15 تحديًا تواجهه الشركات الناشئة الجديدة في الشركات الجديدة

في سوق صناعة التكنولوجيا المزدحم، يعد امتلاك فكرة المليون دولار بداية رائعة، ولكن تطويرها إلى عمل تجاري ناجح يتطلب المزيد من الجهد. HBR يؤكد أن "أكثر من ثلثي الشركات الناشئة لا تحقق عائدًا إيجابيًا للمستثمرين."

لماذا يحدث هذا؟ ما هي التحديات التي تواجهها الشركات الناشئة؟ وإذا واجهت أياً منها، كيف يمكنك التغلب عليها؟ دعنا نكتشف ذلك.

15 تحديات الشركات الناشئة وحلولها

التحدي الأول هو فكرتك. على المستوى الأساسي، يجب أن تكون منطقية. إذا كان ما تقوم ببنائه مثل Juicero - مرة واحدة معروف بأنه "أعظم مثال على غباء وادي السيليكون" - وهذا أمر لا يمكن اعتباره بداية.

إذا كنت قد تجاوزت هذه العقبة، فإليك بعض التحديات التي قد تواجهها.

1. إيجاد الملاءمة بين المنتج والسوق

ملاءمة المنتج للسوق هي الدرجة التي يلبي بها المنتج أو الخدمة طلب السوق. وهو في الأساس يطرح السؤال التالي: "هل هو عرض فريد من نوعه يريده الناس بشدة؟

يمثل العثور على مدى ملاءمة المنتج للسوق تحديًا لمعظم الشركات الناشئة لأنها غالبًا ما تبدأ بفكرة. على سبيل المثال، لنفترض أن لديك فكرة لشبكة اجتماعية جديدة. عليك أن تعرف

من يحتاج إليها؟

ما المميز فيها؟

من سيفتقدها إذا لم يتم تطويرها؟

هل سيدفعون ثمنها؟

قد يؤدي عدم القدرة على الإجابة على هذه الأسئلة إلى عدم معرفة مكان السوق، مما قد يؤدي في النهاية إلى الفشل.

للعثور على مدى ملاءمة منتجك للسوق، جرّب ما يلي.

تحديد الجمهور المستهدف

حدّد عميلك المستهدف وافهم احتياجاته باستخدام الاستبيانات والمقابلات والتحليل القائم على الملاحظة.

بلور عرض القيمة الخاص بك

حدد ما هي مشكلة عملائك - التي هم في أمس الحاجة إلى حلها - التي تقوم بحلها.

إنشاء واختبار MVP

قم ببناء الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق واختبره مع العملاء المحتملين. يمكنك أيضًا إجراء اختبارات A/B لمقارنة إصدارات مختلفة من منتجك. ثم قم بتكرار وتحسين ملاءمة المنتج للسوق.

2. تأمين التمويل

"في الربع الثالث من عام 2023، تم تأسيس 311,000 شركة جديدة في الولايات المتحدة"، كما وجد Statista . في ظل الجائحة والحرب والانكماش الاقتصادي، يتوخى أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية الحذر في أموالهم.

للتغلب على هذا التحدي، تحتاج إلى التميز عن الآخرين.

ركز على تميّزك

قم ببناء عروضك التقديمية حول إظهار كيف أنك أفضل من المنتجات/الحلول الأخرى في السوق.

تحسين البيانات المالية

راجع بياناتك المالية. تخلص من النفقات غير الضرورية وأظهر عائد الاستثمار على الباقي. قدم رؤية واضحة لما يمكن أن يتوقعه المستثمر كعائدات للتقييم الذي تقدمه.

تنويع مصادر التمويل

استكشف مصادر التمويل البديلة مثل المستثمرين الملائكة أو المنح الحكومية أو حاضنات الأعمال أو مسرعات الأعمال أو التمويل الجماعي أو الشراكات.

