للمناخ، ووسيلة رائعة للانغماس في الأجواء المحلية. العديد من المدن لديها تصاريح مرور لعدة أيام يمكن أن توفر لك المال في مترو الأنفاق والحافلات المحلية وما إلى ذلك

حيثما كان ذلك مناسباً. فهي أرخص من سيارات الأجرة، وأكثر ملاءمة للمناخ، ووسيلة رائعة للانغماس في الأجواء المحلية. العديد من المدن لديها تصاريح مرور لعدة أيام يمكن أن توفر لك المال في مترو الأنفاق والحافلات المحلية وما إلى ذلك فكّر في الإقامة في أماكن إقامة أرخص مثل إيربنب أو شقق للجزء الترفيهي من رحلتك

للجزء الترفيهي من رحلتك تقدم كل مدينة أنشطة وتجارب مجانية، مثل جولات المشي المجانية والأيام المفتوحة في المتحف. قم ببحثك وابحث عن شيء تستمتع به

5. استخدم تطبيقات السفر وغيرها من الأدوات

بصرف النظر عن مساعدتك في توفير المال، يمكن أن تساعدك تطبيقات السفر والأدوات المختلفة أيضاً في تخطيط رحلتك و تنظيمها بشكل أفضل. إليك بعض التطبيقات التي وجدناها مفيدة بشكل خاص:

تطبيقات إدارة السفر مثل "تريب إت" (TripIt) ستجمع مسار رحلتك تلقائيًا من رسائل البريد الإلكتروني لتأكيد الرحلة في صندوق الوارد الخاص بك

مواقع تخطيط السفر مثل Expedia وBooking.com وغيرهما في البحث عن عروض السفر ومقارنة الأسعار

تساعدك أدوات مثل Expensify في مسح إيصالات رحلتك و الإبلاغ عن نفقات سفرك يتيح لك تطبيق Pocket والتطبيقات المماثلة حفظ مقالات السفر ومقاطع الفيديو وصفحات الويب لوقت لاحق

تقدم تطبيقات مشاركة الركوب مثل Lyft وUber وBlaBlaCar وغيرها بدائل مريحة لسيارات الأجرة

مثل Lyft وUber وBlaBlaCar وغيرها بدائل مريحة لسيارات الأجرة تطبيقات المراجعات مثل "تريب أدفايزر" و"يلب" وغيرهما، ستعرض لك مراجعات المطاعم والفنادق والمعالم السياحية

مثل "تريب أدفايزر" و"يلب" وغيرهما، ستعرض لك مراجعات المطاعم والفنادق والمعالم السياحية الإنتاجية و أدوات إدارة العمل مثل ClickUp يمكن أن تساعدك على إدارة العمل والأشياء الشخصية معًا بسلاسة

💡 نصيحة للمحترفين: ربط ClickUp بالتطبيقات الأخرى مثل التقويم أو البريد الإلكتروني الخاص بك لتجميع كل المعلومات المتعلقة بالرحلة بشكل مركزي.

6. احزم أمتعتك بكفاءة

قد يكون هذا الأمر صعباً إذا لم تقم به من قبل. أنت في الأساس تحزم أمتعتك لنوعين مختلفين من الرحلات، ولكن بطبيعة الحال، لا تريد أن ينتهي بك الأمر مع الكثير من الأمتعة المسجلة. إليك كيفية القيام بذلك كالمحترفين:

احزم قطعاً متعددة الاستخدامات تناسب رحلات العمل والترفيه على حد سواء. على سبيل المثال، يمكن إقران بنطلون أنيق مع قميص بأزرار للعمل وقميص تي شيرت للخروج

تناسب رحلات العمل والترفيه على حد سواء. على سبيل المثال، يمكن إقران بنطلون أنيق مع قميص بأزرار للعمل وقميص تي شيرت للخروج إذا كنت ستحضر معك قطعاً منفصلة من الملابس لرحلات العمل والترفيه، احزمها بشكل منفصل حتى تتمكن من فتح القسم المناسب من حقيبتك حسب الحاجة

