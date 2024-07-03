قاعدة الدقيقتين: كيف تطلق الإجراءات الصغيرة العنان لإنتاجية هائلة

تخيل هذا: أنت كاتب تجلس على مكتب عملك، مستعدًا للبدء في كتابة عملك الأدبي الرائع. الأفكار تتدفق، وأنت مليء بالنثر المبني بشكل جميل، والحبكة قد تكاثفت إلى درجة أنها أصبحت متينة! وأنت تحدق في صفحتك الفارغة. تطبق شفتيك وتحدق في الشاشة، راغبًا في أن تظهر الكلمات بشكل سحري بينما يسخر منك المؤشر الوامض.

أو ربما أنت مطور برمجيات تتطلع إلى العمل على مقتطف برمجي. يبدو المخطط الانسيابي منطقيًا تمامًا في رأسك، ولكن لا يوجد سطر واحد من التعليمات البرمجية لإثبات ذلك. أو ربما أنت مدير مشروع تواجه المهمة الشاقة المتمثلة في بدء مشروع ضخم.

هل يبدو ذلك مألوفاً؟ حسنًا، أنت لست وحدك.

إذا كنت تعاني من مشكلة في إدارة الوقت أو فقدان التركيز أو ببساطة لديك الكثير من المهام، فلدينا ما يناسبك. فقط ابق معنا، دقيقتين في كل مرة، وسنشاركك هذا التعويذة!

## ما هي قاعدة الدقيقتين؟

via Dean Yeong قد تبدو قاعدة الدقيقتين مجرد بدعة إنتاجية أخرى أو استراتيجية إدارة الوقت . ولكن إليك السر: إنها تعمل بالفعل! لقد استخدمها العديد من الأفراد في مختلف جوانب الحياة الشخصية والمهنية (المزيد عن ذلك لاحقًا) ويمكنهم أن يشهدوا على فعاليتها.

إليك قاعدة الدقيقتين: إذا كان لديك مهمة يمكنك إنجازها في دقيقتين أو أقل، فقم بها في ذلك الوقت لا تضفها إلى قائمة مهامك؛ ولا تدعها تطول في ذهنك - فقط قم بها، كما يقول نايك.

هذا كل شيء - لا، بجدية، هذا كل ما في الأمر.

إنها قاعدة بسيطة وبلا ضجة. أنت لا تحتاج إلى تخطيط متقن أو أدوات فاخرة لاتباعها (ولكن يمكنك استخدام أدوات لتحسينها - مرة أخرى، المزيد عن ذلك لاحقًا). يتعلق الأمر ببساطة بالاستفادة من جيوب صغيرة من الوقت لإنجاز المهام الصغيرة.

فكر في الأمر على أنه شيء مثل تأثير كرة الثلج. تبدأ من شيء صغير ولكنك تبني الزخم والكتلة مع تقدمك.

لا تتعلق قاعدة الدقيقتين بالنتائج التي تحققها، بل تتعلق بعملية القيام بالعمل فعليًا. ينصب التركيز على اتخاذ الإجراءات وترك الأمور تتدفق من هناك.

جيمس كلير

قاعدة الدقيقتين: طريقتان

الآن، قد تشعر بالارتباك قليلاً. ففي النهاية، لا يمكنك إكمال جميع المهام في غضون دقيقتين. ماذا لو كنت تكتب كتابًا؟ أو تطوير تطبيق من الصفر؟ أو إدارة مشروع؟ بالتأكيد، ستحتاج إلى أكثر من دقيقتين لإنجاز ذلك! إذن، كيف تنطبق هذه القاعدة على الأمثلة التي شاركناها؟

هذه نقطة صحيحة.

كما ترى، هناك طريقتان لاتباع قاعدة الدقيقتين.

حالة الاستخدام 1: الانتهاء من المهام السريعة

في حين أن التعامل مع المشاريع الكبيرة يمكن أن يكون مرهقًا، إلا أن المهام التي تبدو تافهة وصغيرة هي التي تثير الأعصاب. ليس بالضرورة أن تكون هذه المهام هي المهام الأكثر أهمية - فكر في شيء بسيط مثل إرسال بريد إلكتروني أو جدولة اجتماع.