3. توقعات غير واقعية

أنت مؤسس. لا بد أن تكون طموحًا وإيجابيًا بشأن المستقبل. لكن هذه التوقعات قد تكون غير واقعية. على سبيل المثال، قد تتوقع أن يحقق الموظف الجديد نتائج فورية. أو أن يحقق فريق المبيعات لديك 10 أضعاف المبيعات كل عام.

هذه توقعات غير واقعية. وقد تؤدي هذه التوقعات إلى تعريضك أنت وفريقك للفشل. ويمكن أن تؤدي إلى خيبة الأمل والإحباط وحتى خيبة الأمل.

تحقق من توقعاتك

تحدث إلى أحد كبار المسؤولين أو الشركاء أو المرشدين أو المدربين للتحقق من صحة توقعاتك. اسأل عما يتوقعونه وقارنه بتوقعاتك.

ضع أهدافًا واقعية

استخدم إطار عمل SMART لوضع أهداف عمل واقعية وقابلة للتحقيق لفريقك. إن وضع هدف كبير وكبير جداً أمر رائع، ولكن لا تجعله كبيراً جداً بحيث يستسلم فريقك للفشل حتى قبل المحاولة. استخدام برنامج OKR للشركات الناشئة يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا.

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اطلع على الملاحظات

في بعض الأحيان لا تعرف أن التوقع غير معقول إلا بعد وقوعه. عندما يكون شيء ما أقل من التوقعات، اطلب التعليقات. استمع إلى أسباب الفشل وعدّل توقعاتك وفقًا لذلك.

4. الإدارة المالية

يعد وضع الميزانية غير السليم، والأنظمة المحاسبية التي عفا عليها الزمن، والفشل في التخطيط للتدفق النقدي، والحلول الترقيعية من الأمور التي لا بد من مواجهتها في المراحل الأولى. ولكن مع النمو/التوسع، يمكن أن يتحول هذا التحدي إلى كارثة كاملة.

تجنب ذلك بالحلول التالية.

تطوير خطة مالية

حدد أهدافًا قصيرة الأجل وطويلة الأجل، بما في ذلك توقعات الإيرادات والمصروفات والتنبؤ المفصل بالتدفقات النقدية. هذا يخلق رؤية واضحة ويساعدك على البقاء على رأس الأمور.

احصل على الفريق المناسب

وظّف محاسبين ومحللين ماليين وخبراء ضرائب ومدققي حسابات ومستشارين لضمان أن تكون إدارتك المالية على أعلى مستوى. لست بحاجة إلى توظيفهم جميعًا بدوام كامل - فالعاملون المستقلون أو الاستشاريون يفي بالغرض أيضًا.

قم بإعداد الأدوات المناسبة

كلما توسعت، لا يمكنك إجراء حساباتك يدوياً. قم بإعداد المحاسبة الآلية ومعالجة المدفوعات والمراقبة وما إلى ذلك.

5. التوظيف

يمثل توظيف الأشخاص المناسبين للوظيفة المناسبة بالتعويض المناسب تحديًا لأكبر الشركات، ناهيك عن الشركات الناشئة. المواهب محدودة. وموظفو اليوم متطلبون. وقد تحتاج إلى زيادة ميزانيتك أيضاً.

وفي الواقع، لا يزال العديد من أفضل الأشخاص يختارون بين اختيار شركة ناشئة أو وظيفة في شركة . قم بمعالجة التحديات الشائعة حول عملية التوظيف الخاصة بك باتباع نهج منظم.

الإنصاف في العرض

هذا شيء تقوم به معظم الشركات الناشئة كوسيلة للتعويض عن حزم التعويضات المنخفضة. وهو أمر جذاب لأفضل المواهب لأنه يتيح تكوين ثروة على المدى الطويل.

بناء ثقافة عمل إيجابية

"يرغب جميع أبناء جيل Z وجيل الألفية تقريبًا في عمل مدفوع بالهدف، ولا يخشون رفض العمل الذي لا يتماشى مع قيمهم"، كما وجد ديلويت . وجود أساس متين من القيم والمعتقدات والأخلاقيات. توثيق ثقافة العمل ونشرها.

