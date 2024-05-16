كيفية تنفيذ استراتيجية رشيقة للموارد البشرية

حتى في خضم التحول الرقمي المنتشر في كل مكان، نادراً ما تستدعي الموارد البشرية ما هو مطلوب منها. ونتيجة لذلك، تشعر إدارات الموارد البشرية بانتظام بأنها عالقة في مسار بطيء بينما تتسابق الأعمال إلى الأمام.

لقد جربت بالتأكيد أفضل الممارسات، والاستراتيجيات من كتب الموارد البشرية ونفذت برنامج الموارد البشرية . إذا لم يمنحك أي من ذلك النتائج التي تريدها، فقد تكون الموارد البشرية الرشيقة هي الحل.

في منشور المدونة هذا، نستكشف ما هي الموارد البشرية الرشيقة وكيف يمكنك تطبيقها في مؤسستك لتحقيق أداء أفضل.

ما هي الموارد البشرية الرشيقة؟

الموارد البشرية الرشيقة هي نهج جديد لوظائف الموارد البشرية، مستوحى من منهجيات تطوير البرمجيات الرشيقة. وهو يدمج أطر عمل أجايل/سكروم لإنشاء ممارسة موارد بشرية أكثر قابلية للتكيف والتعاون والتكرار لتتماشى مع إدارة الأعمال الحديثة. فرق الموارد البشرية الرشيقة التركيز على:

الهيكل الحبيبي : تقسيم المشاريع الكبيرة إلى مهام أصغر يمكن إدارتها وتنفيذها في دورات قصيرة تعرف باسم سباقات السرعة

: تقسيم المشاريع الكبيرة إلى مهام أصغر يمكن إدارتها وتنفيذها في دورات قصيرة تعرف باسم سباقات السرعة التركيز على العميل : التركيز على احتياجات إدارة التوظيف (العميل الداخلي) والمرشح

: التركيز على احتياجات إدارة التوظيف (العميل الداخلي) والمرشح حلقات التغذية الراجعة : جمع التعليقات بنشاط من جميع أصحاب المصلحة والتكيف مع المتطلبات الناشئة بناءً على الرؤى

: جمع التعليقات بنشاط من جميع أصحاب المصلحة والتكيف مع المتطلبات الناشئة بناءً على الرؤى التعاون: التعاون: إعطاء الأولوية للتعاون متعدد الوظائف عبر الأعمال التجارية والمالية والموارد البشرية والفرق الأخرى

إذا كان هذا يبدو وكأنه شيء كنت تفعله دائماً، دعنا نوضح لك الاختلافات الدقيقة بين الموارد البشرية الرشيقة والتقليدية.

ما الفرق بين الموارد البشرية الرشيقة والتقليدية؟

ببساطة، الموارد البشرية التقليدية تشبه طريقة الشلال في التطوير، في حين أن الموارد البشرية الرشيقة تشبه الرشيقة. إذا لم تكن معتاداً على هذه المصطلحات، فإليك ملخصاً سريعاً لما يلي رشيق مقابل الشلال .

الآن، دعنا نرى كيف تختلف الموارد البشرية الرشيقة والتقليدية.

الموارد البشرية الرشيقة الموارد البشرية التقليدية الهدف تعزيز المرونة والابتكار الامتثال وأداء القوى العاملة وتقليل المخاطر الهيكلة المرونة والقدرة على التكيف التسلسل الهرمي الصارم التعاون التعاون والتمكين متعدد الوظائف هياكل تنظيمية محددة مسبقًا مع وجود صوامع للأقسام اتخاذ القرارات لامركزية اتخاذ القرارات مركزية اتخاذ القرارات العملية التكرارية والتدريجية المتسلسلة والخطية التركيز التركيز على العملاء، والتركيز على تقديم القيمة لكل من أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين التركيز على العمليات الداخلية، مع التركيز على المهام الإدارية والامتثال القدرة على التكيّف عالية مع القدرة على جمع الملاحظات وتعديل الاستراتيجيات وفقًا لذلك منخفضة مع صعوبة الاستجابة للتغيرات في البيئة الخارجية ومتطلبات السوق

_الاختلافات بين الموارد البشرية الرشيقة والأساليب التقليدية

## فوائد وتحديات الموارد البشرية الرشيقة

تعمل الموارد البشرية الرشيقة على تغيير الطريقة التي يتعامل بها مسؤولو التوظيف والمرشحون والمديرون وقادة الأقسام والمديرون التنفيذيون مع إدارة الأفراد. فهي تعمل على تحديث تخطيط الموارد البشرية والممارسة. وهذا له فوائد كبيرة وقوية.