مثل هذه المهام التي لا تستغرق سوى دقيقتين فقط تزعجك عندما تحتسي القهوة في الصباح أو تتقلب في الفراش ليلاً.

والأسوأ من ذلك هو أنه كلما طال تأجيلك لهذا الأمر، ازداد الأمر سوءًا. يزداد العبء المعرفي الزائد لهذه المهمة الصغيرة جدًا ويتحول إلى رعب وإرهاق. تخيل القلق بشأن إرسال بريد إلكتروني! ومع ذلك، فقد مررنا جميعًا بهذه الحالة عندما يكون الأمر على قائمة مهامنا لمدة ثلاثة أيام متتالية.

وهنا، تنص قاعدة الدقيقتين على أنه يجب عليك التعامل مع المهام الصغيرة التي تستغرق أقل من دقيقتين بمجرد تحديدها

لذا، سواء كان الأمر يتعلق بالرد على رسالة، أو فرز رسائل البريد الإلكتروني، أو وضع علامة على عنصر من قائمة المهام، عليك إتمامها في اللحظة التي تخطر ببالك. ويمكنك حتى اتباع هذه القاعدة في المهام الصغيرة الأخرى مثل ترتيب مكتبك، وسقي النباتات، وترتيب السرير _ أي أي مهمة تستغرق بضع دقائق فقط لإتمامها.

طبّق قاعدة الدقيقتين على أي عدد من المهام العشوائية غير المترابطة التي تشغل حيزًا ذهنيًا على مدار يومك، وتخلص من الفوضى على الفور.

استخدم الحالة 2: البدء في المهام الكبيرة

هنا يكمن الطيف الآخر لاستخدام قاعدة الدقيقتين، وهو الطيف المصمم للمهام غير الصغيرة.

توضح لك قاعدة الدقيقتين أيضًا كيفية التعامل مع المهام الكبيرة والمعقدة والطموحة والغامضة أثناء التعامل مع المشاريع الكبيرة.

إليك من أين تبدأ أكل الضفدع قضمة واحدة في كل مرة. أولاً، تقوم بتقسيم المشروع أو المهمة الكبيرة إلى أجزاء أصغر. ثم تبدأ في تحديد أولويات المهام وتبدأ العمل على شيء واحد - شيء واحد فقط. امنحه دقيقتين من انتباهك ووقتك الكاملين. أجبر نفسك على الحفاظ على التركيز إذا اضطررت إلى ذلك، وقم ببناء الزخم كل دقيقتين.

يمكّنك هذا النهج من التوقف عن المماطلة وتجنب الشلل الأولي.

خذ على سبيل المثال مهمة كتابة مقال (مثل هذا المقال).

ستبدأ بإنشاء مخطط تقريبي في أول دقيقتين. ثم ابدأ بالمقدمة في الدقيقتين التاليتين. استمر في تفريغ الأفكار في ذهنك - دون إصدار أحكام أو الإفراط في التفكير أو السعي وراء الكمال. فقط قم بإنشاء محتوى نقي وخالٍ من أي غش لمدة دقيقتين كاملتين حتى تجد نهاية البكرة، ويبدأ الباقي في التفكيك. بعد فترة وجيزة، ستعمل على القسم الأول، ثم القسم الذي يليه، ثم الذي يليه - إلى أن تصل إلى الخاتمة!

لذا، ستحصل على سباقات سريعة صغيرة مدة كل منها دقيقتان. قم بربطها معًا، وستوصلك هذه الخطوات الصغيرة إلى الهدف!

## تاريخ قاعدة الدقيقتين

في التسعينيات، قامت شركة تايم سيستم إنترناشيونال بتدريب موظفيها على المبادئ الأساسية للإنتاجية الشخصية. ومن بين أمور أخرى، تم تدريس قاعدة الدقيقتين كأداة لإدارة سير العمل.