حتى تتمكن من فتح القسم المناسب من حقيبتك حسب الحاجة استخدم مكعبات التعبئة لضمان استخدامك لمساحة أمتعتك إلى أقصى حد مع الحفاظ على تنظيمها في الوقت نفسه

لضمان استخدامك لمساحة أمتعتك إلى أقصى حد مع الحفاظ على تنظيمها في الوقت نفسه بدلاً من حمل شاحن لكل جهاز من أجهزتك، جرّب شاحن واحد متعدد الأغراض مع منافذ USB

💡 نصيحة احترافية: أنشئ قائمة مرجعية لحزم الأمتعة في ClickUp؛ يمكنك حتى إنشاء قوائم منفصلة لأجزاء الرحلة الخاصة بالعمل والترفيه

7. قابل السكان المحليين لتجربة أصيلة

نوصي بالتخطيط لبعض التجارب المحلية الأصيلة حتى تتمكن من التعرف على وجهتك الجديدة بشكل أفضل. إليك بعض الطرق السهلة للقاء السكان المحليين ومعرفة المزيد عن المكان الذي تتواجد فيه:

اشترك في صف دراسي الطبخ أو الفن أو اليوغا أو أي شيء تهتم به

احضر فعاليات تنظمها أماكن العمل المشتركة المحلية والمطاعم وغيرها.

تنظمها أماكن العمل المشتركة المحلية والمطاعم وغيرها. جرّب تطبيقات التواصل الاجتماعي للمسافرين مثل Meetup و Couchsurfing، إلخ.

للمسافرين مثل Meetup و Couchsurfing، إلخ. تسكع في أماكن العمل المشترك أو المقاهي المثيرة للاهتمام

في أماكن العمل المشترك أو المقاهي المثيرة للاهتمام استكشف التطبيقات التي تتيح التواصل مع السكان المحليين، مثل Airbnb Experiences وWithLocals وEtWith، إلخ.

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8. خطط وحجز إقامتك بعناية

ما لم تكن ستستقل الكثير من الرحلات الجوية، فإن إقامتك ستكون عادةً أكبر نفقات الجزء الشخصي من رحلتك. إليك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها الحصول على أكبر قيمة من دولاراتك:

لا تتخلى عن الفندق الذي ستقيم فيه في رحلة العمل. إذا كان في موقع جيد ، فابحث عما إذا كانوا على استعداد لمنحك سعراً جيداً لتمديد إقامتك.

، فابحث عما إذا كانوا على استعداد لمنحك سعراً جيداً لتمديد إقامتك. غالباً ما تكون أسعار الفنادق أرخص في عطلات نهاية الأسبوع في مناطق الأعمال، لذا إذا كانت رحلتك الترفيهية في عطلة نهاية الأسبوع، تحقق من الأسعار في منطقة الأعمال

أرخص في عطلات نهاية الأسبوع في مناطق الأعمال، لذا إذا كانت رحلتك الترفيهية في عطلة نهاية الأسبوع، تحقق من الأسعار في منطقة الأعمال للحصول على إقامة فعّالة من حيث التكلفة تساعدك أيضاً على التواصل مع السكان المحليين، فكّر في إقامة في أحد فنادق Airbnb

حقيقة ممتعة 👀

_وجد الباحثون أن مجرد التخطيط لرحلة ما يمكن أن يجعلك

/href/ https://www.ustravel.org/sites/default/files/media\_root_root/document/PlanningTravelvel\_MichelleGielan.pdf تشعر بسعادة أكبر /%%href/

! 😀

9. تخلص من تمارينك المعتادة

انسَ الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية المملة في الفندق. وبدلاً من ذلك، ابحث عن أنشطة ممتعة أخرى يمكنك القيام بها للحفاظ على لياقتك البدنية مع تجربة المنطقة المحلية أيضاً:

ابحث عن نادٍ محلي للجري/المشي/التسلق وانضم إليهم طوال فترة إقامتك

وانضم إليهم طوال فترة إقامتك قم ب جولات المشي التي تساعدك على المشي لمسافات طويلة أثناء تعلم بعض الأشياء الممتعة عن المدينة

