أمثلة على الصراحة الجذرية: كيف يمكن للثقة والتواصل المفتوح أن يحولا العمل

بصفتك مديراً، تتمثل مهمتك في ضمان سير العمل وفقاً للخطة الموضوعة. يجب عليك أيضًا أن تعتني بموظفيك. كيف يمكنك تحقيق التوازن بين هذين المفهومين المتضاربين في كثير من الأحيان؟ ⚖️

هذا ما جاء في كتاب الصراحة الجذرية: كن رئيسًا رائعًا دون أن تفقد إنسانيتك يحاول معرفة ذلك. والكتاب من تأليف كيم سكوت، التي كانت مدربة للمديرين التنفيذيين لشركات معروفة مثل دروب بوكس وتويتر.

الصراحة الراديكالية هي أسلوب تواصل يجمع بين الصراحة والرحمة والمباشرة. ويهدف إلى تحسين ثقافة العمل ومساعدة القادة على التحرر من الأنماط السامة التي تعيق تقدم فرقهم.

في هذا المقال، سنقوم بوصف المفاهيم الأساسية من الكتاب واستكشاف تأثيرها على مكان العمل. سنشارك أيضًا بعض الأمثلة الواقعية عن الصراحة الجذرية في الحياة الواقعية وسنقدم نصائح حول تطبيق هذه الحكمة في دورك القيادي

مفهوم الصراحة الجذرية

عبر: الصراحة الجذرية لمساعدتنا على فهم مفهوم الصراحة الجذرية، صممت كيم سكوت مصفوفة 2×2. محورا المصفوفة هما

الصراحة الشخصية: تكمن هذه السمة في اللياقة الإنسانية الأساسية. وهي تتمحور حول فهم الآخرين ومشاعرهم والاعتراف بهم وتقديرهم التحدي بشكل مباشر: تُمكّن هذه السمة الشخص من تقديم ملاحظات صادقة للآخرين مع التحلي بأكبر قدر ممكن من الصراحة والتحديد

فيما يلي، سنستكشف أدناه كل ربع من أرباع المصفوفة الأربعة.

1. النفاق المناور

النفاق التلاعبي هو أقل الأرباع الأربعة المرغوب فيها. فهو ينطوي على تواصل غير نزيه - تملق الناس في وجوههم والتحدث بسوء من وراء ظهورهم. غالبًا ما ينبع هذا النوع من السلوكيات من الرغبة في الفوز بمسابقة الشعبية أو الحصول على ميزة سياسية. وعلى أي حال، فهو سلوك سام ويمثل زوال ثقافة مكان العمل الصحية. ☠️

2. العدوانية البغيضة

يركز بعض القادة على النتائج فقط دون النظر إلى أنهم يتحدثون إلى إنسان حي. يُظهر هؤلاء القادة ما يسميه مؤلف الكتاب بالعدوانية البغيضة أو الطعن الأمامي. يتمحور هذا السلوك حول الصراحة الوحشية التي لا تُظهر أي علامات على التعاطف، وهو سلوك غير مفيد في نهاية المطاف. إنه يجعل الشخص على الطرف الآخر يشعر بالهجوم ويخنق دوافعه 🙁

3. التعاطف المدمر

على الجانب الآخر من المصفوفة، لدينا التعاطف المدمر. يضحي هذا السلوك بالصدق من أجل الود. وغالبًا ما ينتج عن الخوف من إيذاء مشاعر شخص ما أو الرغبة في أن يُعتبر "رئيسًا جيدًا" يقدم الشخص الذي يتحلى بهذه السمة ملاحظات غامضة ومغلفة بالسكر أو يتجنبها تمامًا. على الرغم من أن هذا السلوك يبعث على الارتياح، إلا أنه يعيق قدرة الأشخاص على النمو وتطوير مهاراتهم. 🛑

4. الصراحة الجذرية

عندما تجمع بين الاهتمام الشخصي والتحدي المباشر، تحصل على الصراحة الراديكالية. وتعني كلمة الجذرية كلمة صراحة تعني الشاملة، والتأثير على الطبيعة الأساسية للشيء، بينما الصراحة هي كلمة أخرى تعني الصدق.

