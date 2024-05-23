10 بدائل reMarkable 2 لتدوين الملاحظات الرقمية في عام 2025

إن متعة الكتابة على الورق رائعة، ولكن لها مساوئ أكثر من فوائدها، على الأقل فيما يتعلق بتدوين الملاحظات: ماذا لو ضاعت ملاحظاتك؟ ماذا لو تبللت أو تمزقت؟

ثم هناك مسألة المساحة والتنظيم - حيث تنفد الصفحات ولا يمكنك تنظيمها بشكل فعال، وهناك القليل من المرونة إذا كنت بحاجة إلى مشاركة ملاحظاتك أو التعاون مع الآخرين، أو البحث عن معلومات محددة.

الأجهزة اللوحية ذات الحبر الإلكتروني مثل reMarkable 2 هي البديل المثالي.

يزدهر سوق تدوين الملاحظات الرقمية، وهناك العديد من المنافسين لأجهزة reMarkable 2 التي يمكنك استكشافها. سواء كنت تتوق إلى الألوان أو المزيد من الميزات أو مجرد سعر مختلف، فإن هذا الدليل يتناول 10 من أفضل البدائل لأجهزة reMarkable 2.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل reMarkable 2؟

قبل الغوص في أجهزة معينة، ضع في اعتبارك الميزات الأكثر أهمية بالنسبة لك:

الشاشة: تختلف جودة شاشة الحبر الإلكتروني. ضع في اعتبارك عوامل مثل الدقة وسرعة الاستجابة ووجود ضوء أمامي للقراءة في الإضاءة المنخفضة

تختلف جودة شاشة الحبر الإلكتروني. ضع في اعتبارك عوامل مثل الدقة وسرعة الاستجابة ووجود ضوء أمامي للقراءة في الإضاءة المنخفضة تجربة الكتابة: إذا كنت تحب تجربة الكتابة بالقلم على الورق على جهاز reMarkable 2، فإن ملمس القلم الطبيعي وحساسية الضغط ورفض راحة اليد ستكون عوامل حاسمة بالنسبة لك لتقييمها

إذا كنت تحب تجربة الكتابة بالقلم على الورق على جهاز reMarkable 2، فإن ملمس القلم الطبيعي وحساسية الضغط ورفض راحة اليد ستكون عوامل حاسمة بالنسبة لك لتقييمها الميزات : يمكن لميزات مثل أدوات التنظيم وتحويل الملاحظات إلى نص والتخزين السحابي تبسيط سير عملك

: يمكن لميزات مثل أدوات التنظيم وتحويل الملاحظات إلى نص والتخزين السحابي تبسيط سير عملك تجربة القراءة: إذا كانت قراءة الكتب الإلكترونية أولوية بالنسبة لك، فضع في اعتبارك حجم الشاشة وتكامل المكتبة وتعديلات الخط

إذا كانت قراءة الكتب الإلكترونية أولوية بالنسبة لك، فضع في اعتبارك حجم الشاشة وتكامل المكتبة وتعديلات الخط نظام التشغيل: توفر الأنظمة التي تعمل بنظام أندرويد المزيد من التنوع في التطبيقات، بينما تعطي الأنظمة المغلقة الأولوية للأمان والتركيز

توفر الأنظمة التي تعمل بنظام أندرويد المزيد من التنوع في التطبيقات، بينما تعطي الأنظمة المغلقة الأولوية للأمان والتركيز التسعير: سعر جهاز reMarkable 2 هو الأعلى سعراً. هل تحتاج إلى جميع ميزاته أم أن خيارًا أكثر ملاءمة للميزانية سيكون كافيًا؟

أفضل 10 بدائل لـ reMarkable 2 لاستخدامها في عام 2024

الآن بعد أن عرفت ما الذي تبحث عنه في بدائل reMarkable 2، دعنا نتحقق من أفضل 10 خيارات.

1. أونيكس بوكس

عبر بووكس تقدم Onyx Boox مجموعة من أجهزة القراءة الإلكترونية وأجهزة تدوين الملاحظات التي تعمل على نظام أندرويد 11. يتيح ذلك مرونة أكبر في التطبيقات مقارنةً بـ reMarkable 2\. تشمل الخيارات الشائعة جهاز Note Air 3 و Note Air 3 C و Tab Ultra C Pro.

