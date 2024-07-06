اختبرنا أفضل برامج الموارد البشرية في مالطا

مالطا دولة ذات اتجاه تصاعدي في قطاع الموارد البشرية. هناك طلب متزايد على المتخصصين الموهوبين في مجال الموارد البشرية، والمؤسسات على استعداد لدفع علاوة على الأفضل. هناك أيضًا تركيز سريع التطور على تكامل الذكاء الاصطناعي والإدارة الاستراتيجية للقوى العاملة.

ولكن لا يزال القطاع يواجه تحديات.

وجد استطلاع أجرته شركة لوفين مالطا أن 20% من المستجيبين كانوا يشعرون بالإرهاق في العمل - مما يسلط الضوء على الضغط المتزايد الذي تواجهه القوى العاملة في مجال الموارد البشرية في مالطا.

هناك العديد من الأسباب التي تزيد من مسؤوليات مدير الموارد البشرية وتسبب الإرهاق:

قد تذهب الشركات إلى فورة في التوظيف، مما يؤدي إلى زيادة في التوظيف والأعمال الورقية

قد يتوقع الموظفون ما هو أكثر من مجرد راتب شهري، مثل بيئة عمل أكثر شمولاً

قد يتطلب ظهور نماذج العمل عن بُعد ونماذج العمل المختلطة من الموارد البشرية وضع سياسات وإجراءات جديدة

قد يضيف التوظيف العالمي تعقيدًا إلى عمليات الموارد البشرية مع عوامل مثل الامتثال للدفع وإدارة الضرائب

ولكن الخبر السار هو أن العديد من منصات الموارد البشرية يمكنها معالجة هذه المخاوف.

في منشور المدونة هذا، قمنا أنا وفريقي بالبحث في 10 من أفضل برامج الموارد البشرية في مالطا لمساعدتك في حل تحديات الموارد البشرية الأكثر إلحاحاً وفهم أي منها هو الأنسب لعملياتك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج الموارد البشرية؟

إذا كان هناك فريق واحد مثقل بالأعمال الإدارية وسير العمل التشغيلي، فهو قسم الموارد البشرية. إذا كنت تقضي وقتاً طويلاً في التعامل مع جداول البيانات والمستندات، فنحن نوفر لك ما تبحث عنه.

أثناء اختبار هذه منصات برامج الموارد البشرية ، ركزنا بشكل رئيسي على هذه العوامل الخمسة التي يجب أن تكون لديك والتي يمكن أن توفر لك الوقت:

بوابة الموظفين : يمكن للموظفين الوصول إلى كشوف الرواتب الخاصة بهم وتحديث التفاصيل مثل طلبات الحضور والإجازات دون الحاجة إلى لعب دور الوسيط

: يمكن للموظفين الوصول إلى كشوف الرواتب الخاصة بهم وتحديث التفاصيل مثل طلبات الحضور والإجازات دون الحاجة إلى لعب دور الوسيط الأتمتة : استهدف الاستعانة بمصادر خارجية للمهام المتكررة حتى لا تتعثر في العمليات اليدوية

: استهدف الاستعانة بمصادر خارجية للمهام المتكررة حتى لا تتعثر في العمليات اليدوية البيانات وإعداد التقارير : تمنحك التقارير المفصلة إمكانية الوصول الفوري إلى مقاييس مهمة مثل اتجاهات الحضور، ومعايير الرواتب، ونسب التنوع

: تمنحك التقارير المفصلة إمكانية الوصول الفوري إلى مقاييس مهمة مثل اتجاهات الحضور، ومعايير الرواتب، ونسب التنوع الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات : نظرًا لأن مالطا جزء من الاتحاد الأوروبي (EU) وبالتالي تخضع للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، فقد أعطيت أنا وفريقي الأولوية للمنصات التي قطعت شوطًا إضافيًا للبقاء متوافقًا مع أحدث اللوائح

: نظرًا لأن مالطا جزء من الاتحاد الأوروبي (EU) وبالتالي تخضع للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، فقد أعطيت أنا وفريقي الأولوية للمنصات التي قطعت شوطًا إضافيًا للبقاء متوافقًا مع أحدث اللوائح سهولة الاستخدام: مع وجود الكثير من الأمور التي تشغلك، فإن آخر ما تحتاج إليه هو منصة ذات منحنى تعليمي حاد. من الناحية المثالية، يجب أن تكون سهلة الاستخدام ولا تتطلب تدريباً إضافياً. ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك، فيجب أن تأتي على الأقل مع دعم جيد في التأهيل

لقد سلطنا الضوء أيضاً على بعض الميزات البارزة في كل منصة - مثل قدرات الذكاء الاصطناعي والدعم الخاص بالموقع - حتى تتمكن من اختيار أفضل أداة اعتماداً على هيكل شركتك و أهداف فريق الموارد البشرية .

أفضل 10 برامج للموارد البشرية لاستخدامها في عام 2024

دعنا نتحقق من أفضل 10 برامج للموارد البشرية في مالطا ونفهم كيف يمكن أن تساعدك على تحسين سير العمل وتوفير الوقت.

