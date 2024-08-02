15 أفضل بدائل ChatGPT للكتابة في عام 2025

منذ إطلاقه، غيّر ChatGPT طريقة تفكيرنا في الكتابة وإنشاء المحتوى. فقد جعلتها قدراتها المتطورة، المدعومة بنماذج الذكاء الاصطناعي اللغوي المتطورة من OpenAI، خياراً شائعاً لمختلف مهام الكتابة، بدءاً من صياغة رسائل البريد الإلكتروني إلى إنشاء التعليمات البرمجية المعقدة.

ومع ذلك، مع توسع سوق أدوات الذكاء الاصطناعي وروبوتات الدردشة الآلية، ظهرت العديد من البدائل، حيث يقدم كل منها ميزات ووظائف فريدة تلبي احتياجات المستخدمين المتنوعة.

بينما تُعد ChatGPT خيارًا ممتازًا، إلا أنها لا تفي بالغرض في بعض المجالات، مثل الميزات المتخصصة، والفعالية من حيث التكلفة، والأداء المُحسَّن في مهام معينة.

وهنا انطلقنا أنا وفريق عمل ClickUp في رحلة لاستكشاف البدائل أدوات كتابة الذكاء الاصطناعي . في هذا المنشور في هذه المدونة، سأشارك بعض أفضل بدائل ChatGPT في عام 2024 التي اكتشفناها في بحثنا.

سوف نستكشف نقاط القوة والضعف في كل أداة، مما يساعدك في العثور على منشئ محتوى الذكاء الاصطناعي لاحتياجاتك.

قيود ChatGPT

استطراد سريع: أخضع الفريق في ClickUp مؤخراً تطبيق ChatGPT لعدة اختبارات لمعرفة كيف يمكن أن يساعد في مهام البرمجة. وعلى الرغم من أنه أثبت فائدته في بعض الجوانب، إلا أننا واجهنا قيوداً من المهم أخذها بعين الاعتبار:

حل مشكلات البرمجة المعقدة: تخيل أنك تعمل على مشروع كشط الويب وتحتاج إلى استكشاف خطأ منطقي صعب. في حين أن ChatGPT يمكن أن يكون نقطة انطلاق لتبادل الأفكار للحلول، إلا أنه قد يواجه صعوبة في فهم التدفق المنطقي المحدد لشفرتك بشكل كامل، مما يجعل من الصعب تحديد المشكلة بدقة

تخيل أنك تعمل على مشروع كشط الويب وتحتاج إلى استكشاف خطأ منطقي صعب. في حين أن ChatGPT يمكن أن يكون نقطة انطلاق لتبادل الأفكار للحلول، إلا أنه قد يواجه صعوبة في فهم التدفق المنطقي المحدد لشفرتك بشكل كامل، مما يجعل من الصعب تحديد المشكلة بدقة الخصوصية مهمة: لنفترض أنك تنشئ مشروعًا لتصور البيانات في R. قد يُنشئ ChatGPT شيفرة صحيحة نحويًا لإنشاء مخطط أساسي، لكنه قد لا يلتقط المعالجة المحددة للبيانات المطلوبة لاحتياجاتك التصورية الفريدة

لنفترض أنك تنشئ مشروعًا لتصور البيانات في R. قد يُنشئ ChatGPT شيفرة صحيحة نحويًا لإنشاء مخطط أساسي، لكنه قد لا يلتقط المعالجة المحددة للبيانات المطلوبة لاحتياجاتك التصورية الفريدة دعم لغوي محدود: ليست كل لغات الترميز متساوية! إذا كنت تغامر في لغة برمجة متخصصة مثل Go، فقد لا تكون اقتراحات ChatGPT ذات صلة ببساطة لأن قاعدته المعرفية قد لا تكون شاملة لتلك اللغة المحددة

على الرغم من هذه القيود، لا يزال بإمكان ChatGPT أن يكون أداة ذكاء اصطناعي قيّمة في صندوق أدوات المبرمج. فهي تتفوق في توليد الشيفرة الزائفة، والتي يمكن أن توفر نظرة عامة عالية المستوى لبنية البرنامج.

ولكن عند التعامل مع تحديات البرمجة المعقدة أو العمل مع لغات برمجة أقل شيوعًا، قد يكون من الحكمة استكشاف أدوات ذكاء اصطناعي بديلة توفر وظائف متخصصة مثل لغات البرمجة المتعددة.

تنطبق الكثير من هذه الدروس على البحث عن بدائل ChatGPT للكتابة. دعونا نتعمق في الأمر.

لمحة سريعة عن بدائل ChatGPT للكتابة

البرنامج حالة الاستخدام الأفضل لـ ClickUp إدارة المشاريع مع كتابة المحتوى المتكامل فرق العمل ومديري المشاريع جاسبر تسويق ونسخة إعلانية من إنتاج الذكاء الاصطناعي فرق التسويق، الشركات الناشئة Copy.ai إنشاء محتوى آلي لوسائل التواصل الاجتماعي والمدونات أصحاب الأعمال الحرة والشركات الصغيرة Writesonic كتابة المقالات والمدونات والنسخ التسويقية منشئو المحتوى والمسوقون كلود مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي العام لكتابة مهام الكتابة والترميز المستخدمون العامون والشركات الصغيرة رايتر إنشاء محتوى مدعوم بالذكاء الاصطناعي لرسائل البريد الإلكتروني والمدونات والإعلانات المستخدمون المستقلون، الشركات الناشئة Notion AI الكتابة المتكاملة وتدوين الملاحظات ضمن أداة إدارة المشاريع فرق العمل ومديري المشاريع مبسط منصة الكل في واحد للتصميم وإنشاء المحتوى فرق التسويق، الشركات الصغيرة QuillBot إعادة الصياغة وتحسين جودة الكتابة الطلاب والكتاب Wordtune تحسين وإعادة كتابة المحتوى الحالي الكتّاب، المحترفون Anyword نسخة محسّنة للإعلانات والحملات التسويقية المسوقون والوكالات الإعلانية WordAi إعادة كتابة المحتوى وتدويره من أجل التفرد محترفو تحسين محركات البحث، ومنشئو المحتوى Speedwrite إنشاء محتوى سريع باستخدام الذكاء الاصطناعي المدونون ومسوقو المحتوى SpinBot إعادة كتابة النص وإعادة صياغته الكُتّاب، المحترفون Grammarly التدقيق النحوي والأسلوب أصحاب الأعمال الحرة والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمؤسسات

## أفضل 15 بديلاً لبرنامج ChatGPT للكتابة في 2024

بناءً على الاختبارات والأبحاث المكثفة، قمتُ بإدراج أفضل 15 بديلاً لـ ChatGPT للكتابة:

1. ClickUp انقر فوق يتجاوز التقليدية

إدارة المشاريع . يوفر مجموعة قوية من الميزات لإنشاء المحتوى وتحريره وتلخيصه.

