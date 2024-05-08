النجاة من الحمل الزائد للإشعارات: دليلك لإيجاد السلام في عالم رقمي مشغول

هل سبق لك أن مررت بموقف تحاول فيه التركيز على العمل، ولكن كل بضع دقائق، ينبثق إشعار يسرق انتباهك؟ لست وحدك!

من أزيز رسالة بريد إلكتروني واردة إلى ضجيج تحديثات وسائل التواصل الاجتماعي، تقاطعنا الإشعارات باستمرار. هذه المقاطعات المتكررة هي أكثر من مجرد مزعجة؛ فهي في الواقع تضر بإنتاجيتنا وتسبب لنا الإرهاق. البحث تقول أيضًا أن التعرض للمقاطعة المتكررة والشعور بالضغط من أجل الاستجابة السريعة يمكن أن يؤثر على أدائنا ومستويات التوتر لدينا.

_الإرهاق من الإشعارات هو الشعور بالإرهاق أو الإرهاق الذهني بسبب الوابل المستمر من الإشعارات من أجهزتنا الرقمية. وقد أصبحت هذه الظاهرة مشكلة شائعة جدًا في عالمنا شديد الترابط.

في هذا المقال، سوف نستكشف معنى الحمل الزائد للإشعارات، ومصادره، وآثاره النفسية، وبعض الاستراتيجيات للحد منه.

ما هو الحمل الزائد للإشعارات؟

يحدث الحمل الزائد في الإشعارات عندما تنهال عليك الإشعارات باستمرار من مصادر رقمية مختلفة، مثل رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية وتحديثات وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات العمل مثل Slack وSkype وغيرها. وهو السبب الرئيسي للإرهاق من الإشعارات.

الإرهاق الناتج عن الإشعارات حقيقي تماماً مثل الإرهاق الناتج عن زووم. ولست وحدك من يعاني منه. يحدث ذلك عندما تطغى الكمية الهائلة من الإشعارات على قدرتك على إدارتها والرد عليها بفعالية.

يمكن أن يسبب هذا الحمل الزائد الإجهاد والتشتت والإرهاق المعرفي. كما أنه قاتل للإنتاجية ويؤثر سلبًا على تركيزنا ورفاهيتنا بشكل عام.

إذاً، كيف يمكننا الحد منه؟

نظرًا لكون الأجهزة الرقمية جزءًا مهمًا من حياتنا الشخصية والمهنية، فمن المستحيل أن نقطعها من حياتنا تمامًا. ما يمكننا فعله بدلاً من ذلك هو اتخاذ تدابير للحد من التوتر.

ولكن قبل اتخاذ قرار بشأن الاستراتيجيات، دعونا نحدد الأسباب والمصادر الشائعة للحمل الزائد للإشعارات.

الأسباب الشائعة ومصادر الحمل الزائد للإشعارات

أجهزتنا الرقمية هي المصادر الأساسية للإشعارات. في الوقت الحاضر، نستخدم التطبيقات في كل شيء، بدءًا من الحصول على تذكيرات يومية إلى التحقق من حالة الطقس والتواصل مع بعضنا البعض. وكل هذه التطبيقات ترسل لنا إشعارات يومية. دعنا نرى من هم المذنبين:.

تطبيقات الهاتف المحمول: مع انتشار الهواتف الذكية، تتنافس تطبيقات الهاتف المحمول باستمرار على جذب انتباهنا من خلال الإشعارات، بدءًا من تحديثات وسائل التواصل الاجتماعي إلى تنبيهات الأخبار وإشعارات التطبيقات

مع انتشار الهواتف الذكية، تتنافس تطبيقات الهاتف المحمول باستمرار على جذب انتباهنا من خلال الإشعارات، بدءًا من تحديثات وسائل التواصل الاجتماعي إلى تنبيهات الأخبار وإشعارات التطبيقات الرسائل الإلكترونية: يساهم تدفق إشعارات البريد الإلكتروني، من الاتصالات المتعلقة بالعمل إلى الرسائل الإخبارية والرسائل الترويجية، بشكل كبير في زيادة الإشعارات

