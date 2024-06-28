كيفية استخدام أسلوب القيادة التدريبية: الدليل النهائي للمدراء في العمل

يختلف عالم الأعمال اليوم كثيرًا عما كان عليه في السابق. فوفقاً لدراسة استقصائية أجرتها مؤسسة غارتنر للموارد البشرية 77% من الموظفين يولون الآن أهمية كبيرة لتلقي الدعم من مديريهم. عندما تضع الشركات توقعات كبيرة على الموظفين، فإن الأخيرين لديهم أيضًا توقعات كبيرة من المديرين، ويتطلعون إليهم للحصول على الدعم من أجل النمو الشخصي والمهني.

في مثل هذا السيناريو، كيف يمكنك أن تكون مديراً فعالاً في مكان عملك، وتلبي توقعات كل موظف، وتؤثر بشكل إيجابي على مشاركة كل فرد وإنتاجيته وحياته بشكل عام؟ هنا تأتي أهمية تبني أسلوب القيادة التدريبية - وهو الأسلوب الذي يتبناه بعض أفضل المديرين والقادة في العالم -.

دعنا نستكشف الجوانب المهمة لأسلوب القيادة التدريبية، بما في ذلك خصائصه الرئيسية، وكيف يساعدك على أن تكون مديراً أفضل، وتأثيره العام على فريقك، وغير ذلك الكثير.

ما هو أسلوب القيادة التدريبية؟

أسلوب القيادة التدريبية هو نهج تحويلي حيث يقوم المديرون والقادة بتدريب فريقهم. إنهم يعملون كمرشدين، ويساعدون أعضاء فريقهم على اكتشاف مواهبهم ورعايتها، وتحسين الإنتاجية في مكان العمل، والوصول إلى أقصى إمكاناتهم بمرور الوقت.

وإلى جانب القيادة التدريبية، هناك العديد من الأساليب الإدارية المختلفة، ولكل منها إيجابياته وسلبياته. فما الذي يجعل أحد الأساليب أفضل، وما الذي يميزه عن غيره؟

على عكس أنماط القيادة البيروقراطية والمعاملاتية والاستبدادية، والتي تتسم بالجمود وتتبع ديناميكيات السلطة التقليدية، فإن أسلوب القيادة التدريبية، كما ذكرنا، هو أداة تحويلية.

فهو لا يركز على ممارسة السلطة أو السيطرة أو ينطوي على تسلسل قيادي. بل يركز بدلاً من ذلك على مساعدة الموظفين على أن يصبحوا أفضل نسخة من أنفسهم من خلال الدعم والتوجيه والتعاطف والتشجيع والتواصل البنّاء وتحديد الأهداف بوضوح.

الخلفية التاريخية للقيادة التدريبية

ظهر التدريب كأسلوب للقيادة في ستينيات القرن الماضي عندما طور بول هيرسي وكينيث بلانشارد نظرية القيادة الظرفية. وهو أسلوب للقيادة يتبنى فيه القادة أسلوباً للقيادة يتبنى فيه القادة استراتيجية القيادة اعتمادًا على ظروف الأفراد وقدرتهم واستعدادهم في مكان العمل.

ووفقًا لهيرسي وبلانشارد، تتكون القيادة الظرفية من أربعة أنماط قيادية هي: التوجيه والدعم والتدريب والتفويض. وبمجرد ظهور مفهوم القيادة التوجيهيّة، بدأ مفهوم القيادة التوجيهيّة يكتسب أهمية كبيرة بسبب الإشارات الواردة في نظريات القيادة الظرفية والتحويلية الأخرى التي تطورت بعد السبعينيات.

الخصائص الرئيسية للقيادة التوجيهيّة

لكي تكون قائداً تدريبياً ناجحاً، يجب عليك معرفة الخصائص الرئيسية التي تعتبر أساسية لأسلوب القيادة التدريبية.

