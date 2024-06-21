المراجعة السريعة مقابل المراجعة بأثر رجعي. المراجعة بأثر رجعي: ما الفرق بينهما؟

أنت تقود فريق تطوير برمجيات يقضي وقتًا في الاجتماعات أكثر مما يقضيه في العمل الفعلي. أنت تهدر وقتًا ثمينًا وطاقة ثمينة في إدارة المتطلبات المتغيرة باستمرار وتحديث أصحاب المصلحة حول تقدم المشروع.

هل هذا مرتبط كثيراً؟

هذا هو المكان الذي تأتي فيه المنهجية الرشيقة لإنقاذك.

لضمان التقدم السلس، تقوم منهجية Scrum، وهي منهجية رشيقة لإدارة المشاريع، بنشر عدة اجتماعات، يخدم كل منها غرضًا محددًا. من بين هذه الاجتماعات، فإن الخطوتين الأخيرتين في إطار عمل سكرم هما مراجعات سبرينت واستعراضات سبرينت.

يجب أن تفهم فرق أجايل التي تطور منتجات شاملة دور هذه الاجتماعات الاحتفالات الرشيقة والفرق بين مراجعة سبرينت سبرينت وسبرينت سبرينت لنجاح المشروع.

يغطي هذا الدليل الاختلافات بين مراجعة سبرينت سبرينت واستعراض سبرينت بأثر رجعي، وبعض التحديات الشائعة التي تواجهها، وأدوات إجراء فعاليات سبرينت.

مراجعة السبرينت مقابل الاستعراض بأثر رجعي: لمحة سريعة

مراجعة سبرينت مقابل الاستعراض بأثر رجعي _

مراجعة السبرينت مراجعة السبرينت بأثر رجعي المعنى تُعقد في نهاية سبرنت، حيث يتم عرض الزيادة في المنتج، ويتم دمج ملاحظات أصحاب المصلحة تُعقد بعد مراجعة سبرنت، حيث تقوم فرق سبرنت بتقييم ومناقشة سير العمل والأداء لبناء سير عمل وعمليات أفضل لسبتمبر القادم التوقيت حدث سكرم الثالث، الذي يتم إجراؤه في نهاية سبرينت حدث سكرم الأخير، الذي يتم إجراؤه بعد مراجعة سبرينت الغرض مراجعة تقدم المنتج وتحديد الخطوات التالية لتوجيه المنتج تقييم تقدم الفريق وأدائه المشاركون فريق سكرم وسكروم الرئيسي ومالك المنتج وأصحاب المصلحة فريق سكرم ومالك المنتج /href/ https://clickup.com/blog/day-in-the-life-of-a-scrum-master//Scrum الرئيسي/%href/ وفريق سكرم ومالك المنتج التركيز يركز على "ماذا"، أي المنتج، بهدف ضمان تلبيته لتوقعات أصحاب المصلحة أو العميل يركز على "كيف"، أي العملية، لمناقشة التحسينات المحتملة وإدخالها داخليًا المدة من ساعة إلى ساعتين أو ساعتين، وفقًا لطول فترة سبرينت عادةً ما تكون حوالي 1.5 ساعة النتيجة الرئيسية تقديم منتج العمل إلى أصحاب المصلحة وتحديث /href/ https://clickup.com/blog/product-backlog//product الأعمال المتراكمة /%href/ مناقشة وتنفيذ تحسينات العملية

## الفرق الرئيسي بين مراجعة سبرينت مقابل المراجعة بأثر رجعي

تخدم المراجعة السريعة والمراجعات بأثر رجعي أدوارًا مهمة في إطار عمل Agile Scrum. وهي مصممة لخدمة أهداف مختلفة والتركيز على عناصر مختلفة من دورة سبرينت.

فيما يلي الاختلافات الرئيسية بين مراجعة سبرينت مقابل الاستعراض بأثر رجعي:

المعنى

المراجعة السريعة

يحدث اجتماع مراجعة سبرينت في نهاية سبرنت، حيث يجتمع أعضاء فريق سكرم ومالك المنتج معًا لعرض منتجهم على أصحاب المصلحة. استنادًا إلى الملاحظات الواردة من أصحاب المصلحة، يقوم فريق Scrum بمراجعة الزيادة في المنتج ويدمج تراكم المنتج.