فيما يلي كيفية تكديس ميزاته مقابل ChatGPT:

المستندات التعاونية مستندات ClickUp تتيح ميزة التأليف والتحرير المشترك في الوقت الفعلي، مما يعزز العمل الجماعي السلس في مشاريع الكتابة.

عزز الإبداع وسهّل تعاون الفريق مع مستندات ClickUp

على عكس تركيز ChatGPT على التوليد الفردي، يتيح ClickUp العديد من الكُتّاب المساهمة في وقت واحد، مما يسهّل تحرير المعلومات المعقدة وتلخيصها وتنقيحها وتحويلها إلى محتوى مؤثر كفريق واحد. وهذا يسهل عملية الكتابة ويضمن أن يكون الجميع على نفس الصفحة.

إليك كيف يمكن أن يساعدك ذلك:

إنشاء مستندات لأي نوع من أنواع العمل، مثل خرائط الطريق أو الويكي أو قواعد المعرفة

لأي نوع من أنواع العمل، مثل خرائط الطريق أو الويكي أو قواعد المعرفة استخدم الصفحات المتداخلة ، وخيارات التصميم، والقوالب لإنشاء محتوى منظم جيدًا

، وخيارات التصميم، والقوالب لإنشاء محتوى منظم جيدًا استخدم مركز المستندات للعثور على المعلومات بسهولة

مركز المستندات للعثور على المعلومات بسهولة إنشاء أنواع مختلفة من المستندات وتحريرها ومشاركتها والتعاون فيها، بما في ذلك النصوص والصور والرموز التعبيرية ومقاطع الفيديو والجداول

تلخيص مدعوم بالذكاء الاصطناعي ClickUp Brain ، أداة الذكاء الاصطناعي والمساعد في الكتابة، تعمل على تبسيط إنشاء المحتوى من خلال تلخيص المستندات الطويلة ورسائل البريد الإلكتروني وتوصيف المهام تلقائيًا.

عزز كتابتك وإنتاجيتك مع ClickUp Brain

على عكس ChatGPT، يشتمل مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج هذا على ميزتين قويتين لمساعدتك في الكتابة:

مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي:

احصل على إجابات دقيقة على الفور بناءً على السياق من أي عمل داخل ClickUp ومتصل به

على الفور بناءً على السياق من أي عمل داخل ClickUp ومتصل به اسأل عن المهام والمستندات والأشخاص ومواقع الويكي الخاصة بالشركة والخطط والرؤى

مدير مشروع الذكاء الاصطناعي:

أتمتة ملخصات المشروع ، وتحديثات التقدم، وجلسات الوقوف

، وتحديثات التقدم، وجلسات الوقوف توفير الوقت من خلال أتمتة عناصر العمل وتخطيط المهام الفرعية والتعبئة التلقائية للبيانات

كاتب الذكاء الاصطناعي للعمل:

تحسين كتابتك بسلاسة مع مساعد متكامل مدرب على المحتوى المتعلق بالعمل

مع مساعد متكامل مدرب على المحتوى المتعلق بالعمل تدقيق إملائي مدمج للمستندات والمهام بدون إضافات أو ملحقات

للمستندات والمهام بدون إضافات أو ملحقات قم بصياغة ردود سريعة بنبرة مثالية

بنبرة مثالية إنشاء جداول ببيانات ورؤى ثرية

ببيانات ورؤى ثرية إنشاء قوالب للمهام والمستندات والمشاريع على الفور

للمهام والمستندات والمشاريع على الفور تحويل الصوت تلقائيًا إلى نص والإجابة على الأسئلة من الاجتماعات والمقاطع

قالب الموجه

استخدم موجهات ChatGPT لحملاتك التسويقية باستخدام قالب موجهات ChatGPT للتسويق من ClickUp

إن ClickUp ChatGPT موجهات ClickUp ChatGPT لقالب التسويق يتضمن أكثر من 600 مطالبة لمساعدتك في خططك وحملاتك التسويقية.

إليك كيفية استخدام هذا القالب:

التخصيص والتكيف: لا تتردد في تعديل أو إضافة أو إزالة المطالبات لتتماشى مع أهدافك التسويقية المحددة. تذكر أن الملاءمة هي المفتاح. تأكد من أن مطالباتك تتوافق مع صوت علامتك التجارية وجمهورك

لا تتردد في تعديل أو إضافة أو إزالة المطالبات لتتماشى مع أهدافك التسويقية المحددة. تذكر أن الملاءمة هي المفتاح. تأكد من أن مطالباتك تتوافق مع صوت علامتك التجارية وجمهورك أطلق العنان لإبداعك: امزج بين المطالبات وطابقها، وامزج بين الأفكار المختلفة، وابتكر شيئًا فريدًا. سواء كان ذلك منشورًا ذكيًا على وسائل التواصل الاجتماعي أو سطر موضوع بريد إلكتروني يجذب الانتباه، أطلق العنان لإبداعك

امزج بين المطالبات وطابقها، وامزج بين الأفكار المختلفة، وابتكر شيئًا فريدًا. سواء كان ذلك منشورًا ذكيًا على وسائل التواصل الاجتماعي أو سطر موضوع بريد إلكتروني يجذب الانتباه، أطلق العنان لإبداعك اجعلها ممتعة وحيوية: ادخل روح الدعابة واستخدم الرموز التعبيرية وجرّب أشكالاً مختلفة. فكلما كان المحتوى الخاص بك أكثر جاذبية، كلما زاد تقدير جمهورك له