القيادة

السمة المركزية لأسلوب القيادة التدريبية هي القيادة نفسها. ينظر قادة التدريب إلى فريقهم كأفراد لهم نقاط قوتهم وضعفهم وأهدافهم وتطلعاتهم. فهم يوجهونهم للبناء على كل نقطة من نقاط قوتهم وتحسين أدائهم في مكان العمل.

وعلى عكس أنماط القيادة الأخرى، يركز أسلوب القيادة التوجيهي على نمو الأفراد بقدر ما يركز على نمو المؤسسة. يمنح القادة المدربون أعضاء فريقهم المساحة التي يحتاجونها لـ التطور المهني. وهذا يحسن قدرات الفريق، ويسد الفجوات في المهارات، ويعود بالنفع على المنظمة في المقابل.

الذكاء العاطفي

لكي يكون قادة التدريب فعّالين، يحتاج قادة التدريب إلى تدريب فريقهم بطريقة هادفة يكون لها صدى لدى كل فرد من أفراد الفريق. ويتطلب نهج التدريب مهارة الذكاء العاطفي الناعم، أي القدرة على فهم عواطف المرء وعواطف الآخرين من حوله. وبالتالي، يشكل الذكاء العاطفي عنصرًا أساسيًا في قيادة التدريب.

لبناء هذه المهارة المهمة، ابدأ بممارسة ما يلي:

التماس الملاحظات من تقاريرك المباشرة لفهم مشاعرهم وحالتهم الذهنية

تحديد المشاعر وتسميتها عندما تشعر بها

انتبه لمشاعرك في جميع الأوقات

توقع ألا تكون لديك جميع الإجابات

استخدام مهارة الذكاء العاطفي بفعالية يساعدك على فهم أعضاء فريقك بفعالية و بناء علاقات هادفة معهم.

مشاركة الفريق

من المكونات الرئيسية الأخرى لأسلوب القيادة التدريبية مشاركة الفريق. حيث يشجع قائد التدريب كل عضو من أعضاء الفريق على التعبير عن أفكاره وأفكاره بحرية. فهو يشجع على التعاون، ويشرك بنشاط كل عضو من أعضاء الفريق في صنع القرار وحل المشكلات وتحديد الأهداف. هذا النوع من القادة يجعل أعضاء الفريق يشعرون بأنهم مسموعون ومقدّرون ويمكّنهم من تولي مسؤولية عملهم.

وبالتالي، يساعد قائد التدريب أعضاء الفريق على بناء مهارات التواصل والتعاون وتطوير علاقات أفضل مع بعضهم البعض.

قم ببناء قوة تعاونية مع ClickUp Teams

### التحفيز وتحديد الأهداف

قائد التدريب الفعال يحفز الموظفين ويوجههم لتحقيق أهدافهم.

يقدم قادة التدريب ملاحظات بناءة، ويعترف بالإنجازات، ويوفر فرصًا للنمو المهني. وهذا يغرس الإحساس بالهدف والملكية ويعزز الدافع الجوهري لدى الموظفين.

إلى جانب تعزيز تحفيز الموظفين، يساعد قادة التدريب الموظفين على التعرف على أهدافهم والانخراط في تحديد الأهداف طويلة المدى. فهم يقدمون الدعم والتوجيه والتشجيع الذي يحتاجه الموظفون لتحقيق التوازن بين تحقيق أهدافهم الشخصية والمهنية والأهداف التنظيمية.

كيف تدير فريق العمل بأسلوب القيادة التدريبية؟

إليك بعض الاستراتيجيات التي يمكنك استخدامها من أجل إدارة فريقك بفعالية باستخدام أسلوب القيادة التدريبية

### 1. عقد اجتماعات فردية مع أعضاء الفريق

تهدف القيادة التوجيهية إلى تحقيق رؤية الأفراد إلى جانب رؤية المنظمة. لمساعدة أعضاء الفريق على تحقيق رؤيتهم، يجب عليك أولاً فهم تطلعاتهم ورغباتهم. ومن الطرق الفعالة للقيام بذلك عقد اجتماعات فردية منتظمة مع كل عضو من أعضاء الفريق.