إعادة النظر

من ناحية أخرى، يتبع الاستعراض بأثر رجعي مراجعة سبرينت. يجتمع فريق سكرم لمناقشة أدائهم في السبرينت السابق وتحليل النطاق لتحسين العمليات المستقبلية. عادة ما تستضيف الاجتماعات بأثر رجعي مناقشات حول ما الذي سار بشكل جيد وما لم يسر بشكل جيد، وهي إلى حد كبير للتفكير في تحسين ديناميكيات الفريق وعملياته.

تتبع الفرق المختلفة أمثلة على مراجعة السبرينت والنماذج لتجربة وتحديد الأفضل بالنسبة لهم.

على سبيل المثال، يمكنك استخدام Mad Sad Glad Sad Sprint retrospective لفريقك. يساعدك ذلك على معالجة الضغوطات المحتملة وعوائق العملية و معنويات الفريق في كيفية عمل الجميع معًا في السباق السابق.

المشاركون

مراجعة البصمة

تتضمن المراجعة السريعة فريق سكروم وأصحاب المصلحة ومالك المنتج.

يعرض أعضاء فريق سكروم زيادة المنتج على أصحاب المصلحة. يحصلون على تعليقات منهم ويشاركون أي تحديات يواجهونها في عملية التطوير

يضمن مالك المنتج أن يتم تكييف تراكم المنتج وفقًا للتعليقات التي يقدمها أصحاب المصلحة

إعادة النظر

يشارك فريق Scrum فقط في اجتماع Sprint بأثر رجعي. وهو عبارة عن مناقشة مفتوحة مع أعضاء فريق سكرم حول مجالات التحسين والرؤى دون أي مشاركة خارجية.

التركيز

مراجعة البصمة

تركز مراجعة سبرينت في نهاية كل سبرينت على ما تم شحنه. يقوم الفريق بتقييم ما إذا كان توزيع عبء العمل عادلاً، وما إذا كان قد حقق الهدف، وما إذا كان تعريف ما تم شحنه وما تم إنجازه يحتاج إلى تغيير.

الاستعراض بأثر رجعي

يركز سبرينت ريتروسبورت على العملية والجانب الإنساني من التنفيذ. في حين أن السباقات السريعة تدور حول العمل الجماعي، فإن المنظورات الاستعراضية تحاول تحديد مجالات التحسين والمشكلات التي قد تكون أثرت على النجاح و كيفية التحسين في السباقات القادمة.

في كل استعراض بأثر رجعي، تبحث عن طرق صغيرة للتحسين بحيث تتراكم التحسينات الصغيرة بمرور الوقت لتصبح كبيرة.

الهيكل وجدول أعمال الاجتماع

مراجعة البصمة

يقوم فريق Scrum، الذي يضم المطورين، بتقديم منتج و/أو ميزة إلى أصحاب المصلحة

يحدد الفريق بوضوح ما إذا كان هدف سبرينت قد اكتمل أم لا، إلى جانب شرح ما لم يكتمل

بعد ذلك، يقوم أصحاب المصلحة بمشاركة ملاحظاتهم وطرح الأسئلة على فريق سكروم

لمساعدة فريق التطوير وأصحاب المصلحة ومالك المنتج على مشاركة الرؤى المهمة، مثل بيانات العملاء واحتياجات السوق، والتي ستكون مفيدة في دورات سبرينت القادمة ومشاريع التطوير

إليك ما سيبدو عليه جدول أعمال الاجتماع لمراجعة سبرينت:

جدول أعمال اجتماع المراجعة السريعة

1 - افتتاح الاجتماع بدء الاجتماع بتحية ومقدمة سريعة للمراجعة 2. تقديم أصحاب المصلحة تقديم جميع أصحاب المصلحة بسرعة للتأكد من أن الفريق يعرف من هم الحاضرون 3. تحديد السياق سيضع سيد سكروم جدول أعمال الاجتماع 4. مراجعة زيادات المنتج يعرض فريق تطوير سكروم الزيادات التي تم تنفيذها وقد يقوم بتشغيل عرض توضيحي للمنتج / الميزة 5. ملاحظات المنتج يتبادل أصحاب المصلحة الملاحظات، ويناقش الجميع ما نجح وما لم ينجح، إلى جانب تحديد فرص التحسين المستمر 6. مراجعة الأعمال المتراكمة يقوم مالك المنتج بمراجعة الأعمال المتراكمة للمنتج وتحديد تواريخ الإنجاز