1. ClickUp: الأفضل لإدارة مشاريع الموارد البشرية

قم بإجراء استطلاعات الرأي، وإدارة خط التوظيف الخاص بك، ومركزة بيانات الموظفين باستخدام ClickUp

لقد تعلمت في حياتي المهنية أن وجود مساحة واحدة لإدارة معظم أعمالك يوفر الكثير من الوقت. وهذا ما يفعله ClickUp بالضبط!

ClickUp عبارة عن منصة مدمجة لإدارة المشاريع والمستندات والاتصالات يمكنها المساعدة متخصصو الموارد البشرية يخططون للمشاريع ويتتبعون أهدافهم ويوثقون سير عملهم.

نظرًا لأن ClickUp يقلل من صوامع البيانات - حيث يجمع جميع معلومات الشركة والموظفين معًا - فإنه يجعل عملية تأهيل الموظفين الجدد أكثر سلاسة أيضًا.

إليك بعض الطرق التي حل الموارد البشرية الخاص ب ClickUp والقوالب يمكن أن تساعدك:

توثيق عملياتك

أنشئ صفحات عامة وخاصة ومواقع ويكي، وتعاون مع فرق العمل على بروتوكولات التوظيف، وأنشئ أصول موارد بشرية مركزية مثل كتيبات الموظفين باستخدام ClickUp Docs

في البداية، يمكنك إنشاء صفحات ويكي شاملة لجوانب مختلفة من عملية التوظيف، مثل عملية المقابلة، والإعداد، ومراجعات الأداء، باستخدام مستندات ClickUp . هذه ميزة إدارة المستندات تضمن الشفافية وتعطي جميع الفرق فكرة عن كيفية حدوث التوظيف في شركتك ومن يجب عليهم التواصل معه.

بالإضافة إلى ذلك، فإن ميزات التعاون في ClickUp Docs، مثل الإنشاء المشترك، والتحرير المشترك، والتعليق، تجعل من السهل مشاركة هذه المستندات مع القيادة للمراجعة والموافقة. هناك طريقة أخرى يمكنك من خلالها الاستفادة من مستندات المستندات وهي إنشاء كتيب للموظفين -بتفاصيل مثل بروتوكولات الشركة وسياسات الإجازات ووظائف القسم وخطط المزايا.

خصص نموذج قاعدة المعرفة ClickUp Knowledge Base بتفاصيل شركتك وشاركها مع الموظفين والموظفين الجدد

نموذج قالب قاعدة المعارف ClickUp هو أحد النماذج المفضلة لدينا لهذا الغرض! فهو يسمح لقسم الموارد البشرية لدينا بوضع سياسات الشركة وتحديد القيم الأساسية في موقع مركزي يسهل الوصول إليه. إنه يساعدك:

إنشاء مخصص بالكامل دليل الموظف مع تفاصيل مثل مدونة قواعد السلوك وسياسات الإجازات والمتطلبات القانونية

مع تفاصيل مثل مدونة قواعد السلوك وسياسات الإجازات والمتطلبات القانونية تعاون مع فريق الشؤون المالية أو رؤساء الأقسام حتى يتمكنوا من إضافة تفاصيل محددة، مثل عملية الرواتب أو سياسات السفر

حتى يتمكنوا من إضافة تفاصيل محددة، مثل عملية الرواتب أو سياسات السفر اجعل القاعدة المعرفية عامة وشاركها مع المرشحين المحتملين للحصول على فكرة عن ثقافة العمل في الشركة تنزيل هذا النموذج #### مركزية تفاصيل الموظف

إذا كنت تستخدم برامج مختلفة لإدارة الموارد البشرية والتوظيف وكشوف المرتبات السحابية وبرامج المحاسبة، فهناك احتمال كبير لحدوث صوامع بيانات وازدواجية وارتباك. ولكن نظرًا لأن ClickUp يتكامل مع معظم أنظمة نظم معلومات الموارد البشرية ويتمتع بإمكانيات التشغيل الآلي، يمكنك جمع كل البيانات في لوحة تحكم واحدة، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية للموظفين.

على سبيل المثال، يمكنك إعداد مشغّل تلقائي لإضافة التعيينات الجديدة إلى دليل الموظفين أو المخطط التنظيمي في ClickUp كلما تمت إضافتهم إلى نظام الرواتب الخاص بك. من واقع خبرتنا، فإن قالب دليل الموظفين في ClickUp مورد رائع هنا.

إضفاء الطابع المركزي على جميع سجلات الموظفين من خلال إنشاء قاعدة بيانات يمكن البحث فيها بسهولة باستخدام قالب دليل الموظفين ClickUp

باستخدام هذا القالب، يمكنك

إنشاء علامات مخصصة لأنواع مختلفة من الموظفين بدوام كامل، موظف مستقل، متدرب

أضف تفاصيل شخصية مثل عيد ميلاد الموظف، والذكرى السنوية للعمل، والمزيد (وجدولة الأتمتة لتمنياتهم في تلك الأيام)

(وجدولة الأتمتة لتمنياتهم في تلك الأيام) امنح موظفيك طريقة لـ العثور بسرعة على DRI المناسب في فرق مختلفة لـ التعاون متعدد الوظائفتنزيل هذا النموذج #### إدارة مسار التوظيف الخاص بك

إنشاء المهام والمهام الفرعية وقوائم المراجعة لتتبع مراحل التوظيف للأدوار المختلفة باستخدام مهام ClickUp Tasks مهام ClickUp Tasks رائعة لإدارة جميع مهام الموارد البشرية في مكان واحد، مقسمة حسب المشاريع أو مراحل الإنجاز. استخدم هذه الميزة لإنشاء مشاريع لأدوار مختلفة، إلى جانب المهام الفرعية وقوائم المراجعة. يمكنك أيضًا استخدام الأتمتة لنقل المرشحين عبر مراحل مختلفة من عملية المقابلة الشخصية أو تذكير من يجرون المقابلات بالخطوات التالية.