التي تساعدك على المشي لمسافات طويلة أثناء تعلم بعض الأشياء الممتعة عن المدينة تحقق من مراكز اللياقة البدنية المحلية أو الأنشطة الخارجية إنها أيضًا طريقة رائعة للتعرف على أشخاص جدد



10. تعلّم اللغة والثقافة

لا، لست بحاجة إلى أن تتقن أيًا منهما، ولكن بعض العبارات وبعض الفهم الأساسي للمعايير الثقافية سيساعدك على جعل تجربة سفرك أكثر ثراءً. إليك بعض الأشياء التي يمكنك محاولة القيام بها، اعتماداً على مقدار الوقت المتاح لك والمدة التي ستسافر فيها.

تعلّم بعض العبارات الأساسية في اللغة المحلية (تطبيقات مثل Duolingo وBabbel مفيدة)

(تطبيقات مثل Duolingo وBabbel مفيدة) حمّل تطبيق ترجمة لاستخدامه عندما تجد نفسك عالقاً في الكلمات

لاستخدامه عندما تجد نفسك عالقاً في الكلمات اطّلع على الموسيقى المحلية الرائجة أو الأفلام أو حتى البرامج التلفزيونية المحلية لتتعرف على الثقافة الشعبية المحلية

اقرأ عن العملة، ومعايير البقشيش، والعادات المحلية المهمة، وما إلى ذلك

تحديات السفر في أوقات الفراغ وكيفية حلها

مثل أي شيء آخر يستحق القيام به، يأتي السفر بغرض الترفيه مصحوباً بتحدياته الخاصة. دعنا نلقي نظرة على بعض هذه التحديات وكيف يمكنك التعامل معها.

قبل الرحلة

فيما يلي بعض المشكلات المحتملة التي قد تواجهها أثناء التخطيط لتجربة السفر الترفيهي، واقتراحاتنا للتغلب عليها:

التحدي الحصول على موافقة صاحب العمل

ليست كل الشركات لديها سياسات تسمح أو تسهّل السفر في أوقات الفراغ. إذا لم يكن لدى شركتك مثل هذه السياسات، فقد تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد لإثبات قضيتك.

الحل: قم بإنشاء وتقديم خطة واضحة لمديرك توضح كيف تنوي تحقيق جميع مخرجات وأهداف عملك من خلال أدوات التعاون عن بُعد . يجب أن يتأكدوا من أن رحلتك الشخصية لن تؤثر على العمل. أثناء تقديم عرضك، لا تنس أن تسلط الضوء على الفوائد المحتملة للرحلة المختلطة، مثل زيادة الإنتاجية.

💡 نصيحة احترافية: اتفقوا بشكل متبادل على أهداف محددة لرحلتكم، ووثقوها في انقر فوق الأهداف وتتبعها باستمرار. بعد رحلتك، أنشئ تقارير عن الأهداف المحققة لإظهار الإنتاجية

أنشئ أهدافًا محددة وتتبع تقدمها دون عناء باستخدام ClickUp Goals

التحدي: الموازنة بين مسارات العمل والترفيه

قد يكون من الصعب بما فيه الكفاية إدارة رحلة واحدة، وهذه الرحلة مزيج من رحلتين. سيتعين عليك التعامل مع مجموعتين من مسارات الرحلات، والحجوزات، والمهام.

الحل: نظّم رحلة عملك ورحلتك الشخصية باستخدام تطبيق أو أداة تخطيط. ضع قائمة بجميع مهامك التي عليك القيام بها وحدد أولويات مهام العمل التي يجب القيام بها والأنشطة الترفيهية التي لا يجب تفويتها

💡 نصيحة احترافية: استفد من عرض التقويم في ClickUp لتصور الجدول الزمني لرحلتك بالكامل. ترميز المهام بالألوان للتمييز بين أنشطة العمل والأنشطة الترفيهية

تتبع اجتماعات العمل والمهام بالإضافة إلى المهام الشخصية في تقويم ClickUp واحد

التحدي: وضع ميزانية للنفقات الشخصية

على الرغم من أن صاحب العمل سيغطي معظم نفقات رحلات عملك، إلا أنك ستدفع بنفسك للجزء الخاص بك في الجزء الخاص بالترفيه ويجب أن تحتفظ بميزانية مستقلة لهذه النفقات. قد تكون الموازنة بين كل ذلك وعدم فقدان الإيصالات والفواتير الأساسية أمراً مؤلماً.