وإليك الجزء الممتع - لم يكن أحد مطوري هذه الدورة التدريبية سوى ديفيد ألين نفسه! نعم، نفس الشخص الذي أشاع هذا المفهوم في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بكتابه الأكثر مبيعًا إنجاز الأمور!

شاع كتاب ديفيد ألين "إنجاز المهام" نصائح الإنتاجية مثل قاعدة الدقيقتين من خلال

_/مرجع/ _https://www.amazon.com/Getting-Things-Done-David-Allen-audiobook/dp/B01B6WSK5C/ref=sr\_1\_1\_1?crid=1OVCKWM0PAC89&dib=eyJ2IjoiJoiMSJ9.JPu08U08UYkUkU4zwl38D38D65fqtD65fqtHs5WdjMVWjMVGXXVKVCCCVQQyacQBBBXM3SIo0g-an23c23cwMDVDVWNWWWNFOQWKWKRHRH4HqHqJkiVKX90QA4RDNRDN8JPJPUF\_QQBokDqsDq8P8P9PWDNY9MDK6MDK6K6K6KXA0DYIN4CgkfcfpqO0GMGMZTNW2KODVJVBK4KNLFJFJFCVCVUCBHDR4RU9\_3J0UUA2Br0KVu_GUWP70RWWCB2P2LFBljDXOZIINBl6ZIINB6GSOHO6ilUmRD7YSY.p5OwGAgHfdBu1PiCjdFYSo6HI1MGNLrF3lEd15DB5pU&dib\_tag=se&keywords=Getting+Things+Done&qid=1719562119&sprefix=getting+things+done%2Caps%2C298&sr=8-1 أمازون /%%href/

نوصي بشدة أن يقرأه أي شخص في رحلة تحسين الذات. يشارك الكتاب استراتيجيات قابلة للتنفيذ لإعداد قوائم منظمة تخدع عقلك ليصبح منتجاً. ويتحدث الكتاب عن تقسيم العمل إلى مهام يمكن إدارتها، وتحديد الأولويات، والتحسن بشكل متكرر. كما يعرض أيضًا نظامًا لضمان عدم انزلاق أي شيء من خلال الشقوق وعدم ترك أي مهام صغيرة دون إنجاز.

من المؤكد أنه كتاب مطول بعض الشيء، لكنه سيمنحك الوضوح ويساعدك على استعادة السيطرة على عملك مع تحرير نطاقك الذهني.

ونظرًا لتأثيره، فليس من المستغرب أن يؤدي نهج إنجاز المهام (GTD) إلى موجة جديدة من الإنتاجية. اتبعت الشركات قوالب GTD لإضافة هيكلية إلى إنتاجية القوى العاملة. تطورت هذه القوالب فيما بعد إلى منصات وحلول برمجية وفي النهاية إلى تطبيقات GTD .

في الواقع، إذا كنت من هواة قراءة الكتب التي تتناول الإنتاجية الشخصية، فلن تجد صعوبة في ربط Getting Things Done بالأفكار التي تطرحها أعمال أخرى مشابهة. إليك بعض الأمثلة التي ستجد فيها تأثيرها العميق: العادات الذرية

كل هذا الضفدع! من تأليف براين تريسي: يشدد الكتاب على تحديد أولويات المهام ومعالجة المهام الأكثر أهمية أولاً. يمكنك استخدام قاعدة الدقيقتين لقضم الضفدع (المهام المهمة) قضمة واحدة في كل مرة والاستمرار في التركيز على إحراز تقدم خلال فترات زمنية قصيرةمدير الدقيقة الواحدة هل مكتبك الفوضوي يستدعي انتباهك؟ ليس عليك البدء بجلسة تنظيف عميق. ما عليك سوى اتباع قاعدة الدقيقتين لـ إزالة الفوضى. ابدأ بالمهمة الأكثر بديهية أولاً. قد يكون ترتيب أوراقك، وتنظيم القرطاسية الخاصة بك، والتخلص من المستندات غير الضرورية مثل الإيصالات، وما إلى ذلك. ستندهش كيف أن هذه الأشياء الصغيرة لها تأثير كبير على محيطك ومزاجك!