يضمن قالب جدول أعمال اجتماع مراجعة سبرينت في ClickUp أن تكون اجتماعات مراجعة سبرينت مثمرة وتعاونية وتركز على التحسين المستمر

قالب قالب جدول أعمال اجتماع مراجعة سبرينت في ClickUp يساعدك على إجراء وتوثيق اجتماعات مراجعة سبرينت بفعالية.

إليك كيف يمكن لهذا القالب الملائم للمبتدئين في التخطيط لاجتماعات سبرينت أن يرتقي بعملية التطوير الرشيقة الخاصة بك:

خطط وحدد أولويات المهام في سباقات السرعة القادمة بسرعة وسهولة

اجمع ملاحظات قيمة من أعضاء الفريق وأصحاب المصلحة بطريقة منظمة

تقييم التقدم المحرز في سبرينت والنتائج

تحديد الاختناقات أو العوائق ومعالجتها

تحسين الشفافية والمساءلة والنتائج والمشاركة من خلال التعرف على الإنجازات والاحتفاء بها تنزيل هذا النموذج أثر رجعي

بالنظر إلى أنه اجتماع داخلي، لا توجد طريقة ثابتة لعقد هذه الاجتماعات.

يستخدم أعضاء فريق سكرم اجتماعات سبرينت الاستعراضية لتوضيح التقدم المحرز وتقييم سير العمل والعمليات واستكشاف الأخطاء وطرق معالجتها

عادةً ما يكون لهذه الاجتماعات إطار زمني محدد لضمان بقائها مثمرة وفي صلب الموضوع

يمكنك العمل باستخدام تنسيقات مختلفة لاستعراضات سبرينت بأثر رجعي مثل Mad Glad Sad وMounten Climber و المراكب الشراعية بأثر رجعي للتشغيل من خلال دورة سبرينت الخاصة بك والتفكير فيها

يبدو جدول أعمال اجتماعات سبرينت بأثر رجعي كما يلي:

جدول أعمال اجتماع سبرينت الاسترجاعي _

1- جلسة تمهيدية ابدأ ببناء سياق لخلفية كل شخص. إنشاء مساحة آمنة نفسيًا حتى يتمكن الأعضاء من مشاركة التحديات ومناقشتها بصراحة 2. مرحلة الانعكاس استخدم نموذج /href/ https://clickup.com/blog/sprint-retrospective-templates//retrospective/%href/ للتفكير فيما نجح وما لم ينجح 3. تنظيم التغذية الراجعة تقييم التغذية الراجعة وتجميعها في مواضيع مشتركة لتبسيط التحليل 4. التصويت يقوم أعضاء الفريق بالتصويت على القضايا التي يعتبرونها الأكثر إلحاحًا لمعالجتها 5. مناقشة خطة العمل تحديد أولويات القضايا التي تم التصويت عليها بأعلى أولوية، واستكشافها بعمق، وبناء خطة ملموسة لمعالجتها في السباق التالي

تستخدم فرق العمل الرشيقة نموذج العصف الذهني بأثر رجعي في سبرينت لمساعدة الجميع على البقاء على نفس الصفحة لتحديد النجاحات ومجالات التحسين

استخدم قالب العصف الذهني للعصف الذهني السريع الخاص ب ClickUp ل:

مراجعة وتحليل التقدم المحرز في سبرينت

تبادل الأفكار حول طرق تحسين نتائج سبرينت

تحديد اتجاهات الأداء من خلال مراجعة سباقات السرعة المتعددة

تتبع التقدم المحرز مقابل الأهداف في أجايل سكروم الكشف عن المشكلات التي تؤثر على معنويات الفريق وتقدمه وإنتاجيته

تشجيع الحوار المفتوح والصادق في بيئة آمنة تنزيل هذا النموذج ## استخدام Agile و Scrum في مراجعة سبرينت واستعراض بأثر رجعي

خلاصة سريعة: أنت تعرف الآن الفرق بين مراجعة سبرينت مقابل المراجعة بأثر رجعي.