كن شاملًا ومرنًا

توفير المرونة والتركيز بشدة على رفاهية الموظفين. تجاوز سياسات المقاس الواحد الذي يناسب الجميع وتعرّف على احتياجات كل فرد. كن شاملاً للأشخاص المتنوعين واحتياجاتهم.

6. القضايا التنظيمية

اعتماداً على المجال والموقع الجغرافي الذي تعمل فيه، قد تخضع لعشرات المتطلبات التنظيمية ومتطلبات الامتثال. على سبيل المثال، قد يكون للتكنولوجيا المالية أو الرعاية الصحية اعتبارات تنظيمية أكثر من تكنولوجيا المعلومات.

لا تنتظر أن تصبح هذه الأمور تحدياً. استبق الوضع بما يلي.

دراسة المشهد

إما بنفسك أو بمساعدة المستشارين والموجهين، قم بدراسة مشهد اللوائح المطبقة عليك. افهم أيضًا الالتزامات الأخلاقية. على سبيل المثال، من الناحية القانونية، قد يُطلب منك من الناحية القانونية أن تدفع الحد الأدنى الوطني للأجور، ولكن من الناحية الأخلاقية، قد يُتوقع منك أن تدفع أجرًا وطنيًا للمعيشة.

أنشئ فرق الامتثال

كوِّن فريقاً قوياً من المحامين والخبراء القانونيين لإدارة امتثالك التنظيمي. إذا لم تكن مستعدًا بعد للاستعانة بشركة محاماة فاخرة، فابدأ بفريق صغير. ولكن احصل على المساعدة في أقرب وقت ممكن.

7. منافسة شرسة

هناك شركات ناشئة جديدة تنتشر في جميع أنحاء العالم كل يوم. جميع الفئات تقريباً مزدحمة. على سبيل المثال، فئة برامج منشئي المحتوى لديها 296 قائمة على G2 .

على الرغم من أنك قد تعتقد أن لديك فكرة رائعة واقتراحًا فريدًا من نوعه، إلا أنه على الأرجح يوجد بالفعل تطبيق لذلك. تنافس بفعالية مع الحلول التالية.

تمييز شركتك الناشئة

حدد قدر الإمكان العوامل التي تجعلك متميزاً وركز عليها. قد تكون هذه العوامل هي الأمان، أو نماذج التسعير، أو القدرات التكنولوجية، أو خدمة العملاء، أو أي شيء آخر. ابحث عن سبب تميزك وتحدث عنه.

استخدم سرد القصص

تساعد القصص على التواصل. فهي تساعد الناس على تصور مستقبل قد لا يتخيلونه. استخدم سرد القصص في جميع اتصالاتك. أنشئ تقارير تتحدث عن أهمية المنتج في السوق. اكتب دراسات حالة تسلط الضوء على كيفية استخدام العملاء لمنتجك والنتائج التي شاهدوها. احصل على شهادات ومقاطع صوتية من العملاء.

8. سوء إدارة الفريق

لنكن منصفين هنا. الشركة الناشئة هي بيئة ديناميكية بها الكثير من التجارب والأخطاء. الفوضى هي القاعدة. وأولئك الذين لا يزدهرون في الفوضى هم على الأرجح ليسوا الأنسب لهذه البيئة.

وحتى عندما يتم فهم ذلك، يفشل المديرون في وظائفهم. فهم يعانون في التأكيد على الهدف، وإظهار المستقبل، وإزالة العوائق، وغرس الشعور بالفخر بين فرقهم.

إذا كنت تواجه هذه المشاكل، جرّب ما يلي.

تحديد الأدوار والمسؤوليات

استخدم إطار عمل مفهوم بشكل عام مثل OKR أو مؤشرات الأداء الرئيسية لتحديد أدوار ومسؤوليات كل فرد في الفريق. بيّن لهم ما هي أهدافهم واجعلها واضحة.