التحضير للاجتماعات والمشاركة فيها

غير قادر على الحفاظ على تركيزك أثناء الاجتماع الذي كان من الممكن أن يكون بريدًا إلكترونيًا؟ أغلق علامات التبويب الأخرى، وقم بإسكات إشعارات الهاتف، وتخلص من أي مشتتات أخرى. أجبر نفسك على البقاء متفاعلاً لمدة دقيقتين فقط. اطرح أي أسئلة قد تكون لديك حول الموضوع أو قم بمسح جدول الأعمال بسرعة لمراجعة ما يدور حوله الاجتماع. ستجد أنه من الأسهل عليك التركيز.

💡 نصيحة احترافية: لا تضيع الوقت والجهد في تدوين ملاحظات الاجتماع. دع دع ClickUp Brain _يقوم بذلك نيابةً عنك. ويمكنه نسخ ملاحظات الاجتماع من التسجيل الخاص بك، وتلخيصها، واستخراج عناصر الإجراءات، وحتى تحويلها إلى مهام في ClickUp. والآن، ماذا ستفعل بالوقت الذي تم توفيره؟

### بدء مشروع

ودّع شلل التحليل. باستخدام قاعدة الدقيقتين لـ إدارة وقت المشروع أثناء مرحلة التخطيط. يمكنك تحديد الخطوات القليلة الأولى القابلة للتنفيذ والجدول الزمني المقابل. على سبيل المثال، يمكنك استخدامها لوضع قائمة إجراءات عالية المستوى وتقدير الوقت. أو يمكنك استغلال هذه اللحظة لوضع تسلسل الأنشطة. قد تكون بداية صغيرة، لكنها تبني زخمًا كافيًا لرؤية المشروع حتى اكتماله.

💡 نصيحة احترافية: أنشئ قائمة إجراءات المشروع أو تسلسل الأنشطة بسهولة باستخدام Clickup's Mindmaps . تساعدك هذه الخرائط على تصور الأفكار المعقدة وتحليل سير العمل في لحظة

تنمية المهارات بسلاسة

هل ترغب في اكتساب مهارة جديدة ولكنك تجد صعوبة في إيجاد وتخصيص وقت للتعلم؟ استخدم قاعدة الدقيقتين! خصص دقيقتين من جدولك، سواء كان ذلك في وقت الغداء أو أثناء تنقلاتك، لتقرأ عن المهارة أو تشاهد فيديو تعليمي أو تستمع إلى بودكاست. قم بتوزيعها على مدار اليوم وواصل المثابرة على إتقان المهارة.

محارب العافية

هل تريد إنقاص وزنك أو الحصول على جسم رشيق؟ إذن، استخدم قاعدة الدقيقتين! خصص دقيقتين من وقتك لممارسة التمارين الرياضية؛ يمكن أن تكون تمارين كارديو سريعة أو تمارين عالية الكثافة لرفع معدل ضربات القلب قبل الانتقال إلى تمارين أكثر قوة. وبالمثل، خصص دقيقتين من يومك للتخطيط لوجبتك لليوم التالي. أو استخدمها لإعداد وجبة خفيفة سريعة وصحية بدلاً من طلب الطعام. مثل هذه اللحظات من النية ستقربك من أهدافك المتعلقة باللياقة البدنية

## تحديات استخدام قاعدة الدقيقتين [وكيفية التغلب عليها]

على الرغم من أن قاعدة الدقيقتين تتمتع بسجل ممتاز، إلا أنها ليست حلاً لاصقًا يمكنك وضعه على أي مشكلة لإصلاحها. إليك بعض التحديات التي قد تواجهها وبعض الحلول التي يمكنك تجربتها للتغلب عليها:

من السهل بشكل مخادع إساءة تقدير بعض المهام. يمكن لمهمة بسيطة مثل الرد على رسالة بريد إلكتروني أن تتجاوز بسهولة علامة الدقيقتين إذا كان عليك البحث عن المرفقات أو أن تكون أكثر شمولاً في ردك. عليك أن تكون واقعياً بشأن الوقت الذي تستغرقه مهمة ما لتجنب الإحباط وتضارب المواعيد