ClickUp أفضل الميزات

إنشاء مساحات عمل للأقسام المختلفة (مثل التسويق). احتفظ بالعمل المتعلق بالمحتوى ضمن مساحة عمل مخصصة

قم بإعداد "محتوى مجلد خصيصًا لإنشاء المحتوى. تنظيم منشورات المدونة والحملات التسويقية والعناصر الأخرى ذات الصلة

إنشاء قوائم لأنواع المحتوى المختلفة (على سبيل المثال، الصفحات المقصودة، وتحسين محركات البحث، ومنشورات المدونة)

تقسيم إنشاء المحتوى إلى محتوى قابل للتنفيذ مهام النقر فوق المهام . تخصيص تفاصيل المهام مثل المكلفين وقوائم المراجعة وغيرها

تعاون بسلاسة من خلال إضافة التعليقات مباشرة إلى مرفقات المهام. الاستفادة من ملخصات المواضيع لإدارة التعليقات بكفاءة

استمتع ترجمة ClickUp AI القدرات بخمس لغات

قيود ClickUp

قد يتطلب استخدام كامل إمكانات ClickUp AI اشتراكًا مدفوعًا

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن ClickUp؟

_ClickUp يستبدل حقًا أدوات متعددة بأداة واحدة. نحن ندير إنشاء المحتوى والتسويق وتطوير المنتجات ووثائق الشركة والمزيد في مكان واحد بفضل ClickUp. تستطيع الأقسام في شركتنا فهم ما تعمل عليه الفرق الأخرى والبقاء على اطلاع دائم على ما تعمل عليه الفرق الأخرى بشكل أسهل بكثير حيث يمكننا الاحتفاظ بكل شيء في مكان واحد

براين م. على Capterra

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2. جاسبر

عبر جاسبر AI بعد تجربة كل من ChatGPT وجاسبر، يمكنني القول بثقة أنه على الرغم من أن كل أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي تلبي احتياجات الكتابة المميزة، إلا أن Jasper تبرز كبديل مقنع. فهي تسخر قوة التعلم الآلي لإنتاج محتوى جذاب.

يتألق Jasper في صياغة النصوص التسويقية، ورسائل البريد الإلكتروني، ومحتوى الموقع الإلكتروني، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي. تم تصميم القوالب والوصفات الخاصة به (مهام سير العمل المُنشأة مسبقًا) خصيصًا لتحقيق أهداف التسويق.

على سبيل المثال، يمكنك استخدام Jasper لصياغة حملة إعلانية عالية التحويل على فيسبوك لأحد العملاء، وتحقيق نسبة نقر إلى الظهور تبلغ 30%.

وتتيح لك ميزة "وضع رئيس الذكاء الاصطناعي" كتابة مقال كامل بسلاسة بمجرد كتابة عنوان ومخطط تفصيلي.

أفضل ميزات جاسبر

استخدم تكامل Jasper السلس مع أدوات تحسين محركات البحث مثل Surfer SEO، لتحسين المحتوى لكلمات رئيسية محددة لتحسين ظهوره على محركات البحث

السلس مع أدوات تحسين محركات البحث مثل Surfer SEO، لتحسين المحتوى لكلمات رئيسية محددة لتحسين ظهوره على محركات البحث اختبر أشكالًا مختلفة من المحتوى الخاص بك لمعرفة ما هو الأفضل باستخدام ميزة اختبار A/B المدمجة في Jasper

لمعرفة ما هو الأفضل باستخدام ميزة اختبار A/B المدمجة في Jasper ضبط درجة حرارة المحتوى للتحكم في مدى الإبداع أو التحفظ الذي تريد أن يكون عليه المحتوى الذي تم إنشاؤه

قيود جاسبر

واجهة المستخدم ليست بسيطة مثل ChatGPT وقد تنطوي على منحنى تعليمي

يتطلب المحتوى الذي ينشئه Jasper عين يقظة للتأكد من دقة الحقائق لأنه يعتمد بشكل كبير على بيانات التدريب الخاصة به

تسعير #### تسعير جاسبر

المُنشئ : 49 دولارًا شهريًا لكل مقعد

: 49 دولارًا شهريًا لكل مقعد محترف : 69 دولارًا شهريًا لكل مقعد

: 69 دولارًا شهريًا لكل مقعد الشركة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات #### جاسبر

G2: 4.7/5 (أكثر من 1000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1000 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 1500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Jasper.ai؟

إنه يساعدني على زيادة معدلات إنتاجيتي والاستفادة منها - يوفر الوقت والطاقة من خلال مساعدتي في كتابة محتوى موقع إلكتروني رائع وأفكار تسويقية لشركتي الصغيرة وأنا راضٍ تمامًا عنه. جاسبر برنامج رائع للتجربة - إنه برنامج ذكي وهادف

فيرينت ل. على Capterra

3. Copy.ai

عبر Copy.ai من بين أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى، يعد Copy.ai منافسًا قويًا في أتمتة المبيعات والتسويق، ولكنه ليس بالضرورة بديلًا مباشرًا ل ChatGPT في جميع حالات استخدام إنشاء المحتوى.

تقدم Copy.ai أكثر من 90 نموذجاً قيماً لإنشاء صفحات الهبوط ونصوص المبيعات. هذه القوالب هي الأفضل للعاملين المستقلين أو المسوقين المهتمين بالميزانية الذين قد لا يحتاجون إلى مجموعة إنشاء المحتوى الكاملة التي تقدمها ChatGPT.

تتضمن القوالب مطالبات لمساعدتك في تحديد واستهداف نقاط الألم والاحتياجات والتحديات التي يواجهها جمهورك.