اجعل عملية التأهيل خالية من المتاعب

قم بتحسين عملية التأهيل من خلال إنشاء مشروع تأهيل جديد لكل موظف جديد مع قائمة مراجعة للمهام في ClickUp -الأدوات التي يحتاجون إلى الوصول إليها، والمستندات التي يجب عليهم قراءتها، وغير ذلك.

يمكن للموظفين الجدد (ومديريهم) أيضًا استخدام ClickUp Goals لتتبع مهام التهيئة الخاصة بهم. على سبيل المثال، أستخدم هذه الميزة لإعداد أهداف بنعم/لا التي يمكن للموظفين الجدد في فريقي وضع علامة عليها أثناء تقدمهم في عملية التأهيل.

فكرة أخرى هي إنشاء هدف مشترك لكل دفعة من الموظفين الجدد للحصول على عرض تراكمي لتقدمهم.

قم بتعيين أهداف بسيطة بنعم/لا أو أهداف قائمة على النسبة المئوية لتتبع التقدم المحرز في تأهيل الموظفين الجدد باستخدام ClickUp Goals

تقليل الانشغال مع الذكاء الاصطناعي

صياغة المحتوى، والعثور على المعلومات، وتوطين الاتصالات باستخدام ClickUp Brain ClickUp Brain's يمكن لقدرات الذكاء الاصطناعي توفير وقت فرق الموارد البشرية وتبسيط سير العمل. يمكنك استخدامه لتلخيص المستندات المطولة، وصياغة السياسات من خلال المطالبة بالتفاصيل التي تحتاج إلى معالجتها، والعثور على المعلومات الصحيحة من مهامك ومشاريعك بسرعة.

يمكن للفرق العالمية أيضًا استخدام إمكانات الترجمة الخاصة به لإنشاء سياسات وفواتير ونماذج مترجمة. فيما يلي بعض الطرق الأخرى التي يمكن أن يعزز بها ClickUp Brain إنتاجية فريق الموارد البشرية لديك:

تحسين الخدمة الذاتية للموظفين: تزويد الموظفين بقاعدة معرفية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. يمكن للعقل الإجابة على الأسئلة المتداولة حول المزايا والسياسات وعمليات التأهيل، مما يقلل العبء على الموارد البشرية في الاستفسارات الروتينية

صمم قاعدة معرفية ذاتية الخدمة تمكن موظفيك باستخدام ClickUp Brain

إعداد أكثر ذكاءً : استخدم Brain لأتمتة مهام التأهيل وإضفاء الطابع الشخصي عليها. ويمكنه إنشاء رسائل بريد إلكتروني ترحيبية مخصصة، وتوجيه الموظفين الجدد خلال خطوات التأهيل، واقتراح المواد التدريبية ذات الصلة

: استخدم Brain لأتمتة مهام التأهيل وإضفاء الطابع الشخصي عليها. ويمكنه إنشاء رسائل بريد إلكتروني ترحيبية مخصصة، وتوجيه الموظفين الجدد خلال خطوات التأهيل، واقتراح المواد التدريبية ذات الصلة تقليل التحيز في التوظيف : يمكن للدماغ أن يساعد في فحص السير الذاتية وطلبات التوظيف بناءً على معايير محددة مسبقاً، مما يقلل من التحيز اللاواعي في المراحل الأولى من التوظيف

: يمكن للدماغ أن يساعد في فحص السير الذاتية وطلبات التوظيف بناءً على معايير محددة مسبقاً، مما يقلل من التحيز اللاواعي في المراحل الأولى من التوظيف حل استباقي للمشاكل: يمكن لدماغ ClickUp Brain تحليل مشاعر الموظفين من الاستطلاعات الداخلية والملاحظات. يتيح ذلك للموارد البشرية تحديد المشاكل المحتملة في وقت مبكر واتخاذ خطوات لمعالجتها قبل أن تتفاقم

أفضل ميزات ClickUp

تتبع عمليات التوظيف : استخدم انقر فوق التسلسل الهرمي لتخصيص مساحة العمل الخاصة بك مع مجلدات أو قوائم مخصصة لوظائف مختلفة مثل التوظيف والإعداد، وإدارة الرواتب، وإدارة الأداء، وإلغاء التعيين، وما إلى ذلك. قم بالبناء عليها من خلال إنشاء مهام محددة وتعيينها لأعضاء الفريق المعنيين لضمان عدم تفويت أي شيء