اجتماعات مراجعة سبرينت مراجعات سبرينت واستعراضات سبرينت هي أحداث سكروم التي تشارك فيها فرق أجايل. منهجية سكرم هي منهجية مشروع رشيقة تستخدمها فرق التطوير لإدارة تطوير المنتجات المعقدة بما يتماشى مع أهداف العمل.

وهي تقسم المشاريع المعقدة إلى أجزاء أصغر تسمى سباقات السرعة. هذه الدورات السريعة التي تتراوح مدتها بين 2-4 أسابيع، والتي تبدأ ب التخطيط للسباقات السريعة تهدف إلى معالجة جميع الأعمال المتراكمة للمنتج، وهي قائمة بعناصر العمل التي يحتاج الفريق إلى القيام بها، بما في ذلك قصص المستخدمين والأخطاء والمهام وغيرها. قصص المستخدمين تلعب دورًا مهمًا في وصف الأعمال المتراكمة للمنتج من منظور المستخدم أثناء مراجعة سبرينت واستعراضها بأثر رجعي. لنستكشف أيضًا هذا الجانب من عملية سكروم.

ما هي قصص المستخدم؟

تصف قصص المستخدم كيف سيستخدم المستخدم النهائي منتجًا أو ميزة معينة. على سبيل المثال، قد يرغب المتسوق في حفظ العناصر في قائمة أمنيات في تطبيق التجارة الإلكترونية لتبسيط عملية الشراء.

ما هي قصص المستخدم في مراجعة سبرينت؟

في مراجعة سبرنت، قصص المستخدم هي الخلفية التي يتم على أساسها مناقشة تنفيذ وإكمال سبرنت. إنها تسهل تلقي ملاحظات محددة، مما يساعد الفرق على فهم ما إذا كانت ميزة أو منتج معين يخدم الغرض منه.

في الواقع، تساعد قصص المستخدمين على تحريك تراكم الأعمال المتراكمة والتأكد من إنشاء قصص جديدة للمتطلبات الجديدة.

ما هي قصص المستخدم في الاستعراض بأثر رجعي؟

في عمليات سبرينت الاستعراضية، تساعد قصص المستخدمين بشكل كبير في اكتشاف مجالات التحسين. على سبيل المثال، قد ترى أن بعض قصص المستخدمين تستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا أثناء تخطيط سبرينت وتحسين تقييمك في سبرينت التالي.

تساعد قصص المستخدم في تقديم أمثلة ملموسة تساعدنا على فهم سبب حدوث مشاكل معينة وما يمكن فعله لتجنب مثل هذه الحالات في المستقبل.

نقاط القصة في قصص المستخدم

بالإضافة إلى ذلك، تستخدم الفرق الرشيقة نقاط القصة لقياس الحجم الحقيقي للعمل أو المخاطر النسبية التي ينطوي عليها إكمال قصة المستخدم.

هذه هي وحدات القياس التي تحدد حجم العمل المطلوب لإكمال قصة المستخدم في قصة المستخدم في المنتج المتراكم. المنتج أو فرق تطوير البرمجيات يمكن استخدام هذا كنظام نقاط لتحديد أولويات قصص المستخدمين الأكثر أهمية.

تذكّر أنه كلما كانت قصص المستخدمين هذه أكثر تعقيداً، كلما كانت قصص المستخدمين هذه أكثر تعقيداً، كلما كانت أكثر تخطيطاً وحلًا للمشاكل.

تتبع وإدارة سباقات السرعة والحفاظ على تراكمات متماسكة للمنتج مع قالب ClickUp's Backlog and Sprints

مع انقر فوق التراكمات المتراكمة وقوالب سبرينت ، يمكن لفرق Agile Scrum المساهمة بفعالية وتقييم نقاط القصة بشكل تعاوني.

بصفتك خبيرًا في Scrum، إذا كان التحدي الأكبر الذي تواجهه هو إدارة العمليات التي تستغرق وقتًا طويلاً في عمليات Sprint، يمكن أن يساعدك هذا القالب.