وتضارب المواعيد عالمنا الرقمي عبارة عن حقل ألغام من التشتيت الإشعارات ورسائل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي - كل شيء يمكن أن يعرقل التركيز بسرعة خلال دقيقتين. استخدم أدوات حظر المواقع الإلكترونية ووضع التركيز على الأجهزة لكتم صوت الإشعارات وتقليل المقاطعات

تدور قاعدة الدقيقتين حول العمل وليس الكمال. ومع ذلك، فإن الرغبة الملحة في التخطيط المثالي أو صقل مهمة ما بشكل مثالي ستأكل بسرعة من فترة الدقيقتين. وهذا يضر أكثر مما ينفع، حيث ستجد نفسك أكثر توترًا. أولاً، لا تقلق بشأن البدء ؛ فالتحفة الفنية يمكن أن تنتظر حتى تتشكل

؛ فالتحفة الفنية يمكن أن تنتظر حتى تتشكل يمكنك إكمال العديد من المهام البسيطة باستخدام قاعدة الدقيقتين. لكن المعاناة تكمن في الحفاظ على الزخم أثناء انتقالك من مهمة إلى أخرى. استخدمها في المقام الأول كنقطة بداية، حيث سيتعين عليك تخصيص فترات زمنية أكبر للعمل على مهام أكبر لتسجيل تقدم كبير

أثناء انتقالك من مهمة إلى أخرى. استخدمها في المقام الأول كنقطة بداية، حيث سيتعين عليك تخصيص فترات زمنية أكبر للعمل على مهام أكبر لتسجيل تقدم كبير إن وجود سيل مستمر لا ينتهي من هذه المهام الصغيرة يمكن أن يتحول بسرعة إلى أمر مرهق و مربك . ستصل إلى مرحلة تجد فيها صعوبة في تحديد أولوية المهمة التي يجب معالجتها أولاً، أو ستعاني من الإرهاق في اتخاذ القرار. قم بتجميع المهام وإعداد قوائم مهام سريعة مدتها دقيقتان لتضخيم تأثير هذا الاختراق الإنتاجي

. ستصل إلى مرحلة تجد فيها صعوبة في تحديد أولوية المهمة التي يجب معالجتها أولاً، أو ستعاني من الإرهاق في اتخاذ القرار. قم بتجميع المهام وإعداد قوائم مهام سريعة مدتها دقيقتان لتضخيم تأثير هذا الاختراق الإنتاجي بعض المهام معقدة بطبيعتها وتستغرق وقتًا طويلاً. يمكنك أن تجلس لساعات في محاولة تقسيمها إلى أقسام أصغر، لكنك ستجد أنها لا تزال لا تتناسب مع قالب الدقيقتين. لتجنب مثل هذه الإحباطات والوقت الضائع، تعلّم أن تتعرف على المهام التي تتطلب وقتًا معقولًا وعدّل أسلوبك. إذا لم تكن دقيقتين، فكم من الوقت إذن؟ حدد هذه المدة الزمنية وابدأ العمل

كيفية تطبيق قاعدة الدقيقتين باستخدام ClickUp

كان استخدام ClickUp لممارسة قاعدة الدقيقتين حلاً تجريبياً نجح بالفعل. تقدم المنصة كل ما قد تحتاجه لتنفيذ قاعدة الدقيقتين - إلى جانب حلول للتغلب على أوجه القصور في هذه التقنية.

ClickUp وقاعدة الدقيقتين هما شريكان لك في زيادة الإنتاجية.