إشراك الموظفين: من خلال إشراك الموظفين في عمليات صنع القرار وتشجيع التغذية الراجعة وتوفير فرص التعلم الرشيق تخلق هذه الطريقة شعوراً بالملكية والانتماء بين الموظفين.

أداء مسؤول التوظيف: تمكّن الموارد البشرية الرشيقة مسؤولي التوظيف من العمل بشكل وثيق مع مديري التوظيف، مما يقلل من الافتراضات ونقاط الفشل. إنها توسع المعرفة الجماعية، مما يحسن نتائج التوظيف بشكل كبير.

الرضا الوظيفي: يمكّن النهج الرشيق فرق العمل متعددة الوظائف من القيام بأدوار متنوعة والمساهمة في مشاريع هادفة. ويقضي هذا على شعور الموظفين بالركود أو الملل من أدوارهم - مما يجلب الحيوية التي تشتد الحاجة إليها باستمرار.

الاستبقاء: يمكن أن تؤدي ممارسات الموارد البشرية الرشيقة مثل التخصيص والتحسين المستمر والتغذية الراجعة من 360 درجة والتعاون متعدد الوظائف وما إلى ذلك إلى زيادة معدلات الاحتفاظ بالموظفين.

التحديات التي تواجهها فرق الموارد البشرية الرشيقة

على الرغم من أن الفوائد كثيرة، إلا أن تطبيق الموارد البشرية الرشيقة لا يخلو من التحديات. بعض التحديات الأكثر شيوعاً فرق الموارد البشرية الوجه هي كما يلي.

التحول الثقافي: إن تبني الأجايل هو تغيير في الثقافة والعقلية والسلوكيات اليومية. يجب التغلب على مقاومة هذا التغيير في جميع أنحاء المنظمة.

تخصيص الموارد: تتطلب مبادرات الموارد البشرية المرنة الوقت والميزانية والموظفين المهرة. قد تواجه المؤسسات تحديات في تخصيص هذه الموارد بفعالية، خاصة إذا كانت تعمل بقدرة محدودة أو أولويات متنافسة.

التكامل مع الأنظمة الحالية: قد لا تدعم الأنظمة القديمة المرونة والمرونة التي تتطلبها الموارد البشرية الرشيقة، مما يؤدي إلى عدم الكفاءة والاختناقات. تحتاج المؤسسات إلى الاستثمار في تحديث أو استبدال الأنظمة القديمة وضمان التكامل السلس مع ممارسات الموارد البشرية المرنة.

من خلال معالجة هذه التحديات بشكل استباقي والاستفادة من مزايا الموارد البشرية المرنة، يمكن للمؤسسات إنشاء وظيفة أكثر مرونة واستجابة وتركيزًا على الأفراد، بحيث تحقق مؤشرات الأداء الرئيسية للموارد البشرية ويقود النجاح المؤسسي.

راقب جميع مؤشرات الأداء الرئيسية من خلال لوحات معلومات ClickUp Dashboards

دور الرشيقة في الموارد البشرية

الموارد البشرية الرشيقة ليست مجرد أداة أو عملية تغيير بسيطة. إنها الطريقة الأساسية التي تفكر وتتحدث وتتصرف بها فرق الموارد البشرية. إليك كيف القيم الرشيقة يمكن تكييفها لتناسب وظيفة الموارد البشرية.

الموارد البشرية الرشيقة للتوظيف

لقد ولت أيام الإعلانات المطولة عن الوظائف الشاغرة وعمليات المقابلات الشخصية. تركز الموارد البشرية الرشيقة على جذب أفضل المواهب بسرعة. وقد يتضمن ذلك تكتيكات رشيقة، مثل:

استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل المستهدف بدلاً من نشر إعلانات الوظائف على نطاق واسع

إجراء المقابلات الزوجية، مثل البرمجة الزوجية لتبسيط المحادثات

أتمتة عمليات قبول الطلبات، وجدولة المقابلات، وإرسال تحديثات البريد الإلكتروني، وما إلى ذلك، باستخدام الأدوات ذات الصلة

الموارد البشرية الرشيقة لمشاركة الموظفين

يعزز نموذج الموارد البشرية الرشيق ثقافة ملكية الموظفين ومشاركتهم، باستخدام الأدوات والعمليات الرشيقة.