: استخدم انقر فوق التسلسل الهرمي لتخصيص مساحة العمل الخاصة بك مع مجلدات أو قوائم مخصصة لوظائف مختلفة مثل التوظيف والإعداد، وإدارة الرواتب، وإدارة الأداء، وإلغاء التعيين، وما إلى ذلك. قم بالبناء عليها من خلال إنشاء مهام محددة وتعيينها لأعضاء الفريق المعنيين لضمان عدم تفويت أي شيء إلحاق الموظفين : قم بإنشاء كتيبات للموظفين ومخططات تنظيمية ومشاريع تأهيل مخصصة لكل موظف لضمان سلاسة عملية التأهيل

: قم بإنشاء كتيبات للموظفين ومخططات تنظيمية ومشاريع تأهيل مخصصة لكل موظف لضمان سلاسة عملية التأهيل وفر الوقت مع أتمتة ClickUp : تعيين الأتمتة لتحديث مديري التوظيف بشأن مرحلة المقابلة، ومزامنة البيانات من أدوات نظام معلومات الموارد البشرية، وحتى تمني أعياد ميلاد الموظفين

أتمتة ClickUp : تعيين الأتمتة لتحديث مديري التوظيف بشأن مرحلة المقابلة، ومزامنة البيانات من أدوات نظام معلومات الموارد البشرية، وحتى تمني أعياد ميلاد الموظفين إجراء مراجعات الأداء : الاستفادة منقوالب مراجعة الأداء المجانية من ClickUp للتخطيط للمراجعات السنوية ومراقبة المسار الوظيفي للموظف

: الاستفادة منقوالب مراجعة الأداء المجانية من ClickUp للتخطيط للمراجعات السنوية ومراقبة المسار الوظيفي للموظف احصل على آراء الموظفين: استخدم نماذج ClickUp لإجراء استطلاعات الرأي وقياس مشاعر الموظفين تجاه ثقافة العمل والسياسات التنظيمية وبيئة العمل وغير ذلك

قيود ClickUp

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود منحنى تعليمي حاد

لا يستطيع ClickUp Brain إجراء تحليل رقمي معقد حتى الآن

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات/مستخدم شهريًا

: 7 دولارات/مستخدم شهريًا للشركات : 12 دولار/مستخدم شهرياً

: 12 دولار/مستخدم شهرياً المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

2. Paychex Flex: الأفضل للشركات التي تتطلب إدارة تأمين الأعمال

عبر بايتشكس فليكس Paychex Flex هي منصة لإدارة الموارد البشرية تتميز بدعمها لإدارة التأمين. فهي تدعم التغطية التأمينية ليس فقط لصحة الموظفين ولكن أيضاً للعمليات التجارية، مثل الالتزامات العامة والإلكترونية.

لقد رأيت عن كثب كيف ساعد هذا الأمر العملاء على تجنب صداع كبير. يمكن أن يكون اختراق البيانات مدمراً للأعمال التجارية الصغيرة، ولكن يمكنهم التعافي بسرعة وبدون خسائر مالية لأن لديهم تأميناً ضد المسؤولية الإلكترونية من خلال Paychex Flex.

تقدم Paychex Flex أيضاً العديد من الميزات كإضافات، مثل نظام إدارة التعلم، وأداة تخطيط التقاعد، وتغطية تعويضات العمال. هذا يجعلها منصة فعالة من حيث التكلفة للشركات الصغيرة، ويمكنك انتقاء واختيار الميزات التي تحتاجها أثناء نموك.

أفضل ميزات بايتشكس فليكس #### أفضل ميزات بايتشكس فليكس

إدارة كشوف المرتبات وتقديم الضرائب من سطح المكتب والهاتف المحمول على حد سواء

إنشاء تقارير مثل المتطلبات النقدية وتقدير تكاليف الوظائف بنقرة واحدة فقط

الإبلاغ عن التعيينات الجديدة للجهات الحكومية وإضافتها إلى مزايا الموظفين وخطط التقاعد

قيود Paychex Flex

تتبع الوقت وإدارة الحضور هما ميزتان مختلفتان مما قد يؤدي إلى تجربة مستخدم مفككة

تخصيصات محدودة للتقارير، ولا يمكنك تنزيلها على Excel أيضًا

تسعير Paychex Flex

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Paychex Flex #### تقييمات ومراجعات Paychex Flex

G2 : 4.2/5 (أكثر من 1500 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 1500 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 1500 تقييم)

3. جستووركس الأفضل للشركات الصغيرة التي تتطلب منصة غير معقدة لإدارة كشوف المرتبات

عبر جست وركس Justworks هي منصة شاملة لإدارة تجربة الأفراد للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وهي مناسبة للشركات التي يعمل معظم موظفيها في موقع واحد ولكنها توظف أيضاً موظفين مستقلين أو مستشارين دوليين مثل الوكالات والشركات الإبداعية.

على سبيل المثال، تُسهّل Justworks على الشركات الأمريكية توظيف الموظفين والمتعاقدين المالطيين من خلال السماح لهم بتخصيص تجربة التأهيل والامتثال لسياسات الضمان الاجتماعي والإجازات المالطية بشكل افتراضي.

أعجبتني ميزتان في المنصة وهما تتبع الوقت وحزم المزايا التي تركز على الشركات الصغيرة. يمكنك تتبع الوقت من Slack، وتطبيق الهاتف المحمول، وحتى خيارات تحديد المواقع الجغرافية الآلية، مما يعني أن الساعة تبدأ بمجرد دخول الموظف إلى المكتب.