يساهم تدفق إشعارات البريد الإلكتروني، من الاتصالات المتعلقة بالعمل إلى الرسائل الإخبارية والرسائل الترويجية، بشكل كبير في زيادة الإشعارات منصات وسائل التواصل الاجتماعي: تزدهر منصات التواصل الاجتماعي على المشاركة. فهي ترسل إشعارات لكل شيء، بما في ذلك الإعجابات والتعليقات والرسائل وأعياد الميلاد وغيرها من التفاعلات، والتي يمكن أن تصبح بسرعة ساحقة

تزدهر منصات التواصل الاجتماعي على المشاركة. فهي ترسل إشعارات لكل شيء، بما في ذلك الإعجابات والتعليقات والرسائل وأعياد الميلاد وغيرها من التفاعلات، والتي يمكن أن تصبح بسرعة ساحقة تطبيقات المراسلة: تسهل منصات المراسلة الفورية مثل واتساب وماسنجر وسلاك التواصل في الوقت الفعلي. لكنها أيضًا تغرق المستخدمين بالإشعارات، مما يؤدي إلى تشتيت الانتباه والإفراط في التحميل

تسهل منصات المراسلة الفورية مثل واتساب وماسنجر وسلاك التواصل في الوقت الفعلي. لكنها أيضًا تغرق المستخدمين بالإشعارات، مما يؤدي إلى تشتيت الانتباه والإفراط في التحميل التقويم و تطبيقات التذكير : في حين أن تطبيقات التقويم والتذكير مفيدة في تنظيم الجداول الزمنية والمهام، إلا أنها يمكن أن تفرط في تحميلنا بإشعارات الأحداث والاجتماعات والمواعيد النهائية والمهام القادمة

تطبيقات التذكير في حين أن تطبيقات التقويم والتذكير مفيدة في تنظيم الجداول الزمنية والمهام، إلا أنها يمكن أن تفرط في تحميلنا بإشعارات الأحداث والاجتماعات والمواعيد النهائية والمهام القادمة تطبيقات الأخبار والوسائط: تقدم تطبيقات الأخبار ومواقع الويب تحديثات مستمرة عن الأحداث الجارية، وترسل إشعارات بالأخبار العاجلة، مما يساهم أيضًا في زيادة تحميل المعلومات

تقدم تطبيقات الأخبار ومواقع الويب تحديثات مستمرة عن الأحداث الجارية، وترسل إشعارات بالأخبار العاجلة، مما يساهم أيضًا في زيادة تحميل المعلومات الإشعارات الفورية: ترسل مواقع الويب والتطبيقات إشعارات فورية لإعادة إشراك المستخدمين بالمحتوى أو التحديثات، ولكنها قد تطغى على المستخدمين إذا لم يتم تخصيصها أو التحكم فيها بشكل صحيح

ترسل مواقع الويب والتطبيقات إشعارات فورية لإعادة إشراك المستخدمين بالمحتوى أو التحديثات، ولكنها قد تطغى على المستخدمين إذا لم يتم تخصيصها أو التحكم فيها بشكل صحيح الأجهزة الذكية والأجهزة القابلة للارتداء: ليست الهواتف الذكية هي السبب الوحيد؛ فالساعات الذكية وأجهزة تتبع اللياقة البدنية وغيرها من الأجهزة القابلة للارتداء تُصدر إشعارات أيضًا

ليست الهواتف الذكية هي السبب الوحيد؛ فالساعات الذكية وأجهزة تتبع اللياقة البدنية وغيرها من الأجهزة القابلة للارتداء تُصدر إشعارات أيضًا الأدوات المتعلقة بالعمل: الأدوات والبرامج المتعلقة بالعمل، بما في ذلك منصات إدارة المشاريع, تطبيقات التواصل الجماعي إلخ، غالبًا ما تنشئ إشعارات تتعلق بالمهام والمواعيد النهائية وأنشطة الفريق

الأدوات والبرامج المتعلقة بالعمل، بما في ذلك منصات إدارة المشاريع, تطبيقات التواصل الجماعي إلخ، غالبًا ما تنشئ إشعارات تتعلق بالمهام والمواعيد النهائية وأنشطة الفريق الاشتراكات والخدمات: يمكن للاشتراكات في الخدمات المختلفة، مثل منصات البث، ومواقع التسوق عبر الإنترنت، وأدوات الإنتاجية، إرسال إشعارات تتعلق بنشاط الحساب والعروض والعروض الترويجية

تأثير الإشعارات على إنتاجيتنا

غالبًا ما تدفعنا الإشعارات إلى تعدد المهام، حيث إنها تصرف انتباهنا عن عملنا وتحول انتباهنا إلى مهمة أخرى، حتى ولو لفترة وجيزة فقط.