الحل: بالإضافة إلى نصائح توفير المال الواردة في القسم السابق، فكّر في البحث عن عروض الباقات في الفنادق حتى تتمكن من تمديد إقامتك هناك لرحلتك الشخصية بسعر جيد. ضع لنفسك أيضاً ميزانية واضحة للأيام الشخصية وتتبع الإنفاق يومياً.

💡 نصيحة احترافية: استخدم ClickUp لإنشاء ميزانية شخصية وتتبع النفقات.

أثناء الرحلة

قد يكون الجمع بين أنشطة العمل والإجازة الشخصية أمراً صعباً، خاصةً إذا لم تكن قد قمت بذلك من قبل. فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها إنجاح الأمر أثناء وجودك في الوجهة المقصودة.

التحدي الحفاظ على إنتاجية العمل

العمل أو العمل هو المحرك الرئيسي لرحلة الترفيه، لذلك يجب عليك التأكد من تحقيق التوازن بين وقت العمل ووقت الفراغ لتحقيق العدالة بين الاثنين.

الحل: ضع حدوداً واضحة بين وقت العمل ووقت الفراغ واستخدم تطبيقات الإنتاجية للحفاظ على تركيزك خلال ساعات العمل. جرب تقنيات الإنتاجية مثل حظر الوقت وتقنية بومودورو لإنجاز عملك بكفاءة. وفي الوقت نفسه، تأكد من أنك لا تحاول القيام بالكثير من العمل - خصص وقتاً للراحة في تقويمك ClickUp لفرق العمل عن بُعد يساعدك أنت وفريقك على البقاء على اطلاع على كل شيء، بغض النظر عن مكان تسجيل الدخول.

فيما يلي نظرة عامة سريعة على ما يمكنك إنجازه باستخدام ClickUp أثناء تواجدك خارج المكتب:

قم بإجراء جلسات عصف ذهني وتخطيط افتراضية مع ClickUp Whiteboards ؛ أضف السياق من خلال الارتباط بالمهام والملفات. ثم حوّل أفكارك مباشرةً إلى مهام في ClickUp لاتخاذ إجراءات سريعة.

أخرج الأشياء المهمة من الطريق أولاً باستخدام أولويات المهام وحافظ على سير الأمور من خلال إسناد المهام إلى أعضاء الفريق تصوّر العمل وتحليل أعباء العمل وتتبع التقدم المحرز باستخدام ClickUp Dashboards . يمكنك حتى إنشاء لوحة تحكم شخصية للإنتاجية لنفسك

بدء اجتماعات Zoom وجدولة اجتماعات Zoom على الفور من المنصة من خلال التكامل الأصلي مع Zoom التغلب على مشكلات المنطقة الزمنية من خلال الاتصال غير المتزامن باستخدام عرض محادثة ClickUp وتعليقات المهام، و مقاطع ClickUp استخدم تطبيق ClickUp للجوال للوصول إلى خططك ومهامك أثناء التنقل



💡 نصيحة للمحترفين: استخدم تتبع الوقت لضمان التوازن بين العمل واللعب

التحدي:التنقل بين عقليتي العمل والترفيه

إذا كنت تعمل عن بعد، فربما تكون قد اكتشفت هذا الأمر بالفعل. أما أي شخص آخر فسيتعين عليه أن يتصارع مع عقلية العمل في أوقات فراغه، والعكس صحيح.

الحل: ضع حدًا فاصلًا بين العمل والأنشطة الترفيهية من خلال طقوس انتقالية، وقد يكون ذلك شيئًا بسيطًا مثل الابتعاد عن المكتب وتغيير الملابس، أو القيام ببعض التأمل، أو الذهاب في نزهة، وما إلى ذلك.