حلقات التغذية الراجعة حول جميع الأنشطة المتعلقة بالموظفين للبقاء على مقربة من احتياجات العميل

قنوات اتصال مفتوحة لتبادل الأفكار والرؤى

التعاون الرقمي والمفتوح

الموارد البشرية الرشيقة لتقييم الأداء

قل وداعاً للمراجعات السنوية! يؤكد النهج الرشيق للموارد البشرية على الإدارة المستمرة للأداء من خلال تحديد الأهداف، والمراجعات المنتظمة، والتركيز على محادثات التطوير بدلاً من التقييم. إنه يُحدث تحولاً جذرياً في إدارة المواهب كممارسة. فرق العمل الرشيقة سيكون لديهم مراجعات شهرية وربع سنوية بدلاً من السنوية. يقومون بتقسيم الأهداف السنوية إلى أجزاء أصغر لكل أسبوع/شهر. يعطون الأولوية للتغذية الراجعة 360 درجة.

الموارد البشرية الرشيقة للاحتفاظ بالموظفين

تعزز الموارد البشرية الرشيقة ثقافة التعلم والتطوير. فهي تمكّن الموظفين من النمو في أدوارهم وتوفر فرصًا مبتكرة للتقدم الوظيفي.

كما أنها تمكّنهم من تحديد الفرص المتاحة داخل المؤسسة والسعي وراءها، حتى لو لم تكن في خط مباشر من عملهم الحالي.

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منهجيات الموارد البشرية الرشيقة

الآن، هناك بعض مبادئ المنهجية الرشيقة، مثل التركيز على التغذية الراجعة، والتسليم بالتدريج، والتعاون على المنافسة، والتي يمكن تطبيقها بسهولة في ممارسات الموارد البشرية التقليدية.

ومع ذلك، تحتاج الموارد البشرية الرشيقة إلى القيام بأكثر من ذلك بقليل. فهي تحتاج إلى تجاوز الممارسات المجزأة وتبني نهج شامل. بعض النماذج المتبعة بشكل شائع هي:

1. سكروم

تطوير برمجيات Scrum هو إطار عمل مقسم زمنيًا يقسم المشاريع الكبيرة إلى سباقات قصيرة مدتها أسبوعين. إذا كنت من ممارسي الموارد البشرية الذين يقودون المشاريع، مثل تطوير برنامج جديد للتأهيل أو تجديد عملية مراجعة الأداء، فإن Scrum هو هيكل رائع يمكن اعتماده.

لتنفيذ مشاريع الموارد البشرية بنجاح على طريقة سكرم:

فكر في سباقات السرعة: قسّم العمل إلى أجزاء صغيرة قابلة للإدارة يمكن إكمالها في سباقات سريعة من أسبوع إلى أسبوعين.

أنشئ أعمالاً متراكمة: قبول الطلبات من فرق العمل وتنظيمها في أعمال متراكمة ذات أولوية واضحة.

تحديد الأولويات: استخدم عملية مشابهة لقصص المستخدمين لتحديد أولويات المهام التي يجب إكمالها في كل سباق سريع.

إجراء الاستعدادات والمراجعات: عقد اجتماعات الوقوف اليومية لمناقشة خطط اليوم وإزالة العوائق. وناقش النجاحات والإخفاقات في الاجتماعات الاستعراضية بأثر رجعي.

قياس التقدم: قم بإعداد مهام فرعية لتجميعها في مهام ومشاريع حتى تتمكن من تتبع التقدم المحرز بفعالية.

2. كانبان

يستخدم كانبان لوحة مرئية لإدارة سير العمل. يتم تمثيل المهام من خلال بطاقات تتحرك عبر مراحل مختلفة (على سبيل المثال، المهام التي يجب القيام بها، قيد التنفيذ، تم إنجازها). يمكن لفرق الموارد البشرية إعداد لوحات كانبان الخاصة بهم للأغراض الأكثر ملاءمة لهم، مثل خط سير التوظيف لكل دور.