A مقالة جامعة ستانفورد ذكرت أن أبحاثهم تُظهر أن الإفراط في تعدد المهام يمكن أن يتداخل مع الذاكرة العاملة والذاكرة طويلة الأجل و يؤثر على إنتاجيتنا.

ويصف كذلك تأثيره على أداء مهامنا: "عندما يكون لديك مصادر متنافسة للانتباه، فغالبًا ما ينخفض أداء مهامك. فربما تكون أبطأ في طي الغسيل أو ربما تسقط بعض الأشياء على الأرض عندما تساعد طفلاً في واجباته المنزلية مقابل طي الغسيل بمفردك."

يقلل كل من تعدد المهام والتبديل بين السياقات بشكل خطير من إنتاجيتنا. عندما نبدل السياقات، قد يستغرق الأمر ما يصل إلى 10 دقائق لاستعادة تركيزنا على المهمة الأصلية.

أجهزتنا وإشعاراتها الزائدة يمكن أن تؤثر على صحتنا العقلية وإنتاجيتنا عبر *[_Unsplash]( https://unsplash.com/)*

## التأثير النفسي للإخطار الزائد

هل تعلم ماذا يحدث عندما يكون هناك كم هائل من العمل على عاتقك؟ يمكن أن يسبب شلل عبء العمل .

يحدث شيء مماثل عندما تتلقى عددًا كبيرًا من الإشعارات في يومك. تبدأ في المماطلة والتحقق من إشعاراتك، بل وتبدأ في المماطلة والتحقق من إشعاراتك، بل وتصبح غير مبالٍ بأجهزتك. والأسوأ من ذلك هو تأثيرها على صحتنا العقلية وتركيزنا.

فيما يلي بعض الطرق التي يؤثر بها الحمل الزائد للإشعارات علينا:

تأثيرها على التركيز والانتباه

تؤدي المقاطعات المستمرة من الإشعارات إلى تعطيل تركيزنا و وقت التركيز . يجعل من الصعب الانخراط في عمل عميق أو إكمال المهام بكفاءة. حتى حالات التشتت القصيرة يمكن أن تعيق الإنتاجية وتعيق الأداء، حيث يستغرق الدماغ وقتًا لإعادة التركيز بعد كل انقطاع.

العزلة الاجتماعية

الأمر مثير للسخرية نوعاً ما - من المفترض أن تساعدنا الإشعارات على البقاء على اتصال. لكن التصاقنا بشاشاتنا يمكن أن يدفعنا بعيدًا عن التواصل البشري الحقيقي. فكر في الأمر: كم مرة كنت في غرفة مليئة بالأشخاص، ولكن الجميع يحدقون في هواتفهم فقط؟

إن هذا الانشغال بالأدوات الرقمية يجعل من الصعب إجراء محادثات ذات مغزى وجهاً لوجه والتواصل مع الآخرين. ومع مرور الوقت، يمكن أن يتسبب ذلك في الشعور ب الوحدة، والانفصال، والاغتراب. كما يمكن أن يؤثر على شعورنا بالانتماء والدعم الاجتماعي.

الإجهاد والقلق

يمكن أيضًا أن يصبح الحمل الزائد للإشعارات مصدرًا للتوتر والقلق. علماء النفس ، 43% من العاملين في الولايات المتحدة يتفقدون بريدهم الإلكتروني كل بضع ساعات خارج ساعات العمل، بينما يتفقده 10% من العاملين باستمرار.

إذن، ما الذي يمكننا فعله لإيقاف الحمل الزائد للإشعارات؟ تابع القراءة.

قم بمراجعة إشعاراتك

تتمثل الطريقة الأولى لإيقاف التحميل الزائد للإشعارات في مراجعة جميع التطبيقات والمنصات على أجهزتك التي ترسل إشعارات. حدد أيها ضروري وأيها يمكنك الاستغناء عنها. يمكن أن تشمل الأساسيات ما يلي أدوات التواصل في مكان العمل والمكالمات الهاتفية، إلخ. يمكن أن تكون غير الأساسية تطبيقات التواصل الاجتماعي ورسائل الألعاب، إلخ.