💡 نصيحة احترافية: قم بإعداد الأتمتة في ClickUp للمهام المتكررة (مثل عمليات تسجيل الوصول اليومية مع المكتب) حتى لا ترهق عقلك بتذكرها طوال الوقت. قم أيضًا بإنشاء مهام سير عمل للانتقال بين وضعي العمل والترفيه، مثل تغيير حالة Slack الخاصة بك

التحدي: التعامل مع حالات العمل الطارئة أثناء أوقات الفراغ

تحدث أمور طارئة أو مشكلة طارئة أو حرجة في العمل قد تجعلك مرهقًا أو بعيدًا عن متناول اليد.

الحل: ضع خطة طوارئ في مكانها الصحيح لأي أمور طارئة في العمل. وفي الوقت نفسه، ضع توقعات حول مدى تفرغك مع زملائك في العمل، وأبقِ الأشخاص الضروريين على علم بأنشطة عملك من خلال مشاركة تقويمك أو خط سيرك معهم. إذا لم تكن تعمل لبضعة أيام من أيام الأسبوع، فاحرص على مجيب آلي خارج المكتب تم إعداده أيضًا

💡 نصيحة احترافية: استخدم ميزات المنطقة الزمنية في ClickUp لإدارة الجداول الزمنية عبر مواقع مختلفة

التحدي: تتبع نفقات العمل مقابل النفقات الشخصية

هذه واحدة من أكثر المشاكل شيوعاً في السفر المختلط. يمكن أن تصبح النفقات النقدية، على وجه الخصوص، مربكة لأنك قد لا تتذكر طبيعة كل دفعة تتم بعد ذلك.

الحل: إذا أمكن، استخدم بطاقات ائتمان منفصلة لنفقات العمل والنفقات الشخصية، حتى لا تختلط النفقات الشخصية بتكاليف العمل (والعكس صحيح). إذا لم يكن ذلك ممكنًا، فاحتفظ بسجلات وإيصالات مفصلة يوميًا حتى تتمكن من تقديم تقارير النفقات بشكل صحيح بمجرد العودة

💡 نصيحة احترافية: إنشاء حقول مخصصة لتسجيل النفقات في ClickUp، و استخدام العلامات لتصنيف نفقات العمل والنفقات الشخصية بشكل منفصل. أرفق الإيصالات بالمهام لسهولة الرجوع إليها عند تقديم تقارير النفقات

قالب تقرير النفقات ClickUp

قالب تقرير النفقات الخاص بـ ClickUp يساعدك على تتبع جميع نفقاتك. قم بتسجيل وتصنيف إنفاقك حسب "العمل" و"الشخصي" لسهولة إعداد التقارير. يقلل هذا من احتمالية حدوث أخطاء في حفظ السجلات يدويًا، ويساعدك على تحليل الإنفاق، وتقديم تقارير نفقات دقيقة في مكان العمل.

بعد الرحلة

نعم، بالفعل، قد تواجه أيضاً بعض التحديات بعد عودتك من مغامرة السفر الترفيهية. إليك بعض السيناريوهات المحتملة.

التحديات اضطراب الرحلات الجوية الطويلة الذي يؤثر على العودة إلى العمل المعتاد

حتى الأشخاص الذين يسافرون بشكل متكرر قد يعانون من هذه المشكلة، وإذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح، فقد يؤثر عليك اضطراب الرحلات الجوية الطويلة لعدة أيام بعد رحلتك. سيؤثر ذلك على قدرتك على التركيز والعمل بإنتاجية.