التواصل

يفقد الموظفون هدفهم عندما يشعرون بأنهم بعيدون عن فريق القيادة . لذا، تواصل بانتظام مع فرقك. أرسل رسائل بريد إلكتروني أسبوعية تلخيصية أو قم بإجراء لقاءات مفتوحة أو اكتب ملاحظات حول تفاعلاتك مع العملاء. حافظ على التواصل حياً.

وجِّه مديريك

لم يولد الجميع ليكونوا مدراء. لذا، لا تتوقع منهم أن يكونوا كذلك. بالنسبة للمديرين الذين يعملون لأول مرة، اعرض عليهم كتيبات إرشادية حول كيفية أن تكون مديراً جيداً. بالنسبة للأشخاص ذوي الخبرة، كرر قيم شركتك الناشئة وما يعنيه أن تكون مديرًا هنا.

9. خلق الوعي بالعلامة التجارية

كشركة ناشئة، غالبًا ما تبدأ من الصفر، مما يعني أنه لا أحد يعرفك، ولا يمكنهم الوثوق بك بعد، لذلك لن يشتروا منك. قد لا تكون لديك الميزانيات الكبيرة التي تمتلكها الشركات الراسخة لإطلاق حملات إعلانية واسعة النطاق أو استخدام سفير للعلامة التجارية.

لذا، عليك أن تكون مبدعاً للحصول على شهرة العلامة التجارية.

أنشئ محتوى

أنشئ محتوى قويًا ومتميزًا وانشره ووزعه على نطاق واسع. من خلال المحتوى الخاص بك، قم بتثقيف العملاء المحتملين وخلق قيمة في حياتهم حتى ينتبهوا إليك ويتذكرونك.

على سبيل المثال، إذا كنت تنشئ منصة لإدارة النفقات، يمكنك إنشاء محتوى حول استخدام بطاقات الائتمان، وإدارة الديون، والعثور على صفقات رائعة، واستخدام الميزانية، وما إلى ذلك، والتي لا تبيع منتجك بشكل مباشر، ولكن تبني الثقة مع الجمهور حول علامتك التجارية.

البناء على المصداقية الحالية

قد يكون مديرك التنفيذي ذو علاقات جيدة. قد يكون قائد منتجك مستخدمًا كبيرًا لموقع Reddit. قد يكون رئيسك التسويقي مشهورًا على موقع LinkedIn. قد يكون رئيسك الجديد للمحتوى لديه مدونة صوتية حالية.

ابحث عن الأفراد في مؤسستك الذين لديهم بعض الجمهور واستفد من هذه الموارد المحدودة لخلق وعي استثنائي بالعلامة التجارية.

10. المخاطر المعروفة وغير المعروفة

تحتاج كل شركة إلى مواجهة عدد من المخاطر على مدار حياتها. قد تكون بعض المخاطر متوقعة، مثل صعوبة الحصول على الجولة التالية من التمويل أو وجود ثغرة في الأمن السيبراني.

وقد تكون بعض المخاطر الأخرى غير معروفة تماماً، مثل حدوث جائحة أو تغيير في اللوائح التنظيمية أو حرب. بصفتك صاحب عمل، عليك الاستعداد لها على أي حال.

قم بتقييم المخاطر المحتملة بانتظام

استخدم أدوات مثل تحليل SWOT، ومحاكاة مونت كارلو، والأسباب الخمسة، وما إلى ذلك لتقييم المخاطر المحتملة بانتظام. وداخل كل قسم، يمكنك إجراء عمليات تدقيق محددة مثل تقييم الثغرات الأمنية واختبار الاختراق (VAPT) لمخاطر الأمن السيبراني.

تصميم استراتيجيات تخفيف المخاطر

اعرف ماذا ستفعل عندما تتحقق المخاطر. على سبيل المثال، ضع خطة لاستجابتك لخرق البيانات. أو تنويع مصادر التمويل لحماية نفسك من تراجع أحد المستثمرين.