كما أنها تمنحك الوصول إلى خطط تأمين صحي غنية بالمزايا مع خدمات مثل دعم الصحة النفسية والرعاية الأولية والخصوبة بدون أي تكلفة إضافية. يمكن أن تكون هذه ميزة كبيرة لجذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها، خاصةً في ظل ارتفاع تكاليف التأمين الصحي.

أفضل مزايا برنامج Justworks

أتمتة إدارة كشوف المرتبات لكل من الموظفين والمتعاقدين الدوليين من خلال ميزات مثل المدفوعات المتكررة ولمرة واحدة ودعم تقديم الضرائب

السماح للموظفين باختيار خطط المزايا الخاصة بهم وإدارتها من بوابة الخدمة الذاتية

إعداد السياسات وتتبُّع أرصدة الإجازات مباشرةً من تطبيق الهاتف المحمول

قيود Justworks Justworks

لا يدعم الموظفين الدوليين بدوام كامل

أبلغ بعض المستخدمين عن أن تجربة تطبيق الهاتف المحمول مليئة بالأخطاء

تسعير Justworks

كشوف المرتبات : 50 دولارًا كرسوم أساسية + 8 دولارات لكل موظف شهريًا

: 50 دولارًا كرسوم أساسية + 8 دولارات لكل موظف شهريًا الرواتب الأساسية : 59 دولارًا لكل موظف شهريًا

: 59 دولارًا لكل موظف شهريًا PEO Plus: 109 دولارات لكل موظف شهرياً

تقييمات ومراجعات Justworks

G2 : 4.6/5 (أكثر من 500 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 700 تقييم)

4. ريبلينج الأفضل للشركات التي تحتاج إلى حل شامل لإدارة الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات وكشوف المرتبات

عبر التموج إذا كنت بحاجة إلى أدوات عمل شاملة تلبي المتطلبات المتكاملة لفرق إدارة الموارد البشرية وكشوف الرواتب وتكنولوجيا المعلومات، ففكر في Rippling. من واقع خبرتي، فقد كان منقذًا للشركات التي تقوم بعمليات عالمية معقدة.

يمكنك الوصول إلى مجموعة كبيرة من الميزات التي تتراوح بين التوظيف العالميالعالمي ومعالجة كشوف المرتبات العالمية و مراجعات الأداء إلى إدارة الأجهزة ونظام إدارة التعلم لاستضافة الدورات التدريبية المتعلقة بالامتثال.

تجعل Rippling أيضاً من السهل جداً توظيف المتعاقدين المحليين في مالطا. من التصنيف بشكل صحيح في النظام الوطني القياسي لحالة التوظيف إلى تسجيل عملك لدى دائرة الإيرادات الداخلية في مالطا (IRD)، فهو يقوم بكل شيء. ويستغرق وقت تأهيل المتعاقدين الجدد أقل من خمس دقائق.

يمكن أن تكون الميزة الأخيرة مفيدة بشكل خاص للشركات التي لديها عمليات وإرشادات صارمة للامتثال والأمان. يمكنك أن تطلب من الموظفين إكمال الدورات التدريبية حول موضوعات مثل التدريب على السلامة وخصوصية البيانات وبروتوكولات الامتثال الخاصة بالقسم، وتتبع المشاركة ومنح الشارات.

Rippling أفضل الميزات

خصص أجهزة للموظفين عن بُعد وقم بإعدادها من أي مكان، مما يجعل عملية الإعداد سهلة للغاية

عرض الموظفين والمتعاقدين والأدوار المفتوحة في لوحة تحكم واحدة والتنبؤ بخطط التوظيف بسهولة

الحصول على ملاحظات الموظفين باستخدام الاستبيانات التلقائية مع المشغلات المستندة إلى القواعد، مثل بعد إكمال تأهيلهم أو عند مراجعة أداء الموظفين

قيود التموجات

يمكن أن يستغرق المرور بدورات تنفيذ متعددة لكل دولة وقتاً طويلاً

لا يمكن فرز قائمة الموظفين إلا عند تصفيتها، مما يجعل القائمة الافتراضية مزدحمة

وجد بعض المستخدمين أيضًا أن هيكل تسعير الريبلينج معقدًا

تسعير الريبلينج

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات ريبلينج

G2 : 4.8/5 (أكثر من 2300 تقييم)

: 4.8/5 (أكثر من 2300 تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 3000 تقييم)

5. المضاعف الأفضل للشركات العالمية التي تتطلب خدمات النقل إلى جانب إدارة كشوف المرتبات

عبر المضاعف صُممت Papaya Global خصيصًا لـ الشركات العاملة في قطاعي المرافق والقطاع البحري التي يعمل بها آلاف الموظفين، والكثير منهم قد يكونون في الخارج. وعلى هذا النحو، فإنها توظف أيضًا مستشارين قانونيين في المناطق المحلية لضمان امتثال عقودها للقوانين واللوائح المحلية.

ويتمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه هذه القطاعات في ضمان دفع الرواتب في الوقت المناسب وبدقة عبر الحدود. تعالج Papaya Global هذه المشكلة بشكل مباشر من خلال دعم الإيداعات المباشرة عبر الحدود وبوابات الدفع المحلية.

