التقدير التناظري في إدارة المشاريع & amp؛ التطوير

كما يعلم أي مدير مشروع، فإن وضع تقديرات لمشروع ما أمر بالغ الأهمية ومرهق في نفس الوقت. وفي حين أنه من الأسهل فهم وتوليد التقديرات مع تقدم المشروع، إلا أنه من الصعب وضع تقديرات دقيقة في المراحل الأولية.

كيف يمكنك إنشاء تقديرات في المراحل الأولى من المشروع مع وجود القليل من البيانات؟

إحدى تقنيات إدارة المشاريع التي يمكن أن تساعدك هي التقدير التناظري. التقدير التناظري في إدارة المشاريع هو أسلوب تقدير أساسي يساعد في بناء تقديرات التكلفة وتقييم مدة المشروع والاحتياجات من الموارد في المراحل الأولية.

دعنا نلقي نظرة على ماهية هذه التقنية وكيفية عملها ومنهجياتها والمزيد.

ما هو التقدير التناظري في إدارة المشاريع؟

التقدير التناظري في إدارة المشاريع هو أسلوب رشيق يستخدم البيانات التاريخية من مشاريع سابقة ذات نواتج أو مهام مماثلة للتنبؤ بتكلفة المشروع الحالي ومدته وموارده. كلما زادت المعلومات السابقة المتاحة، كان التنبؤ أفضل في التقدير التناظري.

إليك كيفية استخدام التقدير التناظري في إدارة المشاريع:

اختر مشروعًا مشابهًا : اختر مشروعًا سابقًا يتطابق بشكل وثيق مع المشروع الجديد. على سبيل المثال، إذا كان مشروعك الحالي يتعلق بأبحاث السوق، فاختر مشروعًا سابقًا يتضمن أنشطة مماثلة. تحدد أوجه التشابه بين المشروع السابق والمشروع الذي تقوم بالتقدير من أجله دقة التنبؤات

: اختر مشروعًا سابقًا يتطابق بشكل وثيق مع المشروع الجديد. على سبيل المثال، إذا كان مشروعك الحالي يتعلق بأبحاث السوق، فاختر مشروعًا سابقًا يتضمن أنشطة مماثلة. تحدد أوجه التشابه بين المشروع السابق والمشروع الذي تقوم بالتقدير من أجله دقة التنبؤات ابحث عن العناصر ذات الصلة بكلا المشروعين : حدد القيم، مثل التكلفة والمدة والنطاق والمهام المحددة، المتشابهة في كلا المشروعين لإنشاء التقديرات

: حدد القيم، مثل التكلفة والمدة والنطاق والمهام المحددة، المتشابهة في كلا المشروعين لإنشاء التقديرات قم بتدوين أوجه التشابه : قم بعمل قائمة بالعناصر المتشابهة في كلا المشروعين لتسهيل المقارنة

: قم بعمل قائمة بالعناصر المتشابهة في كلا المشروعين لتسهيل المقارنة اختر تقديراتك: قارن بين عناصر كلا المشروعين واختر التقديرات التي تحتاجها للمشروع الحالي بناءً على متطلبات أصحاب المصلحة، مثل الميزانية والإطار الزمني والنطاق وساعات العمل اليومية/الأسبوعية لأعضاء الفريق والموارد المطلوبة بناءً على بيانات المشروع السابق

التقدير التناظري مقابل التقدير البارامتري

التقدير الباراميتري هو أسلوب يعتمد على البيانات ويستند إلى الدقة ويستخدم معدلات وحدات النشاط والعلاقات الإحصائية بين المتغيرات لتحديد تكاليف المشروع وموارده ومدته بدقة.

تستخدم كل من تقنيات التقدير البارامترية والتقديرات التناظرية في إدارة المشاريع البيانات التاريخية بشكل مختلف. فيما يلي بعض الاختلافات بين التقدير التناظري والتقدير البارامتري.