11. مركزية المؤسس

يتمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه الشركات الناشئة التي يقودها المؤسسون في أن المؤسس يأخذ دورًا غير متناسب، مما يعيق نمو المؤسسة.

فمن الشائع جدًا أن يبتكر مؤسس تقني منتجًا رائعًا لا يلقى رواجًا لأنه لم يستمع إلى السوق. أو أن يكون القائد صاحب رؤية طموحًا ومتطلبًا فيجد الآخرون صعوبة في العمل معه.

تحتاج الشركة الناشئة إلى التخلّص من هوية كونها شركة مؤسِّسة لكي تتوسع وتنجح. ولتمكين ذلك، يجب على القائد المؤسس:

بناء فريق عمل

لا تحاول القيام بكل شيء بنفسك. قم ببناء فريق من المتخصصين وفوّضهم. حتى لو شعرت بالملل في البداية، فإن ذلك سيؤتي ثماره على المدى الطويل.

كن منفتحًا لتلقي الملاحظات

استمع بنشاط إلى كل أصحاب المصلحة، بما في ذلك المستخدمين والعملاء والموظفين والمقاولين والمستثمرين والأقران. وفي حين أنك قد لا تأخذ جميع آرائهم في الاعتبار في قراراتك، كن منفتحًا على النقد والاختلاف والنقاش.

خذ فترات راحة منتظمة

غالبًا ما يعتقد الرؤساء التنفيذيون المؤسسون أن أعمالهم ستحترق تلقائيًا إذا أخذوا إجازة. وسواء كان ذلك صحيحًا أم لا، فهو أمر سام. لذا، بمجرد إنشاء فريق العمل واستقرار العمليات (عادةً في غضون 6-12 شهرًا من بدء العمل)، خذ فترات راحة. عد لترى عملك ينمو بدونك.

12. الجمود في الرأي والعمل

الشركات الناشئة الناجحة يبنيها أصحاب الرأي. فهم أولئك الذين يرون شيئًا خاطئًا في العالم ولديهم فكرة لتغييره. وكنتيجة طبيعية لهذا، ينتهي بهم الأمر أيضًا إلى أن يكونوا متصلبين في الرأي.

ويصبح هذا تحديًا مع تطور احتياجات العملاء والأسواق. قد يكون المؤسس-كبير المسؤولين التنفيذيين التنفيذيين متصلبًا للغاية في رأيه حول ما يجب أن يكون عليه المنتج، ولكن إذا لم يكن العميل متجاوبًا مع ذلك، فإن التغيير ضروري.

عند مواجهة هذا التحدي، جرّب ما يلي.

الابتعاد للحصول على وجهة نظر من الخارج

أخرج نفسك من المنتج واسأل، "إذا قام شخص آخر ببناء هذا المنتج، ما الذي كنت سأشعر به؟ ادخل إلى مكان العميل واعرف سبب عدم تجاوبه مع نهجك. من المفيد أيضًا التحدث إلى بعضهم لمعرفة ما يحدث.

تحدث إلى مرشد/مدرب

سيساعدك المرشد/المدرب الجيد على رؤية وجهة نظر الشخص الآخر. يمكنهم التحدث معك من خلال عدم مرونتك دون إصدار أحكام، مما يمنحك مساحة آمنة لتقبل أخطائك.

13. عدم التواجد في وضع بدء التشغيل

دعنا نوضح. تحتاج كل شركة ناشئة إلى النمو والتوسع والبيع أو الاكتتاب العام. ومع ذلك، هذا لا يعني أن يسمحوا لأنفسهم بالانجرار إلى مشاكل الشركات الكبيرة مثل صوامع الأقسام، وغرور القادة، والسياسة، وما إلى ذلك.

وتعتمد قدرة الشركة الناشئة على الابتكار وتقديم قيمة للعملاء على أن تكون فضولية ومرنة وتنافسية وطموحة، أي أن تكون في وضع الشركة الناشئة. لتجنب الإبحار بعيدًا عن هذا، ضع في اعتبارك ما يلي.