أفضل ميزات #### Copy.ai

تقليل مخاطر الانتحال غير المقصود من خلال أداة الكشف عن الانتحال المدمجة

إنشاء محتوى مُحسَّن لتحسين محركات البحث لتحسين الظهور على محركات البحث

لتحسين الظهور على محركات البحث الاستفادة من وظيفة اختبار A / B المصممة خصيصًا لنسخ المبيعات والتسويق واختبار عناوين مختلفة أو عبارات الحث على اتخاذ إجراء أو سطر موضوع البريد الإلكتروني

قيود #### قيود Copy.ai

يتطلب الوصول إلى ميزات محددة اشتراكًا

نظرًا لقاعدته المعرفية المحدودة، فإن Copy.ai ليس مثاليًا لإنتاج محتوى طويل

تسعير Copy.ai

مجاني

المبتدئ: 49 دولارًا/مستخدم شهريًا

49 دولارًا/مستخدم شهريًا متقدم: 249 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 5 مقاعد

249 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 5 مقاعد المؤسسات: أسعار مخصصة

Copy.ai التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 150 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 60 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Copy.ai؟

إنه يكتب محتوى أفضل من المحتوى الذي أكتبه بنفسي في 1/10 من الوقت وهو بالفعل مُحسَّن بالكلمات الرئيسية.

ستيفن ج. ب. على G2

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4. يكتبونك

عبر يكتبونك يتميز Writesonic بواجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الميزات المصممة لإنشاء محتوى عالي الجودة بسرعة وكفاءة.

سواء كنت تقوم بصياغة منشورات المدونة، أو تطوير نسخة تسويقية، أو تخطيط محتوى الوسائط الاجتماعية وفقًا لـ تقويم المحتوى ، تقدم منصة Writesonic القائمة على الذكاء الاصطناعي نتائج مبهرة باستمرار.

ما يميزها عن غيرها من بدائل Writesonic هو براعته في إنتاج المحتوى عبر مختلف النغمات والأساليب ، وتلبية مختلف احتياجات الكتابة.

أفضل ميزات Writesonic

تحسين صفحات المنتج ومنشورات المدونة الخاصة بك باستخدام عناوين وأوصاف تعريفية جيدة التنظيم للحصول على تصنيفات أفضل لمحرك البحث

للحصول على تصنيفات أفضل لمحرك البحث الاندماج بسلاسة مع أدوات مثل Google Drive و HubSpot وCanva، لنقل المحتوى الذي تم إنشاؤه بسلاسة إلى سير عملك الحالي

مثل Google Drive و HubSpot وCanva، لنقل المحتوى الذي تم إنشاؤه بسلاسة إلى سير عملك الحالي كسر حواجز اللغة وتوسيع نطاق وصولك باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة من Writesonic التي تدعم لغات متعددة

قيود Writesonic

قد يستغرق إتقان ميزات التعاون وتحسين محركات البحث بعض الوقت، مما يعيق تحسين محرك البحث

الفئة المجانية لها قيود على الميزات، بينما قد لا تناسب الخطط المدفوعة جميع الميزانيات

تسعير #### تسعير Writesonic

مجاني : تشمل 25 رصيدًا (لمرة واحدة)

: تشمل 25 رصيدًا (لمرة واحدة) تشاتسونيك : 15 دولارًا/مستخدم شهريًا

: 15 دولارًا/مستخدم شهريًا فرد : 20 دولاراً/مستخدماً شهرياً

: 20 دولاراً/مستخدماً شهرياً قياسي : 99 دولارًا/مستخدم شهريًا

: 99 دولارًا/مستخدم شهريًا احترافي: 249 دولارًا/مستخدم شهريًا

249 دولارًا/مستخدم شهريًا متقدم: 499 دولاراً/مستخدماً شهرياً

499 دولاراً/مستخدماً شهرياً المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات كتابيسونيك

G2: 4.7/5 (أكثر من 1900 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1900 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 2000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Writesonic؟

_ كانت تجربتي مع Writesonic ممتازة. إنها أداة موثوقة لمنشئي المحتوى والمسوقين وأي شخص يحتاج إلى إنتاج محتوى مكتوب بكفاءة. كما أن دعم العملاء متجاوب ومفيد

ريشابه ب. على Capterra

5. كلود

عبر كلود يتفوق كلود في معالجة اللغة الطبيعية وفهمها وتوليدها. وهذا يجعله مثاليًا لصياغة رسائل البريد الإلكتروني، وإنشاء المحتوى، والإجابة على الاستفسارات، وتقديم شروح مفصلة. كما أن نماذج الذكاء الاصطناعي البديهية بشكل لا يُصدَّق قوية، خاصةً للمشاريع المعقدة.

إنه مثالي لـ مهام مثل التلخيص، والتحرير، والأسئلة والأجوبة، واتخاذ القرارات، وكتابة التعليمات البرمجية. إنه يوفر الدقة والموثوقية التي يوفرها نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بـ ChatGPT وغيره من بدائل كلود تجد صعوبة في المطابقة.

على سبيل المثال، استخدمت كلود لصياغة رسائل بريد إلكتروني معقدة لحملة تسويقية، مما وفر ساعات من العمل وزاد من معدلات المشاركة - وهو أمر لم أستطع تحقيقه بنفس السهولة مع ChatGPT. كما أن واجهته سهلة الاستخدام تجعل من إدخال المطالبات والحصول على ردود عالية الجودة أمرًا بسيطًا وفعالًا.

كلود أفضل الميزات

استخدام الشخصيات والأصوات والقصص الخلفية القابلة للتخصيص، تخصيص روبوت الدردشة الآلي حسب تفضيلاتك

حسب تفضيلاتك قم بنسخ وتحليل الصور وملفات PDF و .docx والملفات الأخرى

وملفات PDF و .docx والملفات الأخرى تأمين الأمان عبر AWS وGCP، وشهادة SOC 2 من النوع الثاني، وخيارات الامتثال لقانون HIPAA

قيود كلود كلود

يحتوي كلود AI على بعض القيود، بما في ذلك حدود الرسائل المقيدة على الخطة المجانية

قد يواجه المستخدمون أيضًا مشكلات في الأداء مثل الاستجابات المتكررة

تسعيرة كلود

مجاني

محترف 20 دولاراً للشخص الواحد شهرياً

20 دولاراً للشخص الواحد شهرياً الفريق: 30 دولاراً للفرد شهرياً

تقييمات ومراجعات كلود

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Claude AI؟

_مخرجات Claude أفضل نسبيًا من مخرجات أدوات LLM الأخرى. لقد استخدمت كلود لكتابة المحتوى والبرمجة. حل كلود للمشكلات جيد حقًا وقادر على حل المشكلات المعقدة

كيشاف م. على G2

6. ريتر

عبر ريتر برنامج توليد المقالات القائم على الذكاء الاصطناعي القائم على السحابة، Rytr مفيد بشكل خاص لأصحاب الأعمال الصغيرة والمسوقين والكتاب المستقلين.