في هذه الاجتماعات، يمكنك استخدام مزيج من نوعين من الأسئلة:

الأسئلة المفتوحة: تتيح هذه الأسئلة لموظفيك مساحة لتقديم إجابة كاملة بدلاً من الإجابة بنعم أو لا. تبدأ الأسئلة المفتوحة بكلمات مثل ماذا، ولماذا، وكيف، وما إلى ذلك. اطرح مثل هذه الأسئلة للتعرف على نقاط قوة كل موظف وصعوباته وتطلعاته وأهدافه المهنية

تتيح هذه الأسئلة لموظفيك مساحة لتقديم إجابة كاملة بدلاً من الإجابة بنعم أو لا. تبدأ الأسئلة المفتوحة بكلمات مثل ماذا، ولماذا، وكيف، وما إلى ذلك. اطرح مثل هذه الأسئلة للتعرف على نقاط قوة كل موظف وصعوباته وتطلعاته وأهدافه المهنية الأسئلة التي تركز على موضوع واحد فقط: تتضمن هذه الأسئلة التركيز على موضوع واحد في كل مرة لتجنب إرباك موظفيك. فهي تسمح باستكشاف أعمق لموضوع معين. على سبيل المثال، يمكنك التركيز على موضوع واحد، مثل الأسئلة الحالية ديناميكيات الفريق أو التطور الشخصي، أو التحديات المتعلقة بالعمل، وطرح الأسئلة المتعلقة به

بصفتك مديراً وقائداً، لديك الكثير من الأمور التي تشغل بالك. تصبح جدولة وتتبع الاجتماعات الفردية بمفردك مرهقة مع مرور الوقت.

تتبع الاجتماعات الفردية المتعددة بكل سهولة مع قالب ClickUp Meeting Tracker قالب تعقب الاجتماعات

لهذا السبب فإن استخدام أدوات مثل قالب تعقب الاجتماعات ClickUp فكرة جيدة. يسمح لك هذا القالب بتتبع كل اجتماع بسهولة، والوصول إلى نظرة عامة على نتائج الاجتماع وعناصر الإجراءات، وتحديث الجدول الزمني بسهولة إذا كانت هناك حاجة إلى إجراء أي تغييرات أو تعديلات. تنزيل هذا القالب

2. تحديد الأهداف وتتبعها

تحديد أهداف SMART وتتبعها بسهولة باستخدام ميزة الأهداف في ClickUp

يتضمن أسلوب القيادة التدريبية وضع أهداف طويلة المدى. بعد تطوير فهم أفضل لأعضاء فريقك، حان الوقت لتحديد الأهداف لمساعدتهم على الوصول إلى المكان الذي يريدون الوصول إليه من حيث التطور الشخصي والمهني.

أثناء تحديد أهداف التطوير مع كل عضو من أعضاء الفريق، من الأفضل استخدام نظام الأهداف الذكية SMART، الذي يساعدك على وضع أهداف

S محددة، أي أهداف واضحة ومحددة بشكل جيد ولا مجال للغموض فيها

محددة، أي أهداف واضحة ومحددة بشكل جيد ولا مجال للغموض فيها م قابلة للتحقيق، بمعنى وجود معيار لتحديد التقدم المحرز

قابلة للتحقيق، بمعنى وجود معيار لتحديد التقدم المحرز أ قابلة للتحقيق، أي يمكن تحقيقها خلال فترة زمنية محددة

قابلة للتحقيق، أي يمكن تحقيقها خلال فترة زمنية محددة ص مذات صلة بالموضوع بمعنى أن تكون متوافقة مع خطة تطوير الموظف وأهداف مؤسستك

مذات صلة بالموضوع بمعنى أن تكون متوافقة مع خطة تطوير الموظف وأهداف مؤسستك تممحدد زمنيًا، بمعنى وجود تاريخ واقعي للبدء وتاريخ مستهدف

بمجرد إنشاء أهداف SMART، حان الوقت للبدء في تتبعها. باستخدام أدوات مثل ClickUp Goals تتيح لك ولموظفيك إمكانية تتبع الأهداف بكل سهولة. تتيح لك هذه الميزة تحديد أهداف واضحة ونتائج رئيسية. كما يمكنك أيضاً تقسيم الأهداف الكبيرة إلى أهداف أصغر حجماً وأصغر حجماً، وتتبع التقدم المحرز، وتحديد المعالم الرئيسية. يمكنك أيضًا إجراء تعديلات في الوقت المناسب إذا لزم الأمر.