كما أن Papaya Global هو أحد حلول الموارد البشرية القليلة التي وجدتها مزودة بقدرات الذكاء الاصطناعي. يمكن أن يساعد حل مراقبة الامتثال القائم على الذكاء الاصطناعي الخاص بها في الإبلاغ عن المشكلات وتحسين توجيه المدفوعات والتنبؤ بالمدفوعات المستقبلية.

ومن الميزات الرائعة الأخرى "الالتزام بتاريخ الهبوط"، والذي يضمن حصول الموظفين على أموالهم في الوقت المحدد.

أفضل ميزات Papaya Global

إيداع المدفوعات مباشرةً في حسابات الموظفين في البلدان المحلية دون توجيهها عبر بنوك مختلفة

احصل على تقارير شاملة حول اتجاهات إجازات الموظفين والتوقعات المالية ومقاييس التنوع

ادفع للموظفين والمتعاقدين الجدد في غضون يومين من انضمامهم إلى المنصة

قيود بابايا العالمية

خيارات تخصيص محدودة للفواتير

تحديث بيانات الموظفين بالجملة أمر مرهق، وتحتاج إلى الاتصال بفريق دعم العملاء للقيام بذلك

تسعير بابايا جلوبال

Payroll Plus تنمو العالمية: تبدأ من 25 دولارًا للموظف شهريًا Scale Global: تبدأ من 20 دولارًا أمريكيًا للموظف شهريًا المؤسسات العالمية: تبدأ من 15 دولارًا أمريكيًا للموظف شهريًا

مدفوعات المقاول والإدارة: 30 دولارًا أمريكيًا/مقاول شهريًا

30 دولارًا أمريكيًا/مقاول شهريًا صاحب العمل المسجل (EOR): تبدأ من 599 دولارًا أمريكيًا/موظف شهريًا

تبدأ من 599 دولارًا أمريكيًا/موظف شهريًا مدفوعات القوى العاملة العالمية : تبدأ من 2.5 دولار/معاملة

: تبدأ من 2.5 دولار/معاملة وكيل السجل (AOR): يبدأ من 200 دولار أمريكي/المتعاقد شهرياً

تقييمات ومراجعات Papaya Global

G2 : 4.5/5 (31+ تقييم)

: 4.5/5 (31+ تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 30 تقييم)

7. باتريوت للرواتب الأفضل للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي يقل عدد موظفيها عن 500 موظف

عبر جدول رواتب باتريوت تم تصميم Patriot Payroll للشركات التي لديها احتياجات أساسية للموارد البشرية مثل كشوف المرتبات والحضور وإدارة النفقات، وهو عبارة عن منصة خالية من الرتوش تعطي الأولوية لسهولة الاستخدام.

وجدتها مفيدة بشكل خاص لفرق الموارد البشرية الصغيرة. ميزات مثل إشعارات البريد الإلكتروني لتنبيه الموظفين بشأن الجداول الزمنية وإمكانيات الموافقة المجمعة على الجداول الزمنية والنفقات يمكن أن تكون موفرة للوقت لفرق الموارد البشرية المكونة من شخص واحد أو شخصين.

ومع ذلك، فإن أفضل ميزة هي إدارة بطاقة الوقت. يمكن للموظفين إنشاء جداولهم الزمنية ومشاركتها مع فريق الرواتب، والموافقة على ملخصات الوقت، وحساب رسوم العمل الإضافي تلقائياً. يمكنك أيضًا إنشاء سياسات مخصصة للعمل الإضافي لأنواع مختلفة من الموظفين، مثل الموظفين المؤقتين والمتدربين والدائمين.

أفضل ميزات كشوف رواتب باتريوت

تبسيط المهام الإدارية من خلال السماح للموظفين بتحديث معلومات الدفع الخاصة بهم والمديرين بتحديث حزم التعويضات وملخصات الوقت

إدارة كشوف المرتبات والحضور والساعات المدفوعة من منصة واحدة

احصل على تقارير مفصلة عن حالتك المالية من خلال تقارير تقادم الواقع المعزز وتاريخ الدفع والميزانية العمومية

قيود كشوف رواتب باتريوت

تحديد دورات دفع مختلفة للموظفين (كل أسبوعين، أو شهرياً، أو غير ذلك) هي عملية يدوية يجب القيام بها على أساس فردي

إذا كان لديك موظفين على أساس W2، فسيتعين عليك دفع رسوم "لكل موظف" لمدة عام كامل، حتى لو استقال الموظف في منتصف الطريق

تسعير كشوف رواتب باتريوت

رواتب أساسية : 17 دولاراً (رسوم ثابتة) + 4 دولارات لكل موظف/متعاقد شهرياً

: 17 دولاراً (رسوم ثابتة) + 4 دولارات لكل موظف/متعاقد شهرياً كشوف المرتبات كاملة الخدمات: 37 دولارًا (رسم ثابت) + 4 دولارات لكل موظف/مقاول شهريًا

تقييمات ومراجعات كشوف مرتبات باتريوت

G2 : 4.8/5 (أكثر من 500 تقييم)

: 4.8/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 3400 تقييم)

8. ديل الأفضل للمؤسسات العالمية ذات عمليات الموارد البشرية المعقدة ومتطلبات الامتثال

عبر ديل Deel هي منصة شاملة للأشخاص للشركات الكبيرة التي لديها خطط توسع عالمية. يمكنك إنشاء عقود محلية، وتقديم ضرائب في مناطق مختلفة، وإجراء فحوصات عالمية. وهذا يجعل من Deel خياراً رائعاً للشركات ذات العمليات الصارمة المتعلقة بالامتثال. والأفضل من ذلك، تعدك Deel بإطار زمني مدته خمسة أيام للإعداد في مالطا - لذا فهو خيار رائع للشركات التي تتطلع إلى البدء بسرعة.