يمكن أن يساعد في إنشاء محتوى طويل وقصير مثل رسائل البريد الإلكتروني، وأوصاف المنتجات، والمدونات، والمقالات، والتقارير، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، وأوصاف المنتجات، وتوصيف الوظائف. كما يوفر أيضًا لوحة تحكم سهلة الاستخدام تساعدك على تتبع التقدم المحرز في مشاريع تسويق المحتوى .

يحتوي Rytr على ميزة "الأمر السحري" لمساعدتك في إنشاء محتوى فوري منظم جيدًا. يدعم أكثر من 35 لغة ويحتوي على مدقق انتحال مدمج.

يمكن أن يوفر Rytr الوقت لأولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة في جهود تحسين محركات البحث لتعزيز الظهور عبر محركات البحث. على سبيل المثال، استخدمت Rytr لإنشاء منشورين على LinkedIn شهدا معدلات مشاركة عالية.

أفضل ميزات Rytr

تسريع عملية الكتابة من خلال الحصول على اقتراحات أثناء الكتابة

من خلال الحصول على اقتراحات أثناء الكتابة استخدام قوالب معدة مسبقًا لإنشاء المحتوى بسرعة

لإنشاء المحتوى بسرعة أنشئ المحتوى في أربع خطوات بسيطة فقط: حدد اللغة، واختر الأسلوب، واختر حالة الاستخدام، وأضف مدخلاتك

قيود ريتر

قد يبدو المحتوى الطويل في بعض الأحيان محرجًا ومتكررًا

تتطلب أدوات تحليل SERP وأدوات البحث عن الكلمات الرئيسية تحسينًا

تسعير رايتر

مجانًا : بحد أقصى 10 آلاف حرف

: بحد أقصى 10 آلاف حرف غير محدود : 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم قسط : 29$/شهرًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات رايتر

G2: 4.7/5 (أكثر من 800 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 800 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Rytr؟

عندما بدأت مع Rytr لأول مرة، كنت أبحث فقط عن بعض المساعدة في كتابة بعض النسخ الإعلانية لبعض العملاء. ما صدمني حقًا هو عندما اكتشفت الصفحة المقصودة ونسخة الموقع الإلكتروني. يا للهول. تمكنت من تحسين معدلات التحويل بشكل كبير على بعض الصفحات المقصودة الجديدة. ثم قمتُ ببناء محتوى يكفي لبضعة أسابيع (وحسّنتُ بعض المحتوى الحالي) في بضع ساعات فقط. أواصل تجربة ميزات جديدة وأحبها على طول الطريق

جاك ل. على G2

7. مفهوم الذكاء الاصطناعي

عبر مفهوم الذكاء الاصطناعي يبرز تطبيق Notion AI كبديل مقنع لـ ChatGPT. فهو يتيح لك إنشاء المحتوى وإدارة المشاريع والعصف الذهني للأفكار في منصة واحدة.

يتكامل بسلاسة داخل مساحة عمل Notion، مما يعزز الإنتاجية وتنظيم المهام. هذا أداة الذكاء الاصطناعي أن تساعدك في صياغة المستندات، وتلخيص الملاحظات، وتقديم مطالبات كتابية إبداعية، مما يبسّط سير عملك.

تتيح لك واجهة Notion AI البديهية والمتعددة الاستخدامات التكيف مع المهام المختلفة، مما يتيح لك التركيز على العمل الإبداعي والاستراتيجي بينما تتولى المهام الروتينية. تشمل ميزات Notion البارزة التكامل السلس وقدرات إدارة المشاريع الشاملة.

أفضل ميزات برنامج Notion AI

الوصول إلى لوحة التحكم الخاصة بك في أي وقت وفي أي مكان، حيث تتوفر الأداة عبر الإنترنت على أي جهاز

وفي أي مكان، حيث تتوفر الأداة عبر الإنترنت على أي جهاز الترجمة إلى لغات مختلفة ، مما يسهل التواصل عبر المناطق المختلفة

، مما يسهل التواصل عبر المناطق المختلفة عزِّز مستنداتك من خلال تبسيط التفاصيل أو توسيعها أو تعديل نبرتها باستخدام الميزات المدمجة

حدود الذكاء الاصطناعي #### قيود الذكاء الاصطناعي

يميل المحتوى الطويل إلى التكرار ويفتقر إلى العمق

في بعض الأحيان، يفتقر المحتوى الذي يتم إنشاؤه إلى النبرة البشرية الطبيعية

تسعير Notion AI

مجاني

بالإضافة إلى 12 دولار/مقعد شهرياً

12 دولار/مقعد شهرياً للأعمال : 18 دولاراً/مقعد شهرياً

: 18 دولاراً/مقعد شهرياً المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي

G2: 4.7/5 (أكثر من 5400 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 5400 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Notion AI؟

_الذكاء الاصطناعي يشبه وجود ChatGPT مدمج في Notion. إنه يوفر العديد من الميزات التي تجعل الإنشاء في Notion مبسطًا. إنه يوفر الكثير من الوقت. لقد تمكنت من إنشاء مستندات بتضمينات وتنسيقات لم أكن لأتمكن من القيام بها لولا ذلك. إنه مغير للعبة

كريستوفر إ. على Capterra

8. مبسط

عبر مبسط Simplified AI هو أداة شاملة مصممة لتبسيط عملية التسويق. إنه يشبه وجود مساعد رقمي لمساعدتك في كل شيء بدءًا من إنشاء التصميمات إلى كتابة النسخ وإنتاج مقاطع الفيديو.