فهو يساعدك على إدارة جميع عمليات تطوير البرامج عن بُعد وعمليات التكامل في مكان واحد مع طرق عرض مبنية مسبقًا وحقول مخصصة وقوانين مخصصة وغير ذلك الكثير.

أفضل جزء هو أن هذا القالب يحتوي على قوائم مبنية مسبقًا لسباقات السرعة وتتبع الأخطاء والقوائم المتراكمة التي ستساعدك على تنظيم مهامك وتركيز جميع الاتصالات حول سبرينت في مكان واحد. قم بتنزيل هذا القالب نصيحة احترافية💡: يمكن لفرق البرمجيات الخاصة بك أيضًا مراقبة دورات سبرينت الخاصة بهم وبناءها على ClickUp واستخدام ClickUp Sprint Reports لإدارة أداء الفريق والحفاظ على أهداف سبرينت الخاصة بك على المسار الصحيح

استخدم تقارير ClickUp Sprint Reports لالتقاط كيفية تحرك دورات سبرينت الخاصة بك

التحديات الشائعة في مراجعات سبرينت واستعراضات سبرينت

الحقيقة هي أنه بغض النظر عن مدى جودة تخطيطك لمراجعات سبرينت واستعادات سبرينت الخاصة بك، فمن المحتمل أن تواجه بعض العقبات في عملية تطوير البرمجيات. إليك بعض التحديات الشائعة التي تحتاج إلى الانتباه لها.

الخلط بين مراجعات سبرينت وجلسات العرض التوضيحي

في كثير من الأحيان، تتعامل الفرق بشكل خاطئ مع مراجعة سبرينت على أنها عرض تقديمي، مما يضع توقعات غير صحيحة. مراجعة سبرينت ليست عرضًا توضيحيًا للمنتج بل جلسة عمل.

يعد العرض التوضيحي جزءًا من مراجعة سبرنت، لكن مراجعة سبرنت ستشمل أكثر من ذلك.

خلال مراجعات سبرنت، تناقش الفرق رؤى المستهلكين، وتقدم الإصدار، والميزانية، وأبحاث السوق، وما إلى ذلك. يساعد تحديد سياق واضح في بداية المراجعة على إبقائك على المسار الصحيح ويجعل الاجتماعات بناءة أكثر.

الفرق غير المنخرطة

_ هل يمكننا إلغاء مراجعة سبرينت لهذا الأسبوع؟

إذا كان فريق Scrum الخاص بك يستخدم هذا العذر لتخطي مراجعة Sprint، فأنت تعلم أن هناك مشكلة - على الأرجح أن فريقك غير منخرط أو لا يجد قيمة في مراجعة Sprint.

إن مراجعة سبرينت هي لحظة رائعة للتفاعل بشكل هادف مع أصحاب المصلحة، ولدى فريق سبرم فرصة لفحص النجاحات والأخطاء والتكيف. أو على الأقل من الناحية النظرية.

لسوء الحظ، ليس هذا هو الواقع بالنسبة لمعظم الفرق.

بعض الأسباب التي تجعل فريق سكروم الخاص بك غير منخرط في العمل هي

عدم الوضوح

الرتابة الناجمة عن تنسيقات الاجتماعات سيئة التصميم

حتى العوامل الخارجية مثل الإجهاد أو الإرهاق

يكمن المفتاح في التخطيط للاجتماعات حيث يكون أصحاب المصلحة في العمل وأساتذة سكروم منفتحين على التعليقات والمناقشات الصريحة، مما يخلق بيئة آمنة لكل عضو في الفريق للمشاركة أفكار للتحسين المستمر والتحديات

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إعادة النظر الرتيبة

يؤدي إجراء عمليات إعادة النظر بنفس الطرق المتكررة إلى الملل وفك الارتباط ويمكن أن يعيق الإنتاجية.

لدمج التجديد وحث الفرق على المشاركة بشكل استباقي، قم بتغيير الأسئلة التي تطرحها أو اجعلها أكثر تفاعلية أو أضف بعض العناصر الممتعة.

ضع في اعتبارك تناوب تنسيقات مختلفة مثل "كل واحد يلتقي"، حيث يمكن لجميع أعضاء الفريق تبادل الملاحظات 1:1، أو بطاقات كودو لتقدير الأقران. ستضيف تجربة تنسيقات مختلفة حداثة إلى الاجتماعات وتشجع على المشاركة بشكل أفضل.