الحل: نوصي بتخصيص يوم للراحة في خطتك، مما يمنحك يوماً لتخفيف الضغط بعد عودتك. يمكنك أيضًا تجربة تقنيات التحكم في اضطراب الرحلات الجوية الطويلة (التعرض للضوء، وضبط توقيت الوجبات، وتناول الميلاتونين للمساعدة في تنظيم ساعات النوم)

💡 نصيحة احترافية: استخدم علامات الأولوية لتسليط الضوء على مهام العمل الحرجة حتى تتمكن من معالجتها أولاً. أيضًا، قم بإعداد انقر فوق تذكيرات للمواعيد النهائية أو الاجتماعات المهمة حتى لا تفوتك بسبب اضطراب الرحلات الجوية الطويلة أو فقدان مؤقت للانتباه

التحدي: الشعور بعدم الرضا عن العمل بعد الشعور بالراحة

نحن نسمعك. من الصعب أن تتجاهل الحرية وتغيير المشهد الذي يمنحك إياه السفر المختلط، خاصةً إذا كنت تعمل في مكتب، في معظم الأحيان، من الصعب أن تتجاهل الحرية وتغيير المشهد.

الحل: ذكّر نفسك بأن تكون ممتنًا للتجربة. ابحث أيضًا عن طرق لـ إطالة أمد التجربة الممتعة من خلال تضمينها في حياتك العادية ببعض الطرق. على سبيل المثال، طهي طبق تعلمته في الرحلة أو اتباع روتين لياقة بدنية تعلمته واستمتعت به

💡 نصيحة احترافية: استخدم انقر فوق المفكرة لتدوين نصائح السفر أو الأفكار الثقافية خلال زيارتك

نظّم ملاحظاتك وقوائم المراجعة والمهام في مكان واحد باستخدام مفكرة ClickUp المجانية عبر الإنترنت.

التحدي: التعامل مع تصورات الزملاء

بغض النظر عن مقدار العمل الذي تنجزه في الرحلة، لا بد أن يكون هناك زملاء عمل يعتقدون أنك تتراخى في العمل.

الحل: كن شفافًا بشأن طبيعة رحلتك. شارك الأفكار التي اكتسبتها والتي يمكن أن تفيد الفريق أو الشركة

التحدي: صعوبة إعادة التكيف مع الروتين

كآبة ما بعد العطلة ظاهرة حقيقية تتوقعها بعد انتهاء رحلتك الترفيهية وتخطط لها.

الحل: ذكّر نفسك بـ جدولك الزمني المنتظم وتدرّج في العودة إليه. فكر في أي عادات أو رؤى إيجابية من رحلتك وطبقها

💡 نصيحة احترافية: قم بإنشاء مهام في ClickUp مسبقًا لإجراءات ما بعد الرحلة مثل تقديم تقرير النفقات أو ملاحظات الشكر، حتى لا تضطر إلى التفكير فيها بمجرد عودتك

كيف يمكن أن يساعدك بليجر في التخلص من الإرهاق

من خلال إعطائك فرصة لتحقيق التوازن بين مسؤوليات عملك ووقت الراحة الشخصية وتجديد النشاط، يمكن أن يساعدك السفر في أوقات الفراغ في منع الإرهاق. إليك بعض الطرق المحددة التي يمكن أن تساعدك في ذلك:

تغيير المشهد: العمل من مكان جديد وتجربة أماكن وأشخاص جدد يمكن أن يعزز الإبداع وينعش عقلك

العمل من مكان جديد وتجربة أماكن وأشخاص جدد يمكن أن يعزز الإبداع وينعش عقلك الرضا الوظيفي: إن فرصة الجمع بين العمل واللعب يحسن من معنوياتك ويساعدك على النظر إلى عملك بشكل أكثر إيجابية. يعتبرها معظم المسافرين في أوقات الفراغ ميزة مهمة في عملهم

إن فرصة الجمع بين العمل واللعب يحسن من معنوياتك ويساعدك على النظر إلى عملك بشكل أكثر إيجابية. يعتبرها معظم المسافرين في أوقات الفراغ ميزة مهمة في عملهم تحسين الصحة: يتيح لك السفر المختلط كسر روتين العمل المكتبي الخامل والخروج من العمل. وعلاوة على ذلك، فإن الابتعاد عن ضغوط العمل المعتادة والقيام بأشياء جديدة سيقلل من مستويات التوتر لديك. وهذا ليس كل شيء؛ فتمديد رحلتك يقلل من ضغط رحلة العمل المحمومة