يمكن لميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة به أتمتة العديد من المهام، مما يجعل فرق التسويق أكثر كفاءة وفعالية. كما أنه يتميز بميزات تعاونية، مما يتيح لك العمل مع فريقك في المشاريع ومشاركة الملاحظات.

أفضل ميزات #### Simplified

إنشاء ضمانات تصميم جرافيك لوسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلانات أو احتياجات التسويق الأخرى

لوسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلانات أو احتياجات التسويق الأخرى قم بتحويل اللقطات الأولية إلى مقاطع فيديو جذابة باستخدام ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

باستخدام ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي إدارة حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي وجدولة المنشورات

حدود #### المبسطة

يمكن أن يواجه بطء في وقت التحميل ومشاكل أخرى خلال ساعات الازدحام الشديد

في بعض الأحيان، يقدم ترجمات غير دقيقة

عمليات تكامل محدودة

تسعير مبسط

الإيجابي: 14.99 دولارًا شهريًا لكل مقعد

14.99 دولارًا شهريًا لكل مقعد الأول المبسط: 29.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مقعد

29.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مقعد المؤسسات: تسعير مخصص

مبسطةتقييمات ومراجعات #### مبسطة

G2: 4.6/5 (أكثر من 4500 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 4500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 250 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Simplified AI؟

_ بصراحة، في البداية لم أكن متأكدًا حقًا مما إذا كان عليّ تجربته أم لا. أتذكر أنني نظرت إلى الموقع وفكرت أنه سيكون مجرد برنامج آخر من برامج كتابة الذكاء الاصطناعي المزيفة. أنا شخصياً أحب أن أكتب كل شيء بنفسي، ولكن بمساعدة هذا الذكاء الاصطناعي، بدأت في الحصول على أفكار لم أكن أعتقد أنني سأتمكن من تطويرها. بشكل عام، إنه برنامج جيد. يمكنني القول أنهم عملوا بجد، ولهذا السبب سأعود لتجربته مرة أخرى!

مستخدم تم التحقق منه على G2

9. كويلبوت

عبر كويلبوت QuillBot هي أداة كتابة متعددة الاستخدامات تقدم مجموعة من الميزات لتحسين كفاءة الكتابة وجودتها.

وتشمل وظائفه الأساسية إعادة صياغة النص مع الاحتفاظ بالمعنى الأصلي، وتحديد الأخطاء النحوية وتصحيحها، والتحقق من الانتحال، وتلخيص المحتوى المطول، والترجمة

يوفر QuillBot أدوات لضبط نبرة النص وإيجاد المرادفات. حتى أنه يوفر وضع الكاتب المشارك لتبسيط الكتابة. يهدف QuillBot إلى أن يكون برنامجًا شاملًا مساعد كتابة لمساعدة المستخدمين على تحسين الوضوح والدقة وفعالية الكتابة.

QuillBot أفضل الميزات

يتكامل بسلاسة مع محرر مستندات Google وMicrosoft Word لتبسيط سير عملك

مع محرر مستندات Google وMicrosoft Word لتبسيط سير عملك إنشاء اقتباسات بتنسيقات مختلفة (APA، MLA، شيكاغو، إلخ)

بتنسيقات مختلفة (APA، MLA، شيكاغو، إلخ) الجمع بين أدوات QuillBot المتعددة للحصول على تجربة كتابة أكثر انسيابية

قيود QuillBot

يقيد QuillBot إعادة الصياغة للمستخدمين المجانيين

لاحظ بعض المستخدمين عدم اتساق جودة الإخراج والتحديات في التنقل بين الأدوات

تسعير كويلبوت

مجاني

قسط: 4.17 دولار شهريًا (تُدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات كويلبوت

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: 4.5/5 (أكثر من 140 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن QuillBot؟

QuillBot هو أداة كتابة رائعة، وقد وجدته مفيدًا بشكل خاص عند كتابة الأوراق البحثية خلال مرحلة ما بعد التخرج. التطبيق دقيق للغاية ويتجنب الأخطاء النحوية في نفس الوقت. تتم إعادة صياغة الكلمات بسرعة وكفاءة باستخدام أداة إعادة الصياغة ويمكننا أيضًا تغيير مستوى المرادفات. يحتوي على العديد من الميزات الأخرى أيضًا وهناك خطة مجانية كبيرة، وهي مفيدة جدًا للطلاب

محمد دانيال ح. على G2

10. Wordtune

عبر ضبط الكلمات أعتبر Wordtune خيارًا متميزًا. يقدم Wordtune اقتراحات مدركة للسياق تعمل على تحسين الأسلوب والأسلوب، وتخصيص المحتوى لجمهور محدد. على عكس أدوات الكتابة الأخرى التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، يوفر Wordtune ملاحظات في الوقت الفعلي ويتكامل مع مستندات Google وMicrosoft Word.

من الميزات التي أقدرها قدرتها على تبسيط الأفكار المعقدة دون فقدان جوهرها. على عكس ChatGPT، يساعدني Wordtune في العثور على اللهجة المناسبة لرسائل البريد الإلكتروني الاحترافية ومنشورات المدونات والتقارير.

Wordtune متعدد الاستخدامات وموثوق به. يمكنه تنقيح المسودات، وضمان سلاسة تدفق النص، وتحسين مفرداتك. يمكنك أيضًا استخدامه لصقل المحتوى الخاص بك لتحسين ظهوره على محركات البحث.

Wordtune أفضل الميزات

استفد من الالتزام بـ أدلة أنماط محددة (APA، شيكاغو، MLA، إلخ)

(APA، شيكاغو، MLA، إلخ) استخدام دعم أكثر من 10 لغات لتعزيز التنوع للكتاب غير الناطقين بالإنجليزية

لتعزيز التنوع للكتاب غير الناطقين بالإنجليزية إضافة كلمات أو حذف كلمات من مفردات الأداة

قيود Wordtune

يضع Wordtune حداً أقصى لعدد مرات إعادة الكتابة في الإصدار المجاني

يشير المستخدمون إلى وجود أخطاء عرضية، ومشكلات في الخصوصية، وأخطاء تقنية

تسعير Wordtune

مجاني

إضافي : 13.99 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا)

: 13.99 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا) غير محدود: 19.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا (تُدفع سنويًا)

19.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا (تُدفع سنويًا) شركة: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Wordtune:

G2: 4.6/5 (أكثر من 150 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra:4.4/5 (أكثر من 70 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Wordtune؟

نحن نستخدم Wordtune منذ عدة سنوات. الحل هو أداة رائعة لكتابة وتحرير وإعادة صياغة كتل النصوص بطريقة فريدة من نوعها. نحن نستخدم البرنامج طوال الوقت. فريق الدعم الخاص بهم متاح بسهولة، كما أن الحل سهل الاستخدام وسهل التشغيل.