تدعم هذه الأجهزة العديد من ميزات تدوين الملاحظات والتعليقات التوضيحية، مثل القدرة على الكتابة مباشرةً على ملفات PDF والكتب الإلكترونية. يمكنك أيضًا إنشاء ملاحظات مكتوبة بخط اليد وتنظيمها بتنسيقات مختلفة.

أفضل ميزات أونيكس بوكس #### أونيكس بوكس

الحصول على إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من تطبيقات لتدوين الملاحظات والقراءة والتنظيم

اختر من بين مختلف أحجام العرض لتناسب احتياجاتك

الاستفادة من العديد من خيارات الأقلام لتلبية أنماط الكتابة والتفضيلات المختلفة

قيود أونيكس بوكس

قد تكون الواجهة أقل سهولة للمستخدمين غير المتمرسين في مجال التكنولوجيا

تسعير أونيكس بوكس

Note Air 3: 399.99 دولارًا أمريكيًا

399.99 دولارًا أمريكيًا Note Air 3 C: 499.99 دولارًا أمريكيًا

499.99 دولارًا أمريكيًا التاب ألترا سي برو: $649.99

تقييمات ومراجعات أونيكس بووكس أونيكس بووكس

أمازون: 4.1/5 (أكثر من 450 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 450 تقييم) أفضل شراء: 4.7/5 (أكثر من 700 تقييم)

2. أوقد الكاتب

عبر أمازون يجمع Kindle Scribe بين الإحساس المألوف لقراءة كتاب مادي مع قلم مدمج لتدوين الملاحظات والتعليقات التوضيحية، وهو يلبي احتياجات أولئك الذين يحبون نظام Kindle البيئي ويريدون طريقة سلسة لالتقاط الأفكار مباشرة على كتبهم الإلكترونية.

ومقارنةً بـ reMarkable 2، يقدم Kindle Scribe تكاملاً أعمق مع مكتبة Kindle الواسعة، مما يجعله مثاليًا لأولئك الذين يعطون الأولوية لقراءة الكتب الإلكترونية وتدوين الملاحظات داخل هذا النظام البيئي.

بينما يوفر reMarkable 2 نظامًا أكثر تنوعًا لإدارة المستندات ومجموعة أوسع من خيارات القلم، إلا أنه يفتقر إلى سهولة تنظيم الملاحظات داخل الكتب الإلكترونية.

أفضل ميزات كيندل سكريبر #### أفضل ميزات كيندل سكريبر

قراءة مكتبة Kindle الخاصة بك والتعليق عليها مباشرة على الجهاز

تحسين تجربة القراءة في الإضاءة المنخفضة

استمتع بمساحة واسعة للكتابة مع شاشة مقاس 10.2 بوصة

قيود Kindle Scribe

يركز بشكل أساسي على نظام Kindle البيئي، مع توفر عدد أقل من تطبيقات الطرف الثالث

تتطلب بعض ميزات تدوين الملاحظات المتقدمة اشتراكاً منفصلاً

تسعير Kindle Scribe

$339.99

تقييمات ومراجعات Kindle Scribe

أمازون: 4.2/5 (أكثر من 5,700 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 5,700 تقييم) أفضل شراء: 4.6/5 (أكثر من 280+ تقييم)

3. كوبو إليبسا 2E

عبر راكوتين كوبو يعد Kobo Elipsa 2E خيارًا مقنعًا لأولئك الذين يعطون الأولوية لشاشة كبيرة للقراءة وتدوين الملاحظات. الجهاز مصنوع من البلاستيك المعاد تدويره من البلاستيك المعاد تدويره في المحيطات وسبائك الماغنسيوم - وهو خيار جذاب للذين يهتمون بالبيئة.

يقدم Kobo Elipsa 2E حجم شاشة مماثل لشاشة ReMarkable 2 ولكنه يتفوق عليها في تجربة القراءة. يتميز Kobo بميزات قارئ إلكتروني متفوقة مثل الوصول المدمج إلى متجر Kobo للكتب الإلكترونية، و ComfortLight Pro الدافئ والبارد القابل للتعديل للقراءة الليلية، ودعم Overdrive لاستعارة الكتب الإلكترونية من المكتبة.

بينما يوفر جهاز ReMarkable 2 واجهة أكثر تركيزًا على القلم ومُحسّنة لتدوين الملاحظات والرسم، بينما يعطي Kobo Elipsa 2E الأولوية لتجربة قراءة مريحة مع القدرة على التعليق التوضيحي وكتابة الملاحظات مباشرة على الكتب الإلكترونية بسهولة.