لتحقيق أقصى استفادة من كانبان، ضع في اعتبارك ما يلي.

خريطة العملية : قسِّم كل عملية إلى مراحل يمكن دفعها على لوحة كانبان

: قسِّم كل عملية إلى مراحل يمكن دفعها على لوحة كانبان حدد المعلمات : قم بإعداد قائمة بالأشياء التي تحتاجها لكل مهمة، مثل المُعيّن والموعد النهائي ومعايير القبول وما إلى ذلك.

: قم بإعداد قائمة بالأشياء التي تحتاجها لكل مهمة، مثل المُعيّن والموعد النهائي ومعايير القبول وما إلى ذلك. العمل في تدفق: تدريب الفرق على التفكير في المهام على أنها تدفق من مرحلة إلى أخرى

استخدم ClickUp قالب خطة 30-60-90 يوميًا لإنشاء لوحة كانبان الخاصة بك لإدارة المشاريع الرشيقة.

3. ديف أوبس

يعتمد تطوير برمجيات DevOps على تمكين الفريق والأتمتة والتحسين المستمر. يمكن تطبيق هذه المبادئ على DevOps من خلال:

استخدام التكنولوجيا وإنشاء بوابات خدمة ذاتية للموظفين للوصول إلى موارد الموارد البشرية (على سبيل المثال، التسجيل في المزايا ووثائق السياسات)

وإنشاء بوابات خدمة ذاتية للموظفين للوصول إلى موارد الموارد البشرية (على سبيل المثال، التسجيل في المزايا ووثائق السياسات) أتمتة المهام الروتينية مثل مطالبات النفقات، والموافقات على الإجازات، وما إلى ذلك.

مثل مطالبات النفقات، والموافقات على الإجازات، وما إلى ذلك. الاندماج مع الأنظمة الأخرى مثل كشوف المرتبات أو إدارة الأداء للحصول على رؤية شاملة للقوى العاملة

مثل كشوف المرتبات أو إدارة الأداء للحصول على رؤية شاملة للقوى العاملة التحسين المستمر بناءً على الأداء والتغذية الراجعة والملاحظات والملاحظات والتوقعات الناشئة

مكافأة: كتاب تمهيدي عن DevOps مقابل Agile

4. الحد الأدنى للمنتج القابل للتطبيق

في البرمجيات، يعني ذلك إنشاء نسخة مجردة من منتج أو خدمة لجمع الملاحظات المبكرة والتكرار بسرعة. بالنسبة لفرق الموارد البشرية الرشيقة، يمكن أن يكون مفيدًا للغاية، خاصة في برامج إدارة التغيير.

إذا كنت تفكر في هيكلية تعويضات جديدة، يمكنك تجربتها على نطاق أصغر (على سبيل المثال، قسم أو فريق جديد) قبل تعميمها على المؤسسة بأكملها.

وهذا يسمح بإجراء تعديلات سريعة استناداً إلى تجربة المستخدم في العالم الحقيقي وتجنب إهدار الموارد على إدارة الموارد البشرية الرشيقة التي قد لا تلقى صدى لدى الموظفين.

بغض النظر عن نموذج الموارد البشرية الرشيقة الذي تختاره، فأنت بحاجة إلى خطة تنفيذ. أنت محظوظ!

تنفيذ الموارد البشرية الرشيقة في فريقك

هل أنت جاهز لتحويل فريق الموارد البشرية لديك إلى قوة رشيقة؟ إليك دليل تفصيلي خطوة بخطوة للبدء في هذه العملية وتبسيطها.

1. التقييم والمواءمة

جمع البيانات: ابدأ بفهم الحالة الحالية لفريقك والحالة المستقبلية المرغوبة. قم بإجراء استبيانات أو مجموعات تركيز أو محادثات فردية. إنشاء التوثيق الرشيق لتحديد نقاط القوة والضعف وفرص التحسين.

تحديد أهدافك: مواءمة أهداف الموارد البشرية مع أهداف العمل الشاملة. ما هي مقاييس الموارد البشرية الرئيسية التي تريد تحسينها؟ استخدم إطار عمل أهداف SMART لزيادة فرصك في تحقيقها.