تصف المؤلفة الصراحة الراديكالية بأنها صراحة لطيفة وواضحة ومحددة وصادقة، كما تسلط الضوء على أن تحدي الناس هو طريقة ممتازة لإظهار اهتمامك بهم. 🙏

تأثير الصراحة الراديكالية على ثقافة مكان العمل

تتمتع الصراحة الجذرية بالقدرة على تحويل ثقافة الشركة، وبالتالي مخرجاتها. إليك بعض الفوائد التي يمكنك توقعها بعد التحول إلى نموذج التواصل هذا:

علاقات أقوى: يعزز التواصل المفتوح ويبني الثقة بين أعضاء الفريق والرؤساء. يشعر الناس براحة أكبر في الانفتاح و أكثر تفاعلاً مع الشركة التوجه نحو النمو: إنه يحول التركيز بعيدًا عن توجيه أصابع الاتهام أو التدليل ويوجهه إلى النمو، وهو ما يصب في مصلحة الجميع. يشجع الناس على تقديم وتلقي الملاحظات البناءة

يعزز التواصل المفتوح ويبني الثقة بين أعضاء الفريق والرؤساء. يشعر الناس براحة أكبر في الانفتاح و أكثر تفاعلاً مع الشركة تحسين الأداء: تسمح الثقافة القائمة على الرعاية الحقيقية والتواصل الصادق للأفراد والفرق والأقسام والشركات بالازدهار

نصيحة للمحترفين: الأدوات الصحيحة تجعل التواصل الفعال وتحسين الأداء أسهل. انقر فوق عبارة عن منصة شاملة لإدارة المشاريع تعمل على أتمتة المهام اليدوية وتزيد من وضوح العمل وتنمي العمل الجماعي الشفاف والفعال.

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فيما يلي، سنقوم بمشاركة قصتين واقعيتين مع "راديكال كاندور" لإثبات تأثيرها على الأفراد والشركات.

التأثير الشخصي لـ Radical Candor: قصة جو شارك جو دن، وهو مبشر، قصة جو دان، المبشر عندما كان مدير مشروع شاب. فكما يفعل الكثيرون، كان يتجادل مع مهندس البرمجيات حول إحدى المهام - أراد المهندس المعماري أن يقوم بها ببطء وتأنٍّ، بينما أراد جو أن ينجزها في أسرع وقت ممكن. بعد مرور فترة من الوقت على جلسة التشابك بالقرون، خرج مهندس البرمجيات. كان جو متأكدًا من أنه أثبت وجهة نظره وحصل على ما يريده إلى أن واجهه رئيسه جيم، الذي كان يستمع إلى الجدال.

وبدلاً من أن يثني على ثقته ومثابرته كما توقع جو، أدان جيم نهجه. وأوضح له أنه على الرغم من أن جو كان ينجز الأمور، إلا أنه كان ينجزها بتصرفه كالمتنمر وأوضح له أنه يجب عليه التخلي عن هذا النهج. 💢

كان جيم قد ساعد جو سابقًا في أوقات الحاجة، لذلك كان جو يقدّره كثيرًا. لقد تركت كلماته أثرًا كبيرًا في نفس "جو" وظلت عالقة في ذهنه لفترة طويلة.

من خلال دعم جو، أثبت جيم أنه يهتم به. كان رده الفوري والصادق هو طريقته في تحدي جو مباشرة. يوضح هذا الموقف مدى قوة ردود الفعل عندما تكون مباشرة ومدعومة بالثقة

التأثير المؤسسي للصراحة الجذرية: قصة زينهوب

تشتهر شركة Zenhub بأداة إدارة المشاريع الرشيقة التي غيرت معايير تطوير البرمجيات الحديثة. في كتابها، برمجيات أفضل وفرق عمل أقوى شاركت زينهوب تجربتها مع طريقة راديكال كاندور .