أفضل ميزات Kobo Elipsa 2E من كوبو إلبيسا 2E

ضمان تجربة كتابة طبيعية مع قلم دقيق وسريع الاستجابة

الاستفادة من تنسيقات ومكتبات الكتب الإلكترونية المختلفة

الكتابة مباشرة على الكتب الإلكترونية وملفات PDF

قيود Kobo Elipsa 2E Kobo Elipsa 2E

يركز على نظام Kobo البيئي، مع وجود عدد أقل من الجهات الخارجية تطبيقات تدوين الملاحظات متاحة مقارنة بالأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد

كوبو إليسا 2E Kobo Elipsa 2E التسعير

$399.99

تقييمات ومراجعات Kobo Elipsa 2E Kobo Elipsa 2E

أمازون : 4.1/5 (أكثر من 130 تقييم)

: 4.1/5 (أكثر من 130 تقييم) أفضل شراء: مراجعات غير كافية

4. فوجيتسو كواديرنو A5

عبر متجر فوجيتسو كوادرنو جهاز Fujitsu Quaderno A5 هو جهاز رقمي لتدوين الملاحظات مصمم ليحل محل دفاتر الملاحظات والمستندات الورقية. إنه الجيل الثاني من طراز A5 وقد نجح في معالجة بعض أوجه القصور في التكرار الأول.

تعطي Fujitsu Quaderno A5 الأولوية للقدرة على تحمل التكاليف والميزات العملية لتدوين الملاحظات مقارنةً بجهاز إعادة تدوين الملاحظات 2. ويتميز بوظائف مثل القوالب القابلة لإعادة الاستخدام والتعرف على خط اليد لسهولة البحث.

أفضل ميزات Fujitsu Quaderno A5 من Fujitsu Quaderno A5

استنساخ التجربة اللمسية للكتابة على الورق بحساسية ضغط دقيقة

إعطاء الأولوية لتدوين الملاحظات دون تشتيت الانتباه على واجهة مبسطة

يمكنك حمله بسهولة نظرًا لأبعاده المدمجة A5

قيود فوجيتسو كواديرنو A5 من فوجيتسو

لا توجد إمكانيات البريد الإلكتروني أو تصفح الويب أو التسجيل الصوتي

أسعار فوجيتسو كواديرنو A5 من فوجيتسو A5

$549.99

تقييمات ومراجعات فوجيتسو كواديرنو A5 فوجيتسو A5

أمازون: 4.1/5 (أكثر من 360 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 360 تقييم) أفضل شراء: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

5. iPad Air

عبر تفاحة بفضل التغطية ضد السقوط العرضي والمعالج القوي، يوفر iPad Air بديلاً متعدد الاستخدامات لجهاز reMarkable 2، خاصةً إذا كنت قد استثمرت بالفعل في نظام Apple البيئي.

بالإضافة إلى متانته وقوة معالجته، فإن إحدى الميزات التقنية الرئيسية لجهاز iPad Air التي تجعله رائعاً لتدوين الملاحظات هي دعمه لقلم Apple Pencil (الجيل الثاني في بعض الطرز).

أفضل ميزات iPad Air

الوصول إلى مجموعة كبيرة من تطبيقات تدوين الملاحظات والتنظيم والإبداع

التعامل مع المهام الصعبة مثل تدوين الملاحظات مع فتح تطبيقات متعددة

التكامل دون عناء مع أجهزة iPhone و Mac ومنتجات Apple الأخرى

قيود iPad Air

أغلى من معظم أجهزة القراءة الإلكترونية المخصصة

بينما يقدم تطبيق اختياري لتدوين الملاحظات مع دعم Apple Pencil، فإن الشاشة ليست بالحبر الإلكتروني. هذا يعني أنها قد لا تكون مثالية لجلسات القراءة المطولة بسبب إجهاد العين

سعر iPad Air

64 جيجابايت: يبدأ من 599 دولارًا أمريكيًا

يبدأ من 599 دولارًا أمريكيًا 256 جيجابايت: يبدأ من 749 دولارًا أمريكيًا

تقييمات ومراجعات آيباد إير

أمازون: 4.8/5 (أكثر من 12,500 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 12,500 تقييم) أفضل شراء: 4.8/5 (أكثر من 26,300 تقييم)

6. مي بوك

عبر أمازون يوفر MeeBook P10 Pro تجربة قراءة وكتابة مريحة. فهو يعمل كجهاز رقمي لتدوين الملاحظات مع تعدد استخدامات جهاز لوحي كامل يعمل بنظام Android. وهذا يختلف عن تركيز جهاز reMarkable 2 على تجربة تدوين الملاحظات الأكثر بساطة.