كن يقظًا

غالبًا ما لا يتم ملاحظة فقدان وضع الشركة الناشئة قبل فوات الأوان. لذا، كقائد، كن متيقظًا. ابحث عن المحادثات التي توحي بالرضا عن النفس أو العادية. استمع إلى ما يشعر به الناس.

خذ وقتًا للمراجعة

بمجرد بناء المنتج وطرحه في السوق، لا تتوقف عن البحث والتطوير. خصص الوقت والميزانيات لإجراء أبحاث السوق، وجمع آراء العملاء، وتجربة المنتجات المنافسة، ودمج أحدث التقنيات.

عزّز ثقافتك

معظم الشركات الناشئة تترك هذا الأمر حتى فوات الأوان. حتى قبل التوظيف الأول، حدد نوع المؤسسة التي تريد بناءها. حدد قيمك وسلوكياتك المتوقعة. كن قدوة يحتذى بها وشجع فريق القيادة لديك على القيام بذلك أيضًا.

إذا رأيت أن ثقافتك تتغير - وهو أمر من المحتمل جدًا أن يحدث عندما تقوم بتوظيف المزيد من الأشخاص - تحمل مسؤولية إعادتها إلى المسار الصحيح. قد ينتهي بك الأمر إلى أن يكون هذا هو ميزتك التنافسية.

14. اتخاذ القرارات من قبل اللجنة

تجعل فرق الشركات الناشئة الصغيرة من السهل على الجميع المشاركة في كل قرار. مثل تصميم الشعار أو المحتوى على الموقع الإلكتروني. ليس من غير المألوف أن تقوم الشركات الناشئة بعقد ورش عمل لتحديد الصورة التي يجب أن توضع على الشعار الرئيسي للصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني.

هذه العملية المتمثلة في اتخاذ كل قرار من قبل لجنة تمثل تحديًا لأن:

تستغرق الكثير من الوقت

تتطلب بناء توافق في الآراء بشأن كل شيء، حتى لو كان تافهًا، مثل مكان تناول غداء الفريق

تضع أهمية أكبر للرأي بدلاً من البيانات

تجنب اتخاذ القرارات عن طريق اللجنة باتباع الأساليب التالية.

تشمل فقط الأشخاص المعنيين

إذا كنت تتخذ قرارات بشأن تصميم العلامة التجارية، قم بإشراك المصمم، ورئيس التسويق، وربما رئيس المنتج. لا تضم الموارد البشرية والمالية وما إلى ذلك لمجرد أنهم "أعضاء مهمون في الفريق"

إعطاء الأولوية للبيانات

أثناء اتخاذ القرارات، افعل ما تقترحه البيانات. إذا لم تكن لديك البيانات التي تحتاجها، قم بإجراء التجارب، مثل اختبار A/B، للحصول عليها. شجع كل شخص لديه رأي على تقديم البيانات لدعمه.

15. الفشل

التحدي الأكثر وضوحًا الذي تواجهه أي شركة ناشئة هو خطر الفشل. باختصار، تفشل الشركات الناشئة. ليس من الضروري أن يكون هذا الفشل دراماتيكيًا. فقد يكون الفشل في أمور يومية صغيرة مثل توظيف المدير التقني الخاطئ، أو الاستثمار الكثير في حدث ما، أو حملة تسويقية غير فعالة، وما إلى ذلك.

توقع هذه الإخفاقات وقم ببناء أنظمة لتجاوزها بسرعة.

قم بإعداد استعراضات استرجاعية

عندما يفشل شيء ما، لا تتجاهله. ناقش بدقة وصراحة ما حدث، ولماذا، وما الذي كان بإمكانك فعله بشكل مختلف. قم أيضًا بقياس تأثير الفشل.

تحمل المسؤولية

في عالم التكنولوجيا، الفشل أمر طبيعي. إذا استطعت، افشل بسرعة. وحتى إذا لم تستطع، تحمل المسؤولية وأصلحها. لا تنشغل كثيرًا بالخسارة. ركز على الدروس المستفادة وطبقها على التكرار التالي.