أدرك فريق الهندسة الداخلية للشركة أنهم كانوا عالقين في روتين. فقد كانوا جميعًا يهتمون كثيرًا بعملهم ولكنهم لم يرغبوا في الدخول في صراعات، لذلك كانوا يعلقون فقط على الإيجابيات ولا يعلقون أبدًا على المشاكل. ونتيجة لذلك، كانوا يكررون نفس الأخطاء، مما كلفهم الكثير من المال. 💸

بعد أن تعرفوا على برنامج Radical Candor، أدركوا أنهم بحاجة إلى تحسين مراجعاتهم للأداء. فقاموا بترقية اجتماعاتهم الحالية بعد البصمة لتشمل محادثات صريحة حول الأخطاء التي حدثت وما يجب تحسينه في السبرنت التالي. واستخدموا استراتيجية البدء أو التوقف أو المتابعة وتحليل الأسباب الجذرية لفحص مشاكلهم وسلوكياتهم.

نصيحة احترافية: إذا كنت تريد تطبيق هذه التقنيات من خلال قوالب مراجعة الأداء ، يمكنك الاستمتاع ب انقر فوق بدء إيقاف تشغيل قالب المتابعة و نموذج تحليل الأسباب الجذرية لـ ClickUp .

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من خلال ممارسة الصراحة الجذرية، تمكن فريق زينهوب من تحقيق مرونة أعلى، ومعالجة المشاكل بشكل أسرع، وتحسين عملية التوجيه، وأصبحت الأخطاء فرصًا للتعلم والتعليم. كان التحول في العقلية واضحًا جدًا لدرجة أن المتدربين كانوا يعززون قانون كبار أعضاء الفريق.

تطبيق الصراحة الجذرية في مكان العمل

لا يمكن أن يحدث التحول إلى عقلية الصراحة الجذرية بين عشية وضحاها. فهو يتطلب الكثير من الملاحظة والتأمل الذاتي وضبط النفس. كما يجب أن يحدث في جميع أعضاء الفريق لتحقيق تأثير كبير. يجب أن تبدأ بنفسك ثم تنشر المعرفة عندما تتاح لك الفرصة للقيام بذلك. 📣

إذا كنت ترغب في ممارسة هذه المنهجية مع فريقك، فإليك ما يمكنك فعله:

ابدأ من الداخل: الآن بعد أن عرفت الأنماط غير المفيدة التي يجب أن تبحث عنها، حاول أن تتعرف عليها في سلوكك. افهم من أين تأتي هذه الأنماط وحل المشكلات التي تنبع منها. غيّر سلوكك في كل موقف على حدة. امنح نفسك الوقت الكافي لاختيار كلماتك والتفكير في عواقبها أثناء كل تفاعل تحقق مع الموظفين بانتظام: اجتمع مع أعضاء الفريق على انفراد كل أسبوع أو شهر لمناقشة التقدم المحرز ومشاركة الملاحظات البناءة المتبادلة ومعرفة ما إذا كانت هناك أي مشاكل يحتاجون إلى المساعدة فيها اعرف متى تقدم الملاحظات: قدم ملاحظاتك عندما يكمل الفرد مهمة أو مشروعًا وأثناء مراجعات الأداء. تحديد المجالات المحددة التي تستحق الثناء أو النقد مكافأة الجهد المبذول: إن الهدف الأساسي من الصراحة الجذرية هو تحسين التعاون في المؤسسة. ولن يكون ذلك ممكنًا إلا إذا تبنى غالبية الأشخاص هذا النهج. الثناء على جميع محاولات تقديم ملاحظات صادقة، مهما كانت صغيرة

أهمية الصراحة الجذرية في أجايل و DevOps و Scrum

يجب أن تتحلى فرق هندسة البرمجيات اليوم بالمرونة لمواكبة الطلب الكبير والمواعيد النهائية القصيرة وثقافة العمل عن بُعد. لهذا السبب يتبنى الكثير منهم اليوم منهجيات Agile و Scrum و DevOps. يمكن أن تكون الصراحة الراديكالية حافزًا قويًا للعديد من مبادئها.