اسأل نفسك: هل تحتاج إلى معرفة من أعجب بأحدث منشوراتك على وسائل التواصل الاجتماعي على الفور أو متى سيتم طرح منتج معين للبيع؟ حدد أولويات إشعاراتك بناءً على المعلومات التي تحتاجها على الفور وتلك التي يمكن أن تنتظر حتى تتمكن من التحقق من التطبيق.

تقلل هذه الطريقة بشكل كبير من عدد الإشعارات الفورية. تُعد إدارة الإشعارات أيضًا إحدى أفضل الطرق لـ الحفاظ على التركيز .

### ابعد نفسك عن الأجهزة

إن إقامة حاجز مادي بينك وبين أجهزتك أسهل من إقامة حاجز ذهني. فإبقاء أجهزتك بعيدًا عن متناول يدك جسديًا يضمن لك عدم تشتيت انتباهك بكل طنين أو صوت. فهاتفك الذكي لديه طريقة لجذبك من خلال معاينة الرسائل والشاشات الساطعة. وبهذه الطريقة، على سبيل المثال، حتى عندما تشعر بالإغراء لتفقد هاتفك، ستجد الوقت الكافي لتذكير نفسك بسبب إبعاده عن هاتفك وإيقاف نفسك.

استخدم ClickUp للتواصل غير المتزامن مع الزملاء والحفاظ على الهدوء عند الضرورة

يمكنك أيضاً أن تضعها على وجهك أو على مسافة معينة. إذا كنت تنتظر رسالة أو مكالمة مهمة وتخشى أن تفوتك، يمكنك استخدام ساعة ذكية. تسمح لك الساعات الذكية بإخطارك بتطبيقات معينة فقط. وبهذه الطريقة، يمكنك وضع هاتفك جانباً دون القلق بشأن تفويت شيء ضروري.

جدولة مواعيد الإشعارات

الآن، نعلم جميعًا مدى صعوبة تقليل وقت الشاشة وتجاهل الرسائل غير الضرورية. لذلك، لا تحاول حظر الإشعارات تمامًا. بدلاً من ذلك، خصص أوقاتًا محددة خلال اليوم للرد على رسائلك المباشرة والمحادثات الجماعية ورسائل البريد الإلكتروني.

أفضل طريقة لتنمية هذه العادة هي تعزيز نفسك بشكل إيجابي في كل مرة تنجح فيها في اتباع هذا الجدول الزمني. يجب أن تكون المكافأة شيئًا تحبه، مثل وجبتك الخفيفة المفضلة، أو نشاط مريح، أو لعبة قصيرة، وما إلى ذلك.

سيساعدك هذا التعزيز الإيجابي في الحفاظ على هذه العادة لفترة أطول. وفي نهاية المطاف، ستتمكن في النهاية من تجنب المقاطعات المستمرة والاستمرار في التركيز على المهام لفترات أطول.

استخدم تطبيقات التركيز

إلى جانب إبقاء أجهزتك بعيدة عن متناول يدك وإدارة الإشعارات، يمكنك أيضًا استخدام تطبيقات التركيز ووضع التركيز/وضع عدم الإزعاج. إليك ما يمكنك فعله:

وضع التركيز/عدم الإزعاج على هواتف أندرويد عبر

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قم بتشغيل وضع "عدم الإزعاج" أو وضع التركيز كلما احتجت إلى القيام بعمل عميق والتركيز

تخصيص إعدادات الإشعارات، مثل تعطيل التنبيهات واللافتات والأصوات ومظهر شاشة القفل

استخدم تطبيقات التركيز مثل Forest و Serene و Focus Bear وغيرها. تكافئك العديد من التطبيقات على التركيز، مما يساعدك على تطوير جدول زمني وعادة

إخفاء التطبيقات التي تشتت انتباهك

قم بتنزيل أدوات حظر التطبيقات لحظر التطبيقات أو مواقع الويب التي تشتت انتباهك

استفد من صندوق الوارد-صفر لإدارة مهام البريد الإلكتروني

استخدم أداة موحدة لإدارة العمل

يعد الحد من عدد المنصات التي تستخدمها للعمل استراتيجية قوية أخرى لإدارة الإشعارات. استخدم أداة موحدة لإدارة المهام والعمل مثل ClickUp لـ إدارة جميع أعمالك على منصة واحدة. يمكنك دمج ClickUp مع أكثر من 1000 أداة إنتاجية، مما يقلل من الحاجة إلى تطبيقات متعددة.