يعمل الجهاز على نظام Android 11 ويأتي مع خدمات Google Play المثبتة مسبقاً، مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى مجموعة كبيرة من التطبيقات. إنه بديل مناسب للميزانية ويتيح لك الكتابة بشكل طبيعي، مع خطوط تصبح أكثر سمكاً أو أقل سمكاً حسب قوة الضغط.

MeeBook أفضل الميزات

حمله بسهولة لتدوين الملاحظات أثناء التنقل

استمتع بعمر بطارية ممتاز مع استخدام معتدل

اختر من بين مجموعة من التنسيقات، بما في ذلك PDF و EPUB و TXT و DOCX و MOBI وحتى تنسيقات الصور والصوت الشائعة مثل JPG و MP3 و CBR

قيود MeeBook

يركز على تدوين الملاحظات، مع الحد الأدنى من إمكانيات القراءة الإلكترونية وعدم وجود دعم للتطبيق

قد لا يكون مثاليًا للمستخدمين الذين يفضلون سطحًا كبيرًا للكتابة

تسعير MeeBook

يبدأ من 259 دولاراً

تقييمات ومراجعات MeeBook #### تقييمات ومراجعات MeeBook

أمازون: 3.9/5 (أكثر من 100 تقييم)

3.9/5 (أكثر من 100 تقييم) أفضل شراء: لا توجد مراجعات كافية

7. سوبرنوت

عبر ملاحظة فائقة تم تصميم سوبر نوماد Supernote Nomad لمحاكاة إحساس الكتابة على الورق. فهو مزود بشاشة حبر إلكتروني وقلم ذو رأس صلب ونظام تنظيم الملاحظات وتعليقات توضيحية للوثائق. ويوفر تصميمه الرفيع وخفيف الوزن وقلمه ذو الرأس الرفيع تجربة كتابة طبيعية.

على عكس الشاشة الزجاجية لجهاز reMarkable 2، يتميز الجهاز اللوحي الورقي Nomad بغشاء فريد من نوعه يوفر "مسافة بادئة" مرضية مع كل ضربة قلم، مما يحاكي ردود الفعل اللمسية للقلم على الورق.

بينما يوفر لك جهاز reMarkable 2 نظام مجلدات بسيط، يتيح لك جهاز Supernote Nomad إنشاء دفتر ملاحظات رقمي ومجلدات ومجلدات فرعية لتدوين الملاحظات بشكل منظم.

أفضل ميزات سوبرنوت سوبرنوت

وضع تعليقات توضيحية وترميز مستندات PDF الحالية بفعالية

تحويل الكتابة اليدوية إلى نص قابل للتحرير والبحث فيه

تسريع تدوين الملاحظات باستخدام قوالب قابلة للتخصيص احصل على دعم لأكثر من ستين لغة

اربط لوحة مفاتيح بلوتوث لتجربة كتابة خالية من التشتيت

قيود سوبر نوتة فائقة

يركز على التطبيق الخاص بتدوين الملاحظات، مع عدد أقل من خيارات الطرف الثالث

تسعير سوبرنوت #### تسعير سوبرنوت

$299

تقييمات ومراجعات سوبرنوت

أمازون: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية أفضل شراء: 4.7/5 (أكثر من 190 تقييم)

8. موبي سكريبت

عبر موبي سكريبت مقارنةً بـ reMarkable 2، يقدم MobiScribe جهازًا أكثر تنوعًا ولكن بحجم شاشة أصغر.

يتجاوز MobiScribe كونه مجرد جهاز لتدوين الملاحظات. فهو يجمع بين مزايا المفكرة والقارئ الإلكتروني والمنظم الرقمي في جهاز واحد. يمكنك تدوين الأفكار، وتخزين الكتب الإلكترونية وقراءتها، وإدارة الملاحظات باستخدام المجلدات.

تحاكي شاشة الحبر الإلكتروني الورق الحقيقي لتجربة كتابة مريحة ومألوفة. بالإضافة إلى ذلك، تجعل الميزة الخالية من الوهج من السهل استخدامها في الهواء الطلق أو في الضوء الساطع.