يتوافق Deel مع اللوائح المحلية المالطية ويتعامل مع الضرائب خارج الصندوق. كما أنها تتعاون مع اثنين من مقدمي خدمات التأمين في مالطا - Unisure و Allianz - مما يسهل عليك توفير التأمين الصحي لموظفيك.

على الرغم من أنني لم أقم بإدارة كشوف المرتبات مباشرةً من خلال Deel، إلا أنني استكشفت ميزاته أثناء تقييمي. كانت إحدى الميزات التي لفتت انتباهي هي المكون الإضافي Deel Slack. باستخدام هذا، يمكنك إنشاء تدفقات عمل Slack تلقائية من Deel، مثل مشاركة الإعلانات وتتبع المشاركة وإعداد عمليات تسجيل الوصول الأسبوعية. رائع، أليس كذلك؟

ومع ذلك، هذا يعني أيضًا أن Deel هي واحدة من أغلى خدمات إدارة الرواتب وخدمات EOR في السوق.

أفضل ميزات Deel

البقاء متوافقاً مع اللوائح المحلية المالطية فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، والعمل الإضافي، والعطلات، والضرائب

إدارة جميع أنشطة كشوف المرتبات - كشوف المرتبات والموافقات والفواتير وغيرها - من منصة واحدة

قم بأتمتة الوصول إلى البرامج من خلال منح الموظفين إمكانية الوصول إلى الأدوات التي يحتاجون إليها بمجرد انضمامهم إلى البرنامج

تتبع تحديثات قانون العمل المحلي في الوقت الفعلي وتجنب الغرامات المكلفة

قيود ديل

لا يوفر Deel سوى ميزات محدودة لإعداد التقارير

تطبيق الهاتف المحمول متاح فقط في بعض البلدان

لا يمكن للموظفين والمتعاقدين الاحتفاظ بأموالهم في منصة Deel لأكثر من 30 يومًا

تسعير #### Deel

إدارة ديل للمقاولين : 49 دولارًا شهريًا

: 49 دولارًا شهريًا Deel EOR : 599 دولارًا شهريًا

: 599 دولارًا شهريًا ديل كشوف المرتبات : 29 دولارًا للموظف شهريًا

: 29 دولارًا للموظف شهريًا ديل كشوف المرتبات في الولايات المتحدة : 19 دولارًا أمريكيًا/الموظف شهريًا

: 19 دولارًا أمريكيًا/الموظف شهريًا ديل الولايات المتحدة PEO : 79 دولارًا أمريكيًا للموظف شهريًا

: 79 دولارًا أمريكيًا للموظف شهريًا ديل للموارد البشرية : مجاناً

: مجاناً ديل Engage: 20 دولارًا لكل موظف شهريًا

ديل التقييمات والمراجعات

G2 : 4.8/5 (أكثر من 3300 تقييم)

: 4.8/5 (أكثر من 3300 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 700 تقييم)

9. أون باي الأفضل لشركات المحاسبة التي تحتاج إلى برنامج الكل في واحد لعمليات الأشخاص

عبر OnPay تم تصميم OnPay من أجل الشركات التي تعمل عادةً في أماكن العمل - خاصةً المحاسبين والشركات الأخرى متوسطة الحجم مثل شركات المحاماة وأطباء الأسنان والمطاعم والمؤسسات غير الربحية.

إحدى الميزات التي وجدتها مثيرة للإعجاب في OnPay - لأنها تقلل من العمل اليدوي بشكل أساسي - هي المزامنة الآلية بين حزم التعويضات وكشوف المرتبات.

لنفترض أنك تقوم بتأهيل موظف جديد أو تعديل مزايا موظف حالي - أي تغييرات تجريها في وحدة الموارد البشرية يتم تحديثها تلقائيًا في كشوف المرتبات. يمكن أن يوفر ذلك على فرق الموارد البشرية قدراً كبيراً من الوقت ويضمن الدقة في جميع المجالات.

إذا كنت شركة محاسبة تدير كشوف المرتبات لشركات مختلفة، يمكن أن يكون OnPay خياراً رائعاً. فهو يتيح لك إدارة جميع عملائك من مكان واحد وتفويض العمل إلى أشخاص مختلفين في فريقك أو فريق عملائك.