إدارة عملك على منصة واحدة باستخدام ClickUp مهام ClickUp تخصيصاً كاملاً ومرونة في إدارة مشاريعك وإدارة جميع أنواع العمل. يمكنك تعيين التعليقات كعناصر عمل، ومشاركة تسجيلات الشاشة، وتخصيص مساحة العمل الخاصة بك، وإنشاء قوائم مراجعة، وتنظيم المهام باستخدام خمسة مستويات من الأولويات. تضمن لك هذه الميزات عدم التنقل المستمر بين التطبيقات والأنظمة الأساسية.

أولويات مهمة ClickUp

قم بتعيين أولوية المهمة بسرعة داخل مهمة في ClickUp لتوصيل ما يحتاج إلى الاهتمام أولاً

قم بإعداد أولويات المهام في 4 فئات: عاجلة، وعالية، وعادية، ومنخفضة. يمكنك تعيين تعيين تنبيهات للمهام ذات الأولوية العالية وضمان تلقيك إشعارات لأي تغييرات تطرأ على تلك المهام.

يتيح لك ClickUp أيضًا تخصيص الإعدادات لتلقي تنبيهات في حالة تغيير أولوية أي مهمة من منخفضة إلى عالية أو عاجلة.

تذكيرات ClickUp

تعيين تذكيرات سريعة باستخدام تذكيرات ClickUp Reminders

يمكنك تعيين التذكيرات وإدارتها عبر الأجهزة باستخدام ClickUp. يمكنك إضافة مرفقات، وتعيين جداول زمنية متكررة، وحتى إنشاء تذكيرات للتعليقات والمحادثات.

وضع التركيز في المستندات انقر فوق المستندات

يمنحك خيار استخدام وضع التركيز حتى تتمكن من التركيز على المهمة الحالية حصريًا. يمكنك اختيار وضع التركيز البؤري للكتلة الذي يخفي كل شيء على الصفحة بخلاف الكتلة التي تعمل عليها حاليًا، أو وضع التركيز البؤري للصفحة الذي يخفي الأشرطة الجانبية أثناء الكتابة.

إليك طريقة أخرى يمكنك من خلالها الاستفادة من ClickUp لتقليل التحميل الزائد على الإشعارات:

خاصية إدارة الإشعارات في ClickUp

جدولة إشعارات ClickUp الخاصة بك

تقدم ClickUp تخصيصات شاملة لإدارة الإشعارات. اختر أي إجراء، مثل تواريخ البدء، أو التعليقات الجديدة، أو تغيير التاريخ، أو تغيير الأولوية، لتلقي إشعار للمصادر التي تحصل عليها.

مع ClickUp، ستتلقى فقط الإشعارات التي تريدها والمصدر الذي تريدها منه. يمكنك أيضًا جدولة إشعاراتك لضمان عدم مقاطعتك عندما تكون مشغولاً. علاوة على ذلك، يمكنك إضافة تنبيهات مسموعة لأهمها و إيقاف الإشعارات غير ذات الصلة بسهولة.

يتيح لك ClickUp تعيين قواعد إشعارات منفصلة للبريد الإلكتروني والمتصفح وتطبيق الويب والجوال وسطح المكتب.

الممارسات والاستراتيجيات التي يقدمها المستخدم لتقليل الحمل الزائد للإشعارات

لقد بحثنا في Reddit و Medium لجمع الاستراتيجيات المباشرة التي وجدها المستخدمون فعالة في تقليل الحمل الزائد للإشعارات لمعظم التطبيقات. وإليك ما قالوه:

تعطيل الإشعارات

النصيحة الأولى والأكثر شيوعًا التي يقدمها الناس هي تعطيل الإشعارات تمامًا، خاصةً من الكمبيوتر المحمول والهاتف الخاص بالعمل. اسمح فقط بـ الإشعارات من المصادر الأساسية، مثل تطبيقات التواصل في العمل.