الاختلافات الرئيسية التقدير التناظري التقدير البارامترى أساس التقدير إنشاء تقدير عام للمشروع بناءً على بيانات تاريخية لمشاريع مماثلة. يتضمن استخدام تفاصيل مثل النطاق والتكلفة والوقت للمشاريع السابقة وحكم الخبراء يستخدم حسابات الوحدة والتحليلات الإحصائية لتقدير المدة والأموال وموارد المشروع يتضمن تحديد واستخدام المعلمات في المعلومات التاريخية التي ترتبط بقيم المدة أو التكلفة أو موارد المشروع لتقدير قيم المشروع الحالية الدقة وقابلية التطبيق يعمل كنقطة بداية لتقديرات المشروع أقل دقة من التقدير البارامترية وأفضل للمشاريع ذات البيانات المحدودة المتاحة يقدم دقة أكبر من التقدير التناظري باستخدام حسابات مفصلة وعلاقات إحصائية الأفضل للمشاريع المحددة جيدًا التعقيد تقنية بسيطة وسريعة لا توجد مناهج إحصائية متضمنة أكثر تعقيدًا واستهلاكًا للوقت من التقدير التناظري تنطوي على حسابات وتعديلات إحصائية

في حين أن الاختلافات واضحة الآن، إليك متى يجب استخدام التقدير البارامتري والتقديرات التناظرية في إدارة المشاريع:

استخدام التقدير التناظري : عادةً ما يستخدم مديرو المشاريع التقدير التناظري في المراحل الأولية لتوليد تقديرات تقريبية. تستخدم هذه التقنية عندما لا تتوفر بيانات مفصلة

: عادةً ما يستخدم مديرو المشاريع التقدير التناظري في لتوليد تقديرات تقريبية. تستخدم هذه التقنية عندما لا تتوفر بيانات مفصلة استخدام التقدير البارامترى: التقدير البارامتري هو نهج يعتمد على البيانات ويتطلب حسابات مفصلة و تقييم المشروع البيانات. تُستخدم هذه التقنية بشكل أساسي للمشاريع التي تقدم معلومات مفصلة و معايير محددة، مثل أسعار الوحدة للمواد أو العمالة أو مكونات المشروع الأخرى

منهجيات التقدير التناظري

التقدير التناظري في إدارة المشاريع هو تقدير تناظري من أعلى إلى أسفل تقنية التقدير والتي تعني حصولك على تقدير المشروع كاملاً ثم تقسيمه إلى عناصر مشروع أصغر. فيما يلي طريقتان للتقدير التناظري يمكنك استخدامهما.

### التقدير التناظري القائم على المعلمات

تقوم هذه المنهجية بتقدير ميزانية المشروع الحالي ونطاقه وموارده باستخدام متغيرات أو معلمات محددة من المشاريع السابقة. باختصار، إنها تستخدم معلمات المشروع الهامة التي تؤثر على النتائج و مؤشرات الأداء الرئيسية لإدارة المشروع .

على سبيل المثال، إذا استغرقت أبحاث السوق في مشروع تحليل مبيعات سابق 10 ساعات، يمكنك استخدام هذه المعلمة لتقدير مدة مهمة بحث سوق مماثلة في المشروع الحالي. وبالمثل، يمكن لمديري المشاريع تقدير معلمات أخرى للمشروع الحالي، مثل التكلفة أو الموارد، من خلال المقارنة.

التقدير التناظري القائم على تقييم دورة الحياة

باستخدام هذه المنهجية، يأخذ مديرو المشاريع في الاعتبار نظرة شاملة لمراحل دورة حياة المشروع السابقة - من البداية إلى الإنجاز - لتقدير موارد المشروع الجديد وتكاليفه وأطره الزمنية.

لنفترض أنه كان لديك مشروع تطوير برمجيات سابق مع مراحل جمع الموارد والتصميم والتطوير والاختبار والنشر, مقاييس المشروع والتحليل، والتغذية الراجعة. باستخدام التقدير التناظري القائم على تقييم دورة الحياة - يجب عليك تحليل الموارد المحددة والوقت المخصص لكل مرحلة من مراحل المشروع. تساعد هذه المعلومات في تقدير معايير مشروع تطوير البرمجيات الجديد.

## فوائد وعيوب التقدير التناظري

كغيره من تقنيات إدارة المشاريع ، فإن التقدير التناظري له فوائد وعيوب.