يتميز جهاز MobiScribe بقلم حساس للضغط يسمح بالكتابة والرسم بشكل طبيعي على جهاز لوحي بالحبر الإلكتروني المقاوم للماء والخالي من الوهج. يمكن للجهاز أيضاً تحويل الملاحظات المكتوبة بخط اليد إلى نص رقمي، مما يسهل مشاركتها والبحث فيها.

MobiScribe أفضل الميزات

الكتابة بستة ألوان، على غرار ملاحظات لاصقة واجعل رسوماتك تنبض بالحياة

تجربة إجهاد أقل للعين ورؤية أفضل عند القراءة لفترات طويلة

احصل على دعم لأكثر من 100 لغة

قيود MobiScribe

يعد تصفح الويب تحديًا بسبب عدم وجود متصفح مدمج

يجده بعض المستخدمين بطيئاً بسبب الأعطال المتكررة

تسعير MobiScribe

يبدأ من 320 دولاراً

تقييمات ومراجعات MobiScribe

أمازون: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية أفضل شراء: لا توجد مراجعات كافية

9. روكيت بوك

عبر كتاب الصواريخ يقدم Rocketbook نهجًا هجينًا فريدًا يجمع بين دفاتر الملاحظات الورقية القابلة لإعادة الاستخدام والاتصال الرقمي. على عكس شاشة عرض الحبر الإلكتروني الخاصة بـ reMarkable 2 التي لا يمكنك مسحها فعليًا، يستخدم Rocketbook ورقًا حقيقيًا يمكنك مسحه وإعادة استخدامه.

يمكنك الكتابة على الصفحات كما تفعل على دفتر ملاحظات عادي. لذا، عندما ترغب في إعادة استخدام صفحة، ما عليك سوى مسحها بقطعة قماش مبللة والحصول على صفحة جديدة.

بمجرد الانتهاء من كتابة صفحة ما، يمكنك استخدام تطبيق Rocketbook لمسحها ضوئيًا. يمكن لتطبيق دفتر الملاحظات الذكي هذا إرسال ملاحظاتك إلى وجهات رقمية مختلفة مثل Google Drive وDropbox.

Rocketbook أفضل الميزات

مسح الملاحظات ضوئيًا باستخدام تطبيق Rocketbook لتحميلها إلى التخزين السحابي أو منصات تدوين الملاحظات الرقمية

اختر من بين العديد من الملاحظات المصممة مسبقًا قوالب تدوين الملاحظات لاحتياجات التخطيط والتنظيم المختلفة

تخصيص نوع تحسين الألوان في الإعدادات للحصول على مسح ضوئي مثالي

قيود Rocketbook

يعتمد بشكل كبير على التطبيق للحصول على ميزات متقدمة

قد تكون عملية المسح والمسح الضوئي لكل جلسة عمل عبر التطبيق على الهاتف مملة لتدوين الملاحظات بشكل متكرر

تسعير #### تسعير Rocketbook

يبدأ من 17.99 دولارًا أمريكيًا

تقييمات ومراجعات كتاب الصواريخ

أمازون: 4.5/5 (أكثر من 50,000 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 50,000 تقييم) أفضل شراء: 4.3/5 (أكثر من 70+ تقييم)

10. سوني DPT-RP1 سوني

عبر سوني سوني DPT-RP1 هو جهاز ورقي رقمي من سوني مزود بشاشة مقاس 13.3 بوصة تشبه إلى حد كبير ورقة بحجم الرسالة القياسية.

يوفر القلم المرفق طرفًا حساسًا للضغط يحاكي الشعور بالكتابة على الورق، مما يجعل تدوين الملاحظات والتعليقات التوضيحية تجربة سلسة.

وهذا مشابه لقلم reMarkable 2. في حين أن كلاهما يهدفان إلى إحساس طبيعي، تشير مراجعات المستخدمين إلى أن قلم DPT-RP1 من سوني قد يكون له ميزة طفيفة بسبب تصميم سن القلم.

يحتوي قلم سوني DPT-RP1 من سوني أيضًا على زر ممحاة مخصص للمسح الدقيق، على عكس reMarkable 2، الذي يعتمد على أداة منفصلة داخل البرنامج.

وبفضل شاشة الحبر الإلكتروني من سوني DPT-RP1، التي تعكس الضوء مثل الورق الحقيقي، فإن قراءة المستندات والتعليق عليها لفترات طويلة أسهل على العينين من الأجهزة اللوحية التقليدية.