مايكل ب. على G2

11. Anyword

عبر أي كلمة Anyword هي عبارة عن منصة متطورة مصممة لتحسين النسخ التسويقية. تتمحور وظيفتها الأساسية حول إنشاء نسخ عالية الأداء لقنوات التسويق المختلفة.

يستخدم Anyword معالجة اللغة الطبيعية للتنبؤ بأداء النسخ من خلال درجة تنبؤية، ويتيح للمستخدمين اختبار خيارات مختلفة A/B. بالإضافة إلى ذلك، يوفر التطبيق أدوات لضبط الأسلوب والأسلوب، وتحسين المحتوى لتحسين محركات البحث، والتعاون مع فرق العمل.

أفضل ميزات Anyword

الاندماج بسلاسة مع أدوات مثل مدير إعلانات Google ومدير إعلانات Facebook

مع أدوات مثل مدير إعلانات Google ومدير إعلانات Facebook التعاون مع العديد من المستخدمين للعمل على المشاريع معًا

للعمل على المشاريع معًا فهم نقاط الضعف لدى الجمهور المستهدف والتركيبة السكانية من خلال تحليل أي نص أو عنوان URL لموقع الويب

قيود أي كلمة

تؤدي قاعدة المعرفة المحدودة في Anyword إلى عدم الدقة وزيادة احتمال حدوث أخطاء

بعض الميزات، مثل درجة الأداء التنبؤي، متاحة فقط مع بعض الخطط المدفوعة

تسعير Anyword

المبتدئ : 49 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 49 دولارًا لكل مستخدم شهريًا البيانات : 99 دولارًا/مستخدم شهريًا

: 99 دولارًا/مستخدم شهريًا شركة : 499 دولارًا شهريًا

: 499 دولارًا شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Anyword

G2: 4.8/5 (أكثر من 1100 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 1100 تقييم) Capterra:4.8/5 (أكثر من 390+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Anyword؟

_ أنا أعمل في وكالة إعلانية حيث المواعيد النهائية ضيقة، وعمل العميل دائمًا ما يكون في ازدياد. يساعدني أنا وفريقي في Anyword على تجاوز مرحلة العصف الذهني وإنشاء نسخة مقنعة ببضع نقرات فقط. لقد وفرنا الوقت في كتابة الإعلانات على وجه الخصوص، وساعدتنا القدرة على إنشاء نبرة صوتية بشكل كبير في ذلك إن تطبيق Anyword أداة قيّمة أنصح بها أي مؤلف إعلانات وفريق تسويق ووكالة بشكل عام

رين هـ. على G2

12. WordAi

عبر WordAi معيد كتابة النصوص المدعوم بالذكاء الاصطناعي، تم تصميم WordAi لإنتاج محتوى فريد من نوعه بجودة بشرية. يستخدم خوارزميات متقدمة للتعلم الآلي ونماذج لغوية كبيرة لإعادة كتابة المقالات مع الاحتفاظ بمعناها الأصلي.

إن قدرة WordAi على فهم السياق والفوارق الدقيقة تجعل منه بديلاً جيداً لـ ChatGPT يجب أخذه بعين الاعتبار. يمكن أن يؤدي تكامله السلس مع مختلف المنصات إلى تبسيط سير عملك وتعزيز الإنتاجية.

أفضل ميزات WordAi

استخدم تحليلًا تنبؤيًا متقدمًا لإنتاج مقالات عالية الجودة من إنشاء الذكاء الاصطناعي

لإنتاج مقالات عالية الجودة من إنشاء الذكاء الاصطناعي فحص المحتوى الموجود باستخدام ميزة التدقيق النحوي بحثًا عن النغمة والأخطاء

بحثًا عن النغمة والأخطاء معالجة مقالات متعددة في وقت واحد

قيود WordAi

عرضة للانتحال والأخطاء النحوية

إنشاء نصوص متكررة

تسعير WordAi

المبتدئ : 57 دولارًا شهريًا

: 57 دولارًا شهريًا سنوياً : 27 دولار/شهرياً (تُدفع سنوياً)

: 27 دولار/شهرياً (تُدفع سنوياً) المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

WordAi التقييمات والمراجعات

G2: 3.8/5 (تقييمات غير كافية)

3.8/5 (تقييمات غير كافية) Capterra: 4.3/5 (مراجعات غير كافية)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Word.ai؟

سهل الاستخدام، واجهة بسيطة، لا توجد عقبات معقدة لتجاوزها لإعادة كتابة مقال أو بريد إلكتروني. أحب كيف يمكنك إدخال النص الذي تريده في لقطة واحدة دون الحاجة إلى تقسيمه إلى أجزاء أصغر

ديفيد آي على G2

13. الكتابة السريعة

عبر الكتابة السريعة Speedwrite جيد في إنشاء المحتوى وتنقيحه للمحترفين والطلاب. يتعامل مع كتابة منشورات المدونات وتحديثات وسائل التواصل الاجتماعي والمقالات بشكل جيد.

إحدى الميزات البارزة هي قدرة Speedwrite على ضمان أن يظل المحتوى فريدًا ولا يشبه النسخ الأخرى.

على سبيل المثال، لقد استخدمت Speedwrite لتحديث منشور مدونة عمره عام بمعلومات جديدة، وحافظت على النغمة الأصلية والهدف، دون أن يبدو مثل أي منشور آخر حول الموضوع.