أفضل ميزات OnPay

منح الموظفين خيار تقسيم مدفوعاتهم إلى حسابات مصرفية متعددة

إنشاء مخطط تنظيمي عام مع تفاصيل الموظفين والتسلسل الهرمي للتقارير

إعداد تدفقات عمل مخصصة للإعداد لضمان حصول كل موظف جديد على تجربة مخصصة بناءً على مستواه الوظيفي وقسمه

قيود OnPay

لا يوفر OnPay تطبيقاً للهاتف المحمول لمستخدمي Android

يمكنك إعداد كشوف المرتبات لشهر واحد فقط في كل مرة

OnPay لديه عقلية "اصنعها بنفسك" ولا يوفر الكثير من الدعم في الإعداد

تسعير OnPay

إجمالي الرسوم: 40 دولارًا أمريكيًا/شهريًا (أساسي) + 6 دولارات أمريكية للشخص الواحد شهريًا

تقييمات ومراجعات OnPay

G2 : 4.8/5 (أكثر من 200 تقييم)

: 4.8/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 400 تقييم)

10. أويستر للموارد البشرية: الأفضل للشركات البعيدة التي تبحث عن خدمة صاحب عمل مسجل

عبر محار الموارد البشرية بعد أن عملت مع العديد من فرق العمل عن بُعد، يمكنني القول بثقة أن Oyster HR مناسب تمامًا للشركات التي تتطلع إلى بناء وإدارة قوة عاملة موزعة.

أويستر للموارد البشرية هي في المقام الأول خدمة صاحب العمل المسجل (EOR) للشركات البعيدة والفرق الموزعة. وهي تدعم أكثر من 180 دولة (بما في ذلك مالطا) وتوفر إدارة عمليات الأشخاص بالكامل، بما في ذلك كشوف المرتبات وحزم المزايا وإدارة الأسهم. هذا يعني أن فريقهم سيتعامل مع العمليات القانونية، مثل إرسال تقرير FS4 الخاص بالموظف الجديد إلى إدارة الإيرادات الداخلية (IRD).

كما وجدت أيضاً أن بوابة الموظفين الخاصة بها قوية جداً. فقد كانت سهلة الاستخدام مع واجهة مستخدم بسيطة وبديهية وتعاملت مع جميع المهام الأساسية مثل تسجيل الحضور، وتسديد المدفوعات، والوصول إلى كشوف رواتب العقود.

من الميزات الرائعة في Oyster HR هي شبكة Talent Network، التي تتيح لك الاستعانة بمصادر خارجية للتوظيف لشركائها في المناطق المحلية. إنها طريقة خالية من المتاعب للعثور على مواهب رائعة!

أفضل مميزات Oyster HR

تحويل المتعاقدين إلى موظفين بدوام كامل ببضع نقرات فقط

تشغيل عمليات كشوف المرتبات العالمية دون القلق بشأن الامتثال واللوائح المحلية

إنشاء حزم تعويضات شاملة مع مراعاة المزايا وحقوق الملكية وحتى الفجوات في الرواتب إلى الاحتفاظ بأفضل المواهب قيود الموارد البشرية في أويستر

افتقارها إلى منصة نظام معلومات الموارد البشرية التكامل يعني أنك قد تجد صوامع البيانات بين تفاصيل الرواتب وبيانات الموظفين الأساسية

أفاد بعض المستخدمين أن فريق دعم العملاء في Oyster HR بطيء في الاستجابة

تسعير أويستر للموارد البشرية

المقاول : 29 دولارًا لكل متعاقد شهريًا (27 يورو لكل متعاقد شهريًا)

: 29 دولارًا لكل متعاقد شهريًا (27 يورو لكل متعاقد شهريًا) كشوف الرواتب العالمية : 50 دولارًا/موظف شهريًا (47 يورو/مقاول شهريًا)

: 50 دولارًا/موظف شهريًا (47 يورو/مقاول شهريًا) صاحب العمل المسجل : 699 دولاراً/شهرياً (649 يورو شهرياً)

: 699 دولاراً/شهرياً (649 يورو شهرياً) السعر: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات أويستر للموارد البشرية

G2 : 4.4/5 (أكثر من 400 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 60+ تقييم)

حسِّن عمليات الأشخاص لديك باستخدام ClickUp

يمكن لمنصات الموارد البشرية تعزيز المهام الإدارية وتحسين التواصل والتعاون بشكل عام. ويمكنها أيضًا تحرير النطاق الترددي لفريق الموارد البشرية لديك لمساعدتهم على إعادة توجيه التركيز على مهام أخرى مهمة، مثل رفاهية الموظفين وخلق بيئة عمل إيجابية.

لكن مجرد اختيار أي منصة تقنية للموارد البشرية لن يفي بالغرض. فاختيار الأدوات المناسبة يتطلب منك معرفة احتياجاتك الخاصة وديناميكيات فريقك. من المهم أيضاً اختيار المنصات التي يمكن أن تساعدك في وظائف متعددة حتى لا تقضي وقتك في التنقل بين الأدوات المختلفة.

وهنا يأتي دور ClickUp - فهو حل شامل لإدارة المشاريع والاتصالات والمستندات (بالإضافة إلى قوالب الموارد البشرية المجانية وإمكانات الذكاء الاصطناعي) يتيح لك إدارة معظم عمليات تجربة الأشخاص من مكان واحد. اشترك في ClickUp اليوم واستمتع بالميزات والأتمتة لإنجاز عملك بشكل أفضل وأسرع!