أفضل ميزات جهاز DPT-RP1 من سوني DPT-RP1

مراجعة المستندات أثناء التنقل بفضل التصميم خفيف الوزن للغاية

وضع علامات مفصّلة على المستندات باستخدام أدوات قوية للتمييز والتسطير وتدوين الملاحظات

نقل المستندات من جهاز الكمبيوتر الخاص بك وإليه بسلاسة باستخدام Wi-Fi أو Bluetooth لسهولة الإدارة والمشاركة

تخزين عدد كبير من المستندات (حوالي 10,000 ملف PDF) في الذاكرة الداخلية بسعة 16 جيجابايت، مع الحفاظ على تنظيم كل شيء والوصول إليه في مكان واحد

قيود DPT-RP1 من سوني DPT-RP1

قد لا تكون مثالية للفنانين الباحثين عن لوحة رسم رقمية

تجعل حدود 16 لونًا للورق الإلكتروني بعض الصور أو الرسوم البيانية تظهر بشكل غريب

أسعار سوني DPT-RP1 من سوني

$656.19

تقييمات ومراجعات سوني DPT-RP1 من سوني DPT-RP1

أمازون: 3.8/5 (أكثر من 350 تقييم)

3.8/5 (أكثر من 350 تقييم) أفضل شراء: لا توجد مراجعات كافية

أدوات تدوين الملاحظات الأخرى

هل ما زلت تبحث عن أداة مثالية لتدوين الملاحظات لتحل محل reMarkable 2؟ نحن نوصي باستخدام ClickUp. فمجموعته القوية من الميزات القابلة للتخصيص لا تسهل فقط إنشاء الملاحظات وكتابتها ولكنها تقدم أيضًا خيارات تنظيم يدوي أو يدويًا تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتناسب تفضيلاتك.

سواء كنت تستخدم الويب أو تستخدم الأجهزة المحمولة وأجهزة سطح المكتب، يضمن لك ClickUp وصولاً سلسًا عبر جميع المنصات والأجهزة. وهو يتكامل مع أكثر من 1000 تطبيق، مما يضمن لك عدم الاضطرار إلى التبديل المستمر بين المنصات للوصول إلى ملاحظاتك.

إليك بعض الميزات التي تجعل ClickUp بديلاً ممتازًا لتدوين الملاحظات:

1. ClickUp Docs

يمكنك صياغة مستندات جميلة وثاقبة من خلال مجموعة كبيرة من خيارات التنسيق، والهياكل المتداخلة البديهية، والأدوات المتكاملة مع مستندات ClickUp . تنظيم المستندات في مجلدات ومساحات لتصنيف واضح وإدارة الوصول.

أنشئ مستندات ومواقع ويكي جميلة وغير ذلك - ثم اربطها بسير العمل باستخدام ClickUp Docs

كما أنه يتيح التعاون في الوقت الفعلي، مما يتيح لعدة أشخاص العمل على نفس المستند في نفس الوقت. وهذا مفيد لجلسات العصف الذهني أو تدوين ملاحظات الاجتماعات المشتركة.

2. ClickUp Brain كليك أب برين هو مساعدك الافتراضي في الكتابة الذي يعزز تجربة تدوين الملاحظات الرقمية. فهو يقوم تلقائياً بنسخ الاجتماعات وتحويل الكلمات المنطوقة إلى ملاحظات رقمية.

وهذا يوفر لك الوقت ويضمن لك تدوين كل ما هو مهم دون أن تقوم بتدوين كل شيء بنفسك بشكل محموم.

أطلق العنان لإبداعك مع شريكك الافتراضي للعصف الذهني - ClickUp Brain

قم بصياغة مستنداتك وصقلها من خلال مطالبات واقتراحات ثاقبة من الذكاء الاصطناعي.

على سبيل المثال، يمكن ل ClickUp Brain تحديد المهام ذات الصلة أو ربط الملاحظات بمراحل محددة من المشروع والبحث عن المفاهيم أو الأفكار داخل ملاحظاتك، مما يسهل العثور عليها واستخدامها لاحقاً.

3. ClickUp Notepad

استخدم انقر فوق المفكرة لتدوين أنواع مختلفة من الملاحظات وتنظيمها داخل مساحة العمل الخاصة بك. قم بتنسيق ملاحظاتك وتحويلها إلى مهام قابلة للتنفيذ، وحافظ على تنظيمها مع قوائم المهام أثناء التنقل .