3. تقديم الملاحظات لأعضاء فريقك

تقديم تعليقات ملموسة وفي الوقت المناسب لموظفيك بانتظام مع ميزة التعليقات المعينة في ClickUp

أحد الجوانب الرئيسية لقيادة التدريب هو تقديم الملاحظات، وبشكل أكثر تحديدًا، تقديم ملاحظات مخصصة لكل عضو من أعضاء الفريق. أحد الأهداف الرئيسية لتقديم التعليقات هو مساعدة الموظفين على تحسين أدائهم وثقتهم بأنفسهم.

عند تقديم التغذية الراجعة، من المهم التأكد من

تقديمها وتلقيها بشكل منتظم

تتضمن أمثلة واقعية

أن تكون محددة وليست عامة، مع ذكر جوانب معينة يحتاج عضو الفريق للعمل عليها

الموازنة بين النقد البنّاء والاعتراف بالإنجاز أو القوة

يعد تقديم الملاحظات ومتابعة الملاحظات لكل موظف عملية شاقة. ومع ذلك، فإن استخدام أدوات مثل ميزة التعليقات المخصصة في ClickUp تتيح لك تقديم تعليقات في الوقت المناسب لأعضاء الفريق على المهام. يمكنك تقديم الاقتراحات ومشاركة الأفكار والموارد مع أعضاء فريقك في الوقت الفعلي. تُعد النصيحة والتقدير في الوقت المناسب عاملين أساسيين لنمو فريقك وتعلمه.

4. إشرافك على تطور فريقك

مراقبة تقدم عمل فريقك وتنظيمه وعرضه بسهولة باستخدام ميزة طرق العرض في ClickUp

يلعب المدراء الذين لديهم أسلوب قيادة تدريبي دورًا نشطًا في تطوير فريقهم. بصفتك قائداً تدريبياً، يجب عليك مساعدة فريقك باستمرار على تنمية وتطوير المهارات. ويتضمن ذلك مراقبة تقدمهم، وتقديم التوجيه والدعم، وتعديل استراتيجياتهم حسب الحاجة.

تتمثل إحدى الطرق الفعالة للإشراف على تطور فريقك ومراقبته دون إدارة دقيقة في استخدام أدوات مثل ClickUp Views . تمنحك أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص في ClickUp المرونة في تنظيم العمل وعرضه بالطريقة التي تريدها. على سبيل المثال، يمكنك:

تصور مراحل المشروع وتجميع اللوحات حسب الحالة والمُعيَّن والأولوية وما إلى ذلك، بمساعدة عرض اللوحة

احصل على نظرة شاملة لتقدم المهام من خلال تجميع المهام في فئات مثل قيد التقدم، والمراجعة، والجاهزية، وما إلى ذلك، بمساعدة عرض القائمة

قم بإدارة موارد الفريق وأولوياته وتحديد سعة العمل مع نقاط العدو السريع بمساعدة عرض المربع

تتبع تواريخ البدء والانتهاء للمهام والمشاريع على التقويم بمساعدة عرض التقويم

تتيح لك طرق العرض القابلة للتخصيص في ClickUp مراقبة أداء كل عضو من أعضاء الفريق في المهام والمشاريع، وتحديد أي عوائق أو اختناقات محتملة، وإجراء تعديلات سريعة لضمان بقاء فريقك على المسار الصحيح. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحديد معالم التطوير وتقديم التقدير والتقدير الذي يستحقه أعضاء فريقك.

تساعدك هذه الميزة، بصفتك قائد مشروع حافظ على التنظيم وعلى رأس المهام لإدارة فريقك وقيادته بفعالية نحو النجاح.