في أجايل، يحدث التحسين التكراري من خلال التغذية الراجعة المستمرة. الصراحة الجذرية تعني التواصل المباشر والصادق، مما يسمح للفرق بحل المشكلات بسرعة، والتكيف مع التغييرات المستمرة، وتحقيق أعلى النتائج الممكنة. 🥇

تتوافق الصراحة الجذرية أيضًا مع قيم سكروم حيث تكمن الثقة في صميم كلا النهجين:

التشجيع: فرق سكروم الجرأة على القيام بالشيء الصحيح، ويساعدهم النقد الصريح الجذري على إيصال وجهة نظرهم بفعالية

فرق سكروم الجرأة على القيام بالشيء الصحيح، ويساعدهم النقد الصريح الجذري على إيصال وجهة نظرهم بفعالية الاحترام: يؤمن أعضاء فريق سكروم بقدرات بعضهم البعض. ويمكنهم إظهار ذلك من خلال الاهتمام الشخصي واللطف عند تقديم الملاحظات

يؤمن أعضاء فريق سكروم بقدرات بعضهم البعض. ويمكنهم إظهار ذلك من خلال الاهتمام الشخصي واللطف عند تقديم الملاحظات الصراحة: تتحلى فرق سكرم وأصحاب المصلحة الآخرين بالصراحة بشأن عملهم والتحديات التي تنشأ عنه

يهدف إطار عمل DevOps إلى تحسين التعاون في جميع مراحل دورة حياة المنتج -من التخطيط إلى النشر. غالبًا ما تعمل فرق محددة، مثل فرق التطوير والعمليات، في صوامع، مما يؤدي إلى مشاكل خطيرة في المستقبل. ويمكنهم كسر حاجز التواصل هذا بمساعدة برنامج Radical Candor.

كما رأينا في مثال Zenhub، يمكن لهذا النموذج أن يغيّر من طريقة الفرق الرشيقة والشركات، مما يساعد موظفيها على العمل بكفاءة واستقلالية أكبر.

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الصراحة الجذرية وبناء الثقة

وفقاً لتقرير غالوب لعام 2023, فإن 23% فقط من الموظفين الأمريكيين يثقون في قيادة المؤسسات التي يعملون بها. وعادةً ما يؤدي انخفاض الثقة في القيادة وبين أعضاء الفريق إلى أجواء متوترة ونزاعات متكررة ومعدل دوران مرتفع.

الثقة هي أساس العمل التعاوني. أعضاء الفريق الذين يثقون في بعضهم البعض يشعرون بالراحة في التعبير عن مخاوفهم ومشاركة الأفكار والمجازفة. من خلال القيام بذلك، لا يمكنهم تحقيق أهدافهم فحسب، بل يمكنهم أيضًا تجاوزها. 🥅

ومع ذلك، يجب اكتساب الثقة. إليك ما يمكنك فعله لبناء الثقة وتقوية علاقات العمل:

أظهر ولا تخبر: عليك أن تكون قدوة. إذا كنت تريد من أعضاء الفريق أن يهتموا بك شخصيًا ويتحدوك بشكل مباشر، فعليك أن تُظهر لهم كيف. يجب عليك أيضًا طلب التعليقات قبل تقديمها

عليك أن تكون قدوة. إذا كنت تريد من أعضاء الفريق أن يهتموا بك شخصيًا ويتحدوك بشكل مباشر، فعليك أن تُظهر لهم كيف. يجب عليك أيضًا طلب التعليقات قبل تقديمها لا تخف من أن تكون ضعيفًا: يجب ألا تحاول التهرب من المشاعر - فهي جزء لا مفر منه من التجربة الإنسانية. وعلى الرغم من أنه لا يُنصح بالإفراط في مشاركة التفاصيل الشخصية، إلا أنه يجب أن تكون صادقًا بشأن مشاعرك وأن تشجع الآخرين على فعل الشيء نفسه

يجب ألا تحاول التهرب من المشاعر - فهي جزء لا مفر منه من التجربة الإنسانية. وعلى الرغم من أنه لا يُنصح بالإفراط في مشاركة التفاصيل الشخصية، إلا أنه يجب أن تكون صادقًا بشأن مشاعرك وأن تشجع الآخرين على فعل الشيء نفسه كن متفهمًا: ستفشل جميع محاولات كسب الثقة إذا لم تعترف بأن موظفيك لديهم حياة خارج المؤسسة. عندما يعيق حدث شخصي، سواء كان الانتقال إلى مكان جديد أو مرض عضال، قدرتهم على التركيز على العمل، يجب عليك إظهار الصراحة المتعاطفة