يتيح لك السفر المختلط كسر روتين العمل المكتبي الخامل والخروج من العمل. وعلاوة على ذلك، فإن الابتعاد عن ضغوط العمل المعتادة والقيام بأشياء جديدة سيقلل من مستويات التوتر لديك. وهذا ليس كل شيء؛ فتمديد رحلتك يقلل من ضغط رحلة العمل المحمومة إنتاجية أعلى: لن تؤدي التجارب الجديدة من رحلتك الترفيهية إلى تحسين مهاراتك الإبداعية ومهاراتك في حل المشكلات فحسب، بل ستكون أكثر حماساً ونشاطاً عند عودتك إلى العمل.

لن تؤدي التجارب الجديدة من رحلتك الترفيهية إلى تحسين مهاراتك الإبداعية ومهاراتك في حل المشكلات فحسب، بل ستكون أكثر حماساً ونشاطاً عند عودتك إلى العمل. تكامل أفضل بين العمل والحياة الشخصية: يساعدك الجمع بين العمل والوقت الشخصي على تحسين إحساسك بالتوازن في الحياة بشكل عام

يساعدك الجمع بين العمل والوقت الشخصي على تحسين إحساسك بالتوازن في الحياة بشكل عام النمو الشخصي: السفر لقضاء وقت الفراغ يعرّفك على تجارب جديدة ويمنحك الوقت لاستكشاف اهتماماتك أو إحياء هواياتك القديمة. وعلاوة على ذلك، يمكن للأجواء المريحة التي توفرها التجربة أن تحسن علاقاتك مع الزملاء والعملاء

يمكن أن يساعدك السفر المنتظم لقضاء وقت الفراغ في إبعاد الإرهاق عن الإرهاق من خلال منحك استراحة من الروتين وفرصة لقضاء الوقت في القيام بأشياء تستمتع بها ولحظات تتطلع إليها.

حقيقة ممتعة 👀

في عام 2022، وجدت دراسة استقصائية أن 89% من المشاركين أرادوا تضمين بعض الوقت لقضاء الإجازة في رحلة الشركة القادمة_

تخلص من عناء السفر لقضاء وقت الفراغ مع ClickUp

السفر في أوقات الفراغ أو السفر المختلط هو وسيلة للموظفين المشغولين لتحقيق تكامل أفضل بين العمل والحياة. فهو يساعد على تقليل التوتر والإرهاق وتحسين الإنتاجية والرضا الوظيفي بشكل عام. كما أن الشركات التي ترغب في جذب المواهب والاحتفاظ بها تشهد بشكل متزايد فوائد التغييرات في السياسات لتمكين موظفيها من ذلك.

ومع ذلك، نظرًا لأن الرحلة تتمحور حول العمل، يجب أن يكون المسافر لقضاء وقت الفراغ أكثر تنظيمًا لوقته وأولوياته من المسافر العادي لقضاء وقت الفراغ. تحتاج الرحلات الترفيهية إلى تخطيط وتنظيم دقيقين حتى لا تتأثر جداول العمل وتتمكن من الاستفادة القصوى من وقتك. وهذا يعني التخطيط للرحلات مسبقاً، وحجز التجارب الخاصة في وقت مبكر، والتخطيط بعناية و تتبع النفقات وكذلك الوقت.

ليس من المستغرب أن يعتمد المسافرون لأغراض الترفيه بشكل كبير على التكنولوجيا لضمان ذلك. برامج الإنتاجية مثل ClickUp يمكن أن يساعدك في الحفاظ على تنظيم أجزاء رحلتك الخاصة بالعمل والترفيه بشكل جيد مع كل شيء بدءًا من قوائم التعبئة وتتبع النفقات إلى تخزين المستندات و أدوات العمل عن بُعد .

دع ClickUp تتولى إدارة التحديات التنظيمية المرتبطة بالسفر عن بُعد، حتى تتمكن من الاستمتاع بالتجربة مع الوفاء بالتزامات عملك في الوقت نفسه. قم بتجربة ClickUp اليوم!