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إعادة النظر بأثر رجعي بدون نتائج

لا تدع جلسات سبرينت ريتروسبكتشرز تتحول إلى اجتماعات "كل شيء كلام بلا أفعال".

في حين أن فرق Scrum تناقش التقدم المحرز وتستكشف كيفية تغيير نهجها لتحقيق المزيد من الإنتاجية، إلا أن معظمها لا يتم تسجيله. استخدم برنامج إدارة المشروع لالتقاط كل تفاصيل خطط العمل التي تم تحديدها خلال المنظورات الاستعراضية.

في الواقع، يمكنك العصف الذهني سير العمل الرشيق والعمليات ومناقشة خطوات العمل التالية في لوحة رقمية مثل ClickUp Whiteboards . سواء أكان فريقك في الموقع أو عن بُعد، تتيح السبورات البيضاء للجميع التعاون ومشاركة أفكارهم.

استخدام لوحات ClickUp Whiteboards لالتقاط وتنفيذ خطوات العمل التي تمت مناقشتها أثناء جلسات استرجاع المعلومات السريعة بسهولة

قم بتحويل جلسات التخطيط وورش عمل الفريق إلى لوحة تعاونية باستخدام ClickUp Whiteboards، والتي تتيح لك تضمين التصميمات والمستندات والقوائم على واجهة واحدة.

إذا كنت تعمل مع فريق عمل عن بُعد أو فريق عمل مختلط، يمكنك أيضاً استخدام تسجيلات الشاشة لتوصيل رسالتك بإيجاز ودقة. ما عليك سوى تسجيل مقطع فيديو سريع باستخدام ClickUp Clips ومشاركتها مع فريقك. ويمكنك أيضًا الحصول على ClickUp Brain لنسخ مقاطع الفيديو لك!

قم بتضمين مستنداتك وقوائمك ومواردك الأخرى في ClickUp Whiteboards للوصول السريع والسهل

نصيحة للمحترفين💡: دون جميع الأفكار والخطوات التالية في الوقت الفعلي وتحقق من كل شيء في قائمة مهامك باستخدام انقر فوق المهام ، الانتقال بسهولة من المفاهيم في اللوحة البيضاء إلى عناصر العمل القابلة للتتبع، مما يضمن عدم وقوع أي شيء في الشقوق

أدوات لإجراء مراجعات سبرينت وعمليات إعادة النظر في العمل

تتضمن دورة حياة تطوير البرمجيات الرشيقة (SDLC) العديد من الأجزاء المتحركة والأقسام وأصحاب المصلحة وأعضاء الفريق.

وبدون الأدوات المناسبة لإجراء مراجعات سبرينت والمراجعات بأثر رجعي، يمكن أن تصبح بسهولة ضحية لعمليات معقدة، مما قد يؤدي إلى تأخير التسليم وتجاوز الميزانية ومشاكل جودة المنتج.

من الناحية المثالية، أنت تريد مصدرًا واحدًا للحقيقة، وهو منصة إدارة مشاريع البرمجيات مثل ClickUp التي تتعامل مع دورة حياة المشروع من البداية إلى النهاية، بدءًا من أتمتة سبرينت وإعداد تقارير سبرينت إلى تصور التقدم المحرز في سبرينت.

برنامج إدارة مشاريع فرق البرمجيات من ClickUp لتبسيط دورة حياة التطوير بأكملها

دعنا نلقي نظرة على ميزات ClickUp الرئيسية المحبوبة والمستخدمة على نطاق واسع من قبل فرق العمل الرشيقة:

مخططات ClickUp Sprints سبرنتس ClickUp الكل في واحد تبسّط ميزة "سبرينت" أتمتة سبرينت وتعيين النقاط وتساعدك على تصور وتتبع السباقات باستخدام مخططات الإنهاك والتراجع والتدفق التراكمي ومخططات السرعة.

يمكنك تعيين تواريخ السبرنت، وتعيين النقاط، ونقل العمل غير المكتمل تلقائيًا إلى سبرنتك التالية، ومزامنة أنشطة التطوير الخاصة بفريقك مع مجموعة التقنيات الخاصة بك، بما في ذلك GitHub أو GitLab أو BitBucket.