ستفشل جميع محاولات كسب الثقة إذا لم تعترف بأن موظفيك لديهم حياة خارج المؤسسة. عندما يعيق حدث شخصي، سواء كان الانتقال إلى مكان جديد أو مرض عضال، قدرتهم على التركيز على العمل، يجب عليك إظهار الصراحة المتعاطفة تشجيع التطوير الذاتي: يجب عليك مساعدة الموظفين على تطوير مهاراتهم ومتابعة المسار الوظيفي الذي يرغبون فيه بغض النظر عن وظائفهم الحالية

الصراحة الجذرية في التغذية الراجعة والتواصل

وفقًا لكيم سكوت، يجب أن تكون التغذية الراجعة صراحة راديكالية-اختصار لـ

التواضع: يجب تقديم الملاحظات بلطف. يجب ألا تبدو متعاليًا ومتعجرفًا بل يجب أن تبدو فضوليًا ومنفتحًا على الاعتراضات لطيف: أوضح أنك تنوي تقديم الدعم والتشجيع على التحسين قبل كل شيء فوري: بينما يجب أن تفكر قبل أن تتكلم، فإن تقديم الملاحظات في وقت مبكر وليس متأخرًا سيجعلها أكثر فعالية شخصيًا: يمكن أن يمنحك التواصل غير اللفظي فكرة أوضح عن كيفية تلقي الشخص لملاحظاتك. إذا كنت تعمل عن بُعد، استفد من مكالمات الفيديو خاص/عام: تقديم المديح العلني سيثير مشاعر إيجابية قوية لدى المتلقي ويشجع الآخرين على الاقتداء به. عند الانتقاد، قم بذلك على انفراد حتى لا تجعل الشخص غير مرتاح ومحرجًا غير شخصي: عندما إعطاء ملاحظات للموظف لا تعلق على شخصيته أو كفاءته بشكل عام. كن محددًا وواضحًا قدر الإمكان. فبدلاً من أنت غير كفء في X، يمكنك أن تقول هذا الجزء من X لم يكن مرضيًا لأن...

نصيحة احترافية: استخدم قالب تقرير تقييم ClickUp لجمع وتنظيم أفكارك حول أداء الموظف على المدى الطويل حتى تتمكن من تقديم ملاحظات فعالة.

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المزالق المحتملة للصراحة الجذرية

الجانب السلبي الأبرز لنموذج الصراحة الجذرية هو صعوبة التنفيذ. فهو يتطلب الكثير من التأمل و الذكاء العاطفي والذي لا يمكنك تعليمه بسهولة. كما يجب أن يحدث ذلك عبر الفريق أو المؤسسة.

لا يمكنك أن تتوقع أن يصبح الناس بطريقة سحرية أفضل في التواصل بين عشية وضحاها. يجب عليك توفير التعليم والتدريب والدعم لمساعدة الجميع على التكيف مع النهج الجديد. من المهم أيضًا زيادة الوعي حول التحيزات المحتملة وتعلم كيفية التغلب عليها.

الصراحة الجذرية ليست حلاً واحدًا يناسب الجميع ليست كل الثقافات والفرق وأعضاء الفريق متشابهة. يجب أن تتحلى بالمرونة في تطبيقه حتى لا تفرضه على أي شخص لا يشعر بالارتياح تجاهه.

عندما تحاول أن تكون مباشرًا، هناك احتمال أن يفسر شخص ما جهودك على أنها صراحة قاسية ويشعر بالضيق. في هذه الحالات، من الضروري أن تكون حساسًا وتوضح نواياك. يحتاج بعض الأشخاص إلى مزيد من الوقت والدعم للتكيف مع الملاحظات المتكررة والمباشرة أكثر من غيرهم.

الصراحة الجذرية هي عملية توازن مستمرة. يجب أن تحاول إظهار اهتمامك الشخصي دون الانزلاق إلى التعاطف المدمر والتحدي المباشر دون اللجوء إلى العدوان البغيض. وعندما تتلقى الملاحظات، قم بضبط أسلوبك للحصول على التأثير المطلوب.

أدوات لمساعدة فريقك على التواصل

A أداة إدارة المشروع مثل ClickUp تبسط إدارة الفريق، مما يتيح لك التركيز على تطوير علاقاتك وتواصلك. تعرّف على كيفية استخدام ClickUp للتعاون بسلاسة مع فريقك.