اعرف متى تتوقف عن العمل

هذا أمر صعب، لكنه ضروري. غالبًا ما يتأثر مؤسسو الشركات الناشئة بمغالطة التكلفة الغارقة. بصرف النظر عن مقدار ما استثمرته في المشروع، إذا كان التخلي عن المشروع هو أفضل مسار للعمل، فكن مستعدًا لاتخاذ هذا المسار.

هذه التحديات الخمسة عشر ليست سوى البداية. اعتمادًا على مجال عملك، وشخصية عملائك، وموظفيك، وموقعك الجغرافي، وما إلى ذلك، من المحتمل أن تواجه تحديات لا تعد ولا تحصى كل يوم. للتغلب على هذه التحديات، تحتاج إلى مجموعة الأدوات المناسبة. لنرى كيف يمكن أن يبدو ذلك.

أدوات للتعامل مع تحديات الشركات الناشئة الشائعة

يمكن التغلب على معظم المشاكل المذكورة أعلاه بالتواصل الجيد والتنظيم الشفاف. على سبيل المثال، يمكنك مقاومة وجود توقعات غير واقعية من خلال التعبير عنها بوضوح في البداية. عندما تفعل ذلك، من المحتمل أن يتم قطع الطريق عليك على الفور لأن ما تطلبه غير معقول.

لذلك، قبل أن تفعل أي شيء آخر في مؤسستك، قم بإعداد مساحة عمل افتراضية قوية مثل ClickUp مع التركيز على التواصل والتعاون والشفافية.

ضع قائمة مرجعية لتبدأ بشكل صحيح

الرحلة التي تبدأ بشكل جيد هي رحلة نصف منتهية. لذا، إذا كنت تخوض مغامرة في عمل جديد، فضع قائمة مرجعية بالأنشطة، مثل تقييم الفرص والتحليل المالي وخطة الإطلاق. قائمة التحقق من بدء الأعمال التجارية الخاصة بـ ClickUp تحتوي على كل ما تحتاجه للبدء. يمكنك تخصيصها لتناسب عملك التجاري والإبحار في كل خطوة.

قم بتنظيم كل ما تحتاجه لعملك الجديد في مكان واحد مع قائمة مراجعة بدء الأعمال التجارية من ClickUp قم بتنزيل هذا النموذج

بلورة فكرتك

يبدأ كل مشروع تجاري بفكرة، ولكن هذا لا يعني أن الفكرة تظل كما هي حتى النهاية. فالمؤسس الجيد هو الذي يعرف أن يأخذ فهمه لفجوة السوق ويطور فكرته لتلائمها بشكل صحيح.

إن ClickUp Startup Startup Canvas Whiteboard مكان رائع لإجراء هذه المناقشات. فهو يساعدك على تحديد القيمة المقترحة ونموذج الإيرادات والتجزئة وما إلى ذلك، حتى تتمكن من بلورة فكرتك وبناء منتج ناجح.

قالب السبورة البيضاء للشركات الناشئة من ClickUp تحميل هذا القالب

إدارة العمليات بشكل جيد

بصفتك شركة مكونة من ثلاثة أشخاص في مرآب، قد لا ترى الحاجة إلى برنامج إدارة المشاريع لشركتك الناشئة . ولكنك مخطئ في ذلك. فاستخدام أداة منذ البداية يساعدك في الحصول على المعرفة التي يمكن أن تكون ذات قيمة لا تقدر بثمن لفرقك في المستقبل.

كما أنه يساعدك في جمع البيانات حول المدة التي تستغرقها المهمة، ومن يمكنه القيام بماذا، وما هي العوائق التي تظهر، وما إلى ذلك.

حل شامل مثل ClickUp للشركات الناشئة في إدارة جميع عمليات سير العمل وخطوط الأنابيب في مساحة واحدة. الخبر السار هو: ClickUp بسيط وسهل لفريق صغير ولكنه قوي بما يكفي لتوسيع نطاقه لتلبية احتياجات المؤسسات!