استخدم نظام النقاط القابل للتخصيص لتجميع النقاط من المهام الفرعية، وتقسيمها حسب المُعيَّنين، وفرزها لتتبع سباقات السرعة الخاصة بك في لمحة سريعة.

استخدم ClickUp Sprints لإدارة دورات سبرينت من البداية إلى النهاية

ClickUp Brain

كمساعد الذكاء الاصطناعي المدمج الخاص بك, ClickUp Brain تتبع سريع لوثائق منتجك. تستخدم فرق البرمجيات أدوات الذكاء الاصطناعي لتوليد أفكار المنتجات، وجداول أعمال الاجتماعات، وملاحظات الاجتماعات، والملخصات، وخرائط الطريق، وأتمتة إنشاء التقارير المرحلية.

كما يمكنها أيضاً إنشاء ملاحظات الاستعداد تلقائياً، مما يقلل بشكل كبير من الوقت والجهد المبذول في الاجتماعات والتحديثات.

يمكنك أتمتة كتابة الوثائق باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومراقبة التقدم المحرز من خلال المخططات والمسابقات السريعة وحل أخطاء الترميز بسرعة باستخدام ClickUp

"قال أليكس ماكول، رئيس قسم العمليات في ClearCalcs: "لقد ساعد الذكاء الاصطناعي من ClickUp فريقنا على إيجاد طرق جديدة لإنجاز المزيد من العمل بأقل قدر من الجهد.

"لقد أصبح فريق التسويق والمنتج والهندسة لدينا مبدعًا في كتابة الملاحم وقصص المستخدمين وحتى ملاحظات إصدار المنتج. وقد أدى ذلك إلى زيادة مهارات التواصل لدى فريقنا وساعدنا في كثير من الأحيان على رؤية المجاهيل في عملنا. يمكنني أن أصف ذلك بأنه قوة خارقة غير مرئية لأي فريق سريع الحركة عالي الأداء."

سير العمل الرشيق

يتكيف سير عمل ClickUp المرن مع احتياجات فريقك، سواء كنت تستخدم Kanban أو Scrum أو أي شيء آخر. أنشئ العملية المثالية لأي عمل متراكم، وقم بأتمتتها، وركز على أمور أكثر استراتيجية.

لوحات معلومات *ClickUp Dashboards

قم بمحاذاة جميع المشاركين في مراجعة سبرينت واستعراضها بأثر رجعي، من الهندسة إلى المنتج، وفريق القيادة مع لوحات معلومات ClickUp .

وهي عبارة عن خرائط طريق مرئية وتقارير سبرينت التي تربط العمل نحو الأهداف المشتركة وتظهر التقدم المحرز والتبعيات والعوائق والمهام ذات الأولوية القصوى.

احصل على عرض شامل لحالات المشروع والمهام المتبقية في فريقك أو قسمك باستخدام لوحات المعلومات في ClickUp 3.0

أنجز المزيد من المهام أثناء مراجعة سبرينت واجتماعات المراجعة بأثر رجعي مع ClickUp

أنت تعلم أن الوقت قد حان لتبديل التروس عندما تصبح اجتماعاتك واحتفالات Scrum ومناقشاتك بأثر رجعي سباقات ماراثون متتالية. في حين أن مراجعات سبرينت هي فرصتك لعرض منتجك والحصول على موافقة أصحاب المصلحة، فإن اجتماعات مراجعة سبرينت هي المكان الذي يحدث فيه الكثير من التفكير والتحسين المستمر.

يجعل ClickUp إدارة دورة سبرينت الخاصة بك في غاية السهولة. من خلال القوالب القابلة للتخصيص وأدوات الملاحظات في الوقت الفعلي، تضمن مجموعة ميزات ClickUp، بما في ذلك أتمتة سبرينت والمهام وسير العمل الرشيق و ClickUp Brain واللوحات البيضاء ولوحة التحكم، أن تكون فرقك منتجة ومركزة دائمًا.

لبدء تحويل اجتماعاتك من اجتماعات روتينية إلى لحظات من الإنتاجية, اشترك في ClickUp مجانًا .