إدارة العمل باستخدام مهام ClickUp Tasks

يعمل ClickUp كمساحة عمل شاملة لك ولفريقك. قم بتقسيم العمل إلى مهام ومهام فرعية، وقم بتعيينها، وحدد التوقعات لكل منها في أوصاف المهام. احتفظ بجميع المعلومات الخاصة بأعضاء فريقك في مكان واحد - من تفاصيل الدفع والوثائق إلى ملاحظات 360 درجة النتائج.

قم بتوفير جميع المعلومات التي يحتاجها فريقك لإكمال مهامهم في طريقة عرض مهام ClickUp

تصور جوانب مختلفة من عملك بأكثر من 15 طريقة عرض:

تقييم مدى توفر أعضاء الفريق باستخدام عرض عبء العمل ClickUp قم بإنشاء جدول زمني للمشروع وتصور تبعيات المهام باستخدام انقر فوق عرض جانت احجز اجتماعات فردية أو جماعية باستخدام عرض ClickUp التقويم جمع الملاحظات من الموظفين باستخدام عرض نموذج ClickUp قم ببناء لوحة تحكم ClickUp باستخدام أكثر من 50 بطاقة وتتبع الأداء - بدءًا من العمل قيد التنفيذ (WIP) إلى المراحل المختلفة من عملية تأهيل الموظفين . 📊



قيِّم أداء الفريق بسرعة باستخدام لوحة معلومات ClickUp Dashboard المخصصة الخاصة بك

شارك الأفكار باستخدام لوحات معلومات ClickUp البيضاء ClickUp Whiteboards أداة ممتازة ل

تخطيط العملية والعصف الذهني، وتوصيل الأفكار الكبيرة إلى الفريق. على سبيل المثال، يمكنك تقديم مفهوم الصراحة الجذرية لموظفيك أو إنشاء وثائق داخلية ذات صلة من خلال توضيح المصفوفة على السبورة البيضاء. ✏️

استخدم اللوحات البيضاء ClickUp Whiteboards لشرح مفهوم الصراحة الجذرية بسهولة

إذا كنت ترغب في إنشاء ويكي حيث يمكن لجميع أعضاء الفريق التعرف على طرق التواصل المناسبة، استخدم مستندات ClickUp . قم بتنسيق النص بحيث يكون قابلاً للتخطي والتدقيق اللغوي بمساعدة انقر فوق الدماغ مساعد الذكاء الاصطناعي للمنصة.

تواصل مع طريقة عرض ClickUp Chat

على الرغم من أنه من الأفضل أن تقدم ملاحظاتك شخصياً أو عبر مكالمة فيديو، يمكنك استخدام عرض الدردشة في ClickUp لتواصل يومي أسرع. قم بإنشاء دردشات لأي غرض، بدءًا من المحادثات غير الرسمية على مستوى الفريق إلى المحادثات الشخصية محادثات فردية . تضمين جداول البيانات وصفحات الويب والمرفقات الأخرى للرجوع إليها.📎

استخدم طريقة عرض الدردشة في ClickUp لإجراء مناقشات فردية أو جماعية مع فريقك

ضع الصراحة الجذرية موضع التنفيذ باستخدام ClickUp

اجعل تطبيق مبدأ الصراحة الجذرية أحد أهدافك التالية أهداف الموارد البشرية واسمح لها بتحويل عمليات إدارة فريقك وعمليات التغذية الراجعة. يمكّنك هذا النهج من تعزيز التواصل المفتوح وبناء الثقة، مما يضع الأساس لتعاون ناجح. إذا كنت تعمل في بيئة رشيقة أو بيئة DevOps أو Scrum، فإن Radical Candor سوف يتناسب تمامًا مع تقاليدك الحالية.

يعد تطبيق هذا النهج مسعىً طموحاً، ولكن ClickUp يجعله أكثر قابلية للتنفيذ بفضل ميزات التعاون الشاملة التي يوفرها. جرّب المنصة مجانًا و تعرّف على أسرار أن تكون رئيسًا رائعًا! 🥊 🥊