قم بتنمية شركتك الناشئة وإدارتها باستخدام برنامج إدارة الشركات الناشئة ClickUp Startup

إذا كنت جديدًا في عالم الشركات الناشئة، عزيزي المؤسِّس، فإليك العديد من قوالب إدارة المشاريع التي يمكن أن تساعد في توحيد العمليات وإدارة المخاطر ودمج أفضل الممارسات.

قالب إدارة المشاريع من ClickUp

التعامل مع المتنوعة

هناك العشرات من الأدوات التي يمكن أن تكون مفيدة للغاية لكل شركة ناشئة. قد لا تحتاج إليها كلها، ولكن من الجيد أن تتحقق منها. إليك بعض من أفضل الأدوات للشركات الناشئة .

التعاون

تحتاج فرق العمل عن بُعد إلى التعاون بشكل غير متزامن وفعال وفي سياق واحد. لا يمكن للبريد الإلكتروني أو Slack القيام بالكثير في هذا المجال.

برنامج التعاون الجيد هو درع من الأدوات. يتضمن ClickUp اللوحات البيضاء، والخرائط الذهنية، وطريقة عرض الدردشة، والتعليقات المتداخلة، والتعاون في الوقت الفعلي على المستندات، وغير ذلك الكثير.

إدارة علاقات العملاء إدارة علاقات العملاء للشركات الناشئة تساعد في إدارة خطوط أنابيب التسويق والمبيعات الفعالة. فهو يساعد على ضمان تحسين مهام المبيعات وتحديد أولوياتها بشكل صحيح. كما أنه يلعب دورًا حاسمًا في الجمع بين فريق النمو، أي المبيعات والتسويق ونجاح العملاء.

ClickUp للتسويق في المساعدة في وضع الأفكار وتخطيط الحملات وتنفيذها وتتبع المقاييس.

عزز كفاءة فريق التسويق الخاص بك مع برنامج إدارة المشاريع التسويقية من ClickUp

أدوات الذكاء الاصطناعي

هناك الكثير من الضجة حول الذكاء الاصطناعي اليوم. خاصة بالنسبة للشركات الناشئة، يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في أتمتة العديد من العمليات الرئيسية وتسريعها. يمكن تحويل إنشاء المحتوى، وتوثيق المنتجات، وما إلى ذلك من خلال فريق عمل مرن وبعض أدوات الذكاء الاصطناعي للشركات الناشئة .

بدء التشغيل والتوسع باستخدام ClickUp

أولاً، تهانينا على شركتك الناشئة! ببدء العمل التجاري، لقد تغلبت على أول تحدٍ لك.

ومع ذلك، فقد شرعت في رحلة بدء مغامرة مليئة بالتحديات. قد تكون هذه التحديات داخلية، مثل عدم الأمان أو التردد أو التحيزات الخاصة بك. وقد تكون أيضاً خارجية، مثل المنافسة، واكتساب المواهب، وما إلى ذلك.

كمؤسس، أنت بحاجة إلى مجموعة الأدوات المناسبة لمواجهة هذه التحديات وجهاً لوجه. منصة ClickUp لإدارة مكان العمل هي كل ذلك وأكثر.

إذا كنت تعاني من تحديات داخلية، استخدم ClickUp Docs لتدوين يومياتك أو ClickUp Whiteboard لتبادل الأفكار. أما بالنسبة للتحديات الخارجية، فاستخدم مجموعة واسعة من الأدوات لفهم استراتيجيات التخفيف من حدة التحديات الخارجية ووضع أفكارها وتنفيذها.

بدءًا من مساعدتك في صياغة رؤية استراتيجية وخطة عمل استراتيجية إلى تجميع فريقك وإدارة المنتجات، يمكن لـ ClickUp، بصفته مساعدك الموثوق به، أن يعزز أداءك بشكل كبير.

انطلق بشركتك الناشئة مع ClickUp اليوم !