وأضاف مستخدم آخر أن تعطيل التنبيهات الصوتية للإشعارات من الإشعارات ساعدهم أيضًا في تقليل الحمل الزائد للإشعارات. يمكنك إعداد التنبيهات الصوتية يدويًا للتطبيقات المهمة.

اجعل تطبيقاتك مملة

A مستخدم ريديت اقترح طريقة فريدة لإدارة الإشعارات. فقد أزالوا جميع الروابط غير الشخصية والمثيرة للجدل من وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، تاركين فقط المحتوى القصير والمحدد والهادف.

من خلال جعل تطبيقاتك مملة، فإنك تزيل الرغبة في التحقق من هاتفك باستمرار. لذا، كلما استخدمت التطبيقات، كلما كان ذلك مفيدًا وممتعًا، لكنه لا يجعلك تتوق إليها أكثر.

استخدم تطبيقات إدارة الإشعارات

آخر نصيحة أخرى التي قدمها الناس هي استخدام تطبيق موثوق لإدارة الإشعارات. اقترح البعض استخدام أدوات مراقبة تستفيد من الذكاء الاصطناعي لتقليل التنبيهات غير المهمة.

اختر التطبيقات التي توفر خيارات تخصيص واسعة النطاق، والتحكم الدقيق في الإشعارات الفردية، والتوافق عبر المنصات، وإيقاف الإشعارات أو تأخيرها، والتصفية الذكية.

اعثر على التوازن في خضم الحمل الزائد للإشعارات مع ClickUp

نصائح لمنع التحميل الزائد للإشعارات

راجع جميع الإشعارات؛ احتفظ فقط بالإشعارات الأساسية

احتفظ بأجهزتك عن بُعد

خصص وقتًا للتحقق من الإشعارات

قم بتقييد تغذية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك لتضم محتوى قصير ومحدد فقط

استخدم تطبيقات التركيز ووضع عدم الإزعاج أثناء العمل

اجمع بين العمل من أدوات متعددة في منصة واحدة

إن إيجاد التوازن الدقيق بين البقاء على اطلاع والحفاظ على التركيز ليس أقل من تحدٍ. ومع ذلك، من خلال الاستراتيجيات التي ناقشناها، يمكنك استعادة السيطرة على حياتك الرقمية مع الحفاظ على مواكبة آخر المستجدات.

من تحديد الأولويات إلى تدقيق إشعاراتك، يمكنك استخدام العديد من الأساليب لحماية صحتك العقلية من الحمل الزائد للإشعارات. تذكر أن إدارة الإشعارات ليست حلاً واحداً يناسب الجميع. بل يتعلق الأمر بالعثور على ما يناسبك أنت وتفضيلاتك الفريدة. لا تتردد في تجربة استراتيجيات وأدوات مختلفة حتى تجد الخيار الأفضل الذي يتيح لك البقاء على اتصال دون التضحية بتركيزك.

ولتوفير وقتك، نوصيك بالبدء باستخدام ClickUp، حيث تتيح لك ميزات ClickUp الشاملة التحكم الدقيق في الإشعارات والتنبيهات. تحقق بنفسك من خلال اشترك مجانًا !

## الأسئلة المتداولة (FAQ)

لماذا تغمرني الإشعارات؟

قد تشعر بالإرهاق من الإشعارات لأنها تطلب انتباهك باستمرار، مما يقاطع تركيزك في العمل ويسبب لك التوتر.

ما هو الإرهاق الناتج عن الإشعارات؟

يشير الإرهاق الناتج عن الإشعارات إلى الشعور بالإرهاق الذهني أو الإرهاق من وابل الإشعارات المستمر من جميع تطبيقاتك. ويحدث ذلك عندما تتلقى الكثير من الإشعارات، مما يؤدي إلى انخفاض الاستجابة والتفاعل مع التنبيهات.

كيف يمكنني إيقاف تشغيل حدود الإشعارات؟

لإيقاف تشغيل حدود الإشعارات، ستحتاج إلى ضبط إعدادات الإشعارات في جهازك. انتقل إلى مركز الإشعارات الخاص بجهازك أو التطبيق المحدد الذي تريد تعديله وابحث عن مفتاح تبديل لتعطيل حدود الإشعارات أو ضبطها.