تحديات قيادة التدريب الشائعة

قبل تطبيق أسلوب التدريب في القيادة، يجب أن تعلم أنه يأتي مع التحديات والعقبات الخاصة به، مثل ما يلي

### يتطلب الكثير من الوقت والجهد

تركز القيادة التوجيهيّة على تطوير أعضاء الفريق على المستوى الفردي. يتطلب تدريب وتوجيه أعضاء الفريق على المستوى الفردي الكثير من الوقت والجهد من جانب المدير. وبما أنه يتعين على القادة بالفعل إدارة الكثير من الأعمال، مثل الاجتماعات والمهام والمشاريع، والتي تستغرق جزءًا كبيرًا من وقتهم، فلا يتبقى لديهم الكثير من الوقت لأي شيء آخر.

تتضمن بعض الطرق الفعالة لمواجهة هذا التحدي استخدام برنامج إدارة المهام وأدوات التشغيل الآلي مثل ClickUp Brain .

يتيح لك ClickUp Brain، بصفتك مديرًا أو قائدًا، أتمتة إدارة المهام والمشاريع. يمكنك أتمتة الأعمال المتكررة، مثل إنشاء المهام الفرعية، وتحديث حالات المهام والمشاريع، وإنشاء ملخصات وتقارير المهام والمشاريع، وغير ذلك الكثير. وبالتالي، فإن ClickUp Brain يوفر الوقت الذي يمكنك استثماره في تدريب وتوجيه فريقك بأكمله، كل عضو على حدة.

_زيادة إنتاجيتك إلى أقصى حد مع ClickUp Brain المدعوم بالذكاء الاصطناعي

نصيحة للمحترفين: للاستفادة من الوقت بذكاء بعد استخدام أدوات الأتمتة، من الأفضل أن تتبع وقتك باستخدام خاصية تتبع الوقت في _ClickUp في ميزة تتبع الوقت . تتيح لك هذه الأداة تنظيم الوقت وتعديله وتتبعه بسهولة، حتى تتمكن من تكريس المزيد من الوقت والجهد لتدريب فريقك

### مقاومة التغيير

قد تواجه بعض أعضاء الفريق الذين يقاومون التغيير أكثر من غيرهم. وذلك لأن التغيير يتطلب منهم تبني ممارسات وطرق عمل جديدة. قد يفضلون أسلوب قيادة أكثر تقليدية، ويجدون صعوبة في التكيف مع التغيير في أسلوب القيادة، ويحتاجون إلى المزيد من الوقت والدعم أكثر من أعضاء الفريق الآخرين.

تنطوي إحدى الطرق الفعالة لمعالجة مقاومة التغيير على تحقيق التوازن بين أسلوب القيادة التدريبية وأسلوب القيادة الظرفية. تتضمن هذه الاستراتيجية تعديل أسلوبك وفقًا لأسلوب عمل الفرد. سيساعد ذلك على تعريض الأعضاء المقاومين وتعريفهم بفوائد أسلوب القيادة التوجيهي في المواقف المناسبة ومساعدتهم على التكيف معه بشكل كامل مع مرور الوقت.

الاعتماد المفرط على القائد

يتسم أسلوب القيادة الإرشادية بنهج الرعاية. ونتيجة لذلك، يمكن أن يصبح أعضاء الفريق الأفراد مع مرور الوقت معتمدين بشكل مفرط على قائدهم أو مديرهم التدريبي في اتخاذ القرارات والتوجيه وتحديد الأهداف.

هذا الاعتماد المفرط يعيق نمو عضو الفريق الفردي من خلال التأثير على استقلاليته وقدرته على اتخاذ القرارات وحل المشاكل. ولمنع ذلك، يحتاج قادة التدريب إلى تحقيق التوازن بين توفير التوجيه و تشجيع الاكتفاء الذاتي.