لا تعرف من أين تبدأ؟ انقر على نموذج خارطة طريق الفريق الرشيق يمكن أن يساعد في تصور مكانك ضمن السياق التنظيمي الأكبر.

قالب خارطة طريق فريق ClickUp الرشيق

2. بناء فريق الموارد البشرية الرشيق الخاص بك

قم بتجميع الفريق: عند اختيار أعضاء فريق الموارد البشرية لقيادة مبادرات الموارد البشرية الرشيقة، ضع في اعتبارك المهارات والخبرة والاستعداد لتبني التغيير. قد يكون من هم على دراية بالفعل بأجايل ويوافقون على أساليبها هم أفضل رهان لك.

ابتعد عن طريقهم: تعمل الأجايل فقط عندما تكون مبنية على التمكين. مكّن فرقك الرشيقة من الإدارة الذاتية وشجعهم على اتخاذ القرارات فيما بينهم.

3. تبني الممارسات الرشيقة

اختر إطار العمل الخاص بك: اختر منهجية رشيقة (Scrum، Kanban، إلخ) التي تناسب عمليات الموارد البشرية لديك.

ضع الخطوط العريضة لممارساتك: صمم كيف ستمارس الموارد البشرية الرشيقة، وما هي القطع الأثرية التي ستحتفظ بها، والعمليات التي ستتبعها

حدد القيم التنظيمية الأساسية للشركة وقم بتوصيلها من خلال قالب دليل الموارد البشرية من ClickUp

اجعل الممارسات الرشيقة مرئية وسهلة الوصول إليها لضمان تبني فريقك لها بحماس. استخدم نموذج كتيب ClickUp للموارد البشرية لإنشاء دليلك الإرشادي لكل ما يتعلق بالموارد البشرية الرشيقة.

الخطوة 4: التنفيذ والتكرار

تواصل: أبلغ أعضاء فريق الموارد البشرية المرنة بالتغيير في طريقة عملك. ناقش كلاً من الفلسفة وعناصر العمل. شجعهم على الاختلاف والنقاش معهم بنشاط.

قسّم العمل إلى سباقات سريعة: قسّم المشاريع الكبيرة إلى أجزاء يمكن إدارتها بأهداف واضحة ومواعيد نهائية ومعايير قبول واضحة.

تحلى بالشفافية: اجعل المعلومات متاحة وسهلة الاستيعاب باستخدام أدوات مرئية مثل لوحات كانبان من ClickUp. بهذه الطريقة، سيكون لدى الجميع دائمًا رؤية واضحة للعمل الجاري.

جمع الملاحظات والتكيف: اجمع الملاحظات بطرق رسمية وغير رسمية. بشكل رسمي، قم بإجراء استبيانات أو مقابلات لقياس الأداء.

بشكل غير رسمي، راقب كيف يتفاعل الناس مع التغيير. حدد ما يستمتعون به وما يكرهونه. اسعَ إلى فهم عقلية الموارد البشرية الرشيقة لديهم. قم بإبطاء أو تسريع اعتماد الموارد البشرية الرشيقة بناءً على الملاحظات.

إطلاق ممارسة الموارد البشرية الرشيقة الخاصة بك مع ClickUp

الإدارة الرشيقة للموارد البشرية هي رحلة وليست وجهة. على الرغم من أنها كانت في البداية نموذجاً لتطوير البرمجيات، إلا أن مبادئ الإدارة الرشيقة أصبحت اليوم متبعة بشكل شائع في مجموعة واسعة من الوظائف، وتتبناها الموارد البشرية ببطء أيضاً.

لدفع هذا التغيير التنظيمي نحو الإدارة الرشيقة للموارد البشرية، تحتاج إلى درع من الأدوات الحادة. تم تصميم ClickUp ليكون ذلك بالضبط.

وبفضل الإدارة القوية للمشاريع، وقابلية التخصيص، والتعاون، وغير ذلك، فإن ClickUp هو الشريك المثالي في التحول الرشيق الرحلة تعرف كيف يمكن أن يساعدك ClickUp في بناء فريق موارد بشرية رشيق عالي الأداء! جرّب ClickUp مجانًا اليوم .