فوائد

الحد الأدنى من الموارد ومتطلبات التكلفة : يوفر التقدير التناظري تقديرًا أساسيًا سريعًا بأقل قدر من الموارد. وهي تقنية فعالة من حيث التكلفة وتنطوي على عدد أقل من العمليات والوثائق

: يوفر التقدير التناظري تقديرًا أساسيًا سريعًا بأقل قدر من الموارد. وهي تقنية فعالة من حيث التكلفة وتنطوي على عدد أقل من العمليات والوثائق تحسين التقدير التدريجي : في حين أن التقدير التناظري مناسب لمراحل المشروع المبكرة، إلا أنه مفيد في أي مرحلة من مراحل المشروع لتحسين تقديراتك

: في حين أن التقدير التناظري مناسب لمراحل المشروع المبكرة، إلا أنه مفيد في أي مرحلة من مراحل المشروع لتحسين تقديراتك التقدير على مستوى الحيز الجغرافي : يساعدك التقدير التناظري في إدارة المشروع على تقدير الإطار الزمني والجهد المطلوب للمهام الفردية، مما يساعدك لاحقًا على تحليل الصورة الأكبر

: يساعدك التقدير التناظري في إدارة المشروع على تقدير الإطار الزمني والجهد المطلوب للمهام الفردية، مما يساعدك لاحقًا على تحليل الصورة الأكبر تحليل الجدوى: تساعد هذه التقنية فرق المشروع على تقييم الجدوى والميزانية والعائد المحتمل، مما يضمن اتخاذ قرارات مستنيرة

العيوب

دقة محدودة : قد تفتقر هذه التقنية إلى الدقة بسبب محدودية معلومات المشروع والتغيرات في المتغيرات مثل الموارد ومعدلات التضخم

: قد تفتقر هذه التقنية إلى الدقة بسبب محدودية معلومات المشروع والتغيرات في المتغيرات مثل الموارد ومعدلات التضخم تعتمد على الافتراضات : تعتمد هذه التقنية على الافتراضات المبنية على بيانات المشروع السابقة. ومع ذلك، قد لا تمثل البيانات التاريخية المشروع الحالي بدقة

: تعتمد هذه التقنية على الافتراضات المبنية على بيانات المشروع السابقة. ومع ذلك، قد لا تمثل البيانات التاريخية المشروع الحالي بدقة غير مناسبة للمشاريع الفريدة من نوعها: إذا لم تتوفر بيانات تاريخية متاحة، فلن يكون التقدير التناظري مجديًا

## دليل خطوة بخطوة للتقدير التناظري

من بين تقنيات التقدير الرشيق ، يعد التقدير التناظري أحد أكثر الأساليب مباشرةً وفائدةً عند إنتاج تقديرات للمراحل الأولية للمشروع. لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه التقنية، استفد من برنامج إدارة المشروع مثل ClickUp

ClickUp هو حل شامل لجميع المهام المتعلقة بالمشروع. فهو يخزن معلومات المشروع، ويتيح لك إعداد سير العمل، وتتبع التقدم المحرز، وتعيين المهام، وتبسيط عمليات المشروع.

قم بتعيين أولوية المهمة بسرعة داخل مهمة في ClickUp لتوصيل ما يحتاج إلى الاهتمام أولاً

إليك كيفية استخدام فوائد برنامج إدارة المشاريع مثل ClickUp لإنشاء تقديرات لمشروعك القادم باستخدام التقدير التناظري.

الخطوة 1: تعرف على مجال المشروع الجديد ومتطلبات التكنولوجيا

حدِّد مجال المشروع السابق (سواء كان ينتمي إلى التسويق أو تطوير المنتجات أو البناء أو أي مجال آخر) والموارد التقنية المطلوبة. على سبيل المثال، قد يكون مشروعك الجديد مبادرة لتطوير البرمجيات أو تسويق المنتجات. بمجرد تحديد المجال، يمكنك فهم التكنولوجيا المطلوبة للمشروع. هذا يجعل البحث عن مشروع سابق مماثل أسهل.

الخطوة 2: العمل على إيجاد مشروع سابق مماثل

ابدأ بإنشاء قائمة بالمشاريع السابقة (لنقل عشرة أو أكثر) بناءً على متغيرات مثل المجال والفرق, أهداف إدارة المشروع أو السياق. ثم، ضع قائمة بالمشاريع التي تجدها قابلة للمقارنة حتى يصبح لديك مشروعان أو ثلاثة للمقارنة.

الخطوة 3: قارن بين المشاريع

بمجرد أن تصبح قائمة المشاريع القابلة للمقارنة جاهزة، ابدأ المقارنة على أساس المتغيرات الأكثر صلة. كلما كانت المتغيرات التي تجدها متشابهة، كلما كانت تقديرات مشروعك أكثر دقة.