أثر القيادة التوجيهية على مشاركة الموظفين

للقيادة التوجيهية علاقة مباشرة وقوية وإيجابية مع مشاركة الموظفين. فالمدير الموجه الذي يتمتع بـ فلسفة القيادة التأكيد على التوجيه والتشجيع والتمكين لكل فرد من أفراد الفريق يجعلهم يشعرون بالتقدير والدعم والمساءلة. وهذا يساعد على تحسين مشاركتهم وإنتاجيتهم في مكان العمل.

إلى جانب تعزيز مستوى مشاركة الموظفين، فإن أسلوب القيادة التوجيهي له تأثير إيجابي على:

الرضا الوظيفي: وفقًا لـالبحثفإن القادة الذين يتمتعون بمهارات التدريب يقللون من نوايا الموظفين في تغيير الموظفين ويحسنون مستوى سعادتهم، وبالتالي يزيدون من شعورهم بالرضا الوظيفي

وفقًا لـالبحثفإن القادة الذين يتمتعون بمهارات التدريب يقللون من نوايا الموظفين في تغيير الموظفين ويحسنون مستوى سعادتهم، وبالتالي يزيدون من شعورهم بالرضا الوظيفي العقلية: تعزز القيادة التدريبية الفعّالة تطوير عقلية النمو لدى الموظفين. تُمكِّن عقلية النمو الموظفين من المخاطرة المحسوبة، والتعلم من الأخطاء والإخفاقات، والمرونة في مواجهة التحديات. كما أنها تضع الموظفين على طريق التعلّم والتحسين المستمر وتجعلهم قادرين على أن يصبحوا القادة الناشئين في مكان عملهم

تعزز القيادة التدريبية الفعّالة تطوير عقلية النمو لدى الموظفين. تُمكِّن عقلية النمو الموظفين من المخاطرة المحسوبة، والتعلم من الأخطاء والإخفاقات، والمرونة في مواجهة التحديات. كما أنها تضع الموظفين على طريق التعلّم والتحسين المستمر وتجعلهم قادرين على أن يصبحوا القادة الناشئين في مكان عملهم الذكاء الجماعي: يشجع أسلوب القيادة التوجيهي على تعاون الفريق ويحسن الذكاء الجماعي، أي القدرة العامة للفريق بأكمله على تنفيذ المهام الفكرية. وهذا يؤدي إلى حل المشاكل بفعالية أكبر، وزيادة الإبداع، وتحسين عملية اتخاذ القرارات، وتحسين الأداء في مكان العمل

الطريق إلى الأمام: كن المدير المثالي مع أسلوب القيادة التوجيهي

إن أسلوب القيادة التدريبية هو أسلوب قيادي عالي المشاركة في إدارة الفرق. اعتماده كمدير يساعدك على تحسين مهاراتك في التدريب ويجعلك أفضل قائد فريق متعدد الوظائف . يعمل هذا النمط من القيادة بشكل جيد بشكل خاص عند إدارة الفرق الموهوبة ولكنها تفتقر إلى الحافز أو روح الفريق. كما أنه فعال أيضاً في الحالات التي لا تثق فيها الفرق بالإدارة أو عندما تتواجد الفرق في صوامع.

من خلال التركيز على دعم الأفراد في الفريق وتدريبهم، يفيد هذا الأسلوب القيادي موظفيك ويحسن من مشاركتهم ورضاهم الوظيفي وأدائهم. كما أنه يعود بالنفع على مؤسستك من خلال تحسين الإنتاجية، وتحقيق الأهداف، وانخفاض معدلات دوران الموظفين، وزيادة الأرباح النهائية.

على الرغم من فوائده المتعددة الأوجه، إلا أن تطبيق أسلوب القيادة التدريبية قد يكون صعبًا، ومن المهم أن تحتفظ بالحلول الوقائية في متناول يدك. توفر لك أدوات مثل ClickUp المساعدة التي تحتاجها في إدارة المشاريع والمهام وتتبع الوقت. وباعتبارها أداة إنتاجية وتعاونية موثوقة وقابلة للتخصيص مع ميزات متقدمة، تساعدك ClickUp على إدارة وتدريب الفرق من جميع الأحجام بسهولة.

لتصبح مدير التدريب النهائي في العمل, اشترك في ClickUp اليوم