إليك كيف يمكنك الاستفادة من ClickUp لتسجيل انتصارات سريعة في دقيقتين:

### إنشاء قوائم مهام قابلة للتنفيذ

مراقبة المهام في عرض القائمة في ClickUp لضمان عدم تفويت أي شيء إدارة مهام ClickUp هي وحش مطلق. هناك عدة طرق لتحويل عنصر إجراء إلى مهمة ClickUp-مباشرةً من الأفكار في مستندات ClickUp لتصنيف المهام كأولويات عاجلة وعالية وعادية ومنخفضة. يؤدي القيام بذلك إلى منع الإرهاق في اتخاذ القرار حيث يحتفظ ClickUp بقائمة مهام ذات أولوية من دقيقتين ويدفع بالمهمة التالية.

وبالمثل، يتيح لك ClickUp تجميع المهام المتشابهة التي تستغرق دقيقتين معًا. على سبيل المثال، يمكنك تجميع الرد على رسائل البريد الإلكتروني مع مشاركة تحديثات المهام أو الحفاظ على جدولك الزمني. يسمح لك ذلك بإنجاز مهام متعددة خلال دفعات متوازية مدتها دقيقتان.

إذا لاحظت، تساعدك كلتا الحيلتين في التغلب على قيود قاعدة الدقيقتين وتحسين الإنتاجية!

اقرأ أيضًا: كيفية تعيين أولويات المهام على ClickUp

تتبع الوقت وحظره

تتبع الوقت لكل مهمة باستخدام ميزة تتبع الوقت في ClickUp

يأتي ClickUp مزودًا بخاصية تتبع الوقت الأصلية. إن أداة تتبع وقت المشروع على ClickUp تتيح لك وضع قاعدة الدقيقتين موضع التنفيذ. قم بتعيين تقديرات سريعة للمهام في دقيقتين لضمان الحفاظ على تركيزك وتجنب التعثر أو الخروج عن المسار الصحيح. كما أنه يساعدك على قياس مهاراتك في تقدير الوقت والفعالية الإجمالية لقاعدة الدقيقتين لمهام محددة. كما ستكتشف، ستكون هناك أوقات لا تتناسب فيها بعض الأهداف الكبيرة مع قالب الدقيقتين، وسيكون هذا هو الاختبار الحقيقي لك.

بالإضافة إلى ذلك، استخدم ميزة التذكير وتواريخ الاستحقاق لمراقبة المهام الثانوية. من الممارسات الجيدة أن يكون لديك حوالي أربعة تذكيرات يومية - في الصباح الباكر وقبل الغداء وبعد الغداء وفي المساء - للتحقق من قائمة المهام التي تستغرق دقيقتين وتسجيل المكاسب السريعة التي قد تفلت من بين يديك.

أتمتة مهام سير العمل

إعداد أتمتة مخصصة على ClickUp للاهتمام بالأشياء الصغيرة

حسنًا، اختراق غير معلن للمهام التي لا تستغرق دقيقتين - قم بأتمتة كل ما يمكنك القيام به. حتى لو كان الأمر يستغرق دقيقتين فقط من وقتك، فلماذا تضيعه إذا كان من الممكن أتمتته؟ لهذا السبب، لا تتردد في نشر ميزة الأتمتة المخصصة في ClickUp للاهتمام بالمهام منخفضة المستوى والمتكررة. سواء كان ذلك تعيين المهام، أو إرسال رسائل تأكيد سريعة عبر البريد الإلكتروني، أو وضع علامة على جدول زمني في تقويمك, أتمتة ClickUp يزيل هذه الأشياء الصغيرة من على عاتقك حتى تتمكن من التركيز على المهام الأكثر صعوبة التي تستغرق دقيقتين.

هذا بالإضافة إلى حقيقة أنه يمكنك دمج ClickUp مع كل شيء تقريبًا، مما يجعل من السهل إنشاء مستودع مركزي مفصّل ومركزي للمهام التي تستغرق دقيقتين عبر منصات مختلفة. وفي الوقت نفسه، ستحصل في الوقت نفسه على ميزة البحث الشامل التي تجعل مجموعتك التقنية بأكملها قابلة للبحث!

مثالية النجاح

لماذا تضيع الوقت في إعادة اختراع العجلة؟ يقدم ClickUp مكتبة غنية من القوالب الجاهزة للاستخدام التي كانت منقذة للحياة في حالات الضرورة. سوف تفاجأ بسرور بمدى شمولية كل قالب ومدروس جيدًا.