ضمن القائمة، يمكنك إضافة مشاريع فردية على النحو التالي المهام في ClickUp . علاوة على ذلك، مع انقر فوق الحقول المخصصة يمكنك تحديد جميع العوامل المهمة (الميزانية والجدول الزمني والموارد وما إلى ذلك) التي ترغب في مقارنة المشاريع على أساسها. يمكن بعد ذلك تعيين قيم تلك المتغيرات المحددة لكل مهمة مشروع.

احصل على نظرة عامة مفصلة عن المهام باستخدام ClickUp Board View

بصرف النظر عن عرض القائمة, لوحة كانبان ClickUp Kanban Board مساعدتك على عرض المهام في لمحة سريعة وتجميعها بناءً على القواسم المشتركة أو الأولوية أو الحالة، والفرز باستخدام حقول مخصصة، وتصفية المهام بناءً على المُكلَّفين.

نصيحة احترافية: استخدم النقر فوق تتبع الوقت لإتخاذ قرارات مستنيرة أثناء مقارنات المشاريع. فهو يُمكّنك من الحصول على بيانات تاريخية قيّمة، والتي يمكنك الاستفادة منها لإنشاء تقديرات زمنية أكثر واقعية ودقة لمشاريعك الجديدة

الخطوة 4: إنشاء تقديرات التكلفة والمدة الزمنية للمشروع المخطط له

التكلفة والمدة هما المتغيران الأساسيان اللذان يقوم مديرو المشاريع بتقديرهما أولاً. بمجرد المقارنة بين المشروعين، احصل على تقديرات تقريبية للمدة التي استغرقها المشروعان لإكمالهما والتكاليف المرتبطة بهما. قم أيضًا بتقدير المتغيرات الأخرى بناءً على أنشطة المشروع ومطالب أصحاب المصلحة.

تتبع التكاليف الإجمالية للمشروع باستخدام قالب تحليل التكلفة ClickUp Cost Analysis Template

استخدم نموذج تحليل التكلفة الخاص ب ClickUp لعرض الميزانيات وتتبع التكاليف الإجمالية للمشروع. يعمل هذا القالب على تحسين تخصيص الموارد، ويساعدك على البقاء على اطلاع دائم بأداء التكلفة في الوقت الفعلي، ويساعدك على فهم المفاضلة بين تكلفة دورة حياة المشروع وقيمته.

### الخطوة 5: تحديد الأنشطة المماثلة في المشاريع السابقة

ابحث عن الأنشطة المماثلة في المشاريع السابقة من أجل إنشاء تقدير نهائي. على سبيل المثال، إذا كان مشروع تطوير منتج، فحدد الأنشطة والمواضيع المماثلة في المشاريع السابقة في مراحل تطوير محددة، مثل التصميم أو النشر. قم بإنشاء تقديرات التكلفة والمدة والموارد لهذه المهام الفردية.

نصيحة احترافية: ClickUp Brain _يمكنه مسح مستندات تطوير المنتجات المطولة وتلخيصها لك في ثوانٍ. تساعدك هذه المستندات الملخصة على استيعاب الجوانب الأساسية لوثائق تطوير المنتج بسرعة وتجعل العثور على الأنشطة المماثلة في المشاريع السابقة أبسط وأسرع

الخطوة 6: إنشاء التقديرات النهائية بالبيانات المجمعة

بمجرد أن تصبح تقديراتك جاهزة، يمكنك البدء بـ تنفيذ المشروع . استخدم تقديراتك النهائية (قيمة واحدة أو نطاق من القيم) لإنشاء سير عمل تنفيذ المشروع.

احصل على عرض واضح للمهام باستخدام قالب تقسيم العمل ClickUp

قالب تقسيم العمل الخاص ب ClickUp يمكن أن يساعدك على إنشاء عرض واضح لمهام المشروع والجداول الزمنية والتسليمات وتقدير تكاليف المشروع وموارده بدقة أكبر على مستوى دقيق. استخدم هذا القالب لضمان تحديد المهام وتعيين الموارد وتتبع التقدم المحرز باستمرار.