أفضل ميزات Speedwritite

الاستفادة من أنماط الكتابة المختلفة لتناسب مختلف الأغراض

استيراد النص وتصديره بسهولة لسير عمل سلس

استخدام إنشاء النص تلقائيًا مع تحسينات في الأسلوب والقواعد لتحسين المسودات بسرعة

قيود الكتابة السريعة

تتطلب الكتابة السريعة نصًا موجودًا لتعمل وقد تنتج مخرجات تحتاج إلى مزيد من التحرير للتأكد من دقتها

تسعير الكتابة السريعة

مجاناً :

: شهرياً : 7.99 دولار شهريًا

: 7.99 دولار شهريًا نصف سنوي : 6.66 دولار في الشهر

: 6.66 دولار في الشهر سنوياً: 4.99 دولار شهرياً: 4.99 دولار شهرياً

تقييمات ومراجعات الكتابة السريعة

G2: غير متوفر

غير متوفر Capterra: غير متوفر

14. سبينبوت

عبر سبينبوت أثناء الاختبار، وجدتُ أن Spinbot AI يعيد كتابة النص وإعادة صياغته دون عناء. يمكن أن يكون لا يقدر بثمن في عملية إنشاء المحتوى، مما يساعدك على إنشاء إصدارات فريدة من المقالات والمدونات في ثوانٍ.

يتميز برنامج Spinbot AI ب بساطته وسرعته، حيث إن قدرته على معالجة اللغة الطبيعية لا تُضاهى. فهو يُعيد كتابة المحتوى بسرعة دون الحاجة إلى مطالبات أو تعديلات واسعة النطاق. سواءً كان إعادة استخدام المحتوى الحالي أو إيجاد طرق جديدة للتعبير عن الأفكار، فإن Spinbot AI يعزز الإنتاجية والإبداع.

أفضل ميزات Spinbot

استخدم المدقق النحوي لتنظيف نصك المكتوب

لتنظيف نصك المكتوب استفد من الوصول المجاني إلى الإصدار الأساسي

إلى الإصدار الأساسي استفد من عملية تدقيق سبينبوت السريعة لغزل المقالات

قيود Spinbot

قد لا يفهم سبينبوت دائمًا الفروق الدقيقة في النصوص المعقدة

قد تختلف جودة الإخراج، مما يؤدي أحيانًا إلى إنتاج جمل محرجة أو غير واضحة

تسعير سبينبوت #### تسعير سبينبوت

مجاناً

تقييمات ومراجعات سبينبوت

G2: غير متوفر

غير متوفر Capterra: غير متوفر

15. جرامرلي

عبر جرامارلي يشتهر موقع Grammarly باكتشاف الأخطاء النحوية واقتراح صياغة أفضل وتعزيز الوضوح. إن التصحيحات والاقتراحات التي تعتمد على التعلم الآلي دقيقة للغاية ويمكن أن تساعدك على تحسين كتابتك وجعلها احترافية.

يمكن لملاحظات Grammarly في الوقت الحقيقي على رسائل البريد الإلكتروني والتقارير والمشاريع الإبداعية أن تساعدك على التواصل بشكل أكثر فعالية. كما أنه يتكامل بسلاسة مع مستندات Google Docs و Microsoft Word.

يستطيع Grammarly اكتشاف أخطاء علامات الترقيم وتصحيحها، وهي ميزة مهمة يفتقر إليها ChatGPT. كما أنه يقدم تفسيرات مفصلة لكل تصحيح.

أفضل ميزات Grammarly

استخدم خاصية الذكاء الاصطناعي لمطابقة المحتوى مع الأسلوب المناسب لجمهورك

تحقق من النص الخاص بك مقابل قاعدة بيانات واسعة ل منع الانتحال غير المقصود

تأكد من أن كتابتك تلتزم ب أدلة النمط المحددة (APA، شيكاغو، MLA، إلخ)

القيود النحوية

يعاني من صعوبات في الجمل المعقدة، وأحيانًا يسيء تفسير المعنى المقصود

يُظهر ثغرات في التخصيص، مما يؤثر على تجارب الكتابة المخصصة

تسعير Grammarly

مجاني

قسط : 12 دولار/مستخدم شهرياً

: 12 دولار/مستخدم شهرياً شركة : 15 دولاراً/مستخدماً شهرياً

: 15 دولاراً/مستخدماً شهرياً المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Grammarly Grammarly

G2: 4.7/5 (أكثر من 8500 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 7000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Grammarly؟

_Grammarly سهل الاستخدام بكل الطرق، يساعدنا في تحسين مفرداتنا ويساعدنا في تحسين مهاراتنا في الكتابة. أداة تجعل الأمر سهلاً من خلال إعادة صياغة التفاصيل لمزيد من الشفافية للمساعدة في فهم المعلومات بطريقة أفضل. يجب أن يكون استخدام Grammarly أمرًا رابحًا ومربحًا للجميع. أستخدم Grammarly في كل ساعتين. كما أن تكوين واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بـ Grammarly باستخدام الامتداد يجعل العمل سهلاً أيضًا لأننا نحتاج إلى تسجيل الدخول إلى الموقع مرارًا وتكرارًا

هيمانشو د على G2

العثور على مساعد الذكاء الاصطناعي المثالي ما بعد الدردشةGPT

أثناء اختيارك بين مساعدي الكتابة بالذكاء الاصطناعي المختلفين، تذكر أن البديل "الأفضل" يعتمد على احتياجاتك وأولوياتك الخاصة.

هل تتوق إلى الكفاءة وإنشاء المحتوى الطويل؟ أم أن أولويتك هي السلامة والشفافية والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي؟ ربما تقدر المرونة الإبداعية والواجهة سهلة الاستخدام أكثر من أي شيء آخر.

في حين أن مساعدي الكتابة بالذكاء الاصطناعي يمكن أن يكونوا أدوات قوية، لا تنسَ أهمية إدارة المشروع للحفاظ على تنظيم عملية إنشاء المحتوى الخاص بك وعلى المسار الصحيح.

ClickUp هي عبارة عن منصة لإدارة المشاريع تتكامل بسلاسة مع العديد من أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي، مما يتيح لك مركزية المهام والتعاون مع فريقك وتتبع التقدم المحرز دون عناء - كل ذلك ضمن منصة واحدة. اشترك في ClickUp اليوم!