قم بتدوين الملاحظات بسرعة وتنسيقها بتحرير غني وتحويل الإدخالات إلى مهام قابلة للتتبع باستخدام ClickUp Notepad

الجزء الأفضل؟ يمكن للجميع الوصول إلى المفكرة بسهولة، بغض النظر عن الخبرة التقنية.

4. قالب الملاحظات اليومية

هل تتمنى لو كان هناك مركزاً مركزياً لعواصفك الذهنية اليومية وأفكارك العابرة وقوائم البقالة حتى تتمكن من العثور عليها عندما تحتاجها فعلياً؟ قالب الملاحظات اليومية من ClickUp يمكن أن يكون بديلاً مثالياً للملاحظات اللاصقة المبعثرة والعديد من دفاتر الملاحظات.

فهو يتضمن حالات مخصصة تجعل تتبع الملاحظات وتصنيفها أسهل في "المهام" و"المنجز"

سجل المعلومات الأساسية وتتبع المهام باستخدام قالب الملاحظات اليومية ClickUp Daily Notes

بالإضافة إلى تدوين الأفكار والمهام، يمكنك تتبع التقدم المحرز في تنفيذها والتأكد من عدم ضياع أي شيء في بحر الأفكار.

من خلال تحويل الملاحظات إلى مهام النقر فوق المهام مع الحالات، يمكنك ضمان متابعة أفكارك ومهامك. وهذا يجعل ملاحظاتك أكثر من مجرد سجل؛ فهي تصبح جزءًا من سير عملك القابل للتنفيذ.

يمكنك استخدام القالب المنظم من أجل:

تحديد أولويات المهام والمشاريع حسب الأهمية والاستعجال

وضع أهداف واقعية وتتبع التقدم المحرز

الاحتفاظ بالتفاصيل أو الملاحظات المهمة في مكان واحد

تحسين التواصل والتعاون مع أعضاء الفريق

ClickUp أفضل الميزات

تلخيص النقاط الرئيسية وعناصر الإجراءات من ملاحظاتك تلقائيًا باستخدام ClickUp Brain

دمج تطبيقات تدوين الملاحظات والتخزين التي تستخدمها بالفعل من خلال تكامل ClickUp تطوير الأفكار بشكل مرئي وتعاوني مع التفاعلية كليك أب السبورات البيضاء . A السبورة الرقمية تجعل تجربة تدوين الملاحظات أكثر جاذبية وسهولة في العصف الذهني التعاوني

احصل على رؤى فورية في عملك من خلال تقارير واضحة وقابلة للتخصيص لوحات معلومات ClickUp قم بتنظيم ملاحظاتك باستخدام أكثر من 15+ لوحة معلومات قابلة للتخصيص طرق عرض ClickUp مثل عرض التقويم , لوحة كانبان ، أو عرض عبء العمل). يمكن أن يساعدك هذا في العثور على المعلومات والملاحظات ذات الصلة المرتبطة بتلك المهام بشكل أسرع

تعريف حالات المهام المخصصة التي تتوافق تمامًا مع احتياجات مشروعك الفريدة. عند تدوين الملاحظات، يمكنك الإشارة إلى حالة المهمة المحددة، مما يوفر سياقًا لملاحظاتك ويجعلها أكثر فائدة لاحقًا

قيود ClickUp

يلاحظ المستخدمون الجدد وجود منحنى تعليمي حاد بسبب مجموعة متنوعة من الميزات

تسعير #### ClickUp

مجاني

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو مساحة عمل/شهر

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4000 تقييم)

## اختيار الحل المناسب لتدوين الملاحظات

يعد reMarkable 2 رائعًا لتدوين الأفكار، ولكن ماذا لو كانت ملاحظاتك تساعدك على زيادة الإنتاجية ? باستخدام ClickUp، يمكنك تدوين الملاحظات وتحويلها إلى عناصر عمل أو مذكرات ويكي أو جداول أعمال تعاونية.

يحافظ ClickUp على جميع ملاحظاتك منظمة وقابلة للبحث ويمكن الوصول إليها من أي جهاز. وبالتالي، يمكنك الابتعاد عن قيود reMarkable 2 والارتقاء بتدوين ملاحظاتك إلى المستوى التالي. جرّب ClickUp اليوم!