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بمجرد أن تكون جاهزًا بتقديراتك، يمكن أن يساعدك ClickUp في إنشاء خارطة طريق للمشروع تفصّل الخطوات الاستراتيجية التي يحتاج فريقك إلى اتخاذها لتقديم نتائج المشروع في الموعد المحدد. تُظهر خارطة الطريق هذه بوضوح الجداول الزمنية للمشروع ونطاقه وأولوياته وتوقعاته وأهدافه للتقدم في المشروع بشكل أسرع.

تخطيط المشاريع وتتبعها باستخدام نموذج خارطة طريق مشروع ClickUp

اجمع بين التقدير التناظري مع قالب خريطة الطريق الخاص ب ClickUp لضمان التخطيط السلس والاستراتيجي للمشروع. إن خارطة طريق المشروع هذه القابلة للتخصيص بالكامل مليئة بالأدوات التي تساعدك على تتبع المشاريع، ووضع الاستراتيجيات وتحديد أولويات المهام، والتعاون مع فرقك الداخلية لضمان إنجاز المشاريع في الموعد المحدد.

## مثال على التقدير التناظري

تم تعيين مدير مشروع لتقدير تكلفة ومدة حملة تسويق جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي. إليك التفاصيل:

المشروع: حملة تسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لإطلاق موقع إلكتروني جديد الهدف: زيادة عدد زوار الموقع الإلكتروني الجديد إلى 18,000 زائر شهرياً. التحدي: نظرًا لأن المشروع في مراحله الأولى، يفتقر المدير إلى جداول زمنية مفصلة أو عروض أسعار التكلفة. الحل: يستخدم المدير التقدير التناظري في إدارة المشاريع لوضع تقديرات تقريبية. فيما يلي الخطوات:

يقوم مدير المشروع بوضع قائمة بعشرة مشاريع سابقة مماثلة لحملات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي

بعد مراجعة كل مشروع بدقة، يجد المدير المتغيرات الأكثر تشابهًا - التكلفة والمدة والأنشطة والنطاق والجمهور المستهدف والقنوات الاجتماعية

باستخدام هذه البيانات، يقوم مدير المشروع بحساب تقديرات المشروع الحالي. نظرًا لأن التقديرات الأولية قد لا تكون دقيقة، يمكن للمدير تنقيح التقديرات تدريجيًا باستخدام المزيد من التفاصيل مع تقدم المشروع

احصل على تقديرات المشروع الصحيحة باستخدام ClickUp

يحظى التقدير التناظري في إدارة المشاريع بشعبية كبيرة بين المحترفين. اسأل لماذا؟ بسبب سهولة استخدامه ونتائجه السريعة وعملياته الأقل.

عندما يبدأ مشروع جديد، فإن التقدير التناظري هو الطريقة المفضلة للحصول على تقدير تقريبي لتكاليف المشروع وموارده ومدته. على الرغم من أنها تقنية أساسية، إلا أن التقديرات يمكن أن تكون ذات مصداقية كبيرة.

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الأسئلة المتداولة (FAQ)

ما الفرق بين التقدير البارامتري والتقدير التناظري؟

يتمثل الفرق الأساسي بين التقدير البارامتري والتقدير التناظري في إدارة المشاريع في أن أسلوب التقدير البارامتري يستخدم المقارنات والحسابات القائمة على الوحدات. وتستفيد التقديرات البارامترية من العلاقات الإحصائية بين المتغيرات لحساب تكاليف المشروع أو موارده الحالية. من ناحية أخرى، تستخدم التقديرات التناظرية بيانات تاريخية من مشاريع سابقة مماثلة لمشروع جديد.

ما هو المقدر التناظري؟

المقدر التناظري هو طريقة تستخدم معلومات من مشاريع سابقة مماثلة لتقدير تكلفة ومدة المشروع الحالي. تنطوي طريقة التقدير التناظري على اختيار مشروع سابق مشابه إلى حد كبير للمشروع الجديد لتوليد تقديرات دقيقة.

ما هو مبدأ التقدير التناظري؟

ينطوي مبدأ القياس في تقدير المشروع على استخدام معلمات مشروع سابق مشابه للمشروع الجديد لاستخلاص تقديرات التكلفة وما إلى ذلك. ويشكل هذا المبدأ أساس التقدير التشابهي في إدارة المشاريع، حيث يتم توليد التقديرات باستخدام بيانات تاريخية من مشاريع سابقة.