يساعدك نموذج إنجاز المهام على أن تصبح أكثر إنتاجية مع مرور كل يوم

بما أننا نركز على قاعدة الدقيقتين, قالب إنجاز المهام في ClickUp مناسب جدًا لأولئك الذين يتطلعون إلى البدء في استخدام هذه التقنية. يجسد هذا القالب تعاليم ديفيد ألين ويجعل من السهل إنجاز المهام! من تنظيم المهام إلى تحديد أولوياتها، استخدم هذا القالب للاستمتاع بسير عمل أكثر سلاسة وكفاءة في العمل. قم بتنزيل هذا القالب في حين أن القالب أعلاه مخصص لمستخدمي المستوى المتقدم، فإن ClickUp لديه أيضًا قوالب ملائمة للمبتدئين من إطار عمل GTD.

هل تريد قوائم أبسط لإنجاز العمل؟ استخدم قالب قائمة إنجاز المهام للبدء في العمل

اطلع على قالب قائمة إنجاز المهام على ClickUp . فهو يحول مهامك إلى قائمة بسيطة يمكنك العمل عليها لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية. استخدم عرض اللوحة لرؤية المهام مجمعة حسب حالتها. الأمر بهذه البساطة. تنزيل هذا القالب

### تسخير قوة الذكاء الاصطناعي ClickUp Brain هو سلاح سري لتعزيز سير عمل قاعدة الدقيقتين. فهو يعمل على تضخيم جميع الطرق العديدة التي تساعدك بها ClickUp على اتباع قاعدة الدقيقتين، مما يجعل المنصة قوة إنتاجية هائلة.

هل أنت منزعج من مهمة مدتها دقيقتان ظهرت لك وأنت في منتصف العمل العميق؟ ما عليك سوى أن تطلب من Brain تدوينها (أو حتى أفضل من ذلك - إضافتها إلى قائمة مهام الدقيقتين) دون تبديل السياق. يمكن ل ClickUp Brain أن يحدد لك أولوية المهمة وأي ترابط بين المهام! هل يجب عليك الرد على رسالة بريد إلكتروني؟ اطلب من Brain القيام بذلك نيابةً عنك - الاحتمالات لا حصر لها.

جعل كتابة رسائل البريد الإلكتروني مهمة تستغرق دقيقتين مع ClickUp Brain

كمحرك للذكاء الاصطناعي، يتعلم Brain بشكل متكرر من عاداتك وأساليب عملك. وهذا، مقترنًا بأداة تتبع الوقت المدمجة، يجعل تقدير الوقت أسهل. اسأل Brain عن المدة التي تستغرقها مهمة معينة عادة، وسيعطيك Brain تقديراً واقعياً.

بشكل أساسي، كل ما تفعله باستخدام ClickUp - يمكنك القيام به بشكل أفضل مع Brain.

دقيقتان يمكن أن تغير حياتك!

في عالمنا اليوم، قد لا تبدو دقيقتان وقتاً طويلاً. نأمل أن تكون هذه المقالة قد غيرت وجهة نظرك.

فسواء كان الأمر يتعلق بالبدء في مهمة صعبة أو العمل على قائمة مهامك التي يجب عليك إنجازها، فإن قاعدة الدقيقتين يمكن أن تساعدك في زيادة الإنتاجية إلى أقصى حد. أنت تكسب نصف المعركة بمجرد الظهور والالتزام. بمجرد الوصول إلى هناك، لا يوجد شيء تقريبًا يقف في طريق النجاح. فقط ضع في اعتبارك المزالق العرضية التي تمت مشاركتها أعلاه، وستكون في أفضل حال.

استخدم أيضاً تطبيق ClickUp، فهو مجاني. يستغرق التسجيل أقل من دقيقتين، وهي طريقة جيدة لبدء ممارسة قاعدة الدقيقتين! إذن, اشترك وجرب ClickUp اليوم!